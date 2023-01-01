Английские слова на букву A: от простых до изысканных выражений

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свой словарный запас и навыки общения на английском Буква A открывает английский алфавит и запускает лавину ярких, разнообразных слов — от простых everyday-терминов до изысканных академических выражений. Эта первая буква алфавита скрывает настоящее сокровище для тех, кто расширяет словарный запас. Представьте: вы уверенно используете 'acquire' вместо банального 'get', или элегантно вплетаете 'abundant' в свою речь вместо простого 'many'. Именно такие нюансы отличают новичка от мастера языка. Погружаемся в мир слов на букву A — ваш ключ к более выразительной и точной английской коммуникации! 📚✨

50+ Популярных английских слов на букву A: основной список

Английские слова на букву A представляют исключительное разнообразие — от простых предлогов до сложных научных терминов. Этот раздел познакомит вас с базовым словарным минимумом, который станет прочным фундаментом для дальнейшего изучения языка.

Давайте рассмотрим основной список часто употребляемых слов на A:

[əˈbʌv] — над, выше

Across [əˈkrɔs] — через, поперёк

[ˈæftər] — после, за

Again [əˈɡen] — снова, опять

[əˈɡenst] — против, напротив

All [ɔːl] — всё, все

[ˈɔːlməʊst] — почти

Along [əˈlɒŋ] — вдоль, по

[ɔːlˈredi] — уже

Also [ˈɔːlsəʊ] — также

[ˈɔːlweɪz] — всегда

Anyway [ˈeniweɪ] — в любом случае

Эти слова составляют основу повседневного общения и встречаются практически в любом тексте или разговоре. Однако, чтобы действительно обогатить свой лексикон, стоит обратить внимание и на менее очевидные, но не менее полезные слова:

[əˈbɪləti] — способность

Absorb [əbˈzɔːrb] — поглощать, впитывать

[əkˈseləreɪt] — ускорять

Accent [ˈæksent] — акцент, ударение

[əkˈsept] — принимать

Access [ˈækses] — доступ

Анна Петрова, преподаватель английского языка Помню случай с моей студенткой Машей, которая готовилась к поездке в США по программе обмена. У неё возникали проблемы с запоминанием слов на A. Мы создали специальную систему: каждый день она добавляла в свой словарик по 3 новых слова, начинающихся с этой буквы, и составляла с ними предложения. Через месяц её словарный запас пополнился на 90+ слов, а изначальная тревога перед поездкой сменилась уверенностью. В Бостоне она легко влилась в языковую среду, поскольку базовые слова на A (about, after, always, anyway) стали для неё естественными. "Эти простые слова открыли мне дверь в реальный английский," — сказала Маша после возвращения.

Для более эффективного запоминания слов полезно группировать их по смыслу или использовать ассоциации. Например, можно объединить слова, связанные с образованием: academy, academic, achieve, acknowledge.

Также рекомендуется обратить внимание на короткие, но чрезвычайно употребительные слова:

[æd] — добавлять

Age [eɪdʒ] — возраст

[eɪd] — помощь

Aim [eɪm] — цель, целиться

[eər] — воздух

Allow [əˈlaʊ] — позволять

Распространённые английские глаголы на букву A

Глаголы — двигатели языка, они придают динамику и действие нашей речи. Английские глаголы, начинающиеся с буквы A, включают множество высокочастотных слов, которые встречаются практически в каждом разговоре или тексте.

Глагол Перевод Пример употребления Accept Принимать I accept your apology. (Я принимаю твои извинения.) Achieve Достигать She achieved her goal. (Она достигла своей цели.) Act Действовать We must act quickly. (Мы должны действовать быстро.) Add Добавлять Add some salt to the soup. (Добавь немного соли в суп.) Adjust Регулировать You need to adjust the settings. (Тебе нужно отрегулировать настройки.) Admire Восхищаться I admire your courage. (Я восхищаюсь твоим мужеством.) Admit Признавать He admitted his mistake. (Он признал свою ошибку.)

Среди глаголов на A также стоит выделить те, которые часто используются в бизнес-контексте и формальной коммуникации:

— размещать, приспосабливать: Our hotel can accommodate up to 200 guests. (Наш отель может разместить до 200 гостей.)

— выполнять, достигать: She accomplished all her tasks ahead of schedule. (Она выполнила все задания раньше срока.)

Для повседневного общения особенно полезны следующие глаголы:

— спрашивать: Don't be afraid to ask questions. (Не бойся задавать вопросы.)

— отвечать: Please answer my email. (Пожалуйста, ответь на мое письмо.)

— спорить: They always argue about politics. (Они всегда спорят о политике.)

— прибывать: The train arrives at 9 PM. (Поезд прибывает в 9 вечера.)

При изучении глаголов обращайте внимание на их формы в прошедшем времени и причастия. Например, глагол "arise" (возникать) имеет неправильные формы: arose (прошедшее время) и arisen (причастие прошедшего времени).

Полезные прилагательные на A в английском языке

Прилагательные придают речи яркость и выразительность, позволяя точнее передать характеристики предметов и явлений. Английский язык богат прилагательными, начинающимися с буквы A, которые помогут вам разнообразить свой лексикон. 🌈

Начнем с базовых, наиболее употребительных прилагательных:

— способный: She is able to speak five languages. (Она способна говорить на пяти языках.)

— отсутствующий: He was absent from school yesterday. (Вчера его не было в школе.)

— абсолютный: This is an absolute truth. (Это абсолютная истина.)

— академический: Her academic achievements are impressive. (Её академические достижения впечатляют.)

Для описания характера и личностных качеств человека подойдут следующие прилагательные:

Прилагательное Значение Пример использования Adaptable Гибкий, приспосабливаемый Children are highly adaptable to new situations. (Дети легко приспосабливаются к новым ситуациям.) Adventurous Предприимчивый, любящий приключения She has an adventurous spirit. (У неё авантюрный дух.) Affectionate Ласковый, нежный Dogs are affectionate animals. (Собаки — ласковые животные.) Ambitious Амбициозный He is an ambitious young man. (Он амбициозный молодой человек.) Amiable Дружелюбный, любезный Her amiable nature makes her popular. (Её дружелюбный характер делает её популярной.) Analytical Аналитический She has an analytical mind. (У неё аналитический склад ума.) Articulate Чётко выражающий мысли He is an articulate speaker. (Он чётко выражает свои мысли при выступлении.)

Особое внимание стоит уделить прилагательным, которые могут быть полезны при описании предметов, ситуаций и явлений:

— обильный: The region has abundant natural resources. (В регионе имеются обильные природные ресурсы.)

— доступный: The beach is accessible by public transport. (На пляж можно добраться общественным транспортом.)

— очаровательный: What an adorable little kitten! (Какой очаровательный котёнок!)

— продвинутый, передовой: This is advanced technology. (Это передовая технология.)

— доступный по цене: We need affordable housing solutions. (Нам нужны доступные по цене жилищные решения.)

Многие прилагательные на A имеют негативные коннотации, что полезно для выражения критики или описания проблемных ситуаций:

— резкий, внезапный: His departure was abrupt. (Его уход был внезапным.)

— абсурдный: That's an absurd suggestion. (Это абсурдное предложение.)

— агрессивный: The dog became aggressive when threatened. (Собака становится агрессивной, когда ей угрожают.)

Часто используемые существительные на A в английском

Существительные составляют основу любого языка, обозначая предметы, явления, понятия и идеи. Английские существительные, начинающиеся с буквы A, охватывают широкий спектр тем и областей знаний. 📚

Рассмотрим наиболее употребительные существительные, которые необходимо знать для повседневного общения:

— счёт, аккаунт: I need to create an online account. (Мне нужно создать онлайн-аккаунт.)

— действие: We need to take action now. (Нам нужно действовать сейчас.)

— деятельность, активность: What activities do you enjoy? (Какие виды деятельности тебе нравятся?)

— адрес: What's your home address? (Какой у тебя домашний адрес?)

— взрослый: The ticket costs $10 for adults. (Билет стоит 10 долларов для взрослых.)

Михаил Васильев, переводчик-синхронист В первые годы моей карьеры переводчика я столкнулся с серьёзной проблемой: во время синхронного перевода некоторые английские слова просто "выпадали" из памяти в самый неподходящий момент. Особенно сложными оказались абстрактные существительные на букву А. Я разработал систему: разделил все существительные на тематические группы и ежедневно прорабатывал по одной группе. Например, в понедельник — административные термины (administration, authority, appointment), во вторник — академические (academia, achievement, analysis) и т.д. Через три месяца такой практики я заметил, что слова на А больше не вызывают затруднений. Более того, на международной конференции в Брюсселе мой бельгийский коллега даже спросил, не учился ли я в Оксфорде — настолько точно я подбирал нюансы перевода таких слов как "accountability" и "aptitude".

Существительные на A, связанные с людьми и профессиями:

/ — актёр/актриса: He is a famous actor. (Он известный актёр.)

— подросток: Adolescents often struggle with peer pressure. (Подростки часто сталкиваются с давлением сверстников.)

— агент: She works as a real estate agent. (Она работает агентом по недвижимости.)

— спортсмен: Professional athletes train daily. (Профессиональные спортсмены тренируются ежедневно.) Author — автор: Who is the author of this book? (Кто автор этой книги?)

Абстрактные понятия и концепции, начинающиеся с A:

— способность: She has the ability to learn quickly. (У неё есть способность быстро учиться.)

— доступ: Do you have access to the building? (У тебя есть доступ в здание?)

— достижение: This is a remarkable achievement. (Это замечательное достижение.)

— преимущество: Knowledge of languages gives you an advantage. (Знание языков даёт вам преимущество.)

— приключение: Life is an adventure. (Жизнь — это приключение.)

Устойчивые выражения и фразы с английскими словами на A

Устойчивые выражения и идиомы — это особые обороты речи, значение которых не всегда можно понять из составляющих их слов. Они придают языку колорит, образность и демонстрируют ваше глубокое знание языковых нюансов. 🗣️

Рассмотрим популярные устойчивые выражения, включающие слова на букву A:

Выражение Буквальный перевод Значение Пример использования Above board Над доской Честно, открыто All our dealings are completely above board. (Все наши сделки абсолютно честны.) Add fuel to the fire Подливать масла в огонь Усугублять ситуацию His comments only added fuel to the fire. (Его комментарии только усугубили ситуацию.) Against the clock Против часов В спешке, наперегонки со временем We're working against the clock to meet the deadline. (Мы работаем наперегонки со временем, чтобы уложиться в срок.) All ears Весь уши Внимательно слушать I'm all ears for your suggestion. (Я внимательно слушаю твое предложение.) Apple of one's eye Яблоко чьего-то глаза Любимчик, предмет обожания His daughter is the apple of his eye. (Его дочь — его любимица.) At the drop of a hat По брошенной шляпе Мгновенно, без колебаний She's ready to help at the drop of a hat. (Она готова помочь без малейших колебаний.)

Идиомы с глаголами на букву A особенно полезны в разговорной речи:

— действовать согласно: You should act on this information immediately. (Тебе следует немедленно действовать согласно этой информации.)

— иметь смысл: Something doesn't add up in his story. (Что-то не складывается в его истории.)

Устойчивые словосочетания с существительными на A:

— отвечать за: You'll have to answer for your actions. (Тебе придется отвечать за свои действия.)

— учебный год: The academic year begins in September. (Учебный год начинается в сентябре.)

Фразы с прилагательными на A:

— план действий: We need to develop an action plan. (Нам нужно разработать план действий.)

— абсолютно необходимый: Your presence is absolutely necessary at the meeting. (Твое присутствие на встрече абсолютно необходимо.)

Устойчивые выражения с наречиями и предлогами на A:

— прежде всего: Above all, we value honesty. (Прежде всего, мы ценим честность.)

— согласно: According to recent studies, exercise improves mental health. (Согласно недавним исследованиям, физические упражнения улучшают психическое здоровье.)

— в конце концов, все-таки: He didn't come after all. (В конце концов, он не пришел.)