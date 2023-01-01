Was и Were в Past Simple: правила использования глагола be#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, стремящиеся улучшить свою грамматику в английском языке
Глагол "be" часто становится первым грамматическим препятствием для тех, кто начинает изучать английский язык. Особенно его прошедшее время с формами "was" и "were" способно поставить в тупик даже тех, кто уверенно использует Present Simple. Вчера я был (I was), они были (they were) — казалось бы, что может быть проще? Но именно здесь кроются нюансы, которые определяют, насколько грамотной будет ваша речь. Разберём все формы прошедшего времени глагола "be", чтобы раз и навсегда запомнить правила и избежать типичных ошибок. 📚
Формы глагола be в прошедшем времени: was и were
Глагол "be" — один из самых фундаментальных в английском языке. В прошедшем времени (Past Simple) он имеет всего две формы: "was" и "were". Это исключение из общего правила образования прошедшего времени путём добавления окончания -ed.
Рассмотрим основные формы и их использование:
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е (I, We)
|I was
|We were
|2-е (You)
|You were
|You were
|3-е (He, She, It, They)
|He/She/It was
|They were
Запомнить эти формы помогает простое правило: форма "was" используется с единственным числом (кроме "you"), а форма "were" — с множественным числом и местоимением "you".
Елена Викторовна, преподаватель английского языка высшей категории Когда я только начинала преподавать, один из моих учеников постоянно путал формы "was" и "were". На очередном уроке я решила провести эксперимент. Написала на доске две колонки: "Я и Они". В первую записывала предложения с "I was", во вторую — с "They were". Затем попросила ученика добавлять свои примеры в соответствующие колонки. Через 15 минут такой практики он самостоятельно сформулировал правило: "was" используется с "я", "он", "она", "оно", а "were" — с "мы", "вы", "они" и "ты". Иногда самые простые методы оказываются самыми эффективными для запоминания грамматических правил.
Примеры использования форм "was" и "were" в контексте:
- I was at home yesterday evening. (Я был дома вчера вечером.)
- She was happy to see her old friends. (Она была рада увидеть своих старых друзей.)
- The weather was terrible last weekend. (Погода была ужасной в прошлые выходные.)
- We were late for the meeting. (Мы опоздали на встречу.)
- You were right about that restaurant. (Ты был прав насчет того ресторана.)
- They were surprised by the news. (Они были удивлены новостями.)
Правила использования was и were с разными лицами
Чтобы правильно использовать формы "was" и "were", необходимо чётко понимать, с какими лицами и числами они сочетаются. 👨👩👧👦
Форма "was" используется с:
- I (я) — I was tired after work. (Я устал после работы.)
- He (он) — He was a doctor before retirement. (Он был врачом до выхода на пенсию.)
- She (она) — She was in Paris last summer. (Она была в Париже прошлым летом.)
- It (оно) — It was cold yesterday. (Вчера было холодно.)
- Существительными в единственном числе — The book was interesting. (Книга была интересной.)
Форма "were" используется с:
- We (мы) — We were at the cinema last night. (Мы были в кино вчера вечером.)
- You (ты/вы) — You were right all along. (Ты был прав всё это время.)
- They (они) — They were late for the train. (Они опоздали на поезд.)
- Существительными во множественном числе — The students were excited about the trip. (Студенты были в восторге от поездки.)
Важно отметить, что в условных предложениях второго типа форма "were" может использоваться со всеми лицами, включая те, которые обычно требуют "was":
If I were you, I would accept the offer. (Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение.)
Особенности образования вопросов с was/were
Образование вопросов с глаголом "be" в прошедшем времени следует простому правилу: форма "was" или "were" перемещается в начало предложения перед подлежащим. 🤔
Общие вопросы (требуют ответа "да" или "нет"):
- Was I late for the meeting? (Я опоздал на встречу?)
- Were you at the party last night? (Ты был на вечеринке вчера вечером?)
- Was she happy with the results? (Она была довольна результатами?)
- Were they friends in college? (Они были друзьями в колледже?)
Специальные вопросы (начинаются с вопросительного слова):
- Where was the conference held? (Где проходила конференция?)
- Why were you so upset yesterday? (Почему ты был так расстроен вчера?)
- How was your weekend? (Как прошли твои выходные?)
- When was the last time you visited your hometown? (Когда ты в последний раз посещал свой родной город?)
Вопросы к подлежащему (особая конструкция, где порядок слов не меняется):
- Who was at the meeting? (Кто был на встрече?)
- What was the problem? (Что было проблемой?)
Разделительные вопросы (tag questions):
- She was right, wasn't she? (Она была права, не так ли?)
- They were not there, were they? (Их там не было, не так ли?)
|Тип вопроса
|Структура
|Пример
|Общий
|Was/Were + подлежащее + ...?
|Was he at the meeting?
|Специальный
|Вопросительное слово + was/were + подлежащее + ...?
|Where were you yesterday?
|К подлежащему
|Who/What + was/were + ...?
|Who was your teacher?
|Разделительный
|Утверждение + , + was/were + not + местоимение?
|It was cold, wasn't it?
Отрицательные конструкции с глаголом be в прошлом
Образование отрицательных предложений с глаголом "be" в прошедшем времени отличается от большинства других глаголов в английском языке. Вместо использования вспомогательного глагола "did", мы просто добавляем отрицательную частицу "not" после "was" или "were". 🚫
Полная форма отрицания:
- I was not at home. (Я не был дома.)
- She was not happy with the service. (Она не была довольна обслуживанием.)
- They were not ready for the exam. (Они не были готовы к экзамену.)
- The restaurant was not open yesterday. (Ресторан не был открыт вчера.)
Сокращённая форма отрицания:
- I wasn't at home. (Я не был дома.)
- She wasn't happy with the service. (Она не была довольна обслуживанием.)
- They weren't ready for the exam. (Они не были готовы к экзамену.)
- The restaurant wasn't open yesterday. (Ресторан не был открыт вчера.)
Важно помнить, что сокращённые формы "wasn't" и "weren't" чаще используются в разговорной речи, в то время как полные формы более характерны для формального письма.
Артём Сергеевич, лингвист и методист Недавно я работал с группой студентов, которые постоянно допускали одну и ту же ошибку. Они говорили "They was not there" вместо правильного "They were not there". Чтобы решить эту проблему, я придумал простую игру: студенты должны были составлять отрицательные предложения с "was" и "were", а затем превращать их в краткие формы. Когда они стали произносить вслух "weren't", связь между "they" и "were" стала для них более очевидной. Через неделю такой практики ошибки практически исчезли. Это показывает, как важно не только знать правила, но и отрабатывать их до автоматизма через практические упражнения.
Примеры использования отрицательных конструкций в различных контекстах:
- The weather wasn't good for sailing. (Погода не была хорошей для парусного спорта.)
- We weren't informed about the changes in schedule. (Мы не были проинформированы об изменениях в расписании.)
- The explanation wasn't clear to me. (Объяснение не было для меня понятным.)
- The children weren't interested in the museum. (Дети не интересовались музеем.)
Частые ошибки при употреблении was/were в речи
Даже у опытных студентов возникают трудности с корректным использованием форм "was" и "were". Рассмотрим наиболее распространённые ошибки, чтобы вы могли их избежать. 🔍
1. Неправильный выбор между "was" и "were"
- ❌ We was at the conference yesterday.
- ✅ We were at the conference yesterday.
- ❌ The students was excited about the field trip.
- ✅ The students were excited about the field trip.
2. Использование "did" для формирования вопросов или отрицаний
- ❌ Did you was happy yesterday? / Did you were happy yesterday?
- ✅ Were you happy yesterday?
- ❌ She did not was at home.
- ✅ She was not at home. / She wasn't at home.
3. Неправильное использование "were" в условных предложениях
- ❌ If I was you, I would take that job.
- ✅ If I were you, I would take that job.
4. Смешение времён в одном предложении
- ❌ Yesterday I was at the cinema and meet my old friend.
- ✅ Yesterday I was at the cinema and met my old friend.
5. Неверная согласованность в сложных подлежащих
- ❌ Neither the students nor the teacher were prepared.
- ✅ Neither the students nor the teacher was prepared. (Последнее существительное в единственном числе)
- ❌ Neither the teacher nor the students was prepared.
- ✅ Neither the teacher nor the students were prepared. (Последнее существительное во множественном числе)
Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется:
- Регулярно практиковаться в использовании "was" и "were" через упражнения и реальное общение
- Читать английские тексты, обращая внимание на использование этих форм
- Заучивать короткие фразы и выражения, содержащие "was" и "were"
- Использовать мнемонические приёмы для запоминания правил
- Проговаривать предложения вслух, чтобы развить языковое чутьё
Глагол "be" в прошедшем времени — одна из тех грамматических тем, которые кажутся простыми на первый взгляд, но требуют осознанной практики. Регулярно используйте формы "was" и "were" в речи, обращайте внимание на контекст и лицо подлежащего, практикуйтесь в составлении вопросов и отрицаний. Помните: даже небольшие ошибки в базовой грамматике могут существенно влиять на восприятие вашей речи собеседником. Освоив эту тему, вы сделаете значительный шаг вперёд в изучении английского языка и заложите прочный фундамент для освоения более сложных времён и конструкций.