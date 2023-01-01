logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Английская погодная лексика: как обсуждать любые климатические явления
Перейти

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Люди, изучающие английский язык
  • Путешественники или эмигранты, планирующие общаться на английском

  • Преподаватели и студенты, интересующиеся культурными аспектами общения

    Обсуждение погоды — универсальный способ начать разговор с любым англоговорящим собеседником. Однако многие изучающие язык теряются, когда нужно описать дождливый день или пожаловаться на жару. Владение погодной лексикой открывает дверь к непринужденной коммуникации и помогает избежать неловких пауз в разговоре. Неудивительно, что британцы в среднем проводят 4 месяца жизни, обсуждая капризы природы! Давайте разберем полный арсенал слов и выражений, которые сделают вас экспертом в описании любых атмосферных явлений — от легкой мороси до сокрушительного урагана. 🌦️

Базовый словарь погодных явлений на английском

Прежде чем погрузиться в мир идиом и сложных выражений, освоим фундаментальную лексику, связанную с погодой. Эти слова — кирпичики, из которых строится любой разговор о климатических условиях.

Основные погодные явления:

  • Rain — дождь (It's raining — Идёт дождь)
  • Snow — снег (It's snowing — Идёт снег)
  • Wind — ветер (It's windy — Ветрено)
  • Fog — туман (It's foggy — Туманно)
  • Sunshine — солнечный свет (It's sunny — Солнечно)
  • Cloud — облако (It's cloudy — Облачно)
  • Heat — жара (It's hot — Жарко)
  • Cold — холод (It's cold — Холодно)
  • Thunder — гром (It's thundering — Гремит гром)
  • Lightning — молния (There's lightning — Сверкает молния)

Осадки и их интенсивность:

  • Drizzle — морось (It's drizzling — Моросит дождь)
  • Downpour — ливень (There's a downpour — Идёт ливень)
  • Shower — кратковременный дождь (We had a shower this morning — Утром был кратковременный дождь)
  • Hail — град (It's hailing — Идёт град)
  • Sleet — мокрый снег (There's sleet outside — На улице мокрый снег)
Тип облаков Описание по-английски Связанная погода
Cumulus Fluffy, cotton-like clouds Fair weather
Cirrus High, thin, wispy clouds Approaching weather change
Stratus Low, gray blanket-like clouds Drizzle or light precipitation
Nimbostratus Dark, rain-bearing clouds Continuous rain or snow
Cumulonimbus Towering storm clouds Thunderstorms, heavy rain

Экстремальные погодные явления:

  • Hurricane — ураган
  • Tornado — торнадо
  • Blizzard — метель, снежная буря
  • Drought — засуха
  • Flood — наводнение
  • Heat wave — волна жары
  • Cold snap — внезапное похолодание

Термины для описания температуры:

  • Boiling — очень жарко (It's boiling today — Сегодня очень жарко)
  • Scorching — палящий, обжигающий (The scorching sun — Палящее солнце)
  • Mild — мягкий, умеренный (The weather is mild today — Сегодня погода мягкая)
  • Cool — прохладный (It's cool in the evening — Вечером прохладно)
  • Chilly — зябко (It's chilly outside — На улице зябко)
  • Freezing — морозный (It's freezing this morning — Сегодня морозное утро)

Иван Петров, преподаватель английского языка

Когда я впервые оказался в Лондоне на стажировке, я думал, что знаю достаточно английских слов для описания погоды. В первый же день попал под типичный лондонский дождь и, встретившись с коллегами, сказал: "The rain is very big today". Они вежливо улыбнулись, но потом объяснили, что дождь не бывает "big" — он бывает "heavy".

А через неделю я услышал фразу "It's chucking it down!" от таксиста и совершенно растерялся, пока не понял, что это разговорное выражение для "идёт сильный дождь". Именно тогда я осознал, что погодный словарь — это не просто базовые термины, но и множество идиоматических выражений, без которых невозможно звучать естественно.

Полезные фразы для разговора о погоде

Обсуждение погоды — это не только способ начать беседу, но и возможность продемонстрировать свой уровень владения языком. Рассмотрим наиболее употребительные фразы, которые помогут вам звучать естественно. 🗣️

Начало разговора о погоде:

  • Lovely day, isn't it? — Прекрасный день, не правда ли?
  • Terrible weather we're having! — Ужасная погода сегодня!
  • What's the forecast for tomorrow? — Какой прогноз на завтра?
  • Can you believe this weather? — Ты можешь поверить в эту погоду?
  • How's the weather in your part of town? — Какая погода в твоей части города?

Выражение отношения к погоде:

  • I love this kind of weather — Я люблю такую погоду
  • I can't stand the heat — Я не выношу жару
  • This rain is getting me down — Этот дождь угнетает меня
  • I'm freezing! — Я замерзаю!
  • I'm melting in this heat — Я таю от этой жары

Идиоматические выражения о погоде:

  • It's raining cats and dogs — Льёт как из ведра (дословно: "дождь из кошек и собак")
  • It's pouring — Льёт (сильный дождь)
  • It's chucking it down — Льёт (разговорное)
  • It's a scorcher — Очень жаркий день
  • It's brass monkey weather — Очень холодно (британский сленг)
  • The weather has taken a turn for the worse — Погода ухудшилась
  • There's a nip in the air — Воздух свежий, прохладный

Прогнозы и предположения:

  • It looks like it's going to rain — Похоже, будет дождь
  • The sky is clearing up — Небо проясняется
  • I think the storm is passing — Думаю, гроза проходит
  • We're in for some bad weather — Нас ждёт плохая погода
  • The forecast calls for snow — По прогнозу будет снег
Погодное явление Стандартное выражение Разговорный вариант
Сильный дождь It's raining heavily It's raining cats and dogs
Очень жарко It's extremely hot It's boiling / scorching
Очень холодно It's extremely cold It's freezing / brass monkey weather
Моросящий дождь It's drizzling It's spitting
Переменчивая погода The weather is changeable Four seasons in one day

Описание времён года и климатических условий

Способность описать особенности каждого времени года существенно расширяет ваш лексический арсенал. Рассмотрим словарь для характеристики всех четырёх сезонов и различных климатических зон. 🍂❄️🌱☀️

Весна (Spring)

  • Blossom — цветение (Cherry trees are in blossom — Вишнёвые деревья цветут)
  • Thaw — таяние (The spring thaw has begun — Началось весеннее таяние)
  • Mild — мягкий (We're having a mild spring — У нас мягкая весна)
  • Fresh — свежий (The air feels so fresh in spring — Воздух такой свежий весной)
  • Buds — почки (The buds are appearing on the trees — На деревьях появляются почки)
  • April showers — весенние дожди (April showers bring May flowers — Апрельские дожди приносят майские цветы)

Лето (Summer)

  • Heatwave — волна жары (We're experiencing a heatwave — Мы переживаем волну жары)
  • Muggy — душный (It's muggy today — Сегодня душно)
  • Humid — влажный (The air is very humid — Воздух очень влажный)
  • Sultry — знойный (It's a sultry evening — Знойный вечер)
  • Sweltering — изнуряюще жаркий (The heat is sweltering — Жара изнуряющая)
  • Drought — засуха (The summer drought has damaged crops — Летняя засуха повредила посевы)

Осень (Autumn/Fall)

  • Crisp — свежий, бодрящий (A crisp autumn morning — Свежее осеннее утро)
  • Foliage — листва (The autumn foliage is beautiful — Осенняя листва прекрасна)
  • Fall colors — осенние цвета (The fall colors are at their peak — Осенние цвета в своем пике)
  • Mellow — мягкий, спокойный (A mellow autumn day — Мягкий осенний день)
  • Indian summer — бабье лето (We're enjoying an Indian summer — Мы наслаждаемся бабьим летом)
  • Harvest — сбор урожая (It's harvest time — Время сбора урожая)

Зима (Winter)

  • Bitter — суровый (A bitter winter morning — Суровое зимнее утро)
  • Frosty — морозный (A frosty window — Морозное окно)
  • Icy — ледяной (Icy roads — Обледенелые дороги)
  • Snowdrift — сугроб (The snowdrifts are three feet high — Сугробы высотой в три фута)
  • Biting — пронизывающий (A biting wind — Пронизывающий ветер)
  • Blizzard — метель (We're expecting a blizzard tonight — Сегодня вечером ожидается метель)

Описание различных климатических зон:

  • Tropical — тропический (A tropical climate — Тропический климат)
  • Temperate — умеренный (A temperate zone — Умеренная зона)
  • Continental — континентальный (Continental weather patterns — Континентальные погодные модели)
  • Arctic — арктический (Arctic conditions — Арктические условия)
  • Mediterranean — средиземноморский (A Mediterranean climate — Средиземноморский климат)
  • Arid — засушливый (An arid region — Засушливый регион)

Диалоги о погоде: практические примеры общения

Теория важна, но практика решает всё. Рассмотрим несколько реалистичных диалогов, которые помогут увидеть, как обсуждение погоды вплетается в повседневную англоязычную коммуникацию. 🗣️

Диалог 1: Случайная встреча

John: Hi Sarah, long time no see! Lovely day, isn't it? Sarah: John! Good to see you. Yes, it's gorgeous today. We've been having such miserable weather lately. John: I know, it's been raining cats and dogs for weeks. I was beginning to forget what the sun looks like! Sarah: They're saying it should stay like this for a few days. Makes a nice change. John: Well, let's enjoy it while it lasts. British weather is so unpredictable! Sarah: You can say that again. I never leave home without an umbrella, even on days like this.

Диалог 2: Обсуждение прогноза погоды

Mike: Have you seen the forecast for the weekend? I'm thinking of going hiking. Emma: I checked this morning. Saturday should be clear, but there's a chance of scattered showers on Sunday. Mike: Hmm, I might go on Saturday then. What's the temperature going to be like? Emma: Around 18°C (64°F), so quite mild. But it might get chilly in the evening. Mike: I'll pack a light jacket just in case. The mountains can get quite cool even when it's warm in the city. Emma: Good idea. And don't forget that the weather can change quickly in the hills. Better be prepared for anything!

Диалог 3: В офисе

David: coming in, shaking off umbrella What terrible weather we're having! Lisa: Tell me about it. I got soaked just walking from the car park. David: Did you hear we're expecting thunderstorms this afternoon? Lisa: Really? I was planning to go for a run after work. David: You might want to reschedule. The forecast says there could be lightning and heavy wind too. Lisa: Thanks for the heads-up. I might hit the gym instead. I hate running in the rain anyway — it's so depressing! David: I don't mind a light drizzle, but this downpour is something else entirely.

Диалог 4: Разговор о погоде в разных странах

Tourist: Is it always this hot in Spain during summer? Local: Pretty much, especially in the south. We often have temperatures above 35°C (95°F) in July and August. Tourist: Wow, that's sweltering! In England, we consider it a heatwave if it goes above 25°C (77°F). Local: laughs That would be spring weather here! How do you cope with the rain in England though? I've heard it rains all the time. Tourist: That's a bit of an exaggeration, but we do get plenty of drizzle and overcast days. You just get used to it. Local: I would find that difficult. Here, we have about 300 sunny days per year. Tourist: That sounds heavenly. No wonder so many British people retire to Spain!

Мария Соколова, переводчик

Во время деловой поездки в Лондон у меня была запланирована важная встреча с партнерами. Утром я посмотрела в окно — светило солнце, небо чистое. Решила, что пальто не понадобится, и вышла налегке. Каково же было моё удивление, когда через полчаса небо затянули тучи и начался проливной дождь!

На встрече, вся мокрая, я пожаловалась: "I didn't expect rain today, the sky was so clear this morning." Один из британских коллег улыбнулся и сказал: "Welcome to England! We don't have weather here, we have samples." Это была моя первая встреча с известной британской поговоркой и непредсказуемостью английской погоды. С тех пор я всегда беру зонт, даже если прогноз обещает солнце весь день, и заучила ключевые погодные выражения, чтобы поддержать неизбежные разговоры о капризах природы.

Лексика о погоде для разных уровней владения языком

В зависимости от уровня владения английским, вам может понадобиться различный объем лексики для обсуждения погоды. Рассмотрим, как постепенно расширять свой словарный запас от базового до продвинутого уровня. 📚

Уровень Beginner (A1-A2)

На начальном уровне важно освоить основные термины и простые конструкции:

  • Базовые погодные явления: rain, sun, wind, snow, cloud
  • Простые описания: hot, cold, warm, cool, nice, bad
  • Основные фразы: "It's sunny", "It's raining", "It's hot today"
  • Простые вопросы: "How's the weather?", "Is it cold outside?"
  • Времена года: spring, summer, autumn/fall, winter

Уровень Intermediate (B1-B2)

На среднем уровне расширяем словарный запас и учимся более детальным описаниям:

  • Более точные термины: drizzle, shower, breeze, chilly, frosty
  • Фразовые глаголы: clear up, cool down, warm up
  • Распространенные идиомы: "raining cats and dogs", "under the weather"
  • Обсуждение прогноза: "The forecast says...", "They're predicting..."
  • Сравнительные описания: "colder than yesterday", "the hottest day this month"

Уровень Advanced (C1-C2)

На продвинутом уровне добавляем нюансы и глубину в описания:

  • Специфическая терминология: squall, gale, precipitation, humidity, barometric pressure
  • Редкие метеорологические явления: aurora borealis, St. Elmo's fire, sun dogs
  • Сложные идиоматические выражения: "once in a blue moon", "to take a rain check"
  • Региональные различия в погодной лексике (UK vs US vs Australia)
  • Технические аспекты обсуждения климата и глобальных погодных паттернов

Словарь погодных коллокаций по уровням:

Beginner Intermediate Advanced
heavy rain torrential rain a deluge of rain
strong wind gusty wind blustery conditions
very hot scorching heat sweltering temperatures
very cold freezing cold bone-chilling cold
cloudy sky overcast sky leaden skies

Практические советы для каждого уровня:

Для начинающих (Beginner):

  • Начните с запоминания основных прилагательных для описания погоды
  • Практикуйте простые фразы: "How's the weather today?", "It's sunny and warm"
  • Слушайте простые прогнозы погоды на английском языке
  • Используйте погодные приложения на английском языке

Для среднего уровня (Intermediate):

  • Расширяйте словарный запас с помощью синонимов (не просто "дождь", а "ливень", "морось" и т.д.)
  • Изучайте распространённые идиомы о погоде
  • Практикуйтесь в более сложных обсуждениях прогноза погоды
  • Смотрите аутентичные метеосводки на английском языке

Для продвинутого уровня (Advanced):

  • Изучайте региональные различия в погодной лексике
  • Читайте научные статьи о климате и погодных явлениях
  • Обсуждайте глобальные климатические тенденции
  • Используйте редкие и образные выражения для описания погоды
  • Изучайте специфическую лексику для профессиональных обсуждений (например, для авиации, мореплавания, метеорологии)

Помните, что разговор о погоде — это не только обмен информацией о температуре и осадках, но и важный социальный навык. В англоязычной культуре "small talk" о погоде часто служит мостом к более глубокому общению. Даже на начальном уровне владения английским, умение поддержать такую беседу создает впечатление компетентного собеседника. 🌍

Погода на английском — это не просто набор слов, а целая культурная традиция общения. Владение этой лексикой открывает двери к непринужденным беседам с носителями языка в любой ситуации. От простых фраз вроде "It's raining" до красочных идиом типа "It's raining cats and dogs" — каждое новое выражение делает вашу речь более естественной и выразительной. Помните: англичане могут простить ошибки в грамматике, но никогда не упустят возможность обсудить прогноз на завтра. Превратите этот культурный феномен в своё преимущество!

Загрузка...