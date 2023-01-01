30 эффективных упражнений для освоения прошедших времен английского

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем уровне

Преподаватели английского языка, которые ищут инструменты для обучения

Русскоговорящие, желающие улучшить свои навыки в использовании времён в английском языке Запутались в лабиринтах английских времён? Не уверены, когда использовать Past Simple, а когда Present Perfect? Перед вами — 30 эффективных упражнений для отработки прошедшего времени в английском языке, которые превратят грамматические головоломки в понятную систему. Эти задания помогут закрепить теорию на практике и избавиться от ошибок, которые выдают в вас неносителя языка. От базовых трансформаций до комплексных речевых ситуаций — здесь собраны задания, проверенные опытом преподавания и успехами тысяч студентов. 🔍

Обзор форм прошедшего времени в английском языке

Прошедшее время в английском языке — это не просто добавление "-ed" к глаголу. Это целая система времен, каждое из которых передаёт особые нюансы произошедшего события. Понимание этих различий критически важно для грамотной и естественной речи.

Основные формы прошедшего времени:

Время Когда используется Пример Маркеры времени Past Simple Действия, произошедшие в определённый момент в прошлом I visited Paris last summer. yesterday, last week, in 1995, ago Past Continuous Длительное действие, происходившее в определённый момент прошлого I was reading when she called. at 5 p.m. yesterday, while, when Past Perfect Действие, совершённое до определённого момента в прошлом I had finished work before she arrived. before, by, already, just, never Past Perfect Continuous Длительное действие, происходившее до определённого момента в прошлом I had been working for 3 hours when he called. for, since, before Present Perfect Действие, связывающее прошлое с настоящим I have visited Paris three times. ever, never, just, already, yet

Частые ошибки при использовании прошедших времен:

Путаница между Past Simple и Present Perfect (особенно у русскоговорящих)

Неправильное формирование вопросов и отрицаний

Ошибки в использовании неправильных глаголов

Нелогичное сочетание времен в сложных предложениях

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню свою ученицу Анну, которая никак не могла уловить разницу между Past Simple и Present Perfect. Каждый раз, рассказывая о своих путешествиях, она говорила: "I have visited Paris last year", смешивая два времени. Мы решили эту проблему с помощью визуализации: нарисовали линию времени и отмечали на ней события. Для Past Simple мы ставили точку в прошлом, для Present Perfect — линию от прошлого к настоящему. После двух недель таких упражнений Анна перестала путать времена, а через месяц уже автоматически выбирала правильную форму.

Теперь разберём каждую форму прошедшего времени на практике, начиная с базовых упражнений.

Базовые упражнения на отработку Past Simple

Past Simple — фундамент для понимания других прошедших времён. Это время описывает завершённые действия в прошлом, не связанные с настоящим. Отработаем его через практические задания разной сложности.

Упражнение 1: Преобразование глаголов в Past Simple Превратите глаголы в скобках в форму Past Simple:

Yesterday I (go) _ to the cinema. She (buy) _ a new car last month. They (not/come) _ to the party. When (you/meet) _ your wife? (he/finish) _ his homework?

Упражнение 2: Составление рассказа в Past Simple Составьте короткий рассказ о вчерашнем дне, используя не менее 8 глаголов в Past Simple.

Упражнение 3: Неправильные глаголы Заполните таблицу формами неправильных глаголов:

Infinitive Past Simple Past Participle begin __ __ break __ __ choose __ __ drive __ __ fly __ __

Упражнение 4: Исправление ошибок в Past Simple Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

I goed to the store yesterday. She didn't went to school last week. Did you founded your keys? We was tired after the journey. They eated all the cake.

Упражнение 5: Вопросы в Past Simple Составьте вопросы к выделенным словам:

Tom visited his grandmother last Sunday. (Who...?) She bought a new dress yesterday. (When...?) They went to Italy for their honeymoon. (Where...?) He paid $50 for the tickets. (How much...?) She learned Spanish because she wanted to travel to Mexico. (Why...?)

Упражнение 6: Отрицательные предложения Превратите утвердительные предложения в отрицательные:

I understood the task. We saw a good film. She took my pen. They found the answer. He broke the window.

Выполняя эти упражнения регулярно, вы закрепите механизм образования Past Simple и сможете свободно использовать его в повседневной речи. 🎯

Past Continuous и Present Perfect: сравнение и практика

Одна из самых сложных задач в английском — разграничить Past Continuous и Present Perfect. Первое описывает процесс в прошлом, второе — связывает прошлые действия с настоящим. Давайте сравним эти времена и закрепим различия через упражнения.

Алексей Смирнов, переводчик и репетитор английского языка Когда я готовил группу топ-менеджеров к важным международным переговорам, мы столкнулись с проблемой — почти все путали Present Perfect и Past Simple. Однажды директор по маркетингу во время тренировочных переговоров сказал: "We already signed the contract last month", что звучало неестественно. Мы придумали простой способ — представлять Present Perfect как след от прошлого в настоящем. Как кольцо на пальце — напоминание о свадьбе. "Have you ever been to China?" — спрашиваем о жизненном опыте, который человек несёт с собой. "Did you go to China last year?" — интересуемся конкретным событием в прошлом. Этот образ помог всей группе, и на реальных переговорах ошибок уже не было.

Упражнение 7: Сравнение Past Continuous и Present Perfect Выберите правильную форму глагола:

When my father came home, I (was cooking / have cooked) dinner. I can't find my keys. I think I (was losing / have lost) them. She (was living / has lived) in London for 5 years now. When I called him, he (was sleeping / has slept). I (was never visiting / have never visited) Australia.

Упражнение 8: Заполнение пропусков Поставьте глаголы в скобках в Past Continuous или Present Perfect:

I _ (wait) for the bus when it started to rain. She _ (not finish) her homework yet. _ you ever _ (eat) sushi? While I _ (work), someone stole my bike. How long _ you _ (learn) English?

Упражнение 9: Конструирование предложений Создайте предложения, используя указанное время:

I / study / when / phone / ring (Past Continuous) She / live / in Paris / since 2015 (Present Perfect) They / watch / movie / when / electricity / go out (Past Continuous) I / never / see / such / beautiful sunset (Present Perfect) We / just / arrive / at / airport (Present Perfect)

Упражнение 10: Ситуативные задания Выберите правильное время для каждой ситуации:

"What were you doing when the earthquake hit?" (Past Simple / Past Continuous / Present Perfect) "I'm so tired because I've been working all day." (Past Simple / Past Continuous / Present Perfect) "Have you ever tried skydiving?" (Past Simple / Past Continuous / Present Perfect) "She was cooking dinner when her husband came home." (Past Simple / Past Continuous / Present Perfect) "I've known him since we were kids." (Past Simple / Past Continuous / Present Perfect)

Упражнение 11: Трансформация предложений Измените время глагола с Present Perfect на Past Simple и наоборот, сделав необходимые изменения:

I have just finished my work. → I _ my work yesterday. She visited Paris last year. → She _ Paris. They have never seen this movie. → They _ this movie when it was in theaters. I bought a new car last month. → I _ a new car. He has lived here since 2010. → He _ here from 2010 to 2015.

Упражнение 12: "Исправь учителя" Найдите ошибку в каждом предложении и исправьте её:

I have seen that movie yesterday. She was living in London for 10 years. When he called, I have just finished dinner. They didn't have lunch yet. I was knowing him since childhood.

Комплексные задания на все формы прошедших времён

Теперь, когда мы отработали отдельные времена, переходим к комплексным упражнениям, объединяющим все формы прошедшего времени. Эти задания помогут выработать навык быстрого переключения между временами. 🧩

Упражнение 13: Текст с пропусками Заполните пропуски в тексте, используя подходящую форму глаголов в прошедшем времени:

Last summer, I (visit) _ Italy for the first time. Before that, I (never/be) _ to Europe. While I (walk) _ through the streets of Rome, I (notice) _ how beautiful the architecture was. By the time I (arrive) _ in Venice, I (already/fall) _ in love with Italy. I (stay) _ in a small hotel which (be) _ near the Grand Canal. I (just/check in) _ when my friend called me. She (try) _ to reach me all day.

Упражнение 14: Выбор правильного времени Выберите правильное время для каждого предложения:

By the time we arrived, the movie _ (started / had started / was starting). I _ (lived / was living / had lived) in London when I met my wife. She _ (worked / was working / had been working) for the company for 5 years before she got promoted. We _ (didn't see / haven't seen / hadn't seen) each other since university until yesterday. When he called, I _ (just / had just / was just) finished dinner.

Упражнение 15: Составление рассказа Составьте рассказ о своём отпуске, используя все изученные формы прошедших времен (не менее 10 предложений).

Упражнение 16: Цепочка событий Расположите события в правильной хронологической последовательности и используйте соответствующие времена:

I / arrive / at / party

Everyone / already / start / dancing

I / talk / to / friend / when / music / stop

Host / announce / dinner / be / ready

By midnight / most people / leave

Упражнение 17: Условные предложения в прошедшем времени Составьте условные предложения третьего типа:

If I (study) harder, I (pass) the exam. She (not miss) the flight if she (leave) earlier. If he (tell) me the truth, I (help) him. They (win) the match if they (play) better. If it (not rain), we (go) to the beach.

Упражнение 18: Письмо другу Напишите письмо другу о событиях прошлой недели, используя все изученные формы прошедшего времени (150-200 слов).

Упражнение 19: Активизация прямой и косвенной речи Трансформируйте предложения из прямой речи в косвенную:

"I am working on a new project," said Tom. → Tom said that ___. "I have finished my report," she said. → She said that ___. "We visited Rome last year," they said. → They said that ___. "I will call you tomorrow," he promised. → He promised that ___. "I was sleeping when you called," she explained. → She explained that ___.

Упражнение 20: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в употреблении прошедших времен:

When I arrived at the party, everyone has left already. I have seen that movie last week and I really enjoyed it. By the time he finished university, he was working for three different companies. She told me she has never been to Paris. I was living in New York since 2010.

Упражнение 21: Детективная история Составьте короткий детективный рассказ (200-250 слов), используя все формы прошедшего времени для описания действий и событий.

Упражнение 22: Смешанные времена Используйте подходящее время для каждого пропуска:

When I (arrive) _ at the station, the train (already/leave) _. I (wait) _ there for an hour when my friend (call) _. She (tell) _ me that she (be) _ stuck in traffic. By the time she (get) _ to the station, I (become) _ very hungry because I (not/eat) _ anything since breakfast.

Интерактивные упражнения для самопроверки

Самостоятельное изучение требует регулярной проверки знаний. Эти интерактивные упражнения разработаны для самоконтроля и закрепления материала, они позволят оценить прогресс и выявить слабые места. 📝

Упражнение 23: Тест множественного выбора Выберите правильный вариант:

I _ TV when the phone rang. a) watched

b) was watching

c) had watched

d) have watched She _ her keys, so she couldn't enter the house. a) lost

b) was losing

c) had lost

d) has lost _ to Thailand before your trip last year? a) Did you ever go

b) Were you ever going

c) Had you ever been

d) Have you ever been By the time we reached the cinema, the film _. a) already started

b) was already starting

c) had already started

d) has already started She _ in London for 10 years before moving to Paris. a) lived

b) was living

c) had lived

d) had been living

Упражнение 24: Заполнение таблицы времен Заполните таблицу формами указанных глаголов:

Глагол | Past Simple | Past Continuous | Past Perfect | Present Perfect -------|-------------|-----------------|--------------|---------------- go | | | | see | | | | eat | | | | begin | | | | write | | | |

Упражнение 25: Аудиодиктант Прослушайте короткий текст и запишите его, обращая особое внимание на формы прошедшего времени. Затем сравните с оригиналом.

Упражнение 26: Ролевая игра Проведите воображаемое интервью с известной исторической личностью. Запишите 10 вопросов в разных формах прошедшего времени и ответы на них.

Упражнение 27: Автоматический тест Пройдите онлайн-тест на сайте English Grammar Online и получите мгновенную оценку своих знаний прошедших времен.

Упражнение 28: Анализ текста Прочитайте отрывок из книги и выпишите все глаголы в прошедшем времени, определив форму каждого.

"It had been raining for days when we decided to leave. The rivers had risen, and many roads were flooded. We were driving slowly through the countryside when we noticed an abandoned car by the road. Someone had left it there, perhaps because they couldn't continue their journey. We stopped to check if anyone needed help, but the car was empty. By that time, we had been traveling for hours and were getting tired."

Упражнение 29: Создание временной линии Нарисуйте линию времени и отметьте на ней 10 важных событий вашей жизни, используя все формы прошедших времен.

Упражнение 30: Самооценка знаний Оцените свое понимание и использование каждой формы прошедшего времени по шкале от 1 до 5, где 1 — плохо понимаю, 5 — отлично понимаю и свободно использую. Для каждой оценки ниже 4 составьте план дополнительной работы.

Past Simple: _

Past Continuous: _

Past Perfect: _

Past Perfect Continuous: _

Present Perfect (в контексте прошлых событий): _