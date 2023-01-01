Must, Have to, Should, Ought to: как использовать модальные глаголы

Для кого эта статья:

Студенты и взрослые, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам, таким как IELTS Запутались в оттенках долженствования в английском языке? Неудивительно! Тонкая грань между "must", "have to", "should" и "ought to" часто ставит в тупик даже опытных студентов. Между тем, правильный выбор модального глагола может радикально изменить смысл высказывания и повлиять на успех коммуникации. Давайте разберёмся с этими лингвистическими хамелеонами раз и навсегда, чтобы вы могли выражать обязательства, рекомендации и необходимость с уверенностью носителя языка. 🎯

Что такое модальные глаголы долженствования в английском

Модальные глаголы долженствования — это особая категория вспомогательных глаголов, выражающих отношение говорящего к необходимости, обязательству или рекомендации совершить какое-либо действие. В отличие от обычных глаголов, они не обозначают конкретное действие, а лишь указывают на его модальность — степень необходимости или обязательности.

Ключевые особенности модальных глаголов:

Не изменяются по лицам и числам (отсутствует окончание -s в 3-м лице единственного числа)

Не требуют вспомогательных глаголов для образования вопросительных и отрицательных форм

После них используется инфинитив без частицы "to" (кроме "ought to")

Имеют ограниченные формы времен

В английском языке существует несколько модальных глаголов, выражающих различные оттенки долженствования:

Модальный глагол Основное значение Сила долженствования Must Внутреннее обязательство, сильная необходимость Очень сильная Have to Внешнее обязательство, вынужденная необходимость Сильная Should Рекомендация, совет Средняя Ought to Моральное обязательство, правильный выбор Средняя

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на курсах подготовки к IELTS студентка пожаловалась, что получила низкий балл за письменное задание из-за неправильного использования модальных глаголов. Она писала о проблемах окружающей среды и везде использовала "must", что создало впечатление излишне категоричного и навязчивого текста. Мы сели и разобрали её работу, заменив часть "must" на "should" в рекомендациях, "have to" в описании объективных необходимостей, оставив "must" только для самых критичных моментов. Её следующая пробная работа получила оценку на 1,5 балла выше! Правильное использование модальных глаголов сделало аргументацию более нюансированной и убедительной.

Понимание разницы между этими глаголами критически важно для точной передачи мысли. В противном случае, вы рискуете звучать слишком категорично или, наоборот, недостаточно убедительно. 🧠

Употребление Must: сильная необходимость и обязательство

"Must" — один из самых мощных модальных глаголов в английском языке, выражающий безоговорочную необходимость или строгое обязательство. Его использование подчеркивает неотвратимость и важность действия.

Основные случаи употребления "must":

Сильная личная необходимость: "I must finish this report today" (Я должен закончить этот отчет сегодня) — говорящий сам осознает необходимость и принимает решение Строгое правило или закон: "Drivers must stop at red lights" (Водители обязаны останавливаться на красный свет) — обязательство, установленное законом Логический вывод: "She must be tired after such a long journey" (Она, должно быть, устала после такого долгого путешествия) — логическое заключение на основе фактов Настоятельная рекомендация: "You must try this restaurant, it's amazing!" (Ты обязательно должен попробовать этот ресторан, он потрясающий!)

Важно отметить, что "must" в отрицательной форме "must not" (mustn't) меняет свое значение и выражает строгий запрет, а не отсутствие необходимости:

"You must not touch that wire" — Ты не должен (категорически запрещено) трогать этот провод

"You don't have to wear a tie" — Тебе не обязательно (нет необходимости) надевать галстук

Обратите внимание на различие между "must not" и "don't have to". Первое означает запрет (нельзя делать), второе — отсутствие необходимости (можно не делать).

Формальность "must" делает его незаменимым в официальных текстах, инструкциях и требованиях. В повседневной речи "must" может звучать слишком категорично, поэтому носители языка часто заменяют его на более нейтральное "have to". 📝

Have to vs. Must: в чём разница и когда использовать

Хотя "must" и "have to" оба выражают сильную необходимость, между ними существуют тонкие, но важные различия, которые влияют на контекст использования и восприятие сказанного.

Аспект Must Have to Источник необходимости Внутренний (личное решение, убеждение) Внешний (правила, обстоятельства) Эмоциональная окраска Более категоричный, настойчивый Более нейтральный, объективный Временные формы Ограниченные (в основном настоящее время) Все времена через формы "have to" Использование в речи Чаще в формальной речи, инструкциях Чаще в повседневной речи

Ключевое различие заключается в источнике обязательства:

Must подразумевает, что необходимость исходит от говорящего, это его личное убеждение или решение: "I must exercise more to stay healthy" (Я должен больше тренироваться, чтобы оставаться здоровым)

подразумевает, что необходимость исходит от говорящего, это его личное убеждение или решение: "I must exercise more to stay healthy" (Я должен больше тренироваться, чтобы оставаться здоровым) Have to указывает на внешние обстоятельства или требования: "I have to wake up early tomorrow because I have a meeting" (Мне придётся завтра рано встать, потому что у меня встреча)

Рассмотрим контрастные примеры:

"I must stop smoking" — личное решение, основанное на внутренней мотивации

"I have to stop smoking" — возможно, врач настаивает или здоровье ухудшилось настолько, что выбора нет

"Students must respect their teachers" — моральный императив, ценностное суждение

"Students have to wear uniforms" — правило, установленное школой

Мария Соколова, методист языковых курсов Работая с группой бизнес-английского, я столкнулась с интересным случаем. Руководитель отдела, который прекрасно владел грамматикой, постоянно использовал "must" в переписке с международными партнерами: "You must send the report by Friday", "We must have a call to discuss this issue". Его сообщения воспринимались как излишне настойчивые и даже агрессивные, что создавало напряженность в коммуникации. Я предложила заменить часть высказываний на "need to" или "have to", а в некоторых случаях смягчить до "should". Через месяц он сообщил, что атмосфера общения с партнерами заметно улучшилась, а эффективность взаимодействия возросла. Небольшая корректировка в использовании модальных глаголов полностью изменила тон деловой коммуникации!

Важно помнить, что "have to" обладает гораздо более гибкой системой временных форм, в то время как "must" ограничен в этом отношении:

I have to work tomorrow. (Настоящее время о будущем)

I had to work yesterday. (Прошедшее время)

I will have to work next week. (Будущее время)

I have had to work overtime recently. (Настоящее совершенное время)

Эта гибкость делает "have to" более универсальным в повседневной речи. 🔄

Should и Ought to: рекомендации и моральные обязательства

"Should" и "ought to" представляют более мягкую степень долженствования, выражая рекомендацию, совет или моральное обязательство, а не строгую необходимость.

Основные нюансы использования "should":

Совет или рекомендация: "You should drink more water" (Тебе следует пить больше воды)

Ожидаемое или правильное поведение: "Students should respect their teachers" (Студенты должны уважать своих учителей)

Логическое предположение: "The package should arrive tomorrow" (Посылка должна прийти завтра)

Условное наклонение: "If you want to lose weight, you should exercise regularly" (Если хочешь похудеть, тебе следует регулярно заниматься спортом)

"Ought to" семантически близок к "should", но имеет некоторые отличительные черты:

Более формальный оттенок

Сильнее акцентирует моральную сторону обязательства

Чаще используется в британском варианте английского

Менее распространен в разговорной речи

Сравните:

"You should help your mother" — нейтральный совет или рекомендация

"You ought to help your mother" — подчеркивается моральный аспект, указание на правильный поступок

В отрицательных формах оба глагола используются для выражения неодобрения действия:

"You shouldn't talk during the lecture" — Тебе не следует разговаривать во время лекции

"You ought not to judge others without knowing their circumstances" — Тебе не следует судить других, не зная их обстоятельств

Интересная особенность: использование "should" в прошедшем времени (should have + participle II) выражает критику или сожаление о нереализованном действии:

"You should have called me yesterday" — Тебе следовало позвонить мне вчера (но ты не позвонил)

"I should have studied harder for the exam" — Мне следовало усерднее готовиться к экзамену (но я этого не сделал)

Правильный выбор между "should" и более категоричным "must" может кардинально изменить восприятие высказывания, особенно в деликатных ситуациях или при общении с людьми из культур, ценящих вежливость и непрямую коммуникацию. 🤝

Модальные глаголы долженствования в разных временах

Одна из сложностей использования модальных глаголов долженствования — их ограниченная способность изменяться по временам. Каждый модальный глагол имеет свои особенности и заменители для выражения прошедшего или будущего времени.

Рассмотрим основные временные формы для каждого модального глагола:

Must :

: Настоящее время: "I must go" (Я должен идти)

Прошедшее время: заменяется на "had to" — "I had to go" (Мне пришлось идти)

Будущее время: заменяется на "will have to" — "I will have to go" (Мне придется идти)

Have to :

: Настоящее время: "I have to work" (Я должен работать)

Прошедшее время: "I had to work" (Я должен был работать)

Будущее время: "I will have to work" (Я буду должен работать)

Настоящее совершенное: "I have had to change my plans" (Мне пришлось изменить свои планы)

Should :

: Настоящее/будущее: "You should exercise" (Тебе следует заниматься спортом)

Прошедшее с критикой: "You should have exercised" (Тебе следовало заниматься спортом)

Ought to :

: Настоящее/будущее: "You ought to try harder" (Тебе следует стараться больше)

Прошедшее с критикой: "You ought to have tried harder" (Тебе следовало стараться больше)

Особенности использования модальных конструкций в разных контекстах:

Выражение вероятности: Модальные глаголы могут использоваться для выражения степени уверенности о событиях в настоящем или прошлом: "He must be at home now" — Он, должно быть, сейчас дома (высокая вероятность)

"She should be finishing work now" — Она, вероятно, заканчивает работу сейчас (средняя вероятность)

"They must have missed the train" — Они, должно быть, пропустили поезд (логический вывод о прошлом) Условные предложения: Модальные глаголы часто встречаются в условных конструкциях: "If it rains, we must cancel the picnic" — Если пойдет дождь, мы должны будем отменить пикник

"If you want to improve, you should practice daily" — Если ты хочешь улучшиться, тебе следует практиковаться ежедневно Косвенная речь: При переводе прямой речи в косвенную модальные глаголы могут изменяться: Прямая: "You must complete this task" → Косвенная: "He said I had to complete the task"

Прямая: "You should see a doctor" → Косвенная: "She advised that I should see a doctor"

Важно помнить, что "must" в значении логического вывода не заменяется на "had to" в прошедшем времени. Вместо этого используется конструкция "must have + participle II":

"He is not answering his phone. He must be busy." → "He wasn't answering his phone. He must have been busy."

Тонкости временных форм модальных глаголов нередко вызывают затруднения даже у продвинутых изучающих английский язык. Регулярная практика и внимание к контексту помогут выработать интуитивное понимание правильного употребления. 🕰️