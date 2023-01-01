Was и Were в Past Simple: правила использования глагола be

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свою грамматику в английском языке Глагол "be" часто становится первым грамматическим препятствием для тех, кто начинает изучать английский язык. Особенно его прошедшее время с формами "was" и "were" способно поставить в тупик даже тех, кто уверенно использует Present Simple. Вчера я был (I was), они были (they were) — казалось бы, что может быть проще? Но именно здесь кроются нюансы, которые определяют, насколько грамотной будет ваша речь. Разберём все формы прошедшего времени глагола "be", чтобы раз и навсегда запомнить правила и избежать типичных ошибок. 📚

Формы глагола be в прошедшем времени: was и were

Глагол "be" — один из самых фундаментальных в английском языке. В прошедшем времени (Past Simple) он имеет всего две формы: "was" и "were". Это исключение из общего правила образования прошедшего времени путём добавления окончания -ed.

Рассмотрим основные формы и их использование:

Лицо Единственное число Множественное число 1-е (I, We) I was We were 2-е (You) You were You were 3-е (He, She, It, They) He/She/It was They were

Запомнить эти формы помогает простое правило: форма "was" используется с единственным числом (кроме "you"), а форма "were" — с множественным числом и местоимением "you".

Елена Викторовна, преподаватель английского языка высшей категории Когда я только начинала преподавать, один из моих учеников постоянно путал формы "was" и "were". На очередном уроке я решила провести эксперимент. Написала на доске две колонки: "Я и Они". В первую записывала предложения с "I was", во вторую — с "They were". Затем попросила ученика добавлять свои примеры в соответствующие колонки. Через 15 минут такой практики он самостоятельно сформулировал правило: "was" используется с "я", "он", "она", "оно", а "were" — с "мы", "вы", "они" и "ты". Иногда самые простые методы оказываются самыми эффективными для запоминания грамматических правил.

Примеры использования форм "was" и "were" в контексте:

I was at home yesterday evening. (Я был дома вчера вечером.)

She was happy to see her old friends. (Она была рада увидеть своих старых друзей.)

The weather was terrible last weekend. (Погода была ужасной в прошлые выходные.)

We were late for the meeting. (Мы опоздали на встречу.)

You were right about that restaurant. (Ты был прав насчет того ресторана.)

They were surprised by the news. (Они были удивлены новостями.)

Правила использования was и were с разными лицами

Чтобы правильно использовать формы "was" и "were", необходимо чётко понимать, с какими лицами и числами они сочетаются. 👨‍👩‍👧‍👦

Форма "was" используется с:

I (я) — I was tired after work. (Я устал после работы.)

He (он) — He was a doctor before retirement. (Он был врачом до выхода на пенсию.)

She (она) — She was in Paris last summer. (Она была в Париже прошлым летом.)

It (оно) — It was cold yesterday. (Вчера было холодно.)

Существительными в единственном числе — The book was interesting. (Книга была интересной.)

Форма "were" используется с:

We (мы) — We were at the cinema last night. (Мы были в кино вчера вечером.)

You (ты/вы) — You were right all along. (Ты был прав всё это время.)

They (они) — They were late for the train. (Они опоздали на поезд.)

Существительными во множественном числе — The students were excited about the trip. (Студенты были в восторге от поездки.)

Важно отметить, что в условных предложениях второго типа форма "were" может использоваться со всеми лицами, включая те, которые обычно требуют "was":

If I were you, I would accept the offer. (Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение.)

Особенности образования вопросов с was/were

Образование вопросов с глаголом "be" в прошедшем времени следует простому правилу: форма "was" или "were" перемещается в начало предложения перед подлежащим. 🤔

Общие вопросы (требуют ответа "да" или "нет"):

Was I late for the meeting? (Я опоздал на встречу?)

Were you at the party last night? (Ты был на вечеринке вчера вечером?)

Was she happy with the results? (Она была довольна результатами?)

Were they friends in college? (Они были друзьями в колледже?)

Специальные вопросы (начинаются с вопросительного слова):

Where was the conference held? (Где проходила конференция?)

Why were you so upset yesterday? (Почему ты был так расстроен вчера?)

How was your weekend? (Как прошли твои выходные?)

When was the last time you visited your hometown? (Когда ты в последний раз посещал свой родной город?)

Вопросы к подлежащему (особая конструкция, где порядок слов не меняется):

Who was at the meeting? (Кто был на встрече?)

What was the problem? (Что было проблемой?)

Разделительные вопросы (tag questions):

She was right, wasn't she? (Она была права, не так ли?)

They were not there, were they? (Их там не было, не так ли?)

Тип вопроса Структура Пример Общий Was/Were + подлежащее + ...? Was he at the meeting? Специальный Вопросительное слово + was/were + подлежащее + ...? Where were you yesterday? К подлежащему Who/What + was/were + ...? Who was your teacher? Разделительный Утверждение + , + was/were + not + местоимение? It was cold, wasn't it?

Отрицательные конструкции с глаголом be в прошлом

Образование отрицательных предложений с глаголом "be" в прошедшем времени отличается от большинства других глаголов в английском языке. Вместо использования вспомогательного глагола "did", мы просто добавляем отрицательную частицу "not" после "was" или "were". 🚫

Полная форма отрицания:

I was not at home. (Я не был дома.)

She was not happy with the service. (Она не была довольна обслуживанием.)

They were not ready for the exam. (Они не были готовы к экзамену.)

The restaurant was not open yesterday. (Ресторан не был открыт вчера.)

Сокращённая форма отрицания:

I wasn't at home. (Я не был дома.)

She wasn't happy with the service. (Она не была довольна обслуживанием.)

They weren't ready for the exam. (Они не были готовы к экзамену.)

The restaurant wasn't open yesterday. (Ресторан не был открыт вчера.)

Важно помнить, что сокращённые формы "wasn't" и "weren't" чаще используются в разговорной речи, в то время как полные формы более характерны для формального письма.

Артём Сергеевич, лингвист и методист Недавно я работал с группой студентов, которые постоянно допускали одну и ту же ошибку. Они говорили "They was not there" вместо правильного "They were not there". Чтобы решить эту проблему, я придумал простую игру: студенты должны были составлять отрицательные предложения с "was" и "were", а затем превращать их в краткие формы. Когда они стали произносить вслух "weren't", связь между "they" и "were" стала для них более очевидной. Через неделю такой практики ошибки практически исчезли. Это показывает, как важно не только знать правила, но и отрабатывать их до автоматизма через практические упражнения.

Примеры использования отрицательных конструкций в различных контекстах:

The weather wasn't good for sailing. (Погода не была хорошей для парусного спорта.)

We weren't informed about the changes in schedule. (Мы не были проинформированы об изменениях в расписании.)

The explanation wasn't clear to me. (Объяснение не было для меня понятным.)

The children weren't interested in the museum. (Дети не интересовались музеем.)

Частые ошибки при употреблении was/were в речи

Даже у опытных студентов возникают трудности с корректным использованием форм "was" и "were". Рассмотрим наиболее распространённые ошибки, чтобы вы могли их избежать. 🔍

1. Неправильный выбор между "was" и "were"

❌ We was at the conference yesterday.

✅ We were at the conference yesterday.

❌ The students was excited about the field trip.

✅ The students were excited about the field trip.

2. Использование "did" для формирования вопросов или отрицаний

❌ Did you was happy yesterday? / Did you were happy yesterday?

✅ Were you happy yesterday?

❌ She did not was at home.

✅ She was not at home. / She wasn't at home.

3. Неправильное использование "were" в условных предложениях

❌ If I was you, I would take that job.

✅ If I were you, I would take that job.

4. Смешение времён в одном предложении

❌ Yesterday I was at the cinema and meet my old friend.

✅ Yesterday I was at the cinema and met my old friend.

5. Неверная согласованность в сложных подлежащих

❌ Neither the students nor the teacher were prepared.

✅ Neither the students nor the teacher was prepared. (Последнее существительное в единственном числе)

❌ Neither the teacher nor the students was prepared.

✅ Neither the teacher nor the students were prepared. (Последнее существительное во множественном числе)

Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется:

Регулярно практиковаться в использовании "was" и "were" через упражнения и реальное общение

Читать английские тексты, обращая внимание на использование этих форм

Заучивать короткие фразы и выражения, содержащие "was" и "were"

Использовать мнемонические приёмы для запоминания правил

Проговаривать предложения вслух, чтобы развить языковое чутьё