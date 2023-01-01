5 способов извлечения значений из ячеек Pandas DataFrame: гайд

Для кого эта статья:

Мастера работы с данными, стремящиеся повысить свои навыки в Pandas

Новички в анализе данных, желающие освоить методы извлечения данных

Разработчики, заинтересованные в оптимизации производительности своих скриптов на Python Работа с данными в Pandas может стать настоящим испытанием, если вы не знаете, как правильно извлекать значения из DataFrame. Одна неверная строчка кода — и ваш анализ данных превращается в головоломку с непредсказуемыми результатами. 🔍 К счастью, Pandas предлагает несколько мощных способов получения конкретных значений из ячеек, каждый со своими преимуществами. Освоив эти методы, вы перестанете тратить драгоценное время на отладку и сможете сосредоточиться на том, что действительно важно — на анализе данных.

Основные методы извлечения значения из DataFrame

Библиотека Pandas предлагает разнообразные методы для извлечения данных из DataFrame, и выбор подходящего метода зависит от конкретной задачи. Давайте разберемся с основными способами получения значений из ячеек DataFrame и их особенностями.

Рассмотрим пример DataFrame, который будет использоваться в наших примерах:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем пример DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4, 5], 'B': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], 'C': [1\.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5] }, index=['row1', 'row2', 'row3', 'row4', 'row5'])

Наш DataFrame выглядит так:

A B C row1 1 a 1.1 row2 2 b 2.2 row3 3 c 3.3 row4 4 d 4.4 row5 5 e 5.5

Существует пять основных методов для извлечения значений из ячеек в Pandas DataFrame:

loc[] — доступ к ячейкам по метке индекса и имени столбца iloc[] — доступ по позиции индекса и столбца (целочисленная индексация) at[] — оптимизированный доступ к одной ячейке по метке iat[] — оптимизированный доступ к одной ячейке по позиции Прямая индексация — использование квадратных скобок и методов вроде .values

Каждый из этих методов имеет свои особенности и применяется в разных ситуациях. Ниже мы подробно разберем каждый из них и посмотрим, когда стоит использовать тот или иной подход. 🧩

Алексей Петров, Data Science инженер Помню свой первый проект по анализу данных для крупного ритейлера. Мне нужно было обработать таблицу с миллионами строк транзакций. Я использовал обычную индексацию в цикле для извлечения значений, и код работал катастрофически медленно — обработка занимала больше часа. Когда я заменил стандартную индексацию на методы at[] и iat[], время выполнения сократилось до 3 минут! Это был момент настоящего озарения: правильный выбор метода доступа к данным может быть критичным для производительности. Теперь я всегда начинаю с оценки размера данных и паттерна доступа, прежде чем выбрать конкретный метод извлечения.

Метод loc[] и iloc[] для доступа к ячейкам DataFrame

Методы loc[] и iloc[] — это два краеугольных камня в системе индексации Pandas. Они позволяют получать доступ к подмножествам данных или конкретным ячейкам, но работают по разным принципам.

Метод loc[] использует метки для доступа к данным. Это означает, что вы обращаетесь к строкам и столбцам по их именам, а не по их позициям.

Python Скопировать код # Получение значения по меткам строки и столбца value = df.loc['row3', 'B'] # Получим 'c' print(value) # Получение нескольких значений subset = df.loc['row1':'row3', ['A', 'C']] print(subset)

Результат второй операции:

A C row1 1 1.1 row2 2 2.2 row3 3 3.3

Метод iloc[], напротив, работает с целочисленными позициями. Вы указываете номера строк и столбцов, начиная с 0.

Python Скопировать код # Получение значения по позициям value = df.iloc[2, 1] # Получим 'c' (третья строка, второй столбец) print(value) # Получение нескольких значений subset = df.iloc[0:3, [0, 2]] # Первые три строки, первый и третий столбцы print(subset)

Результат второй операции будет идентичен предыдущему примеру с loc[], но здесь мы использовали числовые позиции вместо меток.

Ключевые особенности loc[] и iloc[]:

loc[] включает правую границу диапазона (в отличие от обычной Python-индексации)

включает правую границу диапазона (в отличие от обычной Python-индексации) iloc[] исключает правую границу, как и стандартное срезание в Python

исключает правую границу, как и стандартное срезание в Python loc[] может работать с логическими массивами для фильтрации

может работать с логическими массивами для фильтрации iloc[] удобен, когда вы знаете точные позиции нужных данных

Когда DataFrame имеет числовые индексы, особенно важно помнить разницу между loc[] и iloc[]. Например, если у вас индексы [10, 20, 30], то df.loc[1] вызовет ошибку, потому что метки 1 нет в индексе, а df.iloc[1] вернёт вторую строку (с индексом 20). 🔢

Обычно loc[] используется, когда вы работаете с данными, имеющими осмысленные индексы (например, даты, категории, идентификаторы), а iloc[] предпочтителен, когда важны именно позиции элементов или когда вы работаете с алгоритмическим доступом к данным.

Оптимизация с помощью методов at[] и iat[]

Когда речь заходит о производительности при доступе к отдельным ячейкам DataFrame, методы at[] и iat[] становятся незаменимыми инструментами. Эти методы специально оптимизированы для быстрого доступа к одиночным значениям и могут значительно ускорить работу с большими наборами данных. 🚀

Метод at[] работает с метками, аналогично loc[], но предназначен исключительно для доступа к одной ячейке. Его синтаксис прост и лаконичен:

Python Скопировать код # Получение значения с помощью at[] value = df.at['row2', 'A'] # Получим 2 print(value) # Изменение значения с помощью at[] df.at['row2', 'A'] = 200 print(df.at['row2', 'A']) # Теперь получим 200

Метод iat[] является аналогом iloc[] для доступа к одной ячейке по позиции:

Python Скопировать код # Получение значения с помощью iat[] value = df.iat[1, 0] # Получим 200 (после изменения выше) print(value) # Изменение значения с помощью iat[] df.iat[1, 0] = 2 # Возвращаем исходное значение print(df.iat[1, 0]) # Получим 2

Преимущество методов at[] и iat[] становится особенно заметным при работе в циклах или при многократном доступе к отдельным ячейкам. Давайте сравним производительность различных методов доступа:

Метод Относительная скорость Лучше всего подходит для df.at['row', 'col'] Очень быстро (1x) Доступа к одной ячейке по метке df.iat[i, j] Очень быстро (1x) Доступа к одной ячейке по позиции df.loc['row', 'col'] Медленнее (2-3x) Доступа к одной или нескольким ячейкам по метке df.iloc[i, j] Медленнее (2-3x) Доступа к одной или нескольким ячейкам по позиции df ['col']['row'] Самый медленный (7-10x) Не рекомендуется для частого использования

Вот пример кода, демонстрирующего использование at[] и iat[] в цикле:

Python Скопировать код import time # Создаем большой DataFrame для тестирования large_df = pd.DataFrame(np.random.rand(10000, 100)) # Тестируем скорость с loc[] start_time = time.time() for i in range(1000): row = np.random.randint(0, 10000) col = np.random.randint(0, 100) value = large_df.loc[row, col] loc_time = time.time() – start_time # Тестируем скорость с iat[] start_time = time.time() for i in range(1000): row = np.random.randint(0, 10000) col = np.random.randint(0, 100) value = large_df.iat[row, col] iat_time = time.time() – start_time print(f"loc время: {loc_time:.5f} секунд") print(f"iat время: {iat_time:.5f} секунд") print(f"iat быстрее loc в {loc_time/iat_time:.2f} раза")

При использовании at[] и iat[] следует помнить несколько важных моментов:

Эти методы работают только с одной ячейкой, попытка получить срез вызовет ошибку

at[] требует точного соответствия меток, в отличие от loc[], который может работать с частичным соответствием

Для многократного доступа к одним и тем же данным лучше сначала извлечь подмножество с помощью loc[]/iloc[], а затем работать с ним

at[] и iat[] особенно эффективны в циклах и при обработке больших объемов данных

Мария Соколова, аналитик данных В проекте по анализу поведения пользователей онлайн-платформы мне пришлось обрабатывать DataFrame с более чем 5 миллионами записей. Задача включала маркировку определенных событий на основе сложных условий, что требовало точечного доступа к тысячам ячеек. Первоначально я использовала цикл с loc[], и процесс занимал около 45 минут. После консультации с коллегой я переписала код, используя векторизованные операции там, где это было возможно, а для неизбежных точечных обращений заменила loc[] на at[]. Время выполнения упало до 8 минут! Более того, когда я создала временный индекс на основе часто используемых столбцов, скорость доступа через at[] увеличилась еще больше. Этот опыт научил меня всегда оценивать паттерн доступа к данным перед написанием кода. Иногда стоит потратить время на оптимизацию структуры данных и использовать правильные методы доступа, чтобы получить существенный выигрыш в производительности.

Прямая индексация и метод .values для извлечения данных

Помимо специализированных методов доступа, Pandas также поддерживает прямую индексацию с помощью квадратных скобок и извлечение значений через атрибут .values. Эти подходы имеют свои особенности и могут быть полезны в определенных сценариях. 📊

Прямая индексация с использованием квадратных скобок — самый интуитивно понятный способ доступа к данным для новичков, но не всегда самый эффективный:

Python Скопировать код # Получение столбца column_a = df['A'] print(column_a) # Получение значения (не рекомендуется для частого использования) value = df['A']['row3'] print(value) # Получим 3

Важно отметить, что цепочка индексации df['A']['row3'] работает, но является менее эффективной по сравнению с loc[] и at[]. При такой индексации создается промежуточная Series, что увеличивает накладные расходы.

Для более эффективного доступа к основным данным DataFrame можно использовать атрибут .values, который возвращает numpy-массив:

Python Скопировать код # Получение всего DataFrame как numpy-массива array_values = df.values print(array_values) # Доступ к конкретному значению через numpy-индексацию # Обратите внимание: здесь используются позиции, а не метки value = array_values[2, 0] # Третья строка, первый столбец print(value) # Получим 3

Еще один полезный метод — .to_numpy(), который предоставляет более гибкие возможности по сравнению с .values:

Python Скопировать код # Получение numpy-массива с определенным типом данных array_float = df.to_numpy(dtype=float) print(array_float)

Для случаев, когда вам нужно извлечь только одно значение из DataFrame с определенными условиями, можно использовать комбинацию фильтрации и метода .item():

Python Скопировать код # Получение значения с помощью фильтрации и .item() value = df.loc[df['A'] == 3, 'B'].item() print(value) # Получим 'c'

Преимущества и недостатки прямых методов индексации:

Преимущества :

: Интуитивно понятный синтаксис для новичков

Метод .values быстрее при работе с большими блоками данных

Возможность использовать numpy-операции после конвертации

Недостатки :

: Цепочка индексации (df ['col']['row'] ) неэффективна

) неэффективна При использовании .values теряется информация об индексах и типах данных

Возможны неявные преобразования типов при работе с .values

Вот пример, когда использование .values может быть особенно полезным — при выполнении массовых математических операций:

Python Скопировать код # Создание DataFrame с числовыми данными numeric_df = pd.DataFrame({ 'X': [1, 2, 3, 4, 5], 'Y': [10, 20, 30, 40, 50], 'Z': [100, 200, 300, 400, 500] }) # Умножение всех значений на 2 с использованием .values # Это часто быстрее, чем операции с DataFrame напрямую result = numeric_df.values * 2 new_df = pd.DataFrame(result, index=numeric_df.index, columns=numeric_df.columns) print(new_df)

При выборе метода доступа к данным важно учитывать конкретную задачу. Если вы обрабатываете большие объемы данных и производительность критична, тщательно тестируйте различные подходы для вашего конкретного сценария. 🧪

Сравнение методов: когда какой способ эффективнее

Выбор правильного метода для извлечения данных из DataFrame может значительно влиять на производительность и читаемость кода. Давайте систематически сравним все рассмотренные методы и определим оптимальные сценарии использования для каждого из них. 📈

Метод Синтаксис Скорость Поддержка срезов Оптимальный сценарий использования loc[] df.loc['row', 'col'] Средняя Да Когда важны метки и нужно получить подмножества данных iloc[] df.iloc[0, 1] Средняя Да Когда важны позиции и нужно получить подмножества данных at[] df.at['row', 'col'] Очень высокая Нет Для быстрого доступа к одиночным ячейкам по меткам iat[] df.iat[0, 1] Очень высокая Нет Для быстрого доступа к одиночным ячейкам по позициям Прямая индексация df ['col']['row'] Низкая Частично Для интуитивного доступа и простых операций .values df.values[i, j] Высокая для массовых операций Да (numpy) Для массовых вычислительных операций с числовыми данными

Рассмотрим типичные сценарии использования и рекомендуемые методы для каждого:

Обработка одиночных ячеек в цикле: Если известны метки: df.at['row', 'col']

Если известны позиции: df.iat[i, j] Извлечение подмножества данных: По меткам: df.loc[rows, cols]

По позициям: df.iloc[rows, cols] Фильтрация по условию: df.loc[df['col'] > value, :] Массовые математические операции: df.values * 2 или df.to_numpy() * 2 Получение одного столбца: df['column'] или df.column (для подходящих имен столбцов)

Производительность этих методов может сильно различаться в зависимости от размера данных. Вот примерное сравнение скорости для DataFrame размером 10,000 x 100:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import time # Создаем большой DataFrame large_df = pd.DataFrame(np.random.rand(10000, 100)) # Функция для измерения времени выполнения def measure_time(func, iterations=1000): start = time.time() for _ in range(iterations): row = np.random.randint(0, 10000) col = np.random.randint(0, 100) func(row, col) return time.time() – start # Тестируем разные методы loc_time = measure_time(lambda r, c: large_df.loc[r, c]) iloc_time = measure_time(lambda r, c: large_df.iloc[r, c]) at_time = measure_time(lambda r, c: large_df.at[r, c]) iat_time = measure_time(lambda r, c: large_df.iat[r, c]) direct_time = measure_time(lambda r, c: large_df[c][r]) values_time = measure_time(lambda r, c: large_df.values[r, c]) print(f"loc: {loc_time:.4f}s") print(f"iloc: {iloc_time:.4f}s") print(f"at: {at_time:.4f}s") print(f"iat: {iat_time:.4f}s") print(f"direct: {direct_time:.4f}s") print(f"values: {values_time:.4f}s")

Типичные результаты такого теста показывают, что методы at[] и iat[] в несколько раз быстрее, чем loc[] и iloc[], которые в свою очередь быстрее прямой индексации.

Практические рекомендации по выбору метода:

Используйте at[] и iat[] для быстрого доступа к отдельным ячейкам, особенно в циклах

и для быстрого доступа к отдельным ячейкам, особенно в циклах Применяйте loc[] и iloc[] , когда работаете с наборами строк/столбцов или нужна гибкость срезов

и , когда работаете с наборами строк/столбцов или нужна гибкость срезов Обращайтесь к .values , когда нужна максимальная производительность для массовых операций с числами

, когда нужна максимальная производительность для массовых операций с числами Используйте прямую индексацию ( df['col'] ) для простого доступа к столбцам

) для простого доступа к столбцам Избегайте цепочек индексации ( df ['col']['row'] ) в критичном к производительности коде

) в критичном к производительности коде При работе с большими данными, предварительно выделите нужное подмножество, а затем работайте с ним

Помните, что оптимальный метод зависит от конкретной задачи. Иногда удобство и читаемость кода важнее небольшого выигрыша в производительности. В других случаях, особенно при работе с большими данными или в циклах, правильный выбор метода может радикально повысить эффективность вашего кода. 🔧