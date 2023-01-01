5 правил образования степеней сравнения в английском: от простого к сложному

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Представьте, что вы описываете двух друзей: Том выше Джона, но ниже Майкла. Как правильно выразить эти отношения на английском? Именно тут на помощь приходят степени сравнения — одна из тех грамматических тем, без которых невозможно полноценное общение. Даже элементарное сравнение цен в магазине или обсуждение погоды требует владения этими конструкциями. Пять ключевых правил с наглядными примерами и схемами помогут разобраться в этой теме раз и навсегда, превратив сложное в простое и понятное. 🎯

Степени сравнения в английском: основные понятия

В английском языке, как и в русском, прилагательные и наречия имеют три степени сравнения: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Каждая степень выполняет свою особую функцию.

Положительная степень — это базовая форма прилагательного или наречия, которая используется для описания качества объекта без сравнения с другими объектами:

This is a tall building. — Это высокое здание.

She runs fast. — Она бегает быстро.

Сравнительная степень используется, когда мы сравниваем два объекта или действия:

This building is taller than that one. — Это здание выше, чем то.

She runs faster than her brother. — Она бегает быстрее своего брата.

Превосходная степень применяется, когда мы сравниваем три и более объекта или действия и выделяем один из них как обладающий наивысшей или наименьшей степенью качества:

This is the tallest building in our city. — Это самое высокое здание в нашем городе.

She runs the fastest in her class. — Она бегает быстрее всех в своем классе.

Перед тем как углубиться в правила, важно понимать структуру сравнительных конструкций:

Сравнительная степень + than + объект сравнения Превосходная степень + the + объект/группа

Теперь, когда базовые концепции ясны, давайте рассмотрим конкретные правила образования степеней сравнения. 📝

Правило №1: Образование степеней односложных слов

Односложные прилагательные и наречия — это наиболее простой случай образования степеней сравнения. Для них действует следующее правило:

Сравнительная степень: добавляем суффикс -er

Превосходная степень: добавляем суффикс -est

Примеры:

Положительная Сравнительная Превосходная tall (высокий) taller (выше) the tallest (самый высокий) short (короткий) shorter (короче) the shortest (самый короткий) old (старый) older (старше) the oldest (самый старый) fast (быстрый) faster (быстрее) the fastest (самый быстрый)

Обратите внимание на орфографические особенности при добавлении суффиксов:

Если прилагательное оканчивается на -e, то добавляется только -r или -st: nice → nicer → the nicest

wise → wiser → the wisest Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается: big → bigger → the biggest

thin → thinner → the thinnest Если прилагательное заканчивается на -y с предшествующей согласной, -y меняется на -i: happy → happier → the happiest

dry → drier → the driest

Анна, преподаватель английского языка У меня был ученик Максим, который постоянно путал правила образования степеней сравнения. Особенно трудными для него были односложные слова с орфографическими изменениями. Я предложила ему простой метод: создать карточки с тремя колонками для каждого типа прилагательных. В первую он записывал положительную степень, во вторую — сравнительную, а в третью — превосходную. Каждый день Максим добавлял по 5 новых прилагательных и проговаривал все три формы. Через две недели он практически перестал делать ошибки. А главное — он начал активно использовать разные степени сравнения в своей речи, что сделало ее более живой и выразительной. Этот метод я теперь рекомендую всем своим ученикам.

Правило №2: Степени многосложных прилагательных

Многосложные прилагательные (состоящие из двух и более слогов) образуют степени сравнения аналитическим способом, то есть с помощью вспомогательных слов:

Сравнительная степень: more + прилагательное

Превосходная степень: the most + прилагательное

Примеры:

beautiful → more beautiful → the most beautiful

difficult → more difficult → the most difficult

interesting → more interesting → the most interesting

Для выражения уменьшения качества используются слова "less" и "the least":

beautiful → less beautiful → the least beautiful

difficult → less difficult → the least difficult

Большинство двусложных прилагательных также следуют этому правилу, но есть исключения. Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow, обычно образуют степени сравнения с помощью суффиксов -er и -est:

happy → happier → the happiest

simple → simpler → the simplest

clever → cleverer → the cleverest

narrow → narrower → the narrowest

Для некоторых двусложных прилагательных допустимы обе формы:

common → commoner/more common → the commonest/the most common

pleasant → pleasanter/more pleasant → the pleasantest/the most pleasant

В современном английском языке наблюдается тенденция к использованию аналитических форм (с more/most) для большинства двусложных прилагательных, кроме тех, что заканчиваются на -y. 🔍

Правило №3: Исключения в степенях сравнения

Как и в любом языке, в английском есть исключения из правил. Некоторые прилагательные и наречия образуют степени сравнения особым образом.

Вот наиболее часто используемые нерегулярные прилагательные и наречия:

Положительная Сравнительная Превосходная good/well (хороший/хорошо) better (лучше) the best (самый лучший) bad/badly (плохой/плохо) worse (хуже) the worst (самый худший) much/many (много) more (больше) the most (больше всего) little (мало) less (меньше) the least (меньше всего) far (далекий) farther/further (дальше) the farthest/furthest (самый дальний) old (старый) older/elder* (старше) the oldest/eldest* (самый старший)

Формы elder/eldest используются только в отношении членов семьи и не используются с than.

Запоминать исключения лучше всего через контекст и практику. Например:

This restaurant is better than the one we visited last week. (Этот ресторан лучше, чем тот, который мы посетили на прошлой неделе.)

He is the worst player in our team. (Он худший игрок в нашей команде.)

I have less time today than yesterday. (У меня сегодня меньше времени, чем вчера.)

Михаил, репетитор по английскому Моя ученица Алиса никак не могла запомнить исключения в степенях сравнения. Особенно ей давались трудно формы good-better-best и bad-worse-worst. Мы решили применить ассоциативный метод. Для запоминания цепочки "good-better-best" я предложил ей представить, что слова расположены по возрастающей, как оценки: хорошо, лучше, самый лучший. А для "bad-worse-worst" — по нисходящей: плохо, хуже, ужасно. Но настоящий прорыв произошел, когда мы начали использовать эти формы в реальных жизненных ситуациях. Алиса составляла списки своих любимых фильмов и книг, расставляла их по порядку и комментировала: "This movie is good, that one is better, but this is the best!". Практическое применение в контексте личных предпочтений сделало грамматику живой и запоминающейся.

Практическое применение степеней сравнения в речи

Владение степенями сравнения открывает широкие возможности для выражения мыслей в различных контекстах. Рассмотрим ключевые сферы их применения:

1. Сравнение предметов, людей или явлений

Tokyo is more expensive than Moscow. (Токио дороже Москвы.)

My brother is taller than me. (Мой брат выше меня.)

Summer in Spain is hotter than in England. (Лето в Испании жарче, чем в Англии.)

2. Выражение равенства и неравенства

She is as smart as her sister. (Она такая же умная, как и ее сестра.)

This book is not as/so interesting as the previous one. (Эта книга не такая интересная, как предыдущая.)

The new laptop is twice as expensive as the old one. (Новый ноутбук в два раза дороже старого.)

3. Сравнение с использованием параллельных конструкций

The more you practice, the better you get. (Чем больше ты практикуешься, тем лучше у тебя получается.)

The less you worry, the happier you are. (Чем меньше ты беспокоишься, тем счастливее ты.)

4. Усиление сравнительной степени

Для усиления сравнения можно использовать такие слова как much, far, a lot, even:

This test was much harder than I expected. (Этот тест был намного сложнее, чем я ожидал.)

The new version is far more efficient. (Новая версия намного эффективнее.)

5. Выражение постепенного изменения

The situation is getting worse and worse . (Ситуация становится всё хуже и хуже.)

As I climbed higher, the air became thinner and thinner. (По мере того как я поднимался выше, воздух становился всё более разреженным.)

Для эффективного применения степеней сравнения в речи, полезно регулярно практиковаться. Составляйте предложения, описывающие реальные объекты и ситуации из вашей жизни. Например, сравните:

Города, которые вы посетили

Книги или фильмы, которые вы прочитали или посмотрели

Погоду в разное время года

Различные способы решения проблем

Чем больше вы будете использовать степени сравнения в своей речи, тем естественнее они будут звучать. 💪