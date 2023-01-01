Bear-Bore-Born: разбираем сложный неправильный глагол английского#Изучение английского
Английские неправильные глаголы часто ставят в тупик даже опытных изучающих язык, а "bear" с его формами "bore" и "born/borne" – настоящий грамматический головоломка. Этот коварный глагол не просто меняет форму в прошедшем времени, но и предлагает два варианта причастия, использование которых зависит от контекста. Если вы когда-либо сомневались, правильно ли сказать "I was born" или "I was borne", или путались в значениях этого многоликого глагола — эта статья станет вашим надёжным проводником в лингвистических джунглях. Разберём все формы, нюансы употребления и подводные камни этого непростого, но крайне полезного глагола! 🧩
Bear, Bore, Born: основные формы и значения глагола
Глагол "bear" относится к категории неправильных глаголов английского языка, и как многие из них, имеет несколько базовых значений и особенности формообразования. Давайте сначала рассмотрим его основные формы:
- Bear (инфинитив/настоящее время)
- Bore (простое прошедшее время)
- Born/Borne (причастие прошедшего времени)
Интересно, что "bear" — один из немногих английских глаголов, имеющих два варианта причастия прошедшего времени с разными значениями и применением. Именно это часто вызывает путаницу у изучающих язык. 🤔
Что касается значений, глагол "bear" имеет несколько основных смысловых линий:
|Значение
|Пример использования
|Нести, выдерживать (физически)
|The bridge can bear heavy loads.
|Терпеть, выносить (эмоционально)
|I can't bear to watch this sad movie.
|Рождать, производить на свет
|She bore three children.
|Приносить (результат, плоды)
|The investment bore fruit after three years.
|Иметь отношение к чему-либо
|This document bears my signature.
Разнообразие значений делает "bear" чрезвычайно гибким и полезным, но требует внимания к контексту. В современном английском языке некоторые значения (особенно "рождать") чаще встречаются в литературных текстах, чем в разговорной речи, где предпочтение отдаётся синонимам.
Важно также отметить произношение: глагол "bear" [beər] звучит иначе, чем существительное "bear" (медведь) [ber], хотя они пишутся одинаково. Это классический пример омографов в английском языке.
Анна Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Еленой, готовившейся к собеседованию в международную компанию. Она репетировала фразу о том, что "не может вынести" определенные рабочие условия, но использовала неверную форму: "I can't born long meetings". После интервью она недоумевала, почему рекрутер странно улыбался. Мы разобрали ошибку: правильно было сказать "I can't bear long meetings". Форма "born" используется только как причастие и никогда как настоящее время глагола! После этого казуса Елена создала собственную систему карточек с формами неправильных глаголов и никогда больше не путала bear/bore/born. Через месяц она получила предложение о работе в другой компании, где безупречно справилась с языковой частью интервью.
Правильные формы глагола bear во всех временах
Понимание того, как глагол "bear" изменяется в различных временах английского языка, критически важно для грамотной речи. Рассмотрим подробную таблицу, демонстрирующую формы этого глагола во всех основных временах:
|Время
|Утвердительная форма
|Пример
|Present Simple
|bear/bears
|She bears responsibility for the project.
|Present Continuous
|am/is/are bearing
|They are bearing gifts for everyone.
|Present Perfect
|has/have borne
|The tree has borne fruit this year.
|Past Simple
|bore
|She bore the pain without complaint.
|Past Continuous
|was/were bearing
|The soldiers were bearing arms.
|Past Perfect
|had borne
|By that time, she had borne three children.
|Future Simple
|will bear
|This investment will bear interest soon.
|Future Perfect
|will have borne
|By next year, the company will have borne all costs.
Обратите внимание на несколько важных моментов при использовании глагола "bear" в различных временах:
- В Present Simple третье лицо единственного числа принимает окончание -s: he/she/it bears
- В длительных временах (Continuous) используется форма "bearing"
- В Perfect временах используется форма "borne" (но с некоторыми исключениями, которые рассмотрим ниже)
- В пассивном залоге чаще всего используется форма "born" в значении "рождённый": I was born in 1990
Важно помнить, что частота использования глагола "bear" в некоторых формах и значениях в современном английском ограничена. Например, в значении "рождать" он звучит довольно формально и архаично, и в разговорной речи чаще заменяется на "give birth to".
В медицинских и официальных текстах, однако, форма "bore a child" всё ещё используется, что делает её важной для понимания академических и профессиональных текстов. 📚
Разница между born и borne: когда какую форму выбрать
Пожалуй, самый запутанный аспект глагола "bear" — это выбор между формами причастия "born" и "borne". Эта сложность заслуживает отдельного внимания, поскольку неправильный выбор может полностью изменить смысл высказывания.
Основное правило таково:
- Born — используется исключительно в значении "рождённый" в пассивной конструкции
- Borne — используется во всех других значениях глагола "bear"
Рассмотрим конкретные примеры, демонстрирующие это различие:
- I was born in Moscow. (Я родился в Москве.)
- The costs have been borne by the company. (Расходы были покрыты компанией.)
- The disease is borne by mosquitoes. (Болезнь переносится комарами.)
- She has borne the responsibility well. (Она хорошо справилась с ответственностью.)
Для простоты запоминания: если речь идёт о появлении на свет живого существа (особенно человека) в пассивном залоге — используйте "born". Во всех остальных случаях — "borne".
Ещё одно тонкое различие: "born" часто используется как прилагательное, обозначающее врождённые качества или таланты:
- She is a born leader. (Она прирождённый лидер.)
- He was born lucky. (Он родился удачливым.)
Форма "borne" никогда не используется как прилагательное — только как часть глагольной конструкции.
Историческая заметка: в старом английском различий между "born" и "borne" не существовало, они появились позже для разграничения разных значений. Это объясняет, почему в некоторых старых текстах вы можете встретить использование, не соответствующее современным правилам. 🕰️
Максим Игоревич, редактор англоязычных научных текстов Однажды ко мне обратился аспирант-медик, отчаянно пытавшийся опубликовать статью в международном журнале. Его работа постоянно возвращалась с пометкой "требуются языковые правки". Когда я взглянул на текст, проблема стала очевидной: во всей статье о переносчиках инфекции использовалась форма "born by mosquitoes" вместо правильной "borne by mosquitoes". Мы провели детальный анализ всего текста, заменили все ошибочные употребления и создали персональную памятку по использованию "born/borne". Через месяц статья была принята к публикации без единого замечания к языку. С тех пор автор всегда обращает особое внимание на эти формы и даже создал небольшой глоссарий медицинских терминов с корректным использованием причастий для своих коллег.
Bear в идиомах и устойчивых выражениях
Глагол "bear" не только имеет множество прямых значений, но и входит в состав многочисленных идиом и устойчивых выражений. Знание этих выражений значительно обогащает словарный запас и позволяет говорить на более аутентичном английском. 🗣️
Вот наиболее распространенные выражения с глаголом "bear":
Bear in mind — иметь в виду, помнить Example: Bear in mind that the deadline is next Friday.
Bear fruit — приносить результаты, быть успешным Example: Our marketing strategy has finally begun to bear fruit.
Bear witness — свидетельствовать Example: Several people bore witness to the accident.
Bear the brunt — принять на себя основной удар Example: Small businesses bore the brunt of the economic crisis.
Bear a grudge — затаить обиду, держать зло Example: She doesn't bear a grudge against you for what happened.
Bear the cost/expense — нести расходы Example: The company has agreed to bear the cost of training.
Bear a resemblance — иметь сходство Example: The painting bears a striking resemblance to a Picasso.
Bear the burden — нести бремя Example: He had to bear the burden of supporting his entire family.
Bear out — подтверждать Example: The evidence bears out his version of events.
Can't bear it — не выносить что-либо Example: I can't bear the thought of leaving my hometown.
Особенно важно обратить внимание на выражение "bear in mind" — оно чрезвычайно популярно в деловой переписке и устной речи. Это элегантный способ напомнить собеседнику о важной детали без излишней настойчивости.
В академических текстах часто используются выражения "bear significance" (иметь значение) и "bear relevance" (иметь отношение), которые придают высказыванию формальный тон.
Для изучающих английский язык полезно запомнить несколько идиом с "bear" и начать активно использовать их в речи — это сразу повысит уровень языка и позволит звучать более естественно. Рекомендуется выбрать 2-3 выражения из списка и сознательно включать их в повседневные разговоры или письма.
Практические советы: как не путаться в формах глагола
Освоение сложного глагола "bear" с его разнообразными формами требует систематического подхода. Предлагаю несколько проверенных методов, которые помогут раз и навсегда избавиться от путаницы с формами "bear", "bore", "born" и "borne". 🎯
Используйте мнемонические техники:
- Для запоминания разницы между "born" и "borne" создайте ассоциацию: "borN" для "рождеNия" (в слове "рождение" тоже есть буква "н")
- Запомните фразу: "I was born in a barn, but my burdens have been borne with patience" (Я родился в сарае, но мои трудности переносились с терпением)
Создайте персональные карточки:
- На одной стороне напишите форму глагола, на другой — её значение и пример
- Регулярно просматривайте карточки, особенно перед важными письменными работами или выступлениями
Практикуйте целенаправленно:
- Составьте собственные предложения с каждой формой глагола и проверьте их у носителя языка или опытного преподавателя
- Ведите дневник ошибок: записывайте случаи, когда вы неправильно использовали форму, и правильный вариант
Используйте контекстуальный подход:
- Читайте аутентичные тексты с обращением особого внимания на употребление "bear" и его форм
- Выписывайте предложения с этим глаголом и анализируйте, почему использована именно эта форма
Применяйте правило "тройной проверки" в письменной речи:
- Первая проверка: правильная ли форма выбрана для данного времени?
- Вторая проверка: если это причастие, верно ли выбрано между "born" и "borne"?
- Третья проверка: соответствует ли выбранная форма контексту и значению?
Создайте таблицу-шпаргалку и держите её под рукой:
|Форма
|Когда использовать
|Пример-маркер
|Bear
|Настоящее время, инфинитив
|I bear / to bear
|Bore
|Только прошедшее время
|I bore yesterday
|Born
|Только для "рождения" в пассиве
|I was born
|Borne
|Все остальные значения в причастии
|Costs have been borne
- Регулярно тестируйте себя:
- Найдите онлайн-тесты на неправильные глаголы и регулярно проверяйте свои знания
- Создайте свой мини-тест с пропусками и выполняйте его раз в несколько недель, отслеживая прогресс
Помните, что даже носители языка иногда путают "born" и "borne", особенно в менее распространённых контекстах. Это нормальная часть процесса освоения сложных аспектов языка. Регулярная практика, внимание к деталям и систематический подход позволят вам уверенно использовать все формы глагола "bear" в любых ситуациях. 💪
Глагол "bear" с его формами "bore", "born" и "borne" — классический пример языкового элемента, требующего осознанного изучения и практики. Разобравшись с тонкостями его употребления, вы получаете не только инструмент для точного выражения мыслей, но и глубже понимаете логику английского языка. Практически применяйте полученные знания: вставляйте идиомы с "bear" в разговоры, внимательно следите за выбором формы в письменной речи и, самое главное, не бойтесь ошибаться. Ведь только через осознанные ошибки и их исправление рождается истинное владение языком — отточенное, уверенное и естественное.