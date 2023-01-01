Their и theirs: в чем разница и как правильно использовать

Для кого эта статья:

Для студентов и изучающих английский язык.

Для преподавателей и наставников по английскому языку.

Для людей, стремящихся улучшить свои навыки письменной речи на английском. Порой даже продвинутые студенты английского языка путаются в таких грамматических тонкостях, как различие между "their" и "theirs". Эта пара притяжательных местоимений становится настоящим камнем преткновения при составлении грамотных предложений и часто приводит к досадным ошибкам в письменной речи. Путаница возникает из-за фонетической схожести и смысловой близости этих слов, но на самом деле они выполняют совершенно разные функции в предложении. Давайте раз и навсегда разберемся с этими коварными местоимениями! 🔍

Базовое разграничение: theirs и their в грамматике

Чтобы четко понимать разницу между "their" и "theirs", необходимо осознать, что это две формы одного и того же притяжательного местоимения третьего лица множественного числа, но с разными грамматическими функциями.

" Their" — это притяжательное местоимение-определение, которое всегда употребляется перед существительным и указывает на принадлежность предмета группе лиц. "Theirs" — абсолютная (независимая) форма притяжательного местоимения, которая употребляется самостоятельно, без последующего существительного.

Their Theirs Притяжательное местоимение-определение Абсолютная форма притяжательного местоимения Всегда стоит перед существительным Используется самостоятельно, без существительного Their books are on the table. These books are theirs. They forgot their keys. The keys are theirs, not ours.

Понимание этих базовых отличий — ключ к правильному использованию обоих местоимений. Важно помнить, что "their" и "theirs" относятся к одним и тем же людям или предметам, но функционируют в предложении по-разному.

Для русскоговорящих студентов особую сложность представляет тот факт, что в русском языке мы не делаем такого четкого разграничения между формами притяжательных местоимений. Мы говорим "их книги" и "эти книги — их", используя одно и то же слово "их", тогда как в английском необходимо выбрать либо "their", либо "theirs" в зависимости от грамматической функции.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курсы пришла студентка Марина, которая постоянно получала замечания от своего иностранного руководителя по поводу неправильного использования "their" и "theirs" в рабочей переписке. "Я просто не понимаю, когда что использовать!" — жаловалась она. Мы начали с простого упражнения: я попросила её составить две колонки и записывать примеры с "their" и "theirs" из аутентичных текстов. Через неделю Марина заметила закономерность: "their" всегда стояло рядом с существительным, а "theirs" — само по себе. После этого озарения её ошибки практически исчезли, а через месяц руководитель отметил значительное улучшение её письменной речи. Иногда для понимания грамматического правила нужно не зубрёжка, а наблюдение за языком в действии.

Грамматические функции their: особенности употребления

"Their" выполняет роль притяжательного местоимения-определения и указывает на то, что предмет или понятие принадлежит группе людей или предметов. Это местоимение всегда стоит перед существительным и отвечает на вопрос "чей?".

Основные случаи употребления "their":

Для обозначения принадлежности предмета нескольким лицам: The students left their books in the classroom. (Студенты оставили свои книги в классе.)

(Студенты оставили свои книги в классе.) Для указания на собственность или связь с группой: The company announced their new product. (Компания анонсировала свой новый продукт.)

(Компания анонсировала свой новый продукт.) В качестве гендерно-нейтрального местоимения при неопределенном лице: Each student must complete their assignment. (Каждый студент должен выполнить свое задание.)

Особое внимание следует обратить на использование "their" с собирательными существительными. В британском английском с такими словами как "team", "family", "government" часто используется множественное число (и, соответственно, "their"), тогда как в американском варианте предпочтительнее единственное число и "its".

Важно запомнить, что "their" никогда не используется самостоятельно и всегда требует существительного после себя:

❌ This house is their. (Неверно) ✅ This is their house. (Верно)

Еще одна важная особенность — использование "their" в качестве гендерно-нейтрального местоимения единственного числа. Это употребление становится всё более распространенным в современном английском:

✅ Every person should bring their own lunch. (Каждый человек должен принести свой обед.)

Как правильно использовать theirs: абсолютная форма

"Theirs" — это абсолютная форма притяжательного местоимения, которая используется самостоятельно, без последующего существительного. Она заменяет собой конструкцию "their + существительное" и помогает избежать повторов в речи.

Основные случаи использования "theirs":

В качестве подлежащего: Theirs is a difficult situation. (Их положение сложное.)

(Их положение сложное.) В качестве именной части сказуемого: The decision was theirs. (Решение было их.)

(Решение было их.) В качестве дополнения: I prefer our plan to theirs. (Я предпочитаю наш план их плану.)

(Я предпочитаю наш план их плану.) После предлогов: The responsibility lies with theirs. (Ответственность лежит на них.)

Следует отметить, что "theirs" никогда не используется с последующим существительным. Если вам нужно указать на предмет, вы должны использовать "their".

❌ Theirs books are interesting. (Неверно) ✅ Their books are interesting. (Верно) ✅ These books are theirs. (Верно)

Часто "theirs" используется в сравнительных конструкциях и при противопоставлениях:

✅ Our team performed better than theirs. (Наша команда выступила лучше, чем их.) ✅ My car is red, theirs is blue. (Моя машина красная, их — синяя.)

Максим Соколов, лингвист и переводчик На международной конференции я работал переводчиком для группы российских бизнесменов. Во время одной из встреч возникла путаница из-за неправильного перевода фразы "These market strategies are theirs, not ours". Один из бизнесменов, неплохо знавший английский, перевел это как "Эти рыночные стратегии их, не наши", но не объяснил коллегам нюанс: речь шла о том, что стратегии принадлежали другой компании, а не просто были "их идеей". Из-за этой тонкости перевода возникло недопонимание, и наша сторона начала обсуждать модификацию "их" стратегий, что вызвало замешательство у иностранных партнеров. Мне пришлось вмешаться и пояснить, что абсолютная форма "theirs" в данном контексте подчеркивала не только авторство идей, но и исключительные права на их использование. Этот случай наглядно показал, как важно понимать не только буквальный перевод, но и грамматические тонкости, влияющие на смысловые оттенки.

Частые ошибки при выборе между their и theirs

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании "their" и "theirs". Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать. 🚫

Типичная ошибка Неправильно Правильно Объяснение Использование "theirs" перед существительным Theirs car is new. Their car is new. Перед существительным всегда используется "their" Использование "their" в конце предложения без существительного This book is their. This book is theirs. В качестве именной части сказуемого без существительного используется "theirs" Путаница с "there" There books are on the table. Their books are on the table. "There" — это наречие места, не притяжательное местоимение Использование апострофа Their's is better. Theirs is better. "Theirs" никогда не пишется с апострофом Смешивание с "they're" They're books are interesting. Their books are interesting. "They're" — это сокращение от "they are", а не притяжательное местоимение

Одна из самых распространённых ошибок — это путаница между "their", "there" и "they're". Несмотря на схожее произношение, эти слова имеют совершенно разные значения и функции:

Their — притяжательное местоимение (их)

— притяжательное местоимение (их) There — наречие места (там) или указательное слово (there is/are)

— наречие места (там) или указательное слово (there is/are) They're — сокращение от "they are" (они есть/они находятся)

Еще одна типичная ошибка — неправильное использование апострофа. Запомните: "theirs" никогда не пишется с апострофом, в отличие от притяжательных форм существительных (например, "the students' books").

Чтобы избежать ошибок, задавайте себе вопрос: нужно ли после местоимения существительное? Если да — используйте "their", если нет — "theirs".

Также полезно создать мысленную ассоциацию: "their" заканчивается на "r", как и слово "determiner" (определитель) — эта форма всегда определяет существительное.

Практические упражнения: закрепляем разницу theirs и their

Теория — это важно, но без практики невозможно довести навык до автоматизма. Предлагаю несколько упражнений для закрепления разницы между "their" и "theirs". 📝

Упражнение 1: Заполните пропуски правильной формой

The students left ____ projects in the classroom. These ideas are ____, not mine. I think ____ solution is better than ours. The responsibility is ____. They forgot to bring ____ documents.

Ответы: 1. their, 2. theirs, 3. their, 4. theirs, 5. their

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях

The decision is their to make. Theirs car broke down yesterday. I don't like their's approach to this problem. This house is their. I prefer our strategy to their.

Правильные варианты:

The decision is theirs to make. Their car broke down yesterday. I don't like their approach to this problem. This house is theirs. I prefer our strategy to theirs.

Упражнение 3: Трансформация предложений

Преобразуйте предложения, используя "theirs" вместо "their" + существительное:

Their offer was better than our offer. → Their offer was better than __. We like our apartment more than their apartment. → We like our apartment more than __. My computer is newer than their computer. → My computer is newer than __.

Ответы: 1. ours, 2. theirs, 3. theirs

Упражнение 4: Мини-тест

Выберите правильный вариант:

The children forgot to take ____ lunch boxes. A) their

B) theirs This opinion is ____, not mine. A) their

B) theirs ____ is an interesting perspective on the matter. A) Their

B) Theirs I've seen ____ new house. A) their

B) theirs The final decision was ____. A) their

B) theirs

Ответы: 1. A, 2. B, 3. B, 4. A, 5. B

Регулярно практикуясь с такими упражнениями, вы сформируете устойчивый навык различения "their" и "theirs" в разных контекстах. Не забывайте также обращать внимание на использование этих форм при чтении англоязычной литературы и прослушивании аудиоматериалов. 🎯