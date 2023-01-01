TypeScript: полное руководство для начинающих и профессионалов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, которые хотят изучить TypeScript

Опытные программисты, желающие улучшить свои навыки и знания в TypeScript

Руководители команд и архитекторами проектов, интересующиеся преимуществами TypeScript для командной разработки TypeScript прочно обосновался в арсенале современных разработчиков, превратившись из нишевого расширения JavaScript в стандарт индустрии. Если вы только начинаете путь в программировании или хотите расширить свои навыки, TypeScript станет надежным фундаментом для создания масштабируемых и устойчивых к ошибкам приложений. В этом руководстве мы пройдем путь от базовых концепций до продвинутых техник, чтобы вы могли уверенно применять TypeScript в своих проектах и резюме. Пристегните ремни — мы отправляемся в мир статической типизации и профессиональной разработки! 🚀

Что такое TypeScript и зачем он нужен разработчикам

TypeScript — это открытый язык программирования, разработанный Microsoft в 2012 году. Он представляет собой надмножество JavaScript, добавляющее статическую типизацию и ряд возможностей объектно-ориентированного программирования. Проще говоря, TypeScript — это JavaScript с типами. 📝

Код, написанный на TypeScript, компилируется в чистый JavaScript, который может выполняться в любой среде, поддерживающей JS: браузеры, Node.js и другие рантаймы. Это означает, что вы получаете все преимущества типизации на этапе разработки, но в итоге выполняется тот же JavaScript.

Александр Петров, тимлид фронтенд-разработки В 2019 году я присоединился к проекту с кодовой базой в 200+ тысяч строк JavaScript. Поначалу все казалось простым — мы строили B2B-платформу для управления ресурсами предприятия. Через три месяца начался настоящий ад: рефакторинг превратился в минное поле, каждое изменение вызывало каскад ошибок в неожиданных местах. Мы убедили руководство на постепенный переход на TypeScript. Начали с новых модулей и критических компонентов. После шести месяцев миграции количество production-багов снизилось на 41%, а время на onboarding новых разработчиков сократилось вдвое. TypeScriptliteralно спас проект от коллапса под собственным весом.

Почему же разработчики так активно переходят на TypeScript? Давайте рассмотрим основные преимущества:

Раннее обнаружение ошибок — компилятор TypeScript находит ошибки ещё до запуска программы

— компилятор TypeScript находит ошибки ещё до запуска программы Улучшенная IDE-поддержка — автодополнение, навигация по коду и рефакторинг работают существенно лучше

— автодополнение, навигация по коду и рефакторинг работают существенно лучше Документирование кода — типы служат своеобразной документацией, делая код понятнее

— типы служат своеобразной документацией, делая код понятнее Безопасное рефакторирование — изменение интерфейсов и API становится гораздо надежнее

— изменение интерфейсов и API становится гораздо надежнее Поддержка новейших возможностей ECMAScript — TypeScript позволяет использовать фичи JavaScript, которые еще не поддерживаются всеми браузерами

Особенно TypeScript ценен для командной разработки и больших проектов. Чем крупнее проект и чем больше в нем участников, тем больше выгод приносит статическая типизация.

Критерий JavaScript TypeScript Типизация Динамическая Статическая + динамическая Выявление ошибок В рантайме При компиляции Масштабируемость Ограниченная Высокая Порог входа Низкий Средний IDE-поддержка Базовая Расширенная

При этом TypeScript имеет плавную кривую обучения. Вы можете начать с минимального использования типов и постепенно углубляться в более продвинутые возможности языка. Такой подход позволяет постепенно интегрировать TypeScript в существующие JavaScript-проекты без полной переписки кода.

Установка и настройка TypeScript для начала работы

Приступим к практической части. Чтобы начать работу с TypeScript, необходимо настроить окружение. Процесс установки прост, но требует понимания нескольких ключевых компонентов. 🛠️

Для начала нам потребуется Node.js — это JavaScript-рантайм, который позволит нам устанавливать и запускать TypeScript. Если у вас еще нет Node.js, скачайте и установите его с официального сайта nodejs.org .

После установки Node.js выполните следующую команду в терминале для установки TypeScript глобально:

npm install -g typescript

Проверьте успешность установки, введя:

tsc --version

Если вы видите номер версии, значит, TypeScript установлен корректно.

Теперь создадим базовую структуру проекта:

Создайте новую директорию для вашего проекта Внутри директории инициализируйте проект с помощью команды npm init -y Создайте файл конфигурации TypeScript с помощью команды tsc --init

Файл tsconfig.json — это сердце вашего TypeScript-проекта. Он определяет, как компилятор будет обрабатывать ваш код. Рассмотрим основные параметры, которые стоит настроить:

Параметр Описание Рекомендуемое значение target Версия JavaScript, в которую будет компилироваться код "ES2020" (для современных приложений) module Формат модулей в скомпилированном коде "ESNext" или "CommonJS" (для Node.js) strict Включает строгий режим проверки типов true outDir Директория для скомпилированных JS-файлов "./dist" rootDir Корневая директория исходных TS-файлов "./src" esModuleInterop Улучшает совместимость модулей true sourceMap Генерирует source maps для отладки true

Минимальный рабочий tsconfig.json может выглядеть так:

json Скопировать код { "compilerOptions": { "target": "ES2020", "module": "ESNext", "strict": true, "outDir": "./dist", "rootDir": "./src", "esModuleInterop": true }, "include": ["src/**/*"] }

Создайте структуру директорий в соответствии с конфигурацией:

mkdir src mkdir dist

Теперь создайте первый TypeScript-файл src/index.ts :

typescript Скопировать код function greeting(name: string): string { return `Hello, ${name}!`; } console.log(greeting("TypeScript Developer"));

Компиляция и запуск:

Компилируйте TypeScript в JavaScript: tsc Запустите полученный JavaScript: node dist/index.js

Для упрощения рабочего процесса добавьте скрипты в package.json :

json Скопировать код "scripts": { "build": "tsc", "start": "node dist/index.js", "dev": "tsc --watch" }

Теперь вы можете использовать команды:

npm run build — для компиляции кода

— для компиляции кода npm start — для запуска скомпилированного приложения

— для запуска скомпилированного приложения npm run dev — для разработки с автоматической перекомпиляцией при изменениях

Для более комфортной разработки рекомендую настроить интеграцию с VS Code — этот редактор имеет превосходную поддержку TypeScript из коробки. Установите расширения ESLint и Prettier для обеспечения согласованного стиля кода.

Основы типизации в TypeScript: типы данных и интерфейсы

Сердце и душа TypeScript — это система типов. Понимание того, как работают типы, критически важно для эффективного использования языка. Начнем с базовых типов и постепенно перейдем к более сложным конструкциям. 🧩

TypeScript предоставляет несколько примитивных типов, которые будут знакомы JavaScript-разработчикам:

boolean — логические значения true или false

— логические значения или number — числа (как целые, так и с плавающей точкой)

— числа (как целые, так и с плавающей точкой) string — текстовые данные

— текстовые данные undefined и null — специальные типы, представляющие отсутствие значения

и — специальные типы, представляющие отсутствие значения any — динамический тип, отключающий проверку типов

— динамический тип, отключающий проверку типов void — обычно используется как тип возвращаемого значения функций, которые ничего не возвращают

Давайте посмотрим на примеры их использования:

typescript Скопировать код // Примитивные типы let isDone: boolean = false; let decimal: number = 6; let color: string = "blue"; let notDefined: undefined = undefined; let notPresent: null = null;

TypeScript также предоставляет более сложные типы:

Array — массивы определенного типа

— массивы определенного типа Tuple — массив фиксированной длины с элементами разных типов

— массив фиксированной длины с элементами разных типов Enum — именованный набор констант

— именованный набор констант Object — нетривиальные структуры данных

— нетривиальные структуры данных Union — объединение типов (значение может быть одним из нескольких типов)

typescript Скопировать код // Сложные типы let list: number[] = [1, 2, 3]; // Массив чисел let anotherList: Array<number> = [1, 2, 3]; // Альтернативная запись // Кортеж (tuple) let person: [string, number] = ["Alice", 25]; // Перечисление (enum) enum Color { Red, Green, Blue }; let favoriteColor: Color = Color.Blue; // Объединение типов (union) let id: string | number = 101; id = "202"; // Теперь id — строка

Интерфейсы — один из мощнейших инструментов TypeScript. Они позволяют определять структуру объектов, делая код более понятным и надежным:

typescript Скопировать код interface User { id: number; name: string; email: string; age?: number; // Опциональное поле (не обязательное) readonly createdAt: Date; // Поле только для чтения } function createUser(userData: User): User { return { ...userData, createdAt: new Date() }; } const newUser = createUser({ id: 1, name: "John Doe", email: "john@example.com" });

Мария Соколова, фронтенд-разработчик Помню свой первый TypeScript-проект — простой сервис для управления списком задач. Я долго сопротивлялась переходу с JavaScript, считая типизацию лишней бюрократией. Первые две недели писала код в стиле "как в JavaScript, но с примитивными типами". Это не приносило особых преимуществ. Переломным моментом стала работа с API. Нам нужно было интегрировать сторонний сервис, присылающий сложные вложенные структуры данных. Я потратила день на создание интерфейсов, точно описывающих эти данные. Казалось бы, потерянное время, но на следующий день произошло нечто удивительное — API изменилось. Я просто обновила интерфейсы и компилятор мгновенно показал все места, где нужно внести правки. Задача, которая в JavaScript заняла бы дни отладки, была решена за пару часов. С тех пор я не представляю разработки без TypeScript.

Типы можно комбинировать, создавая более сложные структуры:

typescript Скопировать код // Расширение интерфейсов interface Person { name: string; age: number; } interface Employee extends Person { role: string; department: string; } // Создание типов на основе существующих type PartialUser = Partial<User>; // Все поля User становятся опциональными type UserKeys = keyof User; // Тип, содержащий все ключи из User // Литеральные типы type Direction = "up" | "down" | "left" | "right"; function move(direction: Direction): void { console.log(`Moving ${direction}`); }

Обобщения (Generics) — продвинутая функция TypeScript, позволяющая создавать компоненты, которые могут работать с различными типами:

typescript Скопировать код function identity<T>(arg: T): T { return arg; } const num = identity<number>(42); // Тип: number const str = identity("hello"); // Тип: string (автоматический вывод типа) // Обобщенные интерфейсы interface Collection<T> { add(item: T): void; remove(item: T): void; getItems(): T[]; }

Аннотации типов для функций также имеют важное значение:

typescript Скопировать код // Типизация функций function sum(a: number, b: number): number { return a + b; } // Типы функций type MathFunction = (a: number, b: number) => number; const multiply: MathFunction = (a, b) => a * b; // Функции с опциональными и дефолтными параметрами function greet(name: string, greeting: string = "Hello"): string { return `${greeting}, ${name}!`; }

Продвинутые возможности TypeScript для повышения качества кода

Освоив основы TypeScript, пора погрузиться в более продвинутые возможности, которые делают этот язык по-настоящему мощным инструментом для профессиональной разработки. Эти функции не только защищают от ошибок, но и повышают выразительность и гибкость кода. 🔍

Начнем с типов-утилит, которые TypeScript предоставляет из коробки:

Partial<T> — делает все свойства типа необязательными

— делает все свойства типа необязательными Required<T> — делает все свойства типа обязательными

— делает все свойства типа обязательными Readonly<T> — делает все свойства типа доступными только для чтения

— делает все свойства типа доступными только для чтения Record<K, T> — создает тип с ключами K и значениями T

— создает тип с ключами K и значениями T Pick<T, K> — выбирает подмножество свойств K из типа T

— выбирает подмножество свойств K из типа T Omit<T, K> — исключает подмножество свойств K из типа T

— исключает подмножество свойств K из типа T Exclude<T, U> — исключает типы из T, которые присутствуют в U

— исключает типы из T, которые присутствуют в U Extract<T, U> — извлекает из T только те типы, которые присутствуют в U

Рассмотрим примеры использования этих утилит:

typescript Скопировать код interface User { id: number; name: string; email: string; phone: string; address: string; } // Только нужные поля для формы редактирования type UserEditForm = Pick<User, 'name' | 'email' | 'phone'>; // Тип для создания пользователя (без id) type CreateUserDto = Omit<User, 'id'>; // Структура для хранения пользователей по id const userRegistry: Record<number, User> = {}; // Все поля пользователя становятся только для чтения function freezeUser(user: User): Readonly<User> { return Object.freeze({...user}); }

Условные типы позволяют определить тип на основе условия:

typescript Скопировать код type IsArray<T> = T extends any[] ? true : false; type CheckArrays = { numbers: IsArray<number[]>; // true string: IsArray<string>; // false }; // Вывод типа возвращаемого значения функции type ReturnTypeOf<T extends (...args: any) => any> = T extends (...args: any) => infer R ? R : any; function fetchUser() { return { id: 1, name: "John" }; } type FetchUserReturn = ReturnTypeOf<typeof fetchUser>; // { id: number; name: string; }

Сопоставление типов (Mapped Types) позволяет трансформировать каждое свойство типа:

typescript Скопировать код type Nullable<T> = { [K in keyof T]: T[K] | null }; type UserWithNulls = Nullable<User>; // Все поля могут быть null type Stringify<T> = { [K in keyof T]: string }; type UserAsStrings = Stringify<User>; // Все поля преобразуются в строки

Защитники типов (Type Guards) помогают сужать типы в условных блоках:

typescript Скопировать код function isString(value: any): value is string { return typeof value === 'string'; } function process(value: string | number) { if (isString(value)) { // Здесь TypeScript знает, что value — это строка return value.toUpperCase(); } // Здесь TypeScript знает, что value — это число return value.toFixed(2); }

Декораторы — экспериментальная функция, позволяющая аннотировать и модифицировать классы и их члены:

typescript Скопировать код function Logger(target: any) { console.log(`Class ${target.name} was created`); } @Logger class Example { private value: string; constructor(value: string) { this.value = value; } }

Пространства имен и модули помогают организовать и структурировать код в крупных приложениях:

typescript Скопировать код // файл models/User.ts export interface User { id: number; name: string; } export function validateUser(user: User): boolean { return user.name.length > 0; } // файл app.ts import { User, validateUser } from './models/User'; const user: User = { id: 1, name: "Alice" }; console.log(validateUser(user)); // true

TypeScript позволяет создавать сложные системы типов, точно отражающие бизнес-логику приложения:

Проблема TypeScript-решение Преимущество Рефакторинг API Строгие интерфейсы Компилятор укажет на все места, требующие изменений Несогласованные данные Дискриминированные объединения Гарантированная обработка всех вариантов Ошибки при вызове функций Точные сигнатуры функций Невозможно передать неправильные параметры Сложные преобразования данных Дженерики и условные типы Типобезопасные трансформации Null-ошибки Строгая проверка null (strictNullChecks) Устранение ошибок "cannot read property of undefined"

Ключевой принцип работы с TypeScript — стремиться к максимальной типизации, но избегать излишней сложности. Хороший код должен быть не только типобезопасным, но и читаемым. Иногда простое решение с минимальной типизацией может быть более поддерживаемым, чем сверхсложная система типов.

Практическое применение TypeScript в реальных проектах

Теория — это лишь фундамент. Настоящая ценность TypeScript раскрывается при его использовании в реальных проектах. Давайте рассмотрим практические сценарии и лучшие практики, которые помогут вам эффективно внедрить TypeScript в рабочие процессы. 🏗️

Начнем с интеграции TypeScript в популярные фреймворки и библиотеки:

React + TypeScript : типизация компонентов, пропсов и состояний

: типизация компонентов, пропсов и состояний Vue + TypeScript : использование TypeScript с Vue Composition API

: использование TypeScript с Vue Composition API Express/Node.js + TypeScript : типизация запросов, ответов и middleware

: типизация запросов, ответов и middleware REST API : создание клиентов для типобезопасных API

: создание клиентов для типобезопасных API GraphQL: автоматическая генерация типов из схемы

Пример типизации React-компонента:

typescript Скопировать код interface ButtonProps { text: string; onClick: () => void; variant?: 'primary' | 'secondary' | 'danger'; disabled?: boolean; } const Button: React.FC<ButtonProps> = ({ text, onClick, variant = 'primary', disabled = false }) => { return ( <button className={`btn btn-${variant}`} onClick={onClick} disabled={disabled} > {text} </button> ); }; // Использование <Button text="Сохранить" onClick={() => console.log('Saved!')} variant="primary" />

Для Node.js с Express создание типизированного API может выглядеть так:

typescript Скопировать код import express, { Request, Response } from 'express'; interface User { id: number; name: string; email: string; } interface CreateUserRequest { name: string; email: string; password: string; } app.post('/users', (req: Request<{}, {}, CreateUserRequest>, res: Response) => { const { name, email, password } = req.body; // Логика создания пользователя const newUser: User = { id: generateId(), name, email }; return res.status(201).json(newUser); });

Поговорим о стратегиях миграции существующего JavaScript-проекта на TypeScript:

Постепенная миграция: используйте флаг allowJs в tsconfig.json Файл за файлом: переименовывайте файлы из .js в .ts по одному Новый код на TypeScript: пишите только новые компоненты на TypeScript Начните с типов: сначала создайте файлы деклараций ( .d.ts ) Используйте // @ts-check для постепенного включения проверки типов в JS-файлах

Паттерны и анти-паттерны при работе с TypeScript:

Паттерн Описание Дискриминированные объединения Используйте общее поле-дискриминатор для различения типов в объединении Компонуемые типы Создавайте сложные типы из простых при помощи утилит типов Type-driven development Сначала определяйте типы, затем реализуйте функциональность Строгая проверка null Включите strictNullChecks и явно обрабатывайте null/undefined

Анти-паттерн Почему это плохо Злоупотребление any Уничтожает все преимущества статической типизации Слишком сложные типы Снижает читаемость и усложняет поддержку Дублирование типов Нарушает принцип DRY, усложняет поддержку Игнорирование ошибок типизации Накапливает технический долг и ведёт к багам

Инструменты и библиотеки, улучшающие опыт работы с TypeScript:

ESLint с правилами для TypeScript : для статического анализа кода

: для статического анализа кода Prettier : для автоматического форматирования

: для автоматического форматирования ts-node : для выполнения TS-скриптов без предварительной компиляции

: для выполнения TS-скриптов без предварительной компиляции Type-fest : коллекция полезных утилит типов

: коллекция полезных утилит типов Zod или io-ts : для валидации данных времени выполнения с выводом типов

: для валидации данных времени выполнения с выводом типов TypeScript-ESLint: специальные правила линтера для TypeScript

Вот пример использования Zod для валидации данных с автоматическим выводом типов:

typescript Скопировать код import { z } from 'zod'; // Определяем схему валидации const UserSchema = z.object({ id: z.number(), name: z.string().min(2).max(100), email: z.string().email(), age: z.number().min(18).optional() }); // TypeScript автоматически выводит тип из схемы type User = z.infer<typeof UserSchema>; // Валидация данных во время выполнения function processUserData(data: unknown): User { // Если валидация не пройдет, будет выброшено исключение const validUser = UserSchema.parse(data); return validUser; }

Производительность TypeScript-проектов также важна. Вот несколько советов для оптимизации больших проектов:

Используйте инкрементальную компиляцию ( incremental: true в tsconfig.json)

в tsconfig.json) Разделите проект на подпроекты с использованием Project References

Используйте skipLibCheck: true для ускорения проверки типов в библиотеках

для ускорения проверки типов в библиотеках Применяйте параллельную компиляцию с пакетом typescript-worker

Наконец, не забывайте о непрерывном обучении. TypeScript постоянно развивается, и следить за новыми возможностями — ключ к эффективной работе. Регулярно изучайте документацию, следите за обновлениями и участвуйте в сообществе.