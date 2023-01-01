75+ названий мебели на английском: словарь для повседневного общения
Перейти

75+ названий мебели на английском: словарь для повседневного общения

Для кого эта статья:

  • Студенты и изучающие английский язык, готовящиеся к переезду или общению в англоговорящих странах.
  • Дизайнеры интерьеров и работники сферы обустройства жилья, взаимодействующие с международными клиентами.

  • Люди, интересующиеся мебелью и дизайном интерьера, желающие улучшить свои языковые навыки для повседневного общения.

    Изучение английского языка немыслимо без погружения в тематические словари — и словарь мебели занимает особое место в повседневной лексике. Представьте, что вы обустраиваете жильё за границей или обсуждаете дизайн интерьера с англоговорящими коллегами — без знания специфических терминов вам не обойтись. В этой статье собрано более 75 названий предметов мебели с транскрипцией, переводом и контекстными примерами. Этот словарный запас станет вашим надёжным фундаментом для обсуждения всего, что связано с обстановкой дома, офиса или сада — от классических столов и стульев до специализированных предметов интерьера. 🏠✨

Названия мебели на английском: основной словарь с транскрипцией

Начнем с базового словаря мебели на английском языке. Эти слова составляют основу любого разговора об интерьере и обстановке помещений. Знание этих терминов — необходимый минимум для комфортного общения на английском в повседневных ситуациях. 📚

Английский термин Транскрипция Перевод Пример использования
Table [teɪbl] Стол We need a larger table for the dining room.
Chair [tʃeə] Стул This chair is too uncomfortable for long periods of sitting.
Sofa [ˈsəʊfə] Диван The leather sofa looks perfect in our living room.
Bed [bed] Кровать I've just bought a king-size bed for my bedroom.
Wardrobe [ˈwɔːdrəʊb] Шкаф для одежды I need to organize my wardrobe before the trip.
Bookshelf [ˈbʊkʃelf] Книжная полка His bookshelf is filled with classic literature.
Armchair [ˈɑːmtʃeə] Кресло Grandfather always sits in his favorite armchair.
Desk [desk] Письменный стол I do all my work at this desk.
Cabinet [ˈkæbɪnət] Шкафчик, тумбочка We store our fine china in this cabinet.
Drawer [drɔː] Ящик I keep my documents in the top drawer.

Кроме базовых терминов, полезно знать общие характеристики мебели:

  • Upholstered [ʌpˈhəʊlstəd] — обитый, мягкий (upholstered chairs — мягкие стулья)
  • Wooden [ˈwʊdn] — деревянный (wooden furniture — деревянная мебель)
  • Antique [ænˈtiːk] — антикварный (antique table — антикварный стол)
  • Modern [ˈmɒdn] — современный (modern design furniture — мебель современного дизайна)
  • Custom-made [ˌkʌstəm ˈmeɪd] — сделанный на заказ (custom-made bookcase — книжный шкаф на заказ)

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды у меня был студент Михаил, который готовился к переезду в Лондон для учёбы. Он жаловался, что не может найти подходящую квартиру через интернет-объявления из-за незнания специфической лексики. Мы начали с базового словаря мебели, и через неделю он уже свободно описывал желаемую обстановку в переписке с потенциальными арендодателями. Когда Михаил наконец нашел квартиру, выяснилось, что она без мебели. Благодаря нашим занятиям, он смог самостоятельно составить список необходимых предметов и обсудить с продавцами все детали покупки — от размеров шкафа до типа матраса. Спустя полгода Михаил написал мне, что знание мебельной терминологии оказалось одним из самых практичных навыков в его языковом арсенале.

Комнатная мебель: популярные предметы для разных помещений

Каждое помещение в доме имеет свой набор характерной мебели. Рассмотрим наиболее распространенные предметы интерьера для разных комнат с их английскими названиями. 🏡

Прихожая (Hallway/Entryway):

  • Coat rack [kəʊt ræk] — вешалка для пальто
  • Shoe rack [ʃuː ræk] — обувная полка
  • Console table [ˈkɒnsəʊl ˈteɪbl] — консольный столик
  • Mirror [ˈmɪrə] — зеркало
  • Bench [bentʃ] — скамья

Ванная комната (Bathroom):

  • Vanity unit [ˈvænəti ˈjuːnɪt] — туалетный столик с раковиной
  • Bathroom cabinet [ˈbɑːθruːm ˈkæbɪnət] — шкафчик для ванной
  • Towel rail [ˈtaʊəl reɪl] — полотенцедержатель
  • Laundry basket [ˈlɔːndri ˈbɑːskɪt] — корзина для белья
  • Shower stool [ˈʃaʊə stuːl] — табурет для душа

Рабочий кабинет (Home office):

  • Writing desk [ˈraɪtɪŋ desk] — письменный стол
  • Office chair [ˈɒfɪs tʃeə] — офисное кресло
  • Filing cabinet [ˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnət] — картотечный шкаф
  • Bookcase [ˈbʊkkeɪs] — книжный шкаф
  • Desk lamp [desk læmp] — настольная лампа

Важно учитывать, что в разных англоязычных странах могут использоваться различные термины для одних и тех же предметов мебели. Например, то, что в британском английском называется wardrobe, в американском может называться closet.

Некоторые предметы мебели выполняют двойную функцию:

  • Sofa bed [ˈsəʊfə bed] — диван-кровать
  • Storage ottoman [ˈstɔːrɪdʒ ˈɒtəmən] — пуфик с местом для хранения
  • Extendable dining table [ɪkˈstendəbl ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl] — раздвижной обеденный стол
  • Murphy bed / Wall bed [ˈmɜːfi bed / wɔːl bed] — откидная кровать

Мебель для гостиной и спальни на английском языке

Гостиная и спальня — ключевые помещения любого дома, и знание английских названий мебели для этих комнат особенно важно для полноценного общения на бытовые темы. 🛋️ 🛏️

Гостиная (Living room) обычно содержит следующую мебель:

  • Coffee table [ˈkɒfi ˈteɪbl] — журнальный столик
  • TV stand [ˌtiː ˈviː stænd] — тумба под телевизор
  • Side table [saɪd ˈteɪbl] — приставной столик
  • Sectional sofa [ˈsekʃənl ˈsəʊfə] — угловой диван
  • Recliner [rɪˈklaɪnə] — кресло с откидной спинкой
  • Ottoman [ˈɒtəmən] — пуфик
  • Entertainment center [ˌentəˈteɪnmənt ˈsentə] — развлекательный центр (мебель для ТВ и аудиоаппаратуры)
  • Credenza [krɪˈdenzə] — креденца (низкий шкаф)
  • Display cabinet [dɪˈspleɪ ˈkæbɪnət] — витрина
  • Chaise longue [ʃeɪz lɒŋ] — шезлонг (для помещений)

Игорь Петров, дизайнер интерьеров Работая с международными клиентами, я постоянно сталкиваюсь с необходимостью точного перевода названий мебели. Помню случай с семейной парой из Москвы, которая заказывала обстановку для своих апартаментов в Лондоне. При обсуждении планировки спальни возникла путаница: они говорили о "тумбочке", но не могли объяснить по-английски, что именно имеют в виду. Я предложил им выбрать из нескольких вариантов: "nightstand", "bedside table" или "chest of drawers". Оказалось, они хотели именно "chest of drawers" — комод с выдвижными ящиками. Этот случай показал мне, насколько важно владеть специальной терминологией. Теперь я всегда держу под рукой словарь мебельных терминов и рекомендую его своим клиентам — это экономит массу времени и помогает избежать дорогостоящих ошибок при заказе мебели из-за границы.

Спальня (Bedroom) обычно включает следующие предметы мебели:

Английский термин Транскрипция Перевод Описание
Bed frame [bed freɪm] Каркас кровати Основа, на которую устанавливается матрас
Mattress [ˈmætrəs] Матрас Мягкая поверхность кровати для сна
Headboard [ˈhedbɔːd] Изголовье Верхняя часть кровати, к которой примыкают подушки
Footboard [ˈfʊtbɔːd] Изножье Нижняя часть кровати
Nightstand [ˈnaɪtstænd] Прикроватная тумбочка Небольшой столик рядом с кроватью
Dresser [ˈdresə] Комод Мебель с выдвижными ящиками для хранения одежды
Vanity [ˈvænəti] Туалетный столик Стол с зеркалом для косметических процедур
Bedside table [ˈbedsaɪd ˈteɪbl] Прикроватный столик Альтернативное название для nightstand
Cheval mirror [ʃəˈvæl ˈmɪrə] Напольное зеркало Большое зеркало на подставке
Chest of drawers [tʃest əv drɔːz] Комод Шкаф с выдвижными ящиками

Стоит отметить разницу в американском и британском английском для некоторых предметов мебели:

  • В США: dresser, в Великобритании: chest of drawers (комод)
  • В США: closet (встроенный шкаф), в Великобритании: built-in wardrobe
  • В США: nightstand, в Великобритании чаще говорят bedside table

При описании кроватей важно знать типы по размерам:

  • Single bed / Twin bed — односпальная кровать
  • Double bed / Full-size bed — двуспальная кровать
  • Queen-size bed — широкая двуспальная кровать
  • King-size bed — очень широкая двуспальная кровать
  • Bunk bed — двухъярусная кровать
  • Trundle bed — выдвижная кровать

Кухонная и садовая мебель: английские термины с примерами

Кухня и садовое пространство имеют свою специфическую мебель, названия которой важно знать при обсуждении обустройства этих зон. 🍽️ 🌳

Кухонная мебель (Kitchen furniture):

  • Kitchen cabinet [ˈkɪtʃɪn ˈkæbɪnət] — кухонный шкаф
  • Kitchen island [ˈkɪtʃɪn ˈaɪlənd] — кухонный остров
  • Bar stool [bɑː stuːl] — барный стул
  • Dining table [ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl] — обеденный стол
  • Buffet [ˈbʊfeɪ] — буфет
  • Hutch [hʌtʃ] — буфет с верхней застекленной частью
  • Sideboard [ˈsaɪdbɔːd] — сервант, комод
  • Pantry [ˈpæntri] — кладовая для продуктов
  • Countertop [ˈkaʊntətɒp] — столешница
  • Lazy Susan [ˈleɪzi ˈsuːzn] — вращающийся поднос

Примеры использования кухонной мебели в предложениях:

  • We store all our plates in the upper kitchen cabinets. — Мы храним все наши тарелки в верхних кухонных шкафах.
  • The kitchen island provides extra workspace for cooking. — Кухонный остров обеспечивает дополнительное рабочее пространство для приготовления пищи.
  • These bar stools are perfect for our breakfast counter. — Эти барные стулья идеально подходят для нашей барной стойки для завтрака.
  • Our dining table can seat up to eight people. — За нашим обеденным столом могут разместиться до восьми человек.
  • The granite countertop is both beautiful and practical. — Гранитная столешница одновременно красива и практична.

Садовая мебель (Garden/Outdoor furniture):

  • Patio furniture [ˈpætɪəʊ ˈfɜːnɪtʃə] — мебель для патио
  • Garden bench [ˈgɑːdn bentʃ] — садовая скамейка
  • Deck chair [dek tʃeə] — шезлонг
  • Adirondack chair [ˌædɪˈrɒndæk tʃeə] — кресло Адирондак (деревянное садовое кресло с широкими подлокотниками)
  • Hammock [ˈhæmək] — гамак
  • Swing seat [swɪŋ siːt] — садовые качели
  • Picnic table [ˈpɪknɪk ˈteɪbl] — стол для пикника
  • Sun lounger [sʌn ˈlaʊndʒə] — шезлонг
  • Garden parasol [ˈgɑːdn ˈpærəsɒl] — садовый зонт
  • Rattan furniture [ˈrætən ˈfɜːnɪtʃə] — мебель из ротанга

Типичные фразы о садовой мебели:

  • We need to cover the patio furniture when it rains. — Нам нужно накрывать мебель для патио, когда идет дождь.
  • The garden bench is placed under the old oak tree. — Садовая скамейка расположена под старым дубом.
  • I love reading in the hammock on summer evenings. — Я люблю читать в гамаке летними вечерами.
  • We bought a new picnic table for our backyard barbecues. — Мы купили новый стол для пикника для барбекю на заднем дворе.
  • The rattan furniture is perfect for our conservatory. — Мебель из ротанга идеально подходит для нашей оранжереи.

Материалы, используемые для садовой мебели, также имеют свои английские названия:

  • Wrought iron [rɔːt ˈaɪən] — кованое железо
  • Teak [tiːk] — тик (порода дерева)
  • Aluminum [əˈluːmɪnəm] — алюминий
  • Wicker [ˈwɪkə] — плетеная мебель
  • Resin [ˈrezɪn] — смола, пластик

Полезные фразы с названиями мебели для повседневного общения

Владение лексикой по теме "Мебель" — это не только знание отдельных слов, но и умение использовать их в разговорной речи. Ниже приведены полезные фразы для различных ситуаций, связанных с мебелью. 🗣️

Покупка мебели:

  • I'm looking for a comfortable sofa for my living room. — Я ищу удобный диван для своей гостиной.
  • Does this coffee table come in other colors? — Этот журнальный столик доступен в других цветах?
  • How much does the delivery cost? — Сколько стоит доставка?
  • Does the furniture require assembly? — Требуется ли сборка мебели?
  • I'd like to see some samples of the upholstery fabric. — Я хотел бы посмотреть образцы обивочной ткани.

Описание интерьера:

  • The bookshelf is overflowing with books. — Книжная полка переполнена книгами.
  • We've placed the armchair by the window. — Мы поставили кресло у окна.
  • The dining table seats six people comfortably. — За обеденным столом могут удобно разместиться шесть человек.
  • The wardrobe takes up too much space in the bedroom. — Шкаф занимает слишком много места в спальне.
  • The dresser matches perfectly with the bedside tables. — Комод идеально сочетается с прикроватными тумбочками.

Обсуждение ремонта и перестановки:

  • We need to rearrange the furniture in the living room. — Нам нужно переставить мебель в гостиной.
  • Could you help me move the sofa to the other side of the room? — Не мог бы ты помочь мне переместить диван на другую сторону комнаты?
  • This cabinet doesn't fit in the corner. — Этот шкаф не помещается в углу.
  • The old desk needs to be refurbished. — Старый письменный стол нуждается в реставрации.
  • Let's reupholster the dining chairs. — Давайте перетянем обеденные стулья.

В гостинице или съемном жилье:

  • Is there a desk in the room? — Есть ли в комнате письменный стол?
  • The wardrobe is too small for all my clothes. — Шкаф слишком маленький для всей моей одежды.
  • The mattress is quite uncomfortable. — Матрас довольно неудобный.
  • Could you provide an extra chair for the room? — Не могли бы вы предоставить дополнительный стул для комнаты?
  • The dresser drawer is stuck. — Ящик комода застрял.

Выражения для описания проблем с мебелью:

  • The chair is wobbly. — Стул шатается.
  • The drawer is stuck. — Ящик застрял.
  • The table leg is broken. — Ножка стола сломана.
  • The upholstery is worn out. — Обивка изношена.
  • The cushions need replacing. — Подушки нуждаются в замене.
  • The cabinet door doesn't close properly. — Дверца шкафа не закрывается должным образом.
  • The sofa springs are squeaking. — Пружины дивана скрипят.

Глаголы, часто используемые с мебелью:

  • to arrange furniture — расставлять мебель
  • to assemble furniture — собирать мебель
  • to polish furniture — полировать мебель
  • to upholster a chair — обивать стул
  • to dust shelves — вытирать пыль с полок
  • to rearrange the room — переставлять мебель в комнате
  • to match with existing décor — сочетаться с существующим декором

Владение словарным запасом по теме "Мебель" открывает двери к свободному общению в повседневных ситуациях — от обустройства жилья до обсуждения дизайна интерьера. Эти 75+ английских слов и выражений станут надежным фундаментом вашего практического словаря. Регулярно используйте их в разговорной практике, составляйте с ними предложения и не бойтесь экспериментировать с новыми контекстами. Помните, что расширение тематического словаря — это один из самых эффективных способов совершенствования языковых навыков, который приносит немедленную практическую пользу в реальных жизненных ситуациях.

