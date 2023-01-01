Английские предлоги: полный справочник для точной речи

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык на различных уровнях

Педагоги и преподаватели английского языка, желающие улучшить свои преподавательские навыки

Профессионалы, использующие английский язык в работе и стремящиеся избежать распространенных ошибок в коммуникации Путешествие по английской грамматике порой напоминает лабиринт, где предлоги выступают невидимыми поворотами, определяющими верное направление мысли. Эти маленькие, но чрезвычайно значимые части речи способны полностью изменить смысл фразы и часто вызывают замешательство у изучающих язык. Независимо от того, пытаетесь ли вы понять разницу между "in time" и "on time" или запутались в многочисленных значениях "by", этот справочник станет вашим надёжным проводником в мире английских предлогов. 🗺️ Погрузимся в детали, которые сделают вашу речь грамотной, а тексты — безупречными.

Что такое предлоги в английском языке и их значение

Предлоги в английском языке — это служебные слова, которые указывают на отношения между объектами, действиями и другими элементами предложения. Они выражают пространственные, временные, причинные и другие отношения. В отличие от русского языка, где существует падежная система, в английском именно предлоги выполняют функцию указателей взаимосвязей между словами.

Предлоги — одни из самых частотных слов в английском языке. Достаточно взглянуть на список ста наиболее употребительных английских слов, чтобы обнаружить там "of", "to", "in", "for", "on", "with" и другие предлоги. Их правильное использование критически важно для точной передачи мысли.

По своему происхождению и структуре предлоги можно разделить на несколько групп:

Простые предлоги : состоят из одного слова (in, on, at, to, from)

: состоят из одного слова (in, on, at, to, from) Составные предлоги : образованы соединением двух или более простых предлогов (into, onto, within)

: образованы соединением двух или более простых предлогов (into, onto, within) Фразовые предлоги : состоят из нескольких слов (in front of, according to, because of)

: состоят из нескольких слов (in front of, according to, because of) Отглагольные предлоги: образованы от глаголов (regarding, concerning, including)

Александра Мельникова, методист по английскому языку Когда я начинала преподавать английский, одна из моих первых студенток, бизнес-аналитик из крупной компании, столкнулась с серьёзной проблемой. В её должностные обязанности входило составление отчётов на английском, и однажды из-за неправильно использованного предлога в документе возникло недопонимание с зарубежными партнёрами. Вместо "investment in the project" она написала "investment to the project", что изменило смысловой оттенок. После этого случая мы разработали персонализированную систему изучения предлогов, основанную на частотности их употребления в её профессиональной сфере. Через три месяца её руководитель отметил значительное улучшение качества документации. Этот случай показал мне, насколько важно изучать предлоги не изолированно, а в контексте реальных коммуникативных ситуаций.

Значение предлогов во многом зависит от контекста. Один и тот же предлог может выражать различные отношения. Например, предлог "in" может указывать на:

Местоположение: She is in the room (Она в комнате)

Время: We will meet in August (Мы встретимся в августе)

Состояние: The children are in danger (Дети в опасности)

Средство или способ: He spoke in a loud voice (Он говорил громким голосом)

Именно эта многозначность часто создаёт трудности при изучении английских предлогов. Однако, с практикой приходит понимание логики их употребления. 📚

Базовые предлоги места и времени с переводом

Предлоги места и времени — это фундамент, на котором строится пространственное и временное понимание в английском языке. Давайте рассмотрим наиболее важные из них с переводом и примерами.

Предлог Перевод Примеры использования in в, внутри in the box (в коробке), in summer (летом), in 2023 (в 2023 году) on на, на поверхности on the table (на столе), on Monday (в понедельник), on May 5th (5 мая) at у, при, в (точка) at the door (у двери), at 5 o'clock (в 5 часов), at Christmas (на Рождество) by у, около, к (времени) by the window (у окна), by 6 PM (к 6 часам вечера) under под under the bed (под кроватью) over над, через over the bridge (через мост), over the weekend (на выходных) between между (двумя) between the trees (между деревьями) among среди (многих) among friends (среди друзей) before перед (о времени) before lunch (перед обедом) after после after work (после работы) during во время during the meeting (во время встречи) for в течение, на протяжении for two hours (в течение двух часов) since с (момента в прошлом) since Monday (с понедельника)

При использовании предлогов места важно понимать логику выбора между "in", "on" и "at":

In используется для обозначения нахождения внутри трёхмерного пространства: in the box, in the car, in the room.

используется для обозначения нахождения внутри трёхмерного пространства: in the box, in the car, in the room. On указывает на контакт с поверхностью: on the table, on the wall, on the floor.

указывает на контакт с поверхностью: on the table, on the wall, on the floor. At обозначает конкретную точку или местоположение: at the bus stop, at the entrance, at school.

Аналогично для предлогов времени:

In используется с более крупными периодами времени: in 2023, in summer, in the morning.

используется с более крупными периодами времени: in 2023, in summer, in the morning. On применяется с днями и датами: on Monday, on May 5th, on my birthday.

применяется с днями и датами: on Monday, on May 5th, on my birthday. At используется с конкретным временем и некоторыми периодами: at 5 o'clock, at night, at noon, at Christmas.

Особое внимание стоит уделить предлогам движения, которые указывают направление или траекторию:

To : движение в направлении чего-либо — I'm going to London.

: движение в направлении чего-либо — I'm going to London. Towards/Toward : движение в сторону, но без обязательного достижения — He walked towards the river.

: движение в сторону, но без обязательного достижения — He walked towards the river. Into : движение внутрь — She went into the house.

: движение внутрь — She went into the house. Onto : движение на поверхность — The cat jumped onto the table.

: движение на поверхность — The cat jumped onto the table. From : указание на исходную точку — The train arrives from Paris.

: указание на исходную точку — The train arrives from Paris. Through: движение сквозь что-либо — We walked through the forest.

Запоминание базовых предлогов места и времени требует регулярной практики в контексте. Полезно составлять собственные предложения, описывающие повседневные ситуации, используя различные предлоги. 🕒

Сложные предлоги английского языка и особенности перевода

Сложные или составные предлоги представляют особую сложность для изучающих английский язык. Они состоят из нескольких слов и часто не имеют прямых аналогов в русском языке, что требует особого внимания к их значению и контексту использования.

Рассмотрим основные группы сложных предлогов:

Предлоги, образованные с помощью существительных: in spite of (несмотря на): In spite of the rain, we went for a walk.

by means of (посредством): They communicated by means of secret codes.

on behalf of (от имени): I'm speaking on behalf of the entire team.

in accordance with (в соответствии с): The project was completed in accordance with international standards. Предлоги, образованные с помощью прилагательных: due to (из-за, благодаря): The flight was delayed due to bad weather.

according to (согласно): According to the latest research, this method is most effective.

prior to (до, перед): You should submit your application prior to the deadline.

subsequent to (после): Subsequent to our meeting, I made several important decisions. Предлоги, образованные с помощью причастий: regarding (относительно): I have some questions regarding your proposal.

concerning (касательно): The lawyer provided advice concerning the contract.

considering (учитывая): Considering all the evidence, he must be innocent.

following (после, вслед за): Following the ceremony, there will be a reception.

Особенности перевода сложных предлогов часто зависят от контекста. Один и тот же предлог может переводиться по-разному в зависимости от ситуации:

Сложный предлог Возможные переводы Примеры контекста in terms of с точки зрения, в плане, в отношении In terms of quality, this product is superior. (С точки зрения качества этот продукт превосходит другие.) as for что касается, что до, относительно As for your question, I'll answer it tomorrow. (Что касается вашего вопроса, я отвечу на него завтра.) apart from помимо, кроме, за исключением Apart from John, everyone attended the meeting. (За исключением Джона, все присутствовали на встрече.) because of из-за, по причине, благодаря We won because of your help. (Мы выиграли благодаря вашей помощи.) instead of вместо He drank tea instead of coffee. (Он выпил чай вместо кофе.)

Михаил Воронцов, переводчик-синхронист На международной конференции по устойчивому развитию мне пришлось синхронно переводить выступление британского эксперта. Его речь изобиловала сложными предложными конструкциями, и в один момент я столкнулся с фразой "in connection with the findings, but notwithstanding the previous limitations". Прямой перевод "в связи с выводами, но несмотря на предыдущие ограничения" звучал бы неестественно на русском. Вместо этого я перефразировал: "учитывая полученные результаты и при этом помня о существовавших ранее ограничениях". После выступления эксперт отметил точность перевода, подчеркнув, что именно такой смысл он и вкладывал в свои слова. Этот случай подтвердил мое убеждение: при работе со сложными предлогами необходимо переводить не отдельные конструкции, а смысловые блоки, адаптируя их к особенностям языка перевода.

При изучении сложных предлогов особенно важно обращать внимание на сочетаемость с существительными и артиклями. Некоторые из них требуют использования определённых артиклей или их отсутствия:

С определённым артиклем : in the middle of (посреди), on the basis of (на основе), at the expense of (за счёт)

: in the middle of (посреди), on the basis of (на основе), at the expense of (за счёт) Без артикля: by order of (по приказу), in case of (в случае), by means of (с помощью)

Для эффективного овладения сложными предлогами рекомендуется:

Изучать их в контексте аутентичных текстов

Группировать предлоги по смысловым категориям (время, причина, противопоставление и т.д.)

Составлять собственные предложения с каждым новым предлогом

Регулярно практиковаться в использовании предлогов в разговорной речи и письме

Понимание сложных предлогов значительно обогащает речь и позволяет более точно выражать мысли на английском языке. 🔍

Предлоги в устойчивых выражениях: таблица с примерами

Устойчивые выражения с предлогами — это особая категория фраз, в которых выбор предлога определяется не общими правилами, а традицией употребления. Эти идиоматические конструкции необходимо запоминать целиком, поскольку их значение часто не выводится из значений отдельных слов.

Рассмотрим наиболее распространённые устойчивые выражения с предлогами по категориям:

Категория Выражение Перевод Пример употребления Глаголы + предлоги depend on/upon зависеть от Everything depends on your decision. consist of состоять из The team consists of five members. rely on полагаться на You can rely on his support. apologize for извиняться за I want to apologize for being late. Прилагательные + предлоги afraid of бояться чего-либо She is afraid of spiders. good at хорош в чём-либо He is good at mathematics. interested in заинтересован в I am interested in ancient history. familiar with знаком с Are you familiar with this author? Существительные + предлоги reason for причина для What is the reason for your absence? attitude towards отношение к His attitude towards learning has improved. solution to решение для We need to find a solution to this problem. response to ответ на This is our response to your offer. Идиомы с предлогами in a nutshell вкратце, в двух словах In a nutshell, the project was a success. at a loss в замешательстве I was at a loss for words. on purpose намеренно He didn't break the vase on purpose. by chance случайно We met by chance at the supermarket.

Особую категорию составляют фразовые глаголы — сочетания глагола с предлогом или наречной частицей, значение которых может существенно отличаться от значения исходного глагола:

Turn down (отклонить): She turned down his proposal.

(отклонить): She turned down his proposal. Take off (взлететь, снять): The plane will take off in 10 minutes.

(взлететь, снять): The plane will take off in 10 minutes. Look after (заботиться): Can you look after my cat while I'm away?

(заботиться): Can you look after my cat while I'm away? Give up (сдаваться): Don't give up on your dreams.

(сдаваться): Don't give up on your dreams. Break in (вламываться, обкатывать): Someone broke in through the back door.

Часто встречаются также устойчивые выражения с определёнными предлогами времени:

At : at dawn (на рассвете), at midnight (в полночь), at the weekend (на выходных)

: at dawn (на рассвете), at midnight (в полночь), at the weekend (на выходных) In : in time (вовремя), in advance (заранее), in the long run (в долгосрочной перспективе)

: in time (вовремя), in advance (заранее), in the long run (в долгосрочной перспективе) On: on time (точно в срок), on schedule (по расписанию), on arrival (по прибытии)

Для успешного усвоения устойчивых выражений с предлогами рекомендуется:

Учить выражения в контексте предложений или мини-историй Группировать выражения по предлогам или по темам Использовать методику интервального повторения Практиковать использование выражений в речи и письме Составлять персональный словарик устойчивых выражений

Владение устойчивыми выражениями с предлогами существенно повышает идиоматичность речи, приближая её к речи носителей языка. 💬

Типичные ошибки при использовании английских предлогов

Предлоги часто становятся камнем преткновения даже для тех, кто находится на продвинутом уровне изучения английского языка. Понимание типичных ошибок и их предотвращение — ключевой шаг к грамотной речи.

Рассмотрим наиболее распространённые ошибки при использовании предлогов:

Буквальный перевод с родного языка Одна из самых частых ошибок — попытка использовать предлоги по аналогии с родным языком. ❌ I am afraid from dogs. (калька с русского "боюсь от собак")

✅ I am afraid of dogs. Пропуск необходимых предлогов В английском языке некоторые конструкции требуют использования предлога, даже если в русском языке он отсутствует. ❌ I listened the lecture. (пропущен предлог)

✅ I listened to the lecture. Добавление лишних предлогов Иногда русскоговорящие студенты добавляют предлоги там, где они не нужны. ❌ She entered into the room. (лишний предлог)

✅ She entered the room. Неверный выбор предлога в устойчивых выражениях В идиоматических выражениях и устойчивых сочетаниях выбор предлога фиксирован. ❌ It depends from the weather. (неверный предлог)

✅ It depends on the weather. Путаница между in, on, at для обозначения времени и места Эти три предлога имеют чёткое распределение по контекстам использования. ❌ I'll see you in Monday. (неверный предлог для дня недели)

✅ I'll see you on Monday. Неправильное использование предлогов с транспортом Определённые виды транспорта требуют специфических предлогов. ❌ I go to work with bus. (неверный предлог)

✅ I go to work by bus. Ошибки в сочетаниях с инфинитивом и герундием Некоторые глаголы требуют после предлога формы герундия, а не инфинитива. ❌ I'm looking forward to see you. (после to должен быть герундий)

✅ I'm looking forward to seeing you.

Для предотвращения ошибок в использовании предлогов рекомендую следующие стратегии:

Учить предлоги в контексте : запоминайте не отдельные предлоги, а целые выражения и фразы с ними.

: запоминайте не отдельные предлоги, а целые выражения и фразы с ними. Вести персональный справочник : записывайте встречающиеся вам сложные случаи употребления предлогов.

: записывайте встречающиеся вам сложные случаи употребления предлогов. Практиковать через упражнения : регулярно выполняйте упражнения на заполнение пропусков подходящими предлогами.

: регулярно выполняйте упражнения на заполнение пропусков подходящими предлогами. Читать аутентичные тексты : обращайте внимание на употребление предлогов в англоязычной литературе, статьях, новостях.

: обращайте внимание на употребление предлогов в англоязычной литературе, статьях, новостях. Использовать проверенные справочники: при сомнениях обращайтесь к авторитетным грамматическим источникам.

Важно помнить, что освоение предлогов — это процесс, требующий времени и регулярной практики. Не стремитесь запомнить все правила сразу, но фокусируйтесь на наиболее частотных конструкциях и постепенно расширяйте свой репертуар. 🧩