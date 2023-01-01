Bear-Bore-Born: разбираем сложный неправильный глагол английского

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, сталкивающиеся с неправильными глаголами

Преподаватели английского языка, желающие помочь студентам освоить формы глагола "bear"

Профессионалы, работающие с англоязычными текстами, кому нужно понять нюансы использования глагола "bear" Английские неправильные глаголы часто ставят в тупик даже опытных изучающих язык, а "bear" с его формами "bore" и "born/borne" – настоящий грамматический головоломка. Этот коварный глагол не просто меняет форму в прошедшем времени, но и предлагает два варианта причастия, использование которых зависит от контекста. Если вы когда-либо сомневались, правильно ли сказать "I was born" или "I was borne", или путались в значениях этого многоликого глагола — эта статья станет вашим надёжным проводником в лингвистических джунглях. Разберём все формы, нюансы употребления и подводные камни этого непростого, но крайне полезного глагола! 🧩

Bear, Bore, Born: основные формы и значения глагола

Глагол "bear" относится к категории неправильных глаголов английского языка, и как многие из них, имеет несколько базовых значений и особенности формообразования. Давайте сначала рассмотрим его основные формы:

Bear (инфинитив/настоящее время)

(инфинитив/настоящее время) Bore (простое прошедшее время)

(простое прошедшее время) Born/Borne (причастие прошедшего времени)

Интересно, что "bear" — один из немногих английских глаголов, имеющих два варианта причастия прошедшего времени с разными значениями и применением. Именно это часто вызывает путаницу у изучающих язык. 🤔

Что касается значений, глагол "bear" имеет несколько основных смысловых линий:

Значение Пример использования Нести, выдерживать (физически) The bridge can bear heavy loads. Терпеть, выносить (эмоционально) I can't bear to watch this sad movie. Рождать, производить на свет She bore three children. Приносить (результат, плоды) The investment bore fruit after three years. Иметь отношение к чему-либо This document bears my signature.

Разнообразие значений делает "bear" чрезвычайно гибким и полезным, но требует внимания к контексту. В современном английском языке некоторые значения (особенно "рождать") чаще встречаются в литературных текстах, чем в разговорной речи, где предпочтение отдаётся синонимам.

Важно также отметить произношение: глагол "bear" [beər] звучит иначе, чем существительное "bear" (медведь) [ber], хотя они пишутся одинаково. Это классический пример омографов в английском языке.

Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Еленой, готовившейся к собеседованию в международную компанию. Она репетировала фразу о том, что "не может вынести" определенные рабочие условия, но использовала неверную форму: "I can't born long meetings". После интервью она недоумевала, почему рекрутер странно улыбался. Мы разобрали ошибку: правильно было сказать "I can't bear long meetings". Форма "born" используется только как причастие и никогда как настоящее время глагола! После этого казуса Елена создала собственную систему карточек с формами неправильных глаголов и никогда больше не путала bear/bore/born. Через месяц она получила предложение о работе в другой компании, где безупречно справилась с языковой частью интервью.

Правильные формы глагола bear во всех временах

Понимание того, как глагол "bear" изменяется в различных временах английского языка, критически важно для грамотной речи. Рассмотрим подробную таблицу, демонстрирующую формы этого глагола во всех основных временах:

Время Утвердительная форма Пример Present Simple bear/bears She bears responsibility for the project. Present Continuous am/is/are bearing They are bearing gifts for everyone. Present Perfect has/have borne The tree has borne fruit this year. Past Simple bore She bore the pain without complaint. Past Continuous was/were bearing The soldiers were bearing arms. Past Perfect had borne By that time, she had borne three children. Future Simple will bear This investment will bear interest soon. Future Perfect will have borne By next year, the company will have borne all costs.

Обратите внимание на несколько важных моментов при использовании глагола "bear" в различных временах:

В Present Simple третье лицо единственного числа принимает окончание -s: he/she/it bears

В длительных временах (Continuous) используется форма "bearing"

В Perfect временах используется форма "borne" (но с некоторыми исключениями, которые рассмотрим ниже)

В пассивном залоге чаще всего используется форма "born" в значении "рождённый": I was born in 1990

Важно помнить, что частота использования глагола "bear" в некоторых формах и значениях в современном английском ограничена. Например, в значении "рождать" он звучит довольно формально и архаично, и в разговорной речи чаще заменяется на "give birth to".

В медицинских и официальных текстах, однако, форма "bore a child" всё ещё используется, что делает её важной для понимания академических и профессиональных текстов. 📚

Разница между born и borne: когда какую форму выбрать

Пожалуй, самый запутанный аспект глагола "bear" — это выбор между формами причастия "born" и "borne". Эта сложность заслуживает отдельного внимания, поскольку неправильный выбор может полностью изменить смысл высказывания.

Основное правило таково:

Born — используется исключительно в значении "рождённый" в пассивной конструкции

— используется исключительно в значении "рождённый" в пассивной конструкции Borne — используется во всех других значениях глагола "bear"

Рассмотрим конкретные примеры, демонстрирующие это различие:

I was born in Moscow. (Я родился в Москве.)

in Moscow. (Я родился в Москве.) The costs have been borne by the company. (Расходы были покрыты компанией.)

by the company. (Расходы были покрыты компанией.) The disease is borne by mosquitoes. (Болезнь переносится комарами.)

by mosquitoes. (Болезнь переносится комарами.) She has borne the responsibility well. (Она хорошо справилась с ответственностью.)

Для простоты запоминания: если речь идёт о появлении на свет живого существа (особенно человека) в пассивном залоге — используйте "born". Во всех остальных случаях — "borne".

Ещё одно тонкое различие: "born" часто используется как прилагательное, обозначающее врождённые качества или таланты:

She is a born leader. (Она прирождённый лидер.)

leader. (Она прирождённый лидер.) He was born lucky. (Он родился удачливым.)

Форма "borne" никогда не используется как прилагательное — только как часть глагольной конструкции.

Историческая заметка: в старом английском различий между "born" и "borne" не существовало, они появились позже для разграничения разных значений. Это объясняет, почему в некоторых старых текстах вы можете встретить использование, не соответствующее современным правилам. 🕰️

Максим Игоревич, редактор англоязычных научных текстов Однажды ко мне обратился аспирант-медик, отчаянно пытавшийся опубликовать статью в международном журнале. Его работа постоянно возвращалась с пометкой "требуются языковые правки". Когда я взглянул на текст, проблема стала очевидной: во всей статье о переносчиках инфекции использовалась форма "born by mosquitoes" вместо правильной "borne by mosquitoes". Мы провели детальный анализ всего текста, заменили все ошибочные употребления и создали персональную памятку по использованию "born/borne". Через месяц статья была принята к публикации без единого замечания к языку. С тех пор автор всегда обращает особое внимание на эти формы и даже создал небольшой глоссарий медицинских терминов с корректным использованием причастий для своих коллег.

Bear в идиомах и устойчивых выражениях

Глагол "bear" не только имеет множество прямых значений, но и входит в состав многочисленных идиом и устойчивых выражений. Знание этих выражений значительно обогащает словарный запас и позволяет говорить на более аутентичном английском. 🗣️

Вот наиболее распространенные выражения с глаголом "bear":

Bear in mind — иметь в виду, помнить Example: Bear in mind that the deadline is next Friday.

Bear fruit — приносить результаты, быть успешным Example: Our marketing strategy has finally begun to bear fruit.

Bear witness — свидетельствовать Example: Several people bore witness to the accident.

Bear the brunt — принять на себя основной удар Example: Small businesses bore the brunt of the economic crisis.

Bear a grudge — затаить обиду, держать зло Example: She doesn't bear a grudge against you for what happened.

Bear the cost/expense — нести расходы Example: The company has agreed to bear the cost of training.

Bear a resemblance — иметь сходство Example: The painting bears a striking resemblance to a Picasso.

Bear the burden — нести бремя Example: He had to bear the burden of supporting his entire family.

Bear out — подтверждать Example: The evidence bears out his version of events.

Can't bear it — не выносить что-либо Example: I can't bear the thought of leaving my hometown.

Особенно важно обратить внимание на выражение "bear in mind" — оно чрезвычайно популярно в деловой переписке и устной речи. Это элегантный способ напомнить собеседнику о важной детали без излишней настойчивости.

В академических текстах часто используются выражения "bear significance" (иметь значение) и "bear relevance" (иметь отношение), которые придают высказыванию формальный тон.

Для изучающих английский язык полезно запомнить несколько идиом с "bear" и начать активно использовать их в речи — это сразу повысит уровень языка и позволит звучать более естественно. Рекомендуется выбрать 2-3 выражения из списка и сознательно включать их в повседневные разговоры или письма.

Практические советы: как не путаться в формах глагола

Освоение сложного глагола "bear" с его разнообразными формами требует систематического подхода. Предлагаю несколько проверенных методов, которые помогут раз и навсегда избавиться от путаницы с формами "bear", "bore", "born" и "borne". 🎯

Используйте мнемонические техники: Для запоминания разницы между "born" и "borne" создайте ассоциацию: "borN" для "рождеNия" (в слове "рождение" тоже есть буква "н")

Запомните фразу: "I was born in a barn, but my burdens have been borne with patience" (Я родился в сарае, но мои трудности переносились с терпением) Создайте персональные карточки: На одной стороне напишите форму глагола, на другой — её значение и пример

Регулярно просматривайте карточки, особенно перед важными письменными работами или выступлениями Практикуйте целенаправленно: Составьте собственные предложения с каждой формой глагола и проверьте их у носителя языка или опытного преподавателя

Ведите дневник ошибок: записывайте случаи, когда вы неправильно использовали форму, и правильный вариант Используйте контекстуальный подход: Читайте аутентичные тексты с обращением особого внимания на употребление "bear" и его форм

Выписывайте предложения с этим глаголом и анализируйте, почему использована именно эта форма Применяйте правило "тройной проверки" в письменной речи: Первая проверка: правильная ли форма выбрана для данного времени?

Вторая проверка: если это причастие, верно ли выбрано между "born" и "borne"?

Третья проверка: соответствует ли выбранная форма контексту и значению? Создайте таблицу-шпаргалку и держите её под рукой:

Форма Когда использовать Пример-маркер Bear Настоящее время, инфинитив I bear / to bear Bore Только прошедшее время I bore yesterday Born Только для "рождения" в пассиве I was born Borne Все остальные значения в причастии Costs have been borne

Регулярно тестируйте себя: Найдите онлайн-тесты на неправильные глаголы и регулярно проверяйте свои знания

Создайте свой мини-тест с пропусками и выполняйте его раз в несколько недель, отслеживая прогресс

Помните, что даже носители языка иногда путают "born" и "borne", особенно в менее распространённых контекстах. Это нормальная часть процесса освоения сложных аспектов языка. Регулярная практика, внимание к деталям и систематический подход позволят вам уверенно использовать все формы глагола "bear" в любых ситуациях. 💪