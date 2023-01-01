Am, is, are: полное руководство по употреблению глагола to be
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Студенты и ученики, стремящиеся улучшить свои навыки грамматики
Преподаватели английского языка, ищущие дополнительные материалы для уроков
Запутались в английских "am", "is" и "are"? Вы не одиноки! Эти три маленьких слова вызывают больше головной боли у изучающих английский, чем любая другая грамматическая конструкция. 😅 Ошибка в выборе нужной формы может полностью изменить впечатление от вашей речи, превратив уверенное высказывание в грамматический кошмар. Давайте раз и навсегда разберемся с этими формами глагола to be и научимся безошибочно определять, когда использовать каждую из них — от базовых правил до тонких нюансов, которые отличают начинающего от уверенного говорящего.
Глагол to be: основы употребления are, is, am
Глагол "to be" (быть) — самый используемый глагол английского языка, и не без причины. Он служит основой для построения множества конструкций, от простых утверждений до сложных времен. Формы этого глагола в настоящем времени — am, is и are — выбираются в зависимости от подлежащего в предложении.
Базовый принцип использования этих форм можно свести к трем простым правилам:
- Am — используется только с местоимением "I" (я)
- Is — применяется с местоимениями "he", "she", "it" и существительными в единственном числе
- Are — сочетается с местоимениями "we", "you", "they" и существительными во множественном числе
Примеры базового использования:
- I am a student. (Я студент.)
- She is happy. (Она счастлива.)
- They are at home. (Они дома.)
|Лицо/число
|Местоимение
|Форма глагола to be
|Пример
|1-е лицо ед. число
|I
|am
|I am here.
|2-е лицо ед. и мн. число
|You
|are
|You are right.
|3-е лицо ед. число
|He/She/It
|is
|He is tall.
|1-е лицо мн. число
|We
|are
|We are friends.
|3-е лицо мн. число
|They
|are
|They are busy.
Глагол "to be" используется в нескольких ключевых функциях:
- Описание состояния или характеристики: I am tired. (Я устал.)
- Указание местоположения: The book is on the table. (Книга на столе.)
- Указание возраста: She is 25 years old. (Ей 25 лет.)
- Построение вопросов: Are you ready? (Ты готов?)
- Формирование отрицаний: He is not (isn't) happy. (Он не счастлив.)
- Вспомогательный глагол в сложных временах: I am working. (Я работаю.)
Понимание основных правил использования форм глагола "to be" — первый шаг к грамотной английской речи. Далее разберем каждую форму более детально.
Правильное использование am в английских предложениях
Мария Соколова, преподаватель английского языка
Когда я только начинала преподавать, один из моих первых учеников, бизнесмен Андрей, постоянно путался с формами глагола "to be". На важной встрече с иностранными партнерами он сказал: "I is ready to sign the contract". После этого курьеза он решил серьезно взяться за грамматику.
Мы начали с простого упражнения: каждое утро Андрей записывал 5 предложений с "I am", описывая свое состояние, планы и чувства. "I am prepared for the meeting", "I am excited about the new project". Через три недели использование "am" стало для него естественным, а его речь значительно улучшилась. На следующих переговорах партнеры отметили его прогресс, что положительно сказалось и на деловых отношениях.
Форма "am" — самая простая из всех форм глагола "to be", так как используется исключительно с местоимением первого лица единственного числа "I" (я).
Основные случаи употребления "am":
- Утвердительные предложения: I am a teacher. (Я учитель.)
- Вопросительные предложения (с инверсией): Am I late? (Я опаздываю?)
- Отрицательные предложения: I am not (I'm not) interested. (Я не заинтересован.)
- Сокращенная форма: I'm happy. (Я счастлив.)
Важно отметить особенности использования "am" в различных контекстах:
- Представление себя: I am John. (Я Джон.)
- Описание своих чувств и состояний: I am excited/tired/happy. (Я взволнован/устал/счастлив.)
- Указание своего местоположения: I am at home/work/school. (Я дома/на работе/в школе.)
- Формирование продолженных времен: I am working now. (Я сейчас работаю.)
- Описание действий в ближайшем будущем: I am meeting him tomorrow. (Я встречаюсь с ним завтра.)
При построении отрицаний с "am" обратите внимание, что сокращение "amn't" не используется в стандартном английском. Вместо этого применяются формы "I am not" или "I'm not":
- ✅ I am not going to the party. (Я не иду на вечеринку.)
- ✅ I'm not interested. (Я не заинтересован.)
- ❌ I amn't ready. (Неправильно!)
В разговорной речи в вопросах с отрицанием часто используется конструкция "Aren't I?" вместо грамматически более правильной, но менее распространенной "Am I not?":
- Aren't I invited to the party? (Разве я не приглашен на вечеринку?)
- I'm the best player, aren't I? (Я лучший игрок, не так ли?)
Чтобы лучше усвоить правила использования "am", практикуйте составление предложений о себе в различных ситуациях. 🔄
Когда применять is: правила и особенности
Форма "is" используется с подлежащими в третьем лице единственного числа. Это наиболее разнообразная по применению форма глагола "to be", поскольку сочетается с множеством существительных и местоимений.
С какими подлежащими используется "is":
- Местоимения третьего лица единственного числа: he, she, it
- Существительные в единственном числе: dog, house, Mary, London
- Указательное местоимение this
- Неисчисляемые существительные: water, information, music
- Герундий и инфинитив как подлежащее: Swimming is fun. To read is important.
Примеры использования "is" в различных типах предложений:
- Утвердительные: She is my sister. (Она моя сестра.)
- Отрицательные: The car is not (isn't) expensive. (Машина не дорогая.)
- Вопросительные: Is your brother at home? (Твой брат дома?)
- Разделительные вопросы: This film is interesting, isn't it? (Этот фильм интересный, не так ли?)
Александр Петров, переводчик
Работая с клиентом из технологической сферы, я столкнулся с интересной проблемой. Инженер Виктор постоянно ошибался при описании своих изобретений на английском, используя "are" вместо "is" для своих устройств.
"My new device are capable of processing large data volumes," — говорил он, не понимая, почему иностранные коллеги иногда смотрят на него с недоумением.
Я предложил ему мысленный трюк: перед каждым существительным в единственном числе представлять невидимое "it", которое подсказывает правильную форму. "It (my new device) is capable..." Через несколько недель тренировок ошибки исчезли, а презентация его нового проекта международным инвесторам прошла безупречно с грамматической точки зрения, что заметно повысило их доверие к проекту.
Особые случаи использования "is":
- С коллективными существительными: The team is winning. (Команда выигрывает.)
- С названиями стран, компаний, книг: The United States is a large country. (Соединенные Штаты — большая страна.)
- С существительными, обозначающими расстояние, время, деньги как единое целое: Five kilometers is a long distance to walk. (Пять километров — это большое расстояние для ходьбы.)
- В конструкции "there is": There is a book on the table. (На столе есть книга.)
Сокращенная форма "is" — 's — может вызывать путаницу, поскольку такое же сокращение используется для притяжательного падежа. Сравните:
- John's here. (John is here. = Джон здесь.)
- John's car. (The car of John. = Машина Джона.)
|Тип подлежащего
|Пример
|Правильная форма
|Одушевленное существительное ед. числа
|The doctor
|The doctor is very skilled.
|Неодушевленное существительное ед. числа
|The computer
|The computer is new.
|Имя собственное
|Paris
|Paris is beautiful.
|Местоимение (he/she/it)
|She
|She is intelligent.
|Указательное местоимение this
|This
|This is my book.
|Герундий как подлежащее
|Reading
|Reading is enjoyable.
Чтобы избежать ошибок в использовании "is", всегда определяйте число подлежащего и его лицо перед выбором формы глагола. 📚
Are в английском языке: с какими подлежащими сочетать
Форма "are" применяется с подлежащими во множественном числе, а также с местоимением "you" в единственном и множественном числе. Это делает "are" очень распространенной формой в повседневной речи.
Основные случаи использования "are":
- С местоимением "you": You are welcome. (Пожалуйста./Добро пожаловать.)
- С местоимением "we": We are friends. (Мы друзья.)
- С местоимением "they": They are late. (Они опаздывают.)
- С существительными во множественном числе: The books are on the shelf. (Книги на полке.)
- С указательным местоимением "these"/"those": These are my colleagues. (Это мои коллеги.)
Особенности использования "are" в разных типах предложений:
- Утверждение: You are right. (Ты прав.)
- Отрицание: They are not (aren't) ready. (Они не готовы.)
- Вопрос: Are we late? (Мы опаздываем?)
- Краткий ответ: Yes, they are. / No, they aren't. (Да, они. / Нет, они не.)
Интересные случаи использования "are":
- Со словами, имеющими только множественную форму: My scissors are sharp. (Мои ножницы острые.) / The trousers are blue. (Брюки синие.)
- С парными предметами: Her glasses are on the desk. (Ее очки на столе.)
- В конструкции "there are": There are many students in the classroom. (В классе много студентов.)
- С коллективными существительными, когда подчеркиваются отдельные члены группы: The committee are discussing their individual roles. (Комитет обсуждает свои индивидуальные роли.) [Более характерно для британского английского]
Сравнение использования "are" в британском и американском английском:
- В британском английском с коллективными существительными часто используется "are", если говорящий подчеркивает индивидуальность членов группы: The team are wearing their new uniforms. (Команда надела новую форму.)
- В американском английском с коллективными существительными обычно используется "is", даже если имеются в виду отдельные члены: The team is wearing their new uniforms.
Распространенная ошибка — использование "is" с существительными, которые выглядят как единственное число, но фактически являются множественными:
- ❌ The police is coming.
- ✅ The police are coming. (Полиция приближается.)
- ❌ The people is friendly.
- ✅ The people are friendly. (Люди дружелюбны.)
Следует отметить, что местоимение "you" всегда сочетается с "are", независимо от того, обращаетесь вы к одному человеку или к нескольким:
- You are my best friend. (Ты мой лучший друг.) [Единственное число]
- You are my best friends. (Вы мои лучшие друзья.) [Множественное число]
Чтобы правильно использовать "are", внимательно определяйте число подлежащего и проверяйте, не относится ли оно к категории особых случаев. 🧐
Распространенные ошибки при употреблении are, is, am
Даже после многих лет изучения английского языка формы глагола "to be" могут вызывать трудности. Вот наиболее типичные ошибки и способы их избежать.
1. Несоответствие подлежащего и формы глагола
- ❌ The children is playing.
- ✅ The children are playing. (Дети играют.)
- ❌ I is a student.
- ✅ I am a student. (Я студент.)
Решение: Перед выбором формы глагола всегда определяйте подлежащее и его число.
2. Путаница с существительными, которые выглядят как единственное число, но требуют множественного числа глагола
- ❌ The news is good and they are making everyone happy.
- ✅ The news is good and it is making everyone happy. (Новости хорошие, и они всех радуют.)
Решение: Запомните списки таких особых существительных и практикуйте их использование.
3. Неправильное использование сокращенных форм
- ❌ She's not are ready. (Смешение "she is not" и "she are")
- ✅ She's not ready. / She isn't ready. (Она не готова.)
Решение: Убедитесь, что понимаете полную форму каждого сокращения, которое используете.
4. Ошибки при согласовании с составными подлежащими
- ❌ John and Mary is going to the party.
- ✅ John and Mary are going to the party. (Джон и Мэри идут на вечеринку.)
- ❌ Either the teacher or the students is wrong.
- ✅ Either the teacher or the students are wrong. (Либо учитель, либо студенты неправы.)
Решение: При соединении подлежащих союзом "and" обычно используется множественное число. При использовании "or" или "either...or", форма глагола согласуется с ближайшим к глаголу подлежащим.
5. Ошибки с there is/there are
- ❌ There is many people waiting.
- ✅ There are many people waiting. (Там ждет много людей.)
- ❌ There are a problem.
- ✅ There is a problem. (Есть проблема.)
Решение: Форма глагола в конструкции "there is/there are" должна согласовываться с существительным, которое следует после глагола.
6. Ошибки с коллективными существительными
- ❌ The government are corrupt. (Американский английский)
- ✅ The government is corrupt. (Правительство коррумпировано.) [Американский английский]
Решение: Учитывайте разницу между британским и американским английским при использовании коллективных существительных.
7. Вопросы и отрицания без вспомогательного глагола
- ❌ You are go to school?
- ✅ Are you going to school? (Ты идешь в школу?)
- ❌ I not am happy.
- ✅ I am not happy. (Я не счастлив.)
Решение: В вопросах форма глагола "to be" ставится перед подлежащим, а в отрицаниях частица "not" ставится после глагола.
8. Использование "to be" там, где нужен другой глагол
- ❌ I am agree with you.
- ✅ I agree with you. (Я согласен с тобой.)
Решение: Изучайте устойчивые выражения и следите за правильным использованием глаголов в различных контекстах.
Чтобы избежать этих типичных ошибок, регулярно практикуйтесь, читайте англоязычную литературу и смотрите фильмы на английском языке. Постепенно правильное использование форм глагола "to be" станет автоматическим навыком. 💪
Освоив правильное использование "am", "is" и "are", вы заложите прочный фундамент для дальнейшего изучения английской грамматики. Эти три маленьких слова открывают доступ к построению как простых, так и сложных предложений, позволяя выразить ваши мысли ясно и грамматически правильно. Помните, что ошибки — неизбежная часть процесса обучения, но регулярная практика превратит правильное использование форм глагола "to be" в автоматический навык. Теперь вы готовы строить уверенные английские предложения и двигаться к более сложным грамматическим конструкциям.