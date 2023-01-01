Python: как распаковать zip-файл – все методы с примерами кода

import zipfile import os import json import csv import logging from datetime import datetime # Настройка логирования logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(message)s') logger = logging.getLogger() class DataValidator: """Класс для валидации данных из архивов""" def __init__(self): self.valid_count = 0 self.invalid_count = 0 def process_archive(self, zip_path, output_dir): """Обработка архива с данными""" try: if not zipfile.is_zipfile(zip_path): logger.error(f"{zip_path} не является zip-архивом") return False # Создаем директории для выходных данных os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) valid_dir = os.path.join(output_dir, "valid") invalid_dir = os.path.join(output_dir, "invalid") os.makedirs(valid_dir, exist_ok=True) os.makedirs(invalid_dir, exist_ok=True) # Сбрасываем счетчики self.valid_count = 0 self.invalid_count = 0 # Извлекаем и валидируем каждый файл with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_ref: for file_info in zip_ref.infolist(): # Пропускаем директории if file_info.filename.endswith('/'): continue # Определяем тип файла по расширению file_ext = os.path.splitext(file_info.filename)[1].lower() if file_ext == '.json': self._process_json(zip_ref, file_info, valid_dir, invalid_dir) elif file_ext == '.csv': self._process_csv(zip_ref, file_info, valid_dir, invalid_dir) else: # Просто копируем другие файлы без валидации zip_ref.extract(file_info, valid_dir) logger.info(f"Обработка завершена. Валидных: {self.valid_count}, невалидных: {self.invalid_count}") return True except Exception as e: logger.error(f"Ошибка при обработке архива {zip_path}: {str(e)}") return False def _process_json(self, zip_ref, file_info, valid_dir, invalid_dir): """Обработка и валидация JSON-файлов""" try: with zip_ref.open(file_info.filename) as f: data = json.load(f) # Пример правила валидации: проверяем наличие обязательных полей required_fields = ['id', 'name', 'timestamp'] if all(field in data for field in required_fields): # Данные валидны output_dir = valid_dir self.valid_count += 1 else: # Данные не прошли валидацию output_dir = invalid_dir self.invalid_count += 1 # Извлекаем файл в соответствующую директорию zip_ref.extract(file_info, output_dir) except json.JSONDecodeError: logger.warning(f"Невалидный JSON в файле {file_info.filename}") zip_ref.extract(file_info, invalid_dir) self.invalid_count += 1 except Exception as e: logger.error(f"Ошибка при обработке {file_info.filename}: {str(e)}") zip_ref.extract(file_info, invalid_dir) self.invalid_count += 1 def _process_csv(self, zip_ref, file_info, valid_dir, invalid_dir): """Обработка и валидация CSV-файлов""" try: with zip_ref.open(file_info.filename) as f: # Создаем текстовый wrapper для CSV-ридера text_f = (line.decode('utf-8') for line in f) csv_reader = csv.reader(text_f) # Проверяем заголовок header = next(csv_reader, None) if header is None or len(header) < 3: # Минимум 3 столбца zip_ref.extract(file_info, invalid_dir) self.invalid_count += 1 else: # Файл валиден zip_ref.extract(file_info, valid_dir) self.valid_count += 1 except Exception as e: logger.error(f"Ошибка при обработке CSV {file_info.filename}: {str(e)}") zip_ref.extract(file_info, invalid_dir) self.invalid_count += 1 # Пример использования if __name__ == "__main__": validator = DataValidator() validator.process_archive("data_submissions.zip", "./processed_data")