Активный и пассивный залог в английском: правила и примеры

Вы когда-нибудь задумывались, почему фраза "Собака погналась за котом" звучит естественнее, чем "Кот был преследован собакой"? Или почему новостные заголовки часто написаны в форме "Ученые обнаружили новый вид", а не "Новый вид был обнаружен учеными"? Ответ кроется в грамматической категории залога — мощном инструменте, который определяет отношения между действием, его исполнителем и объектом. Понимание активного и пассивного залогов в английском языке не только обогатит вашу речь, но и поможет точнее выражать мысли, правильно расставлять акценты и успешно сдать языковые экзамены. 🔍 Давайте разберемся в этой теме раз и навсегда!

Что такое залог в английском языке: базовые понятия

Залог (Voice) в английском языке — это грамматическая категория, которая показывает отношение между подлежащим, сказуемым и дополнением в предложении. Проще говоря, залог определяет, является ли подлежащее исполнителем действия или его получателем.

В английском языке существует два основных залога:

Активный залог (Active Voice) — подлежащее совершает действие, выраженное глаголом

— подлежащее совершает действие, выраженное глаголом Пассивный залог (Passive Voice) — подлежащее подвергается действию, выраженному глаголом

Рассмотрим простой пример:

Активный залог Пассивный залог John wrote a letter. (Джон написал письмо.) A letter was written by John. (Письмо было написано Джоном.)

В активном залоге фокус внимания направлен на деятеля (John), тогда как в пассивном — на объект действия (a letter). Смысл предложений идентичен, но расстановка акцентов различна.

Ключевые различия между залогами:

Структура предложения: в активном залоге типичный порядок — подлежащее + глагол + объект; в пассивном — объект становится подлежащим

в активном залоге типичный порядок — подлежащее + глагол + объект; в пассивном — объект становится подлежащим Фокус внимания: активный залог акцентирует внимание на исполнителе действия, пассивный — на результате или объекте действия

активный залог акцентирует внимание на исполнителе действия, пассивный — на результате или объекте действия Использование служебных глаголов: пассивный залог всегда включает форму глагола to be и третью форму глагола (Participle II)

Понимание разницы между залогами критически важно для построения грамматически правильных предложений и точной передачи смысла в английском языке. 📝

Активный залог: формирование и правила использования

Активный залог — это "естественный" способ построения предложений, когда подлежащее совершает действие, выраженное глаголом. Эта форма более прямолинейна, динамична и обычно предпочтительнее в повседневной речи и письме.

Екатерина Смирнова, преподаватель английского языка высшей категории Однажды ко мне пришла ученица Мария, которая готовилась к экзамену IELTS. Она писала эссе исключительно в пассивном залоге, считая, что это звучит "умнее и академичнее". Её тексты были перегружены конструкциями вроде "It is considered that..." и "It has been observed that...". Мы провели простой эксперимент: переписали один абзац, заменив пассивные конструкции на активные. Результат поразил Марию — текст стал не только понятнее, но и убедительнее. На экзамене она получила 7.5 баллов за письменную часть, умело комбинируя активный и пассивный залоги там, где это действительно необходимо.

Формирование активного залога происходит просто: подлежащее + глагол в соответствующей временной форме + дополнение (если необходимо). Рассмотрим примеры во всех основных временах:

Время Формула Пример Present Simple Subject + V1(s/es) She reads books every day. Present Continuous Subject + am/is/are + V-ing They are playing tennis now. Present Perfect Subject + have/has + V3 I have finished my homework. Past Simple Subject + V2 We visited Paris last summer. Future Simple Subject + will + V1 He will call you tomorrow.

Когда использовать активный залог? 🤔

Когда исполнитель действия важен: "Tesla introduced a new electric car model." (Важно, что именно Tesla представила новую модель)

"Tesla introduced a new electric car model." (Важно, что именно Tesla представила новую модель) Для создания динамичного, живого повествования: "The lion chased the antelope across the savanna." (Создает яркую, динамичную картину)

"The lion chased the antelope across the savanna." (Создает яркую, динамичную картину) В повседневной речи и неформальном общении: "I sent you an email yesterday." (Естественно для разговорной речи)

"I sent you an email yesterday." (Естественно для разговорной речи) Когда нужно сократить текст: "Scientists discovered a new species" короче, чем "A new species was discovered by scientists"

"Scientists discovered a new species" короче, чем "A new species was discovered by scientists" В инструкциях и указаниях: "First, add the flour, then mix the ingredients" (Четкие, прямые указания)

Активный залог делает текст более прямым и энергичным. Он создает ощущение присутствия и непосредственности действия. Большинство стилистов рекомендуют использовать активный залог как основной способ выражения мыслей, прибегая к пассивному только при необходимости особого выделения объекта действия. 💪

Пассивный залог: конструкции во всех временах

Пассивный залог переносит фокус с деятеля на объект, который становится подлежащим предложения. Эта грамматическая конструкция незаменима, когда важен результат действия, а не его исполнитель, или когда исполнитель неизвестен или несущественен.

Общая формула пассивного залога: Subject (объект действия) + be (в нужном времени) + Participle II (V3) + (by + agent)

Давайте рассмотрим, как образуется пассивный залог во всех основных временах английского языка:

Время Формула пассивного залога Пример Present Simple am/is/are + V3 The house is cleaned every week. Present Continuous am/is/are + being + V3 The project is being developed now. Present Perfect have/has + been + V3 The email has been sent. Past Simple was/were + V3 The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Past Continuous was/were + being + V3 The building was being renovated last month. Past Perfect had + been + V3 The book had been written before the war. Future Simple will + be + V3 The decision will be announced tomorrow. Future Perfect will + have + been + V3 The task will have been completed by next Friday.

Важно отметить, что не все времена одинаково часто используются в пассивном залоге. Наиболее распространены Present Simple Passive, Past Simple Passive и Future Simple Passive. Времена группы Perfect Continuous (например, Present Perfect Continuous) в пассивном залоге практически не употребляются. 🧐

Когда уместно использовать пассивный залог:

Когда исполнитель действия неизвестен: "My wallet was stolen yesterday." (Неизвестно, кто украл)

"My wallet was stolen yesterday." (Неизвестно, кто украл) Когда исполнитель очевиден или несущественен: "This bridge was built in 1910." (Несущественно, кто именно построил)

"This bridge was built in 1910." (Несущественно, кто именно построил) В научных и технических текстах: "The experiment was conducted under strict conditions." (Акцент на процессе, не на исследователях)

"The experiment was conducted under strict conditions." (Акцент на процессе, не на исследователях) Для дипломатичного выражения критики: "Mistakes were made in the planning process." (Избегание прямого указания на виновных)

"Mistakes were made in the planning process." (Избегание прямого указания на виновных) Когда объект действия важнее исполнителя: "Penicillin was discovered by Alexander Fleming." (Главное — открытие, а не открыватель)

Особое внимание стоит уделить модальным глаголам в пассивном залоге. Они образуются по формуле: modal verb + be + V3. Например: "The document must be signed by all participants" (Документ должен быть подписан всеми участниками).

Трансформация предложений между залогами

Умение трансформировать предложения из активного залога в пассивный и наоборот — необходимый навык для владения английским языком. Эта способность не только демонстрирует грамматическую компетенцию, но и позволяет адаптировать стиль повествования под конкретные коммуникационные задачи.

Александр Петров, редактор и переводчик Работая над переводом научной статьи с русского на английский, я столкнулся с проблемой: текст был перегружен безличными конструкциями ("было установлено", "было обнаружено"). При дословном переводе в пассивном залоге английский текст звучал монотонно и неестественно. Я решил варьировать залоги: ключевые выводы оставил в пассивном залоге, сохраняя научный тон, а методологические части перевел в активный — "we conducted", "researchers analyzed". Научный редактор журнала особо отметил "ясный и читабельный стиль" перевода. С тех пор я всегда помню: баланс залогов — ключ к хорошему тексту на английском.

Алгоритм трансформации предложения из активного в пассивный залог: ✨

Определите объект действия (дополнение) в активном предложении Сделайте этот объект подлежащим нового предложения Используйте соответствующую форму глагола be + причастие прошедшего времени (Participle II) основного глагола Добавьте бывшее подлежащее с предлогом by (если необходимо)

Примеры трансформации в разных временах:

Present Simple:

Active: The chef prepares special dishes on Fridays. Passive: Special dishes are prepared (by the chef) on Fridays.

Past Simple:

Active: Shakespeare wrote "Hamlet". Passive: "Hamlet" was written by Shakespeare.

Present Perfect:

Active: Someone has stolen my bicycle. Passive: My bicycle has been stolen.

Future Simple:

Active: They will announce the results tomorrow. Passive: The results will be announced tomorrow.

Важно помнить, что не все предложения можно преобразовать в пассивный залог. Трансформация возможна только для предложений с переходными глаголами (глаголами, которые могут иметь прямое дополнение). Например:

Можно трансформировать: "Mary reads books" → "Books are read by Mary" (read — переходный глагол)

"Mary reads books" → "Books are read by Mary" (read — переходный глагол) Нельзя трансформировать: "He sleeps well" → ❌ (sleep — непереходный глагол, нет объекта действия)

Особые случаи при трансформации:

Предложения с двумя дополнениями: "She gave him a book" может быть преобразовано двумя способами: "He was given a book (by her)" "A book was given to him (by her)"

Предложения с предложным дополнением: "They laughed at the clown" → "The clown was laughed at"

Инфинитивные конструкции: "People expect him to win" → "He is expected to win"

Умение трансформировать предложения между залогами дает вам гибкость в выражении мыслей и позволяет подчеркивать разные аспекты ситуации. Регулярная практика таких трансформаций значительно улучшает общее владение английской грамматикой. 🔄

Типичные ошибки при использовании залогов в английском

Даже продвинутые изучающие английский язык часто допускают ошибки при использовании залогов. Понимание этих типичных ошибок поможет вам их избежать и сделает вашу речь более точной и естественной. 🚫

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки:

Неправильное формирование пассивного залога ❌ "The book was wrote last year." ✅ "The book was written last year." Ошибка: использование второй формы глагола (V2) вместо причастия прошедшего времени (V3) Использование пассивного залога с непереходными глаголами ❌ "It was arrived to the station." ✅ "We arrived at the station." / "They arrived at the station." Ошибка: глагол arrive непереходный и не может использоваться в пассивном залоге Пропуск вспомогательного глагола в пассивном залоге ❌ "The window broken yesterday." ✅ "The window was broken yesterday." Ошибка: отсутствует глагол be (was), необходимый для формирования пассивного залога Неверное использование предлогов ❌ "The book was written from Shakespeare." ✅ "The book was written by Shakespeare." Ошибка: в пассивном залоге исполнитель вводится предлогом by, а не from Ошибки во временах пассивного залога ❌ "The building is being build since 2020." ✅ "The building has been being built since 2020." Ошибка: неправильное время глагола для выражения продолжающегося действия Избыточное использование пассивного залога ❌ "It was decided by me to go to the cinema." ✅ "I decided to go to the cinema." Ошибка: излишнее усложнение предложения, когда активный залог был бы яснее и естественнее Смешение активного и пассивного залога ❌ "This rule is applying to all students." ✅ "This rule is applied to all students." (пассивный) ИЛИ "This rule applies to all students." (активный) Ошибка: использование формы -ing в пассивной конструкции, что создает неправильную гибридную форму Неверное использование причастий ❌ "I am interesting in this topic." ✅ "I am interested in this topic." Ошибка: использование active participle (interesting) вместо passive participle (interested)

Стратегии для избежания этих ошибок:

Проверяйте переходность глагола — только переходные глаголы могут использоваться в пассивном залоге

— только переходные глаголы могут использоваться в пассивном залоге Убедитесь, что используете правильную форму причастия (V3, а не V2)

(V3, а не V2) Помните о правильной форме вспомогательного глагола be в соответствующем времени

в соответствующем времени Используйте пассивный залог осознанно , только когда это действительно необходимо

, только когда это действительно необходимо Будьте внимательны к устойчивым выражениям, которые требуют определенного залога

Помните: не все предложения с be + V3 являются пассивным залогом. Сравните:

"The window was broken." (пассивный залог: окно разбили)

"The window was broken when I arrived." (прилагательное: окно было в разбитом состоянии)

Развитие чувства языка поможет вам интуитивно выбирать правильный залог. Регулярное чтение аутентичных текстов, просмотр фильмов и сериалов на английском, а также практика письма с последующей проверкой помогут вам освоить тонкости использования активного и пассивного залогов. 📚