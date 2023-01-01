Am, is, are: полное руководство по употреблению глагола to be

Преподаватели английского языка, ищущие дополнительные материалы для уроков Запутались в английских "am", "is" и "are"? Вы не одиноки! Эти три маленьких слова вызывают больше головной боли у изучающих английский, чем любая другая грамматическая конструкция. 😅 Ошибка в выборе нужной формы может полностью изменить впечатление от вашей речи, превратив уверенное высказывание в грамматический кошмар. Давайте раз и навсегда разберемся с этими формами глагола to be и научимся безошибочно определять, когда использовать каждую из них — от базовых правил до тонких нюансов, которые отличают начинающего от уверенного говорящего.

Глагол to be: основы употребления are, is, am

Глагол "to be" (быть) — самый используемый глагол английского языка, и не без причины. Он служит основой для построения множества конструкций, от простых утверждений до сложных времен. Формы этого глагола в настоящем времени — am, is и are — выбираются в зависимости от подлежащего в предложении.

Базовый принцип использования этих форм можно свести к трем простым правилам:

Am — используется только с местоимением "I" (я)

— используется только с местоимением "I" (я) Is — применяется с местоимениями "he", "she", "it" и существительными в единственном числе

— применяется с местоимениями "he", "she", "it" и существительными в единственном числе Are — сочетается с местоимениями "we", "you", "they" и существительными во множественном числе

Примеры базового использования:

I am a student. (Я студент.)

a student. (Я студент.) She is happy. (Она счастлива.)

happy. (Она счастлива.) They are at home. (Они дома.)

Лицо/число Местоимение Форма глагола to be Пример 1-е лицо ед. число I am I am here. 2-е лицо ед. и мн. число You are You are right. 3-е лицо ед. число He/She/It is He is tall. 1-е лицо мн. число We are We are friends. 3-е лицо мн. число They are They are busy.

Глагол "to be" используется в нескольких ключевых функциях:

Описание состояния или характеристики: I am tired. (Я устал.) Указание местоположения: The book is on the table. (Книга на столе.) Указание возраста: She is 25 years old. (Ей 25 лет.) Построение вопросов: Are you ready? (Ты готов?) Формирование отрицаний: He is not (isn't) happy. (Он не счастлив.) Вспомогательный глагол в сложных временах: I am working. (Я работаю.)

Понимание основных правил использования форм глагола "to be" — первый шаг к грамотной английской речи. Далее разберем каждую форму более детально.

Правильное использование am в английских предложениях

Мария Соколова, преподаватель английского языка

Когда я только начинала преподавать, один из моих первых учеников, бизнесмен Андрей, постоянно путался с формами глагола "to be". На важной встрече с иностранными партнерами он сказал: "I is ready to sign the contract". После этого курьеза он решил серьезно взяться за грамматику.

Мы начали с простого упражнения: каждое утро Андрей записывал 5 предложений с "I am", описывая свое состояние, планы и чувства. "I am prepared for the meeting", "I am excited about the new project". Через три недели использование "am" стало для него естественным, а его речь значительно улучшилась. На следующих переговорах партнеры отметили его прогресс, что положительно сказалось и на деловых отношениях.

Форма "am" — самая простая из всех форм глагола "to be", так как используется исключительно с местоимением первого лица единственного числа "I" (я).

Основные случаи употребления "am":

Утвердительные предложения: I am a teacher. (Я учитель.)

I am a teacher. (Я учитель.) Вопросительные предложения (с инверсией): Am I late? (Я опаздываю?)

(с инверсией): Am I late? (Я опаздываю?) Отрицательные предложения: I am not (I'm not) interested. (Я не заинтересован.)

I am not (I'm not) interested. (Я не заинтересован.) Сокращенная форма: I'm happy. (Я счастлив.)

Важно отметить особенности использования "am" в различных контекстах:

Представление себя: I am John. (Я Джон.) Описание своих чувств и состояний: I am excited/tired/happy. (Я взволнован/устал/счастлив.) Указание своего местоположения: I am at home/work/school. (Я дома/на работе/в школе.) Формирование продолженных времен: I am working now. (Я сейчас работаю.) Описание действий в ближайшем будущем: I am meeting him tomorrow. (Я встречаюсь с ним завтра.)

При построении отрицаний с "am" обратите внимание, что сокращение "amn't" не используется в стандартном английском. Вместо этого применяются формы "I am not" или "I'm not":

✅ I am not going to the party. (Я не иду на вечеринку.)

✅ I'm not interested. (Я не заинтересован.)

❌ I amn't ready. (Неправильно!)

В разговорной речи в вопросах с отрицанием часто используется конструкция "Aren't I?" вместо грамматически более правильной, но менее распространенной "Am I not?":

Aren't I invited to the party? (Разве я не приглашен на вечеринку?)

I'm the best player, aren't I? (Я лучший игрок, не так ли?)

Чтобы лучше усвоить правила использования "am", практикуйте составление предложений о себе в различных ситуациях. 🔄

Когда применять is: правила и особенности

Форма "is" используется с подлежащими в третьем лице единственного числа. Это наиболее разнообразная по применению форма глагола "to be", поскольку сочетается с множеством существительных и местоимений.

С какими подлежащими используется "is":

Местоимения третьего лица единственного числа: he, she, it

he, she, it Существительные в единственном числе: dog, house, Mary, London

dog, house, Mary, London Указательное местоимение this

Неисчисляемые существительные: water, information, music

water, information, music Герундий и инфинитив как подлежащее: Swimming is fun. To read is important.

Примеры использования "is" в различных типах предложений:

Утвердительные: She is my sister. (Она моя сестра.)

She is my sister. (Она моя сестра.) Отрицательные: The car is not (isn't) expensive. (Машина не дорогая.)

The car is not (isn't) expensive. (Машина не дорогая.) Вопросительные: Is your brother at home? (Твой брат дома?)

Is your brother at home? (Твой брат дома?) Разделительные вопросы: This film is interesting, isn't it? (Этот фильм интересный, не так ли?)

Александр Петров, переводчик

Работая с клиентом из технологической сферы, я столкнулся с интересной проблемой. Инженер Виктор постоянно ошибался при описании своих изобретений на английском, используя "are" вместо "is" для своих устройств.

"My new device are capable of processing large data volumes," — говорил он, не понимая, почему иностранные коллеги иногда смотрят на него с недоумением.

Я предложил ему мысленный трюк: перед каждым существительным в единственном числе представлять невидимое "it", которое подсказывает правильную форму. "It (my new device) is capable..." Через несколько недель тренировок ошибки исчезли, а презентация его нового проекта международным инвесторам прошла безупречно с грамматической точки зрения, что заметно повысило их доверие к проекту.

Особые случаи использования "is":

С коллективными существительными: The team is winning. (Команда выигрывает.) С названиями стран, компаний, книг: The United States is a large country. (Соединенные Штаты — большая страна.) С существительными, обозначающими расстояние, время, деньги как единое целое: Five kilometers is a long distance to walk. (Пять километров — это большое расстояние для ходьбы.) В конструкции "there is": There is a book on the table. (На столе есть книга.)

Сокращенная форма "is" — 's — может вызывать путаницу, поскольку такое же сокращение используется для притяжательного падежа. Сравните:

John 's here. (John is here. = Джон здесь.)

here. (John is here. = Джон здесь.) John's car. (The car of John. = Машина Джона.)

Тип подлежащего Пример Правильная форма Одушевленное существительное ед. числа The doctor The doctor is very skilled. Неодушевленное существительное ед. числа The computer The computer is new. Имя собственное Paris Paris is beautiful. Местоимение (he/she/it) She She is intelligent. Указательное местоимение this This This is my book. Герундий как подлежащее Reading Reading is enjoyable.

Чтобы избежать ошибок в использовании "is", всегда определяйте число подлежащего и его лицо перед выбором формы глагола. 📚

Are в английском языке: с какими подлежащими сочетать

Форма "are" применяется с подлежащими во множественном числе, а также с местоимением "you" в единственном и множественном числе. Это делает "are" очень распространенной формой в повседневной речи.

Основные случаи использования "are":

С местоимением "you": You are welcome. (Пожалуйста./Добро пожаловать.)

You are welcome. (Пожалуйста./Добро пожаловать.) С местоимением "we": We are friends. (Мы друзья.)

We are friends. (Мы друзья.) С местоимением "they": They are late. (Они опаздывают.)

They are late. (Они опаздывают.) С существительными во множественном числе: The books are on the shelf. (Книги на полке.)

The books are on the shelf. (Книги на полке.) С указательным местоимением "these"/"those": These are my colleagues. (Это мои коллеги.)

Особенности использования "are" в разных типах предложений:

Утверждение: You are right. (Ты прав.)

You are right. (Ты прав.) Отрицание: They are not (aren't) ready. (Они не готовы.)

They are not (aren't) ready. (Они не готовы.) Вопрос: Are we late? (Мы опаздываем?)

Are we late? (Мы опаздываем?) Краткий ответ: Yes, they are. / No, they aren't. (Да, они. / Нет, они не.)

Интересные случаи использования "are":

Со словами, имеющими только множественную форму: My scissors are sharp. (Мои ножницы острые.) / The trousers are blue. (Брюки синие.) С парными предметами: Her glasses are on the desk. (Ее очки на столе.) В конструкции "there are": There are many students in the classroom. (В классе много студентов.) С коллективными существительными, когда подчеркиваются отдельные члены группы: The committee are discussing their individual roles. (Комитет обсуждает свои индивидуальные роли.) [Более характерно для британского английского]

Сравнение использования "are" в британском и американском английском:

В британском английском с коллективными существительными часто используется "are", если говорящий подчеркивает индивидуальность членов группы: The team are wearing their new uniforms. (Команда надела новую форму.)

В американском английском с коллективными существительными обычно используется "is", даже если имеются в виду отдельные члены: The team is wearing their new uniforms.

Распространенная ошибка — использование "is" с существительными, которые выглядят как единственное число, но фактически являются множественными:

❌ The police is coming.

✅ The police are coming. (Полиция приближается.)

❌ The people is friendly.

✅ The people are friendly. (Люди дружелюбны.)

Следует отметить, что местоимение "you" всегда сочетается с "are", независимо от того, обращаетесь вы к одному человеку или к нескольким:

You are my best friend. (Ты мой лучший друг.) [Единственное число]

You are my best friends. (Вы мои лучшие друзья.) [Множественное число]

Чтобы правильно использовать "are", внимательно определяйте число подлежащего и проверяйте, не относится ли оно к категории особых случаев. 🧐

Распространенные ошибки при употреблении are, is, am

Даже после многих лет изучения английского языка формы глагола "to be" могут вызывать трудности. Вот наиболее типичные ошибки и способы их избежать.

1. Несоответствие подлежащего и формы глагола

❌ The children is playing.

✅ The children are playing. (Дети играют.)

❌ I is a student.

✅ I am a student. (Я студент.)

Решение: Перед выбором формы глагола всегда определяйте подлежащее и его число.

2. Путаница с существительными, которые выглядят как единственное число, но требуют множественного числа глагола

❌ The news is good and they are making everyone happy.

✅ The news is good and it is making everyone happy. (Новости хорошие, и они всех радуют.)

Решение: Запомните списки таких особых существительных и практикуйте их использование.

3. Неправильное использование сокращенных форм

❌ She's not are ready. (Смешение "she is not" и "she are")

✅ She's not ready. / She isn't ready. (Она не готова.)

Решение: Убедитесь, что понимаете полную форму каждого сокращения, которое используете.

4. Ошибки при согласовании с составными подлежащими

❌ John and Mary is going to the party.

✅ John and Mary are going to the party. (Джон и Мэри идут на вечеринку.)

❌ Either the teacher or the students is wrong.

✅ Either the teacher or the students are wrong. (Либо учитель, либо студенты неправы.)

Решение: При соединении подлежащих союзом "and" обычно используется множественное число. При использовании "or" или "either...or", форма глагола согласуется с ближайшим к глаголу подлежащим.

5. Ошибки с there is/there are

❌ There is many people waiting.

✅ There are many people waiting. (Там ждет много людей.)

❌ There are a problem.

✅ There is a problem. (Есть проблема.)

Решение: Форма глагола в конструкции "there is/there are" должна согласовываться с существительным, которое следует после глагола.

6. Ошибки с коллективными существительными

❌ The government are corrupt. (Американский английский)

✅ The government is corrupt. (Правительство коррумпировано.) [Американский английский]

Решение: Учитывайте разницу между британским и американским английским при использовании коллективных существительных.

7. Вопросы и отрицания без вспомогательного глагола

❌ You are go to school?

✅ Are you going to school? (Ты идешь в школу?)

❌ I not am happy.

✅ I am not happy. (Я не счастлив.)

Решение: В вопросах форма глагола "to be" ставится перед подлежащим, а в отрицаниях частица "not" ставится после глагола.

8. Использование "to be" там, где нужен другой глагол

❌ I am agree with you.

✅ I agree with you. (Я согласен с тобой.)

Решение: Изучайте устойчивые выражения и следите за правильным использованием глаголов в различных контекстах.

Чтобы избежать этих типичных ошибок, регулярно практикуйтесь, читайте англоязычную литературу и смотрите фильмы на английском языке. Постепенно правильное использование форм глагола "to be" станет автоматическим навыком. 💪