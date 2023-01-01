logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Past Simple правильных глаголов: полное руководство и особенности
Перейти

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Профессионалы, которым нужно использовать английский для работы

    Английское прошедшее время — Past Simple — первое грамматическое время, с которым по-настоящему сталкиваются изучающие английский. Для многих это становится либо крепким фундаментом, либо болезненным барьером в дальнейшем изучении языка. Правильные глаголы с их предсказуемым окончанием -ed кажутся простыми лишь на первый взгляд. На практике они таят в себе множество подводных камней: от правил произношения до особенностей написания. Разберёмся с этой темой раз и навсегда, превратив сложное в элементарное. 🧩

Past Simple: когда используем это время для правильных глаголов

Past Simple (Простое прошедшее время) — одно из самых часто используемых времен в английском языке. Это грамматическое время позволяет рассказывать о действиях, которые произошли и завершились в прошлом. При этом не имеет значения, когда именно они произошли — вчера, год назад или столетия назад.

Правильные глаголы (regular verbs) — это глаголы, которые образуют форму прошедшего времени путём добавления окончания -ed к базовой форме. В отличие от неправильных глаголов, они следуют чётким правилам образования, что делает их изучение более предсказуемым. 📚

Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Прошлой осенью ко мне на курсы пришла Наташа, руководитель отдела продаж, которой срочно нужен был английский для работы с зарубежными клиентами. "Я знаю много слов, но как только начинаю говорить о прошлых проектах — всё рассыпается", — жаловалась она. Мы начали с систематизации Past Simple правильных глаголов. Через неделю Наташа уже могла уверенно рассказывать о своём опыте: "Yesterday I called three clients. They asked about our prices. I explained our conditions." Спустя месяц она уже вела первые переговоры без переводчика. Секрет был прост — чёткое понимание, когда использовать Past Simple, и автоматизм в образовании форм правильных глаголов.

Используйте Past Simple с правильными глаголами в следующих случаях:

  • Когда действие произошло и полностью завершилось в прошлом: I watched a movie yesterday. (Я посмотрел фильм вчера.)
  • Для последовательности действий в прошлом: She entered the room, looked around and smiled. (Она вошла в комнату, осмотрелась и улыбнулась.)
  • Для регулярных или повторяющихся действий в прошлом: We played tennis every Sunday last summer. (Мы играли в теннис каждое воскресенье прошлым летом.)
  • Для состояний, которые длились определённый период в прошлом: She lived in Paris for five years. (Она жила в Париже пять лет.)

Типичные маркеры времени, указывающие на Past Simple:

Маркер Перевод Пример
yesterday вчера I called you yesterday.
last week/month/year на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году They visited London last summer.
ago назад I started learning English 5 years ago.
in 1999/2005 в 1999/2005 году She graduated in 2010.
Образование Past Simple: правила добавления -ed к глаголам

Образование Past Simple для правильных глаголов следует простому правилу: к базовой форме глагола добавляется окончание -ed. Однако это базовое правило имеет несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать. 🔍

Основное правило: глагол + -ed

  • work → worked (работать → работал)
  • play → played (играть → играл)
  • listen → listened (слушать → слушал)

Однако в зависимости от окончания базовой формы глагола, могут применяться дополнительные правила:

  1. Глаголы, оканчивающиеся на -e: Если глагол уже заканчивается на -e, то просто добавляется -d.

    • dance → danced (танцевать → танцевал)
    • live → lived (жить → жил)
    • smile → smiled (улыбаться → улыбался)

  2. Глаголы, оканчивающиеся на согласную + y: Если глагол заканчивается на согласную + y, то y меняется на i и добавляется -ed.

    • study → studied (изучать → изучал)
    • try → tried (пытаться → пытался)
    • carry → carried (нести → нёс)

  3. Глаголы, оканчивающиеся на гласную + y: Если перед y стоит гласная, то y не меняется.

    • play → played (играть → играл)
    • enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)

Важно также учитывать произношение окончания -ed, которое может звучать по-разному в зависимости от последнего звука основной формы глагола:

Произношение После каких звуков Примеры
/t/ После глухих согласных (p, k, s, ch, sh, f, x) worked, stopped, washed
/d/ После гласных и звонких согласных (b, g, v, z, m, n, l, r) played, opened, lived
/ɪd/ После звуков /t/ и /d/ wanted, needed, decided

Особые случаи написания окончания -ed у правильных глаголов

Хотя правила образования Past Simple для правильных глаголов кажутся простыми, существуют особые случаи, которые часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Знание этих случаев поможет избежать типичных ошибок. ⚠️

Сергей Николаевич, филолог-лингвист и автор учебных пособий

Недавно я консультировал группу преподавателей английского, и возникла дискуссия о том, почему студенты продолжают делать ошибки в написании простых форм Past Simple. Мария, опытный педагог из языковой школы, поделилась своим методом: "Я создаю для учеников специальные 'ловушки' — тесты, где каждый случай написания окончания -ed представлен вперемешку. После нескольких таких тестов ученики начинают интуитивно чувствовать правильное написание". Я дополнил её метод визуальными подсказками — цветовым кодированием разных типов глаголов. Результат удивил даже скептиков: через месяц количество ошибок в группах снизилось на 70%.

Рассмотрим наиболее важные особые случаи:

  1. Удвоение конечной согласной: Если односложный глагол или глагол с ударением на последнем слоге заканчивается на одну согласную с предшествующей краткой гласной, то конечная согласная удваивается.

    • stop → stopped (останавливать → остановил)
    • plan → planned (планировать → планировал)
    • prefer → preferred (предпочитать → предпочитал)

  2. Исключения из правила удвоения: В американском английском конечная согласная -l не удваивается, если ударение не падает на последний слог.

    • travel → traveled (AmE) / travelled (BrE)
    • cancel → canceled (AmE) / cancelled (BrE)

  3. Глаголы, заканчивающиеся на -c: Добавляется -k перед -ed.

    • panic → panicked (паниковать → паниковал)
    • mimic → mimicked (имитировать → имитировал)

  4. Особенности произношения -ed: Глаголы, которые в базовой форме заканчиваются на звуки /t/ или /d/, в Past Simple произносятся с добавлением слога /ɪd/.

    • want /wɒnt/ → wanted /ˈwɒntɪd/
    • need /niːd/ → needed /ˈniːdɪd/

Особо часто студенты делают ошибки в следующих случаях:

  • Глаголы, заканчивающиеся на -w, не требуют изменений перед -ed: follow → followed
  • Глаголы, заканчивающиеся на -ie, не меняются перед -ed: die → died
  • Глаголы с конечной -ee не меняют написание: agree → agreed

Запомните также некоторые часто используемые глаголы, которые могут показаться "неправильными", но на самом деле являются правильными:

  • answer → answered (отвечать → ответил)
  • happen → happened (случаться → случился)
  • open → opened (открывать → открыл)
  • remember → remembered (помнить → помнил)
  • consider → considered (рассматривать → рассмотрел)

Утвердительные и отрицательные предложения в Past Simple

Построение утвердительных и отрицательных предложений в Past Simple с правильными глаголами следует чётким структурам, что позволяет легко формулировать высказывания о прошлом. Давайте рассмотрим, как образуются эти типы предложений. 🔄

Утвердительные предложения в Past Simple имеют следующую структуру:

Подлежащее + глагол с окончанием -ed + остальная часть предложения

Примеры:

  • I worked yesterday. (Я работал вчера.)
  • She played tennis last weekend. (Она играла в теннис на прошлых выходных.)
  • They visited their grandparents last month. (Они навестили своих бабушку и дедушку в прошлом месяце.)
  • We cleaned the house on Saturday. (Мы убрали дом в субботу.)

Отрицательные предложения в Past Simple требуют вспомогательного глагола did и частицы not, при этом основной глагол используется в базовой форме (без окончания -ed):

Подлежащее + did not (didn't) + базовая форма глагола + остальная часть предложения

Примеры:

  • I did not (didn't) work yesterday. (Я не работал вчера.)
  • She did not (didn't) play tennis last weekend. (Она не играла в теннис на прошлых выходных.)
  • They did not (didn't) visit their grandparents last month. (Они не навещали своих бабушку и дедушку в прошлом месяце.)
  • We did not (didn't) clean the house on Saturday. (Мы не убирали дом в субботу.)

Важно отметить, что в отрицательных предложениях глагол всегда возвращается к своей базовой форме без окончания -ed. Вся "работа" по передаче прошедшего времени ложится на вспомогательный глагол did. 🔑

Сравнение утвердительных и отрицательных форм:

Утвердительная форма Отрицательная форма
I worked late. I didn't work late.
She watched a movie. She didn't watch a movie.
They studied for the exam. They didn't study for the exam.
We enjoyed the party. We didn't enjoy the party.

Некоторые особенности, которые следует учитывать:

  • В разговорной речи часто используется сокращённая форма didn't вместо did not.
  • При использовании модальных глаголов структура меняется: I could play (Я мог играть) → I couldn't play (Я не мог играть).
  • Существует альтернативный способ образования отрицания с использованием слов never, hardly, scarcely: I never called him yesterday. (Я никогда не звонил ему вчера.)

Вопросительные формы с правильными глаголами в Past Simple

Вопросительные предложения в Past Simple требуют особого внимания, так как их структура существенно отличается от утвердительных предложений. Для образования вопроса используется вспомогательный глагол did, а основной глагол возвращается к своей базовой форме (без -ed). 🤔

Существует несколько типов вопросов в Past Simple:

  1. Общие вопросы (ответы да/нет): Did + подлежащее + базовая форма глагола + остальная часть предложения?

    • Did you work yesterday? (Ты работал вчера?)
    • Did she play tennis last weekend? (Она играла в теннис на прошлых выходных?)
    • Did they visit their grandparents? (Они навещали своих бабушку и дедушку?)

  2. Специальные вопросы (начинаются с вопросительных слов: what, where, when, why, how и т.д.): Вопросительное слово + did + подлежащее + базовая форма глагола + остальная часть предложения?

    • What did you study last night? (Что ты изучал вчера вечером?)
    • Where did she live five years ago? (Где она жила пять лет назад?)
    • When did they call you? (Когда они тебе звонили?)
    • Why did you decide to change your job? (Почему ты решил сменить работу?)

  3. Вопросы к подлежащему (особая структура, без вспомогательного глагола did): Who/What + глагол с окончанием -ed + остальная часть предложения?

    • Who called you yesterday? (Кто звонил тебе вчера?)
    • What happened after the meeting? (Что произошло после встречи?)

  4. Альтернативные вопросы (предлагают выбор между двумя вариантами): Did + подлежащее + базовая форма глагола + вариант 1 + or + вариант 2?

    • Did you watch a comedy or a drama last night? (Ты смотрел комедию или драму вчера вечером?)
    • Did she travel by train or by bus? (Она путешествовала на поезде или на автобусе?)

  5. Разделительные вопросы (состоят из утверждения и краткого вопроса): Утверждение, didn't + подлежащее? (или) Отрицание, did + подлежащее?

    • You worked yesterday, didn't you? (Ты работал вчера, не так ли?)
    • She didn't call you, did she? (Она не звонила тебе, не так ли?)

Важно запомнить: в вопросах (кроме вопросов к подлежащему) глагол всегда используется в базовой форме без окончания -ed! ❗

Типичные ошибки, которых следует избегать:

  • ❌ Did you worked yesterday? (Неправильно, так как после did глагол должен быть в базовой форме)
  • ✅ Did you work yesterday? (Правильно)
  • ❌ Did she studied for the exam? (Неправильно)
  • ✅ Did she study for the exam? (Правильно)

Для закрепления материала, попрактикуйтесь в составлении разных типов вопросов с часто используемыми правильными глаголами:

  • to ask (спрашивать)
  • to work (работать)
  • to study (учиться)
  • to live (жить)
  • to talk (разговаривать)
  • to help (помогать)
  • to play (играть)
  • to listen (слушать)

Правильные глаголы в Past Simple — это ваш надежный фундамент для изучения английской грамматики. Овладев правилами образования и использования -ed форм, вы приобретаете ключ к правильному выражению прошедших действий и событий. Практикуйте все типы предложений — утвердительные, отрицательные и вопросительные — создавая собственные примеры с глаголами, которые вы часто используете в повседневной речи. Помните: систематическая практика и внимание к исключениям — путь к свободному владению Past Simple и английской грамматикой в целом.

Загрузка...