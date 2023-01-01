15 ключевых фразовых глаголов с give: обогатите свою речь

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, стремящиеся улучшить свои языковые навыки для общения на английском языке Фразовые глаголы с "give" — настоящие языковые хамелеоны, без которых невозможно представить живую английскую речь. Один корневой глагол в сочетании с разными предлогами и наречиями порождает целое семейство выражений с совершенно разными значениями. Добавьте "up" к "give" — и вы уже говорите о капитуляции, а не о вручении подарка. Освоив эти 15 ключевых фразовых глаголов с "give", вы сможете значительно обогатить свою речь и понимать англоговорящих собеседников на новом уровне — будь то деловая встреча, неформальное общение или просмотр любимого сериала без субтитров. 🚀

Почему фразовые глаголы с give так важны в английском

Фразовые глаголы — это особая категория языковых конструкций, которые придают английскому языку живость, идиоматичность и гибкость. Базовый глагол "give" (давать) в сочетании с различными предлогами и наречиями трансформируется в десятки выражений, многие из которых невозможно перевести дословно.

Значимость фразовых глаголов с "give" обусловлена несколькими ключевыми факторами:

Частота использования — глагол "give" входит в топ-100 самых употребляемых английских слов

Разнообразие значений — от буквальных до абстрактных и идиоматических

Незаменимость в повседневной коммуникации — многие понятия выражаются именно через фразовые глаголы

Отсутствие прямых эквивалентов в русском языке — что требует понимания контекста

Владение фразовыми глаголами с "give" значительно повышает уровень вашего английского и делает речь естественной, приближенной к речи носителей языка. Не случайно на экзаменах IELTS и TOEFL правильное использование фразовых глаголов может повысить оценку за лексическое разнообразие и точность выражения мыслей.

Формальный язык Разговорный язык с фразовыми глаголами I surrendered in our argument I gave in during our argument He revealed the secret information He gave away the secret information She abandoned her attempt to quit smoking She gave up trying to quit smoking They distributed all free samples They gave out all free samples

Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Помню, как один из моих студентов готовился к важному собеседованию в международной компании. Николай прекрасно знал грамматику, имел обширный словарный запас, но его английская речь звучала неестественно. Во время пробного интервью он сказал: "I want to dedicate myself to this project," что грамматически верно, но звучит формально. После наших занятий по фразовым глаголам он заменил это на "I want to give myself over to this project," что сразу придало его речи естественность и глубину. На реальном собеседовании HR-менеджер даже спросил, жил ли он в англоязычной стране. Фразовые глаголы с "give" стали для него настоящим прорывом в освоении живого английского языка.

15 самых употребительных фразовых глаголов с give

Давайте рассмотрим 15 наиболее востребованных фразовых глаголов с "give", их значения и примеры использования в контексте. Эти конструкции составляют основу разговорного английского и встречаются как в повседневной речи, так и в деловом общении. 🔍

Give up – сдаваться, отказываться от чего-либо, бросать привычку After trying for months, she finally gave up smoking. (После нескольких месяцев попыток она наконец бросила курить.) Give in – уступать, поддаваться, капитулировать He didn't want to attend the party, but eventually gave in to his friends' pressure. (Он не хотел идти на вечеринку, но в конце концов уступил давлению друзей.) Give away – раздавать, разглашать (секрет), выдавать (кого-то) They gave away free samples at the opening of the new store. (На открытии нового магазина они раздавали бесплатные образцы.) Your nervous smile gave away the fact that you were lying. (Твоя нервная улыбка выдала тот факт, что ты лгал.) Give out – раздавать, распространять; истощаться, ломаться The teacher gave out the test papers. (Учитель раздал контрольные работы.) My phone battery gave out in the middle of the conversation. (Батарея моего телефона разрядилась посреди разговора.) Give off – излучать, испускать (свет, тепло, запах) The flowers gave off a pleasant scent. (Цветы испускали приятный аромат.) Give back – возвращать, отдавать обратно Please give back the books you borrowed from the library. (Пожалуйста, верни книги, которые ты взял в библиотеке.) Give over – прекратить, посвятить (себя чему-то) He has given himself over completely to his new hobby. (Он полностью посвятил себя своему новому хобби.) Give out to – ругать, критиковать (используется в ирландском и британском английском) My mother gave out to me for coming home late. (Моя мать отругала меня за то, что я поздно пришел домой.) Give onto – выходить на (о помещении, двери, окне) The living room windows give onto a beautiful garden. (Окна гостиной выходят на прекрасный сад.) Give rise to – вызывать, порождать, становиться причиной The incident gave rise to a heated debate. (Этот инцидент вызвал жаркие дебаты.) Give it to someone – отругать, отчитать кого-либо The coach really gave it to the team after they lost the game. (Тренер действительно отругал команду после того, как они проиграли игру.) Give off on – производить впечатление He gives off on being very confident, but he's actually quite shy. (Он производит впечатление очень уверенного человека, но на самом деле он довольно застенчив.) Give in to – поддаваться (искушению, давлению) Don't give in to the temptation to check social media during work hours. (Не поддавайся искушению проверять социальные сети в рабочее время.) Give out about – жаловаться на что-то (используется в ирландском английском) She's always giving out about the weather. (Она всегда жалуется на погоду.) Give it a go/shot/try – попробовать что-то сделать I've never played tennis before, but I'm willing to give it a go. (Я никогда раньше не играл в теннис, но я готов попробовать.)

Как запомнить значения фразовых глаголов с give

Запоминание фразовых глаголов — это настоящий вызов для изучающих английский язык. Однако существуют эффективные стратегии, которые значительно облегчают этот процесс. 🧠

Используйте метод ассоциаций — связывайте новые фразовые глаголы с яркими образами или историями. Например, "give up" можно представить как поднятие рук вверх (up) в знак капитуляции.

— связывайте новые фразовые глаголы с яркими образами или историями. Например, "give up" можно представить как поднятие рук вверх (up) в знак капитуляции. Группируйте по значению — объединяйте фразовые глаголы со схожим смыслом, например: "give away" и "give out" (оба могут означать "раздавать").

— объединяйте фразовые глаголы со схожим смыслом, например: "give away" и "give out" (оба могут означать "раздавать"). Применяйте интервальное повторение — возвращайтесь к изученным глаголам через определенные интервалы времени (1 день, 3 дня, неделя, месяц).

— возвращайтесь к изученным глаголам через определенные интервалы времени (1 день, 3 дня, неделя, месяц). Создавайте ментальные карты — визуализируйте связи между глаголом "give" и различными предлогами/наречиями.

— визуализируйте связи между глаголом "give" и различными предлогами/наречиями. Учите в контексте — запоминайте не отдельные фразовые глаголы, а целые предложения или мини-истории с ними.

Для лучшего усвоения материала попробуйте метод "сюжетной линии", где каждый фразовый глагол с "give" становится частью единой истории:

Михаил Соколов, лингвист-когнитивист Однажды я работал с группой студентов, которые никак не могли запомнить фразовые глаголы с "give". Тогда я предложил им придумать историю, используя максимальное количество этих глаголов. Одна из студенток, Марина, создала рассказ о том, как она планировала вечеринку. Она "gave out" (раздала) приглашения, "gave away" (раскрыла) секрет о сюрпризе для именинника, "gave in" (уступила) просьбам друзей изменить меню, и чуть не "gave up" (сдалась), когда возникли проблемы с помещением. Торт "gave off" (испускал) приятный аромат, а гости "gave back" (вернули) хозяйке все её контейнеры после вечеринки.

Через месяц Марина не только помнила все эти фразовые глаголы, но и активно использовала их в речи, связывая с элементами своей истории. Она говорила: "Когда я думаю о том, как 'give in', я представляю, как уступаю в споре о меню для вечеринки". Этот метод оказался настолько эффективным, что вскоре все студенты в группе создавали свои "фразово-глагольные истории".

Еще один эффективный подход — анализировать логику предлогов. Многие предлоги сохраняют свое пространственное значение даже в фразовых глаголах:

Предлог/наречие Базовое значение Фразовый глагол Логическая связь up вверх give up поднять руки вверх (сдаться) away прочь give away отдавать от себя прочь back назад give back вернуть назад то, что брал in внутрь give in войти в положение другого (уступить) out наружу give out распространять наружу (раздавать) off от поверхности give off испускать что-то от своей поверхности

Ситуации применения фразовых глаголов с give в речи

Фразовые глаголы с "give" встречаются в самых разнообразных контекстах и ситуациях общения. Понимание того, когда и как использовать эти выражения, делает вашу речь более естественной и соответствующей ситуации. 🗣️

Деловая коммуникация:

"The CEO gave off an air of confidence during the presentation" (Генеральный директор излучал уверенность во время презентации)

"We need to give back to the community that supports our business" (Нам нужно отдавать долг сообществу, которое поддерживает наш бизнес)

"Don't give away confidential information during negotiations" (Не разглашайте конфиденциальную информацию во время переговоров)

"The new strategy has given rise to significant improvements" (Новая стратегия привела к значительным улучшениям)

Повседневные разговоры:

"I'm trying to give up sugar for health reasons" (Я пытаюсь отказаться от сахара по состоянию здоровья)

"The neighbor's dog gives off a terrible smell when wet" (От соседской собаки исходит ужасный запах, когда она мокрая)

"She finally gave in and bought the shoes she wanted" (Она наконец уступила и купила туфли, которые хотела)

"Let's give this restaurant a try" (Давай попробуем этот ресторан)

Эмоциональные контексты:

"Don't give up on your dreams just because of one setback" (Не отказывайся от своих мечт из-за одной неудачи)

"His silence gave away his guilt" (Его молчание выдало его вину)

"She always gives in to her children's demands" (Она всегда уступает требованиям своих детей)

"The coach really gave it to the team after their poor performance" (Тренер действительно отругал команду после их плохого выступления)

Академическая среда:

"The professor gave out the assignment instructions" (Профессор раздал инструкции к заданию)

"Many students give up learning languages too quickly" (Многие студенты слишком быстро бросают изучение языков)

"This experiment gives rise to several interesting hypotheses" (Этот эксперимент порождает несколько интересных гипотез)

"You need to give back all library books by the end of term" (Вам нужно вернуть все библиотечные книги к концу семестра)

Важно отметить, что некоторые фразовые глаголы с "give" имеют региональные особенности. Например, "give out about" (жаловаться на что-то) и "give out to" (ругать кого-то) особенно распространены в ирландском и британском варианте английского языка.

Также стоит учитывать уровень формальности контекста. В официальных ситуациях некоторые фразовые глаголы лучше заменять их более формальными эквивалентами:

"give up" → "abandon", "relinquish"

"give in" → "surrender", "yield"

"give back" → "return"

"give away" → "distribute", "disclose" (в зависимости от значения)

Упражнения для отработки фразовых глаголов с give

Чтобы эффективно усвоить фразовые глаголы с "give", необходимо регулярно практиковаться. Предлагаю несколько упражнений, которые помогут закрепить знания и начать активно использовать эти конструкции в речи. 📝

Упражнение 1: Заполните пропуски Вставьте подходящий фразовый глагол с "give" в каждое предложение:

After three attempts, he finally ____ trying to fix the computer himself. (сдался) The flowers ____ a sweet fragrance that filled the entire room. (испускали) Please ____ my pen when you're finished using it. (верни) She wouldn't ____ to his demands, no matter how much he insisted. (уступать) The company ____ free samples of their new product. (раздавала)

Упражнение 2: Перефразирование Замените подчеркнутые слова подходящим фразовым глаголом с "give":

His nervous behavior <u>revealed</u> that he was lying. I'm trying to <u>quit</u> drinking coffee. The charity <u>distributed</u> food to homeless people. He finally <u>surrendered</u> after arguing for hours. This chemical <u>emits</u> a strange odor when heated.

Упражнение 3: Ситуативное использование Опишите следующие ситуации, используя фразовые глаголы с "give":

Ваш друг перестал заниматься игрой на гитаре после двух месяцев. Ваша собака вернула вам мяч, который вы бросили. Ваша мама согласилась купить вам новый телефон после долгих уговоров. Вы распространили листовки о предстоящем мероприятии. Вы хотите попробовать заняться новым видом спорта.

Упражнение 4: Мини-история Составьте короткий рассказ (5-7 предложений), используя как минимум 5 разных фразовых глаголов с "give".

Упражнение 5: Диалоги Работая в паре, создайте и разыграйте диалоги для следующих ситуаций, используя указанные фразовые глаголы:

Разговор между курильщиком, который пытается бросить, и его другом (give up)

Дискуссия между родителем и ребенком о возвращении взятых вещей (give back)

Беседа двух коллег о распространении рабочих материалов (give out)

Обсуждение двумя друзьями того, стоит ли уступать давлению сверстников (give in)

Упражнение 6: Определение значения по контексту Прочитайте предложения и определите, какое значение имеет фразовый глагол с "give" в каждом случае:

"She gave away all her old clothes to charity." (раздала или выдала секрет?) "The old bridge finally gave out under the weight of the truck." (раздало или сломалось?) "His accent gave him away as a foreigner." (раздал или выдал?) "The teacher gave out homework assignments at the end of class." (раздал или истощился?) "After months of resistance, she finally gave in to temptation and bought the expensive shoes." (сдалась или уступила?)

Регулярная практика: Помимо формальных упражнений, старайтесь активно использовать фразовые глаголы с "give" в повседневной речи:

Смотрите английские фильмы и сериалы, обращая внимание на использование этих конструкций

Читайте книги и статьи на английском, выписывая встречающиеся фразовые глаголы

Практикуйте разговорный английский, сознательно включая изученные фразовые глаголы

Ведите дневник на английском, используя фразовые глаголы для описания событий дня