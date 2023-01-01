That и which: правила использования местоимений в английском языке

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и аспиранты, изучающие английский язык или пишущие научные работы

Профессионалы, работающие с английским в международной среде или написании деловой корреспонденции

Выбор между 'that' и 'which' нередко вызывает замешательство даже у опытных пользователей английского языка. Этот грамматический нюанс способен значительно изменить смысл высказывания, будь то академическая статья, деловая переписка или разговорная речь. Правильное использование этих относительных местоимений — отличительная черта грамотной английской речи, а ошибки в их применении могут привести к недопониманию или даже искажению смысла. Давайте разберёмся в тонкостях, которые помогут вам безошибочно применять 'that' и 'which' в любых контекстах. 🎯

That и which: базовые правила различения местоимений

Основное правило использования 'that' и 'which' связано с типом придаточных определительных предложений. В английской грамматике существуют два типа таких предложений: ограничительные (restrictive) и неограничительные (non-restrictive).

Ограничительные придаточные содержат информацию, необходимую для идентификации существительного. Они не выделяются запятыми и обычно вводятся местоимением 'that'. Неограничительные придаточные предоставляют дополнительную, но не необходимую для идентификации информацию. Они выделяются запятыми и вводятся 'which'.

Михаил Соловьёв, преподаватель английской грамматики Однажды на моём продвинутом курсе студентка спросила, почему в её диссертации научный руководитель постоянно исправляет 'which' на 'that'. Я попросил её показать примеры. В предложении "The experiment which yielded significant results was conducted last month" руководитель заменил 'which' на 'that'. Я объяснил, что здесь мы ограничиваем круг экспериментов до одного конкретного — давшего значимые результаты, поэтому используется 'that'. Когда она это осознала, качество её академических текстов заметно улучшилось, и руководитель отметил её прогресс.

Рассмотрим базовые различия между 'that' и 'which' в таблице:

Параметр That Which Тип придаточного Ограничительное Неограничительное Пунктуация Без запятых Выделяется запятыми Характер информации Существенная, определяющая Дополнительная, поясняющая Возможность опущения Иногда возможно Невозможно без потери смысла Отношение к существительному Ограничивает группу Описывает уже определённый объект

Для более точного понимания рассмотрим примеры:

С 'that': Books that have yellow covers are on the top shelf. (Только книги с жёлтыми обложками, не все книги)

Books that have yellow covers are on the top shelf. (Только книги с жёлтыми обложками, не все книги) С 'which': The book, which has a yellow cover, is my favorite. (Дополнительная информация о конкретной книге)

В первом примере придаточное ограничивает круг книг до тех, что имеют жёлтые обложки. Во втором — предоставляет дополнительную информацию о книге, которая уже однозначно определена (my favorite).

Использование that в ограничительных придаточных

Ограничительные придаточные предложения содержат информацию, которая существенно влияет на значение главного предложения. Без этой информации смысл высказывания может быть утерян или изменён. В таких случаях применяется относительное местоимение 'that'.

Ключевые особенности использования 'that' в ограничительных придаточных:

Отсутствие запятых, отделяющих придаточное предложение

Информация в придаточном необходима для правильной идентификации существительного

Удаление придаточного изменит значение всего предложения

Используется как для одушевлённых, так и для неодушевлённых существительных

Рассмотрим наглядные примеры:

"The car that has a broken headlight needs to be fixed." — Речь идёт о конкретном автомобиле с разбитой фарой, а не о любом автомобиле. "She only trusts people that keep their promises." — Она доверяет не всем людям, а только тем, кто держит обещания. "The report that contains financial data must be submitted by Friday." — Необходимо представить не любой отчёт, а именно тот, который содержит финансовые данные.

В американском английском 'that' является предпочтительным вариантом для ограничительных придаточных. В британском английском допускается использование как 'that', так и 'which' для ограничительных придаточных, хотя многие стилистические руководства рекомендуют придерживаться американской модели для ясности.

Важно отметить случаи, когда 'that' можно опустить без потери смысла:

"The movie (that) we saw last night was excellent." — Местоимение 'that' может быть опущено, поскольку 'we saw last night' однозначно определяет фильм.

we saw last night was excellent." — Местоимение 'that' может быть опущено, поскольку 'we saw last night' однозначно определяет фильм. "The candidate (that) the committee selected withdrew her application." — Ограничительное значение сохраняется и без 'that'.

Однако опущение возможно только когда относительное местоимение не является подлежащим в придаточном предложении:

Нельзя опустить: "The person that called you left a message." (that — подлежащее)

"The person called you left a message." (that — подлежащее) Можно опустить: "The person (that) you called left a message." (that — дополнение)

Which в неограничительных предложениях: особенности

Неограничительные придаточные предложения содержат информацию, которая дополняет или поясняет уже определённое существательное, но не является необходимой для его идентификации. Такие придаточные всегда вводятся местоимением 'which' и выделяются запятыми. 📝

Основные характеристики использования 'which' в неограничительных придаточных:

Обязательное выделение запятыми с обеих сторон придаточного

Предоставление дополнительной, но не критически важной информации

Возможность удаления придаточного без искажения основного смысла

Использование преимущественно с неодушевлёнными существительными

Невозможность замены на 'that'

Анна Петрова, редактор англоязычных изданий Работая над международным научным журналом, я столкнулась с автором, чья статья содержала системную ошибку: все придаточные вводились с помощью 'that', включая те, что должны были использовать 'which'. Фраза "The molecular structure, that was analyzed using spectroscopy, showed unusual patterns" искажала смысл. При редактировании я заменила 'that' на 'which' и объяснила, что информация о методе анализа является дополнительной и должна выделяться запятыми. Автор поблагодарил меня и признался, что никогда не понимал разницу, хотя публиковался на английском уже много лет. Этот случай показывает, насколько важно правильное использование относительных местоимений даже для опытных пишущих.

Примеры использования 'which' в неограничительных придаточных:

"My house, which was built in 1940, needs a new roof." — Информация о годе постройки является дополнительной и не определяет, о каком именно доме идёт речь. "The latest model, which costs twice as much as the previous one, has additional features." — Придаточное предложение добавляет информацию о цене, но основная идея понятна и без него. "The committee's proposal, which was submitted last week, has been approved." — Сведения о времени подачи предложения не критичны для его идентификации.

В неограничительных придаточных местоимение 'which' может относиться не только к отдельному существительному, но и к целому предложению или ситуации:

"Он пропустил срок, which разочаровало его руководителя." — Здесь 'which' относится к факту пропуска дедлайна.

Важно отметить, что в неограничительных придаточных 'which' никогда не может быть опущено, в отличие от 'that' в ограничительных придаточных.

Практические правила выбора местоимения в тексте

Чтобы безошибочно выбирать между 'that' и 'which' в различных контекстах, следуйте этим практическим рекомендациям, проверенным опытным путём. 🧩

Тест на необходимость информации: Задайте себе вопрос: "Изменится ли смысл предложения, если удалить придаточное?" Если ответ положительный — используйте 'that' без запятых; если отрицательный — 'which' с запятыми.

Тест на запятые: Если интуитивно вы ставите запятые перед и после придаточного, вероятно, следует использовать 'which'.

Ниже представлены конкретные сценарии, помогающие определить правильный выбор:

Ситуация Выбор Пример Уточнение категории объекта that (ограничительное) Cars that run on electricity are more environmentally friendly. Описание единственного в своём роде объекта which (неограничительное) The Eiffel Tower, which stands in Paris, attracts millions of tourists. Уточнение после "the only", "the first", "the last" и т.п. that (ограничительное) This is the only book that explains the theory clearly. Комментарий к полному предложению which (неограничительное) He failed the exam, which surprised everyone. После прилагательных в превосходной степени that (ограничительное) This is the best solution that we can offer.

Для эффективного применения правил на практике следуйте этому алгоритму:

Определите, является ли информация в придаточном определяющей (ограничительной) или дополнительной (неограничительной). Если определяющей — используйте 'that' без запятых. Если дополнительной — используйте 'which' с запятыми. Проверьте, можно ли удалить придаточное без изменения основного смысла. В случае сомнений проверьте, как звучит предложение с каждым вариантом, и выберите более естественный.

Отдельно стоит упомянуть различия между американским и британским английским. В британском варианте допустимо использовать 'which' в ограничительных придаточных, тогда как в американском это считается ошибкой. Для международного общения рекомендуется придерживаться более строгого американского стандарта.

Для академических и официальных текстов особенно важно соблюдать правила выбора относительных местоимений, поскольку это влияет на точность передачи информации и создаёт впечатление грамотности автора.

Распространенные ошибки при использовании that и which

Даже опытные пользователи английского языка допускают ошибки при использовании 'that' и 'which'. Зная типичные заблуждения, вы сможете их избежать и повысить качество своей речи и письма. 🚫

Ошибка #1: Использование 'which' без запятых в ограничительных придаточных

Неверно: "The documents which were submitted yesterday need signatures." Верно: "The documents that were submitted yesterday need signatures."

Это одна из самых распространенных ошибок, особенно среди носителей британского варианта английского, где такое употребление допускается. Однако в формальном американском английском и международных стандартах это считается неправильным.

Ошибка #2: Использование 'that' в неограничительных придаточных

Неверно: "My car, that is ten years old, still runs perfectly." Верно: "My car, which is ten years old, still runs perfectly."

Данная ошибка создаёт логическое противоречие: запятые указывают на неограничительный характер придаточного, но 'that' может использоваться только в ограничительных контекстах.

Ошибка #3: Путаница с придаточными, относящимися ко всему предложению

Неверно: "He missed the flight, that caused him to lose the deal." Верно: "He missed the flight, which caused him to lose the deal."

Когда придаточное относится к ситуации, описанной в главном предложении, а не к конкретному существительному, следует использовать только 'which'.

Ошибка #4: Неправильное использование запятых

Неверно: "Students that, come from abroad, need additional support." Верно: "Students that come from abroad need additional support."

Или:

Верно: "International students, which form 30% of our campus population, need additional support."

Ошибка #5: Использование 'that' после предлогов

Неверно: "This is the issue about that I was speaking." Верно: "This is the issue about which I was speaking."

После предлогов всегда используется 'which', а не 'that'. Альтернативно, предлог можно перенести в конец: "This is the issue that I was speaking about."

Чтобы избежать этих и других ошибок, полезно запомнить следующие моменты:

Если есть запятые — всегда 'which'

Если придаточное описывает категорию или тип объекта — 'that' без запятых

Если придаточное добавляет дополнительную информацию — 'which' с запятыми

Запятые визуально и логически отделяют неограничительное придаточное

После предлогов всегда используйте 'which'

Помните: правильный выбор между 'that' и 'which' — не просто формальное требование грамматики, а важный инструмент для точной передачи смысла и демонстрации языковой компетентности.