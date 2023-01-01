WebSocket в Python: реализация двусторонней связи в реальном времени

<!-- index.html --> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Flask-SocketIO Чат</title> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/4.0.1/socket.io.js"></script> <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const socket = io(); // Присоединение к комнате document.getElementById('join-form').addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); const username = document.getElementById('username').value; const room = document.getElementById('room').value; socket.emit('join', {username: username, room: room}); document.getElementById('join-container').style.display = 'none'; document.getElementById('chat-container').style.display = 'block'; }); // Отправка сообщения document.getElementById('message-form').addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); const messageInput = document.getElementById('message'); socket.emit('message', {msg: messageInput.value}); messageInput.value = ''; }); // Получение сообщений socket.on('message', function(data) { addMessage(`<strong>${data.username}</strong>: ${data.msg}`); }); // Получение статусных сообщений socket.on('status', function(data) { addMessage(`<i>${data.msg}</i>`); }); function addMessage(html) { const messageDiv = document.createElement('div'); messageDiv.innerHTML = html; document.getElementById('messages').appendChild(messageDiv); // Прокрутка вниз document.getElementById('messages').scrollTop = document.getElementById('messages').scrollHeight; } }); </script> </head> <body> <div id="join-container"> <h2>Присоединиться к чату</h2> <form id="join-form"> <input id="username" placeholder="Ваше имя" required> <input id="room" placeholder="Название комнаты" required> <button type="submit">Присоединиться</button> </form> </div> <div id="chat-container" style="display: none;"> <h2>Чат</h2> <div id="messages" style="height: 300px; overflow-y: scroll; border: 1px solid #ccc;"></div> <form id="message-form"> <input id="message" placeholder="Введите сообщение" autocomplete="off" required> <button type="submit">Отправить</button> </form> </div> </body> </html>