This, That, These, Those: как выбрать указательное местоимение

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Путаетесь в указательных местоимениях английского языка? Вы не одиноки! Разница между this, that, these и those часто ставит в тупик даже опытных студентов. Но представьте: вы свободно указываете на предметы в разговоре, безошибочно выбирая нужное местоимение, и ваша речь звучит естественно и уверенно. Правильное использование указательных местоимений — тот штрих, который отличает начинающего от уверенного говорящего. Давайте разберемся с этими маленькими, но значимыми словами раз и навсегда! 🔍

Указательные местоимения в английском языке: основы

Указательные местоимения в английском языке — это слова, которые помогают нам указывать на конкретные предметы, людей или явления. Система английских указательных местоимений логична и строится на двух основных параметрах: единственное или множественное число и пространственная близость объекта к говорящему.

Расположение / Число Единственное число Множественное число Близко к говорящему This These Далеко от говорящего That Those

Базовая логика работает следующим образом:

This (этот, эта, это) — используется для указания на единичный предмет или явление, находящееся рядом с говорящим.

(этот, эта, это) — используется для указания на единичный предмет или явление, находящееся рядом с говорящим. That (тот, та, то) — указывает на единичный предмет или явление, находящееся на расстоянии от говорящего.

(тот, та, то) — указывает на единичный предмет или явление, находящееся на расстоянии от говорящего. These (эти) — множественное число от this, указывает на несколько предметов, находящихся рядом.

(эти) — множественное число от this, указывает на несколько предметов, находящихся рядом. Those (те) — множественное число от that, указывает на несколько предметов, находящихся на расстоянии.

Важно понимать, что "близость" и "удаленность" могут относиться не только к физическому пространству, но и ко времени, и даже к эмоциональной дистанции. Например:

This week (эта неделя) — текущая неделя, близкая по времени.

That incident last year (тот случай в прошлом году) — событие, отдаленное во времени.

These feelings (эти чувства) — чувства, которые говорящий испытывает сейчас или считает близкими.

Those days (те дни) — период времени, воспринимаемый как отдаленный.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Я часто использую метафору "магнитного поля" при объяснении указательных местоимений. Представьте, что вокруг вас существует невидимое поле притяжения. Всё, что находится внутри этого поля — "this/these", а всё, что за его пределами — "that/those". Однажды на уроке с подростками я принесла два обруча: зеленый для "this/these" и красный для "that/those". Студенты размещали предметы внутри обручей и составляли предложения. Самым интересным моментом стало осознание, что границы "поля" могут меняться в зависимости от контекста! Когда мы говорили о времени, "this weekend" означало ближайшие выходные, а "that weekend" — какие-то конкретные выходные в прошлом или будущем. Эта визуализация помогла ученикам усвоить материал гораздо быстрее, чем заучивание правил. 📚

This и That: когда и как использовать в речи

Местоимения this и that относятся к единственному числу и отличаются друг от друга степенью удаленности объекта от говорящего. Давайте рассмотрим ключевые правила и нюансы их употребления. 🔄

This (этот, эта, это) используется в следующих случаях:

Для указания на объекты, находящиеся рядом с говорящим: I love this painting. (Мне нравится эта картина. [которая рядом со мной]) Для указания на текущий момент или период времени: This morning I had a great breakfast. (Сегодня утром у меня был отличный завтрак.) При представлении человека: This is my colleague, John. (Это мой коллега, Джон.) Для указания на что-то, о чем вы собираетесь говорить: Listen to this story. (Послушай эту историю.) В телефонных разговорах для самопредставления: This is Mark speaking. (Это говорит Марк.)

That (тот, та, то) применяется в следующих ситуациях:

Для указания на объекты, находящиеся на расстоянии от говорящего: Look at that building across the street. (Посмотри на то здание на другой стороне улицы.) Для указания на прошедшие периоды времени: I'll never forget that summer. (Я никогда не забуду то лето.) При ссылке на что-то ранее упомянутое: The concert was amazing! That was the best evening of my life. (Концерт был потрясающим! Это был лучший вечер в моей жизни.) Для выражения эмоциональной дистанции: I don't want to talk about that issue. (Я не хочу говорить о той проблеме.) В восклицаниях и эмфатических выражениях: That's incredible! (Это невероятно!)

Важно отметить, что выбор между this и that может зависеть не только от физического расстояния, но и от психологического восприятия ситуации говорящим. Рассмотрим примеры:

"I'll never forget this day" — говорящий чувствует эмоциональную связь с днём, он воспринимается как "близкий".

"I'll never forget that day" — день воспринимается как отдаленный, возможно, эмоционально отстраненный.

В некоторых случаях this и that могут быть взаимозаменяемы, особенно в разговорной речи. Например:

"This/That movie we saw last night was fantastic."

These и Those: правила употребления во множественном числе

Местоимения these и those — это множественные формы от this и that соответственно. Они подчиняются тем же принципам близости и удаленности, но используются, когда мы говорим о нескольких предметах. 👥

These (эти) используется в следующих случаях:

Для указания на несколько объектов, находящихся рядом с говорящим: I bought these shoes yesterday. (Я купил эти туфли вчера.) Для указания на текущие периоды времени во множественном числе: In these days of digital technology... (В эти дни цифровых технологий...) При представлении группы людей: These are my friends from college. (Это мои друзья из колледжа.) Для указания на несколько вещей, о которых вы собираетесь говорить: Look at these photos I took. (Посмотри на эти фотографии, которые я сделал.)

Those (те) применяется в следующих ситуациях:

Для указания на несколько объектов, находящихся на расстоянии от говорящего: Can you see those birds on the roof? (Ты видишь тех птиц на крыше?) Для указания на прошедшие периоды времени во множественном числе: Those were the best years of my life. (Это были лучшие годы моей жизни.) При ссылке на ранее упомянутые множественные объекты: The lectures were boring. Those were the worst classes I've ever attended. (Лекции были скучными. Это были худшие занятия, на которых я когда-либо присутствовал.) Для выражения эмоциональной дистанции к множеству объектов: I don't like those kinds of people. (Мне не нравятся такие люди.)

Контекст These Those Физическое расположение These books on my desk Those books on the shelf Временной контекст These days (сейчас) Those days (в прошлом) В разговоре I like these ideas you've just mentioned I prefer those methods we discussed last week Эмоциональная дистанция These wonderful memories Those painful experiences

Интересный нюанс употребления these и those связан с их использованием перед числительными. Например:

"These three books are mine." (Эти три книги мои.) "Those five students passed the exam." (Те пять студентов сдали экзамен.)

В английском языке существуют также устойчивые выражения с these и those:

one of these days (на днях, в ближайшем будущем)

in these circumstances (в данных обстоятельствах)

those were the days (были времена, золотые дни)

those who... (те, кто...)

Максим Соколов, репетитор английского языка У меня был студент, программист, который никак не мог запомнить разницу между this/that/these/those. На одном из занятий он внезапно сказал: "А что если представить это как координаты в системе?" Мы разработали простую мнемоническую схему: this/that — ось X (единственное/множественное), these/those — ось Y (близко/далеко). Получилась своеобразная "система координат указательных местоимений". Через неделю он прислал мне сообщение: "Создал мини-игру для тренировки. Предмет появляется в разных частях экрана, нужно быстро выбрать правильное местоимение". Этот подход оказался настолько эффективным, что теперь я использую эту "систему координат" со всеми своими технически-ориентированными студентами. Иногда нужно просто найти правильную метафору, созвучную мышлению конкретного человека! 💻

Особенности применения This, That, These, Those в контексте

Правильное использование указательных местоимений часто зависит от контекста. Рассмотрим некоторые особые случаи и нюансы их применения, которые помогут вам избежать типичных ошибок. 🧩

1. Использование в качестве определений и самостоятельных местоимений

Указательные местоимения могут выступать как в роли определений перед существительными, так и самостоятельно:

В роли определений: This car is faster than that car. These documents need your signature. Those forms can wait.

В роли самостоятельных местоимений: This is my favorite book. Those are not mine.

2. Употребление с абстрактными понятиями

С абстрактными понятиями выбор местоимения часто зависит от субъективного восприятия:

This idea seems promising. (Идея кажется перспективной — акцент на новизне или актуальности)

That approach never works. (Тот подход никогда не работает — дистанцирование от подхода)

These concepts are fundamental to understanding the theory. (Эти концепции фундаментальны для понимания теории — подчеркивается их важность для текущего обсуждения)

Those theories have been disproven. (Те теории были опровергнуты — отдаление от устаревших теорий)

3. Временной контекст

Указательные местоимения помогают ориентироваться во времени:

This century has seen remarkable technological advancements. (Текущий век)

That was the year I graduated. (Год в прошлом)

In these times, digital literacy is essential. (Текущий период)

Remember those summers when we were kids? (Прошедший период)

4. Употребление в разговорной речи и диалогах

В диалогах выбор местоимения может зависеть от того, что видят собеседники:

— What do you think about this painting? (Говорящий и собеседник смотрят на одну картину рядом с ними) — I prefer that one over there. (Собеседник указывает на другую картину, находящуюся на расстоянии)

5. Указательные местоимения в составе устойчивых выражений

Многие устойчивые выражения включают указательные местоимения:

this and that (то да сё)

this way and that (туда-сюда)

that's that (вот и всё, дело с концом)

that is to say (то есть, иными словами)

this is it (вот оно)

those were the days (были времена)

6. Распространенные ошибки

Неправильный выбор между this/these и that/those часто происходит из-за:

Игнорирования числа существительного: ❌ This books are interesting. ✅ These books are interesting.

Неучета контекста близости/удаленности: ❌ Can you pass me those salt? (когда соль рядом) ✅ Can you pass me this salt?

Смешения временного контекста: ❌ Those days are exciting! (о текущем периоде) ✅ These days are exciting!

Помните, что правильное использование указательных местоимений делает речь более точной и естественной, помогает избежать недопонимания и демонстрирует высокий уровень владения языком.

Практические упражнения с указательными местоимениями

Теория без практики бесполезна, поэтому давайте закрепим знания о указательных местоимениях с помощью разнообразных упражнений. Регулярное выполнение таких заданий поможет вам автоматизировать правильное использование this, that, these и those. ✏️

Упражнение 1: Заполните пропуски

Выберите подходящее указательное местоимение (this, that, these, those):

____ book on the table is mine, but ____ books on the shelf belong to my brother. Do you remember ____ summer we spent in Italy? ____ are my new colleagues. Let me introduce them to you. I don't like ____ type of music. Can we listen to something else? Can you see ____ building across the street? My office is in ____ building.

Ответы: 1. This, those; 2. That; 3. These; 4. This; 5. That, that

Упражнение 2: Диалог-тренировка

Представьте, что вы находитесь в магазине одежды. Составьте диалог между продавцом и покупателем, используя указательные местоимения правильно. Примерный начальный обмен репликами:

Customer: Excuse me, how much are these jeans? Shop assistant: These ones here or those on the other rack? Customer: I mean these blue ones I'm looking at. Shop assistant: Oh, those are our premium collection...

Упражнение 3: Трансформация предложений

Измените предложения, заменяя единственное число на множественное и наоборот, корректируя указательные местоимения:

This car is expensive. → ___ Those students passed the exam. → ___ That idea sounds interesting. → ___ These cookies taste delicious. → ___ This is my friend Tom. → ___

Ответы: 1. These cars are expensive. 2. That student passed the exam. 3. Those ideas sound interesting. 4. That cookie tastes delicious. 5. These are my friends.

Упражнение 4: Исправление ошибок

Найдите и исправьте ошибки в использовании указательных местоимений:

This flowers smell wonderful. I don't recognize that people over there. These is my favorite restaurant. Could you pass me that books, please? Those laptop belongs to Sarah.

Ответы: 1. These flowers 2. Those people 3. This is 4. Those books 5. That laptop

Упражнение 5: Ситуативное использование

Для каждой ситуации составьте предложение с подходящим указательным местоимением:

Вы показываете другу фотографию, которую держите в руках. Вы говорите о концерте, на котором были месяц назад. Вы указываете на группу людей вдалеке. Вы комментируете несколько книг, лежащих перед вами на столе. Вы вспоминаете о своей поездке в прошлом году.

Возможные ответы:

Look at this photograph of my family. That concert was amazing! Do you know those people over there? These books are for my research project. That trip to Spain last year changed my perspective.

Упражнение 6: Мини-сочинение

Напишите короткий текст (5-7 предложений) на тему "My Neighborhood" (Мой район), используя все четыре указательных местоимения. Подчеркните каждое указательное местоимение и объясните, почему вы выбрали именно его.

Пример:

I love living in *this neighborhood because it's so peaceful. These houses around me were built in the 1950s. That building across the street is our community center. Those* trees in the distance mark the beginning of the park where I often go jogging.

Выполняя эти упражнения регулярно, вы заметите, как использование указательных местоимений становится для вас всё более естественным. Старайтесь также обращать внимание на их употребление в речи носителей языка — в фильмах, песнях, подкастах и разговорах.