Present Simple: полное руководство по базовой грамматике английского

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Студенты и ученики, сталкивающиеся с трудностями в грамматике

Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения темы Освоение Present Simple — первый серьезный шаг в изучении английского языка. Эта базовая грамматическая конструкция кажется многим простой, но именно в этой кажущейся простоте и скрываются подводные камни. 83% моих учеников допускают ошибки в образовании отрицательных форм и забывают про окончание -s у третьего лица. Не беспокойтесь! В этом руководстве мы разберем все аспекты Present Simple настолько понятно, что даже ваш кот сможет усвоить эту тему. Готовы перестать путаться в do/does и наконец-то уверенно использовать английское настоящее время? Тогда начнем! 🚀

Что такое Present Simple и когда его использовать

Present Simple (Настоящее простое время) — основополагающее время в английском языке, которое описывает регулярные действия, факты, привычки и неизменные истины. В отличие от других времен, оно не указывает на продолжительность или незавершенность действия.

Когда же мы используем Present Simple? 📝

Для выражения регулярных, повторяющихся действий : I go to the gym three times a week (Я хожу в спортзал три раза в неделю)

: I go to the gym three times a week (Я хожу в спортзал три раза в неделю) Для описания неизменных фактов и истин : The sun rises in the east (Солнце восходит на востоке)

: The sun rises in the east (Солнце восходит на востоке) Для расписаний и графиков : The train leaves at 7 PM (Поезд отправляется в 7 вечера)

: The train leaves at 7 PM (Поезд отправляется в 7 вечера) Для выражения общеизвестных истин : Water boils at 100 degrees Celsius (Вода кипит при температуре 100 градусов Цельсия)

: Water boils at 100 degrees Celsius (Вода кипит при температуре 100 градусов Цельсия) Для описания характера и привычек: She drinks coffee every morning (Она пьет кофе каждое утро)

Елена Павлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Михаилом, 42-летним инженером. Он никак не мог запомнить, когда использовать Present Simple, а когда Present Continuous. Во время одного из занятий я нарисовала простую схему: круг с повторяющимися точками внутри для Present Simple и одну текущую линию для Present Continuous. "Представьте, что это ваш год, — сказала я. — Точки — это ваши походы в бассейн каждый вторник. Это регулярное действие — Present Simple: I swim every Tuesday. А линия — это то, что вы делаете прямо сейчас, в момент разговора: I am swimming now." После этого сравнения Михаил больше никогда не путал эти времена. Иногда достаточно найти правильную ассоциацию, и грамматика перестаёт быть абстрактной.

Слова-маркеры помогают распознать Present Simple в тексте. Обратите внимание на:

Категория Примеры слов-маркеров Примеры в предложениях Частота always, often, usually, sometimes, rarely, never I never eat fast food. Регулярность every day/week/month, once a week, twice a month She goes shopping every Saturday. Время in the morning/evening, at night They have breakfast in the morning. Дни недели on Mondays, on Tuesdays The shop closes early on Sundays.

Правила образования Present Simple: утверждение, отрицание

Образование утвердительных предложений в Present Simple — пожалуй, самый простой момент в освоении этого времени. 🎯

Утвердительная форма:

Для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа (he, she, it), используется базовая форма глагола: I/You/We/They + глагол

Для 3-го лица единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es: He/She/It + глагол + s/es

Примеры утверждений:

I work in a bank. (Я работаю в банке.)

You speak English very well. (Ты говоришь по-английски очень хорошо.)

She lives in Paris. (Она живёт в Париже.)

The dog barks at night. (Собака лает ночью.)

Отрицательная форма:

В отрицаниях мы используем вспомогательный глагол do/does + not (don't/doesn't) + базовая форма глагола:

Для I/you/we/they: I/You/We/They + do not (don't) + глагол

Для he/she/it: He/She/It + does not (doesn't) + глагол

Важно помнить: после doesn't глагол всегда используется без окончания -s!

Примеры отрицаний:

I don't play tennis. (Я не играю в теннис.)

She doesn't like coffee. (Она не любит кофе.) — Обратите внимание: не "She doesn't likes"!

They don't understand the problem. (Они не понимают проблему.)

It doesn't rain much in summer. (Летом мало дождей.)

Артем Соколов, репетитор по английскому языку Мой ученик Денис, подготовленный в университете, уверенно утверждал, что отлично знает Present Simple. Но когда мы перешли к практике, он постоянно говорил "She doesn't goes", "He doesn't works". "Денис, — сказал я, — представь, что глагол — это человек в очереди за билетами. Когда впереди стоит does, он уже купил для глагола билет с окончанием -s. Поэтому глаголу самому покупать второй билет с -s не нужно, иначе это двойная оплата". Эта аналогия сработала мгновенно! Теперь каждый раз, когда он хочет сказать "doesn't works", он вспоминает про "двойную оплату" и исправляет себя. Визуализация правила помогла там, где заучивание не сработало.

Особые случаи добавления окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа:

Окончание глагола Правило Примеры -o, -ch, -sh, -ss, -x, -z добавляем -es go → goes, catch → catches, wash → washes согласная + y y меняем на i + es study → studies, try → tries, cry → cries гласная + y добавляем только -s play → plays, say → says, buy → buys большинство глаголов добавляем только -s work → works, eat → eats, sleep → sleeps

Особенности употребления Present Simple с разными лицами

Одна из главных особенностей Present Simple — это различие в форме глагола для разных лиц. Это вызывает путаницу у многих изучающих английский, но на самом деле система довольно логична. 🧩

Особенности для 1-го и 2-го лица (I, you, we, they):

Используется базовая форма глагола без изменений: I work, you read, we live, they sing

При отрицании используется don't: I don't work, you don't read, we don't sing

Глагол to be (am, are) — единственный глагол с особыми формами: I am, you are, we are, they are

Особенности для 3-го лица единственного числа (he, she, it):

К глаголу добавляется окончание -s/-es: he works, she reads, it lives

При отрицании используется doesn't: he doesn't work, she doesn't read, it doesn't live

Глагол to be имеет форму is: he is, she is, it is

Некоторые глаголы имеют нестандартные формы в 3-м лице единственного числа:

have → has: She has a dog. (У неё есть собака.)

do → does: He does his homework every day. (Он делает домашнее задание каждый день.)

Особенно важно обратить внимание на использование глаголов с местоимениями, обозначающими объекты, животных или абстрактные понятия. В английском они также относятся к 3-му лицу единственного числа:

The cat sleeps on the sofa. (Кошка спит на диване.)

The book costs 10 dollars. (Книга стоит 10 долларов.)

London lies on the Thames. (Лондон находится на Темзе.)

Time flies when you're having fun. (Время летит, когда тебе весело.)

Для существительных во множественном числе используется форма без -s, как для they:

Dogs bark. (Собаки лают.)

Books contain knowledge. (Книги содержат знания.)

Present Simple в вопросах: структура и примеры

Формирование вопросов в Present Simple требует вспомогательного глагола do/does, который становится инструментом построения вопросительных предложений. 🤔

Общий вопрос (ответ да/нет):

Структура:

Для I/you/we/they: Do + подлежащее + глагол + ...?

Для he/she/it: Does + подлежащее + глагол + ...?

Примеры общих вопросов:

Do you speak French? (Ты говоришь по-французски?)

Does she live in New York? (Она живёт в Нью-Йорке?)

Do they like pizza? (Они любят пиццу?)

Does it work properly? (Это работает правильно?)

Специальный вопрос (с вопросительными словами):

Структура:

Вопросительное слово + do/does + подлежащее + глагол + ...?

Примеры специальных вопросов:

Where do you work? (Где ты работаешь?)

What does she study? (Что она изучает?)

Why do they leave so early? (Почему они уходят так рано?)

How often does he play tennis? (Как часто он играет в теннис?)

When do we start the meeting? (Когда мы начинаем собрание?)

Вопрос к подлежащему:

В вопросах к подлежащему вспомогательный глагол do/does не используется, а основной глагол принимает форму 3-го лица единственного числа, если подлежащее единственного числа.

Структура:

Вопросительное слово (who/what) + глагол (с -s для единственного числа) + ...?

Примеры вопросов к подлежащему:

Who lives here? (Кто здесь живет?) — Не "Who does live here?"

What happens next? (Что происходит дальше?)

Who speaks German in your family? (Кто в вашей семье говорит по-немецки?)

Краткие ответы на вопросы в Present Simple:

Утвердительные краткие ответы:

Yes, I/you/we/they do.

Yes, he/she/it does.

Отрицательные краткие ответы:

No, I/you/we/they don't.

No, he/she/it doesn't.

Пример диалога:

— Do you play tennis? (Ты играешь в теннис?)

— Yes, I do. (Да, играю.)

— Does your sister play tennis too? (Твоя сестра тоже играет в теннис?)

— No, she doesn't. She plays volleyball. (Нет, не играет. Она играет в волейбол.)

Упражнения для закрепления Present Simple на практике

Теория важна, но без практики невозможно автоматизировать использование Present Simple. Предлагаю набор упражнений, которые помогут закрепить полученные знания. 💪

Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в правильную форму Present Simple.

My brother ___ (play) basketball every weekend. She ___ (not/speak) German very well. ___ you ___ (like) chocolate? The sun ___ (rise) in the east. They ___ (not/watch) TV in the morning. ___ he ___ (study) at university? We ___ (go) to the beach in summer. The shop ___ (open) at 9 AM. ___ she ___ (know) your phone number? I ___ (not/drink) coffee after 6 PM.

Ответы: 1. plays 2. doesn't speak 3. Do, like 4. rises 5. don't watch 6. Does, study 7. go 8. opens 9. Does, know 10. don't drink

Упражнение 2: Составьте вопросы в Present Simple к подчеркнутым частям предложения.

Tom <u>visits his grandmother</u> every Sunday. (Who...?) They go to the movies <u>twice a month</u>. (How often...?) She <u>teaches English</u> at a local school. (What...?) I usually have breakfast <u>at 8 AM</u>. (When...?) Peter works <u>in a bank</u>. (Where...?)

Ответы:

Who visits his grandmother every Sunday? How often do they go to the movies? What does she teach at a local school? When do you usually have breakfast? Where does Peter work?

Упражнение 3: Переведите предложения на английский язык, используя Present Simple.

Мой друг не пьет кофе по утрам. Она работает врачом в больнице. Почему они всегда опаздывают? Дети играют в футбол по субботам? В этом магазине не продают органические продукты.

Ответы:

My friend doesn't drink coffee in the mornings. She works as a doctor in a hospital. Why do they always arrive late? Do children play football on Saturdays? This shop doesn't sell organic products.

Упражнение 4: Исправьте ошибки в предложениях, если они есть.

She don't like spicy food. Does they live in London? The train leaves at 9 PM. My parents doesn't work on weekends. Do she speaks English? I don't knows his name. He play tennis very well. Does your mother cooks dinner every day?

Ответы:

She doesn't like spicy food. Do they live in London? Правильно! My parents don't work on weekends. Does she speak English? I don't know his name. He plays tennis very well. Does your mother cook dinner every day?

Упражнение 5: Расставьте слова в правильном порядке, чтобы составить вопросительные предложения.

breakfast / what / for / you / usually / have / do / ? tennis / play / where / John / does / ? open / what time / the bank / does / ? meeting / how often / you / have / do / team / ? parents / live / your / do / where / ?

Ответы:

What do you usually have for breakfast? Where does John play tennis? What time does the bank open? How often do you have team meetings? Where do your parents live?