My или mine: как правильно использовать притяжательные местоимения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки владения английским Путаетесь, когда использовать «my» или «mine» в английском? Вы не одиноки! Эти два маленьких слова вызывают затруднения даже у студентов с продвинутым уровнем языка. Одна моя студентка однажды спросила: "Почему нельзя просто сказать 'This is my' вместо 'This is mine'?" Именно тогда я понял, насколько важно разложить это правило по полочкам. В этой статье мы подробно разберем, как правильно употреблять притяжательные местоимения my и mine, и уже через 10 минут вы будете использовать их с уверенностью носителя языка! 📚

My и mine: базовые правила притяжательных местоимений

Притяжательные местоимения в английском языке имеют две формы: присоединяемую (determiner) и независимую (pronoun). В случае с первым лицом единственного числа эти формы представлены словами my и mine.

Главное различие между ними заключается в том, что:

My — всегда стоит перед существительным и выступает в роли определения (my book, my car, my house)

Mine — используется самостоятельно, без последующего существительного (The book is mine, That car is mine)

Это можно сравнить с другими притяжательными местоимениями в английском языке:

Личное местоимение Присоединяемая форма Независимая форма Пример I (я) my (мой) mine (мой) My book. The book is mine. You (ты/вы) your (твой/ваш) yours (твой/ваш) Your pen. The pen is yours. He (он) his (его) his (его) His car. The car is his. She (она) her (её) hers (её) Her bag. The bag is hers. It (оно) its (его/её) its* (его/её) Its collar. The collar is its. We (мы) our (наш) ours (наш) Our house. The house is ours. They (они) their (их) theirs (их) Their toys. The toys are theirs.

Обратите внимание, что форма its в независимом употреблении встречается редко и звучит неестественно.

Для многих изучающих английский язык эта двойственность форм кажется избыточной, особенно если в родном языке такого различия нет. Однако эти формы служат разным грамматическим целям и не могут заменять друг друга.

Ирина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, студенты часто путали my и mine. Я придумала простой мнемонический приём: "MY — перед МОИМ существительным", а "MINE — МОНО-стоящее" (от слова "одинокое"). Это работало безотказно! Студенты перестали говорить неправильные фразы вроде "This book is my" или "Mine book is interesting". Уже через неделю практики ошибок становилось значительно меньше, а через месяц правило закреплялось автоматически.

Когда использовать my: роль определения в предложении

Местоимение my выполняет функцию определения и всегда используется непосредственно перед существительным или именной фразой. Оно отвечает на вопрос "чей?" и указывает на принадлежность предмета говорящему.

Основные случаи употребления my:

Перед существительным: my laptop, my sister, my job

Перед прилагательным + существительным: my new laptop, my elder sister, my challenging job

Перед составным существительным: my coffee table, my father-in-law, my school report

В устойчивых выражениях: my goodness, my God, my dear, my pleasure

Особое внимание следует обратить на то, что my всегда нуждается в существительном после себя. Без существительного конструкция будет грамматически неполной и неправильной.

Например:

Правильно Неправильно Перевод This is my house. This is my. Это мой дом. I like my job. I like my. Мне нравится моя работа. Where is my phone? Where is my? Где мой телефон? My favorite color is blue. My is blue. Мой любимый цвет — синий.

В английском языке притяжательное местоимение my может использоваться не только для обозначения физической принадлежности, но и для указания на более абстрактные связи:

Родственные отношения: my mother, my uncle, my children

Дружеские/социальные связи: my friends, my colleague, my team

Принадлежность к группе/организации: my school, my company, my country

Свойства личности: my opinion, my thoughts, my idea

Регулярные действия: my morning run, my daily routine

🔑 Важное замечание: В отличие от русского языка, в английском языке притяжательные местоимения используются гораздо чаще, особенно когда речь идёт о частях тела, личных вещах и членах семьи.

Когда использовать mine: самостоятельное местоимение

Местоимение mine является независимым притяжательным местоимением, которое может существовать в предложении без последующего существительного. Оно заменяет собой сочетание "my + существительное" и используется, когда объект принадлежности уже был упомянут или понятен из контекста.

Основные случаи употребления mine:

В качестве именной части сказуемого: This book is mine.

В качестве подлежащего: Mine is on the table.

В качестве дополнения: She took mine by mistake.

В сравнительных конструкциях: Her phone is newer than mine.

При выражении предпочтения: I prefer mine.

Михаил Кравцов, лингвист и переводчик Однажды я работал над переводом деловой переписки, и мой клиент, русскоговорящий бизнесмен, постоянно делал одну и ту же ошибку. Он писал: "I checked your report and my" вместо "I checked your report and mine". Когда я указал на эту ошибку, он удивился: "Но я же говорю о своём отчёте, значит, должно быть 'my'". Я объяснил, что в этом случае нужно использовать независимое местоимение mine, потому что существительное "report" подразумевается, но не стоит непосредственно после местоимения. После этого объяснения и нескольких тренировочных упражнений проблема была решена. Этот случай показывает, насколько важно понимать логику английских притяжательных местоимений, особенно для деловой коммуникации.

Местоимение mine часто используется в конструкциях с предлогом of, чтобы указать на отношение к группе:

A friend of mine — один из моих друзей

That colleague of mine — тот мой коллега

These students of mine — эти мои студенты

Обратите внимание на семантическое различие между:

My friend — конкретный друг, мой друг (единичный объект)

A friend of mine — один из моих друзей (представитель группы)

В некоторых идиоматических выражениях mine используется для усиления идеи принадлежности или личной ответственности:

That opinion is entirely mine — Это мнение полностью моё

The fault is mine — Вина на мне

A problem of mine — Одна из моих проблем

Разница между my и mine на практических примерах

Чтобы глубже понять разницу между my и mine, рассмотрим несколько практических примеров их использования в различных контекстах. Сравнение поможет увидеть, как эти местоимения функционируют в реальных речевых ситуациях. 🔄

Диалоги с использованием my и mine:

Ситуация Диалог Объяснение В офисе – Is this your pen?<br>- No, my pen is blue. This must be John's.<br>- Oh, I see. Mine is black. My используется перед существительным "pen", а mine стоит самостоятельно, заменяя "my pen". В магазине одежды – I love your jacket!<br>- Thanks! My sister bought it for me.<br>- The design is similar to mine, but mine has different buttons. My перед "sister", mine используется самостоятельно дважды для обозначения "my jacket". На вечеринке – Is this your glass of wine?<br>- No, my glass is over there on the table.<br>- I think this one is mine then. My перед "glass", mine заменяет "my glass" в конце разговора. В школе – My project is about climate change.<br>- That's interesting! Mine is about renewable energy.<br>- My research took two weeks to complete. My перед "project" и "research", mine заменяет "my project".

Сравнение похожих, но разных по смыслу фраз:

This is my book — Это моя книга (указание на конкретный предмет)

This book is mine — Эта книга — моя (утверждение о принадлежности)

My opinion matters — Моё мнение имеет значение (говорю о своём мнении)

That opinion is mine — То мнение — моё (подтверждаю, что мнение принадлежит мне)

My car is red — Моя машина красная (описываю свою машину)

The red car is mine — Красная машина — моя (указываю, какая из машин принадлежит мне)

В некоторых ситуациях возможно использование обеих форм с небольшим различием в смысле:

I'm doing my best — Я делаю всё возможное (процесс)

The decision is mine to make — Решение принимать мне (ответственность)

Для закрепления знаний полезно выполнять трансформационные упражнения, меняя контекст так, чтобы требовалось использование то my, то mine:

This is my car. → The car is mine .

car. → The car is . Where is my phone? → This phone isn't mine .

phone? → This phone isn't . I forgot my keys. → These keys aren't mine .

keys. → These keys aren't . She met my parents. → She met parents of mine.

Распространенные ошибки в употреблении my и mine

Изучающие английский язык часто допускают ошибки при использовании притяжательных местоимений my и mine. Знание этих типичных ошибок поможет вам избежать их в своей речи и письме. 🚫

Ошибка 1: Использование my без существительного

❌ This pen is my.

✅ This pen is mine.

❌ Whose book is this? It's my.

✅ Whose book is this? It's mine.

Ошибка 2: Использование mine перед существительным

❌ Mine car is in the garage.

✅ My car is in the garage.

❌ I love mine job.

✅ I love my job.

Ошибка 3: Путаница в конструкциях с of

❌ A friend of my came to visit.

✅ A friend of mine came to visit.

❌ That colleague of my always helps me.

✅ That colleague of mine always helps me.

Ошибка 4: Неправильный перевод с родного языка

Многие ошибки возникают из-за прямого перевода с родного языка, где может не быть разделения между присоединяемой и независимой формами притяжательных местоимений:

❌ This is book my. (калька с некоторых языков)

✅ This is my book.

❌ The responsibility is of my. (калька с некоторых языков)

✅ The responsibility is mine.

Ошибка 5: Ненужное дублирование существительного

❌ Your car is new, and mine car is old.

✅ Your car is new, and mine is old.

❌ His presentation was good, but mine presentation was better.

✅ His presentation was good, but mine was better.

Для преодоления этих ошибок полезно выполнять регулярные упражнения, фокусируясь на правильном употреблении притяжательных местоимений. Важно также слушать аутентичную английскую речь, обращая внимание на то, как носители языка используют my и mine в разговоре.

Еще одним эффективным методом является составление и проговаривание коротких диалогов, включающих оба местоимения. Это помогает развить языковое чутьё и автоматизировать правильное употребление притяжательных форм.

Помните главное правило: my всегда требует существительного после себя, а mine всегда стоит самостоятельно. Используя этот простой критерий, вы сможете быстро определить, какое местоимение подходит в конкретном случае.