Английские гласные: система звуков, правила чтения, упражнения

Аудитория, интересующаяся фонетикой и особенностями английской речи Английские гласные — это целый мир удивительных звуков, которые кардинально отличаются от русской фонетической системы. Именно гласные чаще всего выдают иностранный акцент и становятся камнем преткновения для изучающих английский язык. Один и тот же символ 'a' может звучать совершенно по-разному в словах "cat", "car" или "make". Эта вариативность создаёт сложности в освоении произношения, но при систематическом подходе к изучению гласных звуков можно добиться значительного прогресса. Давайте разберёмся, как устроена система гласных в английском языке и как научиться их правильно произносить. 🔍

Система гласных звуков в английском языке

В английском языке 5 гласных букв (a, e, i, o, u) и иногда y, но они образуют около 20 различных гласных звуков. Эта диспропорция между количеством букв и звуков – первая сложность, с которой сталкиваются изучающие английский.

Гласные звуки в английском можно разделить на три основные категории:

Краткие монофтонги (короткие гласные звуки)

Долгие монофтонги (долгие гласные звуки)

Дифтонги (составные гласные звуки)

Для обозначения звуков в английском используется Международный фонетический алфавит (IPA). Знание этих символов крайне важно для правильного произношения.

Категория Количество звуков Примеры звуков Краткие монофтонги 7 /ɪ/, /e/, /æ/, /ʌ/, /ʊ/, /ɒ/, /ə/ Долгие монофтонги 5 /iː/, /ɜː/, /ɑː/, /ɔː/, /uː/ Дифтонги 8 /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/

В отличие от русского языка, в английском качество гласного звука важнее его долготы. При этом долгота всё равно играет значительную роль — неправильное произнесение краткого звука вместо долгого может изменить смысл слова. Например, в паре ship /ʃɪp/ (корабль) и sheep /ʃiːp/ (овца) разница только в долготе гласного.

Анна Петрова, преподаватель фонетики английского языка Помню своего первого студента, который никак не мог различать слова "ship" и "sheep". Он работал в международной компании и постоянно путался в переговорах о поставках. Однажды вместо "shipping costs" (стоимость доставки) он сказал "sheeping costs", что вызвало недоумение у партнёров. Мы начали тренировать произношение с помощью простого упражнения: я попросила его прикоснуться пальцами к горлу и почувствовать вибрацию при произнесении звуков. При произнесении долгого /iː/ вибрация длится дольше, чем при кратком /ɪ/. Через две недели таких тренировок проблема была решена, и теперь он шутит, что это упражнение спасло его от профессионального краха.

Важно помнить, что в английском языке редукция гласных — обычное явление. В безударных слогах гласные часто произносятся как нейтральный звук шва /ə/ (например, в слове "about" /əˈbaʊt/).

Монофтонги и дифтонги: основная классификация

Монофтонги — это гласные звуки с постоянной артикуляцией на протяжении всего произнесения. При их произнесении положение органов речи остаётся неизменным. В английском языке 12 монофтонгов, которые делятся на краткие и долгие.

Краткие монофтонги:

/ɪ/ — как в "kit" или "bit" (более открытый и краткий, чем русское "и")

/e/ — как в "dress" или "bed" (близко к русскому "э")

/æ/ — как в "trap" или "cat" (отсутствует в русском языке, нечто среднее между "э" и "а")

/ʌ/ — как в "cup" или "but" (нечто среднее между русскими "а" и "э")

/ʊ/ — как в "foot" или "put" (более открытый и краткий, чем русское "у")

/ɒ/ — как в "lot" или "hot" (в британском варианте, близко к русскому "о")

/ə/ — как в "about" или "comma" (нейтральный звук "шва", похож на безударное русское "а")

Долгие монофтонги:

/iː/ — как в "fleece" или "see" (долгое "и", произносится дольше, чем русское "и")

/ɜː/ — как в "nurse" или "bird" (долгий звук, отсутствующий в русском)

/ɑː/ — как в "father" или "car" (долгий звук, близкий к русскому "а")

/ɔː/ — как в "thought" или "law" (долгий звук, более закрытый, чем русское "о")

/uː/ — как в "goose" или "food" (долгое "у", произносится дольше, чем русское "у")

Дифтонги — это составные гласные звуки, при произнесении которых органы речи плавно переходят из одного положения в другое. Можно сказать, что дифтонг состоит из двух элементов: ядра (первого элемента) и глайда (скользящего элемента).

В британском варианте английского выделяют 8 основных дифтонгов:

/eɪ/ — как в "face" или "day" (начинается с /e/ и скользит в направлении /ɪ/)

/aɪ/ — как в "price" или "high" (начинается с /a/ и скользит в направлении /ɪ/)

/ɔɪ/ — как в "choice" или "boy" (начинается с /ɔ/ и скользит в направлении /ɪ/)

/əʊ/ — как в "goat" или "show" (начинается с /ə/ и скользит в направлении /ʊ/)

/aʊ/ — как в "mouth" или "now" (начинается с /a/ и скользит в направлении /ʊ/)

/ɪə/ — как в "near" или "beer" (начинается с /ɪ/ и скользит в направлении /ə/)

/eə/ — как в "square" или "care" (начинается с /e/ и скользит в направлении /ə/)

/ʊə/ — как в "poor" или "tour" (начинается с /ʊ/ и скользит в направлении /ə/)

Ключевая особенность дифтонгов — это движение или "скольжение" от одного звука к другому. При произнесении дифтонга важно начать с одного чёткого звука и плавно перейти к другому, не разделяя их. 🔄

Правила чтения гласных букв в разных типах слогов

Правила чтения гласных в английском языке зависят от типа слога. Выделяют четыре основных типа слогов, которые влияют на произношение гласной буквы:

Тип слога Структура Произношение гласной Пример Открытый слог Гласная + согласная + е (немая) или просто гласная в конце слога Гласная читается как в алфавите name, fine, tube Закрытый слог Гласная + согласная(ые) Краткий гласный звук cat, pen, sit Слог с буквой r Гласная + r Специфическое произношение car, her, fork Слог с сочетанием гласных Две или более гласных подряд Зависит от конкретного сочетания meat, boat, great

Рассмотрим, как читаются основные гласные буквы в разных типах слогов:

Буква A:

В открытом слоге: /eɪ/ — name /neɪm/, face /feɪs/

В закрытом слоге: /æ/ — cat /kæt/, map /mæp/

Перед r: /ɑː/ — car /kɑː/, dark /dɑːk/

Буква E:

В открытом слоге: /iː/ — these /ðiːz/, complete /kəmˈpliːt/

В закрытом слоге: /e/ — bed /bed/, pen /pen/

Перед r: /ɜː/ — her /hɜː/, term /tɜːm/

Буква I:

В открытом слоге: /aɪ/ — like /laɪk/, time /taɪm/

В закрытом слоге: /ɪ/ — sit /sɪt/, big /bɪɡ/

Перед r: /ɜː/ — bird /bɜːd/, first /fɜːst/

Буква O:

В открытом слоге: /əʊ/ — note /nəʊt/, home /həʊm/

В закрытом слоге: /ɒ/ — hot /hɒt/, pot /pɒt/

Перед r: /ɔː/ — fork /fɔːk/, morning /ˈmɔːnɪŋ/

Буква U:

В открытом слоге: /juː/ или /uː/ — cute /kjuːt/, tube /tjuːb/

В закрытом слоге: /ʌ/ — cup /kʌp/, but /bʌt/

Перед r: /ɜː/ — turn /tɜːn/, burst /bɜːst/

Конечно, существует множество исключений из этих правил, особенно для заимствованных слов. Например, слово "machine" читается /məˈʃiːn/, а не /məˈʧaɪn/, как можно было бы ожидать по правилам. 📝

Особенности произношения гласных звуков в английском

Произношение английских гласных имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для естественного звучания речи:

1. Отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда

В русском языке согласные перед гласными переднего ряда (и, е, ё, ю, я) смягчаются. В английском такого явления нет — согласные остаются твёрдыми независимо от следующего за ними гласного. Например, в слове "team" /tiːm/ звук /t/ произносится твёрдо, без смягчения.

2. Напряжённость и ненапряжённость гласных

Английские гласные различаются не только по долготе, но и по напряжённости артикуляции. Долгие гласные обычно напряжённые (tense), а краткие — ненапряжённые (lax). Например, в паре /iː/ (в слове "beat") и /ɪ/ (в слове "bit") первый звук не только дольше, но и более напряжённый — язык находится в более высоком и переднем положении.

3. Нейтральный гласный звук (шва)

Звук /ə/ (шва) — самый частотный гласный в английской речи. Он появляется в безударных слогах и играет ключевую роль в создании характерного ритма английской речи. Например, слово "banana" произносится как /bəˈnɑːnə/, где первый и последний гласные — это шва.

Михаил Соколов, фонетист и переводчик Работая переводчиком-синхронистом на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, когда американский докладчик использовал слово "data" с двумя разными произношениями: /ˈdeɪtə/ и /ˈdætə/. Русскоязычные участники конференции были сбиты с толку, решив, что это два разных термина. Мне пришлось объяснить, что это одно и то же слово, просто с вариативным произношением — распространённое явление в английском языке. Этот случай иллюстрирует, насколько важно изучающим язык знать не только "правильное" произношение, но и его варианты. С тех пор на моих занятиях я всегда обращаю внимание учеников на вариативность произношения и объясняю, что "правильных" вариантов может быть несколько — всё зависит от диалекта и индивидуальных особенностей говорящего.

4. Редукция гласных в многосложных словах

В английском многосложные слова имеют чёткую структуру ударений, при которой безударные гласные редуцируются (ослабляются). Например, слово "photography" /fəˈtɒɡrəfi/ имеет главное ударение на втором слоге, а гласные в первом и третьем слогах редуцируются до /ə/.

5. Региональные различия в произношении гласных

Произношение гласных существенно различается в разных вариантах английского языка:

В американском английском звук /ɒ/ (как в британском "lot") часто заменяется на /ɑː/ — "hot" произносится как /hɑːt/, а не /hɒt/

Звук /ɑː/ в британском часто соответствует /æ/ в американском — "dance" произносится как /dæns/ в США и /dɑːns/ в Великобритании

Дифтонг /əʊ/ в британском соответствует /oʊ/ в американском — "go" произносится как /ɡəʊ/ в Великобритании и /ɡoʊ/ в США

Эти различия важно учитывать при восприятии речи носителей разных вариантов английского языка. 🗣️

Практические методы освоения английских гласных

Освоение английских гласных звуков — это процесс, требующий систематического подхода и регулярной практики. Вот несколько эффективных методов, которые помогут вам улучшить произношение:

1. Визуализация артикуляции

Использование диаграмм положения языка, губ и челюсти для различных гласных помогает понять, как правильно произносить звуки. Существует множество онлайн-ресурсов и приложений с анимированными схемами артикуляции, которые наглядно показывают движение органов речи.

2. Минимальные пары

Практика произношения и различения слов, отличающихся только одним гласным звуком, особенно эффективна. Регулярно тренируйтесь с такими парами, как:

ship /ʃɪp/ — sheep /ʃiːp/ (различие между /ɪ/ и /iː/)

cup /kʌp/ — cap /kæp/ (различие между /ʌ/ и /æ/)

full /fʊl/ — fool /fuːl/ (различие между /ʊ/ и /uː/)

not /nɒt/ — note /nəʊt/ (различие между /ɒ/ и /əʊ/)

3. Аудирование и имитация

Регулярное прослушивание аутентичной английской речи с последующей имитацией — один из самых эффективных способов улучшить произношение. Используйте аудиокниги, подкасты, видео с субтитрами. Выбирайте материалы с чётким произношением, соответствующим тому варианту английского, который вы изучаете.

4. Запись и анализ собственной речи

Записывайте своё произношение и сравнивайте его с произношением носителей языка. Современные приложения для изучения языков часто предлагают функцию оценки произношения, которая может быть полезна для самоконтроля.

5. Фонетические упражнения

Регулярно выполняйте упражнения на развитие артикуляционного аппарата:

Упражнение "Улыбка-Трубочка" : чередуйте положение губ от широкой улыбки (/iː/) до округлённой трубочки (/uː/), произнося звуки "ee-oo-ee-oo"

: чередуйте положение губ от широкой улыбки (/iː/) до округлённой трубочки (/uː/), произнося звуки "ee-oo-ee-oo" Упражнение на дифтонги : произносите дифтонги медленно, растягивая переход от первого элемента ко второму, затем постепенно ускоряйте

: произносите дифтонги медленно, растягивая переход от первого элемента ко второму, затем постепенно ускоряйте Упражнение "Лестница гласных": произносите последовательность гласных, постепенно опуская челюсть: /iː/ → /ɪ/ → /e/ → /æ/ → /ɑː/

6. Использование транскрипции

Научитесь читать фонетическую транскрипцию и регулярно проверяйте произношение новых слов в словаре. Это поможет избежать формирования неправильных произносительных привычек.

7. Практика в контексте

Произносите гласные не только в изолированных словах, но и в словосочетаниях, предложениях и связной речи. Обращайте внимание на то, как гласные могут меняться в потоке речи (например, редукция безударных гласных).

8. Регулярность и постепенность

Лучше практиковаться по 15 минут каждый день, чем два часа раз в неделю. Начинайте с освоения тех звуков, которые отсутствуют в русском языке или наиболее сложны для вас (/æ/, /ə/, /ɜː/), затем переходите к более тонким различиям между похожими звуками.

Помните, что совершенствование произношения — это марафон, а не спринт. Будьте терпеливы и последовательны в своей практике. 🏃‍♂️