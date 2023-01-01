That и which: правила использования местоимений в английском языке#Изучение английского
Выбор между 'that' и 'which' нередко вызывает замешательство даже у опытных пользователей английского языка. Этот грамматический нюанс способен значительно изменить смысл высказывания, будь то академическая статья, деловая переписка или разговорная речь. Правильное использование этих относительных местоимений — отличительная черта грамотной английской речи, а ошибки в их применении могут привести к недопониманию или даже искажению смысла. Давайте разберёмся в тонкостях, которые помогут вам безошибочно применять 'that' и 'which' в любых контекстах. 🎯
That и which: базовые правила различения местоимений
Основное правило использования 'that' и 'which' связано с типом придаточных определительных предложений. В английской грамматике существуют два типа таких предложений: ограничительные (restrictive) и неограничительные (non-restrictive).
Ограничительные придаточные содержат информацию, необходимую для идентификации существительного. Они не выделяются запятыми и обычно вводятся местоимением 'that'. Неограничительные придаточные предоставляют дополнительную, но не необходимую для идентификации информацию. Они выделяются запятыми и вводятся 'which'.
Михаил Соловьёв, преподаватель английской грамматики
Однажды на моём продвинутом курсе студентка спросила, почему в её диссертации научный руководитель постоянно исправляет 'which' на 'that'. Я попросил её показать примеры. В предложении "The experiment which yielded significant results was conducted last month" руководитель заменил 'which' на 'that'. Я объяснил, что здесь мы ограничиваем круг экспериментов до одного конкретного — давшего значимые результаты, поэтому используется 'that'. Когда она это осознала, качество её академических текстов заметно улучшилось, и руководитель отметил её прогресс.
Рассмотрим базовые различия между 'that' и 'which' в таблице:
|Параметр
|That
|Which
|Тип придаточного
|Ограничительное
|Неограничительное
|Пунктуация
|Без запятых
|Выделяется запятыми
|Характер информации
|Существенная, определяющая
|Дополнительная, поясняющая
|Возможность опущения
|Иногда возможно
|Невозможно без потери смысла
|Отношение к существительному
|Ограничивает группу
|Описывает уже определённый объект
Для более точного понимания рассмотрим примеры:
- С 'that': Books that have yellow covers are on the top shelf. (Только книги с жёлтыми обложками, не все книги)
- С 'which': The book, which has a yellow cover, is my favorite. (Дополнительная информация о конкретной книге)
В первом примере придаточное ограничивает круг книг до тех, что имеют жёлтые обложки. Во втором — предоставляет дополнительную информацию о книге, которая уже однозначно определена (my favorite).
Использование that в ограничительных придаточных
Ограничительные придаточные предложения содержат информацию, которая существенно влияет на значение главного предложения. Без этой информации смысл высказывания может быть утерян или изменён. В таких случаях применяется относительное местоимение 'that'.
Ключевые особенности использования 'that' в ограничительных придаточных:
- Отсутствие запятых, отделяющих придаточное предложение
- Информация в придаточном необходима для правильной идентификации существительного
- Удаление придаточного изменит значение всего предложения
- Используется как для одушевлённых, так и для неодушевлённых существительных
Рассмотрим наглядные примеры:
- "The car that has a broken headlight needs to be fixed." — Речь идёт о конкретном автомобиле с разбитой фарой, а не о любом автомобиле.
- "She only trusts people that keep their promises." — Она доверяет не всем людям, а только тем, кто держит обещания.
- "The report that contains financial data must be submitted by Friday." — Необходимо представить не любой отчёт, а именно тот, который содержит финансовые данные.
В американском английском 'that' является предпочтительным вариантом для ограничительных придаточных. В британском английском допускается использование как 'that', так и 'which' для ограничительных придаточных, хотя многие стилистические руководства рекомендуют придерживаться американской модели для ясности.
Важно отметить случаи, когда 'that' можно опустить без потери смысла:
- "The movie (that) we saw last night was excellent." — Местоимение 'that' может быть опущено, поскольку 'we saw last night' однозначно определяет фильм.
- "The candidate (that) the committee selected withdrew her application." — Ограничительное значение сохраняется и без 'that'.
Однако опущение возможно только когда относительное местоимение не является подлежащим в придаточном предложении:
- Нельзя опустить: "The person that called you left a message." (that — подлежащее)
- Можно опустить: "The person (that) you called left a message." (that — дополнение)
Which в неограничительных предложениях: особенности
Неограничительные придаточные предложения содержат информацию, которая дополняет или поясняет уже определённое существательное, но не является необходимой для его идентификации. Такие придаточные всегда вводятся местоимением 'which' и выделяются запятыми. 📝
Основные характеристики использования 'which' в неограничительных придаточных:
- Обязательное выделение запятыми с обеих сторон придаточного
- Предоставление дополнительной, но не критически важной информации
- Возможность удаления придаточного без искажения основного смысла
- Использование преимущественно с неодушевлёнными существительными
- Невозможность замены на 'that'
Анна Петрова, редактор англоязычных изданий
Работая над международным научным журналом, я столкнулась с автором, чья статья содержала системную ошибку: все придаточные вводились с помощью 'that', включая те, что должны были использовать 'which'. Фраза "The molecular structure, that was analyzed using spectroscopy, showed unusual patterns" искажала смысл. При редактировании я заменила 'that' на 'which' и объяснила, что информация о методе анализа является дополнительной и должна выделяться запятыми. Автор поблагодарил меня и признался, что никогда не понимал разницу, хотя публиковался на английском уже много лет. Этот случай показывает, насколько важно правильное использование относительных местоимений даже для опытных пишущих.
Примеры использования 'which' в неограничительных придаточных:
- "My house, which was built in 1940, needs a new roof." — Информация о годе постройки является дополнительной и не определяет, о каком именно доме идёт речь.
- "The latest model, which costs twice as much as the previous one, has additional features." — Придаточное предложение добавляет информацию о цене, но основная идея понятна и без него.
- "The committee's proposal, which was submitted last week, has been approved." — Сведения о времени подачи предложения не критичны для его идентификации.
В неограничительных придаточных местоимение 'which' может относиться не только к отдельному существительному, но и к целому предложению или ситуации:
"Он пропустил срок, which разочаровало его руководителя." — Здесь 'which' относится к факту пропуска дедлайна.
Важно отметить, что в неограничительных придаточных 'which' никогда не может быть опущено, в отличие от 'that' в ограничительных придаточных.
Практические правила выбора местоимения в тексте
Чтобы безошибочно выбирать между 'that' и 'which' в различных контекстах, следуйте этим практическим рекомендациям, проверенным опытным путём. 🧩
Тест на необходимость информации: Задайте себе вопрос: "Изменится ли смысл предложения, если удалить придаточное?" Если ответ положительный — используйте 'that' без запятых; если отрицательный — 'which' с запятыми.
Тест на запятые: Если интуитивно вы ставите запятые перед и после придаточного, вероятно, следует использовать 'which'.
Ниже представлены конкретные сценарии, помогающие определить правильный выбор:
|Ситуация
|Выбор
|Пример
|Уточнение категории объекта
|that (ограничительное)
|Cars that run on electricity are more environmentally friendly.
|Описание единственного в своём роде объекта
|which (неограничительное)
|The Eiffel Tower, which stands in Paris, attracts millions of tourists.
|Уточнение после "the only", "the first", "the last" и т.п.
|that (ограничительное)
|This is the only book that explains the theory clearly.
|Комментарий к полному предложению
|which (неограничительное)
|He failed the exam, which surprised everyone.
|После прилагательных в превосходной степени
|that (ограничительное)
|This is the best solution that we can offer.
Для эффективного применения правил на практике следуйте этому алгоритму:
- Определите, является ли информация в придаточном определяющей (ограничительной) или дополнительной (неограничительной).
- Если определяющей — используйте 'that' без запятых.
- Если дополнительной — используйте 'which' с запятыми.
- Проверьте, можно ли удалить придаточное без изменения основного смысла.
- В случае сомнений проверьте, как звучит предложение с каждым вариантом, и выберите более естественный.
Отдельно стоит упомянуть различия между американским и британским английским. В британском варианте допустимо использовать 'which' в ограничительных придаточных, тогда как в американском это считается ошибкой. Для международного общения рекомендуется придерживаться более строгого американского стандарта.
Для академических и официальных текстов особенно важно соблюдать правила выбора относительных местоимений, поскольку это влияет на точность передачи информации и создаёт впечатление грамотности автора.
Распространенные ошибки при использовании that и which
Даже опытные пользователи английского языка допускают ошибки при использовании 'that' и 'which'. Зная типичные заблуждения, вы сможете их избежать и повысить качество своей речи и письма. 🚫
Ошибка #1: Использование 'which' без запятых в ограничительных придаточных
Неверно: "The documents which were submitted yesterday need signatures." Верно: "The documents that were submitted yesterday need signatures."
Это одна из самых распространенных ошибок, особенно среди носителей британского варианта английского, где такое употребление допускается. Однако в формальном американском английском и международных стандартах это считается неправильным.
Ошибка #2: Использование 'that' в неограничительных придаточных
Неверно: "My car, that is ten years old, still runs perfectly." Верно: "My car, which is ten years old, still runs perfectly."
Данная ошибка создаёт логическое противоречие: запятые указывают на неограничительный характер придаточного, но 'that' может использоваться только в ограничительных контекстах.
Ошибка #3: Путаница с придаточными, относящимися ко всему предложению
Неверно: "He missed the flight, that caused him to lose the deal." Верно: "He missed the flight, which caused him to lose the deal."
Когда придаточное относится к ситуации, описанной в главном предложении, а не к конкретному существительному, следует использовать только 'which'.
Ошибка #4: Неправильное использование запятых
Неверно: "Students that, come from abroad, need additional support." Верно: "Students that come from abroad need additional support."
Или:
Верно: "International students, which form 30% of our campus population, need additional support."
Ошибка #5: Использование 'that' после предлогов
Неверно: "This is the issue about that I was speaking." Верно: "This is the issue about which I was speaking."
После предлогов всегда используется 'which', а не 'that'. Альтернативно, предлог можно перенести в конец: "This is the issue that I was speaking about."
Чтобы избежать этих и других ошибок, полезно запомнить следующие моменты:
- Если есть запятые — всегда 'which'
- Если придаточное описывает категорию или тип объекта — 'that' без запятых
- Если придаточное добавляет дополнительную информацию — 'which' с запятыми
- Запятые визуально и логически отделяют неограничительное придаточное
- После предлогов всегда используйте 'which'
Помните: правильный выбор между 'that' и 'which' — не просто формальное требование грамматики, а важный инструмент для точной передачи смысла и демонстрации языковой компетентности.
Правильное применение 'that' и 'which' открывает доступ к тонкой нюансировке высказываний на английском языке. Это больше чем просто грамматическое правило — это инструмент точной коммуникации, помогающий избегать двусмысленностей и придающий речи естественность и профессионализм. Освоив эти различия, вы получаете возможность более точно выражать свои мысли, что особенно ценно в академической среде, бизнес-коммуникации и профессиональном письме. Практикуйте эти правила регулярно, и вскоре выбор между 'that' и 'which' станет для вас интуитивным навыком, поднимающим ваше владение английским на новый уровень.