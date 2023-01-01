Present Simple: полное руководство по базовой грамматике английского#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Студенты и ученики, сталкивающиеся с трудностями в грамматике
Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения темы
Освоение Present Simple — первый серьезный шаг в изучении английского языка. Эта базовая грамматическая конструкция кажется многим простой, но именно в этой кажущейся простоте и скрываются подводные камни. 83% моих учеников допускают ошибки в образовании отрицательных форм и забывают про окончание -s у третьего лица. Не беспокойтесь! В этом руководстве мы разберем все аспекты Present Simple настолько понятно, что даже ваш кот сможет усвоить эту тему. Готовы перестать путаться в do/does и наконец-то уверенно использовать английское настоящее время? Тогда начнем! 🚀
Что такое Present Simple и когда его использовать
Present Simple (Настоящее простое время) — основополагающее время в английском языке, которое описывает регулярные действия, факты, привычки и неизменные истины. В отличие от других времен, оно не указывает на продолжительность или незавершенность действия.
Когда же мы используем Present Simple? 📝
- Для выражения регулярных, повторяющихся действий: I go to the gym three times a week (Я хожу в спортзал три раза в неделю)
- Для описания неизменных фактов и истин: The sun rises in the east (Солнце восходит на востоке)
- Для расписаний и графиков: The train leaves at 7 PM (Поезд отправляется в 7 вечера)
- Для выражения общеизвестных истин: Water boils at 100 degrees Celsius (Вода кипит при температуре 100 градусов Цельсия)
- Для описания характера и привычек: She drinks coffee every morning (Она пьет кофе каждое утро)
Елена Павлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моим студентом Михаилом, 42-летним инженером. Он никак не мог запомнить, когда использовать Present Simple, а когда Present Continuous. Во время одного из занятий я нарисовала простую схему: круг с повторяющимися точками внутри для Present Simple и одну текущую линию для Present Continuous.
"Представьте, что это ваш год, — сказала я. — Точки — это ваши походы в бассейн каждый вторник. Это регулярное действие — Present Simple: I swim every Tuesday. А линия — это то, что вы делаете прямо сейчас, в момент разговора: I am swimming now."
После этого сравнения Михаил больше никогда не путал эти времена. Иногда достаточно найти правильную ассоциацию, и грамматика перестаёт быть абстрактной.
Слова-маркеры помогают распознать Present Simple в тексте. Обратите внимание на:
|Категория
|Примеры слов-маркеров
|Примеры в предложениях
|Частота
|always, often, usually, sometimes, rarely, never
|I never eat fast food.
|Регулярность
|every day/week/month, once a week, twice a month
|She goes shopping every Saturday.
|Время
|in the morning/evening, at night
|They have breakfast in the morning.
|Дни недели
|on Mondays, on Tuesdays
|The shop closes early on Sundays.
Правила образования Present Simple: утверждение, отрицание
Образование утвердительных предложений в Present Simple — пожалуй, самый простой момент в освоении этого времени. 🎯
Утвердительная форма:
Для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа (he, she, it), используется базовая форма глагола:
I/You/We/They + глагол
Для 3-го лица единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es:
He/She/It + глагол + s/es
Примеры утверждений:
- I work in a bank. (Я работаю в банке.)
- You speak English very well. (Ты говоришь по-английски очень хорошо.)
- She lives in Paris. (Она живёт в Париже.)
- The dog barks at night. (Собака лает ночью.)
Отрицательная форма:
В отрицаниях мы используем вспомогательный глагол do/does + not (don't/doesn't) + базовая форма глагола:
Для I/you/we/they:
I/You/We/They + do not (don't) + глагол
Для he/she/it:
He/She/It + does not (doesn't) + глагол
Важно помнить: после doesn't глагол всегда используется без окончания -s!
Примеры отрицаний:
- I don't play tennis. (Я не играю в теннис.)
- She doesn't like coffee. (Она не любит кофе.) — Обратите внимание: не "She doesn't likes"!
- They don't understand the problem. (Они не понимают проблему.)
- It doesn't rain much in summer. (Летом мало дождей.)
Артем Соколов, репетитор по английскому языку
Мой ученик Денис, подготовленный в университете, уверенно утверждал, что отлично знает Present Simple. Но когда мы перешли к практике, он постоянно говорил "She doesn't goes", "He doesn't works".
"Денис, — сказал я, — представь, что глагол — это человек в очереди за билетами. Когда впереди стоит does, он уже купил для глагола билет с окончанием -s. Поэтому глаголу самому покупать второй билет с -s не нужно, иначе это двойная оплата".
Эта аналогия сработала мгновенно! Теперь каждый раз, когда он хочет сказать "doesn't works", он вспоминает про "двойную оплату" и исправляет себя. Визуализация правила помогла там, где заучивание не сработало.
Особые случаи добавления окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа:
|Окончание глагола
|Правило
|Примеры
|-o, -ch, -sh, -ss, -x, -z
|добавляем -es
|go → goes, catch → catches, wash → washes
|согласная + y
|y меняем на i + es
|study → studies, try → tries, cry → cries
|гласная + y
|добавляем только -s
|play → plays, say → says, buy → buys
|большинство глаголов
|добавляем только -s
|work → works, eat → eats, sleep → sleeps
Особенности употребления Present Simple с разными лицами
Одна из главных особенностей Present Simple — это различие в форме глагола для разных лиц. Это вызывает путаницу у многих изучающих английский, но на самом деле система довольно логична. 🧩
Особенности для 1-го и 2-го лица (I, you, we, they):
- Используется базовая форма глагола без изменений: I work, you read, we live, they sing
- При отрицании используется don't: I don't work, you don't read, we don't sing
- Глагол to be (am, are) — единственный глагол с особыми формами: I am, you are, we are, they are
Особенности для 3-го лица единственного числа (he, she, it):
- К глаголу добавляется окончание -s/-es: he works, she reads, it lives
- При отрицании используется doesn't: he doesn't work, she doesn't read, it doesn't live
- Глагол to be имеет форму is: he is, she is, it is
Некоторые глаголы имеют нестандартные формы в 3-м лице единственного числа:
- have → has: She has a dog. (У неё есть собака.)
- do → does: He does his homework every day. (Он делает домашнее задание каждый день.)
Особенно важно обратить внимание на использование глаголов с местоимениями, обозначающими объекты, животных или абстрактные понятия. В английском они также относятся к 3-му лицу единственного числа:
- The cat sleeps on the sofa. (Кошка спит на диване.)
- The book costs 10 dollars. (Книга стоит 10 долларов.)
- London lies on the Thames. (Лондон находится на Темзе.)
- Time flies when you're having fun. (Время летит, когда тебе весело.)
Для существительных во множественном числе используется форма без -s, как для they:
- Dogs bark. (Собаки лают.)
- Books contain knowledge. (Книги содержат знания.)
Present Simple в вопросах: структура и примеры
Формирование вопросов в Present Simple требует вспомогательного глагола do/does, который становится инструментом построения вопросительных предложений. 🤔
Общий вопрос (ответ да/нет):
Структура:
Для I/you/we/they:
Do + подлежащее + глагол + ...?
Для he/she/it:
Does + подлежащее + глагол + ...?
Примеры общих вопросов:
- Do you speak French? (Ты говоришь по-французски?)
- Does she live in New York? (Она живёт в Нью-Йорке?)
- Do they like pizza? (Они любят пиццу?)
- Does it work properly? (Это работает правильно?)
Специальный вопрос (с вопросительными словами):
Структура:
Вопросительное слово + do/does + подлежащее + глагол + ...?
Примеры специальных вопросов:
- Where do you work? (Где ты работаешь?)
- What does she study? (Что она изучает?)
- Why do they leave so early? (Почему они уходят так рано?)
- How often does he play tennis? (Как часто он играет в теннис?)
- When do we start the meeting? (Когда мы начинаем собрание?)
Вопрос к подлежащему:
В вопросах к подлежащему вспомогательный глагол do/does не используется, а основной глагол принимает форму 3-го лица единственного числа, если подлежащее единственного числа.
Структура:
Вопросительное слово (who/what) + глагол (с -s для единственного числа) + ...?
Примеры вопросов к подлежащему:
- Who lives here? (Кто здесь живет?) — Не "Who does live here?"
- What happens next? (Что происходит дальше?)
- Who speaks German in your family? (Кто в вашей семье говорит по-немецки?)
Краткие ответы на вопросы в Present Simple:
Утвердительные краткие ответы:
- Yes, I/you/we/they do.
- Yes, he/she/it does.
Отрицательные краткие ответы:
- No, I/you/we/they don't.
- No, he/she/it doesn't.
Пример диалога:
- — Do you play tennis? (Ты играешь в теннис?)
- — Yes, I do. (Да, играю.)
- — Does your sister play tennis too? (Твоя сестра тоже играет в теннис?)
- — No, she doesn't. She plays volleyball. (Нет, не играет. Она играет в волейбол.)
Упражнения для закрепления Present Simple на практике
Теория важна, но без практики невозможно автоматизировать использование Present Simple. Предлагаю набор упражнений, которые помогут закрепить полученные знания. 💪
Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в правильную форму Present Simple.
- My brother ___ (play) basketball every weekend.
- She ___ (not/speak) German very well.
- ___ you ___ (like) chocolate?
- The sun ___ (rise) in the east.
- They ___ (not/watch) TV in the morning.
- ___ he ___ (study) at university?
- We ___ (go) to the beach in summer.
- The shop ___ (open) at 9 AM.
- ___ she ___ (know) your phone number?
- I ___ (not/drink) coffee after 6 PM.
Ответы: 1. plays 2. doesn't speak 3. Do, like 4. rises 5. don't watch 6. Does, study 7. go 8. opens 9. Does, know 10. don't drink
Упражнение 2: Составьте вопросы в Present Simple к подчеркнутым частям предложения.
- Tom <u>visits his grandmother</u> every Sunday. (Who...?)
- They go to the movies <u>twice a month</u>. (How often...?)
- She <u>teaches English</u> at a local school. (What...?)
- I usually have breakfast <u>at 8 AM</u>. (When...?)
- Peter works <u>in a bank</u>. (Where...?)
Ответы:
- Who visits his grandmother every Sunday?
- How often do they go to the movies?
- What does she teach at a local school?
- When do you usually have breakfast?
- Where does Peter work?
Упражнение 3: Переведите предложения на английский язык, используя Present Simple.
- Мой друг не пьет кофе по утрам.
- Она работает врачом в больнице.
- Почему они всегда опаздывают?
- Дети играют в футбол по субботам?
- В этом магазине не продают органические продукты.
Ответы:
- My friend doesn't drink coffee in the mornings.
- She works as a doctor in a hospital.
- Why do they always arrive late?
- Do children play football on Saturdays?
- This shop doesn't sell organic products.
Упражнение 4: Исправьте ошибки в предложениях, если они есть.
- She don't like spicy food.
- Does they live in London?
- The train leaves at 9 PM.
- My parents doesn't work on weekends.
- Do she speaks English?
- I don't knows his name.
- He play tennis very well.
- Does your mother cooks dinner every day?
Ответы:
- She doesn't like spicy food.
- Do they live in London?
- Правильно!
- My parents don't work on weekends.
- Does she speak English?
- I don't know his name.
- He plays tennis very well.
- Does your mother cook dinner every day?
Упражнение 5: Расставьте слова в правильном порядке, чтобы составить вопросительные предложения.
- breakfast / what / for / you / usually / have / do / ?
- tennis / play / where / John / does / ?
- open / what time / the bank / does / ?
- meeting / how often / you / have / do / team / ?
- parents / live / your / do / where / ?
Ответы:
- What do you usually have for breakfast?
- Where does John play tennis?
- What time does the bank open?
- How often do you have team meetings?
- Where do your parents live?
Present Simple — фундамент, на котором строится вся английская грамматика. Освоив это время, вы сможете выражать свои привычки, распорядок дня и говорить о неизменных фактах. Помните: регулярная практика через разнообразные упражнения — ключ к успеху. Превратите Present Simple из сложной грамматической конструкции в удобный инструмент повседневного общения. И главное — не бойтесь ошибаться! Именно через ошибки и их исправление идет самое эффективное обучение.