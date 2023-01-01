Their и theirs: в чем разница и как правильно использовать
Порой даже продвинутые студенты английского языка путаются в таких грамматических тонкостях, как различие между "their" и "theirs". Эта пара притяжательных местоимений становится настоящим камнем преткновения при составлении грамотных предложений и часто приводит к досадным ошибкам в письменной речи. Путаница возникает из-за фонетической схожести и смысловой близости этих слов, но на самом деле они выполняют совершенно разные функции в предложении. Давайте раз и навсегда разберемся с этими коварными местоимениями! 🔍
Базовое разграничение: theirs и their в грамматике
Чтобы четко понимать разницу между "their" и "theirs", необходимо осознать, что это две формы одного и того же притяжательного местоимения третьего лица множественного числа, но с разными грамматическими функциями.
" Their" — это притяжательное местоимение-определение, которое всегда употребляется перед существительным и указывает на принадлежность предмета группе лиц. "Theirs" — абсолютная (независимая) форма притяжательного местоимения, которая употребляется самостоятельно, без последующего существительного.
|Their
|Theirs
|Притяжательное местоимение-определение
|Абсолютная форма притяжательного местоимения
|Всегда стоит перед существительным
|Используется самостоятельно, без существительного
|Their books are on the table.
|These books are theirs.
|They forgot their keys.
|The keys are theirs, not ours.
Понимание этих базовых отличий — ключ к правильному использованию обоих местоимений. Важно помнить, что "their" и "theirs" относятся к одним и тем же людям или предметам, но функционируют в предложении по-разному.
Для русскоговорящих студентов особую сложность представляет тот факт, что в русском языке мы не делаем такого четкого разграничения между формами притяжательных местоимений. Мы говорим "их книги" и "эти книги — их", используя одно и то же слово "их", тогда как в английском необходимо выбрать либо "their", либо "theirs" в зависимости от грамматической функции.
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне на курсы пришла студентка Марина, которая постоянно получала замечания от своего иностранного руководителя по поводу неправильного использования "their" и "theirs" в рабочей переписке. "Я просто не понимаю, когда что использовать!" — жаловалась она. Мы начали с простого упражнения: я попросила её составить две колонки и записывать примеры с "their" и "theirs" из аутентичных текстов. Через неделю Марина заметила закономерность: "their" всегда стояло рядом с существительным, а "theirs" — само по себе. После этого озарения её ошибки практически исчезли, а через месяц руководитель отметил значительное улучшение её письменной речи. Иногда для понимания грамматического правила нужно не зубрёжка, а наблюдение за языком в действии.
Грамматические функции their: особенности употребления
"Their" выполняет роль притяжательного местоимения-определения и указывает на то, что предмет или понятие принадлежит группе людей или предметов. Это местоимение всегда стоит перед существительным и отвечает на вопрос "чей?".
Основные случаи употребления "their":
- Для обозначения принадлежности предмета нескольким лицам: The students left their books in the classroom. (Студенты оставили свои книги в классе.)
- Для указания на собственность или связь с группой: The company announced their new product. (Компания анонсировала свой новый продукт.)
- В качестве гендерно-нейтрального местоимения при неопределенном лице: Each student must complete their assignment. (Каждый студент должен выполнить свое задание.)
Особое внимание следует обратить на использование "their" с собирательными существительными. В британском английском с такими словами как "team", "family", "government" часто используется множественное число (и, соответственно, "their"), тогда как в американском варианте предпочтительнее единственное число и "its".
Важно запомнить, что "their" никогда не используется самостоятельно и всегда требует существительного после себя:
❌ This house is their. (Неверно) ✅ This is their house. (Верно)
Еще одна важная особенность — использование "their" в качестве гендерно-нейтрального местоимения единственного числа. Это употребление становится всё более распространенным в современном английском:
✅ Every person should bring their own lunch. (Каждый человек должен принести свой обед.)
Как правильно использовать theirs: абсолютная форма
"Theirs" — это абсолютная форма притяжательного местоимения, которая используется самостоятельно, без последующего существительного. Она заменяет собой конструкцию "their + существительное" и помогает избежать повторов в речи.
Основные случаи использования "theirs":
- В качестве подлежащего: Theirs is a difficult situation. (Их положение сложное.)
- В качестве именной части сказуемого: The decision was theirs. (Решение было их.)
- В качестве дополнения: I prefer our plan to theirs. (Я предпочитаю наш план их плану.)
- После предлогов: The responsibility lies with theirs. (Ответственность лежит на них.)
Следует отметить, что "theirs" никогда не используется с последующим существительным. Если вам нужно указать на предмет, вы должны использовать "their".
❌ Theirs books are interesting. (Неверно) ✅ Their books are interesting. (Верно) ✅ These books are theirs. (Верно)
Часто "theirs" используется в сравнительных конструкциях и при противопоставлениях:
✅ Our team performed better than theirs. (Наша команда выступила лучше, чем их.) ✅ My car is red, theirs is blue. (Моя машина красная, их — синяя.)
Максим Соколов, лингвист и переводчик
На международной конференции я работал переводчиком для группы российских бизнесменов. Во время одной из встреч возникла путаница из-за неправильного перевода фразы "These market strategies are theirs, not ours". Один из бизнесменов, неплохо знавший английский, перевел это как "Эти рыночные стратегии их, не наши", но не объяснил коллегам нюанс: речь шла о том, что стратегии принадлежали другой компании, а не просто были "их идеей". Из-за этой тонкости перевода возникло недопонимание, и наша сторона начала обсуждать модификацию "их" стратегий, что вызвало замешательство у иностранных партнеров. Мне пришлось вмешаться и пояснить, что абсолютная форма "theirs" в данном контексте подчеркивала не только авторство идей, но и исключительные права на их использование. Этот случай наглядно показал, как важно понимать не только буквальный перевод, но и грамматические тонкости, влияющие на смысловые оттенки.
Частые ошибки при выборе между their и theirs
Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании "their" и "theirs". Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать. 🚫
|Типичная ошибка
|Неправильно
|Правильно
|Объяснение
|Использование "theirs" перед существительным
|Theirs car is new.
|Their car is new.
|Перед существительным всегда используется "their"
|Использование "their" в конце предложения без существительного
|This book is their.
|This book is theirs.
|В качестве именной части сказуемого без существительного используется "theirs"
|Путаница с "there"
|There books are on the table.
|Their books are on the table.
|"There" — это наречие места, не притяжательное местоимение
|Использование апострофа
|Their's is better.
|Theirs is better.
|"Theirs" никогда не пишется с апострофом
|Смешивание с "they're"
|They're books are interesting.
|Their books are interesting.
|"They're" — это сокращение от "they are", а не притяжательное местоимение
Одна из самых распространённых ошибок — это путаница между "their", "there" и "they're". Несмотря на схожее произношение, эти слова имеют совершенно разные значения и функции:
- Their — притяжательное местоимение (их)
- There — наречие места (там) или указательное слово (there is/are)
- They're — сокращение от "they are" (они есть/они находятся)
Еще одна типичная ошибка — неправильное использование апострофа. Запомните: "theirs" никогда не пишется с апострофом, в отличие от притяжательных форм существительных (например, "the students' books").
Чтобы избежать ошибок, задавайте себе вопрос: нужно ли после местоимения существительное? Если да — используйте "their", если нет — "theirs".
Также полезно создать мысленную ассоциацию: "their" заканчивается на "r", как и слово "determiner" (определитель) — эта форма всегда определяет существительное.
Практические упражнения: закрепляем разницу theirs и their
Теория — это важно, но без практики невозможно довести навык до автоматизма. Предлагаю несколько упражнений для закрепления разницы между "their" и "theirs". 📝
Упражнение 1: Заполните пропуски правильной формой
- The students left ____ projects in the classroom.
- These ideas are ____, not mine.
- I think ____ solution is better than ours.
- The responsibility is ____.
- They forgot to bring ____ documents.
Ответы: 1. their, 2. theirs, 3. their, 4. theirs, 5. their
Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях
- The decision is their to make.
- Theirs car broke down yesterday.
- I don't like their's approach to this problem.
- This house is their.
- I prefer our strategy to their.
Правильные варианты:
- The decision is theirs to make.
- Their car broke down yesterday.
- I don't like their approach to this problem.
- This house is theirs.
- I prefer our strategy to theirs.
Упражнение 3: Трансформация предложений
Преобразуйте предложения, используя "theirs" вместо "their" + существительное:
- Their offer was better than our offer. → Their offer was better than __.
- We like our apartment more than their apartment. → We like our apartment more than __.
- My computer is newer than their computer. → My computer is newer than __.
Ответы: 1. ours, 2. theirs, 3. theirs
Упражнение 4: Мини-тест
Выберите правильный вариант:
- The children forgot to take ____ lunch boxes.
- A) their
- B) theirs
- This opinion is ____, not mine.
- A) their
- B) theirs
- ____ is an interesting perspective on the matter.
- A) Their
- B) Theirs
- I've seen ____ new house.
- A) their
- B) theirs
- The final decision was ____.
- A) their
- B) theirs
Ответы: 1. A, 2. B, 3. B, 4. A, 5. B
Регулярно практикуясь с такими упражнениями, вы сформируете устойчивый навык различения "their" и "theirs" в разных контекстах. Не забывайте также обращать внимание на использование этих форм при чтении англоязычной литературы и прослушивании аудиоматериалов. 🎯
Различие между "their" и "theirs" — это не просто грамматическое правило, а инструмент для точного выражения мысли. Правильное использование этих местоимений говорит о вашем языковом чутье и внимании к деталям. Помните: "their" всегда сопровождает существительное, а "theirs" всегда стоит самостоятельно. Эта простая формула поможет избежать большинства ошибок. Применяйте полученные знания на практике, и вскоре вы будете использовать эти местоимения так же естественно, как носители языка.