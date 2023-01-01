First name в анкетах: как правильно заполнять поле на английском

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Русскоязычные пользователи, впервые заполняющие англоязычные анкеты

Путешественники и мигранты, сталкивающиеся с необходимостью предоставления документации на английском языке

Специалисты и консультанты, работающие с международными формами и документами Столкнувшись с англоязычной анкетой впервые, многие замирают в нерешительности перед полем "First name". Казалось бы, два простых слова, но именно они способны вызвать настоящую панику у русскоязычных пользователей. Что указывать – имя или фамилию? А если имя состоит из двух частей? Как правильно транслитерировать кириллицу? Путаница в этих базовых полях может привести к серьезным проблемам в документах – от неправильно выписанного авиабилета до ошибок в визе. Давайте разберемся, что на самом деле скрывается за термином "First name" и как избежать распространенных ошибок. 📝

First name: значение термина в анкетах на английском

Термин "First name" в английском языке относится к личному или данному при рождении имени человека. Это то имя, которым вас называют друзья, коллеги и знакомые в повседневной жизни. В русском языке это прямой аналог имени (Иван, Мария, Александр).

В англоязычных культурах структура имени обычно включает несколько компонентов:

First name (также известное как given name или personal name) — ваше личное имя

Middle name — второе имя или дополнительное имя (не обязательно присутствует)

Last name (также известное как surname или family name) — фамилия или родовое имя

Важно понимать, что в англоязычной традиции порядок следования компонентов имени отличается от русской. В английском сначала идёт личное имя (First name), затем среднее имя (Middle name), если оно есть, и в конце фамилия (Last name).

Английский термин Русский эквивалент Пример (англ.) Пример (рус.) First name Имя John Иван Middle name Второе имя/Отчество Michael Петрович Last name Фамилия Smith Иванов

В некоторых анкетах вы можете встретить вариации этих терминов. Например, "Given name" вместо "First name" или "Family name" вместо "Last name". Значение при этом остаётся тем же — в поле "First name" или "Given name" необходимо указать ваше личное имя.

Имя или фамилия: правильное заполнение форм

Когда речь идёт о заполнении англоязычных форм, главное правило — следовать указанной структуре и не пытаться адаптировать её под русскую традицию именования. Несмотря на кажущуюся простоту, именно здесь кроется главный источник ошибок.

Елена Карпова, переводчик-синхронист Когда я только начинала работать с международными конференциями, произошёл забавный случай. Одна участница из России заполнила регистрационную форму, указав в поле First name свою фамилию — "Петрова", а в поле Last name — имя "Анна". В результате её бейдж, билеты и все документы были оформлены на "Ms. Anna Petrova", что вызвало недоумение у организаторов, когда она представлялась как "Petrova Anna". Пришлось срочно переделывать все документы, а это заняло дополнительное время и создало неловкую ситуацию. С тех пор я всегда провожу предварительный инструктаж для русскоговорящих участников о правильном заполнении форм.

При заполнении англоязычных форм придерживайтесь следующих правил:

В поле "First name" всегда указывайте ваше личное имя (Михаил, Елена)

В поле "Last name" указывайте фамилию (Иванов, Петрова)

Если в анкете есть поле "Middle name", вы можете указать там ваше отчество или второе имя

Если в анкете есть только поля "First name" и "Last name", а отчество является важной частью вашей идентификации, можно указать его вместе с именем через пробел в поле "First name"

Обратите внимание, что в некоторых случаях в форме могут использоваться другие термины с тем же значением:

Вариация термина Значение Что указывать First name / Given name / Forename / Christian name Личное имя Ваше имя (Алексей, Татьяна) Last name / Family name / Surname Фамилия Ваша фамилия (Смирнов, Кузнецова) Middle name / Middle initial Второе имя или отчество Ваше отчество (Иванович, Сергеевна) или второе имя Full name Полное имя Имя, отчество и фамилия в привычном для вас порядке

First name и Last name: главные отличия при заполнении

Чтобы избежать путаницы при заполнении англоязычных форм, важно чётко понимать разницу между First name и Last name и их соотношение с русскими понятиями имени и фамилии.

Ключевые различия между First name и Last name:

First name – личное имя, данное при рождении, которое используется при обращении к человеку (John, Mary, David);

Last name – фамилия, семейное или родовое имя, которое обычно передаётся от родителей к детям (Smith, Johnson, Brown).

При заполнении форм важно учитывать следующие нюансы:

Если у вас составное имя (например, Анна-Мария), его можно указать полностью в поле First name, включая дефис. Если у вас двойная фамилия (например, Иванов-Петров), её следует указать полностью в поле Last name. В некоторых формах может быть ограничение на количество символов — в таком случае могут потребоваться сокращения. При транслитерации следите за соответствием написания имени в различных документах (особенно в паспорте).

Специфика обращения в английском языке также связана с этой разницей: при формальном обращении используется "Mr./Mrs./Ms." + Last name (например, "Mr. Smith"), а при неформальном — только First name ("Hello, John").

Дмитрий Сорокин, консультант по иммиграции Работая с визовыми заявлениями, я часто сталкиваюсь с проблемой несоответствия данных в разных документах. Один из моих клиентов, Александр Николаевич Волков, при подаче заявления на визу США указал в поле First name "Alexander Nikolaevich", а в поле Last name — "Volkov". Когда пришло время интервью, сотрудник консульства заметил, что в предыдущей визе он был указан как "Alexander Volkov" без отчества. Это вызвало дополнительные вопросы и проверки. Оказалось, что при получении предыдущей визы он указал отчество в поле Middle name. Консульский сотрудник провел дополнительную проверку и внёс исправления, но этот случай показывает, как важно быть последовательным при заполнении документов и всегда придерживаться одного и того же формата указания имени.

Особенности указания русских имён в английских формах

Указание русских имён в англоязычных формах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для корректного заполнения документов. 🌍 Основные сложности возникают с транслитерацией, отчествами и порядком следования компонентов имени.

Транслитерация имён и фамилий

При заполнении английских форм необходимо использовать латинские буквы. Существует несколько стандартов транслитерации русских имён, но рекомендуется придерживаться того варианта, который указан в ваших официальных документах (загранпаспорт, виза):

Екатерина может быть транслитерирована как Ekaterina или Yekaterina

Юрий может быть Yuri, Yuriy или Yurii

Алексей может быть Alexey, Alexei или Aleksei

Как указывать отчество

В английской традиции отчество как таковое отсутствует, что создаёт определённые трудности при заполнении форм:

Если в форме есть поле Middle name, указывайте отчество в нём

Если поля Middle name нет, но отчество является важной частью вашей идентификации (например, в официальных документах), можно указать его вместе с именем в поле First name через пробел

В некоторых случаях отчество можно сократить до инициала (например, Ivan P. Smirnov вместо Ivan Petrovich Smirnov)

Правила транслитерации для официальных документов

Для официальных документов в России существуют стандарты транслитерации, определённые Приказом МИД России. Придерживайтесь следующих правил:

Русская буква Латинская транслитерация Примеры А A Анна → Anna Б B Борис → Boris В V Владимир → Vladimir Е, Ё E, E Елена → Elena, Фёдор → Fedor Ж Zh Жанна → Zhanna Й I, Y Андрей → Andrei/Andrey Х Kh Михаил → Mikhail Ц Ts Царёв → Tsarev Ч Ch Чехов → Chekhov Ш Sh Шишкин → Shishkin Щ Shch Щедрин → Shchedrin Ы Y Крылов → Krylov Ю Iu, Yu Юрий → Iurii/Yurii Я Ia, Ya Яковлев → Iakovlev/Yakovlev

Практические рекомендации

При заполнении англоязычных форм с русскими именами:

Всегда ориентируйтесь на написание в официальных документах (загранпаспорт) Сохраняйте последовательность — используйте одно и то же написание во всех документах При возникновении сомнений, уточните у представителей организации, для которой заполняется форма Делайте фотографии или скриншоты заполненных форм для будущих обращений При необходимости, указывайте альтернативные варианты написания вашего имени в дополнительных комментариях или полях "Other names" (если такие поля присутствуют)

Распространённые ошибки при заполнении поля First name

При заполнении англоязычных форм даже опытные путешественники и специалисты допускают ошибки. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. 🚫

Ошибки транспозиции: перестановка имени и фамилии

Наиболее частая ошибка – указание фамилии в поле First name, а имени в поле Last name. Это происходит из-за того, что в русском языке мы привыкли сначала называть фамилию, а потом имя, особенно в официальных документах.

❌ Неправильно: First name: Иванов, Last name: Иван

✅ Правильно: First name: Иван, Last name: Иванов

Ошибки с отчеством: неправильное размещение

Многие не знают, куда именно вписать отчество, особенно если в форме отсутствует поле Middle name.

❌ Неправильно: First name: Иван, Last name: Иванович Петров (отчество добавлено к фамилии)

✅ Правильно: First name: Иван, Middle name: Иванович, Last name: Петров

✅ Правильно (если нет поля Middle name): First name: Иван Иванович, Last name: Петров

Ошибки транслитерации: несоответствие документам

Часто люди используют разные варианты транслитерации своего имени в разных документах, что может привести к проблемам при проверке личности.

❌ Неправильно: Различные варианты написания одного и того же имени в разных документах (Yulia в одном документе и Julia в другом)

✅ Правильно: Использование единого варианта транслитерации, соответствующего загранпаспорту

Ошибки с инициалами и сокращениями

Использование только инициалов вместо полного имени или неправильное использование сокращений также приводит к проблемам.

❌ Неправильно: First name: A., Last name: Ivanov (инициал вместо полного имени)

✅ Правильно: First name: Alexander, Last name: Ivanov

Ошибки с составными именами и фамилиями

При заполнении форм с составными именами или двойными фамилиями часто возникает путаница.

❌ Неправильно: First name: Anna, Last name: Maria Ivanova (часть составного имени добавлена к фамилии)

✅ Правильно: First name: Anna-Maria, Last name: Ivanova

❌ Неправильно: First name: Sergei, Last name: Ivanov (при наличии двойной фамилии Иванов-Петров)

✅ Правильно: First name: Sergei, Last name: Ivanov-Petrov

Сводная таблица типичных ошибок и их решений

Типичная ошибка Последствия Правильный вариант Перестановка имени и фамилии Несоответствие документов, проблемы с идентификацией, отказ в услугах First name = имя, Last name = фамилия Неправильное размещение отчества Путаница в документах, возможные задержки при проверке Отчество в поле Middle name или через пробел в First name Разные варианты транслитерации Сложности при сопоставлении документов, дополнительные проверки Единообразная транслитерация во всех документах Использование инициалов Неполная идентификация, возможен отказ в обслуживании Полное написание имени вместо инициалов Неверное указание составных имён/фамилий Некорректные документы, проблемы при посадке на рейс, регистрации Указание полного составного имени/фамилии в соответствующем поле

Рекомендации для избежания ошибок

Всегда сверяйте написание с официальными документами (загранпаспортом) В случае сомнений обратитесь к примерам заполнения формы или к службе поддержки Используйте одинаковое написание во всех документах для конкретной поездки или услуги Делайте копии заполненных форм для будущего использования Проверяйте итоговые документы после получения и немедленно сообщайте о любых ошибках