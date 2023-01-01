Английская погодная лексика: как обсуждать любые климатические явления#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык
- Путешественники или эмигранты, планирующие общаться на английском
Преподаватели и студенты, интересующиеся культурными аспектами общения
Обсуждение погоды — универсальный способ начать разговор с любым англоговорящим собеседником. Однако многие изучающие язык теряются, когда нужно описать дождливый день или пожаловаться на жару. Владение погодной лексикой открывает дверь к непринужденной коммуникации и помогает избежать неловких пауз в разговоре. Неудивительно, что британцы в среднем проводят 4 месяца жизни, обсуждая капризы природы! Давайте разберем полный арсенал слов и выражений, которые сделают вас экспертом в описании любых атмосферных явлений — от легкой мороси до сокрушительного урагана. 🌦️
Базовый словарь погодных явлений на английском
Прежде чем погрузиться в мир идиом и сложных выражений, освоим фундаментальную лексику, связанную с погодой. Эти слова — кирпичики, из которых строится любой разговор о климатических условиях.
Основные погодные явления:
- Rain — дождь (It's raining — Идёт дождь)
- Snow — снег (It's snowing — Идёт снег)
- Wind — ветер (It's windy — Ветрено)
- Fog — туман (It's foggy — Туманно)
- Sunshine — солнечный свет (It's sunny — Солнечно)
- Cloud — облако (It's cloudy — Облачно)
- Heat — жара (It's hot — Жарко)
- Cold — холод (It's cold — Холодно)
- Thunder — гром (It's thundering — Гремит гром)
- Lightning — молния (There's lightning — Сверкает молния)
Осадки и их интенсивность:
- Drizzle — морось (It's drizzling — Моросит дождь)
- Downpour — ливень (There's a downpour — Идёт ливень)
- Shower — кратковременный дождь (We had a shower this morning — Утром был кратковременный дождь)
- Hail — град (It's hailing — Идёт град)
- Sleet — мокрый снег (There's sleet outside — На улице мокрый снег)
|Тип облаков
|Описание по-английски
|Связанная погода
|Cumulus
|Fluffy, cotton-like clouds
|Fair weather
|Cirrus
|High, thin, wispy clouds
|Approaching weather change
|Stratus
|Low, gray blanket-like clouds
|Drizzle or light precipitation
|Nimbostratus
|Dark, rain-bearing clouds
|Continuous rain or snow
|Cumulonimbus
|Towering storm clouds
|Thunderstorms, heavy rain
Экстремальные погодные явления:
- Hurricane — ураган
- Tornado — торнадо
- Blizzard — метель, снежная буря
- Drought — засуха
- Flood — наводнение
- Heat wave — волна жары
- Cold snap — внезапное похолодание
Термины для описания температуры:
- Boiling — очень жарко (It's boiling today — Сегодня очень жарко)
- Scorching — палящий, обжигающий (The scorching sun — Палящее солнце)
- Mild — мягкий, умеренный (The weather is mild today — Сегодня погода мягкая)
- Cool — прохладный (It's cool in the evening — Вечером прохладно)
- Chilly — зябко (It's chilly outside — На улице зябко)
- Freezing — морозный (It's freezing this morning — Сегодня морозное утро)
Иван Петров, преподаватель английского языка
Когда я впервые оказался в Лондоне на стажировке, я думал, что знаю достаточно английских слов для описания погоды. В первый же день попал под типичный лондонский дождь и, встретившись с коллегами, сказал: "The rain is very big today". Они вежливо улыбнулись, но потом объяснили, что дождь не бывает "big" — он бывает "heavy".
А через неделю я услышал фразу "It's chucking it down!" от таксиста и совершенно растерялся, пока не понял, что это разговорное выражение для "идёт сильный дождь". Именно тогда я осознал, что погодный словарь — это не просто базовые термины, но и множество идиоматических выражений, без которых невозможно звучать естественно.
Полезные фразы для разговора о погоде
Обсуждение погоды — это не только способ начать беседу, но и возможность продемонстрировать свой уровень владения языком. Рассмотрим наиболее употребительные фразы, которые помогут вам звучать естественно. 🗣️
Начало разговора о погоде:
- Lovely day, isn't it? — Прекрасный день, не правда ли?
- Terrible weather we're having! — Ужасная погода сегодня!
- What's the forecast for tomorrow? — Какой прогноз на завтра?
- Can you believe this weather? — Ты можешь поверить в эту погоду?
- How's the weather in your part of town? — Какая погода в твоей части города?
Выражение отношения к погоде:
- I love this kind of weather — Я люблю такую погоду
- I can't stand the heat — Я не выношу жару
- This rain is getting me down — Этот дождь угнетает меня
- I'm freezing! — Я замерзаю!
- I'm melting in this heat — Я таю от этой жары
Идиоматические выражения о погоде:
- It's raining cats and dogs — Льёт как из ведра (дословно: "дождь из кошек и собак")
- It's pouring — Льёт (сильный дождь)
- It's chucking it down — Льёт (разговорное)
- It's a scorcher — Очень жаркий день
- It's brass monkey weather — Очень холодно (британский сленг)
- The weather has taken a turn for the worse — Погода ухудшилась
- There's a nip in the air — Воздух свежий, прохладный
Прогнозы и предположения:
- It looks like it's going to rain — Похоже, будет дождь
- The sky is clearing up — Небо проясняется
- I think the storm is passing — Думаю, гроза проходит
- We're in for some bad weather — Нас ждёт плохая погода
- The forecast calls for snow — По прогнозу будет снег
|Погодное явление
|Стандартное выражение
|Разговорный вариант
|Сильный дождь
|It's raining heavily
|It's raining cats and dogs
|Очень жарко
|It's extremely hot
|It's boiling / scorching
|Очень холодно
|It's extremely cold
|It's freezing / brass monkey weather
|Моросящий дождь
|It's drizzling
|It's spitting
|Переменчивая погода
|The weather is changeable
|Four seasons in one day
Описание времён года и климатических условий
Способность описать особенности каждого времени года существенно расширяет ваш лексический арсенал. Рассмотрим словарь для характеристики всех четырёх сезонов и различных климатических зон. 🍂❄️🌱☀️
Весна (Spring)
- Blossom — цветение (Cherry trees are in blossom — Вишнёвые деревья цветут)
- Thaw — таяние (The spring thaw has begun — Началось весеннее таяние)
- Mild — мягкий (We're having a mild spring — У нас мягкая весна)
- Fresh — свежий (The air feels so fresh in spring — Воздух такой свежий весной)
- Buds — почки (The buds are appearing on the trees — На деревьях появляются почки)
- April showers — весенние дожди (April showers bring May flowers — Апрельские дожди приносят майские цветы)
Лето (Summer)
- Heatwave — волна жары (We're experiencing a heatwave — Мы переживаем волну жары)
- Muggy — душный (It's muggy today — Сегодня душно)
- Humid — влажный (The air is very humid — Воздух очень влажный)
- Sultry — знойный (It's a sultry evening — Знойный вечер)
- Sweltering — изнуряюще жаркий (The heat is sweltering — Жара изнуряющая)
- Drought — засуха (The summer drought has damaged crops — Летняя засуха повредила посевы)
Осень (Autumn/Fall)
- Crisp — свежий, бодрящий (A crisp autumn morning — Свежее осеннее утро)
- Foliage — листва (The autumn foliage is beautiful — Осенняя листва прекрасна)
- Fall colors — осенние цвета (The fall colors are at their peak — Осенние цвета в своем пике)
- Mellow — мягкий, спокойный (A mellow autumn day — Мягкий осенний день)
- Indian summer — бабье лето (We're enjoying an Indian summer — Мы наслаждаемся бабьим летом)
- Harvest — сбор урожая (It's harvest time — Время сбора урожая)
Зима (Winter)
- Bitter — суровый (A bitter winter morning — Суровое зимнее утро)
- Frosty — морозный (A frosty window — Морозное окно)
- Icy — ледяной (Icy roads — Обледенелые дороги)
- Snowdrift — сугроб (The snowdrifts are three feet high — Сугробы высотой в три фута)
- Biting — пронизывающий (A biting wind — Пронизывающий ветер)
- Blizzard — метель (We're expecting a blizzard tonight — Сегодня вечером ожидается метель)
Описание различных климатических зон:
- Tropical — тропический (A tropical climate — Тропический климат)
- Temperate — умеренный (A temperate zone — Умеренная зона)
- Continental — континентальный (Continental weather patterns — Континентальные погодные модели)
- Arctic — арктический (Arctic conditions — Арктические условия)
- Mediterranean — средиземноморский (A Mediterranean climate — Средиземноморский климат)
- Arid — засушливый (An arid region — Засушливый регион)
Диалоги о погоде: практические примеры общения
Теория важна, но практика решает всё. Рассмотрим несколько реалистичных диалогов, которые помогут увидеть, как обсуждение погоды вплетается в повседневную англоязычную коммуникацию. 🗣️
Диалог 1: Случайная встреча
John: Hi Sarah, long time no see! Lovely day, isn't it? Sarah: John! Good to see you. Yes, it's gorgeous today. We've been having such miserable weather lately. John: I know, it's been raining cats and dogs for weeks. I was beginning to forget what the sun looks like! Sarah: They're saying it should stay like this for a few days. Makes a nice change. John: Well, let's enjoy it while it lasts. British weather is so unpredictable! Sarah: You can say that again. I never leave home without an umbrella, even on days like this.
Диалог 2: Обсуждение прогноза погоды
Mike: Have you seen the forecast for the weekend? I'm thinking of going hiking. Emma: I checked this morning. Saturday should be clear, but there's a chance of scattered showers on Sunday. Mike: Hmm, I might go on Saturday then. What's the temperature going to be like? Emma: Around 18°C (64°F), so quite mild. But it might get chilly in the evening. Mike: I'll pack a light jacket just in case. The mountains can get quite cool even when it's warm in the city. Emma: Good idea. And don't forget that the weather can change quickly in the hills. Better be prepared for anything!
Диалог 3: В офисе
David: coming in, shaking off umbrella What terrible weather we're having! Lisa: Tell me about it. I got soaked just walking from the car park. David: Did you hear we're expecting thunderstorms this afternoon? Lisa: Really? I was planning to go for a run after work. David: You might want to reschedule. The forecast says there could be lightning and heavy wind too. Lisa: Thanks for the heads-up. I might hit the gym instead. I hate running in the rain anyway — it's so depressing! David: I don't mind a light drizzle, but this downpour is something else entirely.
Диалог 4: Разговор о погоде в разных странах
Tourist: Is it always this hot in Spain during summer? Local: Pretty much, especially in the south. We often have temperatures above 35°C (95°F) in July and August. Tourist: Wow, that's sweltering! In England, we consider it a heatwave if it goes above 25°C (77°F). Local: laughs That would be spring weather here! How do you cope with the rain in England though? I've heard it rains all the time. Tourist: That's a bit of an exaggeration, but we do get plenty of drizzle and overcast days. You just get used to it. Local: I would find that difficult. Here, we have about 300 sunny days per year. Tourist: That sounds heavenly. No wonder so many British people retire to Spain!
Мария Соколова, переводчик
Во время деловой поездки в Лондон у меня была запланирована важная встреча с партнерами. Утром я посмотрела в окно — светило солнце, небо чистое. Решила, что пальто не понадобится, и вышла налегке. Каково же было моё удивление, когда через полчаса небо затянули тучи и начался проливной дождь!
На встрече, вся мокрая, я пожаловалась: "I didn't expect rain today, the sky was so clear this morning." Один из британских коллег улыбнулся и сказал: "Welcome to England! We don't have weather here, we have samples." Это была моя первая встреча с известной британской поговоркой и непредсказуемостью английской погоды. С тех пор я всегда беру зонт, даже если прогноз обещает солнце весь день, и заучила ключевые погодные выражения, чтобы поддержать неизбежные разговоры о капризах природы.
Лексика о погоде для разных уровней владения языком
В зависимости от уровня владения английским, вам может понадобиться различный объем лексики для обсуждения погоды. Рассмотрим, как постепенно расширять свой словарный запас от базового до продвинутого уровня. 📚
Уровень Beginner (A1-A2)
На начальном уровне важно освоить основные термины и простые конструкции:
- Базовые погодные явления: rain, sun, wind, snow, cloud
- Простые описания: hot, cold, warm, cool, nice, bad
- Основные фразы: "It's sunny", "It's raining", "It's hot today"
- Простые вопросы: "How's the weather?", "Is it cold outside?"
- Времена года: spring, summer, autumn/fall, winter
Уровень Intermediate (B1-B2)
На среднем уровне расширяем словарный запас и учимся более детальным описаниям:
- Более точные термины: drizzle, shower, breeze, chilly, frosty
- Фразовые глаголы: clear up, cool down, warm up
- Распространенные идиомы: "raining cats and dogs", "under the weather"
- Обсуждение прогноза: "The forecast says...", "They're predicting..."
- Сравнительные описания: "colder than yesterday", "the hottest day this month"
Уровень Advanced (C1-C2)
На продвинутом уровне добавляем нюансы и глубину в описания:
- Специфическая терминология: squall, gale, precipitation, humidity, barometric pressure
- Редкие метеорологические явления: aurora borealis, St. Elmo's fire, sun dogs
- Сложные идиоматические выражения: "once in a blue moon", "to take a rain check"
- Региональные различия в погодной лексике (UK vs US vs Australia)
- Технические аспекты обсуждения климата и глобальных погодных паттернов
Словарь погодных коллокаций по уровням:
|Beginner
|Intermediate
|Advanced
|heavy rain
|torrential rain
|a deluge of rain
|strong wind
|gusty wind
|blustery conditions
|very hot
|scorching heat
|sweltering temperatures
|very cold
|freezing cold
|bone-chilling cold
|cloudy sky
|overcast sky
|leaden skies
Практические советы для каждого уровня:
Для начинающих (Beginner):
- Начните с запоминания основных прилагательных для описания погоды
- Практикуйте простые фразы: "How's the weather today?", "It's sunny and warm"
- Слушайте простые прогнозы погоды на английском языке
- Используйте погодные приложения на английском языке
Для среднего уровня (Intermediate):
- Расширяйте словарный запас с помощью синонимов (не просто "дождь", а "ливень", "морось" и т.д.)
- Изучайте распространённые идиомы о погоде
- Практикуйтесь в более сложных обсуждениях прогноза погоды
- Смотрите аутентичные метеосводки на английском языке
Для продвинутого уровня (Advanced):
- Изучайте региональные различия в погодной лексике
- Читайте научные статьи о климате и погодных явлениях
- Обсуждайте глобальные климатические тенденции
- Используйте редкие и образные выражения для описания погоды
- Изучайте специфическую лексику для профессиональных обсуждений (например, для авиации, мореплавания, метеорологии)
Помните, что разговор о погоде — это не только обмен информацией о температуре и осадках, но и важный социальный навык. В англоязычной культуре "small talk" о погоде часто служит мостом к более глубокому общению. Даже на начальном уровне владения английским, умение поддержать такую беседу создает впечатление компетентного собеседника. 🌍
Погода на английском — это не просто набор слов, а целая культурная традиция общения. Владение этой лексикой открывает двери к непринужденным беседам с носителями языка в любой ситуации. От простых фраз вроде "It's raining" до красочных идиом типа "It's raining cats and dogs" — каждое новое выражение делает вашу речь более естественной и выразительной. Помните: англичане могут простить ошибки в грамматике, но никогда не упустят возможность обсудить прогноз на завтра. Превратите этот культурный феномен в своё преимущество!