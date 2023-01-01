7 проверенных стратегий для высоких баллов на ОГЭ по английскому#Аналитика образования и EdTech-метрики
Для кого эта статья:
- Учащиеся, готовящиеся к ОГЭ по английскому языку
- Родители, желающие поддержать своих детей в подготовке к экзамену
Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы подготовки своих учеников
Готовишься к ОГЭ по английскому и не знаешь, с чего начать? Или может, баллы на тренировочных тестах далеки от желаемых? Не паникуй! За 15 лет работы с выпускниками я убедилась — успех на экзамене зависит не столько от врожденных способностей, сколько от правильно выбранной стратегии подготовки. Сегодня расскажу о семи проверенных методиках, которые помогли сотням моих учеников получить высшие баллы. Даже если английский не твой любимый предмет, следуя этим рекомендациям, ты сможешь значительно улучшить результат и подойти к экзамену с уверенностью профессионала. 🚀
Секреты эффективной подготовки к ОГЭ по английскому
Подготовка к ОГЭ по английскому языку требует системного подхода. Недостаточно просто решать тесты или читать учебники — важно понимать саму структуру экзамена и особенности оценивания каждого задания.
Первое, что необходимо сделать — детально изучить формат ОГЭ. Экзамен состоит из четырех разделов: аудирование (15 баллов), чтение (15 баллов), грамматика и лексика (15 баллов), письмо (10 баллов) и устная часть (15 баллов). Общая максимальная оценка — 70 баллов.
Для эффективной подготовки рекомендую:
- Проанализировать свои сильные и слабые стороны при выполнении разных типов заданий
- Составить персональный план подготовки с упором на проблемные области
- Ежедневно уделять хотя бы 30 минут английскому языку
- Использовать официальные демонстрационные варианты ФИПИ
- Регулярно отслеживать свой прогресс через пробные тесты
Особое внимание стоит уделить кодификатору и спецификации ОГЭ — эти документы содержат перечень всех тем и типов заданий, которые могут встретиться на экзамене. Их изучение поможет выявить пробелы в знаниях и сфокусировать внимание на нужном материале.
|Раздел экзамена
|Количество заданий
|Максимальный балл
|Рекомендуемое время (мин)
|Аудирование
|11
|15
|30
|Чтение
|8
|15
|30
|Грамматика и лексика
|20
|15
|30
|Письмо
|1
|10
|30
|Устная часть
|3
|15
|15
Елена Павловна, преподаватель английского языка высшей категории Когда ко мне пришла Алина, она была в отчаянии. До ОГЭ оставалось три месяца, а её результаты на пробниках не превышали 42 баллов. Мы начали с диагностики проблемных зон — ими оказались аудирование и устная часть. Составили чёткий график: 3 дня в неделю по 1,5 часа занятий со мной и ежедневная 40-минутная самостоятельная работа по специально разработанному плану. Ключом к успеху стали не только тренировки, но и психологическая поддержка. Я заметила, что Алина просто боялась английской речи. Мы начали смотреть простые видеоролики и слушать песни с текстами. Через месяц появился первый прогресс, а на реальном ОГЭ Алина набрала 65 баллов! Секрет прост: правильная диагностика проблем + структурированная подготовка + психологическая поддержка.
7 стратегий успешной сдачи ОГЭ по английскому языку
Подготовка к экзамену — это марафон, а не спринт. Успешная сдача ОГЭ требует не только знаний, но и грамотного тактического подхода. Вот семь проверенных стратегий, которые значительно повысят ваши шансы на высокий балл. 🎯
Стратегия 1: Диагностика и целеполагание
Прежде чем начать подготовку, важно понять, где вы находитесь и куда стремитесь. Пройдите диагностический тест, чтобы определить уровень владения языком и выявить проблемные зоны. После этого поставьте конкретную цель по баллам и разработайте план её достижения.
Стратегия 2: Интервальное повторение
Применяйте метод интервального повторения для закрепления материала. Согласно исследованиям когнитивной психологии, повторение информации через увеличивающиеся промежутки времени (например, через 1 день, затем через 3 дня, затем через неделю) значительно улучшает долгосрочное запоминание.
Стратегия 3: Полное погружение
Создайте вокруг себя английскую языковую среду. Смотрите фильмы и сериалы на английском с субтитрами, слушайте подкасты, читайте новости на иностранном языке. Это поможет развить языковую интуицию и улучшить восприятие речи на слух.
Стратегия 4: Тайм-менеджмент на экзамене
Научитесь эффективно распределять время на экзамене. Потренируйтесь выполнять задания с таймером, уделяя каждому разделу строго отведенное количество минут. Если какое-то задание вызывает трудности, не зацикливайтесь на нем — переходите к следующему и вернитесь позже, если останется время.
Стратегия 5: Метод "от простого к сложному"
Начинайте подготовку с самых простых заданий и постепенно переходите к более сложным. Это создаст ощущение прогресса и поддержит мотивацию. Кроме того, успешное выполнение базовых заданий формирует прочный фундамент для решения комплексных задач.
Стратегия 6: Обратный отсчет
Составьте график подготовки с конечной точкой в день экзамена и двигайтесь в обратном направлении. Распределите весь материал на недели, постепенно увеличивая интенсивность занятий по мере приближения к дате ОГЭ. Последние 7-10 дней отведите исключительно на повторение и практику.
Стратегия 7: Симуляция экзамена
Регулярно проводите полноценную симуляцию экзамена в реальных условиях: соблюдайте временные рамки, не пользуйтесь подсказками, создавайте атмосферу, приближенную к экзаменационной. Это поможет не только проверить уровень подготовки, но и адаптироваться к стрессовой ситуации.
Важно понимать, что эти стратегии работают наиболее эффективно при их комплексном применении. Регулярно анализируйте свой прогресс и корректируйте план подготовки в зависимости от результатов.
Аудирование и чтение: техники для максимальных баллов
Разделы аудирования и чтения часто вызывают наибольшие трудности у учеников. Однако с правильным подходом можно значительно улучшить результаты в этих частях экзамена. 🎧📖
Техники для успешного аудирования:
- Предварительное ознакомление с заданием. Внимательно прочитайте вопросы и варианты ответов перед прослушиванием. Это поможет сосредоточиться на ключевой информации.
- Выделение ключевых слов. Подчеркните в заданиях слова, на которые нужно обратить особое внимание во время прослушивания.
- Прогнозирование содержания. По вопросам и вариантам ответов попробуйте предугадать, о чем будет аудиозапись.
- Запись заметок. Во время первого прослушивания делайте краткие пометки рядом с каждым вопросом.
- Использование второго прослушивания для проверки. При повторном прослушивании уточните моменты, в которых вы сомневаетесь.
Эффективные стратегии для раздела чтения:
- Скимминг (просмотровое чтение). Быстро пробегите глазами весь текст, чтобы получить общее представление о содержании.
- Сканирование. Ищите в тексте конкретную информацию или ключевые слова, связанные с вопросами.
- Анализ заголовков и подзаголовков. Они часто содержат основную идею абзаца или раздела.
- Работа с первым и последним предложениями абзацев. В них обычно содержится ключевая информация.
- Использование контекста для понимания незнакомых слов. Не паникуйте, встречая незнакомую лексику — попытайтесь определить значение из контекста.
|Типичные ошибки
|Как избежать
|Игнорирование задания перед прослушиванием
|Потратьте 1-2 минуты на внимательное чтение вопросов
|Паника при встрече с незнакомыми словами
|Фокусируйтесь на общем смысле, а не на отдельных словах
|Буквальный поиск слов из вопросов в тексте
|Ищите синонимы и перефразированные выражения
|Выбор ответа только на основе первого прослушивания
|Используйте второе прослушивание для проверки и уточнения
|Линейное чтение всего текста
|Применяйте техники скимминга и сканирования
Регулярная практика — ключ к успеху в этих разделах. Слушайте аудиозаписи разной сложности, обращая внимание на акценты и скорость речи. Читайте тексты различных жанров, постепенно увеличивая скорость чтения без потери понимания.
Помните, что аудирование и чтение тесно связаны с расширением словарного запаса. Ведите словарь с новыми словами и регулярно повторяйте их. Особое внимание уделяйте фразовым глаголам, идиомам и устойчивым выражениям, которые часто встречаются в экзаменационных материалах.
Михаил Сергеевич, методист по подготовке к международным экзаменам Работая с девятиклассником Кириллом, я столкнулся с интересным случаем. Мальчик хорошо знал грамматику и неплохо писал, но в аудировании стабильно набирал не более 5-6 баллов из 15 возможных. Выяснилось, что он пытался дословно понять каждое слово в записи, из-за чего терялся и пропускал важную информацию. Мы изменили подход: вместо прослушивания учебных записей стали работать с реальными аудио — фрагментами подкастов и интервью. Перед каждым прослушиванием я давал Кириллу 3-5 конкретных вопросов, на которые нужно было найти ответ. Постепенно он научился выхватывать ключевую информацию, не зацикливаясь на каждом слове. Через два месяца результат по аудированию вырос до 12-13 баллов. Главный урок: важно не столько понимание отдельных слов, сколько умение улавливать основной смысл и ключевые детали.
Письменная часть ОГЭ: как писать идеальные работы
Письменная часть ОГЭ по английскому языку включает написание личного письма в ответ на письмо-стимул. За это задание можно получить максимум 10 баллов, что составляет значительную часть общего результата. Чтобы написать идеальную работу, следует придерживаться четкой структуры и учитывать критерии оценивания. ✍️
Структура личного письма в ОГЭ:
- Адрес и дата (правый верхний угол)
- Обращение (Dear [имя], с запятой в конце)
- Благодарность за полученное письмо и ссылка на предыдущие контакты (начало основной части)
- Ответы на вопросы друга (основная часть письма)
- Вопросы другу (не менее трех)
- Фраза о продолжении общения (предпоследняя строка)
- Завершающая фраза (Best wishes / Love, с запятой)
- Подпись (только имя, без фамилии)
Для достижения максимального балла необходимо:
- Соблюдать объем письма (100-120 слов)
- Полно и точно отвечать на все вопросы
- Задавать три вопроса по указанной теме
- Использовать разнообразную лексику и грамматические структуры
- Соблюдать правила пунктуации и орфографии
- Правильно оформлять письмо (адрес, дата, обращение, завершающая фраза)
Полезные фразы для письма:
Для начала письма:
- Thanks for your letter. It was great to hear from you again.
- I was really happy to get your letter last week.
- Sorry I haven't written for so long but I've been really busy with...
Для ответов на вопросы:
- As for your question about..., I'd like to say that...
- You asked me about... Well,...
- Regarding..., I can tell you that...
Для задания вопросов:
- By the way, I'd like to know...
- I was wondering...
- Could you tell me...?
Для завершения письма:
- Write back soon.
- Looking forward to hearing from you.
- Drop me a line when you can.
Типичные ошибки и способы их избежать:
- Недостаточный объем письма — Заранее подсчитывайте слова, стремитесь к 110-120 словам
- Неполные ответы на вопросы — Убедитесь, что вы раскрыли каждый аспект вопроса
- Вопросы не по заданной теме — Внимательно читайте задание и формулируйте вопросы строго по указанной теме
- Отсутствие логики и связности — Используйте связующие слова и фразы (however, moreover, in addition)
- Нарушение формата письма — Тренируйтесь писать письма в правильном формате, используя образцы
Практический совет: напишите не менее 10-15 тренировочных писем перед экзаменом. После каждой работы анализируйте свои ошибки и старайтесь не повторять их в следующих письмах. Постепенно вы разовьете автоматизм в написании таких текстов.
Помните, что экзаменаторы оценивают не только грамматическую и лексическую правильность, но и коммуникативную задачу, то есть насколько полно и точно вы ответили на поставленные вопросы и задали свои. Поэтому важно тщательно читать задание и следовать всем его требованиям.
Устная часть: преодолеваем страх и блестяще отвечаем
Устная часть ОГЭ по английскому языку вызывает наибольшее волнение у учащихся. Однако с правильной подготовкой и техниками преодоления стресса эта часть экзамена может стать вашим конкурентным преимуществом. 🎤
Устная часть состоит из трех заданий:
- Чтение текста вслух (2 балла)
- Вопросно-ответная беседа (6 баллов)
- Монологическое высказывание по выбранной теме (7 баллов)
Преодоление страха публичных выступлений:
- Регулярная практика. Записывайте свои ответы на диктофон и анализируйте их. Постепенно вы привыкнете к звучанию собственного голоса на английском.
- Техника визуализации. Представляйте себе успешную сдачу экзамена в деталях — как вы уверенно отвечаете и получаете высокий балл.
- Дыхательные упражнения. Перед ответом сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы снизить уровень стресса.
- Предварительная подготовка. Разработайте шаблоны ответов для типичных тем и регулярно практикуйтесь с ними.
- Постепенное усложнение. Начните с выступления перед зеркалом, затем перед близкими, затем перед группой одноклассников.
Секреты успешного выполнения каждого задания:
Задание 1: Чтение текста
- Предварительно просмотрите весь текст, обратив внимание на сложные слова
- Соблюдайте правильную интонацию в повествовательных и вопросительных предложениях
- Делайте логические паузы в нужных местах (обычно обозначены знаками препинания)
- Обращайте особое внимание на произношение окончаний множественного числа и прошедшего времени
- Читайте в среднем темпе — не спешите, но и не читайте слишком медленно
Задание 2: Вопросно-ответная беседа
- Внимательно слушайте вопрос и не начинайте отвечать, пока он не закончится
- Используйте полные предложения в ответах, а не односложные "yes" или "no"
- Давайте развернутые ответы, добавляя детали и примеры
- Избегайте длительных пауз — если не знаете точного ответа, используйте фразы-заполнители (Well, let me think...)
- Соблюдайте грамматическую структуру вопроса в своем ответе
Задание 3: Монологическое высказывание
- Используйте план, предложенный в задании, как основу для структурирования ответа
- Начните с вводной фразы (I'd like to tell you about...)
- Логически переходите от одного пункта плана к другому, используя связующие фразы
- Включайте личные примеры и мнения, чтобы сделать высказывание более естественным
- Завершите монолог подходящей заключительной фразой (That's all I wanted to say about...)
Полезные выражения для монологического высказывания:
Для начала:
- I'm going to talk about...
- I've chosen to speak about...
- The topic of my talk is...
Для структурирования:
- Firstly,... / Secondly,... / Finally,...
- Moving on to the next point...
- Another important aspect is...
Для выражения мнения:
- In my opinion,...
- I believe that...
- From my point of view,...
Для заключения:
- To sum up,...
- In conclusion, I'd like to say that...
- That's all I wanted to say about this topic.
Регулярно практикуйтесь, записывая свои ответы и анализируя их. Обратите внимание на произношение, интонацию, беглость речи и грамматическую правильность. Постепенно вы заметите, как ваша уверенность растет, а страх перед устной частью экзамена уменьшается.
Подготовка к ОГЭ по английскому языку — это не просто зубрежка правил и тестов, а выработка эффективных стратегий, которые помогут уверенно справиться с любым заданием. Используйте предложенные техники, регулярно практикуйтесь и не забывайте анализировать свой прогресс. Помните, что ключ к успеху — в системности, позитивном настрое и применении проверенных методик. Даже если сейчас вы сталкиваетесь с трудностями, следование этим семи стратегиям существенно повысит ваши шансы на высокий результат. Верьте в свои силы — ваш успех на экзамене уже не за горами!