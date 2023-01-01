WebSocket в Python: реализация двусторонней связи в реальном времени

Для кого эта статья:

  • Python-разработчики, заинтересованные в реализации технологий реального времени
  • Специалисты по веб-разработке, желающие улучшить производительность своих приложений

  • Студенты и начинающие программисты, изучающие асинхронное программирование и сети

    WebSocket — это технология, которая взрывным образом меняет характер взаимодействия между клиентом и сервером. В отличие от традиционного HTTP, WebSocket предлагает постоянное соединение, обеспечивающее двустороннюю связь в реальном времени. Именно это делает его незаменимым для чатов, игр, торговых платформ и систем мониторинга. Python с его элегантным синтаксисом и мощными библиотеками предоставляет идеальную почву для реализации WebSocket. В этом руководстве мы разберём протокол от основ до продвинутых техник, вооружив вас практическими примерами для решения реальных задач. 🚀

Основы протокола WebSocket и его преимущества в Python

WebSocket представляет собой протокол, обеспечивающий полнодуплексную связь через одно TCP-соединение. Он был стандартизирован IETF как RFC 6455 в 2011 году и с тех пор стал неотъемлемой частью веб-разработки.

Основное отличие WebSocket от HTTP заключается в характере взаимодействия. HTTP работает по модели "запрос-ответ", что значит, что клиент всегда инициирует коммуникацию, а сервер только отвечает. WebSocket, напротив, устанавливает постоянное соединение, позволяя обоим участникам обмениваться сообщениями в любой момент без дополнительных накладных расходов на установление новых соединений.

Антон Сергеев, Senior Backend Developer

Два года назад мы столкнулись с задачей создания торговой платформы, требующей обновления котировок в реальном времени. Изначально использовали Long Polling — клиент отправлял запросы каждые 2 секунды для получения обновлений. Система работала, но была неэффективна: высокая нагрузка на сервер, задержки до 2 секунд и потери соединения при нестабильном интернете.

Переход на WebSocket изменил всё. Нагрузка на сервер снизилась на 70%, задержки уменьшились до миллисекунд, а клиентское приложение стало более отзывчивым. Для Python-разработки выбрали библиотеку websockets с asyncio, что позволило обрабатывать тысячи одновременных подключений на одном сервере.

Преимущества использования WebSocket в Python-приложениях:

  • Производительность: отсутствие необходимости устанавливать новое TCP-соединение для каждого сообщения сокращает задержки и накладные расходы.
  • Двунаправленная связь: сервер может отправлять данные клиенту без его запроса, что критически важно для приложений реального времени.
  • Уменьшение объема данных: заголовки WebSocket значительно меньше HTTP-заголовков, что снижает трафик, особенно при частом обмене сообщениями.
  • Естественная интеграция с асинхронностью: Python's asyncio и WebSocket идеально дополняют друг друга для создания масштабируемых приложений.

В экосистеме Python существует несколько библиотек для работы с WebSocket:

Библиотека Особенности Лучшие сценарии использования
websockets Асинхронная, основана на asyncio, чистый Python Высоконагруженные серверы, микросервисы
Flask-SocketIO Интеграция с Flask, поддержка комнат и пространств имен Веб-приложения на Flask, требующие WebSocket
Django Channels Интеграция с Django, ASGI-совместимость Django-проекты с функциональностью реального времени
AutobahnPython Поддержка WebSocket и WAMP протоколов Распределенные приложения, IoT

Процесс установления WebSocket-соединения начинается с "рукопожатия" (handshake), при котором клиент отправляет обычный HTTP-запрос с специальными заголовками, указывающими на желание перейти на WebSocket. Если сервер поддерживает протокол, он отвечает с кодом 101 Switching Protocols, и соединение повышается до WebSocket.

Настройка и создание WebSocket сервера на Python

Для создания WebSocket сервера на Python мы будем использовать библиотеку websockets, которая предлагает элегантный API, основанный на асинхронном программировании. Начнем с установки необходимых компонентов:

pip install websockets

Теперь создадим простой эхо-сервер, который будет возвращать клиенту его сообщения:

import asyncio
import websockets

async def echo(websocket, path):
async for message in websocket:
print(f"Получено сообщение: {message}")
await websocket.send(f"Эхо: {message}")

async def main():
server = await websockets.serve(echo, "localhost", 8765)
print("Сервер запущен на ws://localhost:8765")
await server.wait_closed()

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Рассмотрим ключевые моменты этого кода:

  • Функция echo является обработчиком соединений. Она получает два параметра: объект WebSocket и путь запроса.
  • Конструкция async for message in websocket позволяет асинхронно итерировать по сообщениям от клиента.
  • websockets.serve запускает WebSocket-сервер, связывая его с нашим обработчиком.
  • await server.wait_closed() удерживает сервер запущенным до его явного закрытия.

Для создания более сложного сервера, например, простого чата, нам понадобится хранить активные соединения и рассылать сообщения всем участникам:

import asyncio
import json
import websockets

# Хранилище активных соединений
connected = set()

async def chat(websocket, path):
# Регистрируем нового клиента
connected.add(websocket)
try:
# Приветственное сообщение
await websocket.send(json.dumps({"type": "system", "message": "Добро пожаловать в чат!"}))

# Оповещаем остальных о новом участнике
if len(connected) > 1:
await notify_users(f"Новый пользователь присоединился к чату. Всего участников: {len(connected)}", websocket)

# Обрабатываем сообщения от клиента
async for message in websocket:
data = json.loads(message)
if data["type"] == "message":
await broadcast(data["message"], websocket)
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print("Соединение закрыто клиентом")
finally:
# Удаляем клиента из списка при отключении
connected.remove(websocket)
if connected: # Если остались другие клиенты
await notify_users(f"Пользователь вышел из чата. Осталось участников: {len(connected)}")

async def notify_users(message, exclude=None):
"""Отправляет системное сообщение всем клиентам"""
system_message = json.dumps({"type": "system", "message": message})
if connected:
await asyncio.gather(
*[ws.send(system_message) for ws in connected if ws != exclude]
)

async def broadcast(message, sender):
"""Рассылает сообщение от одного клиента всем остальным"""
broadcast_message = json.dumps({"type": "chat", "message": message})
if connected:
await asyncio.gather(
*[ws.send(broadcast_message) for ws in connected if ws != sender]
)

async def main():
server = await websockets.serve(chat, "localhost", 8765)
print("Чат-сервер запущен на ws://localhost:8765")
await server.wait_closed()

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Для обеспечения безопасности WebSocket-сервера необходимо реализовать аутентификацию и авторизацию. Вот пример с простой аутентификацией по токену:

import asyncio
import json
import websockets

# Простая имитация базы данных с токенами
USERS = {
"token1": {"username": "user1", "role": "admin"},
"token2": {"username": "user2", "role": "user"}
}

async def authenticate(websocket, path):
# Ждем первое сообщение с токеном
auth_message = await websocket.recv()
try:
data = json.loads(auth_message)
if "token" in data:
token = data["token"]
if token in USERS:
# Аутентификация успешна
user_info = USERS[token]
await websocket.send(json.dumps({
"type": "auth_success",
"username": user_info["username"]
}))

# Запускаем основную логику для аутентифицированного пользователя
await handle_messages(websocket, user_info)
return
except json.JSONDecodeError:
pass

# Если код дошел до сюда, аутентификация не удалась
await websocket.send(json.dumps({
"type": "auth_error",
"message": "Неверный токен аутентификации"
}))
await websocket.close(1008, "authentication failed")

async def handle_messages(websocket, user_info):
try:
async for message in websocket:
# Здесь логика обработки сообщений от аутентифицированного пользователя
print(f"Сообщение от {user_info['username']}: {message}")
await websocket.send(json.dumps({
"type": "response",
"message": f"Вы отправили: {message}"
}))
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print(f"Соединение с {user_info['username']} закрыто")

async def main():
server = await websockets.serve(authenticate, "localhost", 8765)
print("Защищенный сервер запущен на ws://localhost:8765")
await server.wait_closed()

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())
Аспект безопасности Решение в Python Примечания
Аутентификация JWT-токены, сессии Токены предпочтительнее для масштабируемых решений
Защита от DoS Rate limiting, ограничение размера сообщений Используйте библиотеки типа aiolimiter
Валидация данных Schema validation (Pydantic) Критически важна для предотвращения инъекций
Шифрование WSS (WebSocket Secure) Использует TLS/SSL, аналогично HTTPS

Разработка WebSocket клиента: пошаговый код и объяснение

Теперь разработаем WebSocket клиент, который будет взаимодействовать с нашим сервером. Для этого также воспользуемся библиотекой websockets.

Создадим простой клиент, который отправляет сообщения и получает ответы от эхо-сервера:

import asyncio
import websockets

async def send_and_receive():
uri = "ws://localhost:8765"
async with websockets.connect(uri) as websocket:
# Отправляем сообщение
message = "Привет, WebSocket!"
await websocket.send(message)
print(f"Отправлено: {message}")

# Получаем ответ
response = await websocket.recv()
print(f"Получено: {response}")

async def main():
# Запускаем клиент
await send_and_receive()

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Давайте разберем основные компоненты этого кода:

  • websockets.connect(uri) – устанавливает соединение с WebSocket-сервером по указанному URI.
  • Конструкция async with обеспечивает правильное закрытие соединения даже в случае ошибок.
  • await websocket.send(message) – асинхронно отправляет сообщение на сервер.
  • await websocket.recv() – асинхронно ожидает и получает ответ от сервера.

Для более интерактивного клиента, который может отправлять сообщения из консоли и одновременно получать ответы, нам потребуется использовать несколько асинхронных задач:

import asyncio
import websockets
import json
import sys

async def receive_messages(websocket):
"""Асинхронно получает сообщения от сервера"""
try:
while True:
message = await websocket.recv()
try:
data = json.loads(message)
if data["type"] == "chat":
print(f"\nНовое сообщение: {data['message']}")
elif data["type"] == "system":
print(f"\nСистема: {data['message']}")
else:
print(f"\nПолучено: {message}")
except json.JSONDecodeError:
print(f"\nПолучено: {message}")

# Повторно отображаем приглашение ввода
print("> ", end="", flush=True)
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print("\nСоединение с сервером закрыто")
except Exception as e:
print(f"\nОшибка при получении сообщений: {e}")

async def send_messages(websocket):
"""Асинхронно отправляет сообщения на сервер"""
try:
# Отправляем токен для аутентификации
await websocket.send(json.dumps({"token": "token1"}))

while True:
print("> ", end="", flush=True)
message = await asyncio.get_event_loop().run_in_executor(None, sys.stdin.readline)
message = message.strip()

if message.lower() == "exit":
print("Завершение работы...")
break

await websocket.send(json.dumps({"type": "message", "message": message}))
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print("\nСоединение с сервером закрыто")
except Exception as e:
print(f"\nОшибка при отправке сообщения: {e}")

async def main():
uri = "ws://localhost:8765"
try:
async with websockets.connect(uri) as websocket:
print(f"Подключено к {uri}")
print("Введите сообщения для отправки. Для выхода введите 'exit'")

# Запускаем обе задачи параллельно
receiver_task = asyncio.create_task(receive_messages(websocket))
sender_task = asyncio.create_task(send_messages(websocket))

# Ждем завершения любой из задач
done, pending = await asyncio.wait(
[receiver_task, sender_task],
return_when=asyncio.FIRST_COMPLETED
)

# Отменяем оставшуюся задачу
for task in pending:
task.cancel()
except websockets.exceptions.ConnectionError:
print(f"Не удалось подключиться к {uri}")
except Exception as e:
print(f"Ошибка: {e}")

if __name__ == "__main__":
try:
asyncio.run(main())
except KeyboardInterrupt:
print("\nКлиент остановлен пользователем")

Этот клиент демонстрирует несколько важных аспектов работы с WebSocket:

  1. Параллельная обработка: Две асинхронные задачи работают одновременно — одна отвечает за получение сообщений, другая за их отправку.
  2. Интеграция с IO: Использование run_in_executor для неблокирующего ожидания ввода пользователя.
  3. Обработка отключений: Обработка исключений ConnectionClosed для корректной реакции на разрыв соединения.
  4. Структурированные сообщения: Использование JSON для передачи структурированных сообщений между клиентом и сервером.

Для работы с защищенными WebSocket-серверами (WSS) необходимо настроить SSL-контекст:

import asyncio
import websockets
import ssl
import pathlib

async def secure_client():
ssl_context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
localhost_pem = pathlib.Path(__file__).with_name("localhost.pem")
ssl_context.load_verify_locations(localhost_pem)

uri = "wss://localhost:8765"
async with websockets.connect(uri, ssl=ssl_context) as websocket:
await websocket.send("Безопасное соединение установлено!")
response = await websocket.recv()
print(f"Получено: {response}")

async def main():
await secure_client()

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Мария Полякова, Lead Full Stack Developer

Работая над проектом для крупного медиахолдинга, мы столкнулись с проблемой модерации комментариев в режиме реального времени. Традиционное решение с периодической проверкой новых комментариев через REST API приводило к задержкам в отображении одобренных комментариев и создавало дополнительную нагрузку на сервер.

Мы реализовали систему на WebSocket, которая немедленно уведомляла модераторов о новых комментариях и мгновенно отображала одобренные комментарии для всех пользователей. В Python использовали комбинацию Django Channels для интеграции с существующим бэкендом и библиотеку websockets для отдельных микросервисов.

Самым сложным оказалось правильно организовать масштабирование. Пришлось использовать Redis в качестве брокера сообщений между разными экземплярами WebSocket-серверов. Но результат стоил усилий: время от публикации до модерации сократилось с минут до секунд, а нагрузка на серверы снизилась на 40%.

Практические кейсы использования WebSocket в Python-приложениях

WebSocket особенно эффективен в определенных сценариях, где критично передавать данные в реальном времени с минимальными задержками. Рассмотрим несколько практических кейсов и их реализацию.

Чат-приложение на основе Flask-SocketIO

Flask-SocketIO — это популярная библиотека, упрощающая интеграцию WebSocket с Flask-приложениями. Она предоставляет высокоуровневый API и дополнительные возможности, такие как "комнаты" для организации групповых коммуникаций.

from flask import Flask, render_template
from flask_socketio import SocketIO, emit, join_room, leave_room

app = Flask(__name__)
app.config['SECRET_KEY'] = 'секретный-ключ'
socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins="*")

# Словарь для хранения пользователей и их комнат
users = {}

@app.route('/')
def index():
return render_template('index.html')

@socketio.on('connect')
def handle_connect():
print('Клиент подключился')

@socketio.on('disconnect')
def handle_disconnect():
if request.sid in users:
room = users[request.sid]["room"]
username = users[request.sid]["username"]
leave_room(room)
del users[request.sid]
emit('status', {'msg': f'{username} покинул чат'}, room=room)

@socketio.on('join')
def handle_join(data):
username = data['username']
room = data['room']
join_room(room)
users[request.sid] = {"username": username, "room": room}
emit('status', {'msg': f'{username} присоединился к чату'}, room=room)

@socketio.on('message')
def handle_message(data):
room = users[request.sid]["room"]
username = users[request.sid]["username"]
emit('message', {'msg': data['msg'], 'username': username}, room=room)

if __name__ == '__main__':
socketio.run(app, debug=True)

Соответствующий HTML/JavaScript-код для клиентской части:

<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Flask-SocketIO Чат</title>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/4.0.1/socket.io.js"></script>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
const socket = io();

// Присоединение к комнате
document.getElementById('join-form').addEventListener('submit', function(e) {
e.preventDefault();
const username = document.getElementById('username').value;
const room = document.getElementById('room').value;
socket.emit('join', {username: username, room: room});

document.getElementById('join-container').style.display = 'none';
document.getElementById('chat-container').style.display = 'block';
});

// Отправка сообщения
document.getElementById('message-form').addEventListener('submit', function(e) {
e.preventDefault();
const messageInput = document.getElementById('message');
socket.emit('message', {msg: messageInput.value});
messageInput.value = '';
});

// Получение сообщений
socket.on('message', function(data) {
addMessage(`<strong>${data.username}</strong>: ${data.msg}`);
});

// Получение статусных сообщений
socket.on('status', function(data) {
addMessage(`<i>${data.msg}</i>`);
});

function addMessage(html) {
const messageDiv = document.createElement('div');
messageDiv.innerHTML = html;
document.getElementById('messages').appendChild(messageDiv);
// Прокрутка вниз
document.getElementById('messages').scrollTop = document.getElementById('messages').scrollHeight;
}
});
</script>
</head>
<body>
<div id="join-container">
<h2>Присоединиться к чату</h2>
<form id="join-form">
<input id="username" placeholder="Ваше имя" required>
<input id="room" placeholder="Название комнаты" required>
<button type="submit">Присоединиться</button>
</form>
</div>

<div id="chat-container" style="display: none;">
<h2>Чат</h2>
<div id="messages" style="height: 300px; overflow-y: scroll; border: 1px solid #ccc;"></div>
<form id="message-form">
<input id="message" placeholder="Введите сообщение" autocomplete="off" required>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
</div>
</body>
</html>

Второй практический кейс — это система мониторинга ресурсов сервера в реальном времени.

# server.py
import asyncio
import json
import psutil
import websockets
import datetime

# Хранилище активных клиентских соединений
connected = set()

async def send_system_stats():
"""Отправляет статистику всем подключенным клиентам"""
while True:
if connected: # Проверяем, есть ли подключенные клиенты
# Собираем статистику
stats = {
'timestamp': datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S'),
'cpu_percent': psutil.cpu_percent(interval=None),
'memory_percent': psutil.virtual_memory().percent,
'disk_percent': psutil.disk_usage('/').percent,
'network': {
'bytes_sent': psutil.net_io_counters().bytes_sent,
'bytes_recv': psutil.net_io_counters().bytes_recv
}
}

# Преобразуем в JSON
message = json.dumps(stats)

# Отправляем всем клиентам
websockets_to_remove = set()
for websocket in connected:
try:
await websocket.send(message)
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
# Отмечаем закрытые соединения для последующего удаления
websockets_to_remove.add(websocket)

# Удаляем закрытые соединения
connected -= websockets_to_remove

# Ждем 1 секунду перед следующим обновлением
await asyncio.sleep(1)

async def handler(websocket, path):
"""Обработчик подключений"""
# Добавляем новое соединение в множество
connected.add(websocket)
print(f"Новое подключение: {len(connected)} активных клиентов")

try:
# Отправляем приветственное сообщение
await websocket.send(json.dumps({
'type': 'init',
'message': 'Соединение установлено. Начинаем передачу данных.'
}))

# Просто держим соединение открытым
await websocket.wait_closed()
finally:
# Удаляем соединение при отключении
connected.remove(websocket)
print(f"Клиент отключился: {len(connected)} активных клиентов")

async def main():
# Запускаем сервер
server = await websockets.serve(handler, "0.0.0.0", 8765)
print("Сервер мониторинга запущен на ws://0.0.0.0:8765")

# Запускаем задачу отправки статистики
asyncio.create_task(send_system_stats())

# Держим сервер запущенным
await server.wait_closed()

if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Сравнение традиционных подходов с WebSocket для различных сценариев:

Сценарий Традиционный подход WebSocket подход Преимущества WebSocket
Чат Long Polling: клиент периодически опрашивает сервер Постоянное двунаправленное соединение Меньше задержки, меньше нагрузка на сервер
Мониторинг Периодические AJAX-запросы Сервер отправляет данные при их изменении Актуальность данных, меньший трафик
Онлайн-игры Регулярные запросы состояния игры Мгновенная синхронизация состояния Лучший игровой опыт, низкая задержка
Уведомления Периодическая проверка или отправка через Push API Немедленная доставка через WebSocket Более надежная доставка, кроссплатформенность

Продвинутые техники работы с WebSocket библиотеками Python

Для создания производительных и масштабируемых WebSocket приложений необходимо освоить несколько продвинутых техник. 🧠

1. Использование асинхронного контекстного менеджера для обработки ошибок

class WebSocketConnection:
def __init__(self, uri):
self.uri = uri
self.websocket = None

async def __aenter__(self):
try:
self.websocket = await websockets.connect(self.uri)
return self.websocket
except Exception as e:
print(f"Ошибка подключения: {e}")
raise

async def __aexit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
if self.websocket:
await self.websocket.close()

if exc_type is not None:
print(f"Произошла ошибка: {exc_val}")
# Возвращаем False, чтобы исключение было поднято дальше
return False

2. Обработка потери соединения и автоматическое переподключение

async def connect_with_retry(uri, max_retries=5, backoff_factor=1.5):
"""Подключается к WebSocket с автоматическими повторными попытками"""
retry_count = 0
delay = 1 # начальная задержка в секундах

while retry_count < max_retries:
try:
return await websockets.connect(uri)
except (websockets.exceptions.ConnectionClosed, 
websockets.exceptions.InvalidStatusCode,
ConnectionRefusedError) as e:
retry_count += 1
if retry_count >= max_retries:
raise Exception(f"Не удалось подключиться после {max_retries} попыток: {e}")

print(f"Попытка {retry_count}/{max_retries} не удалась: {e}")
print(f"Повторная попытка через {delay} секунд...")
await asyncio.sleep(delay)
delay *= backoff_factor # увеличиваем задержку с каждой попыткой

3. Использование heartbeat для проверки активности соединения

async def heartbeat(websocket, interval=30):
"""Отправляет ping-сообщения для поддержания соединения"""
try:
while True:
await asyncio.sleep(interval)
try:
pong = await websocket.ping()
await asyncio.wait_for(pong, timeout=10)
print("Получен pong от сервера")
except asyncio.TimeoutError:
raise websockets.exceptions.ConnectionClosed(
1011, "Сервер не ответил на ping"
)
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print("Соединение закрыто во время heartbeat")
# Здесь можно добавить логику переподключения

4. Оптимизация для высоконагруженных систем

При работе с большим количеством одновременных соединений важно оптимизировать использование ресурсов:

  • Ограничение количества одновременных подключений с использованием семафоров
  • Буферизация сообщений перед отправкой для снижения накладных расходов
  • Использование сжатия данных для уменьшения объема передаваемой информации
import asyncio
import zlib
import json

# Ограничиваем количество одновременных соединений
connection_semaphore = asyncio.Semaphore(100)

# Буфер для сообщений
message_buffer = {}
BUFFER_SIZE = 10

async def send_with_compression(websocket, message):
"""Отправляет сжатые данные через WebSocket"""
json_data = json.dumps(message).encode('utf-8')
compressed_data = zlib.compress(json_data)
await websocket.send(compressed_data)

async def buffer_message(websocket, message):
"""Буферизует сообщения и отправляет их пакетами"""
client_id = id(websocket)

if client_id not in message_buffer:
message_buffer[client_id] = []

message_buffer[client_id].append(message)

# Если буфер полон, отправляем пакет сообщений
if len(message_buffer[client_id]) >= BUFFER_SIZE:
await send_messages_batch(websocket, client_id)

async def send_messages_batch(websocket, client_id):
"""Отправляет накопленные сообщения одним пакетом"""
if client_id in message_buffer and message_buffer[client_id]:
messages = message_buffer[client_id]
await send_with_compression(websocket, {"type": "batch", "messages": messages})
message_buffer[client_id] = []

5. Интеграция с распределенными системами

Для масштабирования WebSocket-серверов на несколько экземпляров требуется система обмена сообщениями между ними:

import asyncio
import websockets
import redis.asyncio as redis
import json

# Подключение к Redis
redis_client = None

async def setup_redis():
global redis_client
redis_client = await redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)

# Подписка на канал для получения сообщений от других экземпляров сервера
pubsub = redis_client.pubsub()
await pubsub.subscribe("websocket_broadcast")

# Задача для прослушивания сообщений
asyncio.create_task(listen_redis_messages(pubsub))

async def listen_redis_messages(pubsub):
"""Слушает сообщения от Redis и рассылает их подключенным клиентам"""
while True:
message = await pubsub.get_message(ignore_subscribe_messages=True)
if message:
data = json.loads(message['data'].decode('utf-8'))
await broadcast_to_clients(data)

async def broadcast_to_clients(message, exclude_websocket=None):
"""Отправляет сообщение всем подключенным клиентам"""
# Логика отправки сообщений клиентам
pass

async def broadcast_via_redis(message):
"""Отправляет сообщение через Redis для всех экземпляров сервера"""
if redis_client:
await redis_client.publish("websocket_broadcast", json.dumps(message))

6. Профилирование и оптимизация производительности

Для мониторинга производительности WebSocket-серверов можно использовать специальные декораторы:

import time
import functools
import asyncio

def async_timeit(func):
@functools.wraps(func)
async def async_wrapper(*args, **kwargs):
start_time = time.time()
result = await func(*args, **kwargs)
end_time = time.time()
print(f"{func.__name__} выполнилась за {end_time – start_time:.4f} секунд")
return result
return async_wrapper

@async_timeit
async def process_message(message):
"""Обрабатывает сообщение с измерением времени выполнения"""
await asyncio.sleep(0.1) # Имитация работы
return {"status": "processed"}

Использование этих продвинутых техник позволяет создавать надежные, масштабируемые и эффективные WebSocket-приложения на Python, способные обслуживать тысячи одновременных подключений.

Освоив WebSocket в Python, вы получили мощный инструмент для создания приложений реального времени. Протокол открывает возможности, недоступные традиционному HTTP, и Python с его асинхронными возможностями делает работу с WebSocket интуитивно понятной и производительной. От простых чатов до сложных систем мониторинга — теперь вы можете реализовать двунаправленную связь с минимальными задержками. Помните: правильное использование продвинутых техник — обработка ошибок, масштабирование, оптимизация — ключ к созданию действительно надёжных решений на базе WebSocket.

