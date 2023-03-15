YAML в Python: руководство по работе с конфигурационными файлами

import yaml # Пример YAML с якорями и ссылками yaml_str = """ # Базовая конфигурация base: &base_config log_level: INFO timeout: 30 retry: enabled: true max_attempts: 3 # Окружения environments: development: <<: *base_config # Включение базовой конфигурации debug: true log_level: DEBUG # Переопределение значения production: <<: *base_config # Включение базовой конфигурации debug: false timeout: 60 # Переопределение значения """ # Парсинг YAML с обработкой якорей и ссылок data = yaml.safe_load(yaml_str) print("Конфигурация для разработки:") print(data['environments']['development']) print("

Конфигурация для продакшена:") print(data['environments']['production']) # Создание YAML с якорями и ссылками new_data = { 'defaults': { 'connection': { 'timeout': 10, 'retries': 3, 'ssl': True } }, 'services': { 'primary': { 'connection': { # Это будет якорь 'timeout': 10, 'retries': 3, 'ssl': True }, 'host': 'primary.example.com' }, 'backup': { 'connection': { # Здесь мы хотим использовать ссылку 'timeout': 10, 'retries': 3, 'ssl': True }, 'host': 'backup.example.com' } } } # Функция для добавления якорей и ссылок def add_anchors_and_aliases(data): # Создаем объект YAML с поддержкой якорей yaml = YAML() yaml.default_flow_style = False # Добавляем якорь к defaults.connection data['defaults']['connection'] = yaml.yaml_anchor( data['defaults']['connection'], 'connection_defaults' ) # Заменяем services.primary.connection на ссылку data['services']['primary']['connection'] = yaml.yaml_alias( data['defaults']['connection'] ) # Заменяем services.backup.connection на ссылку data['services']['backup']['connection'] = yaml.yaml_alias( data['defaults']['connection'] ) return data # Примечание: этот код требует использования ruamel.yaml # from ruamel.yaml import YAML # yaml_with_anchors = add_anchors_and_aliases(new_data)