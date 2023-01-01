100 важных английских глаголов: ключ к свободному общению

Для кого эта статья:

Люди, начинающие изучение английского языка или желающие улучшить свои навыки.

Студенты, готовящиеся к экзаменам или путешествиям за границу.

Преподаватели английского языка, ищущие методические рекомендации для установки фокуса на базовые глаголы. Овладение английским языком начинается с понимания его фундамента — глаголов. Они приводят предложения в движение и формируют суть любой коммуникации. Представьте: вы знаете сотню самых важных английских глаголов — и вдруг 80% повседневных разговоров становятся вам доступны! 🚀 Независимо от того, готовитесь ли вы к экзамену, планируете путешествие или просто расширяете свой лингвистический арсенал, эти 100 глаголов станут вашим входным билетом в англоязычный мир. Давайте перейдем от пассивного изучения к активному владению языком, начиная с самых важных кирпичиков, из которых строится английская речь.

Почему важно изучить 100 основных английских глаголов

Английский язык насчитывает десятки тысяч глаголов, но парадокс в том, что для повседневного общения достаточно знать лишь малую их часть. Исследования корпуса английского языка показывают, что всего 100 наиболее частотных глаголов составляют около 70% всех глагольных употреблений в разговорной речи. Именно поэтому фокус на этих ключевых глаголах — стратегически верное решение для любого изучающего язык.

Концентрация на базовых глаголах дает четыре существенных преимущества:

Быстрое достижение коммуникативной компетенции — возможность выражать базовые потребности и идеи

Создание прочного фундамента для дальнейшего расширения словарного запаса

Понимание контекста в большинстве повседневных ситуаций

Уверенность в общении, даже с ограниченным словарным запасом

Ирина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне пришла Светлана, 42 года, директор небольшой компании. Она жаловалась, что 20 лет изучает английский "по чуть-чуть", но до сих пор не может свободно говорить. Мы начали с анализа ее словарного запаса и обнаружили интересный факт: она знала множество специфических терминов, но испытывала трудности с базовыми глаголами. Я предложила ей радикально изменить подход: забыть на месяц о сложной лексике и сосредоточиться на 100 основных глаголах. Каждый день она учила 3-4 глагола, составляла с ними предложения и старалась использовать их в разговоре с коллегами-иностранцами. Через месяц произошло то, что Светлана назвала своим "лингвистическим прорывом". Она вдруг обнаружила, что может поддерживать базовую беседу практически на любую тему. "Я перестала мысленно переводить каждое предложение и начала думать образами действий", — поделилась она. Через три месяца регулярной практики Светлана успешно провела свои первые переговоры на английском без переводчика.

Нейролингвистические исследования подтверждают: частое повторение основных глагольных конструкций помогает мозгу формировать устойчивые нейронные связи, что делает использование языка более автоматическим и менее когнитивно затратным. Проще говоря, когда базовые глаголы переходят в область подсознательного использования, вы освобождаете ментальные ресурсы для работы с более сложными аспектами языка. 🧠

Уровень владения языком Необходимое количество глаголов Процент понимания повседневной речи A1 (Начальный) 30-50 40-50% A2 (Элементарный) 100-150 70-80% B1 (Средний) 300-500 85-90% B2 (Выше среднего) 1000+ 95%+

Теперь, понимая важность этих ключевых глаголов, перейдем к непосредственному рассмотрению первой группы — базовых глаголов, без которых невозможно представить повседневное общение на английском языке.

Базовые глаголы для изучения английского: топ-30 слов

Первые 30 глаголов английского языка — это поистине лингвистический фундамент. Они настолько частотны, что составляют почти половину всех глагольных употреблений в живой речи. Овладев ими, вы сделаете колоссальный шаг вперед в своей языковой компетенции.

To be (быть, находиться) — I am happy. (Я счастлив.) To have (иметь) — She has two cats. (У неё две кошки.) To do (делать) — What do you do for a living? (Чем вы зарабатываете на жизнь?) To say (говорить, сказать) — He said goodbye. (Он попрощался.) To get (получать, становиться) — I got a new job. (Я получил новую работу.) To make (делать, создавать) — She makes beautiful dresses. (Она создаёт красивые платья.) To go (идти, ехать) — We go to school every day. (Мы ходим в школу каждый день.) To know (знать) — I know the answer. (Я знаю ответ.) To take (брать, взять) — Take your time. (Не торопитесь.) To see (видеть) — I can see the mountains from here. (Я могу видеть горы отсюда.) To come (приходить) — She comes from Italy. (Она родом из Италии.) To think (думать) — What do you think about this idea? (Что вы думаете об этой идее?) To look (смотреть, выглядеть) — You look tired. (Ты выглядишь уставшим.) To want (хотеть) — I want to learn English. (Я хочу выучить английский.) To give (давать) — Give me a chance. (Дай мне шанс.) To use (использовать) — We use computers every day. (Мы используем компьютеры каждый день.) To find (находить) — Can you find my keys? (Ты можешь найти мои ключи?) To tell (рассказывать) — Tell me your story. (Расскажи мне свою историю.) To ask (спрашивать, просить) — Don't be afraid to ask questions. (Не бойся задавать вопросы.) To work (работать) — I work from home. (Я работаю из дома.) To seem (казаться) — It seems difficult. (Это кажется сложным.) To feel (чувствовать) — I feel happy today. (Я чувствую себя счастливым сегодня.) To try (пытаться, пробовать) — Try again. (Попробуй снова.) To leave (покидать, оставлять) — I leave for London tomorrow. (Я уезжаю в Лондон завтра.) To call (звать, звонить) — I'll call you later. (Я позвоню тебе позже.) To need (нуждаться) — You need to rest. (Тебе нужно отдохнуть.) To become (становиться) — He became a doctor. (Он стал врачом.) To put (класть, ставить) — Put it on the table. (Положи это на стол.) To mean (значить, подразумевать) — What does this word mean? (Что означает это слово?) To keep (хранить, сохранять) — Keep calm. (Сохраняй спокойствие.)

Примечательно, что эти глаголы не только часто встречаются сами по себе, но и формируют множество устойчивых выражений и фразовых глаголов. Например, глагол "take" участвует в создании таких выражений как "take a break" (сделать перерыв), "take care" (заботиться), "take part" (участвовать) и десятков других. 🌟

Для успешного освоения этих глаголов рекомендуется практиковать их в различных временах и контекстах. Особое внимание следует уделить неправильным глаголам из этого списка, таким как "be", "have", "go", "see", "come", "find", "tell", поскольку их формы прошедшего времени и причастия прошедшего времениобразуются не по общему правилу.

Часто используемые английские глаголы действия (31-60)

После освоения базовых глаголов пришло время расширить репертуар глаголами действия, которые описывают физическую активность, движение и конкретные действия в материальном мире. Эти глаголы делают вашу речь более динамичной и позволяют точнее описывать повседневные ситуации.

To run (бежать) — He runs every morning. (Он бегает каждое утро.) To write (писать) — She writes beautiful poems. (Она пишет красивые стихи.) To read (читать) — I like to read before bed. (Я люблю читать перед сном.) To walk (ходить пешком) — Let's walk to the park. (Давай пройдемся до парка.) To open (открывать) — Can you open the window? (Ты можешь открыть окно?) To close (закрывать) — Please close the door. (Пожалуйста, закрой дверь.) To start (начинать) — The movie starts at 7 PM. (Фильм начинается в 7 вечера.) To finish (заканчивать) — I finally finished my project. (Я наконец закончил свой проект.) To eat (есть, кушать) — We eat dinner at 6. (Мы ужинаем в 6.) To drink (пить) — I drink coffee every morning. (Я пью кофе каждое утро.) To sleep (спать) — Children need to sleep at least 8 hours. (Детям нужно спать как минимум 8 часов.) To buy (покупать) — I want to buy a new car. (Я хочу купить новую машину.) To sell (продавать) — They sell organic vegetables. (Они продают органические овощи.) To pay (платить) — Did you pay for the tickets? (Ты заплатил за билеты?) To build (строить) — They are building a new shopping mall. (Они строят новый торговый центр.) To break (ломать) — Be careful not to break the glass. (Будь осторожен, не разбей стекло.) To send (отправлять) — I'll send you the document by email. (Я отправлю тебе документ по электронной почте.) To receive (получать) — Did you receive my message? (Ты получил моё сообщение?) To carry (нести) — Can you help me carry these bags? (Ты можешь помочь мне нести эти сумки?) To wear (носить одежду) — She always wears elegant dresses. (Она всегда носит элегантные платья.) To hold (держать) — Hold my hand. (Держи меня за руку.) To cut (резать) — Be careful when you cut vegetables. (Будь осторожен, когда режешь овощи.) To turn (поворачивать) — Turn right at the next corner. (Поверни направо на следующем углу.) To drive (водить машину) — He drives to work every day. (Он ездит на работу на машине каждый день.) To play (играть) — The children play in the garden. (Дети играют в саду.) To move (двигаться, переезжать) — We're moving to a new apartment. (Мы переезжаем в новую квартиру.) To live (жить) — They live in New York. (Они живут в Нью-Йорке.) To stand (стоять) — Don't stand in the rain. (Не стой под дождём.) To sit (сидеть) — Sit down, please. (Садитесь, пожалуйста.) To watch (смотреть, наблюдать) — We like to watch movies. (Мы любим смотреть фильмы.)

Многие из этих глаголов неправильные, что означает необходимость запоминания их особых форм для прошедшего времени и причастий. Например: run — ran — run, write — wrote — written, eat — ate — eaten, и так далее. 📝

Категория действий Примеры глаголов Типичные ситуации использования Передвижение run, walk, drive, move Описание поездок, маршрутов, ежедневных перемещений Базовые потребности eat, drink, sleep Рестораны, кафе, повседневный режим Финансовые операции buy, sell, pay Шоппинг, торговля, оплата услуг Позиции тела stand, sit, hold Инструкции, описание положения Манипуляции с предметами open, close, break, cut Бытовые ситуации, инструкции, кулинария

Для эффективного запоминания рекомендуется группировать глаголы по смысловым категориям, как показано в таблице выше. Это помогает создавать ассоциативные связи и вспоминать слова в контексте типичных ситуаций. 🧩

Алексей Петров, переводчик и лингвист

В моей практике был интересный случай с клиентом Максимом, 28-летним программистом, который готовился к переезду в США. За плечами у него было стандартное школьное образование, но активного английского практически не было. Максим был в панике — до переезда оставалось всего 2 месяца, а его словарный запас был катастрофически скуден. Мы решили сфокусироваться исключительно на глаголах действия, поскольку именно они составляют основу повседневной коммуникации. Я создал для него персонализированную технику: каждый день он выбирал 5 глаголов и буквально "проживал" их, озвучивая на английском все действия, которые совершал с утра до вечера. "I wake up. I brush my teeth. I make coffee..." и так далее. Через неделю он начал спонтанно комбинировать эти глаголы с другими словами, создавая все более сложные предложения. Через месяц он уже мог поддерживать базовую беседу и описывать свой день. К моменту переезда Максим не просто знал эти глаголы — они стали частью его активного словарного запаса. "Проживание" глаголов действия в реальных ситуациях оказалось в 10 раз эффективнее, чем абстрактное заучивание списков. Максим до сих пор шутит, что теперь он воспринимает свою жизнь как непрерывную цепочку английских глаголов.

Глаголы действия особенно полезны для начинающих, поскольку они позволяют быстро перейти от пассивного знания языка к активному использованию. Описывая свои повседневные действия на английском, вы создаете прочные нейронные связи между словом и действием, что значительно облегчает запоминание и вызов слов из памяти в нужный момент.

Ключевые глаголы коммуникации и мышления (61-90)

Третья категория глаголов — это слова, описывающие процессы коммуникации, умственной деятельности и эмоциональных состояний. Они необходимы для выражения мнений, чувств и для участия в дискуссиях на английском языке. Эти глаголы помогают перейти от простого описания физического мира к более сложным и абстрактным обсуждениям. 🧠💭

To speak (говорить) — She speaks five languages. (Она говорит на пяти языках.) To talk (разговаривать) — We need to talk about our plans. (Нам нужно поговорить о наших планах.) To listen (слушать) — Listen to me carefully. (Послушай меня внимательно.) To understand (понимать) — Do you understand the problem? (Ты понимаешь проблему?) To remember (помнить) — I remember my first day at school. (Я помню свой первый день в школе.) To forget (забывать) — Don't forget to call me. (Не забудь позвонить мне.) To believe (верить) — I believe in you. (Я верю в тебя.) To agree (соглашаться) — I agree with your opinion. (Я согласен с твоим мнением.) To disagree (не соглашаться) — I disagree with this decision. (Я не согласен с этим решением.) To decide (решать) — We need to decide quickly. (Нам нужно решить быстро.) To choose (выбирать) — You can choose any color. (Ты можешь выбрать любой цвет.) To learn (учить, изучать) — I want to learn Japanese. (Я хочу выучить японский.) To teach (учить, преподавать) — She teaches mathematics. (Она преподает математику.) To study (изучать, учиться) — He studies medicine. (Он изучает медицину.) To explain (объяснять) — Can you explain this rule? (Можешь объяснить это правило?) To answer (отвечать) — Please answer my question. (Пожалуйста, ответь на мой вопрос.) To suggest (предлагать) — I suggest we leave early. (Я предлагаю уйти пораньше.) To discuss (обсуждать) — Let's discuss this topic. (Давай обсудим эту тему.) To consider (рассматривать, учитывать) — We should consider all options. (Мы должны рассмотреть все варианты.) To plan (планировать) — They are planning their vacation. (Они планируют свой отпуск.) To hope (надеяться) — I hope to see you soon. (Я надеюсь увидеть тебя скоро.) To expect (ожидать) — We expect good results. (Мы ожидаем хороших результатов.) To worry (беспокоиться) — Don't worry about me. (Не беспокойся обо мне.) To care (заботиться) — I care about your opinion. (Мне важно твое мнение.) To like (нравиться) — I like your new haircut. (Мне нравится твоя новая стрижка.) To love (любить) — She loves classical music. (Она любит классическую музыку.) To hate (ненавидеть) — He hates getting up early. (Он ненавидит вставать рано.) To enjoy (наслаждаться) — We enjoy watching movies. (Мы наслаждаемся просмотром фильмов.) To imagine (воображать, представлять) — Imagine you're on a beach. (Представь, что ты на пляже.) To solve (решать проблему) — We need to solve this problem. (Нам нужно решить эту проблему.)

Обратите внимание, что некоторые глаголы в английском языке могут иметь несколько значений в зависимости от контекста. Например, "to care" может означать как "заботиться", так и "беспокоиться", а "to like" — как "нравиться", так и "любить" (в менее интенсивном смысле, чем "to love"). 🔄

Для более эффективного использования этих глаголов полезно знать типичные предлоги и конструкции, с которыми они употребляются:

to agree with someone (соглашаться с кем-то)

to listen to something (слушать что-то)

to believe in something (верить во что-то)

to care about something (заботиться о чем-то)

to speak/talk about something (говорить о чем-то)

Глаголы коммуникации и мышления часто используются в сложных предложениях с придаточными конструкциями. Например: "I think that we should go" (Я думаю, что нам следует идти), "She explained why she was late" (Она объяснила, почему опоздала). Освоение таких конструкций значительно обогащает вашу речь и делает её более естественной. 📚

Как эффективно запомнить список главных английских глаголов

Запоминание 100 глаголов может показаться сложной задачей, но с правильным подходом этот процесс станет не только эффективным, но и увлекательным. Вот проверенные стратегии, которые помогут вам надежно закрепить эти глаголы в долговременной памяти. 🧩

Используйте метод интервальных повторений. Исследования показывают, что оптимальное запоминание происходит, когда вы повторяете материал через возрастающие интервалы времени. Например: первое повторение через 24 часа, второе — через 3 дня, третье — через неделю, четвертое — через месяц. Создавайте ассоциативные связи. Связывайте новые глаголы с яркими образами, историями или личным опытом. Чем необычнее и эмоциональнее ассоциация, тем лучше она запоминается. Учите глаголы в контексте. Вместо заучивания отдельных слов, составляйте с ними короткие предложения или используйте их в мини-диалогах. Группируйте глаголы тематически. Объединяйте их по смыслу или ситуациям использования, например: глаголы движения, коммуникации, повседневных действий. Применяйте мнемотехники. Метод "лoci" (привязка слов к воображаемому маршруту), создание акронимов или ассоциативных цепочек существенно повышают запоминаемость.

Важно не только запоминать глаголы, но и регулярно использовать их в речи. Вот несколько практических упражнений: 📝

"Дневник действий" — записывайте все свои действия в течение дня на английском, используя изученные глаголы.

— записывайте все свои действия в течение дня на английском, используя изученные глаголы. "Глагольная цепочка" — придумайте историю, используя 10-15 глаголов из списка в логической последовательности.

— придумайте историю, используя 10-15 глаголов из списка в логической последовательности. "Карточки глагольных форм" — создайте карточки с тремя формами неправильных глаголов (infinitive, past simple, past participle).

— создайте карточки с тремя формами неправильных глаголов (infinitive, past simple, past participle). "Глагольный челлендж" — обязуйтесь использовать 5 новых глаголов в реальном разговоре или письме каждый день.

— обязуйтесь использовать 5 новых глаголов в реальном разговоре или письме каждый день. "Перефразирование" — берите предложения из английских текстов и старайтесь выразить ту же мысль, используя разные глаголы.

Для максимальной эффективности рекомендуется комбинировать различные подходы к изучению и отслеживать свой прогресс. Например, составьте таблицу, где будете отмечать, сколько раз вы использовали каждый глагол в речи или письме. Это не только даст вам ощутимое чувство прогресса, но и поможет выявить те глаголы, которые требуют дополнительного внимания. 📊

Не забывайте о важности эмоционального компонента в обучении. Исследования нейробиологии показывают, что информация, вызывающая эмоциональный отклик, запоминается в 2-3 раза эффективнее, чем нейтральная. Старайтесь создавать позитивные эмоциональные состояния во время изучения — это значительно ускорит процесс запоминания. 😊