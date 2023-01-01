150 выражений, чтобы заговорить на английском сленге как свой

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, заинтересованные в англоязычной культуре и сленге Вы замечали, как герои американских сериалов общаются на языке, которому не учат в школе? Или как песня, звучащая по радио, содержит фразы, которых нет в учебниках? Английский сленг — это тот невидимый языковой мост, который соединяет формальное обучение с реальной жизнью. Без него вы всегда останетесь туристом в языковой среде, даже имея безупречную грамматику. В этой статье вы найдёте 150 актуальных сленговых выражений, которые мгновенно превратят вас из старательного ученика в инсайдера англоязычной культуры. 🚀 Готовы к языковому преображению?

Что такое английский сленг и зачем его учить

Английский сленг — неформальная лексика, отличающаяся от стандартного языка экспрессивностью, образностью и часто ограниченностью социальной или профессиональной среды. Это язык улиц, баров, студенческих кампусов и социальных сетей — живой, постоянно меняющийся и отражающий культурные реалии момента.

Понимание сленга критически важно по нескольким причинам:

Аутентичное общение с носителями — без знания сленга вы пропустите до 40% смысла повседневных разговоров

Понимание современных медиа — фильмы, сериалы, песни и книги насыщены разговорными выражениями

Культурная интеграция — сленг отражает образ мышления и ценности носителей языка

Демонстрация языковой компетентности — уместное использование сленга показывает высокий уровень владения языком

Алексей Корнев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Игорем, который после шести лет изучения английского по классическим методикам отправился на стажировку в Бостон. В первый же вечер коллеги пригласили его "grab a bite" и "hang out". Игорь вежливо отказался, решив, что его зовут на какой-то экстремальный вид спорта или нечто неприличное. Только потом я объяснил ему, что его просто приглашали перекусить и провести время вместе. За первый месяц в США он составил список из 200+ выражений, которых не было в его учебниках. По возвращении Игорь признался: "Без сленга я чувствовал себя инопланетянином среди людей, говорящих вроде бы на том же языке, что и я".

Сленг функционирует как определитель "свой-чужой" в языковой среде. Владение им — это социокультурная компетенция, которая позволяет преодолеть барьер от технического знания языка к реальной коммуникации. 🗣️

Исторически сленг возникал в узких сообществах: моряков, студентов, преступников, и служил тайным языком. Сегодня, благодаря глобализации и влиянию массовой культуры, многие сленговые выражения перешли в общеупотребительную лексику.

Тип сленга Характеристики Примеры Профессиональный Используется в конкретных профессиях Cop (полицейский), gig (временная работа) Молодежный Быстро меняется, отражает тренды Lit (отлично), ghosting (игнорирование) Региональный Характерен для определенной местности Wicked (очень, Бостон), proper (отлично, Англия) Интернет-сленг Возник в цифровой среде LOL (laugh out loud), to google (искать информацию)

Учить сленг необходимо систематически, уделяя внимание не только значениям, но и контексту употребления, интонации и уместности в различных ситуациях. Это не просто расширение словарного запаса — это ключ к пониманию культурных кодов англоязычных стран.

Современные сленговые выражения в повседневной речи

Повседневная речь носителей английского языка насыщена сленгом, который позволяет выражать мысли лаконично, эмоционально и с определенным культурным подтекстом. Ниже представлены 50 актуальных сленговых выражений, которые регулярно используются в бытовом общении.

Chill out — расслабиться, успокоиться. "Chill out, man, I was just joking!" Hang in there — держаться, не сдаваться. "Hang in there, the exam period will be over soon." Crash — остаться на ночлег. "Can I crash at your place tonight?" Grab a bite — перекусить. "Let's grab a bite before the movie." Bail — уйти, отказаться от планов. "Sorry, I have to bail on dinner tonight." Beat — уставший. "I'm beat after that long shift." Catch you later — увидимся позже. "I gotta go now, catch you later!" Down for — согласен на что-то. "Are you down for pizza tonight?" Easy peasy — очень легко. "That test was easy peasy!" Flake — ненадежный человек. "Don't invite him, he's such a flake."

Многие сленговые выражения имеют региональные вариации. Например, в британском английском используются выражения, которые могут сбить с толку американца, и наоборот. 🌍

Quid (UK) = Dollar/buck (US) — денежная единица

(UK) = Dollar/buck (US) — денежная единица Knackered (UK) = Beat (US) — усталый

(UK) = Beat (US) — усталый Gutted (UK) = Bummed out (US) — расстроенный

(UK) = Bummed out (US) — расстроенный Chuffed (UK) = Stoked (US) — очень довольный

Существуют сленговые выражения, связанные с конкретными жизненными ситуациями:

Сфера жизни Выражение Значение Пример Работа Grind Тяжелая работа "I've been on the grind all week." Отношения Ghosting Внезапное прекращение общения "He ghosted me after our third date." Финансы Broke Без денег "I'm totally broke till payday." Развлечения Binge-watch Смотреть сериал непрерывно "I binge-watched the entire season in one day."

Важно понимать, что некоторые сленговые выражения могут быстро устаревать или менять значение. То, что было модно говорить пять лет назад, сегодня может вызвать недоумение или смех у носителей языка. Постоянное обновление словарного запаса через общение с носителями, просмотр современных сериалов и прослушивание подкастов поможет оставаться в курсе актуальных языковых тенденций.

Молодежный и интернет-сленг: популярные фразы

Молодежный и интернет-сленг — самый динамичный пласт неформальной лексики, обновляющийся с головокружительной скоростью. Популярные фразы и выражения рождаются в социальных сетях, мемах и стриминговых платформах, быстро проникая в повседневную речь. 💻

Следующие 50 выражений представляют собой актуальный срез англоязычного молодежного лексикона:

Sus — подозрительный. "That guy looks kinda sus." Slay — великолепно выполнить что-то. "You slayed that presentation!" Vibe check — оценка атмосферы/настроения. "Just doing a vibe check. How's everyone feeling?" Hits different — ощущается по-особенному. "Music hits different when you're sad." Living rent-free — постоянно находиться в чьих-то мыслях. "That song is living rent-free in my head." Based — выражение согласия с непопулярным, но правильным мнением. "That's a based opinion." Spill the tea — рассказать сплетни. "Come on, spill the tea about what happened at the party." Understood the assignment — отлично справиться с задачей. "Your outfit for the theme party? You definitely understood the assignment." Main character energy — вести себя как главный герой. "She entered the room with main character energy." No cap — без обмана, правда. "This is the best pizza in town, no cap."

Интернет-сленг часто состоит из аббревиатур и сокращений, которые экономят время при онлайн-общении:

IYKYK — If You Know, You Know (если знаешь, то понимаешь)

— If You Know, You Know (если знаешь, то понимаешь) TFW — That Feeling When (то чувство, когда)

— That Feeling When (то чувство, когда) SMH — Shaking My Head (качаю головой в неодобрении)

— Shaking My Head (качаю головой в неодобрении) NGL — Not Gonna Lie (не буду врать)

— Not Gonna Lie (не буду врать) IMO/IMHO — In My (Humble) Opinion (по моему (скромному) мнению)

— In My (Humble) Opinion (по моему (скромному) мнению) TBH — To Be Honest (честно говоря)

— To Be Honest (честно говоря) IRL — In Real Life (в реальной жизни)

Мария Светлова, лингвист-исследователь молодежной речи Работая над исследованием языковых паттернов поколения Z, я погрузилась в TikTok и Discord-сообщества. Первые две недели я чувствовала себя антропологом в неизведанном племени. Фраза студентки "This slaps harder than my mom when I got bad grades, no cap" вызвала у меня культурный шок. Разобравшись, я поняла, что она просто высоко оценила качество музыкального трека. Потом был случай с преподавателем английского, который похвалил студента фразой "You ate that!" ("Ты это съел!"), не подозревая, что использовал актуальный комплимент, означающий "ты отлично справился". Лица студентов, видевших, как 60-летний профессор случайно использует их сленг, были бесценны. Это показывает, как разговорный язык сближает поколения, даже когда мы этого не планируем.

Особую категорию составляют выражения, возникшие из популярных видеоигр:

GG — Good Game (хорошая игра, используется как при победе, так и при поражении)

— Good Game (хорошая игра, используется как при победе, так и при поражении) Nerf — ослабить что-то слишком мощное. "They need to nerf this character in the next update."

— ослабить что-то слишком мощное. "They need to nerf this character in the next update." OP — Overpowered (чрезмерно мощный). "That weapon is totally OP."

— Overpowered (чрезмерно мощный). "That weapon is totally OP." Camping — тактика ожидания противника в одном месте. "Stop camping and play fair."

— тактика ожидания противника в одном месте. "Stop camping and play fair." Grind — долго играть для достижения результата. "I've been grinding for this rare item for weeks."

Молодежный сленг часто использует слова с измененным значением:

Toxic — не только "ядовитый", но и "создающий негативную атмосферу". "That relationship was toxic."

— не только "ядовитый", но и "создающий негативную атмосферу". "That relationship was toxic." Extra — чрезмерный, драматичный. "She's being so extra about this tiny problem."

— чрезмерный, драматичный. "She's being so extra about this tiny problem." Basic — обычный, предсказуемый, следующий мейнстриму. "Pumpkin spice latte? That's so basic."

— обычный, предсказуемый, следующий мейнстриму. "Pumpkin spice latte? That's so basic." Triggered — очень сильно эмоционально задетый. "He gets triggered whenever someone mentions politics."

Английский сленг для общения в разных ситуациях

Владение ситуативным сленгом позволяет чувствовать себя уверенно в различных коммуникативных контекстах. Разные социальные ситуации требуют специфического набора выражений, уместность которых определяет успешность общения. 🤝

Деловой сленг и офисные выражения:

Ballpark figure — приблизительная оценка. "Can you give me a ballpark figure for the project cost?"

— приблизительная оценка. "Can you give me a ballpark figure for the project cost?" Touch base — кратко переговорить. "Let's touch base tomorrow about the marketing strategy."

— кратко переговорить. "Let's touch base tomorrow about the marketing strategy." Low-hanging fruit — легкодостижимые цели. "We should start with the low-hanging fruit before tackling bigger challenges."

— легкодостижимые цели. "We should start with the low-hanging fruit before tackling bigger challenges." Put on the back burner — отложить на потом. "We'll put that initiative on the back burner until next quarter."

— отложить на потом. "We'll put that initiative on the back burner until next quarter." Shoot an email — отправить письмо. "I'll shoot you an email with the details later."

Сленг для путешествий и общения с местными:

Off the beaten path — место вдали от туристических маршрутов. "This restaurant is off the beaten path, but the food is amazing."

— место вдали от туристических маршрутов. "This restaurant is off the beaten path, but the food is amazing." Hit the road — отправиться в путь. "We should hit the road early to avoid traffic."

— отправиться в путь. "We should hit the road early to avoid traffic." Hole in the wall — маленькое непримечательное заведение. "This hole in the wall serves the best tacos in town."

— маленькое непримечательное заведение. "This hole in the wall serves the best tacos in town." Bang for your buck — хорошее соотношение цены и качества. "This hotel offers the best bang for your buck in the area."

Сленг для общения в дружеской компании:

Hang out — проводить время вместе. "Want to hang out this weekend?"

— проводить время вместе. "Want to hang out this weekend?" Split the bill — разделить счет. "Let's just split the bill, it's easier."

— разделить счет. "Let's just split the bill, it's easier." Pregame — употребление алкоголя перед выходом в бар/клуб. "We're pregaming at my place before heading downtown."

— употребление алкоголя перед выходом в бар/клуб. "We're pregaming at my place before heading downtown." Raincheck — перенести на другое время. "Can I take a raincheck on dinner tonight? I'm not feeling well."

Сленг для выражения эмоций:

Over the moon — очень счастлив. "She was over the moon when she got the job offer."

— очень счастлив. "She was over the moon when she got the job offer." Gutted — сильно расстроен (брит.). "I was gutted when I heard they cancelled the concert."

— сильно расстроен (брит.). "I was gutted when I heard they cancelled the concert." Buzzing — взволнован, в предвкушении. "I'm buzzing about the trip to Japan next month."

— взволнован, в предвкушении. "I'm buzzing about the trip to Japan next month." Chuffed to bits — очень доволен (брит.). "He was chuffed to bits with his birthday present."

Важно помнить о различиях между американским и британским сленгом:

Американский сленг Значение Британский эквивалент Wasted Сильно пьяный Plastered Trash Мусор Rubbish Blow off Игнорировать Sack off Sketchy Подозрительный Dodgy Take a rain check Отложить на потом Give it a miss

При использовании сленга в разных ситуациях следует учитывать несколько факторов:

Статус собеседника — сленг уместен в общении с равными, но может быть неприемлем с вышестоящими лицами

— сленг уместен в общении с равными, но может быть неприемлем с вышестоящими лицами Формальность обстановки — то, что уместно на вечеринке, может быть неприемлемо на деловой встрече

— то, что уместно на вечеринке, может быть неприемлемо на деловой встрече Возрастные различия — молодежный сленг может быть непонятен старшему поколению и наоборот

— молодежный сленг может быть непонятен старшему поколению и наоборот Культурный контекст — в разных англоязычных странах одно и то же выражение может иметь разные значения или коннотации

Сленг в разных ситуациях служит не только инструментом коммуникации, но и способом продемонстрировать принадлежность к определенной социальной группе или понимание контекста. Грамотное использование ситуативного сленга значительно повышает эффективность общения и способствует построению более глубоких социальных связей. 🔄

Практические советы по использованию сленга в речи

Внедрение сленга в речь требует стратегического подхода. Неуместное или чрезмерное использование разговорных выражений может создать обратный эффект и выдать в вас неносителя языка. Следуйте этим практическим рекомендациям для естественного использования сленга в повседневном общении. 🎯

Начинайте с понимания, а не с использования — сначала научитесь распознавать сленг в речи носителей, понимать его значение и эмоциональный оттенок, и только потом применяйте его в собственной речи. Изучайте контекст употребления — обращайте внимание, кто, когда и в какой ситуации использует конкретные выражения. Многие сленговые фразы уместны только в определенном социальном круге. Дозируйте количество сленга — чрезмерное использование может звучать неестественно. Лучше употребить несколько выражений к месту, чем пересыпать речь сленгом. Избегайте устаревших выражений — использование вышедшего из моды сленга вроде "groovy" или "radical" (если только это не ирония) выдаст в вас человека, оторванного от современной языковой действительности. Учитывайте региональные особенности — не используйте британский сленг в американском контексте и наоборот, если не хотите вызвать недоумение или насмешку.

Эффективные методы изучения актуального сленга:

Просмотр современных сериалов и фильмов (желательно с субтитрами) — Netflix, HBO, Amazon Prime

Подписка на социальные медиа носителей языка (Twitter, YouTube, TikTok)

Прослушивание подкастов на разговорные темы

Участие в языковых обменах с носителями языка (приложения Tandem, HelloTalk)

Регулярное чтение современной литературы, особенно в жанрах, где часто используется разговорная речь

Как отработать сленг до автоматизма:

Метод "фраза дня" — выбирайте одно сленговое выражение ежедневно и стремитесь использовать его в различных контекстах. Языковые шаблоны — создавайте типовые ситуации, где уместно использовать определенный сленг, и регулярно проигрывайте их. Аудиодневник — записывайте короткие монологи, включая в них изученные сленговые выражения, затем анализируйте естественность звучания. Техника теневого повторения (shadowing) — повторяйте за носителями языка в реальном времени, копируя не только слова, но и интонацию.

При изучении сленга важно различать степень формальности и потенциальную оскорбительность выражений:

Категория сленга Уровень риска Примеры Рекомендации Общеупотребительный Низкий Cool, awesome, hang out Можно использовать в большинстве неформальных ситуаций Молодежный Средний Sus, no cap, vibe check Уместен в общении с молодежью, может быть непонятен старшему поколению Профессиональный Средний Touch base, ballpark figure Использовать только в соответствующей профессиональной среде Потенциально оскорбительный Высокий Various Избегать до полного понимания контекста и степени приемлемости

Помните о культурных нюансах: некоторые выражения могут иметь различные коннотации в разных англоязычных странах. Например, слово "fanny" в США обозначает часть тела (ягодицы) и относительно безобидно, в то время как в Великобритании имеет вульгарное значение.

Еще один важный аспект — интонация. Многие сленговые выражения требуют определенной интонации для передачи правильного значения. Например, саркастичное "Yeah, right" произносится с особой интонацией, которая полностью меняет его буквальное значение.

И наконец, не бойтесь делать ошибки. Даже неудачное использование сленга может стать отличной возможностью для обучения, особенно если вы попросите носителей языка объяснить, почему выражение прозвучало неестественно или неуместно. Способность посмеяться над собственными лингвистическими промахами — важный элемент языкового развития. 🌱