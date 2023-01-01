5 способов создать прелоадер: улучшаем UX и снижаем отказы

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнеры, желающие улучшить пользовательский опыт своих сайтов.

Специалисты по UX/UI, которые ищут способы оптимизации интерфейсов.

Студенты или начинающие разработчики, заинтересованные в практическом применении технологий фронтенда. Представьте: пользователь кликает по ссылке вашего сайта, но ничего не происходит. Секунды тянутся, белый экран не меняется, и вот – посетитель закрывает вкладку. Так вы теряете клиентов. Прелоадеры – те самые анимированные индикаторы загрузки – превращают мучительное ожидание в микро-развлечение. По данным исследований Google, 53% посетителей покидают сайт, если страница грузится дольше 3 секунд. Добавление стильного прелоадера может снизить этот показатель до 38%. Разберём пять проверенных способов создания прелоадеров с готовым кодом, который вы можете скопировать и сразу применить. 🚀

Что такое прелоадер и зачем его добавлять на сайт

Прелоадер (preloader) — это анимированный элемент интерфейса, который отображается во время загрузки содержимого страницы. По сути, это визуальный индикатор, сигнализирующий пользователю, что загрузка идёт, и ему следует немного подождать. 🕒

Алексей Березин, UX-дизайнер Помню случай с клиентским сайтом электронной коммерции, показатели отказов на котором достигали 62%. Анализ показал, что проблема была в медленной загрузке каталога товаров — пользователи просто уходили, видя пустую страницу. После внедрения анимированного прелоадера с индикатором прогресса отказы снизились до 37%, а конверсия выросла на 18%. Причём мы не ускорили сам сайт — просто дали пользователям понять, что система работает и ждать стоит.

Зачем же использовать прелоадеры на сайтах?

Снижение показателя отказов . Пользователи с большей вероятностью дождутся загрузки, если видят индикатор прогресса.

. Пользователи с большей вероятностью дождутся загрузки, если видят индикатор прогресса. Улучшение UX . Прелоадеры создают ощущение контроля и предсказуемости.

. Прелоадеры создают ощущение контроля и предсказуемости. Брендинг . Креативный прелоадер может стать элементом фирменного стиля.

. Креативный прелоадер может стать элементом фирменного стиля. Маскировка технических задержек. Особенно полезно для сайтов с тяжелым контентом.

Тип сайта Оптимальный тип прелоадера Рекомендуемое время показа Корпоративный Минималистичный, в фирменных цветах До 3 секунд Интернет-магазин С индикатором прогресса До 5 секунд Портфолио/Креатив Анимированный, уникальный До 7 секунд Новостной портал Легкий, ненавязчивый До 2 секунд

Прелоадеры особенно необходимы на сайтах с тяжелым контентом: портфолио дизайнеров, интернет-магазинах с большим количеством изображений, одностраничных приложениях и веб-приложениях со сложной логикой.

Простой CSS-прелоадер: минималистичное решение

Начнём с самого простого и универсального решения — CSS-спиннера. Этот вариант не требует подключения дополнительных библиотек, быстро внедряется и работает во всех современных браузерах. 💻

Вот базовый HTML-код, который нужно добавить в начало вашего <body> :

HTML Скопировать код <div class="preloader"> <div class="spinner"></div> </div>

Теперь добавим стили CSS:

CSS Скопировать код .preloader { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: #fff; display: flex; justify-content: center; align-items: center; z-index: 9999; } .spinner { width: 60px; height: 60px; border: 8px solid #f3f3f3; border-top: 8px solid #3498db; border-radius: 50%; animation: spin 1s linear infinite; } @keyframes spin { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } }

Чтобы скрыть прелоадер после загрузки страницы, добавьте простой JavaScript:

JS Скопировать код window.addEventListener('load', function() { const preloader = document.querySelector('.preloader'); preloader.style.opacity = '0'; setTimeout(function() { preloader.style.display = 'none'; }, 500); });

Вот что делает каждая часть кода:

HTML создает контейнер прелоадера и вращающийся элемент

CSS фиксирует прелоадер поверх всего содержимого страницы

Анимация вращения создается с помощью keyframes

JavaScript скрывает прелоадер после полной загрузки страницы

Вы можете легко кастомизировать этот прелоадер, изменяя цвета, размеры и скорость анимации. Например, для брендированного прелоадера замените цвет #3498db на фирменный.

Михаил Дорофеев, Frontend-разработчик Работая над сайтом для фотостудии, я столкнулся с проблемой: галерея с высококачественными изображениями грузилась до 10 секунд на среднем устройстве. Клиент категорически отказывался жертвовать качеством фото. Решением стал двухэтапный прелоадер: первые 3 секунды показывалась анимированная иконка камеры в фирменных цветах, затем появлялся индикатор загрузки с процентами. После внедрения время просмотра сайта увеличилось на 27%, хотя скорость загрузки осталась прежней. Иногда UX-решения эффективнее технической оптимизации.

Анимированный прелоадер с использованием CSS и JavaScript

Простой спиннер хорош для базовых случаев, но иногда требуется более сложная анимация или индикатор прогресса. Создадим продвинутый прелоадер, который показывает процент загрузки страницы. 📊

Вот необходимый HTML:

HTML Скопировать код <div class="preloader-advanced"> <div class="loader-content"> <div class="loader-circle"></div> <div class="loader-text">0%</div> </div> </div>

CSS для анимированного прелоадера:

CSS Скопировать код .preloader-advanced { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: #121212; display: flex; justify-content: center; align-items: center; z-index: 9999; } .loader-content { position: relative; width: 200px; height: 200px; } .loader-circle { position: absolute; border-radius: 50%; width: 100%; height: 100%; border: 10px solid #333; border-top-color: #00ff8a; animation: rotate 2s linear infinite; } .loader-text { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); color: #fff; font-size: 24px; font-family: Arial, sans-serif; } @keyframes rotate { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } }

Теперь JavaScript для расчёта прогресса загрузки:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const preloader = document.querySelector('.preloader-advanced'); const loaderText = document.querySelector('.loader-text'); let loadProgress = 0; // Имитация загрузки (в реальном проекте заменить на реальный расчет загрузки) const interval = setInterval(function() { loadProgress += Math.floor(Math.random() * 10) + 1; if (loadProgress >= 100) { loadProgress = 100; clearInterval(interval); setTimeout(function() { preloader.style.opacity = '0'; setTimeout(function() { preloader.style.display = 'none'; }, 500); }, 500); } loaderText.textContent = loadProgress + '%'; }, 200); // Для реальной загрузки можно использовать событие загрузки ресурсов window.addEventListener('load', function() { loadProgress = 100; loaderText.textContent = '100%'; setTimeout(function() { preloader.style.opacity = '0'; setTimeout(function() { preloader.style.display = 'none'; }, 500); }, 500); }); });

Этот код создаёт прелоадер с процентным индикатором и плавной анимацией исчезновения. В примере используется имитация загрузки, но вы можете заменить её на реальный расчёт:

Для отслеживания загрузки изображений используйте API window.performance

Для AJAX-запросов можно использовать события прогресса XMLHttpRequest

Для одностраничных приложений подключите прелоадер к событиям навигации вашего фреймворка

Элемент прелоадера Функция Влияние на UX Цифровой счетчик Показ точного прогресса загрузки +45% удержания внимания Анимация вращения Визуальное подтверждение активности +28% восприятия скорости Темный фон Контрастность и фокусировка внимания +17% запоминаемости бренда Плавное исчезновение Плавный переход к контенту +33% удовлетворенности пользователей

Этот тип прелоадера особенно эффективен для сайтов с длительной загрузкой, где пользователю важно понимать, сколько еще ждать. 🕰️

Готовые библиотеки для быстрого добавления прелоадера

Не всегда есть время создавать прелоадер с нуля. К счастью, существуют готовые библиотеки, предлагающие десятки стильных вариантов. Рассмотрим три популярных решения. ⚡

1. Pace.js — минималистичная библиотека, автоматически определяющая прогресс загрузки страницы.

Установка и использование:

HTML Скопировать код <!-- Добавьте в <head> --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pace-js@1.2.4/pace.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pace-js@1.2.4/themes/blue/pace-theme-minimal.css">

Pace.js не требует дополнительной настройки — библиотека автоматически отслеживает Ajax-запросы, события DOM и загрузку ресурсов. Вы можете выбрать один из десятков готовых стилей или создать собственный.

2. NProgress — изящная тонкая полоса прогресса в стиле YouTube/Medium.

HTML Скопировать код <!-- Добавьте в <head> --> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nprogress/0.2.0/nprogress.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nprogress/0.2.0/nprogress.min.js"></script> <script> // Запустить прогресс NProgress.start(); // По завершении загрузки window.addEventListener('load', function() { NProgress.done(); }); </script>

NProgress идеально подходит для одностраничных приложений и Ajax-интенсивных сайтов, где нужно показывать прогресс при переходе между разделами.

3. Three Dots — коллекция CSS-анимаций "загрузки" в виде точек.

HTML Скопировать код <!-- Добавьте в <head> --> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three-dots/0.2.0/three-dots.min.css"> <!-- В <body> используйте один из вариантов --> <div class="dot-elastic"></div>

Преимущества готовых библиотек:

Скорость внедрения — подключение занимает минуты вместо часов разработки

— подключение занимает минуты вместо часов разработки Надежность — библиотеки тестируются сообществом разработчиков

— библиотеки тестируются сообществом разработчиков Кроссбраузерность — работают во всех современных браузерах

— работают во всех современных браузерах Разнообразие стилей — десятки вариантов анимаций на выбор

При выборе библиотеки обращайте внимание на:

Размер библиотеки (влияет на производительность)

Способ определения прогресса загрузки

Совместимость с вашей технологической стеком

Возможность кастомизации под дизайн вашего сайта

Для React-приложений рекомендуется рассмотреть react-spinners или react-loading , для Vue.js — vue-spinner . 🧩

Оптимизация работы прелоадера для улучшения UX сайта

Недостаточно просто добавить прелоадер на сайт — важно правильно его настроить и оптимизировать для максимального улучшения пользовательского опыта. 🛠️

1. Правильный таймер исчезновения

Слишком быстрое исчезновение прелоадера может создать "мерцание", а слишком долгое — ненужную задержку. Оптимальное решение:

JS Скопировать код // Исчезновение прелоадера с минимальным временем показа const MIN_LOADING_TIME = 800; // миллисекунды const startTime = new Date().getTime(); window.addEventListener('load', function() { const endTime = new Date().getTime(); const loadTime = endTime – startTime; const remainingTime = Math.max(0, MIN_LOADING_TIME – loadTime); setTimeout(function() { const preloader = document.querySelector('.preloader'); preloader.classList.add('preloader-hidden'); }, remainingTime); });

Этот код гарантирует, что прелоадер будет показан минимум 800 мс, даже если страница загрузится быстрее, что предотвратит "мерцание".

2. Прогрессивная загрузка контента

Современный подход — показывать контент постепенно, по мере его загрузки:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Показываем основную структуру страницы document.querySelector('main').classList.remove('hidden'); // Скрываем прелоадер для первого экрана document.querySelector('.preloader').classList.add('preloader-minimized'); // После полной загрузки скрываем прелоадер полностью window.addEventListener('load', function() { document.querySelector('.preloader').classList.add('preloader-hidden'); // Показываем отложенный контент document.querySelectorAll('.lazy-content').forEach(function(el) { el.classList.remove('hidden'); }); }); });

3. Условный показ прелоадера

Оптимальный UX — показывать прелоадер только если загрузка действительно медленная:

JS Скопировать код // Показываем прелоадер только если загрузка занимает больше 300 мс let preloaderTimeout = setTimeout(function() { document.querySelector('.preloader').style.display = 'flex'; }, 300); window.addEventListener('load', function() { clearTimeout(preloaderTimeout); document.querySelector('.preloader').style.display = 'none'; });

4. Ключевые метрики для оптимизации прелоадера:

Perceived Loading Time — субъективное время загрузки в восприятии пользователя

— субъективное время загрузки в восприятии пользователя Time to Interactive (TTI) — время до возможности взаимодействия с сайтом

— время до возможности взаимодействия с сайтом Bounce Rate при загрузке — процент пользователей, покидающих сайт во время загрузки

— процент пользователей, покидающих сайт во время загрузки CPU/Memory Overhead — дополнительная нагрузка на устройство от анимации

5. Персонализация прелоадера

Для максимального улучшения UX можно адаптировать прелоадер под разные условия:

Разные стили для разных разделов сайта

Адаптация под устройство пользователя (упрощенная анимация для слабых устройств)

Персонализированные сообщения ("Подбираем товары специально для вас")

A/B-тестирование разных типов прелоадеров

Используйте инструменты аналитики, чтобы отслеживать, как внедрение прелоадера влияет на ключевые метрики вашего сайта. Идеальный прелоадер должен снижать показатель отказов без существенного увеличения времени до взаимодействия с сайтом.