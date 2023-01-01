Английская транскрипция: секретный код идеального произношения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить своё произношение на английском языке Правильное произношение открывает двери в мир английского языка даже когда словарный запас еще невелик. Транскрипция — это секретный код, позволяющий расшифровать любое английское слово и произнести его безупречно, даже если вы его никогда раньше не слышали. Овладение этими символами подобно получению ключа от сокровищницы: вы сможете самостоятельно осваивать новые слова, понимать разницу между британским и американским акцентами и звучать уверенно в любой языковой ситуации. Этот гид шаг за шагом проведет вас через все тонкости английской фонетической системы, превращая кажущиеся странными символы в практический инструмент совершенствования речи. 🔤

Транскрипция английских звуков: основы фонетики

Транскрипция – это система специальных символов, позволяющая точно записать произношение слова. В отличие от традиционной орфографии, где связь между написанием и произношением часто непредсказуема, транскрипция дает однозначное представление о звучании. Особенно это критично для английского языка, где разрыв между написанием и произношением порой достигает критических значений.

Для записи звуков английского языка используется Международный фонетический алфавит (International Phonetic Alphabet, IPA) – универсальная система символов, разработанная Международной фонетической ассоциацией. Эта система позволяет единообразно записывать звуки любого языка мира, что делает ее незаменимым инструментом для лингвистов, преподавателей и изучающих иностранные языки. 📚

В английском языке выделяют 44 основных звука (фонемы): 20 гласных (включая дифтонги) и 24 согласных. Каждому звуку соответствует свой символ в системе IPA. Важно понимать, что количество звуков значительно превышает количество букв алфавита (26), поэтому одна буква может обозначать разные звуки в зависимости от позиции и сочетания с другими буквами.

Александр Воронов, фонетист и преподаватель английского языка

Когда я только начинал преподавать, мои студенты постоянно жаловались на трудности с чтением новых слов. Однажды студентка Мария рассказала, как на деловой встрече она произнесла слово «queue» как [кьюэ], вызвав недоумение англоязычных коллег. После этого случая я разработал систему обучения транскрипции, начиная с первого урока. Мария освоила базовые символы за неделю и уже через месяц могла правильно читать любые новые слова, просто взглянув на их транскрипцию в словаре. Её уверенность в произношении выросла настолько, что следующая деловая поездка прошла без единой заминки в коммуникации. Транскрипция стала для неё компасом в море английского произношения.

Существует две основные системы транскрипции английского языка: британская (Received Pronunciation, RP) и американская (General American, GA). Они имеют некоторые отличия в символах и отражают разницу в произношении между этими вариантами английского.

Характеристика Британская транскрипция (RP) Американская транскрипция (GA) Произношение "r" после гласных Не произносится (non-rhotic) Произносится (rhotic) Пример: car /kɑː/ /kɑːr/ Гласный в словах типа "pot" /ɒ/ (более округлый) /ɑː/ (более открытый) Гласный в словах типа "dance" /ɑː/ /æ/ Словари, использующие систему Oxford, Cambridge Merriam-Webster, American Heritage

Для эффективного изучения транскрипции рекомендуется начать с освоения базовых символов и постепенно переходить к более сложным. Важно также слушать аудиозаписи соответствующих звуков, чтобы формировать правильное представление об их звучании.

Как читать символы международной фонетической системы

Освоение символов международной фонетической системы (IPA) может показаться сложной задачей, но с правильным подходом этот процесс становится достаточно логичным и последовательным. Каждый символ представляет конкретный звук, и понимание принципов их использования открывает доступ к точному произношению слов на английском языке.

Прежде всего, важно понимать, что символы транскрипции всегда заключаются в косые скобки (/.../) или квадратные скобки ([...]). Косые скобки используются для фонемной транскрипции (общее представление о звуках), а квадратные — для фонетической (более точное обозначение конкретной реализации звука). В большинстве словарей применяется фонемная транскрипция. 🔍

Для удобства изучения символы IPA можно разделить на три категории:

Знакомые символы — совпадают с буквами латинского алфавита и читаются как соответствующие звуки в английском: /p/, /b/, /t/, /m/. Модифицированные символы — напоминают буквы, но имеют дополнительные элементы: /ɑ/, /ɔ/, /ɛ/, /ŋ/. Специальные символы — не похожи на буквы латиницы и требуют отдельного запоминания: /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/.

Кроме самих символов, в транскрипции используются дополнительные знаки, помогающие более точно передать особенности произношения:

Двоеточие (:) — указывает на долготу звука: /i:/, /u:/, /a:/

— указывает на долготу звука: /i:/, /u:/, /a:/ Апостроф (') — обозначает основное ударение в слове: /'pɪkʧə/

— обозначает основное ударение в слове: /'pɪkʧə/ Запятая (,) — обозначает второстепенное ударение: /,ɪntə'næʃənl/

— обозначает второстепенное ударение: /,ɪntə'næʃənl/ Надстрочные символы — указывают на аспирацию, назализацию и другие особенности произношения.

Для правильного чтения транскрипции необходимо усвоить, что один символ всегда соответствует одному звуку. Это принципиальное отличие от обычной орфографии, где одна буква может обозначать разные звуки, а один звук может записываться разными комбинациями букв.

Рассмотрим транскрипцию некоторых английских слов:

house /haʊs/ teacher /'tiːʧə/ beautiful /'bjuːtɪfl/ photograph /'fəʊtəgrɑːf/

Важно понимать, что символы в транскрипции не всегда соответствуют буквам в слове. Например, в слове "phone" /fəʊn/ буквосочетание "ph" передается символом /f/, а буква "o" с немой "e" на конце передается дифтонгом /əʊ/.

Для эффективного освоения транскрипции полезно использовать интерактивные таблицы звуков с аудиопримерами, такие как таблица звуков на сайте British Council или Cambridge Dictionary. Они позволяют услышать каждый звук в изоляции и в контексте слов, что способствует формированию правильных слуховых образов.

Категория символов Примеры Рекомендуемый метод изучения Знакомые символы /p/, /b/, /m/, /f/ Сопоставление с известными звуками, тренировка через минимальные пары Модифицированные символы /ɑ/, /ɔ/, /ɛ/, /ŋ/ Артикуляционные упражнения, визуализация положения органов речи Специальные символы /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/ Аудиоматериалы с замедленным произношением, видеодемонстрации артикуляции Дифтонги /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/ Упражнения на плавное соединение звуков, осознание движения органов речи Дополнительные знаки /:/, /'/, /,/ Ритмические упражнения, работа с ударениями и интонацией

Гласные звуки в английском: особенности произношения

Система гласных звуков английского языка гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от русского языка, где имеется всего 6 гласных фонем, в английском насчитывается 20 гласных звуков, включая монофтонги (простые гласные) и дифтонги (сложные гласные, состоящие из двух элементов). Именно освоение гласных часто представляет наибольшую трудность для изучающих английский язык. 🔊

Монофтонги в английском языке делятся на короткие и долгие. Эта долгота является фонологически значимой, то есть может различать слова по смыслу. Сравните: /sɪt/ (sit – сидеть) и /siːt/ (seat – место), где разница только в длительности произнесения гласного.

Основные монофтонги английского языка:

Короткие гласные: /ɪ/ (bit), /e/ (bed), /æ/ (cat), /ʌ/ (cup), /ɒ/ (hot), /ʊ/ (put), /ə/ (about)

/ɪ/ (bit), /e/ (bed), /æ/ (cat), /ʌ/ (cup), /ɒ/ (hot), /ʊ/ (put), /ə/ (about) Долгие гласные: /iː/ (meet), /ɜː/ (bird), /ɑː/ (car), /ɔː/ (law), /uː/ (boot)

Дифтонги представляют собой скользящие звуки, при произнесении которых артикуляционные органы плавно переходят от одного положения к другому. В английском языке существует 8 дифтонгов:

/eɪ/ как в слове "day" (день)

/aɪ/ как в слове "buy" (покупать)

/ɔɪ/ как в слове "boy" (мальчик)

/əʊ/ как в слове "go" (идти) — в британском варианте

/oʊ/ как в слове "go" (идти) — в американском варианте

/ɪə/ как в слове "ear" (ухо)

/eə/ как в слове "air" (воздух)

/ʊə/ как в слове "tour" (тур)

При произнесении английских гласных важно учитывать следующие особенности:

Отсутствие редукции долгих гласных — они сохраняют свое качество независимо от позиции в слове Напряженность и расслабленность — долгие гласные более напряжены, чем короткие Нейтральный звук шва /ə/ — встречается только в безударных слогах и является самым частотным гласным звуком английского языка Позиционные варианты — звучание может незначительно меняться в зависимости от окружающих согласных

Для русскоговорящих учащихся особую сложность представляют звуки, отсутствующие в родном языке:

Марина Соколова, преподаватель фонетики английского языка

Один из моих студентов, Андрей, несмотря на отличное знание грамматики, постоянно сталкивался с непониманием со стороны носителей языка. Анализируя его речь, я обнаружила, что он не различал гласные в таких парах слов, как "ship" /ʃɪp/ и "sheep" /ʃiːp/, "full" /fʊl/ и "fool" /fuːl/. Мы разработали специальный комплекс упражнений: сначала научились различать эти звуки на слух, затем сконцентрировались на артикуляции с использованием зеркала и схем положения языка. Параллельно мы активно использовали транскрипцию, отмечая проблемные звуки цветом. Через три месяца Андрей не только научился правильно произносить эти звуки, но и стал замечать разницу в речи других людей. Во время следующей деловой поездки ему удалось эффективно общаться с британскими коллегами без постоянных просьб повторить сказанное. Этот опыт убедил меня: тщательная работа с транскрипцией — ключевой элемент в улучшении произношения.

Для эффективного освоения английских гласных полезно использовать артикуляционную диаграмму, которая показывает положение языка в ротовой полости при произнесении различных звуков. Эта диаграмма строится по двум параметрам:

По горизонтали — степень продвинутости языка (передний, средний, задний ряд)

— степень продвинутости языка (передний, средний, задний ряд) По вертикали — степень подъема языка (высокий, средний, низкий подъем)

Дополнительно учитывается округленность губ: некоторые гласные произносятся с округленными губами (например, /uː/, /ʊ/, /ɔː/), а другие — с неокругленными (/iː/, /ɪ/, /e/).

Для практики произношения гласных звуков эффективны следующие техники:

Минимальные пары — слова, различающиеся только одним звуком: bit/beat, pull/pool

— слова, различающиеся только одним звуком: bit/beat, pull/pool Зеркало — для контроля за положением губ

— для контроля за положением губ Запись и сравнение — запись собственного произношения и сравнение с эталонным

— запись собственного произношения и сравнение с эталонным Пение — помогает усвоить долготу гласных и правильную артикуляцию

— помогает усвоить долготу гласных и правильную артикуляцию Скороговорки — тренируют беглость произношения сложных сочетаний звуков

Согласные звуки английского языка и их артикуляция

Система согласных звуков в английском языке включает 24 фонемы, каждая из которых имеет свои особенности артикуляции. В отличие от русского языка, в английском отсутствует противопоставление согласных по твердости/мягкости, но зато большое значение имеет противопоставление по звонкости/глухости и наличие придыхания у некоторых звуков. 🔈

Согласные звуки английского языка можно классифицировать по нескольким параметрам:

По способу образования: смычные, фрикативные, аффрикаты, носовые, боковые, аппроксиманты По месту образования: губные, зубные, альвеолярные, постальвеолярные, палатальные, велярные, глоттальные По звонкости/глухости: звонкие и глухие

Рассмотрим особенности некоторых английских согласных, которые часто вызывают трудности у русскоговорящих студентов:

Межзубные звуки /θ/ и /ð/ — отсутствуют в русском языке. При их произнесении кончик языка помещается между верхними и нижними зубами. Примеры: think /θɪŋk/, this /ðɪs/

— отсутствуют в русском языке. При их произнесении кончик языка помещается между верхними и нижними зубами. Примеры: think /θɪŋk/, this /ðɪs/ Альвеолярные /t/, /d/, /n/, /l/ — в отличие от русских аналогов, при их артикуляции кончик языка касается не зубов, а альвеолярного отростка (бугорка за верхними зубами). Примеры: top /tɒp/, day /deɪ/

— в отличие от русских аналогов, при их артикуляции кончик языка касается не зубов, а альвеолярного отростка (бугорка за верхними зубами). Примеры: top /tɒp/, day /deɪ/ Постальвеолярные /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/ — образуются при поднятии кончика языка к задней части альвеолярного отростка. Примеры: ship /ʃɪp/, measure /'meʒə/, church /ʧɜːʧ/, judge /ʤʌʤ/

— образуются при поднятии кончика языка к задней части альвеолярного отростка. Примеры: ship /ʃɪp/, measure /'meʒə/, church /ʧɜːʧ/, judge /ʤʌʤ/ Велярный носовой /ŋ/ — произносится с поднятием задней части языка к мягкому нёбу. Примеры: sing /sɪŋ/, thinking /'θɪŋkɪŋ/

— произносится с поднятием задней части языка к мягкому нёбу. Примеры: sing /sɪŋ/, thinking /'θɪŋkɪŋ/ Глоттальный /h/ — образуется в гортани при прохождении воздуха через голосовую щель. Пример: house /haʊs/

Особого внимания заслуживают следующие особенности английских согласных:

Аспирация (придыхание) — характерна для глухих смычных /p/, /t/, /k/ в начале ударных слогов. Например, в слове "pen" /pen/ звук /p/ произносится с сильным придыханием.

— характерна для глухих смычных /p/, /t/, /k/ в начале ударных слогов. Например, в слове "pen" /pen/ звук /p/ произносится с сильным придыханием. Отсутствие палатализации — английские согласные не смягчаются перед гласными переднего ряда, как в русском языке.

— английские согласные не смягчаются перед гласными переднего ряда, как в русском языке. Позиционные варианты /l/ — в начале слова или перед гласными произносится "светлый" (альвеолярный) /l/, а в конце слова или перед согласными — "темный" (веляризованный) /ɫ/. Сравните: light /laɪt/ и milk /mɪɫk/.

— в начале слова или перед гласными произносится "светлый" (альвеолярный) /l/, а в конце слова или перед согласными — "темный" (веляризованный) /ɫ/. Сравните: light /laɪt/ и milk /mɪɫk/. Звонкие согласные в конце слов — в английском, в отличие от русского, не происходит оглушения звонких согласных в конце слов. Сравните: bad /bæd/ (звонкий /d/ сохраняется) и "бад" (в русском /д/ оглушается до /т/).

Для правильной артикуляции согласных важно учитывать следующие рекомендации:

Следите за точным положением активных органов речи (язык, губы). Обращайте внимание на силу выдоха при произнесении аспирированных согласных. Контролируйте напряжение мышц речевого аппарата — английские согласные произносятся с большим мышечным напряжением, чем русские. Обращайте внимание на длительность звонких согласных в конце слов — они произносятся полностью звонко, без оглушения. Практикуйте произнесение минимальных пар, различающихся только одним согласным звуком: pat/bat, thin/sin, ship/chip.

Для визуализации артикуляции согласных полезно использовать артикуляционные схемы и видео, демонстрирующие положение органов речи. Также эффективны упражнения с использованием зеркала для контроля за видимыми артикуляционными движениями.

Частые ошибки при произнесении английских согласных:

Замена межзубных /θ/ и /ð/ на /s/ и /z/ или /t/ и /d/

Произнесение альвеолярных /t/, /d/, /n/, /l/ как зубных по аналогии с русскими

Отсутствие придыхания у глухих смычных в начальной позиции

Оглушение звонких согласных в конце слов

Смягчение согласных перед гласными переднего ряда

Неправильное произнесение велярного носового /ŋ/ как /ng/

Практическое применение транскрипции при изучении

Транскрипция — не просто абстрактная система символов, а мощный практический инструмент, который можно эффективно использовать на разных этапах изучения английского языка. Грамотное применение транскрипции позволяет значительно ускорить прогресс в освоении произношения и сделать обучение более самостоятельным. 🎯

Рассмотрим основные сценарии применения транскрипции в учебном процессе:

Самостоятельное чтение новых слов — умение читать транскрипцию позволяет правильно произносить незнакомые слова без посторонней помощи, используя словарь Запоминание произношения сложных слов — запись транскрипции помогает зафиксировать правильное произношение слов с нестандартной орфографией Различение похожих слов — транскрипция наглядно показывает фонетические различия между похожими словами (например, dessert /dɪˈzɜːt/ и desert /ˈdezət/) Изучение вариантов произношения — сравнение британской и американской транскрипции помогает понять различия между вариантами английского языка Работа над интонацией и ударением — знаки ударения в транскрипции указывают на правильную ритмическую структуру слова

Эффективные методы работы с транскрипцией включают:

Ведение фонетического дневника — запись новых слов с транскрипцией и акцентом на сложных звуках

— запись новых слов с транскрипцией и акцентом на сложных звуках Транскрипционные диктанты — запись на слух транскрипции произнесенных слов

— запись на слух транскрипции произнесенных слов Чтение текстов с транскрипцией — параллельное чтение обычного текста и его транскрипции

— параллельное чтение обычного текста и его транскрипции Создание фонетических карточек — слово, транскрипция и аудиозапись произношения

— слово, транскрипция и аудиозапись произношения Использование цветового кодирования — выделение цветом проблемных звуков в транскрипции

Современные технологии значительно расширяют возможности использования транскрипции при изучении языка. Вот некоторые полезные инструменты:

Тип ресурса Примеры Основные функции Онлайн-словари с аудио Cambridge Dictionary, Oxford Learner's Dictionary, Forvo Транскрипция с возможностью прослушать произношение, сравнение вариантов Приложения для фонетических упражнений Sounds: The Pronunciation App, Elsa Speak, Phonetics Focus Интерактивные фонетические таблицы, упражнения на распознавание звуков, обратная связь Транскрипционные конвертеры ToPhonetics, PhoTransEdit Автоматическое преобразование текста в транскрипцию Языковые корпусы British National Corpus, COCA Поиск примеров использования слов с транскрипцией в контексте Текстовые редакторы с поддержкой IPA IPA Palette, Phonetic Keyboard Упрощенный ввод символов транскрипции

Для систематического освоения произношения с использованием транскрипции рекомендуется следующий алгоритм:

Изучите базовые символы IPA и их соответствие звукам Начните с различения ключевых пар звуков, сложных для вашего родного языка Регулярно практикуйте чтение транскрипции, начиная с отдельных слов и постепенно переходя к фразам Записывайте свою речь и сравнивайте с эталонным произношением Используйте транскрипцию при изучении новых слов, обращая особое внимание на ударение Изучайте связи между орфографией и произношением, выявляя закономерности Практикуйте транскрибирование знакомых слов без опоры на словарь

Важно помнить, что транскрипция — это средство, а не цель обучения. По мере накопления слухового и артикуляционного опыта необходимость постоянно обращаться к транскрипции будет уменьшаться, но навык чтения транскрипционных символов останется полезным инструментом на протяжении всего процесса совершенствования языка.