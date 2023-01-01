Was и Were в Past Simple: правила использования глагола be

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Начинающие изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, стремящиеся улучшить свою грамматику в английском языке

    Глагол "be" часто становится первым грамматическим препятствием для тех, кто начинает изучать английский язык. Особенно его прошедшее время с формами "was" и "were" способно поставить в тупик даже тех, кто уверенно использует Present Simple. Вчера я был (I was), они были (they were) — казалось бы, что может быть проще? Но именно здесь кроются нюансы, которые определяют, насколько грамотной будет ваша речь. Разберём все формы прошедшего времени глагола "be", чтобы раз и навсегда запомнить правила и избежать типичных ошибок. 📚

Формы глагола be в прошедшем времени: was и were

Глагол "be" — один из самых фундаментальных в английском языке. В прошедшем времени (Past Simple) он имеет всего две формы: "was" и "were". Это исключение из общего правила образования прошедшего времени путём добавления окончания -ed.

Рассмотрим основные формы и их использование:

Лицо Единственное число Множественное число
1-е (I, We) I was We were
2-е (You) You were You were
3-е (He, She, It, They) He/She/It was They were

Запомнить эти формы помогает простое правило: форма "was" используется с единственным числом (кроме "you"), а форма "were" — с множественным числом и местоимением "you".

Елена Викторовна, преподаватель английского языка высшей категории Когда я только начинала преподавать, один из моих учеников постоянно путал формы "was" и "were". На очередном уроке я решила провести эксперимент. Написала на доске две колонки: "Я и Они". В первую записывала предложения с "I was", во вторую — с "They were". Затем попросила ученика добавлять свои примеры в соответствующие колонки. Через 15 минут такой практики он самостоятельно сформулировал правило: "was" используется с "я", "он", "она", "оно", а "were" — с "мы", "вы", "они" и "ты". Иногда самые простые методы оказываются самыми эффективными для запоминания грамматических правил.

Примеры использования форм "was" и "were" в контексте:

  • I was at home yesterday evening. (Я был дома вчера вечером.)
  • She was happy to see her old friends. (Она была рада увидеть своих старых друзей.)
  • The weather was terrible last weekend. (Погода была ужасной в прошлые выходные.)
  • We were late for the meeting. (Мы опоздали на встречу.)
  • You were right about that restaurant. (Ты был прав насчет того ресторана.)
  • They were surprised by the news. (Они были удивлены новостями.)
Правила использования was и were с разными лицами

Чтобы правильно использовать формы "was" и "were", необходимо чётко понимать, с какими лицами и числами они сочетаются. 👨‍👩‍👧‍👦

Форма "was" используется с:

  • I (я) — I was tired after work. (Я устал после работы.)
  • He (он) — He was a doctor before retirement. (Он был врачом до выхода на пенсию.)
  • She (она) — She was in Paris last summer. (Она была в Париже прошлым летом.)
  • It (оно) — It was cold yesterday. (Вчера было холодно.)
  • Существительными в единственном числе — The book was interesting. (Книга была интересной.)

Форма "were" используется с:

  • We (мы) — We were at the cinema last night. (Мы были в кино вчера вечером.)
  • You (ты/вы) — You were right all along. (Ты был прав всё это время.)
  • They (они) — They were late for the train. (Они опоздали на поезд.)
  • Существительными во множественном числе — The students were excited about the trip. (Студенты были в восторге от поездки.)

Важно отметить, что в условных предложениях второго типа форма "were" может использоваться со всеми лицами, включая те, которые обычно требуют "was":

If I were you, I would accept the offer. (Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение.)

Особенности образования вопросов с was/were

Образование вопросов с глаголом "be" в прошедшем времени следует простому правилу: форма "was" или "were" перемещается в начало предложения перед подлежащим. 🤔

Общие вопросы (требуют ответа "да" или "нет"):

  • Was I late for the meeting? (Я опоздал на встречу?)
  • Were you at the party last night? (Ты был на вечеринке вчера вечером?)
  • Was she happy with the results? (Она была довольна результатами?)
  • Were they friends in college? (Они были друзьями в колледже?)

Специальные вопросы (начинаются с вопросительного слова):

  • Where was the conference held? (Где проходила конференция?)
  • Why were you so upset yesterday? (Почему ты был так расстроен вчера?)
  • How was your weekend? (Как прошли твои выходные?)
  • When was the last time you visited your hometown? (Когда ты в последний раз посещал свой родной город?)

Вопросы к подлежащему (особая конструкция, где порядок слов не меняется):

  • Who was at the meeting? (Кто был на встрече?)
  • What was the problem? (Что было проблемой?)

Разделительные вопросы (tag questions):

  • She was right, wasn't she? (Она была права, не так ли?)
  • They were not there, were they? (Их там не было, не так ли?)
Тип вопроса Структура Пример
Общий Was/Were + подлежащее + ...? Was he at the meeting?
Специальный Вопросительное слово + was/were + подлежащее + ...? Where were you yesterday?
К подлежащему Who/What + was/were + ...? Who was your teacher?
Разделительный Утверждение + , + was/were + not + местоимение? It was cold, wasn't it?

Отрицательные конструкции с глаголом be в прошлом

Образование отрицательных предложений с глаголом "be" в прошедшем времени отличается от большинства других глаголов в английском языке. Вместо использования вспомогательного глагола "did", мы просто добавляем отрицательную частицу "not" после "was" или "were". 🚫

Полная форма отрицания:

  • I was not at home. (Я не был дома.)
  • She was not happy with the service. (Она не была довольна обслуживанием.)
  • They were not ready for the exam. (Они не были готовы к экзамену.)
  • The restaurant was not open yesterday. (Ресторан не был открыт вчера.)

Сокращённая форма отрицания:

  • I wasn't at home. (Я не был дома.)
  • She wasn't happy with the service. (Она не была довольна обслуживанием.)
  • They weren't ready for the exam. (Они не были готовы к экзамену.)
  • The restaurant wasn't open yesterday. (Ресторан не был открыт вчера.)

Важно помнить, что сокращённые формы "wasn't" и "weren't" чаще используются в разговорной речи, в то время как полные формы более характерны для формального письма.

Артём Сергеевич, лингвист и методист Недавно я работал с группой студентов, которые постоянно допускали одну и ту же ошибку. Они говорили "They was not there" вместо правильного "They were not there". Чтобы решить эту проблему, я придумал простую игру: студенты должны были составлять отрицательные предложения с "was" и "were", а затем превращать их в краткие формы. Когда они стали произносить вслух "weren't", связь между "they" и "were" стала для них более очевидной. Через неделю такой практики ошибки практически исчезли. Это показывает, как важно не только знать правила, но и отрабатывать их до автоматизма через практические упражнения.

Примеры использования отрицательных конструкций в различных контекстах:

  • The weather wasn't good for sailing. (Погода не была хорошей для парусного спорта.)
  • We weren't informed about the changes in schedule. (Мы не были проинформированы об изменениях в расписании.)
  • The explanation wasn't clear to me. (Объяснение не было для меня понятным.)
  • The children weren't interested in the museum. (Дети не интересовались музеем.)

Частые ошибки при употреблении was/were в речи

Даже у опытных студентов возникают трудности с корректным использованием форм "was" и "were". Рассмотрим наиболее распространённые ошибки, чтобы вы могли их избежать. 🔍

1. Неправильный выбор между "was" и "were"

  • ❌ We was at the conference yesterday.
  • ✅ We were at the conference yesterday.
  • ❌ The students was excited about the field trip.
  • ✅ The students were excited about the field trip.

2. Использование "did" для формирования вопросов или отрицаний

  • ❌ Did you was happy yesterday? / Did you were happy yesterday?
  • ✅ Were you happy yesterday?
  • ❌ She did not was at home.
  • ✅ She was not at home. / She wasn't at home.

3. Неправильное использование "were" в условных предложениях

  • ❌ If I was you, I would take that job.
  • ✅ If I were you, I would take that job.

4. Смешение времён в одном предложении

  • ❌ Yesterday I was at the cinema and meet my old friend.
  • ✅ Yesterday I was at the cinema and met my old friend.

5. Неверная согласованность в сложных подлежащих

  • ❌ Neither the students nor the teacher were prepared.
  • ✅ Neither the students nor the teacher was prepared. (Последнее существительное в единственном числе)
  • ❌ Neither the teacher nor the students was prepared.
  • ✅ Neither the teacher nor the students were prepared. (Последнее существительное во множественном числе)

Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется:

  • Регулярно практиковаться в использовании "was" и "were" через упражнения и реальное общение
  • Читать английские тексты, обращая внимание на использование этих форм
  • Заучивать короткие фразы и выражения, содержащие "was" и "were"
  • Использовать мнемонические приёмы для запоминания правил
  • Проговаривать предложения вслух, чтобы развить языковое чутьё

Глагол "be" в прошедшем времени — одна из тех грамматических тем, которые кажутся простыми на первый взгляд, но требуют осознанной практики. Регулярно используйте формы "was" и "were" в речи, обращайте внимание на контекст и лицо подлежащего, практикуйтесь в составлении вопросов и отрицаний. Помните: даже небольшие ошибки в базовой грамматике могут существенно влиять на восприятие вашей речи собеседником. Освоив эту тему, вы сделаете значительный шаг вперёд в изучении английского языка и заложите прочный фундамент для освоения более сложных времён и конструкций.

