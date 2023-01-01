Shall или Will: разница в употреблении модальных глаголов английского#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели и репетиторы английского языка
Профессионалы, работающие с юридическими документами и деловой перепиской
Чувствуете себя неуверенно, выбирая между "shall" и "will" в английском? Вы не одиноки! Эти два модальных глагола вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Многие изучающие язык ошибочно полагают, что "shall" — это просто формальная версия "will" или устаревший вариант, но реальность гораздо интереснее! Давайте раз и навсегда разберёмся с нюансами употребления этих глаголов, чтобы ваша речь звучала естественно и грамматически верно в любой ситуации, будь то деловая переписка, академическое эссе или повседневный разговор. 🎯
Что означают shall и will в английском языке
Глаголы "shall" и "will" являются модальными глаголами, которые в первую очередь используются для образования будущего времени в английском языке. Однако их роль существенно шире простого указания на действие, которое произойдёт позже.
В своей основе "will" выражает:
- Намерение: I will help you with your homework (Я помогу тебе с домашней работой)
- Предсказание: The weather will be nice tomorrow (Завтра будет хорошая погода)
- Обещание: I will never forget you (Я никогда тебя не забуду)
- Спонтанное решение: I'll take the blue one (Я возьму синий)
"Shall" традиционно использовался для:
- Выражения будущего с первым лицом (I, we): I shall return by six o'clock (Я вернусь к шести часам)
- Предложения помощи: Shall I open the window? (Мне открыть окно?)
- Выражения формальных обещаний или обязательств: You shall receive compensation (Вы получите компенсацию)
- Указаний и инструкций (особенно в юридических документах): The parties shall comply with all applicable laws (Стороны должны соблюдать все применимые законы)
Исторически существовало строгое правило: "shall" используется с первым лицом (I, we), а "will" с остальными лицами (you, he, she, it, they). Однако в современном английском границы размылись, особенно в американском варианте языка, где "will" практически вытеснил "shall" из повседневной речи. 📚
Анастасия, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Когда я только начинала изучать английский, я была сбита с толку постоянной путаницей с "shall" и "will". Мой учитель настаивал на строгом соблюдении правила "shall" с первым лицом, но потом я начала смотреть американские фильмы и поняла, что там все используют "will" независимо от лица!
Позже, когда я жила в Лондоне, я заметила, что британцы действительно иногда используют "shall", особенно в вопросах вроде "Shall we go?". Это был мой первый опыт понимания реальной лингвистической разницы между вариантами английского. Теперь я объясняю своим ученикам, что важно знать правила употребления обоих глаголов, но также понимать, как эти правила работают в реальной жизни в различных англоязычных странах.
Основные правила использования shall и will
Чтобы уверенно выбирать между "shall" и "will", необходимо понимать базовые правила их использования в современном английском. Рассмотрим эти правила в таблице:
|Контекст
|Shall
|Will
|Будущее время с I, We
|Формально правильно (преимущественно в британском английском)
|Общеупотребительно (особенно в американском английском)
|Будущее время с You, He, She, It, They
|Устаревшее или формальное употребление
|Стандартное употребление
|Предложения и запросы
|Shall we go? (Пойдём?)<br>Shall I help you? (Мне помочь вам?)
|Will you help me? (Ты поможешь мне?)
|Обещания и угрозы
|You shall not pass! (Ты не пройдёшь!) – более сильное утверждение
|I will call you tomorrow. (Я позвоню тебе завтра.)
|Юридические тексты
|The tenant shall maintain the property. (Арендатор должен поддерживать имущество.)
|Менее распространено в юридическом контексте
В современном разговорном английском "will" часто заменяется сокращённой формой "'ll", что делает речь более неформальной и естественной:
- I'll be there in a minute. (Я буду там через минуту.)
- She'll help you with your project. (Она поможет тебе с твоим проектом.)
- We'll see you tomorrow. (Увидимся завтра.)
Стоит отметить, что сокращение "'ll" можно использовать как с "shall", так и с "will", но в современной речи оно почти всегда подразумевает "will". 🔄
При использовании отрицательных форм существуют следующие варианты:
- "will not" сокращается до "won't"
- "shall not" сокращается до "shan't" (редко используется в современном английском, особенно в американском варианте)
Важно помнить, что в вопросах инверсия происходит с самим модальным глаголом:
- Shall I open the window? (Мне открыть окно?)
- Will they arrive on time? (Они прибудут вовремя?)
Разница между shall и will в формальной речи
В формальной речи и письме разница между "shall" и "will" становится более значимой и выраженной. Знание этих нюансов особенно важно для деловой переписки, юридических документов и академического письма.
В формальной британской английской традиции сохраняется исторически обоснованное различие:
|Лицо
|Нейтральное будущее
|Выражение настойчивости/обязательства
|1-е лицо (I, We)
|I shall attend the meeting.
|I will not tolerate this behavior. (Настойчивость)
|2-е лицо (You)
|You will receive the documents tomorrow.
|You shall comply with these regulations. (Обязательство)
|3-е лицо (He, She, It, They)
|They will submit their reports by Friday.
|The defendant shall appear in court. (Юридическое обязательство)
В юридических текстах "shall" имеет особый вес, поскольку выражает обязательство, требование или приказ, а не просто действие в будущем:
- The tenant shall keep the premises in good repair. (Арендатор обязан поддерживать помещение в хорошем состоянии.)
- Each party shall bear its own costs. (Каждая сторона несет свои собственные расходы.)
- The Board shall meet at least once a quarter. (Совет директоров должен собираться не реже одного раза в квартал.)
В дипломатической и политической речи "shall" часто используется для выражения торжественных обещаний, деклараций или обязательств:
- We shall overcome. (Мы преодолеем.) — знаменитая фраза из движения за гражданские права в США
- Justice shall prevail. (Справедливость восторжествует.)
- Our nations shall work together for peace. (Наши страны будут работать вместе ради мира.)
Интересно, что в некоторых официальных текстах "shall" может иметь оттенок торжественности или возвышенности, который отсутствует у "will". Это особенно заметно в исторических документах и речах. 📜
Для тех, кто работает с международными документами, важно помнить, что во многих международных конвенциях и договорах "shall" используется для обозначения обязательств, в то время как "will" или "may" указывают на менее обязательные действия.
Особые случаи употребления shall в вопросах и предложениях
Одна из наиболее жизнеспособных функций "shall" в современном английском языке — его использование в вопросах и предложениях. Здесь этот модальный глагол сохраняет свою уникальную роль, которую не может полностью заменить "will".
В вопросах с первым лицом "shall" часто используется для:
- Предложения действия: Shall we dance? (Потанцуем?)
- Запроса указаний: Shall I wait here? (Мне подождать здесь?)
- Предложения помощи: Shall I carry that for you? (Мне понести это за вас?)
- Запроса мнения: Shall we invite John to the party? (Пригласим Джона на вечеринку?)
Важное отличие: вопрос "Shall we go?" звучит как предложение совместного действия, в то время как "Will we go?" скорее запрашивает информацию о будущих планах или предсказание. 🤔
Михаил, переводчик юридических документов:
Работая над переводом международного контракта, я столкнулся с ситуацией, которая наглядно показывает, насколько важен правильный выбор между "shall" и "will". В одном из пунктов было написано "The Supplier will deliver the goods within 30 days", что на русский я перевел как "Поставщик доставит товары в течение 30 дней". Когда юрист проверял перевод, он настоял на изменении формулировки на "The Supplier shall deliver the goods within 30 days".
"Разница принципиальна," – объяснил он. "Will" просто предсказывает будущее действие, в то время как "shall" в юридическом контексте создает обязательство. Если поставщик не доставит товары, и контракт содержит "will", то это можно интерпретировать как простую ошибку в предсказании, а не нарушение обязательства. С тех пор я стал гораздо внимательнее к этим нюансам и осознал, что в некоторых контекстах выбор модального глагола может иметь серьезные юридические последствия.
В третьем лице "shall" может выражать:
- Формальные инструкции: The patient shall fast for 12 hours before the procedure. (Пациент должен голодать в течение 12 часов перед процедурой.)
- Правила: Players shall wear appropriate footwear. (Игроки должны носить соответствующую обувь.)
- Торжественные обещания: This achievement shall be remembered for generations. (Это достижение будет помнить поколениями.)
В вопросах со вторым и третьим лицом "shall" придаёт формальный, иногда даже архаичный оттенок:
- Формальный запрос: Shall he be informed of the decision? (Следует ли информировать его о решении?)
- Литературный стиль: What shall become of us? (Что с нами станет?)
В современном разговорном английском многие функции "shall" взяли на себя другие конструкции:
- "Let's go" вместо "Shall we go?"
- "Should I help you?" вместо "Shall I help you?"
- "Do you want me to open the window?" вместо "Shall I open the window?"
Однако в британском английском сохраняется тенденция использовать "shall" в вопросах с первым лицом, особенно в более формальной обстановке или среди старшего поколения. 🇬🇧
Практическое применение shall и will в современном английском
Чтобы эффективно применять знания о "shall" и "will" в повседневном общении, необходимо учитывать не только грамматические правила, но и современные тенденции, а также региональные различия в использовании этих модальных глаголов.
В разговорном американском английском:
- "Will" является предпочтительным глаголом для всех лиц и чисел
- "Shall" практически не используется, за исключением некоторых устойчивых выражений ("Shall we?")
- Вместо "Shall I help you?" чаще используется "Should I help you?" или "Do you want me to help you?"
- Сокращение "'ll" почти всегда подразумевает "will"
В британском английском:
- "Will" является наиболее распространенным, но "shall" все еще активно используется
- "Shall we?" остается стандартным способом предложить совместное действие
- В формальной речи традиционное различие между "shall" для первого лица и "will" для других иногда соблюдается
- В юридических и официальных документах "shall" сохраняет свою императивную функцию
Практические советы по использованию "shall" и "will" в различных ситуациях:
- Деловая переписка: В международной деловой среде предпочтительно использовать "will" для нейтрального обозначения будущих действий. Используйте "shall" только если вы хотите подчеркнуть обязательство или требование.
- Академическое письмо: В научных работах принято использовать "will" для всех лиц, чтобы избежать излишне формального тона.
- Разговорная речь: В повседневном общении "will" является универсальным выбором. Использование "shall" может придать вашей речи формальный или слегка архаичный оттенок.
- Юридические документы: При составлении контрактов или других юридических документов "shall" используется для выражения обязательств, в то время как "will" указывает на будущие действия без обязательного характера.
- Социальные предложения: "Shall we...?" остается элегантным способом предложить совместное действие, особенно в британском контексте.
Для изучающих английский язык рекомендуется сначала освоить использование "will" во всех ситуациях, поскольку это позволит избежать ошибок в большинстве контекстов. Затем можно добавлять использование "shall" в специфических ситуациях, особенно в формальной речи и вопросах. 🌟
Практические упражнения для закрепления:
- Попробуйте переформулировать предложения с "shall" в современный разговорный английский с "will" или другими конструкциями.
- Обратите внимание на использование "shall" и "will" в англоязычных фильмах и сериалах, отмечая контекст и эмоциональный оттенок.
- Практикуйте использование "Shall we...?" в соответствующих социальных ситуациях для естественного звучания вашей речи.
Разбираясь в тонкостях использования "shall" и "will", мы приобретаем не просто грамматические знания, но и понимание культурных и исторических аспектов языка. Правильный выбор между этими модальными глаголами позволяет нам точнее выражать свои намерения, соблюдать формальность там, где это необходимо, и звучать более естественно в повседневном общении. Помните, что язык постоянно эволюционирует, и современные тенденции часто превалируют над традиционными правилами. Стремитесь не только к грамматической правильности, но и к аутентичности вашей английской речи, учитывая контекст и аудиторию. 🌍