A или An: фонетические правила английских артиклей – разбираем

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше

Преподаватели английского языка, ищущие способы помочь своим студентам

Профессионалы, работающие с английским языком в международной среде, включая переводчиков и редакторов Артикли a и an — одни из самых частотных слов английского языка, но при этом продолжают вызывать затруднения даже у продвинутых студентов. Ошибки в их употреблении мгновенно выдают неносителя языка и могут серьёзно подорвать вашу языковую репутацию. Представьте, что вы выступаете с презентацией перед иностранными партнерами и говорите "a interesting project" вместо "an interesting project" — такая мелочь способна снизить впечатление от всего выступления. Давайте раз и навсегда разберемся с правилами использования этих коварных частиц английской грамматики. 🎯

Правила использования артиклей a и an: основы грамматики

Артикли a и an являются неопределенными артиклями английского языка. Они используются перед исчисляемыми существительными в единственном числе, когда речь идет о чем-то упомянутом впервые, неизвестном слушателю или читателю, или о чем-то неконкретном из группы подобных.

Ключевые функции артиклей a и an:

Указание на принадлежность предмета к определённому классу (a book = одна из книг)

Введение нового понятия в разговор или текст

Обозначение единичного предмета

Использование в устойчивых выражениях и конструкциях

В отличие от определенного артикля the, который указывает на что-то конкретное и известное, a и an используются, когда предмет упоминается впервые или является одним из многих подобных.

С неопределенным артиклем (a/an) С определенным артиклем (the) I saw a cat in the garden. The cat I saw yesterday was black. She bought an apple. The apple she bought was rotten. He is a doctor. He is the doctor who saved my life.

Выбор между a и an зависит не от написания следующего слова, а от его произношения, что часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на уроке с продвинутыми студентами я задала простое упражнение: вставить артикли a или an в предложения. К моему удивлению, даже студенты с уровнем Upper-Intermediate допускали ошибки в словосочетаниях с аббревиатурами: "a MBA degree" вместо правильного "an MBA degree". Это натолкнуло меня на мысль, что многие учащиеся автоматически применяют правило "an перед словами, начинающимися с гласных букв", забывая о фонетическом принципе. После этого случая я разработала специальную методику объяснения через звуковые пары, и количество ошибок снизилось на 73%. Студенты признавались, что раньше просто не задумывались о произношении аббревиатур, фокусируясь только на буквах.

Фонетический принцип выбора между a и an

Фундаментальный принцип выбора между артиклями a и an основан не на правописании, а на произношении следующего слова. Это исключительно фонетическое правило, которое можно сформулировать следующим образом:

A используется перед словами, которые начинаются с согласного звука : a book, a dog, a university

используется перед словами, которые начинаются с : a book, a dog, a university An используется перед словами, которые начинаются с гласного звука: an apple, an elephant, an hour

Обратите внимание: важен именно звук, а не буква. Некоторые слова начинаются с гласной буквы, но первый звук — согласный, и наоборот.

Например:

"University" начинается с буквы "u", но произносится с начальным звуком /j/ (как в "you"), поэтому используется "a university"

"Hour" начинается с буквы "h", но "h" не произносится, и слово начинается со звука /aʊ/, поэтому используется "an hour"

Чтобы правильно выбрать артикль, произнесите следующее слово вслух и определите, начинается ли оно с гласного или согласного звука. 🔊

Написание Первый звук Правильный артикль Пример university /j/ (согласный) a a university hour /aʊ/ (гласный) an an hour one /w/ (согласный) a a one-time offer honest /ɒ/ (гласный) an an honest person user /j/ (согласный) a a user MP3 /e/ (гласный) an an MP3 player

Особые случаи и исключения с артиклями a и an

Хотя основное правило выбора между a и an кажется простым, существует ряд особых случаев и нюансов, которые требуют дополнительного внимания.

1. Аббревиатуры и акронимы

При использовании аббревиатур и акронимов ориентируйтесь на произношение первой буквы или на то, как аббревиатура произносится целиком:

an FBI agent (произносится как /ef-bi-ai/, начинается с гласного звука /e/)

a CIA operative (произносится как /si-ai-ei/, начинается с согласного звука /s/)

an HTML document (произносится как /eich-ti-em-el/, начинается с гласного звука /ei/)

a URL address (произносится как /ju-ar-el/ или как слово "earl", оба варианта начинаются с согласного звука)

2. Цифры и числительные

Выбор артикля перед числами зависит от произношения первого звука:

a one-dollar bill (начинается со звука /w/)

an 8-year-old child (произносится как "eight", начинается с гласного звука /ei/)

a 5-minute break (произносится как "five", начинается с согласного звука /f/)

3. Буквы алфавита

При упоминании отдельных букв:

an A grade (произносится как /ei/)

a B movie (произносится как /bi/)

an F student (произносится как /ef/)

a U-turn (произносится как /ju/)

4. Слова с нетипичным произношением

Некоторые слова произносятся не так, как пишутся, что влияет на выбор артикля:

an heir (h не произносится, слово начинается со звука /eə/)

a European (начинается со звука /j/)

a uniform (начинается со звука /j/)

an honor (h не произносится)

5. Историческая вариативность

В некоторых словах произношение менялось со временем, что привело к различиям в использовании артиклей:

В британском английском традиционно говорили "an historic occasion", хотя h произносится

В современном английском чаще используют "a historic occasion"

Подобная ситуация с "a hotel" vs. устаревшее "an hotel"

Михаил Соколов, переводчик и редактор Работая над переводом технической документации для международной IT-компании, я столкнулся с интересной проблемой: в исходном тексте использовались конструкции "a HTTP request" и "a HTTPS protocol". Мой внутренний языковой "радар" подсказывал, что что-то не так, но я не мог точно определить, в чём проблема. После консультации с носителем языка, выяснилось, что правильно говорить "an HTTP request" и "an HTTPS protocol", поскольку эти аббревиатуры произносятся как /eich-ti-ti-pi/ и /eich-ti-ti-pi-es/ соответственно, начинаясь с гласного звука. Автор оригинала ориентировался на написание, а не на произношение. После этого случая я составил для своей команды специальную памятку по аббревиатурам в технической документации, и наше качество переводов заметно улучшилось.

Распространённые ошибки при использовании a и an

Несмотря на кажущуюся простоту правил, даже опытные пользователи английского языка иногда допускают ошибки при использовании артиклей a и an. Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать.

Ошибка №1: Ориентация на написание, а не на произношение

Самая частая ошибка — выбор артикля на основе первой буквы слова, а не первого звука:

❌ An university (неверно, так как слово начинается со звука /j/)

✅ A university (верно)

❌ A hour (неверно, так как "h" не произносится)

✅ An hour (верно)

Ошибка №2: Неправильное использование с аббревиатурами

Многие сомневаются, какой артикль использовать с аббревиатурами:

❌ A NBA player (неверно, так как NBA произносится как /en-bi-ei/)

✅ An NBA player (верно)

❌ An UFC fighter (неверно, так как UFC произносится как /ju-ef-si/)

✅ A UFC fighter (верно)

Ошибка №3: Путаница с буквой h

Особую сложность представляют слова, начинающиеся с буквы h, поскольку в некоторых из них h не произносится:

✅ A house (h произносится)

✅ An honor (h не произносится)

✅ A hotel (в современном английском h произносится)

❌ An hotel (устаревший вариант)

Ошибка №4: Заблуждения с числами и единицами измерения

Выбор артикля перед числами зависит от того, как произносится число, а не от его цифрового обозначения:

❌ An 1-day trip (неверно, "one" начинается со звука /w/)

✅ A 1-day trip (верно)

❌ A 8-hour shift (неверно, "eight" начинается со звука /ei/)

✅ An 8-hour shift (верно)

Ошибка №5: Неверное произношение заимствованных слов

Иностранные заимствования могут произноситься по-разному, что влияет на выбор артикля:

❌ A entrepreneur (неверно, слово начинается со звука /ɒ/ или /ɑː/)

✅ An entrepreneur (верно)

❌ An unicorn (неверно, слово начинается со звука /j/)

✅ A unicorn (верно)

Для избежания этих ошибок полезно:

Слушать произношение слов в аутентичных источниках 🎧

Обращать внимание на фонетическую транскрипцию в словарях

Проговаривать вслух словосочетания с артиклями

Создать собственный список "проблемных" слов для регулярного повторения

Практические упражнения для закрепления правил

Теория без практики малоэффективна, особенно при изучении грамматических правил. Предлагаю набор упражнений, которые помогут вам закрепить правильное использование артиклей a и an. 📝

Упражнение 1: Вставьте подходящий артикль

Заполните пропуски, вставив a или an:

She is _ university student. I need _ hour to complete this task. He bought _ new MP3 player. We saw _ UFO in the sky. This is _ useful technique. They hired _ honest employee. It's _ one-time opportunity. She received _ European award. He has _ MBA degree. They live in _ 8-story building.

Ответы: 1. a 2. an 3. an 4. a 5. a 6. an 7. a 8. a 9. an 10. an

Упражнение 2: Исправьте ошибки

Найдите и исправьте ошибки в использовании артиклей (некоторые предложения могут быть без ошибок):

He is an European scientist. She wants a apple for lunch. I saw a interesting movie yesterday. This is an unique opportunity. They waited for an hour. He is a honest person. We need an USB cable. It happened an year ago. She bought an house in the suburbs. It's a honor to meet you.

Ответы:

He is a European scientist. She wants an apple for lunch. I saw an interesting movie yesterday. This is a unique opportunity. Верно He is an honest person. We need a USB cable. It happened a year ago. She bought a house in the suburbs. It's an honor to meet you.

Упражнение 3: Выбор артикля с аббревиатурами

Выберите правильный артикль для следующих аббревиатур:

_ FBI agent (Federal Bureau of Investigation) _ CIA operative (Central Intelligence Agency) _ UN resolution (United Nations) _ NBA player (National Basketball Association) _ HIV infection (Human Immunodeficiency Virus) _ UEFA match (Union of European Football Associations) _ SOS signal (Save Our Souls) _ PhD student (Doctor of Philosophy) _ HTML code (Hypertext Markup Language) _ FIFA tournament (Fédération Internationale de Football Association)

Ответы: 1. an 2. a 3. a 4. an 5. an 6. a 7. an 8. a 9. an 10. a

Упражнение 4: Скороговорки с артиклями

Произнесите следующие скороговорки вслух, обращая внимание на правильное использование артиклей:

An anxious ant and a happy hippo had a heated argument about an hour ago. A university student bought an umbrella for a uniform price at an underground station. An FBI agent saw a UFO and wrote an urgent report to a US senator. A European tourist visited an Egyptian pyramid during a one-day trip. An honest man found a hotel key and waited for an hour before giving it to a hotel manager.

Упражнение 5: Перевод с русского на английский

Переведите следующие фразы на английский язык, обращая особое внимание на правильное использование артиклей:

Это была интересная книга. Он ждал час. Она — университетский профессор. Мы купили новый MP3-плеер. Это уникальная возможность. Он честный человек. Это была восьмичасовая смена. У них однокомнатная квартира. Это европейский фильм. Он получил степень MBA в прошлом году.