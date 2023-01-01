Shall или Will: разница в употреблении модальных глаголов английского

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели и репетиторы английского языка

Профессионалы, работающие с юридическими документами и деловой перепиской Чувствуете себя неуверенно, выбирая между "shall" и "will" в английском? Вы не одиноки! Эти два модальных глагола вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Многие изучающие язык ошибочно полагают, что "shall" — это просто формальная версия "will" или устаревший вариант, но реальность гораздо интереснее! Давайте раз и навсегда разберёмся с нюансами употребления этих глаголов, чтобы ваша речь звучала естественно и грамматически верно в любой ситуации, будь то деловая переписка, академическое эссе или повседневный разговор. 🎯

Что означают shall и will в английском языке

Глаголы "shall" и "will" являются модальными глаголами, которые в первую очередь используются для образования будущего времени в английском языке. Однако их роль существенно шире простого указания на действие, которое произойдёт позже.

В своей основе "will" выражает:

Намерение: I will help you with your homework (Я помогу тебе с домашней работой)

(Я помогу тебе с домашней работой) Предсказание: The weather will be nice tomorrow (Завтра будет хорошая погода)

(Завтра будет хорошая погода) Обещание: I will never forget you (Я никогда тебя не забуду)

(Я никогда тебя не забуду) Спонтанное решение: I'll take the blue one (Я возьму синий)

"Shall" традиционно использовался для:

Выражения будущего с первым лицом (I, we): I shall return by six o'clock (Я вернусь к шести часам)

(Я вернусь к шести часам) Предложения помощи: Shall I open the window? (Мне открыть окно?)

(Мне открыть окно?) Выражения формальных обещаний или обязательств: You shall receive compensation (Вы получите компенсацию)

(Вы получите компенсацию) Указаний и инструкций (особенно в юридических документах): The parties shall comply with all applicable laws (Стороны должны соблюдать все применимые законы)

Исторически существовало строгое правило: "shall" используется с первым лицом (I, we), а "will" с остальными лицами (you, he, she, it, they). Однако в современном английском границы размылись, особенно в американском варианте языка, где "will" практически вытеснил "shall" из повседневной речи. 📚

Анастасия, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинала изучать английский, я была сбита с толку постоянной путаницей с "shall" и "will". Мой учитель настаивал на строгом соблюдении правила "shall" с первым лицом, но потом я начала смотреть американские фильмы и поняла, что там все используют "will" независимо от лица! Позже, когда я жила в Лондоне, я заметила, что британцы действительно иногда используют "shall", особенно в вопросах вроде "Shall we go?". Это был мой первый опыт понимания реальной лингвистической разницы между вариантами английского. Теперь я объясняю своим ученикам, что важно знать правила употребления обоих глаголов, но также понимать, как эти правила работают в реальной жизни в различных англоязычных странах.

Основные правила использования shall и will

Чтобы уверенно выбирать между "shall" и "will", необходимо понимать базовые правила их использования в современном английском. Рассмотрим эти правила в таблице:

Контекст Shall Will Будущее время с I, We Формально правильно (преимущественно в британском английском) Общеупотребительно (особенно в американском английском) Будущее время с You, He, She, It, They Устаревшее или формальное употребление Стандартное употребление Предложения и запросы Shall we go? (Пойдём?)<br>Shall I help you? (Мне помочь вам?) Will you help me? (Ты поможешь мне?) Обещания и угрозы You shall not pass! (Ты не пройдёшь!) – более сильное утверждение I will call you tomorrow. (Я позвоню тебе завтра.) Юридические тексты The tenant shall maintain the property. (Арендатор должен поддерживать имущество.) Менее распространено в юридическом контексте

В современном разговорном английском "will" часто заменяется сокращённой формой "'ll", что делает речь более неформальной и естественной:

I'll be there in a minute. (Я буду там через минуту.)

She'll help you with your project. (Она поможет тебе с твоим проектом.)

We'll see you tomorrow. (Увидимся завтра.)

Стоит отметить, что сокращение "'ll" можно использовать как с "shall", так и с "will", но в современной речи оно почти всегда подразумевает "will". 🔄

При использовании отрицательных форм существуют следующие варианты:

"will not" сокращается до "won't"

"shall not" сокращается до "shan't" (редко используется в современном английском, особенно в американском варианте)

Важно помнить, что в вопросах инверсия происходит с самим модальным глаголом:

Shall I open the window? (Мне открыть окно?)

Will they arrive on time? (Они прибудут вовремя?)

Разница между shall и will в формальной речи

В формальной речи и письме разница между "shall" и "will" становится более значимой и выраженной. Знание этих нюансов особенно важно для деловой переписки, юридических документов и академического письма.

В формальной британской английской традиции сохраняется исторически обоснованное различие:

Лицо Нейтральное будущее Выражение настойчивости/обязательства 1-е лицо (I, We) I shall attend the meeting. I will not tolerate this behavior. (Настойчивость) 2-е лицо (You) You will receive the documents tomorrow. You shall comply with these regulations. (Обязательство) 3-е лицо (He, She, It, They) They will submit their reports by Friday. The defendant shall appear in court. (Юридическое обязательство)

В юридических текстах "shall" имеет особый вес, поскольку выражает обязательство, требование или приказ, а не просто действие в будущем:

The tenant shall keep the premises in good repair. (Арендатор обязан поддерживать помещение в хорошем состоянии.)

(Арендатор обязан поддерживать помещение в хорошем состоянии.) Each party shall bear its own costs. (Каждая сторона несет свои собственные расходы.)

(Каждая сторона несет свои собственные расходы.) The Board shall meet at least once a quarter. (Совет директоров должен собираться не реже одного раза в квартал.)

В дипломатической и политической речи "shall" часто используется для выражения торжественных обещаний, деклараций или обязательств:

We shall overcome. (Мы преодолеем.) — знаменитая фраза из движения за гражданские права в США

(Мы преодолеем.) — знаменитая фраза из движения за гражданские права в США Justice shall prevail. (Справедливость восторжествует.)

(Справедливость восторжествует.) Our nations shall work together for peace. (Наши страны будут работать вместе ради мира.)

Интересно, что в некоторых официальных текстах "shall" может иметь оттенок торжественности или возвышенности, который отсутствует у "will". Это особенно заметно в исторических документах и речах. 📜

Для тех, кто работает с международными документами, важно помнить, что во многих международных конвенциях и договорах "shall" используется для обозначения обязательств, в то время как "will" или "may" указывают на менее обязательные действия.

Особые случаи употребления shall в вопросах и предложениях

Одна из наиболее жизнеспособных функций "shall" в современном английском языке — его использование в вопросах и предложениях. Здесь этот модальный глагол сохраняет свою уникальную роль, которую не может полностью заменить "will".

В вопросах с первым лицом "shall" часто используется для:

Предложения действия: Shall we dance? (Потанцуем?)

Shall we dance? (Потанцуем?) Запроса указаний: Shall I wait here? (Мне подождать здесь?)

Shall I wait here? (Мне подождать здесь?) Предложения помощи: Shall I carry that for you? (Мне понести это за вас?)

Shall I carry that for you? (Мне понести это за вас?) Запроса мнения: Shall we invite John to the party? (Пригласим Джона на вечеринку?)

Важное отличие: вопрос "Shall we go?" звучит как предложение совместного действия, в то время как "Will we go?" скорее запрашивает информацию о будущих планах или предсказание. 🤔

Михаил, переводчик юридических документов: Работая над переводом международного контракта, я столкнулся с ситуацией, которая наглядно показывает, насколько важен правильный выбор между "shall" и "will". В одном из пунктов было написано "The Supplier will deliver the goods within 30 days", что на русский я перевел как "Поставщик доставит товары в течение 30 дней". Когда юрист проверял перевод, он настоял на изменении формулировки на "The Supplier shall deliver the goods within 30 days". "Разница принципиальна," – объяснил он. "Will" просто предсказывает будущее действие, в то время как "shall" в юридическом контексте создает обязательство. Если поставщик не доставит товары, и контракт содержит "will", то это можно интерпретировать как простую ошибку в предсказании, а не нарушение обязательства. С тех пор я стал гораздо внимательнее к этим нюансам и осознал, что в некоторых контекстах выбор модального глагола может иметь серьезные юридические последствия.

В третьем лице "shall" может выражать:

Формальные инструкции: The patient shall fast for 12 hours before the procedure. (Пациент должен голодать в течение 12 часов перед процедурой.)

The patient shall fast for 12 hours before the procedure. (Пациент должен голодать в течение 12 часов перед процедурой.) Правила: Players shall wear appropriate footwear. (Игроки должны носить соответствующую обувь.)

Players shall wear appropriate footwear. (Игроки должны носить соответствующую обувь.) Торжественные обещания: This achievement shall be remembered for generations. (Это достижение будет помнить поколениями.)

В вопросах со вторым и третьим лицом "shall" придаёт формальный, иногда даже архаичный оттенок:

Формальный запрос: Shall he be informed of the decision? (Следует ли информировать его о решении?)

Shall he be informed of the decision? (Следует ли информировать его о решении?) Литературный стиль: What shall become of us? (Что с нами станет?)

В современном разговорном английском многие функции "shall" взяли на себя другие конструкции:

"Let's go" вместо "Shall we go?"

"Should I help you?" вместо "Shall I help you?"

"Do you want me to open the window?" вместо "Shall I open the window?"

Однако в британском английском сохраняется тенденция использовать "shall" в вопросах с первым лицом, особенно в более формальной обстановке или среди старшего поколения. 🇬🇧

Практическое применение shall и will в современном английском

Чтобы эффективно применять знания о "shall" и "will" в повседневном общении, необходимо учитывать не только грамматические правила, но и современные тенденции, а также региональные различия в использовании этих модальных глаголов.

В разговорном американском английском:

"Will" является предпочтительным глаголом для всех лиц и чисел

"Shall" практически не используется, за исключением некоторых устойчивых выражений ("Shall we?")

Вместо "Shall I help you?" чаще используется "Should I help you?" или "Do you want me to help you?"

Сокращение "'ll" почти всегда подразумевает "will"

В британском английском:

"Will" является наиболее распространенным, но "shall" все еще активно используется

"Shall we?" остается стандартным способом предложить совместное действие

В формальной речи традиционное различие между "shall" для первого лица и "will" для других иногда соблюдается

В юридических и официальных документах "shall" сохраняет свою императивную функцию

Практические советы по использованию "shall" и "will" в различных ситуациях:

Деловая переписка: В международной деловой среде предпочтительно использовать "will" для нейтрального обозначения будущих действий. Используйте "shall" только если вы хотите подчеркнуть обязательство или требование.

В международной деловой среде предпочтительно использовать "will" для нейтрального обозначения будущих действий. Используйте "shall" только если вы хотите подчеркнуть обязательство или требование. Академическое письмо: В научных работах принято использовать "will" для всех лиц, чтобы избежать излишне формального тона.

В научных работах принято использовать "will" для всех лиц, чтобы избежать излишне формального тона. Разговорная речь: В повседневном общении "will" является универсальным выбором. Использование "shall" может придать вашей речи формальный или слегка архаичный оттенок.

В повседневном общении "will" является универсальным выбором. Использование "shall" может придать вашей речи формальный или слегка архаичный оттенок. Юридические документы: При составлении контрактов или других юридических документов "shall" используется для выражения обязательств, в то время как "will" указывает на будущие действия без обязательного характера.

При составлении контрактов или других юридических документов "shall" используется для выражения обязательств, в то время как "will" указывает на будущие действия без обязательного характера. Социальные предложения: "Shall we...?" остается элегантным способом предложить совместное действие, особенно в британском контексте.

Для изучающих английский язык рекомендуется сначала освоить использование "will" во всех ситуациях, поскольку это позволит избежать ошибок в большинстве контекстов. Затем можно добавлять использование "shall" в специфических ситуациях, особенно в формальной речи и вопросах. 🌟

Практические упражнения для закрепления:

Попробуйте переформулировать предложения с "shall" в современный разговорный английский с "will" или другими конструкциями. Обратите внимание на использование "shall" и "will" в англоязычных фильмах и сериалах, отмечая контекст и эмоциональный оттенок. Практикуйте использование "Shall we...?" в соответствующих социальных ситуациях для естественного звучания вашей речи.