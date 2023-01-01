Which или What: ключевое различие для правильных вопросов

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свою грамматическую точность и навыки общения Путаница между "which" и "what" преследует даже продвинутых студентов английского языка. Эти два вопросительных слова часто становятся камнем преткновения, заставляя заминаться в середине разговора или зависать над письменным сообщением. Понимание тонкой грани между ними не только улучшает грамматическую точность, но и придаёт речи ту естественность, которая отличает свободно владеющих языком от вечных учеников. Разобраться в правилах использования этих слов проще, чем кажется — нужно лишь уловить ключевой принцип выбора и закрепить его практикой. 🧠

Ключевые грамматические различия между which и what

Основное различие между "which" и "what" заключается в ограниченности выбора. "Which" используется, когда выбор происходит из определенного, ограниченного количества вариантов, а "what" — когда количество вариантов неограниченно или неизвестно.

Представьте, что вы стоите перед полкой с тремя книгами и вас спрашивают: "Which book would you like to read?" (Какую из этих книг ты хотел бы прочитать?). Здесь "which" уместно, поскольку выбор ограничен видимыми тремя книгами. Если же вопрос звучит: "What book would you like for your birthday?" (Какую книгу ты хотел бы получить на день рождения?), здесь правильно использовать "what", поскольку спрашивающий не ограничивает выбор конкретным набором книг — подарить могут любую из тысяч существующих книг. 📚

Критерий WHICH WHAT Диапазон выбора Ограниченный, известный Неограниченный, неизвестный Знание опций Опции известны заранее Опции неизвестны или неограниченны Функция в предложении Чаще местоимение, иногда детерминатив Может быть местоимением, прилагательным, наречием

Когда мы применяем эти слова в вопросах, важно также учитывать контекст разговора:

Контекст выбора : "Which" указывает на выбор из группы, "what" — на определение или описание.

: "Which" указывает на выбор из группы, "what" — на определение или описание. Конкретность : "Which" предполагает более конкретный ответ из существующих вариантов.

: "Which" предполагает более конкретный ответ из существующих вариантов. Определительная функция: "Which" часто используется в определительных придаточных предложениях.

Елена Петрова, методист по английскому языку Однажды на уроке с продвинутой группой я провела эксперимент. Разложила на столе 5 разных фруктов и спросила: "What fruit do you like the most?" Студенты начали называть фрукты, включая те, которых не было на столе. Затем я изменила вопрос: "Which fruit from this table do you prefer?" И тут все указали только на представленные варианты. Этот простой эксперимент мгновенно прояснил для них разницу между "what" и "which". Кстати, я заметила, что даже после нескольких лет изучения языка многие продолжают путать эти слова в спонтанной речи — настолько укоренился дословный перевод с русского, где мы используем одно слово "какой" для обоих случаев.

Основные правила употребления which в английском языке

"Which" употребляется в ситуациях, когда выбор осуществляется из конечного, известного множества вариантов. Этот нюанс является ключевым для правильного применения данного вопросительного слова. 🔍

Основные случаи употребления "which" включают:

Выбор из группы: "Which smartphone do you have: iPhone or Samsung?" (когда варианты известны) Определительные придаточные предложения: "The book which I bought yesterday is fascinating." (указание на конкретную книгу) В сочетании с предлогами: "In which hotel are you staying?" (выбор из ограниченного числа отелей) Для уточнения при наличии вариантов: "Which restaurant did you choose for the celebration?" (предполагается, что был выбор среди конкретных ресторанов)

Обратите внимание, что "which" может функционировать как вопросительное местоимение и как относительное местоимение. В вопросах оно используется для запроса выбора из известных вариантов, а в относительных придаточных предложениях — для уточнения или дополнительной информации о существительном.

Важно также учитывать, что "which" часто сочетается с существительными: "Which book did you read?" В таких случаях оно выступает в роли вопросительного определителя.

Функция "which" в предложении Пример Пояснение Вопросительное местоимение Which is your car? Запрос о выборе из видимых или известных машин Относительное местоимение The car which I bought is red. Указывает на конкретную машину, о которой идёт речь Вопросительное прилагательное Which color do you prefer? Запрос о предпочтении из предполагаемого ряда цветов

Когда использовать what: ситуации и контексты

Вопросительное слово "what" используется в гораздо более широком диапазоне ситуаций, чем "which". Ключевое отличие — "what" подразумевает неограниченный, часто неопределённый выбор, либо запрос информации о сущности предмета или явления. 🌟

Основные контексты использования "what" включают:

Запрос идентификации: "What is this object?" (Что это за предмет?) Определение профессии или рода занятий: "What does she do for a living?" (Чем она занимается?) Вопросы о качествах и свойствах: "What kind of music do you like?" (Какую музыку ты любишь?) Выяснение мнения: "What do you think about the new policy?" (Что ты думаешь о новой политике?) В восклицаниях: "What a beautiful day!" (Какой прекрасный день!)

"What" также используется в ряде устойчивых выражений и идиом, таких как "what's up?", "what if", "what about", которые имеют свои специфические значения и применения.

Интересно отметить, что "what" может функционировать как:

Местоимение : "What did you say?" (Что ты сказал?)

: "What did you say?" (Что ты сказал?) Определитель : "What time is it?" (Который час?)

: "What time is it?" (Который час?) Наречие: "What with his new job and the baby, he's very busy." (С его новой работой и ребёнком он очень занят.)

В отличие от "which", "what" часто используется, когда спрашивающий не имеет предварительной информации о предмете вопроса или когда спектр возможных ответов практически безграничен.

Алексей Сорокин, переводчик-синхронист На международной конференции я столкнулся с ситуацией, которая идеально иллюстрирует разницу между "what" и "which". Один из спикеров, не являющийся носителем языка, постоянно путал эти слова, что приводило к забавным недоразумениям. Когда он спросил аудиторию: "What option you prefer?" без уточнения контекста, аудитория была в замешательстве — о каких опциях идет речь? Когда же модератор переформулировал вопрос: "Which of the three options presented earlier do you prefer?", всё сразу встало на свои места. Этот случай наглядно показывает, как неправильное использование вопросительных слов может влиять на эффективность коммуникации. В моей практике такие нюансы иногда становятся решающими при передаче точного смысла высказывания.

Сравнение which и what на практических ситуациях

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, в которых выбор между "which" и "what" может вызвать затруднения, и проанализируем правильное употребление каждого из них. 🎯

Ситуация 1: В ресторане

"What would you like to eat?" — правильно, так как меню предлагает большой, практически неограниченный выбор блюд.

"Which dessert would you prefer: cheesecake or tiramisu?" — правильно, поскольку выбор ограничен двумя конкретными вариантами.

Ситуация 2: При планировании отпуска

"What country would you like to visit?" — правильно, когда нет ограничений в выборе стран.

"Which country would you prefer to visit: Spain or Italy?" — правильно, когда выбор сужен до конкретных стран.

Ситуация 3: В магазине

"What size do you wear?" — правильно, когда спрашивают о размере в общем.

"Which size fits you better: medium or large?" — правильно, когда предлагается выбрать из конкретных размеров.

Ситуация 4: На работе

"What is your job?" — правильно для вопроса о профессии в целом.

"Which department do you work in?" — правильно, когда речь идёт о конкретных подразделениях компании.

Важно отметить, что выбор между "which" и "what" может также зависеть от информации, которой обладает говорящий на момент задания вопроса. Если говорящий знает о наличии определенных вариантов, то более вероятно использование "which". Если же диапазон вариантов неизвестен или неограничен, то предпочтительнее "what".

Также интересно, что в некоторых контекстах оба слова могут быть приемлемы, но с небольшой разницей в оттенке значения:

"What car do you drive?" — общий вопрос о марке/модели автомобиля.

"Which car do you drive?" — предполагает, что спрашивающий знает, что у собеседника есть несколько автомобилей, и интересуется, какой из них тот обычно использует.

Типичные ошибки при выборе между which и what

Несмотря на кажущуюся простоту правил, многие изучающие английский язык регулярно допускают ошибки при использовании "which" и "what". Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️

Ошибка 1: Игнорирование контекста ограниченного выбора

Неправильно: "What option do you recommend?" (когда речь идёт о конкретных, ранее обозначенных вариантах)

Правильно: "Which option do you recommend?" (когда варианты ограничены и известны)

Ошибка 2: Некорректное использование в определительных придаточных предложениях

Неправильно: "The book what I read last night was amazing."

Правильно: "The book which/that I read last night was amazing."

Ошибка 3: Смешивание в устойчивых выражениях

Неправильно: "Which time is it?" или "Which about going to the cinema?"

Правильно: "What time is it?" и "What about going to the cinema?"

Ошибка 4: Буквальный перевод с родного языка Многие студенты переводят вопросительное слово "какой" с русского языка, не учитывая контекст ограниченного или неограниченного выбора в английском.

Ошибка 5: Ошибочное использование при запросе мнения

Неправильно: "Which do you think about the new policy?"

Правильно: "What do you think about the new policy?"

Чтобы избежать этих ошибок, полезно развивать языковое чутьё через активное чтение и прослушивание аутентичных материалов. Обратите внимание на контексты, в которых носители языка используют "which" и "what", и старайтесь анализировать, почему в каждом конкретном случае используется то или иное слово.

Регулярная практика в реальных коммуникативных ситуациях также поможет закрепить правильные языковые модели и избежать типичных ошибок. Не бойтесь просить корректировки у преподавателей или носителей языка — это ценная обратная связь для вашего языкового прогресса.