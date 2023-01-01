5 правил использования частицы to в английском: полное руководство

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык и испытывающие трудности с использованием частицы "to".

Преподаватели английского языка, ищущие ресурс для обучения студентов.

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому, таким как IELTS, и стремящиеся улучшить свои грамматические навыки. Маленькая частица "to" в английском языке может вызвать непропорционально большие сложности даже у продвинутых студентов. Это как невидимый камень преткновения, о который спотыкаются даже те, кто свободно говорит на английском. Мои студенты часто признаются, что использование "to" вызывает у них неуверенность — они либо добавляют эту частицу там, где она не нужна, либо забывают её в необходимых конструкциях. Пришло время разложить правила использования "to" по полочкам и превратить эту грамматическую головоломку в ясную и понятную систему! 🔍

5 основных правил использования частицы «to» в английском

Частица "to" — один из тех элементов английской грамматики, которые кажутся простыми, но при глубоком погружении обнаруживают множество нюансов. Предлагаю рассмотреть пять ключевых правил, которые позволят вам использовать "to" уверенно и без ошибок.

Правило 1: Инфинитив глагола

Основная функция "to" — формирование инфинитива глагола. Это базовая форма глагола, отвечающая на вопрос "что делать?":

I want to study English. (Я хочу изучать английский.)

English. (Я хочу изучать английский.) She decided to leave early. (Она решила уйти рано.)

early. (Она решила уйти рано.) They agreed to help us. (Они согласились помочь нам.)

Правило 2: После определённых глаголов

Некоторые глаголы требуют после себя инфинитив с "to". К таким глаголам относятся: want, decide, hope, plan, agree, promise, expect, learn, offer и многие другие.

I promised to call you. (Я обещал позвонить тебе.)

to call you. (Я обещал позвонить тебе.) She learned to swim at an early age. (Она научилась плавать в раннем возрасте.)

Правило 3: Выражение цели

Частица "to" используется для выражения цели действия:

I went to the store to buy milk. (Я пошёл в магазин, чтобы купить молоко.)

milk. (Я пошёл в магазин, чтобы купить молоко.) She works hard to succeed. (Она усердно работает, чтобы достичь успеха.)

Правило 4: После прилагательных

Многие прилагательные сочетаются с инфинитивом, образуя устойчивые выражения:

It's difficult to learn a new language. (Трудно выучить новый язык.)

a new language. (Трудно выучить новый язык.) I'm happy to see you. (Я рад видеть тебя.)

you. (Я рад видеть тебя.) She was surprised to hear the news. (Она была удивлена, услышав новость.)

Правило 5: После существительных

Некоторые существительные также могут сочетаться с инфинитивом:

I have a desire to travel . (У меня есть желание путешествовать.)

. (У меня есть желание путешествовать.) He made an attempt to solve the problem. (Он предпринял попытку решить проблему.)

the problem. (Он предпринял попытку решить проблему.) There's no need to worry. (Нет необходимости беспокоиться.)

Категория Примеры слов Пример использования с "to" Глаголы, требующие "to" want, decide, hope, plan I want to visit Paris. Глаголы без "to" must, can, should, may I must go (без "to") Прилагательные с "to" happy, sad, eager, ready I'm eager to start. Существительные с "to" desire, need, attempt The need to succeed drives me.

Максим Петров, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Никогда не забуду одного студента, который готовился к IELTS и постоянно опускал частицу "to" после глагола "want". Как-то раз он пришел на занятие с горящими глазами и рассказал, что во время деловой встречи с британскими партнерами произнес фразу "I want speak with your manager" без "to". Британец посмотрел на него с недоумением и переспросил: "Sorry, you what with our manager?". Этот момент стал для моего студента поворотным. Он разработал свою систему запоминания: на стикерах написал все глаголы, требующие "to", и расклеил их по всей квартире. Через месяц он не только исправил эту ошибку, но и сдал IELTS на 7.5 баллов. Это убедило меня, что даже небольшие грамматические элементы могут радикально влиять на восприятие нашей речи носителями языка.

Частица «to» с инфинитивом: основные функции и случаи

Инфинитив с частицей "to" (to-infinitive) выполняет различные функции в предложении. Понимание этих функций помогает правильно строить предложения и избегать распространенных ошибок.

1. Инфинитив как подлежащее

Инфинтив может выступать в роли подлежащего в предложении:

To travel is my passion. (Путешествовать — моя страсть.)

is my passion. (Путешествовать — моя страсть.) To learn a new language requires patience. (Изучение нового языка требует терпения.)

Часто в этой функции используется конструкция "It is ... to ...":

It is important to practice every day. (Важно практиковаться каждый день.)

every day. (Важно практиковаться каждый день.) It is difficult to master English grammar. (Трудно овладеть английской грамматикой.)

2. Инфинитив как дополнение

Инфинитив часто выступает в роли дополнения после глаголов, прилагательных и существительных:

I decided to accept the offer. (Я решил принять предложение.)

the offer. (Я решил принять предложение.) She's happy to help you. (Она счастлива помочь тебе.)

you. (Она счастлива помочь тебе.) He expressed a desire to participate. (Он выразил желание участвовать.)

3. Инфинитив для выражения цели

Инфинитив с "to" отлично подходит для указания цели действия:

I went to the library to study . (Я пошёл в библиотеку, чтобы учиться.)

. (Я пошёл в библиотеку, чтобы учиться.) She opened the window to let fresh air in. (Она открыла окно, чтобы впустить свежий воздух.)

4. Инфинитив в определительной функции

Инфинитив может определять существительное или местоимение:

I need something to drink . (Мне нужно что-нибудь выпить.)

. (Мне нужно что-нибудь выпить.) This is the best way to learn . (Это лучший способ учиться.)

. (Это лучший способ учиться.) She was the first person to arrive. (Она была первым человеком, который пришёл.)

5. Split Infinitive (расщепленный инфинитив)

В современном английском допустимо ставить наречие между "to" и глаголом, хотя традиционно это считалось ошибкой:

I decided to carefully study the agreement. (Я решил тщательно изучить соглашение.)

the agreement. (Я решил тщательно изучить соглашение.) She wants to fully understand the concept. (Она хочет полностью понять концепцию.)

Елена Соколова, методист языковой школы Помню случай с группой корпоративного английского для сотрудников IT-компании. Один талантливый программист постоянно использовал инфинитив без частицы "to" после глаголов, которые её требовали. Во время важной видеоконференции с американскими партнёрами он несколько раз сказал "We need finish project by Friday" вместо "We need to finish the project by Friday". После этой встречи руководитель отдела попросил провести для команды экстренный урок по использованию частицы "to". Мы разработали упражнения, основанные на реальных рабочих сценариях их компании. Через три недели тот самый программист провёл презентацию нового продукта на безупречном английском. Американские коллеги были впечатлены не только техническими решениями, но и уровнем языка. Небольшая грамматическая деталь значительно изменила восприятие профессионализма всей команды.

«To» в сложных грамматических конструкциях

Частица "to" является важным элементом многих сложных грамматических конструкций в английском языке. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

1. Сложное дополнение (Complex Object)

Частица "to" используется в конструкциях сложного дополнения с определенными глаголами:

I want him to succeed . (Я хочу, чтобы он добился успеха.)

. (Я хочу, чтобы он добился успеха.) They expect us to arrive on time. (Они ожидают, что мы прибудем вовремя.)

on time. (Они ожидают, что мы прибудем вовремя.) She advised me to apply for the job. (Она посоветовала мне подать заявление на работу.)

Однако после глаголов восприятия (see, hear, watch, feel) и некоторых других (let, make, help) "to" не используется:

I saw him cross the street. (Я видел, как он переходил улицу.)

She made me laugh. (Она заставила меня смеяться.)

2. Сложное подлежащее (Complex Subject)

В конструкции "сложное подлежащее" инфинитив с "to" является обязательным:

He is said to be a great specialist. (Говорят, что он отличный специалист.)

a great specialist. (Говорят, что он отличный специалист.) They are expected to arrive tomorrow. (Ожидается, что они прибудут завтра.)

tomorrow. (Ожидается, что они прибудут завтра.) She seems to know the answer. (Кажется, она знает ответ.)

3. Конструкция "for + существительное/местоимение + инфинитив"

Эта конструкция используется для указания, кто должен выполнить действие:

It's important for students to practice every day. (Важно, чтобы студенты практиковались каждый день.)

every day. (Важно, чтобы студенты практиковались каждый день.) I bought a toy for my son to play with. (Я купил игрушку, чтобы мой сын играл с ней.)

4. Конструкция "too...to" и "enough...to"

Эти конструкции выражают чрезмерность или достаточность для совершения действия:

He is too young to drive . (Он слишком молод, чтобы водить.)

. (Он слишком молод, чтобы водить.) She is old enough to make her own decisions. (Она достаточно взрослая, чтобы принимать собственные решения.)

5. Вопросительные конструкции с инфинитивом

Инфинитив с "to" используется в некоторых типах вопросов, особенно для выражения неуверенности или запроса совета:

Could you tell me what to do ? (Не могли бы вы сказать мне, что делать?)

? (Не могли бы вы сказать мне, что делать?) I'm not sure where to go . (Я не уверен, куда идти.)

. (Я не уверен, куда идти.) She asked me how to solve the problem. (Она спросила меня, как решить проблему.)

Конструкция Формула Пример Перевод Complex Object подлежащее + глагол + объект + to + инфинитив I want you to come. Я хочу, чтобы ты пришёл. Complex Subject подлежащее + глагол в пассивном залоге + to + инфинитив She is known to be talented. Известно, что она талантлива. For + объект + to + инфинитив for + существительное/местоимение + to + инфинитив It's easy for children to learn languages. Детям легко учить языки. too/enough конструкция too + прилагательное + to + инфинитив He's too tired to work. Он слишком устал, чтобы работать.

Предлог «to»: отличия от частицы и особые случаи

Важно различать "to" как частицу инфинитива и "to" как предлог. Хотя они выглядят одинаково, их грамматические функции и способы использования существенно отличаются.

1. "To" как предлог направления

Предлог "to" часто указывает на направление движения или действия:

I'm going to the store. (Я иду в магазин.)

the store. (Я иду в магазин.) She sent a letter to her friend. (Она отправила письмо своему другу.)

her friend. (Она отправила письмо своему другу.) We traveled to France last summer. (Прошлым летом мы путешествовали во Францию.)

2. "To" для указания получателя

Предлог "to" используется для указания на лицо или объект, получающий что-либо:

I gave the book to my brother. (Я отдал книгу брату.)

my brother. (Я отдал книгу брату.) She explained the situation to me. (Она объяснила мне ситуацию.)

3. "To" для обозначения предела или крайней точки

Предлог "to" может указывать на крайнюю точку в пространстве, времени или последовательности:

The temperature ranges from 20 to 30 degrees. (Температура колеблется от 20 до 30 градусов.)

30 degrees. (Температура колеблется от 20 до 30 градусов.) I work from Monday to Friday. (Я работаю с понедельника по пятницу.)

Friday. (Я работаю с понедельника по пятницу.) Count to ten. (Посчитай до десяти.)

4. "To" в значении "до" (времени)

Когда речь идёт о времени, "to" указывает на конечную точку временного промежутка:

The meeting is scheduled from 2 to 4 PM. (Встреча запланирована с 14 до 16 часов.)

4 PM. (Встреча запланирована с 14 до 16 часов.) It's five to nine. (Без пяти минут девять.)

5. "To" в сравнениях и отношениях

Предлог "to" используется в сравнении и для выражения отношений между объектами:

The ratio of boys to girls is 3:2. (Соотношение мальчиков к девочкам — 3:2.)

girls is 3:2. (Соотношение мальчиков к девочкам — 3:2.) She prefers tea to coffee. (Она предпочитает чай кофе.)

coffee. (Она предпочитает чай кофе.) My reaction to the news was shock. (Моей реакцией на новость был шок.)

Как отличить предлог "to" от частицы инфинитива?

После предлога "to" всегда следует существительное, местоимение или герундий (-ing форма): I look forward to meeting you. (Я с нетерпением жду встречи с вами.)

you. (Я с нетерпением жду встречи с вами.) She's accustomed to working late. (Она привыкла работать допоздна.) После частицы "to" всегда следует базовая форма глагола: I want to study English. (Я хочу изучать английский.)

English. (Я хочу изучать английский.) She decided to leave early. (Она решила уйти рано.)

Особые случаи использования предлога "to"

Существует ряд устойчивых выражений и идиом с предлогом "to":

face to face (лицом к лицу)

to the point (по существу)

to some extent (в некоторой степени)

to my surprise (к моему удивлению)

to tell the truth (по правде говоря)

Также "to" часто используется в фразовых глаголах:

agree to something (соглашаться на что-то)

look forward to something (ожидать чего-то с нетерпением)

get used to something (привыкать к чему-то)

Распространённые ошибки при использовании «to»

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании частицы "to". Рассмотрим наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

1. Добавление "to" после модальных глаголов

Одна из самых распространенных ошибок — использование "to" после модальных глаголов (can, could, may, might, will, would, shall, should, must).

❌ Неправильно: I can to speak English. ✅ Правильно: I can speak English. (Я могу говорить по-английски.)

❌ Неправильно: She should to go home now. ✅ Правильно: She should go home now. (Ей следует идти домой сейчас.)

2. Пропуск "to" после глаголов, требующих инфинитив с "to"

Многие глаголы (want, need, decide, hope, plan и др.) требуют после себя инфинитив с "to".

❌ Неправильно: I want go to the cinema. ✅ Правильно: I want to go to the cinema. (Я хочу пойти в кино.)

❌ Неправильно: She decided stay at home. ✅ Правильно: She decided to stay at home. (Она решила остаться дома.)

3. Использование "to" после глаголов, после которых должна следовать -ing форма

Некоторые глаголы (enjoy, avoid, finish, consider, mind и др.) требуют после себя герундий (-ing форму), а не инфинитив.

❌ Неправильно: I enjoy to read books. ✅ Правильно: I enjoy reading books. (Я наслаждаюсь чтением книг.)

❌ Неправильно: He avoids to speak in public. ✅ Правильно: He avoids speaking in public. (Он избегает выступать публично.)

4. Путаница с глаголами, которые могут использоваться как с "to", так и без

Некоторые глаголы (help, make в пассивной форме) могут использоваться как с "to", так и без, с небольшой разницей в значении или стиле.

✅ Правильно: He helped me to carry the bags. (Он помог мне нести сумки.) ✅ Также правильно: He helped me carry the bags. (Он помог мне нести сумки.)

✅ Правильно: She was made to apologize. (Её заставили извиниться.)

5. Неправильное использование "to" после конструкций "let", "make", "have" в активном залоге

После глаголов "let", "make" и "have" (в значении «заставить») в активном залоге "to" не используется:

❌ Неправильно: They let me to go early. ✅ Правильно: They let me go early. (Они позволили мне уйти рано.)

❌ Неправильно: She made him to clean the room. ✅ Правильно: She made him clean the room. (Она заставила его убрать комнату.)

6. Ошибки при использовании "used to" и "be used to"

Эти похожие, но разные конструкции часто путают:

✅ Правильно: I used to live in London. (Раньше я жил в Лондоне.) ✅ Правильно: I am used to living in London. (Я привык жить в Лондоне.)

7. Забывание "to" в устойчивых выражениях

Некоторые устойчивые выражения всегда требуют "to":

❌ Неправильно: I'm looking forward see you. ✅ Правильно: I'm looking forward to seeing you. (Я с нетерпением жду встречи с тобой.)

Советы для избежания ошибок с "to":

Учите устойчивые выражения и конструкции целиком, обращая внимание на использование "to".

Составьте список глаголов, после которых нужно использовать инфинитив с "to" и без "to".

Читайте больше на английском и обращайте внимание на использование "to" в контексте.

Практикуйте использование различных конструкций с "to" в письменной и устной речи.

Если сомневаетесь, проверяйте правильность использования "to" в словаре или грамматическом справочнике.