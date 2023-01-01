75+ английских слов для описания черт характера человека

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Профессионалы, готовящиеся к собеседованиям или составлению резюме

Преподаватели и тренеры, работающие с курсами по английскому языку или личностному развитию Словарный запас, описывающий человеческие качества, — это не просто набор слов, а мощный инструмент самовыражения и понимания других людей. Знание разнообразных черт характера на английском языке открывает двери к более глубокому и точному общению, будь то собеседование на работу, написание резюме или просто повседневное взаимодействие. В этой статье мы рассмотрим более 75 английских слов, описывающих как положительные, так и отрицательные качества личности, с примерами их использования в различных контекстах. Эти знания значительно обогатят ваш языковой арсенал и помогут более точно выражать свои мысли. 🌟

Положительные черты характера на английском с переводом

Положительные качества человека формируют основу успешных отношений, карьерного роста и личностного развития. Знание этих терминов на английском языке особенно ценно, поскольку позволяет точно представить себя или охарактеризовать других в международной среде.

Вот обширный список положительных черт характера на английском языке с переводом:

Английский термин Транскрипция Перевод Adaptable [əˈdæptəbl] Адаптивный Ambitious [æmˈbɪʃəs] Амбициозный Brave [breɪv] Храбрый Compassionate [kəmˈpæʃənət] Сострадательный Creative [kriˈeɪtɪv] Творческий Dedicated [ˈdedɪkeɪtɪd] Преданный делу Determined [dɪˈtɜːmɪnd] Решительный Diligent [ˈdɪlɪdʒənt] Усердный Empathetic [ˌempəˈθetɪk] Эмпатичный Flexible [ˈfleksəbl] Гибкий

Дополнительные положительные качества, которые стоит знать:

Generous [ˈdʒenərəs] — щедрый

— щедрый Honest [ˈɒnɪst] — честный

— честный Innovative [ˈɪnəveɪtɪv] — инновационный

— инновационный Loyal [ˈlɔɪəl] — верный

— верный Optimistic [ˌɒptɪˈmɪstɪk] — оптимистичный

— оптимистичный Patient [ˈpeɪʃnt] — терпеливый

— терпеливый Persistent [pəˈsɪstənt] — настойчивый

— настойчивый Reliable [rɪˈlaɪəbl] — надежный

— надежный Resourceful [rɪˈsɔːsfl] — находчивый

— находчивый Self-disciplined [ˌself ˈdɪsəplɪnd] — дисциплинированный

— дисциплинированный Thoughtful [ˈθɔːtfl] — заботливый, внимательный

— заботливый, внимательный Trustworthy [ˈtrʌstwɜːði] — заслуживающий доверия

— заслуживающий доверия Understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ] — понимающий

— понимающий Visionary [ˈvɪʒənri] — дальновидный

— дальновидный Witty [ˈwɪti] — остроумный

Елена Петрова, преподаватель английского языка Однажды на занятии с группой руководителей я предложила упражнение: описать идеального лидера, используя только положительные черты характера на английском. Участники начали с очевидных: "responsible", "confident", но быстро зашли в тупик. Я ввела новые слова: "resilient", "visionary", "approachable". Один из учеников, Сергей, позже сказал мне: "Я провалил важное интервью месяц назад именно из-за того, что не мог точно описать свои сильные стороны на английском. Я говорил 'I am good with people', хотя хотел сказать, что я 'empathetic' и 'perceptive'". После курса Сергей получил позицию в международной компании. На собеседовании, когда его спросили о сильных сторонах, он ответил: "I'm resilient in the face of challenges and diligent in pursuing goals". HR-менеджер была впечатлена не только его навыками, но и точностью самовыражения.

Отрицательные качества личности: слова и выражения

Знание отрицательных черт характера на английском не менее важно, чем положительных. Это помогает избегать недопонимания в межкультурном общении и точнее выражать критические оценки, когда это необходимо. 😕

Английский термин Транскрипция Перевод Пример использования Arrogant [ˈærəɡənt] Высокомерный His arrogant attitude makes it difficult to work with him. Deceitful [dɪˈsiːtfl] Лживый Her deceitful behavior destroyed our trust. Greedy [ˈɡriːdi] Жадный The greedy businessman refused to share profits with partners. Impulsive [ɪmˈpʌlsɪv] Импульсивный His impulsive decision cost the company thousands of dollars. Jealous [ˈdʒeləs] Ревнивый, завистливый She felt jealous when her colleague got promoted.

Дополнительные отрицательные качества, о которых полезно знать:

Bossy [ˈbɒsi] — властный, командующий

— властный, командующий Careless [ˈkeəles] — небрежный, невнимательный

— небрежный, невнимательный Conceited [kənˈsiːtɪd] — тщеславный, самодовольный

— тщеславный, самодовольный Cruel [ˈkruːəl] — жестокий

— жестокий Dishonest [dɪsˈɒnɪst] — нечестный

— нечестный Impatient [ɪmˈpeɪʃnt] — нетерпеливый

— нетерпеливый Inconsiderate [ˌɪnkənˈsɪdərət] — бесцеремонный, невнимательный к другим

— бесцеремонный, невнимательный к другим Indecisive [ˌɪndɪˈsaɪsɪv] — нерешительный

— нерешительный Insensitive [ɪnˈsensətɪv] — бесчувственный

— бесчувственный Manipulative [məˈnɪpjələtɪv] — манипулятивный

— манипулятивный Narrow-minded [ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd] — ограниченный, узколобый

— ограниченный, узколобый Obstinate [ˈɒbstɪnət] — упрямый

— упрямый Selfish [ˈselfɪʃ] — эгоистичный

— эгоистичный Stubborn [ˈstʌbən] — упрямый

— упрямый Vain [veɪn] — тщеславный

Важно помнить, что некоторые отрицательные черты характера могут восприниматься по-разному в различных культурах. Например, то, что в одной культуре считается "assertive" (напористый, уверенный), в другой может восприниматься как "pushy" (назойливый) или "aggressive" (агрессивный).

Как использовать черты характера в речи: контекст и примеры

Знание терминов — лишь первый шаг. Умение правильно интегрировать описания черт характера в повседневную речь на английском языке требует понимания контекста и грамматических конструкций. Давайте рассмотрим, как эффективно использовать эти термины в различных ситуациях. 💬

1. Описание себя или других людей:

"She is resilient — no matter how many times she fails, she always gets back up." (Она стойкая — неважно, сколько раз она терпит неудачу, она всегда поднимается.)

— no matter how many times she fails, she always gets back up." (Она — неважно, сколько раз она терпит неудачу, она всегда поднимается.) "I consider myself diligent and meticulous in my work." (Я считаю себя усердным и скрупулезным в работе.)

and in my work." (Я считаю себя и в работе.) "Despite being introverted, he's very charismatic when presenting to clients." (Несмотря на то, что он интроверт, он очень харизматичен при презентациях клиентам.)

2. Использование в сравнениях:

"She's more patient than I am when dealing with difficult customers." (Она более терпелива , чем я, при работе с трудными клиентами.)

than I am when dealing with difficult customers." (Она более , чем я, при работе с трудными клиентами.) "He's not as punctual as his brother." (Он не такой пунктуальный , как его брат.)

as his brother." (Он не такой , как его брат.) "Among all my colleagues, Lisa is the most creative." (Среди всех моих коллег Лиза самая креативная.)

3. Описание изменений характера:

"He's become more confident since taking the leadership course." (Он стал более уверенным после прохождения курса по лидерству.)

since taking the leadership course." (Он стал более после прохождения курса по лидерству.) "I'm trying to be less judgmental and more understanding ." (Я стараюсь быть менее осуждающим и более понимающим .)

and more ." (Я стараюсь быть менее и более .) "She's grown increasingly assertive in meetings." (Она стала все более напористой на встречах.)

4. Устойчивые выражения с чертами характера:

" Honest to a fault " — честный до неприличия

" — честный до неприличия " Generous to a fault " — чрезмерно щедрый

" — чрезмерно щедрый " A person of integrity " — человек принципов

" — человек принципов " A diamond in the rough " — алмаз неограненный (о человеке с потенциалом)

" — алмаз неограненный (о человеке с потенциалом) "A go-getter" — целеустремленный человек

5. Идиомы, описывающие характер:

" Has a heart of gold " — золотое сердце (очень добрый человек)

" — золотое сердце (очень добрый человек) " Wears heart on sleeve " — не скрывает своих чувств

" — не скрывает своих чувств " Cool as a cucumber " — хладнокровный, спокойный

" — хладнокровный, спокойный " Sharp as a tack " — очень умный, сообразительный

" — очень умный, сообразительный "Tough as nails" — очень выносливый, стойкий

Александр Соколов, карьерный консультант Работая с клиентом Максимом, готовящимся к собеседованию в международную IT-компанию, я заметил одну типичную проблему: он не мог точно описать свои сильные и слабые стороны на английском. Мы провели ролевую игру, где я выступал в роли интервьюера. На вопрос о слабых сторонах Максим ответил: "Sometimes I can be very... ну, как бы это сказать... я могу зацикливаться на деталях..." Он знал русский термин, но не мог сформулировать мысль по-английски. Мы начали создавать персональный словарь его качеств. Вместо расплывчатого "зацикливаюсь на деталях" появилось четкое "I tend to be overly meticulous at times, which can slow down my workflow". Когда речь зашла о сильных сторонах, общие фразы "I work hard" и "I'm good with people" превратились в конкретные "I'm resilient under pressure" и "I'm adept at building rapport with diverse teams". На реальном собеседовании Максим так впечатлил интервьюеров своим самоанализом, что получил предложение о работе на позицию выше той, на которую изначально претендовал. HR-менеджер отдельно отметил его "exceptional self-awareness and ability to articulate personality traits".

Личностные качества для резюме и собеседования на английском

При составлении резюме и подготовке к собеседованию на английском языке особенно важно правильно подобрать и использовать термины, описывающие личностные качества. Это поможет создать положительное впечатление и выделиться среди других кандидатов. 📝

Наиболее востребованные качества для резюме:

Adaptable (адаптивный) — способность быстро приспосабливаться к изменениям

(адаптивный) — способность быстро приспосабливаться к изменениям Detail-oriented (внимательный к деталям) — скрупулезность и точность в работе

(внимательный к деталям) — скрупулезность и точность в работе Proactive (проактивный) — способность предвидеть проблемы и действовать заранее

(проактивный) — способность предвидеть проблемы и действовать заранее Results-driven (ориентированный на результат) — стремление достигать конкретных целей

(ориентированный на результат) — стремление достигать конкретных целей Team player (командный игрок) — умение эффективно работать в коллективе

(командный игрок) — умение эффективно работать в коллективе Innovative (инновационный) — способность генерировать новые идеи

(инновационный) — способность генерировать новые идеи Organized (организованный) — системный подход к работе и управлению временем

(организованный) — системный подход к работе и управлению временем Analytical (аналитический) — умение анализировать информацию и делать выводы

Как эффективно использовать качества в резюме:

Вместо простого перечисления качеств, подкрепляйте их конкретными примерами достижений:

❌ "I am adaptable and proactive."

✅ "Demonstrated adaptability by quickly learning three new software systems when the company transitioned to remote work, proactively training team members."

Фразы для описания качеств на собеседовании:

"One of my key strengths is resilience . For instance, when our project faced unexpected budget cuts, I..." (Одна из моих ключевых сильных сторон — стойкость . Например, когда наш проект столкнулся с неожиданным сокращением бюджета, я...)

, which was particularly valuable when..." (Я считаю себя очень , что было особенно ценно, когда...) "I've been told that my attention to detail is exceptional. This helped prevent serious errors when..." (Мне говорили, что мое внимание к деталям исключительное. Это помогло предотвратить серьезные ошибки, когда...)

, which was particularly valuable when..." (Я считаю себя очень , что было особенно ценно, когда...) "I've been told that my attention to detail is exceptional. This helped prevent serious errors when..." (Мне говорили, что мое внимание к деталям исключительное. Это помогло предотвратить серьезные ошибки, когда...)

Как говорить о негативных качествах:

На собеседованиях часто спрашивают о недостатках. Важно представить их конструктивно:

"I've sometimes been overly critical of my own work, but I'm learning to..." (Я иногда бываю излишне самокритичным в отношении своей работы, но я учусь...)

of my own work, but I'm learning to..." (Я иногда бываю в отношении своей работы, но я учусь...) "In the past, I've been too detail-oriented , which occasionally slowed my progress. However, I've developed strategies to..." (В прошлом я был слишком сосредоточен на деталях , что иногда замедляло мой прогресс. Однако я разработал стратегии для...)

, which occasionally slowed my progress. However, I've developed strategies to..." (В прошлом я был , что иногда замедляло мой прогресс. Однако я разработал стратегии для...) "I used to struggle with being overly cautious when making decisions, but I've improved by..." (Раньше я испытывал трудности с тем, что был чрезмерно осторожным при принятии решений, но я улучшил этот аспект, делая...)

Примеры ответов на вопрос "Расскажите о своих сильных и слабых сторонах":

Пример 1: "My colleagues often describe me as resourceful and persistent. Last year, when our supplier suddenly went out of business, I quickly found three alternatives and negotiated favorable terms. As for areas of improvement, I sometimes tend to be overly perfectionistic, which can impact my work-life balance. I'm addressing this by setting clearer boundaries and using time management techniques."

Пример 2: "I believe my greatest strength is being analytical while remaining empathetic. This combination has helped me resolve conflicts within teams by understanding both the logical and emotional aspects of issues. However, I'm working on being less self-critical and embracing a growth mindset that sees mistakes as opportunities rather than failures."