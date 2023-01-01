This, That, These, Those: как выбрать указательное местоимение#Лингвистика и текст
Путаетесь в указательных местоимениях английского языка? Вы не одиноки! Разница между this, that, these и those часто ставит в тупик даже опытных студентов. Но представьте: вы свободно указываете на предметы в разговоре, безошибочно выбирая нужное местоимение, и ваша речь звучит естественно и уверенно. Правильное использование указательных местоимений — тот штрих, который отличает начинающего от уверенного говорящего. Давайте разберемся с этими маленькими, но значимыми словами раз и навсегда! 🔍
Указательные местоимения в английском языке: основы
Указательные местоимения в английском языке — это слова, которые помогают нам указывать на конкретные предметы, людей или явления. Система английских указательных местоимений логична и строится на двух основных параметрах: единственное или множественное число и пространственная близость объекта к говорящему.
|Расположение / Число
|Единственное число
|Множественное число
|Близко к говорящему
|This
|These
|Далеко от говорящего
|That
|Those
Базовая логика работает следующим образом:
- This (этот, эта, это) — используется для указания на единичный предмет или явление, находящееся рядом с говорящим.
- That (тот, та, то) — указывает на единичный предмет или явление, находящееся на расстоянии от говорящего.
- These (эти) — множественное число от this, указывает на несколько предметов, находящихся рядом.
- Those (те) — множественное число от that, указывает на несколько предметов, находящихся на расстоянии.
Важно понимать, что "близость" и "удаленность" могут относиться не только к физическому пространству, но и ко времени, и даже к эмоциональной дистанции. Например:
- This week (эта неделя) — текущая неделя, близкая по времени.
- That incident last year (тот случай в прошлом году) — событие, отдаленное во времени.
- These feelings (эти чувства) — чувства, которые говорящий испытывает сейчас или считает близкими.
- Those days (те дни) — период времени, воспринимаемый как отдаленный.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Я часто использую метафору "магнитного поля" при объяснении указательных местоимений. Представьте, что вокруг вас существует невидимое поле притяжения. Всё, что находится внутри этого поля — "this/these", а всё, что за его пределами — "that/those". Однажды на уроке с подростками я принесла два обруча: зеленый для "this/these" и красный для "that/those". Студенты размещали предметы внутри обручей и составляли предложения. Самым интересным моментом стало осознание, что границы "поля" могут меняться в зависимости от контекста! Когда мы говорили о времени, "this weekend" означало ближайшие выходные, а "that weekend" — какие-то конкретные выходные в прошлом или будущем. Эта визуализация помогла ученикам усвоить материал гораздо быстрее, чем заучивание правил. 📚
This и That: когда и как использовать в речи
Местоимения this и that относятся к единственному числу и отличаются друг от друга степенью удаленности объекта от говорящего. Давайте рассмотрим ключевые правила и нюансы их употребления. 🔄
This (этот, эта, это) используется в следующих случаях:
Для указания на объекты, находящиеся рядом с говорящим: I love this painting. (Мне нравится эта картина. [которая рядом со мной])
Для указания на текущий момент или период времени: This morning I had a great breakfast. (Сегодня утром у меня был отличный завтрак.)
При представлении человека: This is my colleague, John. (Это мой коллега, Джон.)
Для указания на что-то, о чем вы собираетесь говорить: Listen to this story. (Послушай эту историю.)
В телефонных разговорах для самопредставления: This is Mark speaking. (Это говорит Марк.)
That (тот, та, то) применяется в следующих ситуациях:
Для указания на объекты, находящиеся на расстоянии от говорящего: Look at that building across the street. (Посмотри на то здание на другой стороне улицы.)
Для указания на прошедшие периоды времени: I'll never forget that summer. (Я никогда не забуду то лето.)
При ссылке на что-то ранее упомянутое: The concert was amazing! That was the best evening of my life. (Концерт был потрясающим! Это был лучший вечер в моей жизни.)
Для выражения эмоциональной дистанции: I don't want to talk about that issue. (Я не хочу говорить о той проблеме.)
В восклицаниях и эмфатических выражениях: That's incredible! (Это невероятно!)
Важно отметить, что выбор между this и that может зависеть не только от физического расстояния, но и от психологического восприятия ситуации говорящим. Рассмотрим примеры:
- "I'll never forget this day" — говорящий чувствует эмоциональную связь с днём, он воспринимается как "близкий".
- "I'll never forget that day" — день воспринимается как отдаленный, возможно, эмоционально отстраненный.
В некоторых случаях this и that могут быть взаимозаменяемы, особенно в разговорной речи. Например:
"This/That movie we saw last night was fantastic."
These и Those: правила употребления во множественном числе
Местоимения these и those — это множественные формы от this и that соответственно. Они подчиняются тем же принципам близости и удаленности, но используются, когда мы говорим о нескольких предметах. 👥
These (эти) используется в следующих случаях:
Для указания на несколько объектов, находящихся рядом с говорящим: I bought these shoes yesterday. (Я купил эти туфли вчера.)
Для указания на текущие периоды времени во множественном числе: In these days of digital technology... (В эти дни цифровых технологий...)
При представлении группы людей: These are my friends from college. (Это мои друзья из колледжа.)
Для указания на несколько вещей, о которых вы собираетесь говорить: Look at these photos I took. (Посмотри на эти фотографии, которые я сделал.)
Those (те) применяется в следующих ситуациях:
Для указания на несколько объектов, находящихся на расстоянии от говорящего: Can you see those birds on the roof? (Ты видишь тех птиц на крыше?)
Для указания на прошедшие периоды времени во множественном числе: Those were the best years of my life. (Это были лучшие годы моей жизни.)
При ссылке на ранее упомянутые множественные объекты: The lectures were boring. Those were the worst classes I've ever attended. (Лекции были скучными. Это были худшие занятия, на которых я когда-либо присутствовал.)
Для выражения эмоциональной дистанции к множеству объектов: I don't like those kinds of people. (Мне не нравятся такие люди.)
|Контекст
|These
|Those
|Физическое расположение
|These books on my desk
|Those books on the shelf
|Временной контекст
|These days (сейчас)
|Those days (в прошлом)
|В разговоре
|I like these ideas you've just mentioned
|I prefer those methods we discussed last week
|Эмоциональная дистанция
|These wonderful memories
|Those painful experiences
Интересный нюанс употребления these и those связан с их использованием перед числительными. Например:
"These three books are mine." (Эти три книги мои.) "Those five students passed the exam." (Те пять студентов сдали экзамен.)
В английском языке существуют также устойчивые выражения с these и those:
- one of these days (на днях, в ближайшем будущем)
- in these circumstances (в данных обстоятельствах)
- those were the days (были времена, золотые дни)
- those who... (те, кто...)
Максим Соколов, репетитор английского языка
У меня был студент, программист, который никак не мог запомнить разницу между this/that/these/those. На одном из занятий он внезапно сказал: "А что если представить это как координаты в системе?" Мы разработали простую мнемоническую схему: this/that — ось X (единственное/множественное), these/those — ось Y (близко/далеко). Получилась своеобразная "система координат указательных местоимений". Через неделю он прислал мне сообщение: "Создал мини-игру для тренировки. Предмет появляется в разных частях экрана, нужно быстро выбрать правильное местоимение". Этот подход оказался настолько эффективным, что теперь я использую эту "систему координат" со всеми своими технически-ориентированными студентами. Иногда нужно просто найти правильную метафору, созвучную мышлению конкретного человека! 💻
Особенности применения This, That, These, Those в контексте
Правильное использование указательных местоимений часто зависит от контекста. Рассмотрим некоторые особые случаи и нюансы их применения, которые помогут вам избежать типичных ошибок. 🧩
1. Использование в качестве определений и самостоятельных местоимений
Указательные местоимения могут выступать как в роли определений перед существительными, так и самостоятельно:
В роли определений: This car is faster than that car. These documents need your signature. Those forms can wait.
В роли самостоятельных местоимений: This is my favorite book. Those are not mine.
2. Употребление с абстрактными понятиями
С абстрактными понятиями выбор местоимения часто зависит от субъективного восприятия:
- This idea seems promising. (Идея кажется перспективной — акцент на новизне или актуальности)
- That approach never works. (Тот подход никогда не работает — дистанцирование от подхода)
- These concepts are fundamental to understanding the theory. (Эти концепции фундаментальны для понимания теории — подчеркивается их важность для текущего обсуждения)
- Those theories have been disproven. (Те теории были опровергнуты — отдаление от устаревших теорий)
3. Временной контекст
Указательные местоимения помогают ориентироваться во времени:
- This century has seen remarkable technological advancements. (Текущий век)
- That was the year I graduated. (Год в прошлом)
- In these times, digital literacy is essential. (Текущий период)
- Remember those summers when we were kids? (Прошедший период)
4. Употребление в разговорной речи и диалогах
В диалогах выбор местоимения может зависеть от того, что видят собеседники:
— What do you think about this painting? (Говорящий и собеседник смотрят на одну картину рядом с ними) — I prefer that one over there. (Собеседник указывает на другую картину, находящуюся на расстоянии)
5. Указательные местоимения в составе устойчивых выражений
Многие устойчивые выражения включают указательные местоимения:
- this and that (то да сё)
- this way and that (туда-сюда)
- that's that (вот и всё, дело с концом)
- that is to say (то есть, иными словами)
- this is it (вот оно)
- those were the days (были времена)
6. Распространенные ошибки
Неправильный выбор между this/these и that/those часто происходит из-за:
Игнорирования числа существительного: ❌ This books are interesting. ✅ These books are interesting.
Неучета контекста близости/удаленности: ❌ Can you pass me those salt? (когда соль рядом) ✅ Can you pass me this salt?
Смешения временного контекста: ❌ Those days are exciting! (о текущем периоде) ✅ These days are exciting!
Помните, что правильное использование указательных местоимений делает речь более точной и естественной, помогает избежать недопонимания и демонстрирует высокий уровень владения языком.
Практические упражнения с указательными местоимениями
Теория без практики бесполезна, поэтому давайте закрепим знания о указательных местоимениях с помощью разнообразных упражнений. Регулярное выполнение таких заданий поможет вам автоматизировать правильное использование this, that, these и those. ✏️
Упражнение 1: Заполните пропуски
Выберите подходящее указательное местоимение (this, that, these, those):
- ____ book on the table is mine, but ____ books on the shelf belong to my brother.
- Do you remember ____ summer we spent in Italy?
- ____ are my new colleagues. Let me introduce them to you.
- I don't like ____ type of music. Can we listen to something else?
- Can you see ____ building across the street? My office is in ____ building.
Ответы: 1. This, those; 2. That; 3. These; 4. This; 5. That, that
Упражнение 2: Диалог-тренировка
Представьте, что вы находитесь в магазине одежды. Составьте диалог между продавцом и покупателем, используя указательные местоимения правильно. Примерный начальный обмен репликами:
Customer: Excuse me, how much are these jeans? Shop assistant: These ones here or those on the other rack? Customer: I mean these blue ones I'm looking at. Shop assistant: Oh, those are our premium collection...
Упражнение 3: Трансформация предложений
Измените предложения, заменяя единственное число на множественное и наоборот, корректируя указательные местоимения:
- This car is expensive. → ___
- Those students passed the exam. → ___
- That idea sounds interesting. → ___
- These cookies taste delicious. → ___
- This is my friend Tom. → ___
Ответы: 1. These cars are expensive. 2. That student passed the exam. 3. Those ideas sound interesting. 4. That cookie tastes delicious. 5. These are my friends.
Упражнение 4: Исправление ошибок
Найдите и исправьте ошибки в использовании указательных местоимений:
- This flowers smell wonderful.
- I don't recognize that people over there.
- These is my favorite restaurant.
- Could you pass me that books, please?
- Those laptop belongs to Sarah.
Ответы: 1. These flowers 2. Those people 3. This is 4. Those books 5. That laptop
Упражнение 5: Ситуативное использование
Для каждой ситуации составьте предложение с подходящим указательным местоимением:
- Вы показываете другу фотографию, которую держите в руках.
- Вы говорите о концерте, на котором были месяц назад.
- Вы указываете на группу людей вдалеке.
- Вы комментируете несколько книг, лежащих перед вами на столе.
- Вы вспоминаете о своей поездке в прошлом году.
Возможные ответы:
- Look at this photograph of my family.
- That concert was amazing!
- Do you know those people over there?
- These books are for my research project.
- That trip to Spain last year changed my perspective.
Упражнение 6: Мини-сочинение
Напишите короткий текст (5-7 предложений) на тему "My Neighborhood" (Мой район), используя все четыре указательных местоимения. Подчеркните каждое указательное местоимение и объясните, почему вы выбрали именно его.
Пример:
I love living in *this neighborhood because it's so peaceful. These houses around me were built in the 1950s. That building across the street is our community center. Those* trees in the distance mark the beginning of the park where I often go jogging.
Выполняя эти упражнения регулярно, вы заметите, как использование указательных местоимений становится для вас всё более естественным. Старайтесь также обращать внимание на их употребление в речи носителей языка — в фильмах, песнях, подкастах и разговорах.
Указательные местоимения — это не просто техническая часть грамматики, а живой инструмент, который помогает нам ориентироваться в пространстве и времени при общении на английском языке. Освоив правильное использование this, that, these и those, вы сделаете свою речь более точной, естественной и убедительной. Практикуйте их в разных контекстах, обращайте внимание на нюансы употребления в реальных ситуациях, и вскоре вы обнаружите, что эти маленькие слова стали вашими верными помощниками в выражении мыслей. Помните: язык — это не набор правил, а средство коммуникации, и даже такие базовые элементы как указательные местоимения могут существенно повысить качество вашего общения. 🚀