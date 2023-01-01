Английские гласные: система звуков, правила чтения, упражнения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык, желающие улучшить произношение
- Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для обучения
Аудитория, интересующаяся фонетикой и особенностями английской речи
Английские гласные — это целый мир удивительных звуков, которые кардинально отличаются от русской фонетической системы. Именно гласные чаще всего выдают иностранный акцент и становятся камнем преткновения для изучающих английский язык. Один и тот же символ 'a' может звучать совершенно по-разному в словах "cat", "car" или "make". Эта вариативность создаёт сложности в освоении произношения, но при систематическом подходе к изучению гласных звуков можно добиться значительного прогресса. Давайте разберёмся, как устроена система гласных в английском языке и как научиться их правильно произносить. 🔍
Система гласных звуков в английском языке
В английском языке 5 гласных букв (a, e, i, o, u) и иногда y, но они образуют около 20 различных гласных звуков. Эта диспропорция между количеством букв и звуков – первая сложность, с которой сталкиваются изучающие английский.
Гласные звуки в английском можно разделить на три основные категории:
- Краткие монофтонги (короткие гласные звуки)
- Долгие монофтонги (долгие гласные звуки)
- Дифтонги (составные гласные звуки)
Для обозначения звуков в английском используется Международный фонетический алфавит (IPA). Знание этих символов крайне важно для правильного произношения.
|Категория
|Количество звуков
|Примеры звуков
|Краткие монофтонги
|7
|/ɪ/, /e/, /æ/, /ʌ/, /ʊ/, /ɒ/, /ə/
|Долгие монофтонги
|5
|/iː/, /ɜː/, /ɑː/, /ɔː/, /uː/
|Дифтонги
|8
|/eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/
В отличие от русского языка, в английском качество гласного звука важнее его долготы. При этом долгота всё равно играет значительную роль — неправильное произнесение краткого звука вместо долгого может изменить смысл слова. Например, в паре ship /ʃɪp/ (корабль) и sheep /ʃiːp/ (овца) разница только в долготе гласного.
Анна Петрова, преподаватель фонетики английского языка
Помню своего первого студента, который никак не мог различать слова "ship" и "sheep". Он работал в международной компании и постоянно путался в переговорах о поставках. Однажды вместо "shipping costs" (стоимость доставки) он сказал "sheeping costs", что вызвало недоумение у партнёров. Мы начали тренировать произношение с помощью простого упражнения: я попросила его прикоснуться пальцами к горлу и почувствовать вибрацию при произнесении звуков. При произнесении долгого /iː/ вибрация длится дольше, чем при кратком /ɪ/. Через две недели таких тренировок проблема была решена, и теперь он шутит, что это упражнение спасло его от профессионального краха.
Важно помнить, что в английском языке редукция гласных — обычное явление. В безударных слогах гласные часто произносятся как нейтральный звук шва /ə/ (например, в слове "about" /əˈbaʊt/).
Монофтонги и дифтонги: основная классификация
Монофтонги — это гласные звуки с постоянной артикуляцией на протяжении всего произнесения. При их произнесении положение органов речи остаётся неизменным. В английском языке 12 монофтонгов, которые делятся на краткие и долгие.
Краткие монофтонги:
- /ɪ/ — как в "kit" или "bit" (более открытый и краткий, чем русское "и")
- /e/ — как в "dress" или "bed" (близко к русскому "э")
- /æ/ — как в "trap" или "cat" (отсутствует в русском языке, нечто среднее между "э" и "а")
- /ʌ/ — как в "cup" или "but" (нечто среднее между русскими "а" и "э")
- /ʊ/ — как в "foot" или "put" (более открытый и краткий, чем русское "у")
- /ɒ/ — как в "lot" или "hot" (в британском варианте, близко к русскому "о")
- /ə/ — как в "about" или "comma" (нейтральный звук "шва", похож на безударное русское "а")
Долгие монофтонги:
- /iː/ — как в "fleece" или "see" (долгое "и", произносится дольше, чем русское "и")
- /ɜː/ — как в "nurse" или "bird" (долгий звук, отсутствующий в русском)
- /ɑː/ — как в "father" или "car" (долгий звук, близкий к русскому "а")
- /ɔː/ — как в "thought" или "law" (долгий звук, более закрытый, чем русское "о")
- /uː/ — как в "goose" или "food" (долгое "у", произносится дольше, чем русское "у")
Дифтонги — это составные гласные звуки, при произнесении которых органы речи плавно переходят из одного положения в другое. Можно сказать, что дифтонг состоит из двух элементов: ядра (первого элемента) и глайда (скользящего элемента).
В британском варианте английского выделяют 8 основных дифтонгов:
- /eɪ/ — как в "face" или "day" (начинается с /e/ и скользит в направлении /ɪ/)
- /aɪ/ — как в "price" или "high" (начинается с /a/ и скользит в направлении /ɪ/)
- /ɔɪ/ — как в "choice" или "boy" (начинается с /ɔ/ и скользит в направлении /ɪ/)
- /əʊ/ — как в "goat" или "show" (начинается с /ə/ и скользит в направлении /ʊ/)
- /aʊ/ — как в "mouth" или "now" (начинается с /a/ и скользит в направлении /ʊ/)
- /ɪə/ — как в "near" или "beer" (начинается с /ɪ/ и скользит в направлении /ə/)
- /eə/ — как в "square" или "care" (начинается с /e/ и скользит в направлении /ə/)
- /ʊə/ — как в "poor" или "tour" (начинается с /ʊ/ и скользит в направлении /ə/)
Ключевая особенность дифтонгов — это движение или "скольжение" от одного звука к другому. При произнесении дифтонга важно начать с одного чёткого звука и плавно перейти к другому, не разделяя их. 🔄
Правила чтения гласных букв в разных типах слогов
Правила чтения гласных в английском языке зависят от типа слога. Выделяют четыре основных типа слогов, которые влияют на произношение гласной буквы:
|Тип слога
|Структура
|Произношение гласной
|Пример
|Открытый слог
|Гласная + согласная + е (немая) или просто гласная в конце слога
|Гласная читается как в алфавите
|name, fine, tube
|Закрытый слог
|Гласная + согласная(ые)
|Краткий гласный звук
|cat, pen, sit
|Слог с буквой r
|Гласная + r
|Специфическое произношение
|car, her, fork
|Слог с сочетанием гласных
|Две или более гласных подряд
|Зависит от конкретного сочетания
|meat, boat, great
Рассмотрим, как читаются основные гласные буквы в разных типах слогов:
Буква A:
- В открытом слоге: /eɪ/ — name /neɪm/, face /feɪs/
- В закрытом слоге: /æ/ — cat /kæt/, map /mæp/
- Перед r: /ɑː/ — car /kɑː/, dark /dɑːk/
Буква E:
- В открытом слоге: /iː/ — these /ðiːz/, complete /kəmˈpliːt/
- В закрытом слоге: /e/ — bed /bed/, pen /pen/
- Перед r: /ɜː/ — her /hɜː/, term /tɜːm/
Буква I:
- В открытом слоге: /aɪ/ — like /laɪk/, time /taɪm/
- В закрытом слоге: /ɪ/ — sit /sɪt/, big /bɪɡ/
- Перед r: /ɜː/ — bird /bɜːd/, first /fɜːst/
Буква O:
- В открытом слоге: /əʊ/ — note /nəʊt/, home /həʊm/
- В закрытом слоге: /ɒ/ — hot /hɒt/, pot /pɒt/
- Перед r: /ɔː/ — fork /fɔːk/, morning /ˈmɔːnɪŋ/
Буква U:
- В открытом слоге: /juː/ или /uː/ — cute /kjuːt/, tube /tjuːb/
- В закрытом слоге: /ʌ/ — cup /kʌp/, but /bʌt/
- Перед r: /ɜː/ — turn /tɜːn/, burst /bɜːst/
Конечно, существует множество исключений из этих правил, особенно для заимствованных слов. Например, слово "machine" читается /məˈʃiːn/, а не /məˈʧaɪn/, как можно было бы ожидать по правилам. 📝
Особенности произношения гласных звуков в английском
Произношение английских гласных имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для естественного звучания речи:
1. Отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда
В русском языке согласные перед гласными переднего ряда (и, е, ё, ю, я) смягчаются. В английском такого явления нет — согласные остаются твёрдыми независимо от следующего за ними гласного. Например, в слове "team" /tiːm/ звук /t/ произносится твёрдо, без смягчения.
2. Напряжённость и ненапряжённость гласных
Английские гласные различаются не только по долготе, но и по напряжённости артикуляции. Долгие гласные обычно напряжённые (tense), а краткие — ненапряжённые (lax). Например, в паре /iː/ (в слове "beat") и /ɪ/ (в слове "bit") первый звук не только дольше, но и более напряжённый — язык находится в более высоком и переднем положении.
3. Нейтральный гласный звук (шва)
Звук /ə/ (шва) — самый частотный гласный в английской речи. Он появляется в безударных слогах и играет ключевую роль в создании характерного ритма английской речи. Например, слово "banana" произносится как /bəˈnɑːnə/, где первый и последний гласные — это шва.
Михаил Соколов, фонетист и переводчик
Работая переводчиком-синхронистом на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, когда американский докладчик использовал слово "data" с двумя разными произношениями: /ˈdeɪtə/ и /ˈdætə/. Русскоязычные участники конференции были сбиты с толку, решив, что это два разных термина. Мне пришлось объяснить, что это одно и то же слово, просто с вариативным произношением — распространённое явление в английском языке. Этот случай иллюстрирует, насколько важно изучающим язык знать не только "правильное" произношение, но и его варианты. С тех пор на моих занятиях я всегда обращаю внимание учеников на вариативность произношения и объясняю, что "правильных" вариантов может быть несколько — всё зависит от диалекта и индивидуальных особенностей говорящего.
4. Редукция гласных в многосложных словах
В английском многосложные слова имеют чёткую структуру ударений, при которой безударные гласные редуцируются (ослабляются). Например, слово "photography" /fəˈtɒɡrəfi/ имеет главное ударение на втором слоге, а гласные в первом и третьем слогах редуцируются до /ə/.
5. Региональные различия в произношении гласных
Произношение гласных существенно различается в разных вариантах английского языка:
- В американском английском звук /ɒ/ (как в британском "lot") часто заменяется на /ɑː/ — "hot" произносится как /hɑːt/, а не /hɒt/
- Звук /ɑː/ в британском часто соответствует /æ/ в американском — "dance" произносится как /dæns/ в США и /dɑːns/ в Великобритании
- Дифтонг /əʊ/ в британском соответствует /oʊ/ в американском — "go" произносится как /ɡəʊ/ в Великобритании и /ɡoʊ/ в США
Эти различия важно учитывать при восприятии речи носителей разных вариантов английского языка. 🗣️
Практические методы освоения английских гласных
Освоение английских гласных звуков — это процесс, требующий систематического подхода и регулярной практики. Вот несколько эффективных методов, которые помогут вам улучшить произношение:
1. Визуализация артикуляции
Использование диаграмм положения языка, губ и челюсти для различных гласных помогает понять, как правильно произносить звуки. Существует множество онлайн-ресурсов и приложений с анимированными схемами артикуляции, которые наглядно показывают движение органов речи.
2. Минимальные пары
Практика произношения и различения слов, отличающихся только одним гласным звуком, особенно эффективна. Регулярно тренируйтесь с такими парами, как:
- ship /ʃɪp/ — sheep /ʃiːp/ (различие между /ɪ/ и /iː/)
- cup /kʌp/ — cap /kæp/ (различие между /ʌ/ и /æ/)
- full /fʊl/ — fool /fuːl/ (различие между /ʊ/ и /uː/)
- not /nɒt/ — note /nəʊt/ (различие между /ɒ/ и /əʊ/)
3. Аудирование и имитация
Регулярное прослушивание аутентичной английской речи с последующей имитацией — один из самых эффективных способов улучшить произношение. Используйте аудиокниги, подкасты, видео с субтитрами. Выбирайте материалы с чётким произношением, соответствующим тому варианту английского, который вы изучаете.
4. Запись и анализ собственной речи
Записывайте своё произношение и сравнивайте его с произношением носителей языка. Современные приложения для изучения языков часто предлагают функцию оценки произношения, которая может быть полезна для самоконтроля.
5. Фонетические упражнения
Регулярно выполняйте упражнения на развитие артикуляционного аппарата:
- Упражнение "Улыбка-Трубочка": чередуйте положение губ от широкой улыбки (/iː/) до округлённой трубочки (/uː/), произнося звуки "ee-oo-ee-oo"
- Упражнение на дифтонги: произносите дифтонги медленно, растягивая переход от первого элемента ко второму, затем постепенно ускоряйте
- Упражнение "Лестница гласных": произносите последовательность гласных, постепенно опуская челюсть: /iː/ → /ɪ/ → /e/ → /æ/ → /ɑː/
6. Использование транскрипции
Научитесь читать фонетическую транскрипцию и регулярно проверяйте произношение новых слов в словаре. Это поможет избежать формирования неправильных произносительных привычек.
7. Практика в контексте
Произносите гласные не только в изолированных словах, но и в словосочетаниях, предложениях и связной речи. Обращайте внимание на то, как гласные могут меняться в потоке речи (например, редукция безударных гласных).
8. Регулярность и постепенность
Лучше практиковаться по 15 минут каждый день, чем два часа раз в неделю. Начинайте с освоения тех звуков, которые отсутствуют в русском языке или наиболее сложны для вас (/æ/, /ə/, /ɜː/), затем переходите к более тонким различиям между похожими звуками.
Помните, что совершенствование произношения — это марафон, а не спринт. Будьте терпеливы и последовательны в своей практике. 🏃♂️
Освоение системы английских гласных открывает дверь к аутентичному произношению и значительно улучшает навыки аудирования. Понимание фонетических правил помогает увидеть логику в кажущемся хаосе английской орфографии и произношения. Помните, что ключ к успеху — это регулярная практика с фокусом на качество звуков, а не скорость обучения. Слушайте, анализируйте, имитируйте — и ваше произношение будет постепенно приближаться к образцовому. Даже если вы не избавитесь от акцента полностью, правильное произношение гласных сделает вашу речь намного более понятной для собеседников из разных англоговорящих стран.