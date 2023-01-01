Present Perfect Passive в английском: формула, примеры, упражнения

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, желающие улучшить свои навыки.

IT-специалисты и профессионалы, работающие с технической документацией.

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для уроков. Представьте: вы пришли на собеседование, и вам задают вопрос на английском о проекте — "The website has been updated recently". Или вы читаете техническую документацию, где встречается фраза "The system has been tested thoroughly". В обоих случаях перед вами конструкция Present Perfect Passive — грамматическая структура, которую многие студенты находят сложной и запутанной. Но на самом деле это логичная и предсказуемая конструкция, освоив которую, вы значительно повысите свою языковую компетенцию. Разберем этот грамматический элемент буквально по косточкам — с наглядными схемами, практическими примерами и упражнениями. 🎯

Сущность Present Perfect Passive: легкое объяснение

Present Perfect Passive — это грамматическая конструкция, которая объединяет два ключевых аспекта английского языка: время Perfect и пассивный залог. Чтобы понять её суть, давайте разберёмся с каждым компонентом отдельно.

Present Perfect — это время, которое связывает прошлое с настоящим. Оно используется, когда действие произошло в прошлом, но результат этого действия важен и актуален сейчас. Пассивный залог, в свою очередь, смещает фокус с деятеля на объект действия.

Когда мы соединяем эти два элемента, получаем конструкцию, которая описывает действие, совершённое над объектом в прошлом, результат которого важен в настоящем. При этом исполнитель действия часто не указывается или менее важен, чем сам объект и действие.

Активный залог (Present Perfect) Пассивный залог (Present Perfect Passive) Someone has cleaned the room. The room has been cleaned. They have built a new bridge. A new bridge has been built. She has written three novels. Three novels have been written (by her).

Ключевое отличие: в активном залоге подлежащее выполняет действие, а в пассивном — подлежащее подвергается действию. 🔄

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с группой IT-специалистов я столкнулась с интересной ситуацией. Мой студент Алексей, разработчик программного обеспечения, постоянно путался в использовании пассивного залога в рабочей коммуникации. При этом его английский в целом был на хорошем уровне. Оказалось, что в его профессиональной среде пассивные конструкции используются постоянно: "The code has been reviewed", "The bug has been fixed", "The update has been deployed". Но Алексей никогда не учил их системно, а просто копировал из писем коллег, не понимая структуры. Мы начали с визуализации: я нарисовала простую схему Present Perfect Passive и попросила его трансформировать активные предложения в пассивные. Через час практики он уже свободно генерировал конструкции типа "All security issues have been addressed" и "The documentation has been updated". Спустя месяц Алексей рассказал, что его коммуникация в международной команде стала намного увереннее, а зарубежные коллеги отметили прогресс в его письменном английском.

Формула успеха: как строится Present Perfect Passive

Построение Present Perfect Passive следует четкой формуле, которую легко запомнить и применять:

Subject + has/have + been + Past Participle (V3) + [by + agent] + [other elements]

Рассмотрим каждый элемент этой формулы:

Subject — подлежащее, объект, над которым совершается действие

— подлежащее, объект, над которым совершается действие has/have — вспомогательный глагол (has для единственного числа 3-го лица, have для всех остальных случаев)

— вспомогательный глагол (has для единственного числа 3-го лица, have для всех остальных случаев) been — причастие прошедшего времени от глагола be

— причастие прошедшего времени от глагола be Past Participle — причастие прошедшего времени основного глагола (третья форма)

— причастие прошедшего времени основного глагола (третья форма) by + agent — дополнительная информация о том, кто совершил действие (необязательно)

— дополнительная информация о том, кто совершил действие (необязательно) other elements — другие элементы предложения (наречия, дополнения и т.д.)

Давайте посмотрим, как это работает на практике:

Подлежащее has/have been Past Participle Дополнительные элементы The report has been finished by our team. Many mistakes have been made in this project. Your application has been approved recently.

Для образования отрицательных предложений добавляем частицу "not" после has/have:

Subject + has/have + not + been + Past Participle

Например: The letter has not been delivered yet.

Для вопросительных предложений выносим has/have на первое место:

Has/Have + subject + been + Past Participle?

Например: Has the task been completed?

Запомнить эту формулу помогает мнемоническое правило: "HAVE BEEN DONE" — ключевые слова, образующие каркас конструкции. 🧠

Когда применять Present Perfect в пассивном залоге

Present Perfect Passive используется в определённых контекстах, и понимание этих ситуаций поможет вам правильно и к месту применять данную конструкцию. Вот основные случаи использования:

Когда действие завершено, и его результат важен в настоящем времени The house has been painted. (Дом покрашен — мы видим результат сейчас) Когда точное время действия не указано или неважно A solution has been found. (Решение найдено — когда именно, не так важно) Когда исполнитель действия неизвестен или неважен The window has been broken. (Окно разбито — кем именно, мы можем не знать) В формальной речи, особенно в научных текстах, новостях и бизнес-коммуникации Research has been conducted on this topic. (По этой теме проведены исследования) Для описания недавних изменений или событий The policy has been changed recently. (Политика была недавно изменена)

Present Perfect Passive часто сопровождается характерными временными маркерами:

just — The documents have just been signed.

— The documents have just been signed. already — The decision has already been made.

— The decision has already been made. yet (в вопросах и отрицаниях) — Has the letter been sent yet?

(в вопросах и отрицаниях) — Has the letter been sent yet? never — This method has never been tried before.

— This method has never been tried before. since/for — This building has been protected for centuries.

— This building has been protected for centuries. recently — The system has recently been updated.

Важно различать Present Perfect Passive и Past Simple Passive:

Present Perfect Passive: The bridge has been reconstructed. (Акцент на результате, связь с настоящим)

Past Simple Passive: The bridge was reconstructed in 2010. (Акцент на факте в прошлом)

Выбор между этими двумя временами зависит от того, что вы хотите подчеркнуть: результат действия в настоящем или просто факт свершения действия в прошлом. ⏱️

Сергей Викторов, технический писатель Работая над технической документацией для международной IT-компании, я часто сталкивался с необходимостью описывать процессы и изменения в системах. В первые месяцы моей карьеры я получал постоянные правки от англоязычных редакторов. Особенно запомнился один случай. Я написал в документации: "We updated the API yesterday" и "We fixed this bug last week". Мой редактор вернул документ с пометкой: "Техническая документация не должна фокусироваться на том, кто и когда что-то сделал. Важен результат и текущее состояние." Он переписал мои фразы как: "The API has been updated" и "This bug has been fixed". Это был момент озарения! Я понял, что Present Perfect Passive идеально подходит для технической документации по трем причинам: Он фокусируется на результате, а не на исполнителе Он подчеркивает актуальность изменений Он создает нейтральный, профессиональный тон С тех пор я взял за правило использовать Present Perfect Passive в своих документах. Это не только улучшило восприятие моих текстов, но и сократило время на редактирование примерно на 40%.

Разбор ключевых примеров Present Perfect Passive

Давайте разберем несколько ключевых примеров Present Perfect Passive и проанализируем их структуру и значение. Это поможет вам лучше понять применение данной конструкции в реальных контекстах.

Пример 1: The report has been submitted to the manager.

Структура: The report (подлежащее) + has been submitted (Present Perfect Passive) + to the manager (дополнительная информация)

Значение: Отчет был подан менеджеру, и это имеет значение в текущий момент. Возможно, теперь ожидается реакция менеджера.

Почему не активный залог: Фокус на отчете и факте подачи, а не на том, кто его подал.

Пример 2: My phone has been stolen.

Структура: My phone (подлежащее) + has been stolen (Present Perfect Passive)

Значение: Телефон украден, и это актуальная проблема сейчас. Говорящий, вероятно, испытывает последствия этого события в настоящем.

Почему не Past Simple: Используя Present Perfect, мы подчеркиваем связь с настоящим — возможно, нужно купить новый телефон или заблокировать SIM-карту.

Пример 3: The city hasn't been renovated since the 1990s.

Структура: The city (подлежащее) + hasn't been renovated (Present Perfect Passive в отрицательной форме) + since the 1990s (временной маркер)

Значение: Город не подвергался реновации с 1990-х годов до настоящего момента — это продолжающаяся ситуация.

Обратите внимание на маркер since, типичный для Present Perfect.

Пример 4: Have all the tickets been sold yet?

Структура: Have (вспомогательный глагол) + all the tickets (подлежащее) + been sold (Present Perfect Passive) + yet (наречие)

Значение: Вопрос о текущем статусе продажи билетов. Интересует результат на данный момент.

Обратите внимание на порядок слов в вопросе и использование yet — типичного маркера для Present Perfect.

Пример 5: This novel has been translated into 30 languages by now.

Структура: This novel (подлежащее) + has been translated (Present Perfect Passive) + into 30 languages (дополнительная информация) + by now (временной маркер)

Значение: Роман переведен на 30 языков к настоящему моменту. Подчеркивается достижение, актуальное сейчас.

Возможное продолжение мысли: "...and more translations are planned" — что показывает связь с будущим.

Анализируя эти примеры, мы видим общую закономерность: Present Perfect Passive используется, когда важен результат действия в настоящем, а не сам факт его совершения в прошлом или тот, кто его выполнил. 📊

Эффективные упражнения для быстрого освоения

Теория без практики мертва. Предлагаю набор эффективных упражнений, которые помогут вам быстро освоить Present Perfect Passive и начать уверенно использовать эту конструкцию в речи и письме.

Упражнение 1: Трансформация из активного в пассивный залог Измените следующие предложения в Present Perfect Passive:

Someone has stolen my bicycle. → My bicycle has been stolen. The company has hired ten new employees. → Ten new employees have been hired (by the company). The government has introduced new regulations. → New regulations have been introduced (by the government). She has already completed the assignment. → The assignment has already been completed (by her). They have not fixed the problem yet. → The problem has not been fixed yet.

Упражнение 2: Заполнение пропусков Вставьте правильную форму глаголов в скобках, используя Present Perfect Passive:

The book ___ already ___ (publish). → The book has already been published. The letter ___ not ___ (send) yet. → The letter has not been sent yet. All the documents ___ ___ (prepare) for the meeting. → All the documents have been prepared for the meeting. ___ your application ___ (approve)? → Has your application been approved? Three goals ___ ___ (score) in the match so far. → Three goals have been scored in the match so far.

Упражнение 3: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

The windows has been cleaned yesterday. → The windows have been cleaned. (убираем "yesterday", так как это маркер Past Simple) This film have been watched by millions of viewers. → This film has been watched by millions of viewers. The house been painted recently. → The house has been painted recently. Has the package delivered yet? → Has the package been delivered yet? The mistakes have being corrected. → The mistakes have been corrected.

Упражнение 4: Составление предложений Составьте предложения в Present Perfect Passive, используя данные слова:

the project / complete / recently → The project has been completed recently. not / the dishes / wash / yet → The dishes have not been washed yet. how many / emails / send / today? → How many emails have been sent today? my car / repair / three times / this year → My car has been repaired three times this year. never / this question / answer / properly → This question has never been answered properly.

Упражнение 5: Практическая коммуникация Ответьте на вопросы, используя Present Perfect Passive:

Что произошло с вашим смартфоном? (украсть/повредить/потерять) → My smartphone has been stolen/damaged/lost. Почему вы не можете войти в систему? (пароль/изменить) → The password has been changed. Почему конференция отложена? (документы/не подготовить) → The documents have not been prepared. Как изменился ваш город за последние годы? (построить/новые здания) → New buildings have been built in my city. Что нового в вашей компании? (внедрить/новая система) → A new system has been implemented in our company.

Регулярно выполняя эти упражнения, вы заметите, как Present Perfect Passive начнет автоматически "включаться" в вашей речи в нужных ситуациях. Не забывайте проговаривать предложения вслух для лучшего запоминания и формирования правильного произношения. 🏆