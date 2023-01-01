Usually в английском: где ставить, как использовать, как избежать ошибок

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, желающие освежить свои знания о наречиях частотности

Люди, готовящиеся к языковым экзаменам, таким как IELTS, и заинтересованные в улучшении своей грамматики Одно маленькое наречие "usually" может кардинально изменить смысл предложения, но при этом вызвать немало вопросов у изучающих английский. Где его правильно поставить? С какими временами использовать? Как избежать типичных ошибок? 🤔 Путаница с этим частотным словом встречается даже у продвинутых студентов. Погрузимся в мир английской грамматики и разберем все нюансы употребления "usually" — от базовых правил до тонкостей, которые помогут вам звучать как носитель языка и легко проходить любые языковые тесты.

Что означает наречие "usually" в английском языке

Наречие "usually" относится к категории наречий частотности (adverbs of frequency) и обозначает действие, которое происходит регулярно, в большинстве случаев или по установленному порядку. По частотности оно занимает место между "often" (часто) и "always" (всегда), указывая на то, что действие происходит в 75-90% случаев.

В переводе на русский язык "usually" соответствует словам "обычно", "как правило", "по обыкновению". Важно понимать, что это наречие описывает привычки, рутины и повторяющиеся действия, а не случайные или единичные события.

Вот как можно представить место "usually" среди других наречий частотности:

Наречие Процент случаев Перевод Always 100% Всегда Usually 75-90% Обычно Often 50-75% Часто Sometimes 25-50% Иногда Rarely/Seldom 5-25% Редко Never 0% Никогда

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на занятиях со студентом продвинутого уровня мы разбирали его ошибки в эссе. В тексте постоянно встречалось слово "usually" в самых неожиданных местах — в описании однократных событий, в будущем времени, даже в условных предложениях второго типа. Когда я спросила, почему он так часто использует это слово, он ответил: "Я хотел показать, что хорошо знаю английский, а это слово звучит очень по-английски". Мы посвятили целое занятие разбору контекстов употребления "usually". Студент был поражен, насколько точным может быть это наречие при правильном использовании. Через месяц он сдал IELTS на 7.5 баллов, и экзаменатор отметил точность использования лексики в его речи. Именно тогда я поняла, насколько важно не просто знать слова, а понимать нюансы их употребления.

Основные случаи употребления "usually" включают:

Описание привычек и распорядка дня: I usually wake up at 7 a.m. (Я обычно просыпаюсь в 7 утра)

Характеристика типичного поведения: She usually studies in the library. (Она обычно занимается в библиотеке)

Описание устоявшихся процедур: The meeting usually lasts about an hour. (Собрание обычно длится около часа)

Обозначение общих правил с возможными исключениями: The store usually closes at 8 p.m. (Магазин обычно закрывается в 8 вечера)

Позиция "usually" в предложениях разных типов

Правильная позиция наречия "usually" в предложении зависит от типа предложения, наличия вспомогательных глаголов и общей структуры высказывания. Рассмотрим основные правила размещения этого наречия. 📝

В предложениях с простыми глагольными формами (Present Simple, Past Simple) наречие "usually" ставится:

Перед основным глаголом : I usually drink tea in the morning. (Я обычно пью чай по утрам)

: I usually drink tea in the morning. (Я обычно пью чай по утрам) После глагола "to be": She is usually late for meetings. (Она обычно опаздывает на встречи)

В предложениях со сложными глагольными формами (Present Perfect, Past Continuous и т.д.) "usually" размещается:

После первого вспомогательного глагола : I have usually finished my work by 6 p.m. (Я обычно заканчиваю работу к 6 вечера)

: I have usually finished my work by 6 p.m. (Я обычно заканчиваю работу к 6 вечера) Между вспомогательным и основным глаголом: They are usually working late on Fridays. (Они обычно работают допоздна по пятницам)

В вопросительных предложениях позиция "usually" меняется:

После подлежащего : Do you usually get up early? (Ты обычно встаешь рано?)

: Do you usually get up early? (Ты обычно встаешь рано?) После вспомогательного глагола и подлежащего: Have they usually completed the report by Thursday? (Они обычно завершают отчет к четвергу?)

Важно отметить, что "usually" может также стоять в начале или конце предложения для особого выделения, хотя эти позиции используются реже:

В начале предложения : Usually, I don't drink coffee after 6 p.m. (Обычно я не пью кофе после 6 вечера)

: Usually, I don't drink coffee after 6 p.m. (Обычно я не пью кофе после 6 вечера) В конце предложения: I go for a run in the morning, usually. (Я бегаю по утрам, обычно)

Употребление "usually" с разными временами и конструкциями

Наречие "usually" можно использовать с большинством временных форм английского языка, но смысл и контекст будут варьироваться. Рассмотрим, как "usually" сочетается с различными временами и какие особенности нужно учитывать. 🕒

Временная форма Пример с "usually" Комментарий Present Simple I usually go to bed at 11 p.m. Самое распространенное сочетание, описывающее регулярные действия Past Simple I usually went to that café when I lived downtown. Описывает привычное действие в прошлом Present Continuous I am not usually working at this time. Подчеркивает, что текущая ситуация отличается от обычной Present Perfect I have usually finished dinner by 8 p.m. Описывает регулярные действия к определенному моменту Future Simple I will usually be available on weekends. Описывает будущие регулярные действия (в определенном периоде)

С Present Simple "usually" используется наиболее естественно, так как это время специально предназначено для описания привычек и повторяющихся действий:

She usually takes the bus to work. (Она обычно ездит на работу на автобусе)

They don't usually eat breakfast. (Они обычно не завтракают)

При использовании с Past Simple "usually" описывает привычные действия в прошлом, которые могли уже прекратиться:

When I was a student, I usually studied in the library. (Когда я был студентом, я обычно занимался в библиотеке)

Интересный случай представляет сочетание "usually" с Present Continuous. Здесь наречие часто используется для контраста — чтобы подчеркнуть, что текущая ситуация отличается от обычной:

I'm working from home today. I don't usually do this. (Сегодня я работаю из дома. Обычно я так не делаю)

She's usually sleeping at this time, but today she's still working. (Обычно в это время она спит, но сегодня она все еще работает)

С модальными глаголами "usually" также сочетается хорошо, располагаясь после модального глагола:

You should usually arrive 15 minutes before the meeting. (Обычно вам следует приходить за 15 минут до собрания)

I can usually solve these problems without help. (Я обычно могу решать эти проблемы без помощи)

Михаил Петров, переводчик технической документации На заре моей карьеры переводчика произошел случай, который заставил меня глубоко изучить нюансы употребления наречий частотности. Я переводил руководство по эксплуатации сложного промышленного оборудования и неправильно интерпретировал фразу "The system usually requires recalibration after 200 hours of operation". Я перевел это как "Система требует перекалибровки после 200 часов работы", опустив слово "usually". Клиент использовал это руководство, и когда система потребовала перекалибровки через 180 часов, возник конфликт. Оказалось, что слово "usually" здесь было критически важным — оно указывало на то, что 200 часов это не жесткое правило, а средний показатель, который может варьироваться. С тех пор я особенно внимателен к наречиям частотности и их позиции в технических текстах, где точность перевода напрямую влияет на безопасность и эффективность работы.

Распространенные ошибки при использовании "usually"

При использовании наречия "usually" даже продвинутые студенты часто допускают ошибки. Разберем наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избегать и звучать более естественно. ⚠️

1. Неправильное положение в предложении

Одна из самых распространенных ошибок — неверное размещение "usually" в предложении:

Неправильно: I go usually to the gym on Mondays.

I go usually to the gym on Mondays. Правильно: I usually go to the gym on Mondays.

Помните: в простых временах "usually" ставится перед основным глаголом, но после глагола "to be".

2. Использование с единичными или нерегулярными событиями

"Usually" описывает повторяющиеся действия или привычки, поэтому его неуместно использовать с единичными событиями:

Неправильно: I usually went to Paris last summer. (нелогично, так как поездка произошла один раз)

I usually went to Paris last summer. (нелогично, так как поездка произошла один раз) Правильно: I went to Paris last summer.

3. Путаница с used to

Многие студенты путают "usually" и конструкцию "used to", которая описывает привычные действия в прошлом, но прекратившиеся сейчас:

Неправильно: I usually lived in London when I was a child. (если вы хотите подчеркнуть, что больше там не живете)

I usually lived in London when I was a child. (если вы хотите подчеркнуть, что больше там не живете) Правильно: I used to live in London when I was a child.

4. Неправильное использование с Future Simple

При описании будущих действий "usually" используется с осторожностью и только в контексте определенного периода в будущем:

Неправильно: I will usually go to the beach tomorrow. (нелогично для единичного события)

I will usually go to the beach tomorrow. (нелогично для единичного события) Правильно: During my vacation next month, I will usually go to the beach in the mornings. (логично, описывает привычку в будущем периоде)

5. Двойное указание на частотность

Избегайте использования двух наречий частотности в одном предложении, если они не дополняют друг друга:

Неправильно: I always usually drink coffee in the morning.

I always usually drink coffee in the morning. Правильно: I always drink coffee in the morning. ИЛИ I usually drink coffee in the morning.

6. Неправильное произношение

Многие учащиеся неправильно произносят "usually" [ˈjuːʒuəli], что может привести к недопониманию. Обратите внимание на звук [ʒ], похожий на "ж" в русском языке.

Интонационно "usually" обычно не выделяется, если нет особой необходимости подчеркнуть частотность действия.

Синонимы и альтернативы "usually" в разговорной речи

Наречие "usually" — не единственный способ выразить идею регулярности или привычности действия. Знание синонимов и альтернативных выражений сделает вашу речь более разнообразной и точной. Давайте рассмотрим, какие слова и выражения могут заменить "usually" в различных контекстах. 🔄

Основные синонимы "usually" и их особенности:

Normally — подчеркивает нормальность, стандартность ситуации: I normally get up at 7 a.m. (Я, как правило, встаю в 7 утра)

— подчеркивает нормальность, стандартность ситуации: I normally get up at 7 a.m. (Я, как правило, встаю в 7 утра) Generally — указывает на более общую тенденцию: I generally prefer tea to coffee. (В целом я предпочитаю чай кофе)

— указывает на более общую тенденцию: I generally prefer tea to coffee. (В целом я предпочитаю чай кофе) Typically — описывает типичное, характерное поведение: She typically arrives a few minutes late. (Она типично приходит с опозданием в несколько минут)

— описывает типичное, характерное поведение: She typically arrives a few minutes late. (Она типично приходит с опозданием в несколько минут) Habitually — подчеркивает привычку, иногда с негативным оттенком: He habitually forgets people's names. (Он по привычке забывает имена людей)

— подчеркивает привычку, иногда с негативным оттенком: He habitually forgets people's names. (Он по привычке забывает имена людей) Commonly — указывает на распространенность явления: This dish is commonly served with rice. (Это блюдо обычно подается с рисом)

— указывает на распространенность явления: This dish is commonly served with rice. (Это блюдо обычно подается с рисом) Regularly — делает акцент на регулярности с определенной периодичностью: I regularly check my emails every hour. (Я регулярно проверяю почту каждый час)

Разговорные альтернативы "usually" включают:

Most of the time : Most of the time, I walk to work. (Большую часть времени я хожу на работу пешком)

: Most of the time, I walk to work. (Большую часть времени я хожу на работу пешком) More often than not : More often than not, the train is delayed. (Чаще всего поезд задерживается)

: More often than not, the train is delayed. (Чаще всего поезд задерживается) As a rule : As a rule, we don't accept returns without a receipt. (Как правило, мы не принимаем возвраты без чека)

: As a rule, we don't accept returns without a receipt. (Как правило, мы не принимаем возвраты без чека) Nine times out of ten : Nine times out of ten, he's late for meetings. (В девяти случаях из десяти он опаздывает на встречи)

: Nine times out of ten, he's late for meetings. (В девяти случаях из десяти он опаздывает на встречи) For the most part: For the most part, the system works well. (По большей части система работает хорошо)

Выбор конкретного синонима зависит от контекста, степени формальности и точного оттенка значения, который вы хотите передать:

Слово/выражение Степень формальности Частота действия Особенности употребления Usually Нейтрально 75-90% Универсальное употребление Normally Нейтрально-формальное 80-95% Подчеркивает нормальность, стандартность Typically Формальное 75-85% Часто в технических и научных контекстах Most of the time Разговорное 70-85% Более расслабленное, повседневное As a rule Формальное 90-95% Подчеркивает установленный принцип или правило

Некоторые выражения, заменяющие "usually", имеют более точную процентную характеристику частоты:

More often than not ≈ более 50% случаев

≈ более 50% случаев Nine times out of ten ≈ 90% случаев

≈ 90% случаев In most cases ≈ 75-80% случаев

Для более точного указания частоты можно использовать процентные выражения:

About 80% of the time, the weather forecast is accurate. (Примерно в 80% случаев прогноз погоды точен)

In 3 out of 4 cases, patients respond well to this treatment. (В 3 из 4 случаев пациенты хорошо реагируют на это лечение)

Выбирая альтернативу "usually", учитывайте также структуру предложения. Некоторые выражения (например, "most of the time", "as a rule") чаще стоят в начале предложения, тогда как другие ("generally", "normally") могут занимать позиции, аналогичные "usually".