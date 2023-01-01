75+ названий мебели на английском: словарь для повседневного общения#Изучение английского
Изучение английского языка немыслимо без погружения в тематические словари — и словарь мебели занимает особое место в повседневной лексике. Представьте, что вы обустраиваете жильё за границей или обсуждаете дизайн интерьера с англоговорящими коллегами — без знания специфических терминов вам не обойтись. В этой статье собрано более 75 названий предметов мебели с транскрипцией, переводом и контекстными примерами. Этот словарный запас станет вашим надёжным фундаментом для обсуждения всего, что связано с обстановкой дома, офиса или сада — от классических столов и стульев до специализированных предметов интерьера. 🏠✨
Названия мебели на английском: основной словарь с транскрипцией
Начнем с базового словаря мебели на английском языке. Эти слова составляют основу любого разговора об интерьере и обстановке помещений. Знание этих терминов — необходимый минимум для комфортного общения на английском в повседневных ситуациях. 📚
|Английский термин
|Транскрипция
|Перевод
|Пример использования
|Table
|[teɪbl]
|Стол
|We need a larger table for the dining room.
|Chair
|[tʃeə]
|Стул
|This chair is too uncomfortable for long periods of sitting.
|Sofa
|[ˈsəʊfə]
|Диван
|The leather sofa looks perfect in our living room.
|Bed
|[bed]
|Кровать
|I've just bought a king-size bed for my bedroom.
|Wardrobe
|[ˈwɔːdrəʊb]
|Шкаф для одежды
|I need to organize my wardrobe before the trip.
|Bookshelf
|[ˈbʊkʃelf]
|Книжная полка
|His bookshelf is filled with classic literature.
|Armchair
|[ˈɑːmtʃeə]
|Кресло
|Grandfather always sits in his favorite armchair.
|Desk
|[desk]
|Письменный стол
|I do all my work at this desk.
|Cabinet
|[ˈkæbɪnət]
|Шкафчик, тумбочка
|We store our fine china in this cabinet.
|Drawer
|[drɔː]
|Ящик
|I keep my documents in the top drawer.
Кроме базовых терминов, полезно знать общие характеристики мебели:
- Upholstered [ʌpˈhəʊlstəd] — обитый, мягкий (upholstered chairs — мягкие стулья)
- Wooden [ˈwʊdn] — деревянный (wooden furniture — деревянная мебель)
- Antique [ænˈtiːk] — антикварный (antique table — антикварный стол)
- Modern [ˈmɒdn] — современный (modern design furniture — мебель современного дизайна)
- Custom-made [ˌkʌstəm ˈmeɪd] — сделанный на заказ (custom-made bookcase — книжный шкаф на заказ)
Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды у меня был студент Михаил, который готовился к переезду в Лондон для учёбы. Он жаловался, что не может найти подходящую квартиру через интернет-объявления из-за незнания специфической лексики. Мы начали с базового словаря мебели, и через неделю он уже свободно описывал желаемую обстановку в переписке с потенциальными арендодателями. Когда Михаил наконец нашел квартиру, выяснилось, что она без мебели. Благодаря нашим занятиям, он смог самостоятельно составить список необходимых предметов и обсудить с продавцами все детали покупки — от размеров шкафа до типа матраса. Спустя полгода Михаил написал мне, что знание мебельной терминологии оказалось одним из самых практичных навыков в его языковом арсенале.
Комнатная мебель: популярные предметы для разных помещений
Каждое помещение в доме имеет свой набор характерной мебели. Рассмотрим наиболее распространенные предметы интерьера для разных комнат с их английскими названиями. 🏡
Прихожая (Hallway/Entryway):
- Coat rack [kəʊt ræk] — вешалка для пальто
- Shoe rack [ʃuː ræk] — обувная полка
- Console table [ˈkɒnsəʊl ˈteɪbl] — консольный столик
- Mirror [ˈmɪrə] — зеркало
- Bench [bentʃ] — скамья
Ванная комната (Bathroom):
- Vanity unit [ˈvænəti ˈjuːnɪt] — туалетный столик с раковиной
- Bathroom cabinet [ˈbɑːθruːm ˈkæbɪnət] — шкафчик для ванной
- Towel rail [ˈtaʊəl reɪl] — полотенцедержатель
- Laundry basket [ˈlɔːndri ˈbɑːskɪt] — корзина для белья
- Shower stool [ˈʃaʊə stuːl] — табурет для душа
Рабочий кабинет (Home office):
- Writing desk [ˈraɪtɪŋ desk] — письменный стол
- Office chair [ˈɒfɪs tʃeə] — офисное кресло
- Filing cabinet [ˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnət] — картотечный шкаф
- Bookcase [ˈbʊkkeɪs] — книжный шкаф
- Desk lamp [desk læmp] — настольная лампа
Важно учитывать, что в разных англоязычных странах могут использоваться различные термины для одних и тех же предметов мебели. Например, то, что в британском английском называется wardrobe, в американском может называться closet.
Некоторые предметы мебели выполняют двойную функцию:
- Sofa bed [ˈsəʊfə bed] — диван-кровать
- Storage ottoman [ˈstɔːrɪdʒ ˈɒtəmən] — пуфик с местом для хранения
- Extendable dining table [ɪkˈstendəbl ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl] — раздвижной обеденный стол
- Murphy bed / Wall bed [ˈmɜːfi bed / wɔːl bed] — откидная кровать
Мебель для гостиной и спальни на английском языке
Гостиная и спальня — ключевые помещения любого дома, и знание английских названий мебели для этих комнат особенно важно для полноценного общения на бытовые темы. 🛋️ 🛏️
Гостиная (Living room) обычно содержит следующую мебель:
- Coffee table [ˈkɒfi ˈteɪbl] — журнальный столик
- TV stand [ˌtiː ˈviː stænd] — тумба под телевизор
- Side table [saɪd ˈteɪbl] — приставной столик
- Sectional sofa [ˈsekʃənl ˈsəʊfə] — угловой диван
- Recliner [rɪˈklaɪnə] — кресло с откидной спинкой
- Ottoman [ˈɒtəmən] — пуфик
- Entertainment center [ˌentəˈteɪnmənt ˈsentə] — развлекательный центр (мебель для ТВ и аудиоаппаратуры)
- Credenza [krɪˈdenzə] — креденца (низкий шкаф)
- Display cabinet [dɪˈspleɪ ˈkæbɪnət] — витрина
- Chaise longue [ʃeɪz lɒŋ] — шезлонг (для помещений)
Игорь Петров, дизайнер интерьеров Работая с международными клиентами, я постоянно сталкиваюсь с необходимостью точного перевода названий мебели. Помню случай с семейной парой из Москвы, которая заказывала обстановку для своих апартаментов в Лондоне. При обсуждении планировки спальни возникла путаница: они говорили о "тумбочке", но не могли объяснить по-английски, что именно имеют в виду. Я предложил им выбрать из нескольких вариантов: "nightstand", "bedside table" или "chest of drawers". Оказалось, они хотели именно "chest of drawers" — комод с выдвижными ящиками. Этот случай показал мне, насколько важно владеть специальной терминологией. Теперь я всегда держу под рукой словарь мебельных терминов и рекомендую его своим клиентам — это экономит массу времени и помогает избежать дорогостоящих ошибок при заказе мебели из-за границы.
Спальня (Bedroom) обычно включает следующие предметы мебели:
|Английский термин
|Транскрипция
|Перевод
|Описание
|Bed frame
|[bed freɪm]
|Каркас кровати
|Основа, на которую устанавливается матрас
|Mattress
|[ˈmætrəs]
|Матрас
|Мягкая поверхность кровати для сна
|Headboard
|[ˈhedbɔːd]
|Изголовье
|Верхняя часть кровати, к которой примыкают подушки
|Footboard
|[ˈfʊtbɔːd]
|Изножье
|Нижняя часть кровати
|Nightstand
|[ˈnaɪtstænd]
|Прикроватная тумбочка
|Небольшой столик рядом с кроватью
|Dresser
|[ˈdresə]
|Комод
|Мебель с выдвижными ящиками для хранения одежды
|Vanity
|[ˈvænəti]
|Туалетный столик
|Стол с зеркалом для косметических процедур
|Bedside table
|[ˈbedsaɪd ˈteɪbl]
|Прикроватный столик
|Альтернативное название для nightstand
|Cheval mirror
|[ʃəˈvæl ˈmɪrə]
|Напольное зеркало
|Большое зеркало на подставке
|Chest of drawers
|[tʃest əv drɔːz]
|Комод
|Шкаф с выдвижными ящиками
Стоит отметить разницу в американском и британском английском для некоторых предметов мебели:
- В США: dresser, в Великобритании: chest of drawers (комод)
- В США: closet (встроенный шкаф), в Великобритании: built-in wardrobe
- В США: nightstand, в Великобритании чаще говорят bedside table
При описании кроватей важно знать типы по размерам:
- Single bed / Twin bed — односпальная кровать
- Double bed / Full-size bed — двуспальная кровать
- Queen-size bed — широкая двуспальная кровать
- King-size bed — очень широкая двуспальная кровать
- Bunk bed — двухъярусная кровать
- Trundle bed — выдвижная кровать
Кухонная и садовая мебель: английские термины с примерами
Кухня и садовое пространство имеют свою специфическую мебель, названия которой важно знать при обсуждении обустройства этих зон. 🍽️ 🌳
Кухонная мебель (Kitchen furniture):
- Kitchen cabinet [ˈkɪtʃɪn ˈkæbɪnət] — кухонный шкаф
- Kitchen island [ˈkɪtʃɪn ˈaɪlənd] — кухонный остров
- Bar stool [bɑː stuːl] — барный стул
- Dining table [ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl] — обеденный стол
- Buffet [ˈbʊfeɪ] — буфет
- Hutch [hʌtʃ] — буфет с верхней застекленной частью
- Sideboard [ˈsaɪdbɔːd] — сервант, комод
- Pantry [ˈpæntri] — кладовая для продуктов
- Countertop [ˈkaʊntətɒp] — столешница
- Lazy Susan [ˈleɪzi ˈsuːzn] — вращающийся поднос
Примеры использования кухонной мебели в предложениях:
- We store all our plates in the upper kitchen cabinets. — Мы храним все наши тарелки в верхних кухонных шкафах.
- The kitchen island provides extra workspace for cooking. — Кухонный остров обеспечивает дополнительное рабочее пространство для приготовления пищи.
- These bar stools are perfect for our breakfast counter. — Эти барные стулья идеально подходят для нашей барной стойки для завтрака.
- Our dining table can seat up to eight people. — За нашим обеденным столом могут разместиться до восьми человек.
- The granite countertop is both beautiful and practical. — Гранитная столешница одновременно красива и практична.
Садовая мебель (Garden/Outdoor furniture):
- Patio furniture [ˈpætɪəʊ ˈfɜːnɪtʃə] — мебель для патио
- Garden bench [ˈgɑːdn bentʃ] — садовая скамейка
- Deck chair [dek tʃeə] — шезлонг
- Adirondack chair [ˌædɪˈrɒndæk tʃeə] — кресло Адирондак (деревянное садовое кресло с широкими подлокотниками)
- Hammock [ˈhæmək] — гамак
- Swing seat [swɪŋ siːt] — садовые качели
- Picnic table [ˈpɪknɪk ˈteɪbl] — стол для пикника
- Sun lounger [sʌn ˈlaʊndʒə] — шезлонг
- Garden parasol [ˈgɑːdn ˈpærəsɒl] — садовый зонт
- Rattan furniture [ˈrætən ˈfɜːnɪtʃə] — мебель из ротанга
Типичные фразы о садовой мебели:
- We need to cover the patio furniture when it rains. — Нам нужно накрывать мебель для патио, когда идет дождь.
- The garden bench is placed under the old oak tree. — Садовая скамейка расположена под старым дубом.
- I love reading in the hammock on summer evenings. — Я люблю читать в гамаке летними вечерами.
- We bought a new picnic table for our backyard barbecues. — Мы купили новый стол для пикника для барбекю на заднем дворе.
- The rattan furniture is perfect for our conservatory. — Мебель из ротанга идеально подходит для нашей оранжереи.
Материалы, используемые для садовой мебели, также имеют свои английские названия:
- Wrought iron [rɔːt ˈaɪən] — кованое железо
- Teak [tiːk] — тик (порода дерева)
- Aluminum [əˈluːmɪnəm] — алюминий
- Wicker [ˈwɪkə] — плетеная мебель
- Resin [ˈrezɪn] — смола, пластик
Полезные фразы с названиями мебели для повседневного общения
Владение лексикой по теме "Мебель" — это не только знание отдельных слов, но и умение использовать их в разговорной речи. Ниже приведены полезные фразы для различных ситуаций, связанных с мебелью. 🗣️
Покупка мебели:
- I'm looking for a comfortable sofa for my living room. — Я ищу удобный диван для своей гостиной.
- Does this coffee table come in other colors? — Этот журнальный столик доступен в других цветах?
- How much does the delivery cost? — Сколько стоит доставка?
- Does the furniture require assembly? — Требуется ли сборка мебели?
- I'd like to see some samples of the upholstery fabric. — Я хотел бы посмотреть образцы обивочной ткани.
Описание интерьера:
- The bookshelf is overflowing with books. — Книжная полка переполнена книгами.
- We've placed the armchair by the window. — Мы поставили кресло у окна.
- The dining table seats six people comfortably. — За обеденным столом могут удобно разместиться шесть человек.
- The wardrobe takes up too much space in the bedroom. — Шкаф занимает слишком много места в спальне.
- The dresser matches perfectly with the bedside tables. — Комод идеально сочетается с прикроватными тумбочками.
Обсуждение ремонта и перестановки:
- We need to rearrange the furniture in the living room. — Нам нужно переставить мебель в гостиной.
- Could you help me move the sofa to the other side of the room? — Не мог бы ты помочь мне переместить диван на другую сторону комнаты?
- This cabinet doesn't fit in the corner. — Этот шкаф не помещается в углу.
- The old desk needs to be refurbished. — Старый письменный стол нуждается в реставрации.
- Let's reupholster the dining chairs. — Давайте перетянем обеденные стулья.
В гостинице или съемном жилье:
- Is there a desk in the room? — Есть ли в комнате письменный стол?
- The wardrobe is too small for all my clothes. — Шкаф слишком маленький для всей моей одежды.
- The mattress is quite uncomfortable. — Матрас довольно неудобный.
- Could you provide an extra chair for the room? — Не могли бы вы предоставить дополнительный стул для комнаты?
- The dresser drawer is stuck. — Ящик комода застрял.
Выражения для описания проблем с мебелью:
- The chair is wobbly. — Стул шатается.
- The drawer is stuck. — Ящик застрял.
- The table leg is broken. — Ножка стола сломана.
- The upholstery is worn out. — Обивка изношена.
- The cushions need replacing. — Подушки нуждаются в замене.
- The cabinet door doesn't close properly. — Дверца шкафа не закрывается должным образом.
- The sofa springs are squeaking. — Пружины дивана скрипят.
Глаголы, часто используемые с мебелью:
- to arrange furniture — расставлять мебель
- to assemble furniture — собирать мебель
- to polish furniture — полировать мебель
- to upholster a chair — обивать стул
- to dust shelves — вытирать пыль с полок
- to rearrange the room — переставлять мебель в комнате
- to match with existing décor — сочетаться с существующим декором
Владение словарным запасом по теме "Мебель" открывает двери к свободному общению в повседневных ситуациях — от обустройства жилья до обсуждения дизайна интерьера. Эти 75+ английских слов и выражений станут надежным фундаментом вашего практического словаря. Регулярно используйте их в разговорной практике, составляйте с ними предложения и не бойтесь экспериментировать с новыми контекстами. Помните, что расширение тематического словаря — это один из самых эффективных способов совершенствования языковых навыков, который приносит немедленную практическую пользу в реальных жизненных ситуациях.