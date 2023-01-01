Английская лексика: основа языка, методы запоминания, применение

Для кого эта статья:

Начинающие изучать английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке Представьте, что вы впервые открываете дверь в комнату, где каждый предмет имеет своё название, каждое действие – своё обозначение, а каждое чувство можно выразить особым словом. Именно такой дверью в мир англоязычной коммуникации становится лексика. Без неё даже идеальное знание грамматики превращается в красивую, но пустую оболочку. Изучение словарного запаса – это не просто зубрёжка слов из списка, а увлекательное путешествие в мир смыслов, оттенков и культурных особенностей. Давайте вместе сделаем первые шаги и заложим прочный фундамент вашего английского! 🗣️

Что такое английская лексика: фундамент общения

Английская лексика – это совокупность всех слов языка, его словарный состав. Подобно кирпичикам в здании, лексические единицы формируют основу для выражения мыслей, чувств и намерений. Примечательно, что английский язык имеет один из самых богатых словарных запасов в мире – более 170 000 активно используемых слов и около миллиона с учётом технических и редких терминов.

Для начинающих критически важно понимать структуру лексики английского языка. Она включает:

Корневые слова (root words) – базовые слова, не имеющие приставок и суффиксов (например, "help", "work", "love")

Производные слова (derivatives) – образованные с помощью аффиксов (например, "helper", "working", "lovely")

Сложные слова (compounds) – состоящие из двух или более корней (например, "breakfast", "smartphone")

Устойчивые выражения (fixed expressions) – идиомы, фразовые глаголы и коллокации

Особенность английской лексики в том, что около 60% слов имеют латинские и французские корни, а 30% – германские. Именно поэтому многие слова могут показаться знакомыми изучающим европейские языки.

Мария Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем: Когда я начинала преподавать, я совершила ошибку, пытаясь научить студентов максимальному количеству слов. Группа из 12 взрослых учеников старательно записывала десятки новых слов каждый урок, но через месяц большинство не могли составить простое предложение в разговоре. Тогда я изменила подход – мы сократили количество новой лексики до 5-7 слов за занятие, но зато отрабатывали их в разных контекстах, создавали ассоциации, использовали в диалогах. Результат был поразительным – через тот же месяц студенты уже могли уверенно поддерживать базовую беседу, используя ограниченный, но хорошо усвоенный набор слов. Это подтверждает простую истину: в изучении лексики важно не количество, а качество усвоения.

Для эффективного изучения английской лексики необходимо понимать её особенности:

Особенность Что это значит для изучающего Пример Многозначность Одно слово может иметь несколько значений "Run" – бежать, управлять, течь Омонимы Слова с одинаковым написанием/произношением, но разным значением "Bank" – банк, берег реки Фразовые глаголы Комбинации глагола и предлога с новым значением "Give up" – сдаться, а не "дать вверх" Идиомы Устойчивые выражения с переносным смыслом "It's raining cats and dogs" – льёт как из ведра

Базовая английская лексика для повседневной жизни

Начинающим изучать английский язык рекомендуется сначала освоить базовую лексику, которая позволит общаться в повседневных ситуациях. Приоритет следует отдавать словам с высокой частотностью использования. 🔤

Исследования показывают, что 1000 наиболее частотных английских слов покрывают примерно 85% повседневной речи. Освоив 3000 слов, вы уже будете понимать около 95% разговорного английского.

Ключевые категории слов для начинающих:

Местоимения и артикли : I, you, he, she, it, we, they, a, an, the

: I, you, he, she, it, we, they, a, an, the Глаголы-связки и модальные глаголы : be, have, can, should, must, may

: be, have, can, should, must, may Базовые глаголы действия : go, come, take, make, see, say, know, get, think

: go, come, take, make, see, say, know, get, think Числительные : one to twenty, hundred, thousand

: one to twenty, hundred, thousand Указатели времени : today, tomorrow, yesterday, now, later

: today, tomorrow, yesterday, now, later Предлоги : in, on, at, for, to, from, with

: in, on, at, for, to, from, with Частотные прилагательные: good, bad, big, small, hot, cold

Для удобства изучения разделите базовую лексику на тематические группы:

Знакомство и приветствия: hello, hi, goodbye, name, nice, meet Семья: mother, father, sister, brother, wife, husband, child Еда и напитки: water, bread, meat, vegetable, fruit, coffee, tea Транспорт: car, bus, train, plane, ticket, station Ориентирование в городе: street, building, shop, restaurant, hotel, right, left Покупки: buy, sell, money, price, expensive, cheap Погода: hot, cold, rain, snow, sun, wind, weather

Важный момент в освоении базовой лексики – не просто знать перевод слова, но и понимать его контекстуальное использование. Например, слово "fine" может означать "хорошо" в ответе на вопрос "How are you?", но также может означать "штраф" как существительное.

Практические способы запоминания новых слов

Запоминание новых слов – процесс, требующий систематического подхода и использования различных техник. Наш мозг эффективнее усваивает информацию, когда она подается разными способами и многократно повторяется. 🧠

Эффективные методики запоминания английской лексики:

Метод интервальных повторений – повторение слов через увеличивающиеся промежутки времени (например, через 1 день, затем через 3 дня, 7 дней и т.д.)

– повторение слов через увеличивающиеся промежутки времени (например, через 1 день, затем через 3 дня, 7 дней и т.д.) Метод ассоциаций – связывание нового слова с уже знакомым образом или ситуацией

– связывание нового слова с уже знакомым образом или ситуацией Метод карточек – использование физических или электронных карточек с словом на одной стороне и переводом/объяснением на другой

– использование физических или электронных карточек с словом на одной стороне и переводом/объяснением на другой Группировка слов – объединение слов по темам, синонимическим рядам или грамматическим категориям

– объединение слов по темам, синонимическим рядам или грамматическим категориям Метод историй – составление короткого рассказа или предложения, включающего несколько новых слов

– составление короткого рассказа или предложения, включающего несколько новых слов Визуализация – представление ментального образа, связанного со словом

– представление ментального образа, связанного со словом Использование в контексте – применение нового слова в разных предложениях и ситуациях

Алексей Смирнов, лингвист-практик: На втором месяце изучения английского я столкнулся с проблемой – новые слова не задерживались в памяти дольше нескольких дней. Особенно тяжело давались абстрактные понятия и слова, не имеющие прямых аналогов в русском. Переломный момент наступил, когда я создал систему "трех контекстов". Каждое новое слово я записывал в специальный блокнот и сразу же придумывал три разных предложения с ним – формальное, неформальное и шуточное. Например, для слова "postpone" (откладывать): 1. "The meeting was postponed due to unforeseen circumstances." 2. "Sorry, can we postpone our dinner till next week?" 3. "I've been postponing cleaning my room so long that my socks started evolving into a new life form!" Этот метод не только помогал запоминать слова, но и сразу показывал их функционирование в разных стилях речи. Через месяц такой практики мой активный словарный запас увеличился вдвое, а процент "забывания" слов снизился с 70% до 15%.

Практические советы по запоминанию слов:

Стратегия Как применять Эффективность Приложения с интервальными повторениями Ежедневно по 15-20 минут Высокая для систематических пользователей Создание ментальных карт Группировка 7-10 связанных слов Средняя, хорошо работает для визуалов Метод погружения Слушать подкасты, смотреть видео с новыми словами Высокая для восприятия контекста "Наклейки" на предметах дома Подписать бытовые предметы на английском Высокая для конкретной бытовой лексики

Важно помнить, что забывание – естественный процесс, и для полного усвоения слова требуется встретить его в различных контекстах минимум 7-10 раз. Именно поэтому важно не просто механически повторять слова, но и использовать их в речи, письме, при чтении и аудировании.

Как расширять словарный запас: эффективные методики

После освоения базовой лексики наступает время расширять словарный запас, добавляя более специфичные, стилистически окрашенные слова и выражения. Это позволит вашей речи звучать более естественно и выразительно. 📚

Эффективные методики расширения словарного запаса:

Тематическое чтение – чтение текстов по интересующим вас темам помогает узнавать специализированную лексику

– чтение текстов по интересующим вас темам помогает узнавать специализированную лексику Просмотр сериалов с субтитрами – вы слышите произношение и видите написание одновременно

– вы слышите произношение и видите написание одновременно Изучение синонимов и антонимов – позволяет делать речь более разнообразной

– позволяет делать речь более разнообразной Ведение словаря тематическими блоками – группировка слов по смысловым категориям

– группировка слов по смысловым категориям Изучение фразовых глаголов и идиом – делает речь более аутентичной

– делает речь более аутентичной Анализ словообразования – понимание аффиксов помогает догадываться о значении новых слов

– понимание аффиксов помогает догадываться о значении новых слов Составление собственных текстов – активизирует пассивный словарный запас

При расширении словарного запаса особенно важно обращать внимание на сочетаемость слов (коллокации). Например, в английском мы говорим "make a decision" (принимать решение), а не "do a decision", хотя оба глагола могут переводиться как "делать".

Стратегии работы с различными типами лексики:

Фразовые глаголы: группируйте их по основному глаголу (take off, take on, take up) или по общему значению (глаголы движения, изменения состояния) Идиомы и пословицы: связывайте их с ситуациями из жизни, создавайте визуальные ассоциации Академическая лексика: применяйте при написании эссе, составлении презентаций Сленг и разговорные выражения: используйте при просмотре современных сериалов, общении с носителями языка

Важно помнить о "словарном айсберге": активный словарный запас (слова, которые вы используете в речи) обычно составляет лишь 20-30% от пассивного (слов, которые вы понимаете при чтении или на слух). Регулярная практика помогает переводить слова из пассивного запаса в активный.

Английская лексика в реальных ситуациях общения

Знание слов без умения применять их в реальном общении подобно владению инструментами без навыков ремонта. Применение лексики в контексте – ключевой этап перехода от теории к практике. 🗣️

Типичные ситуации общения и соответствующая лексика:

Знакомство : "Nice to meet you", "What do you do for a living?", "Where are you from?"

: "Nice to meet you", "What do you do for a living?", "Where are you from?" В ресторане : "Can I have the menu, please?", "I'd like to order", "Could you bring the bill?"

: "Can I have the menu, please?", "I'd like to order", "Could you bring the bill?" Ориентирование в городе : "How can I get to...?", "Is it far from here?", "Could you show me on the map?"

: "How can I get to...?", "Is it far from here?", "Could you show me on the map?" Шоппинг : "How much does it cost?", "Do you have this in another size/color?", "I'm just browsing"

: "How much does it cost?", "Do you have this in another size/color?", "I'm just browsing" Деловое общение : "I'd like to schedule a meeting", "Let me get back to you on that", "I'm following up on..."

: "I'd like to schedule a meeting", "Let me get back to you on that", "I'm following up on..." Телефонный разговор: "Could I speak to...?", "I'm calling regarding...", "Could you put me through to...?"

При использовании лексики в реальных ситуациях важно учитывать не только значение слов, но и регистр речи – формальный, нейтральный или неформальный. Например, "Hello" подходит для большинства ситуаций, "Hi" – для неформальных, а "Good afternoon" – для более формальных обстоятельств.

Практические рекомендации для отработки лексики в реальных ситуациях:

Ролевые игры: моделируйте типичные ситуации с партнером по обучению Языковые тандемы: общайтесь с носителями языка, обменивая языковые навыки Разговорные клубы: присоединяйтесь к группам практики английского Ситуативные карточки: создавайте карточки с описанием ситуаций и необходимой лексикой Аудио-дневник: записывайте монологии на заданные темы, используя изученные слова

Особое внимание стоит уделять так называемым "chunks" – устойчивым речевым блокам, которые носители используют как готовые конструкции: "as far as I'm concerned", "to be honest", "the thing is", "at the end of the day". Использование таких выражений делает речь более естественной и беглой.

Помните, что языковые ошибки – естественная часть процесса обучения. Носители языка обычно ценят само стремление к общению выше, чем абсолютную правильность речи. Не бойтесь использовать изученную лексику, даже если вы не уверены в идеальности произношения или грамматики.