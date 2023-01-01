120+ названий животных на английском языке с транскрипцией

Для кого эта статья:

начинающие изучающие английский язык

преподаватели английского, ищущие ресурсы для уроков

любители природы и зоологии, интересующиеся английским языком Открывая учебник английского, мы часто встречаем первые страницы, посвященные животным. И это не случайно — названия животных на английском языке составляют важнейший базовый словарный запас, необходимый для общения, путешествий и образования. Выучить "cat" и "dog" сможет каждый, но что делать, когда нужно рассказать о дикой природе Африки, морских глубинах или насекомых в саду? В этой статье мы собрали более 120 названий животных с транскрипцией, примерами употребления и полезными фразами — настоящую зоологическую коллекцию английской лексики! 🦁🐬🦋

Названия животных на английском: 120+ слов для изучения

Владение названиями животных на английском языке — фундаментальный навык, который пригодится в самых разных ситуациях: от простого разговора о домашних питомцах до обсуждения документальных фильмов о дикой природе. Животные часто становятся первыми словами, которые мы учим на иностранном языке, и не зря — они образуют основу нашей коммуникации о мире природы.

Прежде чем погрузиться в изучение конкретных категорий, важно понять несколько особенностей употребления названий животных в английском языке:

В английском, в отличие от русского, названия животных обычно не имеют грамматического рода. Говоря о конкретном животном, мы используем местоимение "it", если пол не важен или неизвестен.

Для обозначения самцов и самок часто используются специальные слова (например, bull/cow для быка/коровы) или добавляются слова male/female перед названием животного.

Названия детенышей животных часто отличаются от названий взрослых особей (calf — теленок, lamb — ягненок).

Собирательные существительные для групп животных в английском очень разнообразны: flock of sheep (стадо овец), pride of lions (прайд львов), school of fish (стая рыб).

При изучении названий животных важно не только запомнить само слово, но и научиться правильно его произносить. Поэтому каждое название в нашем списке сопровождается транскрипцией и примером употребления в контексте.

Категория животных Примерное количество слов в списке Уровень сложности Домашние и сельскохозяйственные 30+ Начальный (A1-A2) Дикие животные и хищники 35+ Средний (A2-B1) Морские обитатели 25+ Средний-продвинутый (B1-B2) Птицы и насекомые 30+ Продвинутый (B2-C1)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей 8-летней ученицей Соней. На уроке мы проходили названия животных, и она выучила стандартный набор: cat, dog, cow. Через неделю Сонина семья отправилась в зоопарк в Лондоне, и там девочка поразила родителей, указывая на вольеры и называя десятки животных, о которых мы говорили на уроках: "Look, Mom, it's a flamingo! And there's a sloth – they sleep almost all day!" Мама Сони позже рассказала мне, что английские посетители зоопарка с улыбкой оборачивались, слыша, как маленькая иностранка бегло называет животных. Для Сони это стало настоящим триумфом – она не просто запомнила слова, но и применила их в реальной жизни, что дало ей колоссальную мотивацию для дальнейшего изучения языка. Этот случай убедил меня, что изучение названий животных – не просто базовый словарный запас, а важный строительный блок для формирования уверенности и интереса к языку у начинающих учеников.

Домашние и сельскохозяйственные животные с примерами

Домашние и сельскохозяйственные животные — это первые слова, которые мы обычно изучаем в курсе английского языка. Эти названия входят в базовый словарный запас и используются практически ежедневно. Зная их, вы сможете рассказать о своих питомцах, о ферме или о том, какое мясо предпочитаете в пищу.

Вот подробный список домашних животных на английском языке с транскрипцией и примерами использования:

Dog [dɒɡ] — собака Example: My dog barks at strangers but is friendly with children. (Моя собака лает на незнакомцев, но дружелюбна с детьми.)

[kæt] — кошка Example: Our cat loves to sleep on the windowsill in the sun. (Наша кошка любит спать на подоконнике на солнце.) Horse [hɔːs] — лошадь Example: She's been riding horses since she was six years old. (Она ездит верхом на лошадях с шести лет.)

[hɔːs] — лошадь Example: She's been riding horses since she was six years old. (Она ездит верхом на лошадях с шести лет.) Cow [kaʊ] — корова Example: The cows are milked twice a day on this farm. (На этой ферме коров доят два раза в день.)

[kaʊ] — корова Example: The cows are milked twice a day on this farm. (На этой ферме коров доят два раза в день.) Bull [bʊl] — бык Example: Be careful, that bull can be aggressive. (Будь осторожен, этот бык может быть агрессивным.)

[bʊl] — бык Example: Be careful, that bull can be aggressive. (Будь осторожен, этот бык может быть агрессивным.) Pig [pɪɡ] — свинья Example: Pigs are actually very clean and intelligent animals. (На самом деле свиньи — очень чистоплотные и умные животные.)

[pɪɡ] — свинья Example: Pigs are actually very clean and intelligent animals. (На самом деле свиньи — очень чистоплотные и умные животные.) Sheep [ʃiːp] — овца (ед. и мн. число!) Example: The shepherd was watching his sheep on the hillside. (Пастух наблюдал за своими овцами на склоне холма.)

[ʃiːp] — овца (ед. и мн. число!) Example: The shepherd was watching his sheep on the hillside. (Пастух наблюдал за своими овцами на склоне холма.) Goat [ɡəʊt] — коза Example: Goat cheese has a distinctive tangy flavor. (Козий сыр имеет характерный терпкий вкус.)

[ɡəʊt] — коза Example: Goat cheese has a distinctive tangy flavor. (Козий сыр имеет характерный терпкий вкус.) Rabbit [ˈræbɪt] — кролик Example: My daughter keeps a pet rabbit in a hutch in the garden. (Моя дочь держит домашнего кролика в клетке в саду.)

[ˈræbɪt] — кролик Example: My daughter keeps a pet rabbit in a hutch in the garden. (Моя дочь держит домашнего кролика в клетке в саду.) Hamster [ˈhæmstə] — хомяк Example: The hamster was running on its wheel all night. (Хомяк бегал в своем колесе всю ночь.)

[ˈræbɪt] — кролик Example: My daughter keeps a pet rabbit in a hutch in the garden. (Моя дочь держит домашнего кролика в клетке в саду.) Hamster [ˈhæmstə] — хомяк Example: The hamster was running on its wheel all night. (Хомяк бегал в своем колесе всю ночь.)

Дополнительно стоит знать названия детенышей сельскохозяйственных животных:

Calf [kɑːf] — теленок Example: The newborn calf was trying to stand on its wobbly legs. (Новорожденный теленок пытался встать на свои шаткие ножки.)

[fəʊl] — жеребенок Example: The foal stayed close to its mother. (Жеребенок держался рядом со своей матерью.) Lamb [læm] — ягненок Example: Spring is the season when lambs are born. (Весна — это сезон, когда рождаются ягнята.)

[læm] — ягненок Example: Spring is the season when lambs are born. (Весна — это сезон, когда рождаются ягнята.) Piglet [ˈpɪɡlət] — поросенок Example: The piglets were squealing as they fed. (Поросята визжали, когда их кормили.)

[ˈpɪɡlət] — поросенок Example: The piglets were squealing as they fed. (Поросята визжали, когда их кормили.) Chick [tʃɪk] — цыпленок Example: The chicks hatched from their eggs yesterday. (Цыплята вылупились из яиц вчера.)

[ˈpɪɡlət] — поросенок Example: The piglets were squealing as they fed. (Поросята визжали, когда их кормили.) Chick [tʃɪk] — цыпленок Example: The chicks hatched from their eggs yesterday. (Цыплята вылупились из яиц вчера.)

Полезные фразы о домашних животных, которые помогут вам в разговоре:

I have a pet. — У меня есть домашнее животное.

Do you like cats or dogs? — Тебе нравятся кошки или собаки?

My dog is very playful. — Моя собака очень игривая.

How many pets do you have? — Сколько у тебя домашних животных?

I'm allergic to cat fur. — У меня аллергия на кошачью шерсть.

This farm has horses, cows, and sheep. — На этой ферме есть лошади, коровы и овцы.

I need to feed my rabbit. — Мне нужно покормить моего кролика.

Дикие животные и хищники: полезные фразы

Знание английских названий диких животных и хищников особенно пригодится при просмотре документальных фильмов о природе, посещении зоопарков и обсуждении экологических тем. Эта категория включает множество экзотических животных, о которых интересно говорить и узнавать новое.

Вот основные дикие животные и хищники на английском языке:

Lion [ˈlaɪən] — лев Example: The male lion has a magnificent mane. (У льва-самца великолепная грива.)

[ˈtaɪɡə] — тигр Example: Tigers are endangered due to habitat loss and poaching. (Тигры находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и браконьерства.) Bear [beə] — медведь Example: Bears hibernate during winter months. (Медведи впадают в спячку в зимние месяцы.)

[beə] — медведь Example: Bears hibernate during winter months. (Медведи впадают в спячку в зимние месяцы.) Wolf [wʊlf] — волк Example: Wolves hunt in packs to bring down larger prey. (Волки охотятся стаями, чтобы одолеть более крупную добычу.)

[wʊlf] — волк Example: Wolves hunt in packs to bring down larger prey. (Волки охотятся стаями, чтобы одолеть более крупную добычу.) Fox [fɒks] — лиса Example: The fox ran across the field with a rabbit in its mouth. (Лиса пробежала через поле с кроликом в зубах.)

[fɒks] — лиса Example: The fox ran across the field with a rabbit in its mouth. (Лиса пробежала через поле с кроликом в зубах.) Elephant [ˈelɪfənt] — слон Example: Elephants have excellent memory and complex social structures. (У слонов отличная память и сложные социальные структуры.)

[ˈelɪfənt] — слон Example: Elephants have excellent memory and complex social structures. (У слонов отличная память и сложные социальные структуры.) Giraffe [dʒɪˈrɑːf] — жираф Example: The giraffe's long neck allows it to feed on leaves high in trees. (Длинная шея жирафа позволяет ему питаться листьями высоко на деревьях.)

[dʒɪˈrɑːf] — жираф Example: The giraffe's long neck allows it to feed on leaves high in trees. (Длинная шея жирафа позволяет ему питаться листьями высоко на деревьях.) Monkey [ˈmʌŋki] — обезьяна Example: The monkeys were swinging from branch to branch. (Обезьяны раскачивались с ветки на ветку.)

[ˈmʌŋki] — обезьяна Example: The monkeys were swinging from branch to branch. (Обезьяны раскачивались с ветки на ветку.) Kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру Example: Baby kangaroos, called joeys, grow in their mother's pouch. (Детеныши кенгуру, называемые джоями, растут в сумке матери.)

[ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру Example: Baby kangaroos, called joeys, grow in their mother's pouch. (Детеныши кенгуру, называемые джоями, растут в сумке матери.) Zebra [ˈziːbrə] — зебра Example: Each zebra has a unique pattern of stripes. (Каждая зебра имеет уникальный узор полос.)

[ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру Example: Baby kangaroos, called joeys, grow in their mother's pouch. (Детеныши кенгуру, называемые джоями, растут в сумке матери.) Zebra [ˈziːbrə] — зебра Example: Each zebra has a unique pattern of stripes. (Каждая зебра имеет уникальный узор полос.)

Хищники и опасные животные — особая категория, о которой важно уметь говорить:

Crocodile [ˈkrɒkədaɪl] — крокодил Example: Crocodiles can hold their breath underwater for up to an hour. (Крокодилы могут задерживать дыхание под водой до часа.)

[ˈkrɒkədaɪl] — крокодил Example: Crocodiles can hold their breath underwater for up to an hour. (Крокодилы могут задерживать дыхание под водой до часа.) Snake [sneɪk] — змея Example: Not all snakes are venomous, but it's best to keep your distance. (Не все змеи ядовиты, но лучше держаться от них подальше.)

[sneɪk] — змея Example: Not all snakes are venomous, but it's best to keep your distance. (Не все змеи ядовиты, но лучше держаться от них подальше.) Scorpion [ˈskɔːpiən] — скорпион Example: The scorpion's sting can be very painful. (Укус скорпиона может быть очень болезненным.)

[ˈskɔːpiən] — скорпион Example: The scorpion's sting can be very painful. (Укус скорпиона может быть очень болезненным.) Shark [ʃɑːk] — акула Example: Some sharks must swim constantly to breathe. (Некоторые акулы должны постоянно плавать, чтобы дышать.)

[ʃɑːk] — акула Example: Some sharks must swim constantly to breathe. (Некоторые акулы должны постоянно плавать, чтобы дышать.) Leopard [ˈlepəd] — леопард Example: Leopards often drag their kill up into trees to protect it from other predators. (Леопарды часто затаскивают свою добычу на деревья, чтобы защитить её от других хищников.)

Животное Место обитания Интересный факт Lion (Лев) Африканские саванны Львиный прайд возглавляют самки, а не самцы Polar Bear (Белый медведь) Арктика Кожа белого медведя черная, а шерсть прозрачная Cheetah (Гепард) Африканские равнины Самое быстрое наземное млекопитающее (до 120 км/ч) Koala (Коала) Австралия Спит до 22 часов в сутки Gorilla (Горилла) Африканские тропические леса Делит 98% ДНК с человеком

Полезные фразы о диких животных для разговора:

We went on a safari and saw lions and elephants. — Мы ездили на сафари и видели львов и слонов.

Tigers are my favorite big cats. — Тигры — мои любимые большие кошки.

Did you know that wolves live in packs? — Ты знал, что волки живут стаями?

The zoo has a new exhibit featuring endangered species. — В зоопарке есть новая экспозиция, посвященная исчезающим видам.

I'd love to see kangaroos in Australia. — Я бы хотел увидеть кенгуру в Австралии.

Bears are dangerous, especially when they have cubs. — Медведи опасны, особенно когда у них есть детеныши.

Elephants can communicate over long distances. — Слоны могут общаться на больших расстояниях.

Михаил Соколов, зоолог и переводчик научной литературы Работая над переводом исследований о миграциях диких животных, я столкнулся с забавной ситуацией. В англоязычной статье часто упоминались "elk", и я автоматически переводил это как "лось". На третий день работы меня осенило проверить контекст — оказалось, что в американском английском "elk" означает "вапити" (подвид оленя), а лось по-английски — "moose". Эта ошибка могла полностью исказить научные данные! Я срочно перепроверил весь перевод и обнаружил десятки подобных нюансов: например, "turtle" и "tortoise" часто путают даже носители языка, хотя первое — это водная черепаха, а второе — сухопутная. После этого случая я составил свой словарь «животных-ловушек» — слов, которые кажутся простыми, но часто переводятся неправильно из-за культурных различий или региональных особенностей английского языка. Теперь я всегда напоминаю студентам: изучая названия животных, обращайте внимание на их точную биологическую классификацию, а не только на общепринятый перевод.

Морские обитатели и рыбы в английском языке

Морской мир богат и разнообразен, и английский язык имеет множество слов для описания его обитателей. Знание этих терминов особенно полезно для путешествий к морю, обсуждения морской кухни или просто разговоров о подводном мире.

Основные морские млекопитающие и крупные морские животные:

Whale [weɪl] — кит Example: Blue whales are the largest animals to have ever lived on Earth. (Синие киты — самые большие животные, когда-либо жившие на Земле.)

[ˈdɒlfɪn] — дельфин Example: Dolphins are known for their intelligence and playful behavior. (Дельфины известны своим интеллектом и игривым поведением.) Seal [siːl] — тюлень Example: Seals spend part of their time on land and part in the sea. (Тюлени проводят часть времени на суше, а часть — в море.)

[siːl] — тюлень Example: Seals spend part of their time on land and part in the sea. (Тюлени проводят часть времени на суше, а часть — в море.) Walrus [ˈwɔːlrəs] — морж Example: The walrus uses its tusks to help it climb onto ice. (Морж использует свои бивни, чтобы помочь себе забраться на лед.)

[ˈwɔːlrəs] — морж Example: The walrus uses its tusks to help it climb onto ice. (Морж использует свои бивни, чтобы помочь себе забраться на лед.) Sea Lion [siː ˈlaɪən] — морской лев Example: Sea lions can walk on all four flippers on land. (Морские львы могут ходить на всех четырех ластах на суше.)

[siː ˈlaɪən] — морской лев Example: Sea lions can walk on all four flippers on land. (Морские львы могут ходить на всех четырех ластах на суше.) Octopus [ˈɒktəpəs] — осьминог Example: The octopus has three hearts and can change color to match its surroundings. (У осьминога три сердца, и он может менять цвет, чтобы соответствовать окружающей среде.)

[ˈɒktəpəs] — осьминог Example: The octopus has three hearts and can change color to match its surroundings. (У осьминога три сердца, и он может менять цвет, чтобы соответствовать окружающей среде.) Jellyfish [ˈdʒelɪfɪʃ] — медуза Example: Some jellyfish stings can be painful or even dangerous. (Укусы некоторых медуз могут быть болезненными или даже опасными.)

[ˈɒktəpəs] — осьминог Example: The octopus has three hearts and can change color to match its surroundings. (У осьминога три сердца, и он может менять цвет, чтобы соответствовать окружающей среде.) Jellyfish [ˈdʒelɪfɪʃ] — медуза Example: Some jellyfish stings can be painful or even dangerous. (Укусы некоторых медуз могут быть болезненными или даже опасными.)

Популярные виды рыб и морепродуктов:

Shark [ʃɑːk] — акула Example: Great white sharks are apex predators in the ocean. (Белые акулы — главные хищники в океане.)

[ʃɑːk] — акула Example: Great white sharks are apex predators in the ocean. (Белые акулы — главные хищники в океане.) Salmon [ˈsæmən] — лосось Example: Salmon swim upstream to spawn in the rivers where they were born. (Лососи плывут против течения, чтобы метать икру в реках, где они родились.)

[ˈsæmən] — лосось Example: Salmon swim upstream to spawn in the rivers where they were born. (Лососи плывут против течения, чтобы метать икру в реках, где они родились.) Tuna [ˈtjuːnə] — тунец Example: Tuna is popular in sushi and sashimi. (Тунец популярен в суши и сашими.)

[ˈtjuːnə] — тунец Example: Tuna is popular in sushi and sashimi. (Тунец популярен в суши и сашими.) Trout [traʊt] — форель Example: Trout is a freshwater fish that's popular with anglers. (Форель — пресноводная рыба, популярная среди рыболовов.)

[traʊt] — форель Example: Trout is a freshwater fish that's popular with anglers. (Форель — пресноводная рыба, популярная среди рыболовов.) Cod [kɒd] — треска Example: Cod is commonly used in fish and chips. (Треска часто используется в блюде "рыба с чипсами".)

[kɒd] — треска Example: Cod is commonly used in fish and chips. (Треска часто используется в блюде "рыба с чипсами".) Shrimp [ʃrɪmp] — креветка Example: She ordered garlic shrimp for dinner. (Она заказала креветки с ч

[ʃrɪmp] — креветка Example: She ordered garlic shrimp for dinner. (Она заказала креветки с чесноком на ужин.) Crab [kræb] — краб Example: We caught crabs using nets at the beach. (Мы ловили крабов сетями на пляже.)

[kræb] — краб Example: We caught crabs using nets at the beach. (Мы ловили крабов сетями на пляже.) Lobster [ˈlɒbstə] — омар Example: Lobster is considered a delicacy in many cultures. (Омар считается деликатесом во многих культурах.)

[ˈlɒbstə] — омар Example: Lobster is considered a delicacy in many cultures. (Омар считается деликатесом во многих культурах.) Oyster [ˈɔɪstə] — устрица Example: Some people believe oysters are an aphrodisiac. (Некоторые люди считают, что устрицы являются афродизиаком.)

[ˈɔɪstə] — устрица Example: Some people believe oysters are an aphrodisiac. (Некоторые люди считают, что устрицы являются афродизиаком.) Squid [skwɪd] — кальмар Example: Fried squid, or calamari, is a popular appetizer. (Жареный кальмар, или кальмари, — популярная закуска.)

Менее известные, но интересные морские создания:

Starfish [ˈstɑːfɪʃ] — морская звезда Example: Starfish can regenerate their arms if they lose them. (Морские звезды могут регенерировать свои лучи, если теряют их.)

[ˈstɑːfɪʃ] — морская звезда Example: Starfish can regenerate their arms if they lose them. (Морские звезды могут регенерировать свои лучи, если теряют их.) Sea Urchin [siː ˈɜːtʃɪn] — морской еж Example: Sea urchin roe is considered a delicacy in Japan. (Икра морского ежа считается деликатесом в Японии.)

[siː ˈɜːtʃɪn] — морской еж Example: Sea urchin roe is considered a delicacy in Japan. (Икра морского ежа считается деликатесом в Японии.) Seahorse [ˈsiːhɔːs] — морской конек Example: In seahorses, it's the male that gets pregnant and gives birth. (У морских коньков именно самец беременеет и рожает.)

[ˈsiːhɔːs] — морской конек Example: In seahorses, it's the male that gets pregnant and gives birth. (У морских коньков именно самец беременеет и рожает.) Ray [reɪ] — скат Example: Manta rays can leap completely out of the water. (Манта-скаты могут полностью выпрыгивать из воды.)

[reɪ] — скат Example: Manta rays can leap completely out of the water. (Манта-скаты могут полностью выпрыгивать из воды.) Eel [iːl] — угорь Example: Eels can generate electricity as a defense mechanism. (Угри могут генерировать электричество как механизм защиты.)

Полезные фразы о морских обитателях:

We went snorkeling and saw colorful tropical fish. — Мы занимались снорклингом и видели красочных тропических рыб.

I'd like grilled salmon for dinner. — Я бы хотел жареного лосося на ужин.

Dolphins are more intelligent than most marine animals. — Дельфины умнее большинства морских животных.

Have you ever seen a whale in the wild? — Ты когда-нибудь видел кита в дикой природе?

She's allergic to shellfish, so she can't eat shrimp or crab. — У нее аллергия на моллюсков, поэтому она не может есть креветки или крабов.

The aquarium has a new octopus exhibit. — В аквариуме новая экспозиция с осьминогом.

Птицы и насекомые: расширяем словарный запас

Птицы и насекомые составляют огромную часть животного мира, и знание их названий на английском языке поможет вам более детально описывать природу и явления, связанные с ней. Эта категория слов часто используется при обсуждении садоводства, экологии или просто при описании окружающего мира.

Распространенные птицы на английском языке:

Eagle [ˈiːɡl] — орел Example: The eagle soared high in the sky, searching for prey. (Орел парил высоко в небе, выискивая добычу.)

[ˈiːɡl] — орел Example: The eagle soared high in the sky, searching for prey. (Орел парил высоко в небе, выискивая добычу.) Owl [aʊl] — сова Example: Owls are nocturnal birds that hunt at night. (Совы — ночные птицы, которые охотятся ночью.)

[aʊl] — сова Example: Owls are nocturnal birds that hunt at night. (Совы — ночные птицы, которые охотятся ночью.) Sparrow [ˈspærəʊ] — воробей Example: A small sparrow built its nest under our roof. (Маленький воробей построил гнездо под нашей крышей.)

[ˈspærəʊ] — воробей Example: A small sparrow built its nest under our roof. (Маленький воробей построил гнездо под нашей крышей.) Robin [ˈrɒbɪn] — малиновка Example: The robin's red breast makes it easy to identify. (Красную грудку малиновки легко заметить.)

[ˈrɒbɪn] — малиновка Example: The robin's red breast makes it easy to identify. (Красную грудку малиновки легко заметить.) Crow [krəʊ] — ворона Example: Crows are among the most intelligent birds. (Вороны — одни из самых умных птиц.)

[krəʊ] — ворона Example: Crows are among the most intelligent birds. (Вороны — одни из самых умных птиц.) Seagull [ˈsiːɡʌl] — чайка Example: Seagulls followed the fishing boat, looking for scraps. (Чайки следовали за рыболовным судном, выискивая объедки.)

[ˈsiːɡʌl] — чайка Example: Seagulls followed the fishing boat, looking for scraps. (Чайки следовали за рыболовным судном, выискивая объедки.) Pigeon [ˈpɪdʒɪn] — голубь Example: Pigeons are common in city squares and parks. (Голуби распространены на городских площадях и в парках.)

[ˈpɪdʒɪn] — голубь Example: Pigeons are common in city squares and parks. (Голуби распространены на городских площадях и в парках.) Duck [dʌk] — утка Example: The ducks were swimming in the pond. (Утки плавали в пруду.)

[dʌk] — утка Example: The ducks were swimming in the pond. (Утки плавали в пруду.) Swan [swɒn] — лебедь Example: A pair of white swans glided across the lake. (Пара белых лебедей скользила по озеру.)

[swɒn] — лебедь Example: A pair of white swans glided across the lake. (Пара белых лебедей скользила по озеру.) Peacock [ˈpiːkɒk] — павлин Example: The peacock displayed its colorful tail feathers. (Павлин распустил свои красочные хвостовые перья.)

Экзотические и необычные птицы:

Flamingo [fləˈmɪŋɡəʊ] — фламинго Example: Flamingos get their pink color from the food they eat. (Фламинго получают свой розовый цвет из пищи, которую они едят.)

[fləˈmɪŋɡəʊ] — фламинго Example: Flamingos get their pink color from the food they eat. (Фламинго получают свой розовый цвет из пищи, которую они едят.) Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин Example: Penguins are flightless birds that are excellent swimmers. (Пингвины — нелетающие птицы, которые превосходно плавают.)

[ˈpeŋɡwɪn] — пингвин Example: Penguins are flightless birds that are excellent swimmers. (Пингвины — нелетающие птицы, которые превосходно плавают.) Toucan [ˈtuːkæn] — тукан Example: The toucan's large colorful bill is its most distinctive feature. (Большой красочный клюв тукана — его самая характерная черта.)

[ˈtuːkæn] — тукан Example: The toucan's large colorful bill is its most distinctive feature. (Большой красочный клюв тукана — его самая характерная черта.) Hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] — колибри Example: Hummingbirds can hover in mid-air by rapidly flapping their wings. (Колибри могут зависать в воздухе, быстро махая крыльями.)

[ˈhʌmɪŋbɜːd] — колибри Example: Hummingbirds can hover in mid-air by rapidly flapping their wings. (Колибри могут зависать в воздухе, быстро махая крыльями.) Vulture [ˈvʌltʃə] — гриф Example: Vultures play an important role as nature's cleanup crew. (Грифы играют важную роль в природе как санитары.)

Распространенные насекомые на английском языке:

Butterfly [ˈbʌtəflaɪ] — бабочка Example: A colorful butterfly landed on the flower. (Красочная бабочка села на цветок.)

[ˈbʌtəflaɪ] — бабочка Example: A colorful butterfly landed on the flower. (Красочная бабочка села на цветок.) Bee [biː] — пчела Example: Bees are crucial for pollinating plants and crops. (Пчелы необходимы для опыления растений и сельскохозяйственных культур.)

[biː] — пчела Example: Bees are crucial for pollinating plants and crops. (Пчелы необходимы для опыления растений и сельскохозяйственных культур.) Ant [ænt] — муравей Example: Ants can carry objects many times their own weight. (Муравьи могут нести предметы, во много раз превышающие их собственный вес.)

[ænt] — муравей Example: Ants can carry objects many times their own weight. (Муравьи могут нести предметы, во много раз превышающие их собственный вес.) Spider [ˈspaɪdə] — паук Example: That spider has built a web in the corner of the room. (Этот паук построил паутину в углу комнаты.)

[ˈspaɪdə] — паук Example: That spider has built a web in the corner of the room. (Этот паук построил паутину в углу комнаты.) Mosquito [məˈskiːtəʊ] — комар Example: Use insect repellent to keep mosquitoes away. (Используйте средство от насекомых, чтобы отпугнуть комаров.)

[məˈskiːtəʊ] — комар Example: Use insect repellent to keep mosquitoes away. (Используйте средство от насекомых, чтобы отпугнуть комаров.) Fly [flaɪ] — муха Example: There's a fly buzzing around the kitchen. (В кухне жужжит муха.)

[flaɪ] — муха Example: There's a fly buzzing around the kitchen. (В кухне жужжит муха.) Dragonfly [ˈdræɡənflaɪ] — стрекоза Example: The dragonfly hovered above the water. (Стрекоза зависла над водой.)

[ˈdræɡənflaɪ] — стрекоза Example: The dragonfly hovered above the water. (Стрекоза зависла над водой.) Ladybug/Ladybird [ˈleɪdibʌɡ/ˈleɪdibɜːd] — божья коровка Example: Children often consider ladybugs to be lucky. (Дети часто считают божьих коровок удачей.)

[ˈleɪdibʌɡ/ˈleɪdibɜːd] — божья коровка Example: Children often consider ladybugs to be lucky. (Дети часто считают божьих коровок удачей.) Grasshopper [ˈɡrɑːshɒpə] — кузнечик Example: The grasshopper can jump many times its body length. (Кузнечик может прыгать на расстояние, во много раз превышающее длину его тела.)

[ˈɡrɑːshɒpə] — кузнечик Example: The grasshopper can jump many times its body length. (Кузнечик может прыгать на расстояние, во много раз превышающее длину его тела.) Cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] — таракан Example: Cockroaches are known for their ability to survive in harsh conditions. (Тараканы известны своей способностью выживать в суровых условиях.)

Категория Типичная среда обитания Представители на английском Особенности Птицы-хищники Горы, леса Eagle, Hawk, Falcon Острое зрение, хищный клюв Водоплавающие птицы Озера, реки, моря Duck, Swan, Goose Перепончатые лапы, водонепроницаемые перья Насекомые-опылители Сады, поля, луга Bee, Butterfly, Moth Способствуют опылению растений Насекомые-вредители Дома, сады Mosquito, Cockroach, Termite Могут наносить вред здоровью или имуществу Экзотические птицы Тропики, южные регионы Parrot, Toucan, Flamingo Яркое оперение, необычные формы клюва

Полезные фразы о птицах и насекомых:

I'm afraid of spiders. — Я боюсь пауков.

There's a wasp nest in our garden. — В нашем саду есть осиное гнездо.

Listen to the birds singing in the morning. — Послушай, как поют птицы утром.

Bees are disappearing worldwide, which is a serious ecological problem. — Пчелы исчезают по всему миру, что является серьезной экологической проблемой.

Butterflies go through a process called metamorphosis. — Бабочки проходят через процесс, называемый метаморфозом.

We saw an eagle soaring above the mountains. — Мы видели орла, парящего над горами.

Mosquito bites can spread diseases like malaria. — Укусы комаров могут распространять такие болезни, как малярия.

Некоторые интересные идиомы с названиями птиц и насекомых:

As busy as a bee — Трудолюбивый как пчела

Bird's eye view — Вид с высоты птичьего полета

To have butterflies in your stomach — Испытывать волнение (букв. "иметь бабочек в животе")

A little bird told me — Сорока на хвосте принесла (букв. "маленькая птичка мне сказала")

To be an early bird — Быть "жаворонком" (рано вставать)

To fly like a butterfly, sting like a bee — Порхать как бабочка, жалить как пчела (знаменитая фраза Мохаммеда Али)