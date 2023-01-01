Past Simple правильных глаголов: полное руководство и особенности

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, которым нужно использовать английский для работы Английское прошедшее время — Past Simple — первое грамматическое время, с которым по-настоящему сталкиваются изучающие английский. Для многих это становится либо крепким фундаментом, либо болезненным барьером в дальнейшем изучении языка. Правильные глаголы с их предсказуемым окончанием -ed кажутся простыми лишь на первый взгляд. На практике они таят в себе множество подводных камней: от правил произношения до особенностей написания. Разберёмся с этой темой раз и навсегда, превратив сложное в элементарное. 🧩

Past Simple: когда используем это время для правильных глаголов

Past Simple (Простое прошедшее время) — одно из самых часто используемых времен в английском языке. Это грамматическое время позволяет рассказывать о действиях, которые произошли и завершились в прошлом. При этом не имеет значения, когда именно они произошли — вчера, год назад или столетия назад.

Правильные глаголы (regular verbs) — это глаголы, которые образуют форму прошедшего времени путём добавления окончания -ed к базовой форме. В отличие от неправильных глаголов, они следуют чётким правилам образования, что делает их изучение более предсказуемым. 📚

Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Прошлой осенью ко мне на курсы пришла Наташа, руководитель отдела продаж, которой срочно нужен был английский для работы с зарубежными клиентами. "Я знаю много слов, но как только начинаю говорить о прошлых проектах — всё рассыпается", — жаловалась она. Мы начали с систематизации Past Simple правильных глаголов. Через неделю Наташа уже могла уверенно рассказывать о своём опыте: "Yesterday I called three clients. They asked about our prices. I explained our conditions." Спустя месяц она уже вела первые переговоры без переводчика. Секрет был прост — чёткое понимание, когда использовать Past Simple, и автоматизм в образовании форм правильных глаголов.

Используйте Past Simple с правильными глаголами в следующих случаях:

Когда действие произошло и полностью завершилось в прошлом: I watched a movie yesterday. (Я посмотрел фильм вчера.)

Для последовательности действий в прошлом: She entered the room, looked around and smiled. (Она вошла в комнату, осмотрелась и улыбнулась.)

Для регулярных или повторяющихся действий в прошлом: We played tennis every Sunday last summer. (Мы играли в теннис каждое воскресенье прошлым летом.)

Для состояний, которые длились определённый период в прошлом: She lived in Paris for five years. (Она жила в Париже пять лет.)

Типичные маркеры времени, указывающие на Past Simple:

Маркер Перевод Пример yesterday вчера I called you yesterday. last week/month/year на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году They visited London last summer. ago назад I started learning English 5 years ago. in 1999/2005 в 1999/2005 году She graduated in 2010.

Образование Past Simple: правила добавления -ed к глаголам

Образование Past Simple для правильных глаголов следует простому правилу: к базовой форме глагола добавляется окончание -ed. Однако это базовое правило имеет несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать. 🔍

Основное правило: глагол + -ed

work → worked (работать → работал)

play → played (играть → играл)

listen → listened (слушать → слушал)

Однако в зависимости от окончания базовой формы глагола, могут применяться дополнительные правила:

Глаголы, оканчивающиеся на -e: Если глагол уже заканчивается на -e, то просто добавляется -d. dance → danced (танцевать → танцевал)

live → lived (жить → жил)

smile → smiled (улыбаться → улыбался) Глаголы, оканчивающиеся на согласную + y: Если глагол заканчивается на согласную + y, то y меняется на i и добавляется -ed. study → studied (изучать → изучал)

try → tried (пытаться → пытался)

carry → carried (нести → нёс) Глаголы, оканчивающиеся на гласную + y: Если перед y стоит гласная, то y не меняется. play → played (играть → играл)

enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)

Важно также учитывать произношение окончания -ed, которое может звучать по-разному в зависимости от последнего звука основной формы глагола:

Произношение После каких звуков Примеры /t/ После глухих согласных (p, k, s, ch, sh, f, x) worked, stopped, washed /d/ После гласных и звонких согласных (b, g, v, z, m, n, l, r) played, opened, lived /ɪd/ После звуков /t/ и /d/ wanted, needed, decided

Особые случаи написания окончания -ed у правильных глаголов

Хотя правила образования Past Simple для правильных глаголов кажутся простыми, существуют особые случаи, которые часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Знание этих случаев поможет избежать типичных ошибок. ⚠️

Сергей Николаевич, филолог-лингвист и автор учебных пособий Недавно я консультировал группу преподавателей английского, и возникла дискуссия о том, почему студенты продолжают делать ошибки в написании простых форм Past Simple. Мария, опытный педагог из языковой школы, поделилась своим методом: "Я создаю для учеников специальные 'ловушки' — тесты, где каждый случай написания окончания -ed представлен вперемешку. После нескольких таких тестов ученики начинают интуитивно чувствовать правильное написание". Я дополнил её метод визуальными подсказками — цветовым кодированием разных типов глаголов. Результат удивил даже скептиков: через месяц количество ошибок в группах снизилось на 70%.

Рассмотрим наиболее важные особые случаи:

Удвоение конечной согласной: Если односложный глагол или глагол с ударением на последнем слоге заканчивается на одну согласную с предшествующей краткой гласной, то конечная согласная удваивается. stop → stopped (останавливать → остановил)

plan → planned (планировать → планировал)

prefer → preferred (предпочитать → предпочитал) Исключения из правила удвоения: В американском английском конечная согласная -l не удваивается, если ударение не падает на последний слог. travel → traveled (AmE) / travelled (BrE)

cancel → canceled (AmE) / cancelled (BrE) Глаголы, заканчивающиеся на -c: Добавляется -k перед -ed. panic → panicked (паниковать → паниковал)

mimic → mimicked (имитировать → имитировал) Особенности произношения -ed: Глаголы, которые в базовой форме заканчиваются на звуки /t/ или /d/, в Past Simple произносятся с добавлением слога /ɪd/. want /wɒnt/ → wanted /ˈwɒntɪd/

need /niːd/ → needed /ˈniːdɪd/

Особо часто студенты делают ошибки в следующих случаях:

Глаголы, заканчивающиеся на -w, не требуют изменений перед -ed: follow → followed

Глаголы, заканчивающиеся на -ie, не меняются перед -ed: die → died

Глаголы с конечной -ee не меняют написание: agree → agreed

Запомните также некоторые часто используемые глаголы, которые могут показаться "неправильными", но на самом деле являются правильными:

answer → answered (отвечать → ответил)

happen → happened (случаться → случился)

open → opened (открывать → открыл)

remember → remembered (помнить → помнил)

consider → considered (рассматривать → рассмотрел)

Утвердительные и отрицательные предложения в Past Simple

Построение утвердительных и отрицательных предложений в Past Simple с правильными глаголами следует чётким структурам, что позволяет легко формулировать высказывания о прошлом. Давайте рассмотрим, как образуются эти типы предложений. 🔄

Утвердительные предложения в Past Simple имеют следующую структуру:

Подлежащее + глагол с окончанием -ed + остальная часть предложения

Примеры:

I worked yesterday. (Я работал вчера.)

She played tennis last weekend. (Она играла в теннис на прошлых выходных.)

They visited their grandparents last month. (Они навестили своих бабушку и дедушку в прошлом месяце.)

We cleaned the house on Saturday. (Мы убрали дом в субботу.)

Отрицательные предложения в Past Simple требуют вспомогательного глагола did и частицы not, при этом основной глагол используется в базовой форме (без окончания -ed):

Подлежащее + did not (didn't) + базовая форма глагола + остальная часть предложения

Примеры:

I did not (didn't) work yesterday. (Я не работал вчера.)

She did not (didn't) play tennis last weekend. (Она не играла в теннис на прошлых выходных.)

They did not (didn't) visit their grandparents last month. (Они не навещали своих бабушку и дедушку в прошлом месяце.)

We did not (didn't) clean the house on Saturday. (Мы не убирали дом в субботу.)

Важно отметить, что в отрицательных предложениях глагол всегда возвращается к своей базовой форме без окончания -ed. Вся "работа" по передаче прошедшего времени ложится на вспомогательный глагол did. 🔑

Сравнение утвердительных и отрицательных форм:

Утвердительная форма Отрицательная форма I worked late. I didn't work late. She watched a movie. She didn't watch a movie. They studied for the exam. They didn't study for the exam. We enjoyed the party. We didn't enjoy the party.

Некоторые особенности, которые следует учитывать:

В разговорной речи часто используется сокращённая форма didn't вместо did not.

При использовании модальных глаголов структура меняется: I could play (Я мог играть) → I couldn't play (Я не мог играть).

Существует альтернативный способ образования отрицания с использованием слов never, hardly, scarcely: I never called him yesterday. (Я никогда не звонил ему вчера.)

Вопросительные формы с правильными глаголами в Past Simple

Вопросительные предложения в Past Simple требуют особого внимания, так как их структура существенно отличается от утвердительных предложений. Для образования вопроса используется вспомогательный глагол did, а основной глагол возвращается к своей базовой форме (без -ed). 🤔

Существует несколько типов вопросов в Past Simple:

Общие вопросы (ответы да/нет): Did + подлежащее + базовая форма глагола + остальная часть предложения? Did you work yesterday? (Ты работал вчера?)

Did she play tennis last weekend? (Она играла в теннис на прошлых выходных?)

Did they visit their grandparents? (Они навещали своих бабушку и дедушку?) Специальные вопросы (начинаются с вопросительных слов: what, where, when, why, how и т.д.): Вопросительное слово + did + подлежащее + базовая форма глагола + остальная часть предложения? What did you study last night? (Что ты изучал вчера вечером?)

Where did she live five years ago? (Где она жила пять лет назад?)

When did they call you? (Когда они тебе звонили?)

Why did you decide to change your job? (Почему ты решил сменить работу?) Вопросы к подлежащему (особая структура, без вспомогательного глагола did): Who/What + глагол с окончанием -ed + остальная часть предложения? Who called you yesterday? (Кто звонил тебе вчера?)

What happened after the meeting? (Что произошло после встречи?) Альтернативные вопросы (предлагают выбор между двумя вариантами): Did + подлежащее + базовая форма глагола + вариант 1 + or + вариант 2? Did you watch a comedy or a drama last night? (Ты смотрел комедию или драму вчера вечером?)

Did she travel by train or by bus? (Она путешествовала на поезде или на автобусе?) Разделительные вопросы (состоят из утверждения и краткого вопроса): Утверждение, didn't + подлежащее? (или) Отрицание, did + подлежащее? You worked yesterday, didn't you? (Ты работал вчера, не так ли?)

She didn't call you, did she? (Она не звонила тебе, не так ли?)

Важно запомнить: в вопросах (кроме вопросов к подлежащему) глагол всегда используется в базовой форме без окончания -ed! ❗

Типичные ошибки, которых следует избегать:

❌ Did you worked yesterday? (Неправильно, так как после did глагол должен быть в базовой форме)

✅ Did you work yesterday? (Правильно)

❌ Did she studied for the exam? (Неправильно)

✅ Did she study for the exam? (Правильно)

Для закрепления материала, попрактикуйтесь в составлении разных типов вопросов с часто используемыми правильными глаголами:

to ask (спрашивать)

to work (работать)

to study (учиться)

to live (жить)

to talk (разговаривать)

to help (помогать)

to play (играть)

to listen (слушать)