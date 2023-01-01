5 правил образования степеней сравнения в английском: от простого к сложному
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке
Представьте, что вы описываете двух друзей: Том выше Джона, но ниже Майкла. Как правильно выразить эти отношения на английском? Именно тут на помощь приходят степени сравнения — одна из тех грамматических тем, без которых невозможно полноценное общение. Даже элементарное сравнение цен в магазине или обсуждение погоды требует владения этими конструкциями. Пять ключевых правил с наглядными примерами и схемами помогут разобраться в этой теме раз и навсегда, превратив сложное в простое и понятное. 🎯
Степени сравнения в английском: основные понятия
В английском языке, как и в русском, прилагательные и наречия имеют три степени сравнения: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Каждая степень выполняет свою особую функцию.
Положительная степень — это базовая форма прилагательного или наречия, которая используется для описания качества объекта без сравнения с другими объектами:
- This is a tall building. — Это высокое здание.
- She runs fast. — Она бегает быстро.
Сравнительная степень используется, когда мы сравниваем два объекта или действия:
- This building is taller than that one. — Это здание выше, чем то.
- She runs faster than her brother. — Она бегает быстрее своего брата.
Превосходная степень применяется, когда мы сравниваем три и более объекта или действия и выделяем один из них как обладающий наивысшей или наименьшей степенью качества:
- This is the tallest building in our city. — Это самое высокое здание в нашем городе.
- She runs the fastest in her class. — Она бегает быстрее всех в своем классе.
Перед тем как углубиться в правила, важно понимать структуру сравнительных конструкций:
|Сравнительная степень
|+ than + объект сравнения
|Превосходная степень
|+ the + объект/группа
Теперь, когда базовые концепции ясны, давайте рассмотрим конкретные правила образования степеней сравнения. 📝
Правило №1: Образование степеней односложных слов
Односложные прилагательные и наречия — это наиболее простой случай образования степеней сравнения. Для них действует следующее правило:
- Сравнительная степень: добавляем суффикс -er
- Превосходная степень: добавляем суффикс -est
Примеры:
|Положительная
|Сравнительная
|Превосходная
|tall (высокий)
|taller (выше)
|the tallest (самый высокий)
|short (короткий)
|shorter (короче)
|the shortest (самый короткий)
|old (старый)
|older (старше)
|the oldest (самый старый)
|fast (быстрый)
|faster (быстрее)
|the fastest (самый быстрый)
Обратите внимание на орфографические особенности при добавлении суффиксов:
- Если прилагательное оканчивается на -e, то добавляется только -r или -st:
- nice → nicer → the nicest
- wise → wiser → the wisest
- Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, согласная удваивается:
- big → bigger → the biggest
- thin → thinner → the thinnest
- Если прилагательное заканчивается на -y с предшествующей согласной, -y меняется на -i:
- happy → happier → the happiest
- dry → drier → the driest
Анна, преподаватель английского языка У меня был ученик Максим, который постоянно путал правила образования степеней сравнения. Особенно трудными для него были односложные слова с орфографическими изменениями. Я предложила ему простой метод: создать карточки с тремя колонками для каждого типа прилагательных. В первую он записывал положительную степень, во вторую — сравнительную, а в третью — превосходную.
Каждый день Максим добавлял по 5 новых прилагательных и проговаривал все три формы. Через две недели он практически перестал делать ошибки. А главное — он начал активно использовать разные степени сравнения в своей речи, что сделало ее более живой и выразительной. Этот метод я теперь рекомендую всем своим ученикам.
Правило №2: Степени многосложных прилагательных
Многосложные прилагательные (состоящие из двух и более слогов) образуют степени сравнения аналитическим способом, то есть с помощью вспомогательных слов:
- Сравнительная степень: more + прилагательное
- Превосходная степень: the most + прилагательное
Примеры:
- beautiful → more beautiful → the most beautiful
- difficult → more difficult → the most difficult
- interesting → more interesting → the most interesting
Для выражения уменьшения качества используются слова "less" и "the least":
- beautiful → less beautiful → the least beautiful
- difficult → less difficult → the least difficult
Большинство двусложных прилагательных также следуют этому правилу, но есть исключения. Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow, обычно образуют степени сравнения с помощью суффиксов -er и -est:
- happy → happier → the happiest
- simple → simpler → the simplest
- clever → cleverer → the cleverest
- narrow → narrower → the narrowest
Для некоторых двусложных прилагательных допустимы обе формы:
- common → commoner/more common → the commonest/the most common
- pleasant → pleasanter/more pleasant → the pleasantest/the most pleasant
В современном английском языке наблюдается тенденция к использованию аналитических форм (с more/most) для большинства двусложных прилагательных, кроме тех, что заканчиваются на -y. 🔍
Правило №3: Исключения в степенях сравнения
Как и в любом языке, в английском есть исключения из правил. Некоторые прилагательные и наречия образуют степени сравнения особым образом.
Вот наиболее часто используемые нерегулярные прилагательные и наречия:
|Положительная
|Сравнительная
|Превосходная
|good/well (хороший/хорошо)
|better (лучше)
|the best (самый лучший)
|bad/badly (плохой/плохо)
|worse (хуже)
|the worst (самый худший)
|much/many (много)
|more (больше)
|the most (больше всего)
|little (мало)
|less (меньше)
|the least (меньше всего)
|far (далекий)
|farther/further (дальше)
|the farthest/furthest (самый дальний)
|old (старый)
|older/elder* (старше)
|the oldest/eldest* (самый старший)
- Формы elder/eldest используются только в отношении членов семьи и не используются с than.
Запоминать исключения лучше всего через контекст и практику. Например:
- This restaurant is better than the one we visited last week. (Этот ресторан лучше, чем тот, который мы посетили на прошлой неделе.)
- He is the worst player in our team. (Он худший игрок в нашей команде.)
- I have less time today than yesterday. (У меня сегодня меньше времени, чем вчера.)
Михаил, репетитор по английскому Моя ученица Алиса никак не могла запомнить исключения в степенях сравнения. Особенно ей давались трудно формы good-better-best и bad-worse-worst. Мы решили применить ассоциативный метод. Для запоминания цепочки "good-better-best" я предложил ей представить, что слова расположены по возрастающей, как оценки: хорошо, лучше, самый лучший. А для "bad-worse-worst" — по нисходящей: плохо, хуже, ужасно.
Но настоящий прорыв произошел, когда мы начали использовать эти формы в реальных жизненных ситуациях. Алиса составляла списки своих любимых фильмов и книг, расставляла их по порядку и комментировала: "This movie is good, that one is better, but this is the best!". Практическое применение в контексте личных предпочтений сделало грамматику живой и запоминающейся.
Практическое применение степеней сравнения в речи
Владение степенями сравнения открывает широкие возможности для выражения мыслей в различных контекстах. Рассмотрим ключевые сферы их применения:
1. Сравнение предметов, людей или явлений
- Tokyo is more expensive than Moscow. (Токио дороже Москвы.)
- My brother is taller than me. (Мой брат выше меня.)
- Summer in Spain is hotter than in England. (Лето в Испании жарче, чем в Англии.)
2. Выражение равенства и неравенства
- She is as smart as her sister. (Она такая же умная, как и ее сестра.)
- This book is not as/so interesting as the previous one. (Эта книга не такая интересная, как предыдущая.)
- The new laptop is twice as expensive as the old one. (Новый ноутбук в два раза дороже старого.)
3. Сравнение с использованием параллельных конструкций
- The more you practice, the better you get. (Чем больше ты практикуешься, тем лучше у тебя получается.)
- The less you worry, the happier you are. (Чем меньше ты беспокоишься, тем счастливее ты.)
4. Усиление сравнительной степени
Для усиления сравнения можно использовать такие слова как much, far, a lot, even:
- This test was much harder than I expected. (Этот тест был намного сложнее, чем я ожидал.)
- The new version is far more efficient. (Новая версия намного эффективнее.)
5. Выражение постепенного изменения
- The situation is getting worse and worse. (Ситуация становится всё хуже и хуже.)
- As I climbed higher, the air became thinner and thinner. (По мере того как я поднимался выше, воздух становился всё более разреженным.)
Для эффективного применения степеней сравнения в речи, полезно регулярно практиковаться. Составляйте предложения, описывающие реальные объекты и ситуации из вашей жизни. Например, сравните:
- Города, которые вы посетили
- Книги или фильмы, которые вы прочитали или посмотрели
- Погоду в разное время года
- Различные способы решения проблем
Чем больше вы будете использовать степени сравнения в своей речи, тем естественнее они будут звучать. 💪
Знание правил образования степеней сравнения — это не просто академическое умение, а практический инструмент для точного и выразительного общения. Освоив эти пять правил и научившись правильно применять их на практике, вы сможете легко сравнивать предметы, качества и действия, делая свою речь более точной и нюансированной. Помните: регулярное использование различных степеней сравнения в повседневной речи — ключ к их полному усвоению. Так что сравнивайте чаще — и ваш английский станет лучше и лучше с каждым днем!