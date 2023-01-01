Python для Excel: автоматизация работы с таблицами и отчетами

Для кого эта статья:

Аналитики и специалисты по обработке данных

Люди, работающие с регулярными отчетами в Excel

Начинающие программисты, желающие изучить автоматизацию с помощью Python Если вы хоть раз тратили часы на копирование данных из Excel в другие системы, создание однотипных отчетов каждый месяц или обработку тысяч строк вручную — пора остановить это безумие. Python может превратить ваши многочасовые Excel-мучения в автоматизированные процессы, выполняемые за секунды. Представьте: вы запускаете скрипт и идёте пить кофе, а по возвращении получаете готовый, отформатированный отчет без единой ошибки. Звучит как мечта? Сегодня я покажу, как превратить её в реальность. 🐍📊

Python и Excel: почему стоит автоматизировать работу с таблицами

Excel — мощный инструмент для работы с данными, но его возможности не безграничны. Когда объем информации растет или задачи повторяются с определенной периодичностью, ручная обработка становится неэффективной. Именно здесь на помощь приходит Python — язык программирования, способный автоматизировать практически любую задачу, связанную с Excel.

Почему Python стал идеальным компаньоном для Excel? Давайте рассмотрим ключевые преимущества этого тандема:

Масштабируемость : Python легко справляется с файлами любых размеров, в то время как Excel начинает "тормозить" на больших объемах данных

: Python легко справляется с файлами любых размеров, в то время как Excel начинает "тормозить" на больших объемах данных Автоматизация : регулярные отчеты, которые раньше требовали часов работы, теперь могут создаваться одним нажатием кнопки

: регулярные отчеты, которые раньше требовали часов работы, теперь могут создаваться одним нажатием кнопки Точность : исключение человеческого фактора уменьшает количество ошибок до минимума

: исключение человеческого фактора уменьшает количество ошибок до минимума Интеграция : возможность комбинировать данные из разных источников (базы данных, API, другие Excel-файлы) в единый отчет

: возможность комбинировать данные из разных источников (базы данных, API, другие Excel-файлы) в единый отчет Расширяемость: добавление аналитических возможностей и визуализации, которых нет в стандартном Excel

Антон Петров, руководитель аналитического отдела Я потерял счет часам, проведенным за ручной обработкой отчетов. Каждый понедельник мне приходилось консолидировать данные из 15 разных Excel-файлов, которые присылали региональные менеджеры. Это занимало около 4 часов, и часто содержало ошибки из-за человеческого фактора. Переломный момент наступил, когда я написал Python-скрипт, автоматизирующий весь процесс. Теперь загрузка 15 файлов, их объединение, проверка целостности данных, вычисление метрик и создание визуальных отчетов происходит за 2 минуты. Что раньше занимало половину рабочего дня, сейчас выполняется за время, которое я трачу на приготовление кофе. Самое удивительное — я не был программистом. Базовых знаний Python и желания сэкономить время оказалось достаточно для создания решения, которое в конечном итоге сэкономило компании более 800 часов работы за год.

Время — наш самый ценный ресурс, и Python помогает его сохранить. Давайте посмотрим, как среднестатистический аналитик тратит время при работе с Excel и сколько можно сэкономить с помощью автоматизации:

Задача Ручная работа (часы/неделя) С использованием Python (часы/неделя) Экономия времени (%) Сбор и консолидация данных 8 0.5 94% Очистка и преобразование данных 6 0.2 97% Создание отчетов 5 0.1 98% Поиск и исправление ошибок 3 0.3 90% ИТОГО 22 1.1 95%

Впечатляет, правда? Вместо того, чтобы тратить больше половины рабочей недели на механические действия, вы можете инвестировать это время в аналитику и принятие решений. 🚀

Топ-5 библиотек Python для работы с Excel-файлами

Экосистема Python предлагает несколько мощных библиотек для работы с Excel-файлами, каждая из которых имеет свои сильные стороны. Выбор подходящего инструмента зависит от ваших конкретных задач, сложности проекта и предпочтений в стиле программирования.

Библиотека Преимущества Недостатки Идеально для pandas Высокоуровневый API, мощная аналитика, интеграция с визуализацией Ограниченные возможности форматирования, высокое потребление памяти Анализа данных, трансформаций, простых отчетов openpyxl Полный контроль над форматированием, поддержка всех особенностей Excel Более низкоуровневый API требует больше кода Создания сложных отчетов с точным форматированием xlwings Прямое управление Excel, интерактивные обновления, VBA-интеграция Требует установленного Excel, работает только на Windows и macOS Взаимодействия с существующими макросами, "живых" дашбордов XlsxWriter Высокая производительность, богатые возможности форматирования Только создание новых файлов, нет чтения Генерации больших отчетов с нуля PyXLL Создание пользовательских функций Excel на Python Платное решение, высокий порог входа Профессиональной разработки сложных Excel-приложений

Чтобы начать работу с этими библиотеками, вам потребуется установить их через pip. Например:

pip install pandas openpyxl xlwings XlsxWriter

Для большинства задач по работе с Excel-файлами достаточно двух основных библиотек: pandas для анализа и трансформации данных и openpyxl для точного форматирования и создания сложных отчетов. Давайте рассмотрим их подробнее. 📊

Чтение и запись данных Excel с помощью pandas и openpyxl

Когда дело доходит до практической работы с Excel через Python, pandas и openpyxl становятся вашими лучшими друзьями. Рассмотрим, как использовать эти библиотеки для базовых операций чтения и записи данных. 🔍

Pandas: мощь анализа данных

Pandas предоставляет интуитивный интерфейс для работы с табличными данными через структуры DataFrame. Это делает библиотеку идеальной для большинства аналитических задач.

Чтение Excel-файла с помощью pandas:

Python Скопировать код import pandas as pd # Чтение всего файла df = pd.read_excel('data.xlsx') # Чтение конкретного листа df = pd.read_excel('data.xlsx', sheet_name='Продажи') # Чтение нескольких листов в словарь DataFrame'ов all_sheets = pd.read_excel('data.xlsx', sheet_name=None) # Чтение определенного диапазона df = pd.read_excel('data.xlsx', skiprows=2, usecols="B:E", nrows=100) print(df.head())

Запись данных в Excel с помощью pandas:

Python Скопировать код # Создание DataFrame data = { 'Имя': ['Анна', 'Иван', 'Мария', 'Петр'], 'Возраст': [25, 30, 45, 35], 'Зарплата': [50000, 60000, 75000, 82000] } df = pd.DataFrame(data) # Простая запись в Excel df.to_excel('отчет.xlsx', sheet_name='Сотрудники', index=False) # Запись нескольких DataFrame в разные листы with pd.ExcelWriter('полный_отчет.xlsx', engine='openpyxl') as writer: df.to_excel(writer, sheet_name='Сотрудники', index=False) df.query('Возраст > 30').to_excel(writer, sheet_name='Старшие сотрудники', index=False) df.groupby('Возраст').mean().to_excel(writer, sheet_name='Средняя зарплата по возрасту')

Openpyxl: мастер форматирования

Openpyxl предоставляет более детальный контроль над Excel-файлами, позволяя работать на уровне ячеек, строк и столбцов.

Чтение данных с помощью openpyxl:

Python Скопировать код from openpyxl import load_workbook # Загрузка рабочей книги wb = load_workbook('data.xlsx') # Получение конкретного листа ws = wb['Продажи'] # Чтение значения конкретной ячейки cell_value = ws['A1'].value print(f'Значение ячейки A1: {cell_value}') # Итерация по строкам for row in ws.iter_rows(min_row=2, max_col=3, max_row=5): for cell in row: print(cell.value, end="\t") print()

Запись и форматирование с помощью openpyxl:

Python Скопировать код from openpyxl import Workbook from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Border, Side, Alignment # Создание новой рабочей книги wb = Workbook() ws = wb.active ws.title = "Отчет по продажам" # Добавление данных ws['A1'] = "Продукт" ws['B1'] = "Регион" ws['C1'] = "Продажи (₽)" data = [ ['Ноутбук', 'Москва', 120000], ['Смартфон', 'Санкт-Петербург', 85000], ['Планшет', 'Казань', 45000], ['Монитор', 'Новосибирск', 65000] ] for i, row in enumerate(data, start=2): ws.cell(row=i, column=1, value=row[0]) ws.cell(row=i, column=2, value=row[1]) ws.cell(row=i, column=3, value=row[2]) # Форматирование заголовков header_font = Font(bold=True, size=12) header_fill = PatternFill(start_color="FFCCCC", end_color="FFCCCC", fill_type="solid") for cell in ws[1]: cell.font = header_font cell.fill = header_fill cell.alignment = Alignment(horizontal="center") # Добавление границ border = Border( left=Side(style='thin'), right=Side(style='thin'), top=Side(style='thin'), bottom=Side(style='thin') ) for row in ws.iter_rows(min_row=1, max_row=len(data)+1, max_col=3): for cell in row: cell.border = border # Изменение ширины столбцов ws.column_dimensions['A'].width = 15 ws.column_dimensions['B'].width = 20 ws.column_dimensions['C'].width = 15 # Сохранение файла wb.save('форматированный_отчет.xlsx')

Выбор между pandas и openpyxl зависит от ваших приоритетов. Если основная задача — анализ данных, pandas предлагает более краткий синтаксис и мощные возможности преобразования. Если же важно точное форматирование конечного документа, openpyxl даст вам полный контроль над внешним видом. ⚖️

В реальных сценариях часто используется комбинация обеих библиотек: данные обрабатываются через pandas, а затем результаты форматируются с помощью openpyxl.

Продвинутые техники: форматирование и визуализация в Excel

Когда базовые операции с данными уже освоены, пора перейти к продвинутым техникам, которые превратят ваши Excel-файлы из простых таблиц в профессиональные отчеты. Рассмотрим, как создавать впечатляющие документы с форматированием и визуализацией. 🎨

Мария Соколова, финансовый аналитик Когда меня назначили ответственной за ежемесячные отчеты по инвестиционному портфелю, я поняла, что столкнулась с настоящим испытанием. Отчет включал 27 графиков, 5 сводных таблиц и 3 тепловые карты, которые необходимо было обновлять данными из 7 разных источников. Первый отчет я делала вручную — это заняло 3 дня. Я понимала, что так продолжаться не может, и начала изучать Python. Через месяц у меня был готов скрипт, который автоматически собирал данные, проводил все необходимые расчеты и генерировал полностью отформатированный Excel-файл со всеми графиками. Самым сложным оказалось добиться идеального форматирования, как требовал руководитель — именные шрифты компании, точные цвета фирменного стиля, правильные отступы. Но благодаря openpyxl и XlsxWriter, я справилась даже с этим. Сейчас весь процесс занимает 15 минут, включая проверку результатов. А я получила повышение и теперь обучаю коллег автоматизации с помощью Python.

Создание графиков и диаграмм

Excel славится своими возможностями визуализации, и с помощью Python можно программно создавать впечатляющие диаграммы:

Python Скопировать код from openpyxl import Workbook from openpyxl.chart import BarChart, Reference, Series # Создаем книгу и лист wb = Workbook() ws = wb.active ws.title = "Продажи по кварталам" # Добавляем данные rows = [ ['Квартал', 'Москва', 'Санкт-Петербург', 'Екатеринбург'], ['Q1', 8500, 7200, 4300], ['Q2', 9100, 7800, 4800], ['Q3', 7800, 7100, 4100], ['Q4', 9500, 8300, 5200] ] for row in rows: ws.append(row) # Создаем столбчатую диаграмму chart = BarChart() chart.title = "Квартальные продажи по городам" chart.y_axis.title = "Продажи (тыс. ₽)" chart.x_axis.title = "Квартал" # Определяем данные для диаграммы data = Reference(ws, min_col=2, max_col=4, min_row=1, max_row=5) cats = Reference(ws, min_col=1, min_row=2, max_row=5) # Добавляем данные и категории chart.add_data(data, titles_from_data=True) chart.set_categories(cats) chart.shape = 4 # Стиль диаграммы # Размещаем диаграмму на листе ws.add_chart(chart, "F2") # Сохраняем файл wb.save("квартальный_отчет.xlsx")

Условное форматирование

Условное форматирование помогает выделить важную информацию и делает данные более читаемыми:

Python Скопировать код from openpyxl import Workbook from openpyxl.styles import PatternFill from openpyxl.formatting.rule import ColorScaleRule, CellIsRule, FormulaRule wb = Workbook() ws = wb.active # Добавляем данные о продажах sales_data = [ ["Менеджер", "План", "Факт", "Выполнение (%)"], ["Иванов А.П.", 150000, 142000, "=C2/B2"], ["Петрова И.С.", 120000, 175000, "=C3/B3"], ["Сидоров К.В.", 200000, 163000, "=C4/B4"], ["Козлова А.А.", 180000, 210000, "=C5/B5"] ] for row in sales_data: ws.append(row) # Форматируем проценты for row in range(2, 6): ws[f'D{row}'].number_format = '0.00%' # Добавляем условное форматирование # 1. Цветовая шкала для столбца "Факт" colorscale = ColorScaleRule( start_type='min', start_color='FFAAAA', end_type='max', end_color='AAFFAA' ) ws.conditional_formatting.add(f'C2:C5', colorscale) # 2. Правило для выполнения плана # Если < 90% – красный # Если >= 90% и < 100% – желтый # Если >= 100% – зеленый red_fill = PatternFill(start_color='FF0000', end_color='FF0000', fill_type='solid') yellow_fill = PatternFill(start_color='FFFF00', end_color='FFFF00', fill_type='solid') green_fill = PatternFill(start_color='00FF00', end_color='00FF00', fill_type='solid') ws.conditional_formatting.add(f'D2:D5', CellIsRule( operator='lessThan', formula=['0.9'], fill=red_fill )) ws.conditional_formatting.add(f'D2:D5', CellIsRule( operator='between', formula=['0.9', '1'], fill=yellow_fill )) ws.conditional_formatting.add(f'D2:D5', CellIsRule( operator='greaterThanOrEqual', formula=['1'], fill=green_fill )) # Сохраняем файл wb.save("отчет_по_продажам.xlsx")

Сводные таблицы

Pandas позволяет программно создавать сводные таблицы, которые затем можно экспортировать в Excel:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем тестовые данные о продажах data = { 'Дата': pd.date_range(start='2023-01-01', periods=100, freq='D'), 'Регион': ['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Новосибирск', 'Екатеринбург'] * 25, 'Менеджер': ['Иванов', 'Петров', 'Сидоров', 'Козлова', 'Морозова'] * 20, 'Продукт': ['Ноутбук', 'Смартфон', 'Планшет', 'Монитор'] * 25, 'Количество': [round(abs(pd.np.random.randn())) + 1 for _ in range(100)], 'Сумма': [round(pd.np.random.randint(10000, 100000), -2) for _ in range(100)] } df = pd.DataFrame(data) df['Месяц'] = df['Дата'].dt.strftime('%Y-%m') # Создаем сводную таблицу pivot1 = pd.pivot_table( df, values='Сумма', index=['Регион', 'Менеджер'], columns=['Месяц'], aggfunc='sum', fill_value=0, margins=True, margins_name='Итого' ) # Создаем вторую сводную таблицу pivot2 = pd.pivot_table( df, values=['Количество', 'Сумма'], index='Продукт', columns='Регион', aggfunc={'Количество': 'sum', 'Сумма': 'sum'}, fill_value=0, margins=True ) # Записываем результаты в Excel with pd.ExcelWriter('сводные_отчеты.xlsx', engine='openpyxl') as writer: pivot1.to_excel(writer, sheet_name='Продажи по регионам') pivot2.to_excel(writer, sheet_name='Продажи по продуктам') # Получаем рабочую книгу для дополнительного форматирования workbook = writer.book worksheet1 = writer.sheets['Продажи по регионам'] worksheet2 = writer.sheets['Продажи по продуктам'] # Устанавливаем ширину столбцов for ws in [worksheet1, worksheet2]: for column in ws.columns: max_length = 0 column_letter = column[0].column_letter for cell in column: if len(str(cell.value)) > max_length: max_length = len(str(cell.value)) adjusted_width = (max_length + 2) * 1.2 ws.column_dimensions[column_letter].width = adjusted_width

Продвинутое форматирование Excel с помощью Python открывает новые горизонты для создания профессиональных отчетов. Вы можете настроить шрифты, цвета, границы и даже защитить определенные ячейки от редактирования — всё это программно и без необходимости открывать сам Excel. 💯

Практические сценарии автоматизации Excel-отчётов на Python

Теория — это хорошо, но реальная ценность Python проявляется в практических сценариях. Рассмотрим несколько полных примеров автоматизации рутинных задач, с которыми сталкиваются специалисты разных областей. 🛠️

Сценарий 1: Консолидация данных из нескольких файлов

Представьте, что вам нужно собрать данные из десятков или даже сотен Excel-файлов в один сводный отчет. Вручную это заняло бы часы, но с Python — минуты:

Python Скопировать код import pandas as pd import glob import os def consolidate_excel_files(directory_path, output_filename): """Объединяет все Excel-файлы из указанной директории в один.""" # Получаем список всех Excel-файлов в директории all_files = glob.glob(os.path.join(directory_path, "*.xlsx")) # Создаем пустой список для хранения DataFrame all_data = [] # Обрабатываем каждый файл for file in all_files: file_name = os.path.basename(file) print(f"Обработка файла: {file_name}") # Читаем данные из файла df = pd.read_excel(file) # Добавляем столбец с именем исходного файла df['Источник'] = file_name # Добавляем данные в общий список all_data.append(df) # Объединяем все данные в один DataFrame if all_data: consolidated_df = pd.concat(all_data, ignore_index=True) # Записываем результат в новый Excel-файл consolidated_df.to_excel(output_filename, index=False) print(f"Консолидированные данные сохранены в {output_filename}") return consolidated_df else: print("Excel-файлы не найдены в указанной директории!") return None # Пример использования consolidated_data = consolidate_excel_files("./regional_reports/", "consolidated_report.xlsx") # Если нужно, можем сразу сделать базовый анализ if consolidated_data is not None: # Подсчитываем статистику по регионам regional_stats = consolidated_data.groupby('Регион').agg({ 'Продажи': ['sum', 'mean', 'min', 'max', 'count'] }) # Сохраняем статистику в отдельный лист with pd.ExcelWriter('consolidated_report.xlsx', mode='a', engine='openpyxl') as writer: regional_stats.to_excel(writer, sheet_name='Статистика по регионам')

Сценарий 2: Автоматическое создание и рассылка отчетов

Автоматизируем полный цикл: получение данных, создание персонализированных отчетов и их отправку по электронной почте:

Python Скопировать код import pandas as pd from openpyxl import Workbook from openpyxl.styles import Font, Alignment, PatternFill from openpyxl.chart import BarChart, Reference import smtplib from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.base import MIMEBase from email import encoders import os def create_sales_report(sales_data, manager_name, output_file): """Создает персонализированный отчет по продажам для менеджера.""" # Фильтруем данные для конкретного менеджера manager_data = sales_data[sales_data['Менеджер'] == manager_name].copy() if manager_data.empty: print(f"Данные для менеджера {manager_name} не найдены!") return False # Создаем новую книгу Excel wb = Workbook() ws = wb.active ws.title = f"Отчет {manager_name}" # Добавляем заголовок ws.merge_cells('A1:E1') title_cell = ws['A1'] title_cell.value = f"Отчет по продажам: {manager_name}" title_cell.font = Font(size=16, bold=True) title_cell.alignment = Alignment(horizontal='center') # Добавляем заголовки столбцов headers = ['Дата', 'Продукт', 'Регион', 'Количество', 'Сумма'] for col_num, header in enumerate(headers, 1): cell = ws.cell(row=3, column=col_num) cell.value = header cell.font = Font(bold=True) cell.fill = PatternFill(start_color="DDDDDD", end_color="DDDDDD", fill_type="solid") # Добавляем данные for row_num, (_, row) in enumerate(manager_data.iterrows(), 4): ws.cell(row=row_num, column=1).value = row['Дата'].strftime('%Y-%m-%d') ws.cell(row=row_num, column=2).value = row['Продукт'] ws.cell(row=row_num, column=3).value = row['Регион'] ws.cell(row=row_num, column=4).value = row['Количество'] ws.cell(row=row_num, column=5).value = row['Сумма'] # Добавляем итоги total_row = len(manager_data) + 4 ws.cell(row=total_row, column=3).value = 'ИТОГО:' ws.cell(row=total_row, column=3).font = Font(bold=True) ws.cell(row=total_row, column=4).value = manager_data['Количество'].sum() ws.cell(row=total_row, column=4).font = Font(bold=True) ws.cell(row=total_row, column=5).value = manager_data['Сумма'].sum() ws.cell(row=total_row, column=5).font = Font(bold=True) # Создаем график продаж по продуктам product_sales = manager_data.groupby('Продукт')['Сумма'].sum().reset_index() # Добавляем данные для графика на отдельном листе ws_chart = wb.create_sheet(title="График продаж") ws_chart['A1'] = "Продукт" ws_chart['B1'] = "Сумма продаж" for i, (product, sales_sum) in enumerate(zip(product_sales['Продукт'], product_sales['Сумма']), 2): ws_chart[f'A{i}'] = product ws_chart[f'B{i}'] = sales_sum # Создаем график chart = BarChart() chart.title = "Продажи по продуктам" chart.y_axis.title = "Сумма продаж (₽)" chart.x_axis.title = "Продукт" data = Reference(ws_chart, min_col=2, min_row=1, max_row=len(product_sales)+1) cats = Reference(ws_chart, min_col=1, min_row=2, max_row=len(product_sales)+1) chart.add_data(data, titles_from_data=True) chart.set_categories(cats) ws_chart.add_chart(chart, "D2") # Настройка ширины столбцов for column in ws.columns: max_length = 0 column_letter = column[0].column_letter for cell in column: if cell.value: max_length = max(max_length, len(str(cell.value))) adjusted_width = (max_length + 2) * 1.2 ws.column_dimensions[column_letter].width = adjusted_width # Сохраняем файл wb.save(output_file) return True def send_email(to_email, subject, body, attachment_path): """Отправляет email с вложением.""" from_email = "your_email@example.com" # Замените на ваш email password = "your_password" # Замените на ваш пароль msg = MIMEMultipart() msg['From'] = from_email msg['To'] = to_email msg['Subject'] = subject msg.attach(MIMEText(body, 'plain')) # Прикрепляем файл with open(attachment_path, "rb") as attachment: part = MIMEBase("application", "octet-stream") part.set_payload(attachment.read()) encoders.encode_base64(part) part.add_header( "Content-Disposition", f"attachment; filename= {os.path.basename(attachment_path)}", ) msg.attach(part) # Отправляем письмо try: server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) server.starttls() server.login(from_email, password) server.send_message(msg) server.quit() print(f"Email успешно отправлен на {to_email}") return True except Exception as e: print(f"Ошибка при отправке email: {e}") return False # Основная функция для создания и рассылки отчетов def generate_and_send_reports(data_file): # Загружаем данные sales_data = pd.read_excel(data_file) # Получаем список уникальных менеджеров managers = sales_data['Менеджер'].unique() # Словарь с email-адресами менеджеров (в реальности, это может быть загружено из БД) manager_emails = { 'Иванов': 'ivanov@example.com', 'Петров': 'petrov@example.com', 'Сидоров': 'sidorov@example.com' # ... и т.д. } # Создаем и отправляем отчеты для каждого менеджера for manager in managers: output_file = f"report_{manager}.xlsx" # Создаем отчет if create_sales_report(sales_data, manager, output_file): # Если есть email для этого менеджера, отправляем отчет if manager in manager_emails: subject = f"Ваш отчет по продажам за {pd.Timestamp.now().strftime('%B %Y')}" body = f""" Уважаемый(-ая) {manager}, Во вложении находится ваш ежемесячный отчет по продажам. С уважением, Система автоматической рассылки отчетов """ send_email(manager_emails[manager], subject, body, output_file) else: print(f"Email для менеджера {manager} не найден в базе!") else: print(f"Не удалось создать отчет для менеджера {manager}") # Запускаем процесс generate_and_send_reports("sales_data.xlsx")

Сценарий 3: Обработка и визуализация финансовых данных

Этот пример показывает, как обрабатывать и визуализировать финансовые данные для быстрого анализа трендов:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from openpyxl import load_workbook from openpyxl.drawing.image import Image import os def analyze_financial_data(input_file, output_file): """Анализирует финансовые данные и создает отчет с визуализациями.""" # Загружаем данные df = pd.read_excel(input_file) # Преобразуем даты в формат datetime df['Дата'] = pd.to_datetime(df['Дата']) df['Месяц'] = df['Дата'].dt.strftime('%Y-%m') # Подготовка данных для анализа monthly_revenue = df.groupby('Месяц')['Доход'].sum() monthly_expenses = df.groupby('Месяц')['Расходы'].sum() monthly_profit = monthly_revenue – monthly_expenses # Расчет дополнительных метрик profit_margin = (monthly_profit / monthly_revenue) * 100 cumulative_profit = monthly_profit.cumsum() # Создаем визуализации plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(monthly_revenue.index, monthly_revenue.values, 'b-', label='Доход') plt.plot(monthly_expenses.index, monthly_expenses.values, 'r-', label='Расходы') plt.plot(monthly_profit.index, monthly_profit.values, 'g-', label='Прибыль') plt.title('Финансовые показатели по месяцам') plt.xlabel('Месяц') plt.ylabel('Сумма (₽)') plt.grid(True) plt.legend() plt.xticks(rotation=45) plt.tight_layout() plt.savefig('financial_trends.png') plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.bar(profit_margin.index, profit_margin.values) plt.title('Маржинальность по месяцам (%)') plt.xlabel('Месяц') plt.ylabel('Маржинальность (%)') plt.grid(True, axis='y') plt.xticks(rotation=45) plt.tight_layout() plt.savefig('profit_margin.png') # Создаем сводную таблицу для анализа по категориям category_pivot = pd.pivot_table( df, values=['Доход', 'Расходы'], index='Категория', columns='Месяц', aggfunc='sum', fill_value=0, margins=True, margins_name='Итого' ) # Сохраняем результаты в Excel with pd.ExcelWriter(output_file, engine='openpyxl') as writer: # Сохраняем основные данные df.to_excel(writer, sheet_name='Исходные данные', index=False) # Создаем сводную таблицу с ежемесячными показателями monthly_summary = pd.DataFrame({ 'Доход': monthly_revenue, 'Расходы': monthly_expenses, 'Прибыль': monthly_profit, 'Маржинальность (%)': profit_margin, 'Накопительная прибыль': cumulative_profit }) monthly_summary.to_excel(writer, sheet_name='Ежемесячные показатели') # Сохраняем сводную таблицу по категориям category_pivot.to_excel(writer, sheet_name='Анализ по категориям') # Добавляем графики в существующий файл Excel wb = load_workbook(output_file) # Создаем новый лист для графиков if 'Графики' in wb.sheetnames: ws_graphs = wb['Графики'] else: ws_graphs = wb.create_sheet('Графики') # Добавляем заголовок ws_graphs['A1'] = 'Визуализация финансовых показателей' ws_graphs['A1'].font = wb['Исходные данные']['A1'].font.copy(size=16, bold=True) # Добавляем графики img1 = Image('financial_trends.png') ws_graphs.add_image(img1, 'A3') img2 = Image('profit_margin.png') ws_graphs.add_image(img2, 'A20') # Сохраняем изменения wb.save(output_file) # Удаляем временные файлы с графиками os.remove('financial_trends.png') os.remove('profit_margin.png') print(f"Анализ финансовых данных завершен. Результаты сохранены в {output_file}") # Пример использования analyze_financial_data('financial_data.xlsx', 'financial_analysis.xlsx')

Эти примеры демонстрируют лишь малую часть возможностей Python для автоматизации работы с Excel. В реальной практике вы можете создавать еще более сложные сценарии, включая предварительную очистку данных, применение машинного обучения для прогнозирования трендов или создание интерактивных дашбордов. 📈

Важно помнить, что хотя разработка первых автоматизированных скриптов может занять некоторое время, в долгосрочной перспективе это многократно окупится сэкономленными часами и повышенной точностью результатов.