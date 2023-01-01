Should, must, have to: отличия модальных глаголов в английском

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику обучения.

Специалисты и профессионалы, работающие в международной среде и стремящиеся повысить уровень деловой коммуникации. Путаница между should, must и have to способна превратить отличное выступление в неловкую ситуацию или даже привести к провалу на экзамене. Представьте: вы говорите собеседнику "You must come to my party" вместо "You should come to my party" — и внезапно дружеское приглашение превращается в странное требование 😅. Эти три модальных глагола, казалось бы похожие, несут совершенно разный эмоциональный и практический подтекст. Давайте разберём их отличия так, чтобы вы больше никогда не попадали впросак при их использовании.

Основные характеристики модальных глаголов в английском

Модальные глаголы — особая категория вспомогательных глаголов, которые меняют значение основного глагола, добавляя оттенки необходимости, возможности, вероятности или разрешения. Они не могут использоваться самостоятельно и всегда требуют основного глагола в инфинитиве без частицы "to" (исключение — have to).

Ключевые особенности модальных глаголов:

Не имеют формы инфинитива (нельзя сказать "to must")

Не принимают окончание -s в 3-м лице единственного числа

Вопросительная форма образуется без вспомогательного глагола

Отрицательная форма создаётся добавлением "not" после модального глагола

Большинство не имеют форм прошедшего времени (кроме can/could, may/might)

Рассмотрим нашу "большую тройку" модальных глаголов и их основные функции:

Модальный глагол Основная функция Характеристика Should Рекомендация, совет Средняя степень обязательности Must Строгая необходимость Высокая степень обязательности (внутренняя) Have to Внешняя необходимость Высокая степень обязательности (внешняя)

Андрей Петров, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды ко мне пришла ученица в слезах. На собеседовании в международную компанию она сказала интервьюеру: "You must give me this position because I'm the best candidate". Фраза прозвучала настолько требовательно и агрессивно, что собеседование закончилось почти сразу. А ведь она хотела лишь выразить свою уверенность и энтузиазм! Если бы она сказала "You should consider me for this position", всё могло сложиться иначе. После этого случая мы разработали целую систему упражнений на модальные глаголы для деловой коммуникации, и через месяц она успешно прошла собеседование в другую компанию.

Must, should, have to: степени обязательства и долженствования

Эти три модальных глагола образуют своеобразную "иерархию обязательности", где каждый выражает разную степень необходимости выполнения действия. Понимание этих нюансов поможет точно выразить именно ту мысль, которую вы намереваетесь донести.

Should — самый "мягкий" из трёх. Он выражает рекомендацию, моральный долг или правильный образ действий. Это совет, а не приказ:

You should eat more vegetables. (Тебе следует есть больше овощей.)

Students should respect their teachers. (Студентам следует уважать своих учителей.)

We should start saving money for summer vacation. (Нам следует начать откладывать деньги на летний отпуск.)

Must — самый "строгий". Он выражает абсолютную необходимость, часто исходящую от говорящего или основанную на внутреннем убеждении:

You must stop smoking. It's killing you! (Ты должен бросить курить. Это убивает тебя!)

I must finish this report by Friday. (Я должен закончить этот отчёт к пятнице.)

They must be home by now — it's midnight already. (Они должны быть уже дома — сейчас уже полночь.) [логический вывод]

Have to — выражает объективную необходимость, часто вызванную внешними обстоятельствами или правилами:

I have to wear a uniform at work. (Я должен носить форму на работе.) [требование работодателя]

She has to take medicine three times a day. (Ей нужно принимать лекарство три раза в день.) [предписание врача]

We have to submit our tax returns by April. (Мы должны подать налоговые декларации к апрелю.) [закон]

Сравните оттенки значения в этих ситуациях:

Ситуация Should Must Have to Ребёнок и домашнее задание You should do your homework before watching TV. (Рекомендация родителя) You must finish your homework now! (Строгий приказ родителя) You have to complete all assignments to pass the class. (Требование школы) На дороге You should drive carefully in bad weather. (Разумный совет) You must stop at red lights. (Личное убеждение о безопасности) You have to follow the speed limit. (Требование закона) В офисе You should back up your files regularly. (Хорошая практика) I must meet this deadline! (Личное обязательство) We have to attend the morning meeting. (Корпоративное правило)

Когда использовать should: рекомендации и советы

Should — один из самых универсальных модальных глаголов, который помогает выражать рекомендации и мнения без излишнего давления. Он занимает золотую середину между простым предложением и категоричным требованием. 🤔

Основные случаи использования should:

Советы и рекомендации : "You should try that new restaurant." (Тебе стоит попробовать тот новый ресторан.)

: "You should try that new restaurant." (Тебе стоит попробовать тот новый ресторан.) Ожидаемые события : "The package should arrive tomorrow." (Посылка должна прийти завтра.)

: "The package should arrive tomorrow." (Посылка должна прийти завтра.) Моральные обязательства : "People should help each other." (Люди должны помогать друг другу.)

: "People should help each other." (Люди должны помогать друг другу.) Сожаление о прошлом (should have + past participle): "I should have studied harder." (Мне следовало учиться усерднее.)

(should have + past participle): "I should have studied harder." (Мне следовало учиться усерднее.) Условные предложения: "If you feel sick, you should see a doctor." (Если ты чувствуешь себя плохо, тебе следует обратиться к врачу.)

Важно помнить, что should не подразумевает абсолютной обязательности. Это скорее выражение мнения о правильном или желаемом действии, чем строгое указание. Поэтому should идеально подходит для ситуаций, где вы хотите повлиять на чьё-то решение, но не выглядеть авторитарным.

Мария Иванова, бизнес-тренер по деловому английскому Недавно я работала с командой IT-специалистов, готовящихся к переговорам с американскими партнёрами. Руководитель команды постоянно использовал фразы вроде "You must agree to our terms" и "They must accept our pricing model". Когда мы провели практический тренинг, американская сторона отреагировала крайне негативно на такой директивный стиль. После этого мы переформулировали все ключевые фразы, используя should: "You should consider our terms" и "We believe you should accept our pricing model". Результат превзошёл все ожидания — переговоры прошли успешно, а американцы отметили "конструктивный и уважительный подход" российских коллег. Этот кейс наглядно показывает, как один модальный глагол может кардинально изменить тон всей коммуникации.

Интересные нюансы использования should:

В британском английском часто используется сочетание "should like" вместо американского "would like": "I should like to visit Paris." (Я хотел бы посетить Париж.)

В формальных вопросах should может заменять would: "Should you require any assistance, please contact us." (Если вам потребуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами.)

В случаях выражения возмущения: "Why should I do all the work?" (С какой стати я должен делать всю работу?)

Must vs have to: разница в источнике необходимости

Хотя must и have to оба выражают сильную степень необходимости, между ними существует фундаментальное различие, которое часто ускользает от изучающих английский язык. 📝 Главное отличие заключается в источнике необходимости.

Must выражает внутреннюю необходимость, исходящую от говорящего. Это личное убеждение, решение или эмоциональное обязательство:

I must call my mother. (Я должен позвонить маме.) — личное чувство долга

You must try this cake! (Ты обязательно должен попробовать этот торт!) — сильная рекомендация от говорящего

We must find a solution quickly. (Мы должны быстро найти решение.) — внутреннее понимание срочности

Have to указывает на внешнюю необходимость, диктуемую правилами, законами или обстоятельствами:

I have to be at work by 9 AM. (Я должен быть на работе к 9 утра.) — требование работодателя

She has to pay taxes. (Она должна платить налоги.) — требование закона

We have to change our plans because of the weather. (Нам приходится изменить планы из-за погоды.) — необходимость, вызванная обстоятельствами

Это различие становится особенно заметным в отрицательных формах:

You mustn't smoke here. (Ты не должен здесь курить.) — запрет, часто основанный на правилах

You don't have to come early. (Тебе не обязательно приходить рано.) — отсутствие необходимости, свобода выбора

В прошедшем времени различие ещё интереснее:

I had to study all night. (Мне пришлось учиться всю ночь.) — для have to существует форма прошедшего времени

Для must используется заменная конструкция: I was obliged to / I had to (Я был обязан / Мне пришлось)

Также важно отметить, что must часто используется для логических выводов:

She must be tired after such a long journey. (Она, должно быть, устала после такого долгого путешествия.)

It must be at least midnight now. (Сейчас, должно быть, уже полночь.)

В этих случаях have to не может использоваться как замена.

Практическое применение модальных глаголов в разговоре

Правильное использование модальных глаголов should, must и have to может существенно повлиять на эффективность вашего общения. Рассмотрим наиболее типичные ситуации, где выбор конкретного модального глагола имеет решающее значение. 🗣️

В повседневном общении:

Предложение помощи: "You look tired. I should help you with those bags." (Выглядишь уставшим. Я, пожалуй, помогу тебе с этими сумками.)

Выражение необходимости: "I must remember to buy milk." (Я обязательно должен помнить купить молоко.)

Объяснение рутины: "I have to wake up at 6 AM every day." (Мне приходится вставать в 6 утра каждый день.)

В деловой среде:

Дипломатичные указания: "You should include more data in your presentation." (Вам следует включить больше данных в вашу презентацию.)

Выражение корпоративных ценностей: "We must maintain the highest standards of quality." (Мы должны поддерживать высочайшие стандарты качества.)

Объяснение процедур: "All employees have to submit their reports by Friday." (Все сотрудники должны представить отчёты к пятнице.)

В академической сфере:

Мягкие рекомендации: "You should read this article before the next lecture." (Вам следует прочитать эту статью перед следующей лекцией.)

Выражение убеждения: "Students must respect academic integrity." (Студенты должны уважать академическую честность.)

Объяснение требований: "You have to submit your thesis by the deadline." (Вы обязаны представить дипломную работу в срок.)

При изучении английского языка полезно тренировать использование этих модальных глаголов в различных контекстах. Создайте для себя "модальный дневник", где вы будете записывать ситуации из вашей жизни, используя should, must и have to. Это поможет вам выработать интуитивное понимание их уместности в разных контекстах.

Например, вместо "Я пойду на встречу завтра", попробуйте варианты:

I should attend the meeting tomorrow. (Мне следует пойти на встречу завтра.) — если это полезно, но не обязательно

I must attend the meeting tomorrow. (Я должен пойти на встречу завтра.) — если вы лично считаете это критически важным

I have to attend the meeting tomorrow. (Мне придётся пойти на встречу завтра.) — если этого требуют ваши рабочие обязанности

Обратите внимание, что в реальной речи носители языка часто заменяют have to на got to или gotta в неформальном общении:

I've got to run. I'm late for work. (Мне нужно бежать. Я опаздываю на работу.)

You gotta see this movie! (Ты обязательно должен посмотреть этот фильм!)