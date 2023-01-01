120+ названий животных на английском языке с транскрипцией#Изучение английского
Для кого эта статья:
- начинающие изучающие английский язык
- преподаватели английского, ищущие ресурсы для уроков
любители природы и зоологии, интересующиеся английским языком
Открывая учебник английского, мы часто встречаем первые страницы, посвященные животным. И это не случайно — названия животных на английском языке составляют важнейший базовый словарный запас, необходимый для общения, путешествий и образования. Выучить "cat" и "dog" сможет каждый, но что делать, когда нужно рассказать о дикой природе Африки, морских глубинах или насекомых в саду? В этой статье мы собрали более 120 названий животных с транскрипцией, примерами употребления и полезными фразами — настоящую зоологическую коллекцию английской лексики! 🦁🐬🦋
Названия животных на английском: 120+ слов для изучения
Владение названиями животных на английском языке — фундаментальный навык, который пригодится в самых разных ситуациях: от простого разговора о домашних питомцах до обсуждения документальных фильмов о дикой природе. Животные часто становятся первыми словами, которые мы учим на иностранном языке, и не зря — они образуют основу нашей коммуникации о мире природы.
Прежде чем погрузиться в изучение конкретных категорий, важно понять несколько особенностей употребления названий животных в английском языке:
- В английском, в отличие от русского, названия животных обычно не имеют грамматического рода. Говоря о конкретном животном, мы используем местоимение "it", если пол не важен или неизвестен.
- Для обозначения самцов и самок часто используются специальные слова (например, bull/cow для быка/коровы) или добавляются слова male/female перед названием животного.
- Названия детенышей животных часто отличаются от названий взрослых особей (calf — теленок, lamb — ягненок).
- Собирательные существительные для групп животных в английском очень разнообразны: flock of sheep (стадо овец), pride of lions (прайд львов), school of fish (стая рыб).
При изучении названий животных важно не только запомнить само слово, но и научиться правильно его произносить. Поэтому каждое название в нашем списке сопровождается транскрипцией и примером употребления в контексте.
|Категория животных
|Примерное количество слов в списке
|Уровень сложности
|Домашние и сельскохозяйственные
|30+
|Начальный (A1-A2)
|Дикие животные и хищники
|35+
|Средний (A2-B1)
|Морские обитатели
|25+
|Средний-продвинутый (B1-B2)
|Птицы и насекомые
|30+
|Продвинутый (B2-C1)
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей 8-летней ученицей Соней. На уроке мы проходили названия животных, и она выучила стандартный набор: cat, dog, cow. Через неделю Сонина семья отправилась в зоопарк в Лондоне, и там девочка поразила родителей, указывая на вольеры и называя десятки животных, о которых мы говорили на уроках: "Look, Mom, it's a flamingo! And there's a sloth – they sleep almost all day!"
Мама Сони позже рассказала мне, что английские посетители зоопарка с улыбкой оборачивались, слыша, как маленькая иностранка бегло называет животных. Для Сони это стало настоящим триумфом – она не просто запомнила слова, но и применила их в реальной жизни, что дало ей колоссальную мотивацию для дальнейшего изучения языка.
Этот случай убедил меня, что изучение названий животных – не просто базовый словарный запас, а важный строительный блок для формирования уверенности и интереса к языку у начинающих учеников.
Домашние и сельскохозяйственные животные с примерами
Домашние и сельскохозяйственные животные — это первые слова, которые мы обычно изучаем в курсе английского языка. Эти названия входят в базовый словарный запас и используются практически ежедневно. Зная их, вы сможете рассказать о своих питомцах, о ферме или о том, какое мясо предпочитаете в пищу.
Вот подробный список домашних животных на английском языке с транскрипцией и примерами использования:
- Dog [dɒɡ] — собака Example: My dog barks at strangers but is friendly with children. (Моя собака лает на незнакомцев, но дружелюбна с детьми.)
- Cat [kæt] — кошка Example: Our cat loves to sleep on the windowsill in the sun. (Наша кошка любит спать на подоконнике на солнце.)
- Horse [hɔːs] — лошадь Example: She's been riding horses since she was six years old. (Она ездит верхом на лошадях с шести лет.)
- Cow [kaʊ] — корова Example: The cows are milked twice a day on this farm. (На этой ферме коров доят два раза в день.)
- Bull [bʊl] — бык Example: Be careful, that bull can be aggressive. (Будь осторожен, этот бык может быть агрессивным.)
- Pig [pɪɡ] — свинья Example: Pigs are actually very clean and intelligent animals. (На самом деле свиньи — очень чистоплотные и умные животные.)
- Sheep [ʃiːp] — овца (ед. и мн. число!) Example: The shepherd was watching his sheep on the hillside. (Пастух наблюдал за своими овцами на склоне холма.)
- Goat [ɡəʊt] — коза Example: Goat cheese has a distinctive tangy flavor. (Козий сыр имеет характерный терпкий вкус.)
- Rabbit [ˈræbɪt] — кролик Example: My daughter keeps a pet rabbit in a hutch in the garden. (Моя дочь держит домашнего кролика в клетке в саду.)
- Hamster [ˈhæmstə] — хомяк Example: The hamster was running on its wheel all night. (Хомяк бегал в своем колесе всю ночь.)
Дополнительно стоит знать названия детенышей сельскохозяйственных животных:
- Calf [kɑːf] — теленок Example: The newborn calf was trying to stand on its wobbly legs. (Новорожденный теленок пытался встать на свои шаткие ножки.)
- Foal [fəʊl] — жеребенок Example: The foal stayed close to its mother. (Жеребенок держался рядом со своей матерью.)
- Lamb [læm] — ягненок Example: Spring is the season when lambs are born. (Весна — это сезон, когда рождаются ягнята.)
- Piglet [ˈpɪɡlət] — поросенок Example: The piglets were squealing as they fed. (Поросята визжали, когда их кормили.)
- Chick [tʃɪk] — цыпленок Example: The chicks hatched from their eggs yesterday. (Цыплята вылупились из яиц вчера.)
Полезные фразы о домашних животных, которые помогут вам в разговоре:
- I have a pet. — У меня есть домашнее животное.
- Do you like cats or dogs? — Тебе нравятся кошки или собаки?
- My dog is very playful. — Моя собака очень игривая.
- How many pets do you have? — Сколько у тебя домашних животных?
- I'm allergic to cat fur. — У меня аллергия на кошачью шерсть.
- This farm has horses, cows, and sheep. — На этой ферме есть лошади, коровы и овцы.
- I need to feed my rabbit. — Мне нужно покормить моего кролика.
Дикие животные и хищники: полезные фразы
Знание английских названий диких животных и хищников особенно пригодится при просмотре документальных фильмов о природе, посещении зоопарков и обсуждении экологических тем. Эта категория включает множество экзотических животных, о которых интересно говорить и узнавать новое.
Вот основные дикие животные и хищники на английском языке:
- Lion [ˈlaɪən] — лев Example: The male lion has a magnificent mane. (У льва-самца великолепная грива.)
- Tiger [ˈtaɪɡə] — тигр Example: Tigers are endangered due to habitat loss and poaching. (Тигры находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и браконьерства.)
- Bear [beə] — медведь Example: Bears hibernate during winter months. (Медведи впадают в спячку в зимние месяцы.)
- Wolf [wʊlf] — волк Example: Wolves hunt in packs to bring down larger prey. (Волки охотятся стаями, чтобы одолеть более крупную добычу.)
- Fox [fɒks] — лиса Example: The fox ran across the field with a rabbit in its mouth. (Лиса пробежала через поле с кроликом в зубах.)
- Elephant [ˈelɪfənt] — слон Example: Elephants have excellent memory and complex social structures. (У слонов отличная память и сложные социальные структуры.)
- Giraffe [dʒɪˈrɑːf] — жираф Example: The giraffe's long neck allows it to feed on leaves high in trees. (Длинная шея жирафа позволяет ему питаться листьями высоко на деревьях.)
- Monkey [ˈmʌŋki] — обезьяна Example: The monkeys were swinging from branch to branch. (Обезьяны раскачивались с ветки на ветку.)
- Kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру Example: Baby kangaroos, called joeys, grow in their mother's pouch. (Детеныши кенгуру, называемые джоями, растут в сумке матери.)
- Zebra [ˈziːbrə] — зебра Example: Each zebra has a unique pattern of stripes. (Каждая зебра имеет уникальный узор полос.)
Хищники и опасные животные — особая категория, о которой важно уметь говорить:
- Crocodile [ˈkrɒkədaɪl] — крокодил Example: Crocodiles can hold their breath underwater for up to an hour. (Крокодилы могут задерживать дыхание под водой до часа.)
- Snake [sneɪk] — змея Example: Not all snakes are venomous, but it's best to keep your distance. (Не все змеи ядовиты, но лучше держаться от них подальше.)
- Scorpion [ˈskɔːpiən] — скорпион Example: The scorpion's sting can be very painful. (Укус скорпиона может быть очень болезненным.)
- Shark [ʃɑːk] — акула Example: Some sharks must swim constantly to breathe. (Некоторые акулы должны постоянно плавать, чтобы дышать.)
- Leopard [ˈlepəd] — леопард Example: Leopards often drag their kill up into trees to protect it from other predators. (Леопарды часто затаскивают свою добычу на деревья, чтобы защитить её от других хищников.)
|Животное
|Место обитания
|Интересный факт
|Lion (Лев)
|Африканские саванны
|Львиный прайд возглавляют самки, а не самцы
|Polar Bear (Белый медведь)
|Арктика
|Кожа белого медведя черная, а шерсть прозрачная
|Cheetah (Гепард)
|Африканские равнины
|Самое быстрое наземное млекопитающее (до 120 км/ч)
|Koala (Коала)
|Австралия
|Спит до 22 часов в сутки
|Gorilla (Горилла)
|Африканские тропические леса
|Делит 98% ДНК с человеком
Полезные фразы о диких животных для разговора:
- We went on a safari and saw lions and elephants. — Мы ездили на сафари и видели львов и слонов.
- Tigers are my favorite big cats. — Тигры — мои любимые большие кошки.
- Did you know that wolves live in packs? — Ты знал, что волки живут стаями?
- The zoo has a new exhibit featuring endangered species. — В зоопарке есть новая экспозиция, посвященная исчезающим видам.
- I'd love to see kangaroos in Australia. — Я бы хотел увидеть кенгуру в Австралии.
- Bears are dangerous, especially when they have cubs. — Медведи опасны, особенно когда у них есть детеныши.
- Elephants can communicate over long distances. — Слоны могут общаться на больших расстояниях.
Михаил Соколов, зоолог и переводчик научной литературы
Работая над переводом исследований о миграциях диких животных, я столкнулся с забавной ситуацией. В англоязычной статье часто упоминались "elk", и я автоматически переводил это как "лось". На третий день работы меня осенило проверить контекст — оказалось, что в американском английском "elk" означает "вапити" (подвид оленя), а лось по-английски — "moose".
Эта ошибка могла полностью исказить научные данные! Я срочно перепроверил весь перевод и обнаружил десятки подобных нюансов: например, "turtle" и "tortoise" часто путают даже носители языка, хотя первое — это водная черепаха, а второе — сухопутная.
После этого случая я составил свой словарь «животных-ловушек» — слов, которые кажутся простыми, но часто переводятся неправильно из-за культурных различий или региональных особенностей английского языка. Теперь я всегда напоминаю студентам: изучая названия животных, обращайте внимание на их точную биологическую классификацию, а не только на общепринятый перевод.
Морские обитатели и рыбы в английском языке
Морской мир богат и разнообразен, и английский язык имеет множество слов для описания его обитателей. Знание этих терминов особенно полезно для путешествий к морю, обсуждения морской кухни или просто разговоров о подводном мире.
Основные морские млекопитающие и крупные морские животные:
- Whale [weɪl] — кит Example: Blue whales are the largest animals to have ever lived on Earth. (Синие киты — самые большие животные, когда-либо жившие на Земле.)
- Dolphin [ˈdɒlfɪn] — дельфин Example: Dolphins are known for their intelligence and playful behavior. (Дельфины известны своим интеллектом и игривым поведением.)
- Seal [siːl] — тюлень Example: Seals spend part of their time on land and part in the sea. (Тюлени проводят часть времени на суше, а часть — в море.)
- Walrus [ˈwɔːlrəs] — морж Example: The walrus uses its tusks to help it climb onto ice. (Морж использует свои бивни, чтобы помочь себе забраться на лед.)
- Sea Lion [siː ˈlaɪən] — морской лев Example: Sea lions can walk on all four flippers on land. (Морские львы могут ходить на всех четырех ластах на суше.)
- Octopus [ˈɒktəpəs] — осьминог Example: The octopus has three hearts and can change color to match its surroundings. (У осьминога три сердца, и он может менять цвет, чтобы соответствовать окружающей среде.)
- Jellyfish [ˈdʒelɪfɪʃ] — медуза Example: Some jellyfish stings can be painful or even dangerous. (Укусы некоторых медуз могут быть болезненными или даже опасными.)
Популярные виды рыб и морепродуктов:
- Shark [ʃɑːk] — акула Example: Great white sharks are apex predators in the ocean. (Белые акулы — главные хищники в океане.)
- Salmon [ˈsæmən] — лосось Example: Salmon swim upstream to spawn in the rivers where they were born. (Лососи плывут против течения, чтобы метать икру в реках, где они родились.)
- Tuna [ˈtjuːnə] — тунец Example: Tuna is popular in sushi and sashimi. (Тунец популярен в суши и сашими.)
- Trout [traʊt] — форель Example: Trout is a freshwater fish that's popular with anglers. (Форель — пресноводная рыба, популярная среди рыболовов.)
- Cod [kɒd] — треска Example: Cod is commonly used in fish and chips. (Треска часто используется в блюде "рыба с чипсами".)
- Shrimp [ʃrɪmp] — креветка Example: She ordered garlic shrimp for dinner. (Она заказала креветки с чесноком на ужин.)
- Crab [kræb] — краб Example: We caught crabs using nets at the beach. (Мы ловили крабов сетями на пляже.)
- Lobster [ˈlɒbstə] — омар Example: Lobster is considered a delicacy in many cultures. (Омар считается деликатесом во многих культурах.)
- Oyster [ˈɔɪstə] — устрица Example: Some people believe oysters are an aphrodisiac. (Некоторые люди считают, что устрицы являются афродизиаком.)
- Squid [skwɪd] — кальмар Example: Fried squid, or calamari, is a popular appetizer. (Жареный кальмар, или кальмари, — популярная закуска.)
Менее известные, но интересные морские создания:
- Starfish [ˈstɑːfɪʃ] — морская звезда Example: Starfish can regenerate their arms if they lose them. (Морские звезды могут регенерировать свои лучи, если теряют их.)
- Sea Urchin [siː ˈɜːtʃɪn] — морской еж Example: Sea urchin roe is considered a delicacy in Japan. (Икра морского ежа считается деликатесом в Японии.)
- Seahorse [ˈsiːhɔːs] — морской конек Example: In seahorses, it's the male that gets pregnant and gives birth. (У морских коньков именно самец беременеет и рожает.)
- Ray [reɪ] — скат Example: Manta rays can leap completely out of the water. (Манта-скаты могут полностью выпрыгивать из воды.)
- Eel [iːl] — угорь Example: Eels can generate electricity as a defense mechanism. (Угри могут генерировать электричество как механизм защиты.)
Полезные фразы о морских обитателях:
- We went snorkeling and saw colorful tropical fish. — Мы занимались снорклингом и видели красочных тропических рыб.
- I'd like grilled salmon for dinner. — Я бы хотел жареного лосося на ужин.
- Dolphins are more intelligent than most marine animals. — Дельфины умнее большинства морских животных.
- Have you ever seen a whale in the wild? — Ты когда-нибудь видел кита в дикой природе?
- She's allergic to shellfish, so she can't eat shrimp or crab. — У нее аллергия на моллюсков, поэтому она не может есть креветки или крабов.
- The aquarium has a new octopus exhibit. — В аквариуме новая экспозиция с осьминогом.
Птицы и насекомые: расширяем словарный запас
Птицы и насекомые составляют огромную часть животного мира, и знание их названий на английском языке поможет вам более детально описывать природу и явления, связанные с ней. Эта категория слов часто используется при обсуждении садоводства, экологии или просто при описании окружающего мира.
Распространенные птицы на английском языке:
- Eagle [ˈiːɡl] — орел Example: The eagle soared high in the sky, searching for prey. (Орел парил высоко в небе, выискивая добычу.)
- Owl [aʊl] — сова Example: Owls are nocturnal birds that hunt at night. (Совы — ночные птицы, которые охотятся ночью.)
- Sparrow [ˈspærəʊ] — воробей Example: A small sparrow built its nest under our roof. (Маленький воробей построил гнездо под нашей крышей.)
- Robin [ˈrɒbɪn] — малиновка Example: The robin's red breast makes it easy to identify. (Красную грудку малиновки легко заметить.)
- Crow [krəʊ] — ворона Example: Crows are among the most intelligent birds. (Вороны — одни из самых умных птиц.)
- Seagull [ˈsiːɡʌl] — чайка Example: Seagulls followed the fishing boat, looking for scraps. (Чайки следовали за рыболовным судном, выискивая объедки.)
- Pigeon [ˈpɪdʒɪn] — голубь Example: Pigeons are common in city squares and parks. (Голуби распространены на городских площадях и в парках.)
- Duck [dʌk] — утка Example: The ducks were swimming in the pond. (Утки плавали в пруду.)
- Swan [swɒn] — лебедь Example: A pair of white swans glided across the lake. (Пара белых лебедей скользила по озеру.)
- Peacock [ˈpiːkɒk] — павлин Example: The peacock displayed its colorful tail feathers. (Павлин распустил свои красочные хвостовые перья.)
Экзотические и необычные птицы:
- Flamingo [fləˈmɪŋɡəʊ] — фламинго Example: Flamingos get their pink color from the food they eat. (Фламинго получают свой розовый цвет из пищи, которую они едят.)
- Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин Example: Penguins are flightless birds that are excellent swimmers. (Пингвины — нелетающие птицы, которые превосходно плавают.)
- Toucan [ˈtuːkæn] — тукан Example: The toucan's large colorful bill is its most distinctive feature. (Большой красочный клюв тукана — его самая характерная черта.)
- Hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] — колибри Example: Hummingbirds can hover in mid-air by rapidly flapping their wings. (Колибри могут зависать в воздухе, быстро махая крыльями.)
- Vulture [ˈvʌltʃə] — гриф Example: Vultures play an important role as nature's cleanup crew. (Грифы играют важную роль в природе как санитары.)
Распространенные насекомые на английском языке:
- Butterfly [ˈbʌtəflaɪ] — бабочка Example: A colorful butterfly landed on the flower. (Красочная бабочка села на цветок.)
- Bee [biː] — пчела Example: Bees are crucial for pollinating plants and crops. (Пчелы необходимы для опыления растений и сельскохозяйственных культур.)
- Ant [ænt] — муравей Example: Ants can carry objects many times their own weight. (Муравьи могут нести предметы, во много раз превышающие их собственный вес.)
- Spider [ˈspaɪdə] — паук Example: That spider has built a web in the corner of the room. (Этот паук построил паутину в углу комнаты.)
- Mosquito [məˈskiːtəʊ] — комар Example: Use insect repellent to keep mosquitoes away. (Используйте средство от насекомых, чтобы отпугнуть комаров.)
- Fly [flaɪ] — муха Example: There's a fly buzzing around the kitchen. (В кухне жужжит муха.)
- Dragonfly [ˈdræɡənflaɪ] — стрекоза Example: The dragonfly hovered above the water. (Стрекоза зависла над водой.)
- Ladybug/Ladybird [ˈleɪdibʌɡ/ˈleɪdibɜːd] — божья коровка Example: Children often consider ladybugs to be lucky. (Дети часто считают божьих коровок удачей.)
- Grasshopper [ˈɡrɑːshɒpə] — кузнечик Example: The grasshopper can jump many times its body length. (Кузнечик может прыгать на расстояние, во много раз превышающее длину его тела.)
- Cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] — таракан Example: Cockroaches are known for their ability to survive in harsh conditions. (Тараканы известны своей способностью выживать в суровых условиях.)
|Категория
|Типичная среда обитания
|Представители на английском
|Особенности
|Птицы-хищники
|Горы, леса
|Eagle, Hawk, Falcon
|Острое зрение, хищный клюв
|Водоплавающие птицы
|Озера, реки, моря
|Duck, Swan, Goose
|Перепончатые лапы, водонепроницаемые перья
|Насекомые-опылители
|Сады, поля, луга
|Bee, Butterfly, Moth
|Способствуют опылению растений
|Насекомые-вредители
|Дома, сады
|Mosquito, Cockroach, Termite
|Могут наносить вред здоровью или имуществу
|Экзотические птицы
|Тропики, южные регионы
|Parrot, Toucan, Flamingo
|Яркое оперение, необычные формы клюва
Полезные фразы о птицах и насекомых:
- I'm afraid of spiders. — Я боюсь пауков.
- There's a wasp nest in our garden. — В нашем саду есть осиное гнездо.
- Listen to the birds singing in the morning. — Послушай, как поют птицы утром.
- Bees are disappearing worldwide, which is a serious ecological problem. — Пчелы исчезают по всему миру, что является серьезной экологической проблемой.
- Butterflies go through a process called metamorphosis. — Бабочки проходят через процесс, называемый метаморфозом.
- We saw an eagle soaring above the mountains. — Мы видели орла, парящего над горами.
- Mosquito bites can spread diseases like malaria. — Укусы комаров могут распространять такие болезни, как малярия.
Некоторые интересные идиомы с названиями птиц и насекомых:
- As busy as a bee — Трудолюбивый как пчела
- Bird's eye view — Вид с высоты птичьего полета
- To have butterflies in your stomach — Испытывать волнение (букв. "иметь бабочек в животе")
- A little bird told me — Сорока на хвосте принесла (букв. "маленькая птичка мне сказала")
- To be an early bird — Быть "жаворонком" (рано вставать)
- To fly like a butterfly, sting like a bee — Порхать как бабочка, жалить как пчела (знаменитая фраза Мохаммеда Али)
Расширение словарного запаса по теме животных на английском языке открывает новые горизонты для общения, чтения и понимания мира природы. Владение этими 120+ словами позволит вам свободно обсуждать все — от домашних питомцев до экзотической фауны тропических лесов. Помните: изучение названий животных — это не просто пополнение словаря, но и возможность лучше понимать природные взаимосвязи, культурные контексты и даже идиоматические выражения языка. Используйте эти слова в разговорной практике, смотрите документальные фильмы о природе на английском языке и не бойтесь обсуждать мир фауны с носителями языка — так вы не только запомните названия, но и научитесь применять их в живом общении! 🦊🦜🐝