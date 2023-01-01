7 проверенных стратегий для высоких баллов на ОГЭ по английскому

Для кого эта статья:

Учащиеся, готовящиеся к ОГЭ по английскому языку

Родители, желающие поддержать своих детей в подготовке к экзамену

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы подготовки своих учеников Готовишься к ОГЭ по английскому и не знаешь, с чего начать? Или может, баллы на тренировочных тестах далеки от желаемых? Не паникуй! За 15 лет работы с выпускниками я убедилась — успех на экзамене зависит не столько от врожденных способностей, сколько от правильно выбранной стратегии подготовки. Сегодня расскажу о семи проверенных методиках, которые помогли сотням моих учеников получить высшие баллы. Даже если английский не твой любимый предмет, следуя этим рекомендациям, ты сможешь значительно улучшить результат и подойти к экзамену с уверенностью профессионала. 🚀

Секреты эффективной подготовки к ОГЭ по английскому

Подготовка к ОГЭ по английскому языку требует системного подхода. Недостаточно просто решать тесты или читать учебники — важно понимать саму структуру экзамена и особенности оценивания каждого задания.

Первое, что необходимо сделать — детально изучить формат ОГЭ. Экзамен состоит из четырех разделов: аудирование (15 баллов), чтение (15 баллов), грамматика и лексика (15 баллов), письмо (10 баллов) и устная часть (15 баллов). Общая максимальная оценка — 70 баллов.

Для эффективной подготовки рекомендую:

Проанализировать свои сильные и слабые стороны при выполнении разных типов заданий

Составить персональный план подготовки с упором на проблемные области

Ежедневно уделять хотя бы 30 минут английскому языку

Использовать официальные демонстрационные варианты ФИПИ

Регулярно отслеживать свой прогресс через пробные тесты

Особое внимание стоит уделить кодификатору и спецификации ОГЭ — эти документы содержат перечень всех тем и типов заданий, которые могут встретиться на экзамене. Их изучение поможет выявить пробелы в знаниях и сфокусировать внимание на нужном материале.

Раздел экзамена Количество заданий Максимальный балл Рекомендуемое время (мин) Аудирование 11 15 30 Чтение 8 15 30 Грамматика и лексика 20 15 30 Письмо 1 10 30 Устная часть 3 15 15

Елена Павловна, преподаватель английского языка высшей категории Когда ко мне пришла Алина, она была в отчаянии. До ОГЭ оставалось три месяца, а её результаты на пробниках не превышали 42 баллов. Мы начали с диагностики проблемных зон — ими оказались аудирование и устная часть. Составили чёткий график: 3 дня в неделю по 1,5 часа занятий со мной и ежедневная 40-минутная самостоятельная работа по специально разработанному плану. Ключом к успеху стали не только тренировки, но и психологическая поддержка. Я заметила, что Алина просто боялась английской речи. Мы начали смотреть простые видеоролики и слушать песни с текстами. Через месяц появился первый прогресс, а на реальном ОГЭ Алина набрала 65 баллов! Секрет прост: правильная диагностика проблем + структурированная подготовка + психологическая поддержка.

7 стратегий успешной сдачи ОГЭ по английскому языку

Подготовка к экзамену — это марафон, а не спринт. Успешная сдача ОГЭ требует не только знаний, но и грамотного тактического подхода. Вот семь проверенных стратегий, которые значительно повысят ваши шансы на высокий балл. 🎯

Стратегия 1: Диагностика и целеполагание

Прежде чем начать подготовку, важно понять, где вы находитесь и куда стремитесь. Пройдите диагностический тест, чтобы определить уровень владения языком и выявить проблемные зоны. После этого поставьте конкретную цель по баллам и разработайте план её достижения.

Стратегия 2: Интервальное повторение

Применяйте метод интервального повторения для закрепления материала. Согласно исследованиям когнитивной психологии, повторение информации через увеличивающиеся промежутки времени (например, через 1 день, затем через 3 дня, затем через неделю) значительно улучшает долгосрочное запоминание.

Стратегия 3: Полное погружение

Создайте вокруг себя английскую языковую среду. Смотрите фильмы и сериалы на английском с субтитрами, слушайте подкасты, читайте новости на иностранном языке. Это поможет развить языковую интуицию и улучшить восприятие речи на слух.

Стратегия 4: Тайм-менеджмент на экзамене

Научитесь эффективно распределять время на экзамене. Потренируйтесь выполнять задания с таймером, уделяя каждому разделу строго отведенное количество минут. Если какое-то задание вызывает трудности, не зацикливайтесь на нем — переходите к следующему и вернитесь позже, если останется время.

Стратегия 5: Метод "от простого к сложному"

Начинайте подготовку с самых простых заданий и постепенно переходите к более сложным. Это создаст ощущение прогресса и поддержит мотивацию. Кроме того, успешное выполнение базовых заданий формирует прочный фундамент для решения комплексных задач.

Стратегия 6: Обратный отсчет

Составьте график подготовки с конечной точкой в день экзамена и двигайтесь в обратном направлении. Распределите весь материал на недели, постепенно увеличивая интенсивность занятий по мере приближения к дате ОГЭ. Последние 7-10 дней отведите исключительно на повторение и практику.

Стратегия 7: Симуляция экзамена

Регулярно проводите полноценную симуляцию экзамена в реальных условиях: соблюдайте временные рамки, не пользуйтесь подсказками, создавайте атмосферу, приближенную к экзаменационной. Это поможет не только проверить уровень подготовки, но и адаптироваться к стрессовой ситуации.

Важно понимать, что эти стратегии работают наиболее эффективно при их комплексном применении. Регулярно анализируйте свой прогресс и корректируйте план подготовки в зависимости от результатов.

Аудирование и чтение: техники для максимальных баллов

Разделы аудирования и чтения часто вызывают наибольшие трудности у учеников. Однако с правильным подходом можно значительно улучшить результаты в этих частях экзамена. 🎧📖

Техники для успешного аудирования:

Предварительное ознакомление с заданием. Внимательно прочитайте вопросы и варианты ответов перед прослушиванием. Это поможет сосредоточиться на ключевой информации.

Подчеркните в заданиях слова, на которые нужно обратить особое внимание во время прослушивания. Прогнозирование содержания. По вопросам и вариантам ответов попробуйте предугадать, о чем будет аудиозапись.

Во время первого прослушивания делайте краткие пометки рядом с каждым вопросом. Использование второго прослушивания для проверки. При повторном прослушивании уточните моменты, в которых вы сомневаетесь.

Эффективные стратегии для раздела чтения:

Скимминг (просмотровое чтение). Быстро пробегите глазами весь текст, чтобы получить общее представление о содержании.

Сканирование. Ищите в тексте конкретную информацию или ключевые слова, связанные с вопросами.

Анализ заголовков и подзаголовков. Они часто содержат основную идею абзаца или раздела.

Работа с первым и последним предложениями абзацев. В них обычно содержится ключевая информация.

Использование контекста для понимания незнакомых слов. Не паникуйте, встречая незнакомую лексику — попытайтесь определить значение из контекста.

Типичные ошибки Как избежать Игнорирование задания перед прослушиванием Потратьте 1-2 минуты на внимательное чтение вопросов Паника при встрече с незнакомыми словами Фокусируйтесь на общем смысле, а не на отдельных словах Буквальный поиск слов из вопросов в тексте Ищите синонимы и перефразированные выражения Выбор ответа только на основе первого прослушивания Используйте второе прослушивание для проверки и уточнения Линейное чтение всего текста Применяйте техники скимминга и сканирования

Регулярная практика — ключ к успеху в этих разделах. Слушайте аудиозаписи разной сложности, обращая внимание на акценты и скорость речи. Читайте тексты различных жанров, постепенно увеличивая скорость чтения без потери понимания.

Помните, что аудирование и чтение тесно связаны с расширением словарного запаса. Ведите словарь с новыми словами и регулярно повторяйте их. Особое внимание уделяйте фразовым глаголам, идиомам и устойчивым выражениям, которые часто встречаются в экзаменационных материалах.

Михаил Сергеевич, методист по подготовке к международным экзаменам Работая с девятиклассником Кириллом, я столкнулся с интересным случаем. Мальчик хорошо знал грамматику и неплохо писал, но в аудировании стабильно набирал не более 5-6 баллов из 15 возможных. Выяснилось, что он пытался дословно понять каждое слово в записи, из-за чего терялся и пропускал важную информацию. Мы изменили подход: вместо прослушивания учебных записей стали работать с реальными аудио — фрагментами подкастов и интервью. Перед каждым прослушиванием я давал Кириллу 3-5 конкретных вопросов, на которые нужно было найти ответ. Постепенно он научился выхватывать ключевую информацию, не зацикливаясь на каждом слове. Через два месяца результат по аудированию вырос до 12-13 баллов. Главный урок: важно не столько понимание отдельных слов, сколько умение улавливать основной смысл и ключевые детали.

Письменная часть ОГЭ: как писать идеальные работы

Письменная часть ОГЭ по английскому языку включает написание личного письма в ответ на письмо-стимул. За это задание можно получить максимум 10 баллов, что составляет значительную часть общего результата. Чтобы написать идеальную работу, следует придерживаться четкой структуры и учитывать критерии оценивания. ✍️

Структура личного письма в ОГЭ:

Адрес и дата (правый верхний угол) Обращение (Dear [имя], с запятой в конце) Благодарность за полученное письмо и ссылка на предыдущие контакты (начало основной части) Ответы на вопросы друга (основная часть письма) Вопросы другу (не менее трех) Фраза о продолжении общения (предпоследняя строка) Завершающая фраза (Best wishes / Love, с запятой) Подпись (только имя, без фамилии)

Для достижения максимального балла необходимо:

Соблюдать объем письма (100-120 слов)

Полно и точно отвечать на все вопросы

Задавать три вопроса по указанной теме

Использовать разнообразную лексику и грамматические структуры

Соблюдать правила пунктуации и орфографии

Правильно оформлять письмо (адрес, дата, обращение, завершающая фраза)

Полезные фразы для письма:

Для начала письма:

Thanks for your letter. It was great to hear from you again.

I was really happy to get your letter last week.

Sorry I haven't written for so long but I've been really busy with...

Для ответов на вопросы:

As for your question about..., I'd like to say that...

You asked me about... Well,...

Regarding..., I can tell you that...

Для задания вопросов:

By the way, I'd like to know...

I was wondering...

Could you tell me...?

Для завершения письма:

Write back soon.

Looking forward to hearing from you.

Drop me a line when you can.

Типичные ошибки и способы их избежать:

Недостаточный объем письма — Заранее подсчитывайте слова, стремитесь к 110-120 словам

Неполные ответы на вопросы — Убедитесь, что вы раскрыли каждый аспект вопроса

Вопросы не по заданной теме — Внимательно читайте задание и формулируйте вопросы строго по указанной теме

Отсутствие логики и связности — Используйте связующие слова и фразы (however, moreover, in addition)

Нарушение формата письма — Тренируйтесь писать письма в правильном формате, используя образцы

Практический совет: напишите не менее 10-15 тренировочных писем перед экзаменом. После каждой работы анализируйте свои ошибки и старайтесь не повторять их в следующих письмах. Постепенно вы разовьете автоматизм в написании таких текстов.

Помните, что экзаменаторы оценивают не только грамматическую и лексическую правильность, но и коммуникативную задачу, то есть насколько полно и точно вы ответили на поставленные вопросы и задали свои. Поэтому важно тщательно читать задание и следовать всем его требованиям.

Устная часть: преодолеваем страх и блестяще отвечаем

Устная часть ОГЭ по английскому языку вызывает наибольшее волнение у учащихся. Однако с правильной подготовкой и техниками преодоления стресса эта часть экзамена может стать вашим конкурентным преимуществом. 🎤

Устная часть состоит из трех заданий:

Чтение текста вслух (2 балла) Вопросно-ответная беседа (6 баллов) Монологическое высказывание по выбранной теме (7 баллов)

Преодоление страха публичных выступлений:

Регулярная практика. Записывайте свои ответы на диктофон и анализируйте их. Постепенно вы привыкнете к звучанию собственного голоса на английском.

Техника визуализации. Представляйте себе успешную сдачу экзамена в деталях — как вы уверенно отвечаете и получаете высокий балл.

Дыхательные упражнения. Перед ответом сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы снизить уровень стресса.

Предварительная подготовка. Разработайте шаблоны ответов для типичных тем и регулярно практикуйтесь с ними.

Постепенное усложнение. Начните с выступления перед зеркалом, затем перед близкими, затем перед группой одноклассников.

Секреты успешного выполнения каждого задания:

Задание 1: Чтение текста

Предварительно просмотрите весь текст, обратив внимание на сложные слова

Соблюдайте правильную интонацию в повествовательных и вопросительных предложениях

Делайте логические паузы в нужных местах (обычно обозначены знаками препинания)

Обращайте особое внимание на произношение окончаний множественного числа и прошедшего времени

Читайте в среднем темпе — не спешите, но и не читайте слишком медленно

Задание 2: Вопросно-ответная беседа

Внимательно слушайте вопрос и не начинайте отвечать, пока он не закончится

Используйте полные предложения в ответах, а не односложные "yes" или "no"

Давайте развернутые ответы, добавляя детали и примеры

Избегайте длительных пауз — если не знаете точного ответа, используйте фразы-заполнители (Well, let me think...)

Соблюдайте грамматическую структуру вопроса в своем ответе

Задание 3: Монологическое высказывание

Используйте план, предложенный в задании, как основу для структурирования ответа

Начните с вводной фразы (I'd like to tell you about...)

Логически переходите от одного пункта плана к другому, используя связующие фразы

Включайте личные примеры и мнения, чтобы сделать высказывание более естественным

Завершите монолог подходящей заключительной фразой (That's all I wanted to say about...)

Полезные выражения для монологического высказывания:

Для начала:

I'm going to talk about...

I've chosen to speak about...

The topic of my talk is...

Для структурирования:

Firstly,... / Secondly,... / Finally,...

Moving on to the next point...

Another important aspect is...

Для выражения мнения:

In my opinion,...

I believe that...

From my point of view,...

Для заключения:

To sum up,...

In conclusion, I'd like to say that...

That's all I wanted to say about this topic.

Регулярно практикуйтесь, записывая свои ответы и анализируя их. Обратите внимание на произношение, интонацию, беглость речи и грамматическую правильность. Постепенно вы заметите, как ваша уверенность растет, а страх перед устной частью экзамена уменьшается.