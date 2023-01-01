Аксессуары на английском: полный словарь модных терминов и фраз

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Любители моды и стиля, желающие улучшить свой лексический запас

Путешественники, планирующие шопинг за границей и общение с носителями языка Изучение английского языка становится гораздо проще, когда вы овладеваете тематической лексикой 👑. Особенно полезно знать названия аксессуаров — ведь шоппинг и комплименты внешнему виду составляют значительную часть повседневного общения за границей! Представляем вам исчерпывающий гид по аксессуарам на английском с транскрипцией и произношением. Этот словарь поможет избежать неловких ситуаций в магазинах, свободно обсуждать стиль с носителями языка и эффектно расширить ваш словарный запас. Готовы превратить скучное запоминание слов в увлекательное погружение в мир моды и стиля? Тогда начнем! 🌟

Что такое аксессуары: основные термины с транскрипцией

Аксессуары (accessories [ək'sesəriz]) — дополнительные предметы, которые дополняют образ и подчеркивают индивидуальность. Этот термин происходит от французского слова "accessoire", означающего "дополнительный". В английском языке для обозначения различных типов аксессуаров используется богатый словарный запас, который важно освоить для полноценного общения.

Основные типы аксессуаров можно разделить на несколько категорий:

Fashion accessories [ˈfæʃn əkˈsesəriz] — модные аксессуары

Jewelry [ˈdʒuːəlri] — ювелирные изделия

Bags [bæɡz] — сумки

Headwear [ˈhedweə] — головные уборы

Eyewear [ˈaɪweə] — очки и оптика

Timepieces [ˈtaɪmpiːsɪz] — часы и хронометры

Когда мы говорим об аксессуарах в английском языке, важно понимать не только перевод, но и контекст использования. Например, слово "accessorize" [əkˈsesəraɪz] означает "дополнять наряд аксессуарами". А фраза "statement piece" [ˈsteɪtmənt piːs] описывает броский, заметный аксессуар, который привлекает внимание и является центральным элементом образа.

Анна Соколова, преподаватель английского языка и стилист Однажды моя студентка Ирина готовилась к деловой поездке в Лондон. Она отлично владела бизнес-английским, но совершенно не знала, как называются предметы гардероба и аксессуары. На первой же встрече с британскими партнерами ей сделали комплимент по поводу элегантной броши, а она смогла лишь улыбнуться в ответ. Этот случай заставил нас организовать интенсив по "модному словарю". Мы превратили обучение в игру — Ирина фотографировала свои аксессуары, а потом составляла для них описание на английском. Через месяц она уже свободно обсуждала детали гардероба с зарубежными коллегами, что значительно укрепило неформальные связи. Этот опыт показал мне, насколько важна "периферийная" лексика для полноценного общения и создания профессионального имиджа.

Для облегчения запоминания, давайте рассмотрим основные термины в таблице:

Английский термин Транскрипция Перевод Пример употребления Accessory [əkˈsesəri] Аксессуар This belt is a perfect accessory for your outfit. Outfit [ˈaʊtfɪt] Наряд, комплект одежды Her outfit was complemented by elegant accessories. Adornment [əˈdɔːnmənt] Украшение The simple dress needed some adornment. Embellishment [ɪmˈbelɪʃmənt] Декоративный элемент The scarf had beautiful embellishments on its edges. To accessorize [əkˈsesəraɪz] Дополнять аксессуарами She knows how to accessorize every outfit perfectly.

Помните, что при изучении произношения аксессуаров на английском особое внимание следует уделить ударениям. В большинстве случаев ударение падает на второй слог, как в слове acCESsory [əkˈsesəri].

Ювелирные украшения и бижутерия на английском языке

Ювелирные изделия — пожалуй, самая разнообразная категория аксессуаров. В английском языке существует четкое разделение между fine jewelry [faɪn ˈdʒuːəlri] (ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней) и costume jewelry [ˈkɒstjuːm ˈdʒuːəlri] (бижутерия).

Основные виды ювелирных украшений включают:

Necklace [ˈnekləs] — ожерелье, колье

Pendant [ˈpendənt] — кулон, подвеска

Earrings [ˈɪərɪŋz] — серьги

Bracelet [ˈbreɪslət] — браслет

Ring [rɪŋ] — кольцо

Brooch [brəʊtʃ] — брошь

Tiara [tiˈɑːrə] — тиара, диадема

Cufflinks [ˈkʌflɪŋks] — запонки

Anklet [ˈæŋklət] — браслет на щиколотку

Интересно, что в английском существуют специальные термины для разных типов ожерелий в зависимости от их длины и стиля:

Choker [ˈtʃəʊkə] — короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее

Princess necklace [ˈprɪnsɛs ˈnekləs] — ожерелье длиной 45-50 см

Opera necklace [ˈɒprə ˈnekləs] — длинное ожерелье (70-90 см)

Rope [rəʊp] — очень длинное ожерелье (более 90 см)

Lariat [ˈlæriət] — ожерелье без застежки, концы которого можно завязать

Для серег также существует отдельная терминология:

Stud earrings [stʌd ˈɪərɪŋz] — гвоздики

Hoop earrings [huːp ˈɪərɪŋz] — серьги-кольца

Drop earrings [drɒp ˈɪərɪŋz] — висячие серьги

Chandelier earrings [ʃændəˈlɪə ˈɪərɪŋz] — серьги-люстры

Huggie earrings [ˈhʌɡi ˈɪərɪŋz] — маленькие серьги-колечки

При обсуждении материалов и камней используются следующие термины:

Gold [ɡəʊld] — золото

Silver [ˈsɪlvə] — серебро

Platinum [ˈplætɪnəm] — платина

Gemstone [ˈdʒemstəʊn] — драгоценный камень

Diamond [ˈdaɪəmənd] — бриллиант

Pearl [pɜːl] — жемчуг

Rhinestone [ˈraɪnstəʊn] — стразы

Сумки и кошельки: английские названия с произношением

Сумки — это не просто аксессуар, а настоящий способ самовыражения. В английском языке существует впечатляющее разнообразие терминов для обозначения различных типов сумок, и знание этой лексики значительно обогатит ваш словарный запас.

Тип сумки Английское название Транскрипция Описание Сумка (общее название) Bag [bæɡ] Общий термин для любых сумок Сумка через плечо Shoulder bag [ˈʃəʊldə bæɡ] Сумка с длинным ремнем для ношения на плече Сумка-тоут Tote bag [təʊt bæɡ] Большая сумка с двумя ручками, обычно без застежки Клатч Clutch [klʌtʃ] Маленькая сумка без ручек для вечерних мероприятий Рюкзак Backpack [ˈbækpæk] Сумка с двумя лямками для ношения на спине Сумка-мессенджер Messenger bag [ˈmesɪndʒə bæɡ] Сумка с длинным ремнем для ношения через плечо Сумка-хобо Hobo bag [ˈhəʊbəʊ bæɡ] Большая полумесяцем сумка с короткой ручкой Сумка-ведро Bucket bag [ˈbʌkɪt bæɡ] Сумка цилиндрической формы с затяжкой сверху

Для финансовых аксессуаров также существует своя терминология:

Wallet [ˈwɒlɪt] — бумажник, кошелек (обычно мужской)

Purse [pɜːs] — кошелек (часто женский)

Coin purse [kɔɪn pɜːs] — монетница

Billfold [ˈbɪlfəʊld] — бумажник для купюр

Money clip [ˈmʌni klɪp] — зажим для денег

Card holder [kɑːd ˈhəʊldə] — визитница, картхолдер

Стоит отметить, что в американском и британском английском существуют некоторые различия в терминологии. Например, в США термин "purse" часто используется для обозначения женской сумки, в то время как в Великобритании этим словом обычно называют небольшой кошелек для монет.

Михаил Дорофеев, переводчик-синхронист Помню случай, когда сопровождал делегацию русских бизнесменов на выставке модных аксессуаров в Милане. Все шло гладко, пока один из участников делегации не решил обсудить с итальянским производителем "барсетки". Я автоматически перевел это как "man purse", что вызвало недоумение у итальянца, говорившего по-английски. В США и Великобритании слово "purse" ассоциируется преимущественно с женскими аксессуарами! Пришлось быстро исправляться на "men's bag" или "messenger bag". Этот случай стал для меня отличным уроком — при переводе терминов, связанных с модой и аксессуарами, нужно учитывать не только буквальное значение, но и культурные ассоциации, которые вызывают те или иные слова. С тех пор я всегда уделяю особое внимание контексту и целевой аудитории при работе с модной терминологией. 🎯

Головные уборы и очки в английском лексиконе

Головные уборы и очки — важные функциональные и стилистические элементы гардероба. Знание их правильных названий на английском поможет вам точно описать свои предпочтения или сделать покупку за границей.

Основные типы головных уборов:

Hat [hæt] — шляпа (общее название)

Cap [kæp] — кепка

Beanie [ˈbiːni] — шапка-бини, вязаная облегающая шапка

Beret [ˈbereɪ] — берет

Fedora [fɪˈdɔːrə] — федора, мягкая шляпа с загнутыми полями

Panama hat [ˈpænəmɑː hæt] — панама

Visor [ˈvaɪzə] — козырек

Headband [ˈhedbænd] — повязка на голову

Turban [ˈtɜːbən] — тюрбан

Bucket hat [ˈbʌkɪt hæt] — панама в форме ведра

Сезонные головные уборы имеют свои особые названия:

Winter hat [ˈwɪntə hæt] — зимняя шапка

Trapper hat [ˈtræpə hæt] — шапка-ушанка

Straw hat [strɔː hæt] — соломенная шляпа

Sun hat [sʌn hæt] — шляпа от солнца с широкими полями

В сфере оптики и очков используются следующие термины:

Glasses [ˈɡlɑːsɪz] — очки

Sunglasses [ˈsʌnɡlɑːsɪz] — солнцезащитные очки

Eyeglasses [ˈaɪɡlɑːsɪz] — очки для коррекции зрения

Reading glasses [ˈriːdɪŋ ˈɡlɑːsɪz] — очки для чтения

Frames [freɪmz] — оправа очков

Lenses [ˈlenzɪz] — линзы

Стили оправ очков имеют свои специфические названия:

Aviator [ˈeɪvieɪtə] — авиаторы, очки-капельки

Wayfarer [ˈweɪfeərə] — вайфареры, трапециевидная оправа

Cat-eye [kæt aɪ] — "кошачий глаз", оправа с заостренными внешними уголками

Round [raʊnd] — круглые очки

Oval [ˈəʊvəl] — овальные очки

Square [skweə] — квадратные очки

Rimless [ˈrɪmləs] — безободковые очки

Half-rim [hɑːf rɪm] — полуободковые очки

Для описания солнцезащитных очков также важно знать термины, связанные с типами линз:

Polarized lenses [ˈpəʊləraɪzd ˈlenzɪz] — поляризованные линзы

Mirrored lenses [ˈmɪrəd ˈlenzɪz] — зеркальные линзы

Gradient lenses [ˈɡreɪdiənt ˈlenzɪz] — линзы с градиентом

Tinted lenses [tɪntɪd ˈlenzɪz] — тонированные линзы

Помните, что при произношении слов, относящихся к очкам, часто встречается звук [ɡ], который нужно произносить четко, особенно в слове "glasses" [ˈɡlɑːsɪz], избегая русского акцента, когда этот звук смягчается.

Часы и другие популярные аксессуары по-английски

Часы и различные дополнительные аксессуары помогают подчеркнуть индивидуальность и завершить образ. Давайте рассмотрим их английские названия с транскрипцией для правильного произношения.

Термины, связанные с часами:

Watch [wɒtʃ] — наручные часы

Wristwatch [ˈrɪstwɒtʃ] — наручные часы

Pocket watch [ˈpɒkɪt wɒtʃ] — карманные часы

Smartwatch [smɑːt wɒtʃ] — умные часы

Watch face [wɒtʃ feɪs] — циферблат

Watch band/strap [wɒtʃ bænd/stræp] — ремешок часов

Chronograph [ˈkrɒnəɡrɑːf] — хронограф

Digital watch [ˈdɪdʒɪtl wɒtʃ] — электронные часы

Analog watch [ˈænəlɒɡ wɒtʃ] — аналоговые часы

Другие популярные аксессуары с транскрипцией:

Scarf [skɑːf] — шарф

Tie [taɪ] — галстук

Bow tie [bəʊ taɪ] — галстук-бабочка

Belt [belt] — ремень

Gloves [ɡlʌvz] — перчатки

Mittens [ˈmɪtnz] — варежки

Pin [pɪn] — значок, булавка

Hair accessories [heə əkˈsesəriz] — аксессуары для волос

Hair clip [heə klɪp] — заколка для волос

Hairband [ˈheəbænd] — ободок для волос

Hair tie [heə taɪ] — резинка для волос

Scrunchie [ˈskrʌntʃi] — резинка-скранчи

Handkerchief [ˈhæŋkətʃɪf] — носовой платок

Pocket square [ˈpɒkɪt skweə] — платок для нагрудного кармана

Keychain [ˈkiːtʃeɪn] — брелок

Для различных видов ремней существуют свои специфические названия:

Leather belt [ˈleðə belt] — кожаный ремень

Woven belt [ˈwəʊvən belt] — плетеный ремень

Elasticated belt [ɪˈlæstɪkeɪtɪd belt] — эластичный ремень

Chain belt [tʃeɪn belt] — ремень-цепочка

Buckle [ˈbʌkl] — пряжка ремня

Особое внимание стоит уделить технологическим аксессуарам, которые стали неотъемлемой частью современного образа:

Phone case [fəʊn keɪs] — чехол для телефона

Wireless earphones [ˈwaɪələs ˈɪəfəʊnz] — беспроводные наушники

Power bank [ˈpaʊə bæŋk] — внешний аккумулятор

Laptop sleeve [ˈlæptɒp sliːv] — чехол для ноутбука

Tablet cover [ˈtæblət ˈkʌvə] — обложка для планшета