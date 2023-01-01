Past Perfect: полное руководство по употреблению с примерами

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, желающие улучшить своё понимание грамматики.

Лица, готовящиеся к собеседованиям или экзаменам и нуждающиеся в уверенности при использовании времен. Понимание времени Past Perfect — настоящий прорыв для изучающих английский. Это как найти недостающий кусочек пазла, который превращает вашу речь из просто грамотной в по-настоящему английскую. Многие студенты сталкиваются с трудностями при рассказе о последовательности прошедших событий, путаются между "I did" и "I had done", и именно поэтому эта статья так важна. 🕰️ Вместе мы разберем не только основные правила, но и тонкости употребления этого грамматического времени на практике — от базовых случаев до сложных нюансов, которые часто вызывают замешательство даже у продвинутых студентов.

Что такое Past Perfect и когда его использовать

Past Perfect — это грамматическое время, которое используется для обозначения действия, произошедшего и завершившегося до определенного момента в прошлом. По сути, это "прошлое прошедшего" или "предпрошедшее время". Если рассматривать временную линию, то Past Perfect указывает на самое раннее действие при описании событий прошлого.

Основные случаи употребления Past Perfect:

Действие, которое произошло до другого действия в прошлом: I had already finished my homework when my friend called.

Для выражения действия, завершившегося к определенному моменту в прошлом: By 2010, I had lived in London for five years.

В конструкциях с "hardly/scarcely... when" и "no sooner... than": Hardly had I arrived home when it started to rain.

Для выражения нереализованных желаний или сожалений о прошлом: I wish I had studied harder for the exam.

В косвенной речи, когда прямая речь была в Present Perfect: She said she had never been to Paris.

Елена Сергеева, преподаватель английского с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Анна неплохо говорила по-английски, но постоянно путалась во временах при рассказе о своем опыте работы. "I worked at Company X, and then I worked at Company Y" звучало хронологически нечетко. Мы провели два занятия, сосредоточившись исключительно на Past Perfect. Когда Анна начала говорить "By the time I joined Company Y, I had already gained experience in marketing at Company X", её речь приобрела четкую структуру и профессиональное звучание. На собеседовании интервьюер даже отметил её "excellent command of English tenses". Правильное использование Past Perfect стало тем ключевым элементом, который helped her get the job.

Временные маркеры, которые часто сопровождают Past Perfect:

Маркер Пример использования before I had seen that movie before they recommended it to me. after After she had finished work, she went to the gym. by the time By the time he arrived, we had already left. until then I had never visited Japan until then. already He had already completed the task. just They had just departed when the storm hit.

Формула и правила образования Past Perfect

Формула образования Past Perfect достаточно проста и состоит из двух элементов:

had + past participle (третья форма глагола)

Вспомогательный глагол "had" остаётся неизменным для всех лиц и чисел:

I had worked

You had worked

He/She/It had worked

We had worked

You had worked

They had worked

Для образования вопросительной формы вспомогательный глагол "had" выносится перед подлежащим:

Had + subject + past participle?

Например: Had you finished your report by the deadline?

Для образования отрицательной формы после вспомогательного глагола "had" ставится частица "not":

Subject + had not (hadn't) + past participle

Например: She had not (hadn't) visited that museum before.

Past participle (третья форма глагола) образуется по-разному для правильных и неправильных глаголов:

Правильные глаголы : добавляется окончание -ed

: добавляется окончание -ed work → worked

play → played

talk → talked

Неправильные глаголы : имеют особую форму, которую необходимо запомнить

: имеют особую форму, которую необходимо запомнить go → gone

see → seen

take → taken

write → written

В разговорной речи часто используется сокращённая форма had → 'd:

I'd (I had) finished

You'd (You had) seen

She'd (She had) gone

Past Perfect с разными типами предложений

Past Perfect, как и другие времена английского языка, может использоваться в различных типах предложений. Рассмотрим, как это грамматическое время функционирует в разных структурах. 🧩

1. В простых предложениях

В простых предложениях Past Perfect обычно используется с временными маркерами, указывающими на предшествование другому событию:

She had written three books by 2015.

The train had already departed.

I had never seen such a beautiful sunset before.

2. В сложных предложениях с придаточными времени

Часто Past Perfect используется в сложных предложениях с союзами after, before, when, as soon as, until, by the time:

After she had cleaned the house, she took a long bath.

Before the guests arrived, we had prepared everything.

When I got to the cinema, the film had already started.

By the time we reached the station, the train had left.

Обратите внимание, что в таких предложениях Past Perfect используется для действия, которое произошло раньше, а Past Simple — для более позднего действия.

3. В условных предложениях третьего типа (нереальное условие в прошлом)

Past Perfect используется в главной части условных предложений третьего типа:

If I had known about the party, I would have come.

She would have passed the exam if she had studied harder.

We wouldn't have missed the flight if we had left earlier.

4. В косвенной речи

При переводе прямой речи в косвенную, когда глагол-сказуемое в главном предложении стоит в прошедшем времени, происходит сдвиг времен. Present Perfect в прямой речи превращается в Past Perfect в косвенной:

Прямая речь: "I have finished the report," she said.

Косвенная речь: She said (that) she had finished the report.

Прямая речь: "We have never met before," he remarked.

Косвенная речь: He remarked (that) they had never met before.

Михаил Петров, лингвист и автор учебных материалов Работая над учебником английской грамматики, я провел небольшой эксперимент с группой из 50 студентов среднего уровня. Я попросил их перевести 20 предложений с русского на английский, половина из которых требовала использования Past Perfect. Результаты были показательными: только 12% правильно использовали Past Perfect во всех случаях. Большинство студентов (около 65%) ошибочно заменяли его на Past Simple. Когда я спросил, почему они сделали такой выбор, многие признались, что просто не понимают логику "предпрошедшего времени". Тогда я изменил подход и предложил им визуализировать временную линию. Мы использовали простые схемы с точками на оси времени, и успех был мгновенным. После этого урока 78% студентов правильно справились с аналогичным заданием. Этот опыт убедил меня, что понимание хронологии событий — ключ к освоению Past Perfect.

Past Perfect vs Past Simple: ключевые различия

Одна из наиболее распространенных сложностей при изучении английской грамматики — это различение Past Perfect и Past Simple. Хотя оба времени используются для описания событий в прошлом, между ними существуют фундаментальные различия. 📊

Критерий Past Simple Past Perfect Формула образования V2 (вторая форма глагола) had + V3 (третья форма глагола) Хронология событий Описывает действия в прошлом в их хронологической последовательности Указывает на действие, которое произошло до другого действия в прошлом Типичные временные маркеры yesterday, last week, in 2010, ago before, after, by the time, already, just, never (до указанного момента в прошлом) Завершенность действия Указывает на действие, которое произошло и закончилось в прошлом Подчеркивает, что действие было завершено к определенному моменту в прошлом Использование в контексте Самостоятельное время, часто используется для основных событий в повествовании Обычно используется в сочетании с Past Simple для обозначения предшествующих событий

Примеры использования:

1. Простая хронологическая последовательность (Past Simple):

I woke up, took a shower, had breakfast and went to work. В этом предложении все действия произошли последовательно, одно за другим.

2. Действие, предшествующее другому действию (Past Perfect + Past Simple):

I had already taken a shower when the phone rang. Здесь "had taken" (Past Perfect) произошло до "rang" (Past Simple).

Важно понимать, что Past Perfect не всегда обязателен, даже если одно действие предшествовало другому. Если из контекста ясна последовательность событий, можно использовать Past Simple для обоих действий:

After I finished my homework, I watched TV. (последовательность ясна из-за "after")

(последовательность ясна из-за "after") After I had finished my homework, I watched TV. (более формальный вариант с Past Perfect)

Однако в некоторых случаях Past Perfect необходим для избежания двусмысленности:

When I arrived at the party, Sarah left. (Может означать, что Сара ушла сразу после моего прихода)

(Может означать, что Сара ушла сразу после моего прихода) When I arrived at the party, Sarah had left. (Однозначно указывает, что Сара ушла до моего прихода)

Ключевое различие в использовании этих времен связано с точкой отсчета во времени:

🕐 Past Simple: Точка отсчета — настоящее время. Мы смотрим из настоящего на действия, произошедшие в прошлом. 🕒 → 🕐 Past Perfect: Точка отсчета — какой-то момент в прошлом. Мы смотрим из этого момента на ещё более ранние события.

Сложные случаи употребления Past Perfect на практике

Даже у опытных изучающих английский язык возникают сложности с некоторыми аспектами использования Past Perfect. Рассмотрим наиболее тонкие моменты и нюансы его употребления. 🧠

1. Past Perfect с глаголами состояния

Глаголы состояния (know, believe, understand, love, hate, want и др.) в Past Perfect могут указывать на состояние, которое началось до определенного момента в прошлом и могло продолжаться или закончиться к этому моменту:

I had known him for ten years before he moved abroad. (Знал его 10 лет до его отъезда)

(Знал его 10 лет до его отъезда) She had loved painting since childhood. (Любила рисовать с детства)

2. Past Perfect в комбинации с Past Perfect Continuous

Эти два времени часто путают. Past Perfect фокусируется на завершенности действия, тогда как Past Perfect Continuous подчеркивает процесс:

I had written five pages before dinner. (Акцент на результате — пять страниц)

(Акцент на результате — пять страниц) I had been writing for three hours before dinner. (Акцент на процессе и его продолжительности)

3. Past Perfect в придаточных предложениях с "hardly... when" и "no sooner... than"

Эти конструкции используются для обозначения событий, которые произошли сразу одно за другим, и требуют инверсии с Past Perfect:

Hardly had we arrived at the beach when it started to rain.

No sooner had she finished her speech than the audience began to applaud.

4. Past Perfect с модальными глаголами

Past Perfect может использоваться с модальными глаголами для выражения несостоявшихся возможностей или обязательств в прошлом:

I could have attended the meeting if I had known about it.

You should have told me earlier.

She might have succeeded if she had tried harder.

We must have had a misunderstanding. (предположение о прошлом)

5. Past Perfect в ситуациях изменения планов

Когда речь идет о нереализованных планах или намерениях в прошлом:

We had planned to visit Rome, but we changed our minds and went to Venice instead.

I had intended to call you, but I forgot.

6. "Double Past Perfect" — избыточное использование

Частая ошибка — использование Past Perfect дважды в одном предложении, когда это не требуется:

❌ After I had finished work, I had gone home. (неправильно) ✅ After I had finished work, I went home. (правильно)

Используйте Past Perfect только для действия, которое произошло раньше (finished work), а Past Simple для последующего действия (went home).

7. Past Perfect с "if only" и "wish" для выражения сожаления о прошлом

Эти конструкции выражают сожаление о том, что не произошло в прошлом:

If only I had studied harder! (Если бы только я учился усерднее!)

(Если бы только я учился усерднее!) I wish I had known the truth. (Жаль, что я не знал правду.)

8. Past Perfect в литературном повествовании

В художественной литературе Past Perfect часто используется для предыстории или флэшбэков:

When Michael arrived at the abandoned house, he remembered that he had visited it once as a child. His grandfather had taken him there during a summer vacation. That had been twenty years ago, and the place had changed dramatically since then.