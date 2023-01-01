This, That, These, Those: мастер-класс по указательным местоимениям

Точно определить объект, о котором идёт речь, без указательных местоимений практически невозможно. Представьте, что вы на оживлённом рынке, пытаетесь объяснить продавцу, какой именно сувенир хотите купить: "Мне нужен... эээ... вон тот, рядом с красной шкатулкой". Без "тот" ваша коммуникация рассыпалась бы. Указательные местоимения в английском — это маленькие, но могущественные слова, направляющие внимание собеседника точно туда, куда вам нужно. Разберём их использование раз и навсегда, чтобы больше никогда не путаться в this, that, these и those. 🔍

Что такое указательные местоимения в английском языке

Указательные местоимения (demonstrative pronouns) — это слова, которые помогают говорящему указать на конкретные предметы или людей, определяя их положение в пространстве или времени. В английском языке существует четыре основных указательных местоимения: this, that, these и those.

Эти местоимения выполняют две важные функции:

Указывают на расстояние до объекта (близко или далеко)

Определяют количество объектов (один или несколько)

Каждое указательное местоимение имеет своё конкретное предназначение:

Местоимение Расстояние Число Пример использования This Близко Единственное This book is interesting. (Эта книга интересная.) That Далеко Единственное That car is expensive. (Та машина дорогая.) These Близко Множественное These flowers smell nice. (Эти цветы приятно пахнут.) Those Далеко Множественное Those buildings are old. (Те здания старые.)

Важно понимать, что понятия "близко" и "далеко" относительны и зависят от контекста. Они могут относиться к физическому расстоянию, временной дистанции или даже психологической близости к объекту обсуждения.

Анна Ковалёва, преподаватель английского языка высшей категории На одном из первых уроков с новой группой я попросила студентов принести фотографии своих семей. Когда Марина показывала свои снимки, она постоянно путалась: "This is my mother. These is my brothers." Я заметила системную ошибку и решила провести экспресс-урок. Взяла несколько предметов, расположила их ближе и дальше от студентов. "This pen is mine, that notebook is yours. These markers are colorful, those books on the shelf are for advanced students." После этого наглядного примера Марина сразу поняла разницу, и на следующем занятии уже уверенно рассказывала: "This is my dog Rex. Those are my cousins who live in Canada."

This и that: основные правила использования

Местоимения this и that используются для указания на предметы в единственном числе, но с важным различием в расположении относительно говорящего. 📏

This (этот, эта, это) указывает на что-то, находящееся рядом с говорящим:

Физическая близость: "This apple is sweet." (Это яблоко сладкое.) — яблоко находится рядом с вами

Временная близость: "This month is very busy for me." (Этот месяц очень загруженный для меня.) — текущий месяц

При представлении: "This is my colleague, John." (Это мой коллега, Джон.) — человек присутствует рядом

В телефонном разговоре: "This is Maria speaking." (Это говорит Мария.) — указание на говорящего

That (тот, та, то) используется для объектов, удалённых от говорящего:

Физическая отдалённость: "That house on the hill is beautiful." (Тот дом на холме красивый.) — дом находится на расстоянии

Временная отдалённость: "That summer was the hottest on record." (То лето было самым жарким за всю историю наблюдений.) — прошедший период времени

Указание на что-то упомянутое ранее: "That idea you mentioned yesterday seems interesting." (Та идея, которую ты упомянул вчера, кажется интересной.)

В выражении согласия: "That's right." (Это правильно.) — согласие с ранее сказанным

Обратите внимание на следующие нюансы использования this и that:

Контекст This That Выбор между двумя вариантами I like this one better. That one doesn't suit me. В разговоре по телефону This is John speaking. Is that Mary? Указание на время This week is going to be busy. I was on vacation that week. Эмоциональная дистанция This situation concerns me directly. That problem isn't my responsibility.

These и those: когда применять множественные формы

Местоимения these и those — это множественные формы местоимений this и that соответственно. Они следуют тем же принципам близости и отдалённости, но указывают на множество предметов. 🔢

These (эти) используется для указания на несколько объектов, находящихся рядом с говорящим:

Физически близкие множественные объекты: "These flowers are from my garden." (Эти цветы из моего сада.) — цветы находятся рядом с говорящим

Текущие периоды времени: "These days I'm very busy with work." (В эти дни я очень занят работой.) — настоящий период времени

Люди, находящиеся рядом: "These people are waiting for the tour guide." (Эти люди ждут экскурсовода.) — люди находятся поблизости

Идеи или концепции, о которых говорится сейчас: "These concepts are fundamental to understanding physics." (Эти концепции являются фундаментальными для понимания физики.)

Those (те) указывает на множественные объекты, удалённые от говорящего:

Физически удалённые множественные объекты: "Those mountains in the distance are very high." (Те горы вдали очень высокие.)

Прошедшие периоды времени: "Those years were the best of my life." (Те годы были лучшими в моей жизни.)

Люди, находящиеся далеко: "Those tourists on the beach look happy." (Те туристы на пляже выглядят счастливыми.)

Ранее упомянутые идеи: "Those arguments you presented yesterday need further consideration." (Те аргументы, которые ты представил вчера, требуют дальнейшего рассмотрения.)

Важно помнить, что указательные местоимения должны согласовываться в числе с существительными, к которым они относятся. Распространённая ошибка среди изучающих английский — использование this/that с существительными во множественном числе или these/those с существительными в единственном числе.

Ирина Смирнова, методист языковых курсов Работая с бизнес-клиентами, я часто сталкиваюсь с одной типичной ситуацией. Во время презентации на английском топ-менеджеры компании указывают на графики и говорят: "This results show significant growth" вместо правильного "These results show significant growth". Однажды на тренинге с финансовым директором крупной компании мы подготовили специальную презентацию, где на каждом слайде были как близкие, так и удаленные объекты. Директор должен был комментировать показатели, правильно используя указательные местоимения. Поначалу ошибки возникали в 70% случаев. Но когда мы ввели специальный жест — указание пальцем на близкие объекты с произнесением "these" и указание с отведённой рукой на дальние с произнесением "those" — успех был достигнут буквально за одно занятие. Моторика помогла закрепить грамматическое правило.

Особенности употребления this, that, these, those

Помимо базовых правил использования указательных местоимений существует ряд особых случаев и нюансов, которые необходимо учитывать для правильного и естественного использования этих слов в английской речи. 🧩

1. Использование в качестве местоимений и определителей Указательные слова могут выступать как в роли местоимений (заменяя существительные), так и в роли определителей (сопровождая существительные):

Как местоимения: "This is delicious." (Это восхитительно.)

Как определители: "This cake is delicious." (Этот торт восхитительный.)

2. Временные отношения Указательные местоимения часто используются для обозначения временных отношений:

This/these для настоящего или будущего: "This evening we're going to the theater." (Этим вечером мы идём в театр.)

That/those для прошлого: "Do you remember that party last summer?" (Ты помнишь ту вечеринку прошлым летом?)

3. Указание на предыдущий или последующий текст В письменной речи указательные местоимения могут ссылаться на части текста:

This/these часто указывает на то, что следует далее: "These are the steps you need to follow..." (Вот шаги, которым вам нужно следовать...)

That/those часто ссылается на ранее упомянутое: "As mentioned above, those factors contributed to the economic decline." (Как было упомянуто выше, те факторы способствовали экономическому спаду.)

4. Эмоциональное дистанцирование Указательные местоимения могут выражать психологическую дистанцию:

That/those иногда используется для выражения неодобрения или отстранения: "That attitude will not get you far." (С таким отношением ты далеко не уйдёшь.)

5. Устойчивые выражения и идиомы Некоторые распространённые выражения включают указательные местоимения:

"This and that" (то и это) — разные вещи: "We talked about this and that." (Мы говорили о том о сём.)

"That's it" (вот и всё) — для обозначения завершения: "I've finished my report, that's it." (Я закончил свой отчёт, вот и всё.)

"This is it" (вот оно) — момент истины или долгожданное событие: "This is it, our big chance!" (Вот оно, наш большой шанс!)

"That's that" (на том и порешим) — окончательное решение: "I won't discuss it anymore, that's that." (Я больше не буду это обсуждать, на том и порешим.)

6. Различия в разных вариантах английского В некоторых диалектах и вариантах английского языка существуют нюансы в использовании указательных местоимений:

В некоторых диалектах британского английского можно услышать "them" вместо "those" в разговорной речи: "Them books" (вместо "Those books")

В американском английском часто используют конструкцию "this here" или "that there" для усиления: "This here dog is mine." (Эта собака здесь моя.)

Практические упражнения с указательными местоимениями

Чтобы закрепить понимание и использование указательных местоимений, предлагаю выполнить несколько практических упражнений. Регулярная практика — ключ к правильному употреблению this, that, these и those в повседневной речи. 📝

Упражнение 1: Заполните пропуски Вставьте подходящее указательное местоимение (this, that, these, those):

____ book on the table belongs to me. ____ cars in the parking lot are expensive. Can you see ____ building on the hill? ____ were the best days of my life. ____ is exactly what I needed to hear.

Ответы: 1. This; 2. Those; 3. that; 4. Those; 5. This

Упражнение 2: Исправьте ошибки Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

These book is very interesting. That flowers smell wonderful. This shoes are comfortable. Can you pass me those pen? This people are waiting for the bus.

Ответы: 1. This book is very interesting. 2. Those flowers smell wonderful. 3. These shoes are comfortable. 4. Can you pass me that pen? 5. These people are waiting for the bus.

Упражнение 3: Составьте предложения Составьте предложения, используя указательные местоимения и следующие слова:

this / laptop / new those / mountains / beautiful that / answer / correct these / problems / difficult that / memory / childhood

Возможные ответы: 1. This laptop is new. 2. Those mountains are beautiful. 3. That answer is correct. 4. These problems are difficult. 5. That memory is from my childhood.

Упражнение 4: Диалог Представьте, что вы в магазине. Составьте краткий диалог между продавцом и покупателем, используя указательные местоимения.

Пример диалога:

Customer: Excuse me, how much is this shirt? Salesperson: This one is $25, but those shirts on the rack are on sale for $15. Customer: I like these colors, but that style doesn't suit me. Salesperson: Would you like to try this one instead? This is our newest model. Customer: Yes, I'll take that.

Упражнение 5: Ситуативное использование Опишите следующие ситуации, используя указательные местоимения:

Вы показываете другу фотографии из отпуска. Вы объясняете дорогу кому-то на улице. Вы вспоминаете о событии, которое произошло в прошлом году. Вы выбираете между несколькими вариантами при покупке. Вы представляете кого-то группе людей.

Регулярно выполняя подобные упражнения, вы сможете автоматизировать правильное использование указательных местоимений и избежать типичных ошибок. Помните, что ключ к успеху — это практика в реальных жизненных ситуациях. 🎯