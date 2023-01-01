Refuse to do и формы на -ing: ключевые отличия и применение#Изучение английского #Лингвистика и текст
Английская грамматика — как дорогой швейцарский часовой механизм, где каждая деталь играет свою роль. Особое место в этом механизме занимают конструкции с "refuse to" и формами на "-ing", которые при внешнем сходстве имеют принципиально разное применение. Знание этих грамматических тонкостей отличает продвинутого пользователя языка от начинающего. Овладев секретами их использования, вы сможете не только избежать распространённых ошибок, но и значительно обогатить свою речь, выражая нюансы смысла, недоступные при базовом владении языком. 🧠
Refuse to do: основные правила и контексты применения
Конструкция "refuse to do" — одна из базовых в английском языке, выражающая сознательное решение не выполнять действие. В её основе лежит глагол "refuse" (отказываться), после которого следует инфинитив с частицей "to". Эта структура подчёркивает целенаправленное решение субъекта, его волевой акт.
Разберём основные контексты применения данной конструкции:
- Выражение категорического отказа: "She refused to sign the document" (Она отказалась подписывать документ).
- Отклонение предложения: "He refused to accept their apology" (Он отказался принять их извинения).
- Сопротивление давлению: "The witness refused to testify against his brother" (Свидетель отказался давать показания против своего брата).
- Отрицание необходимости: "The company refused to take responsibility for the accident" (Компания отказалась взять на себя ответственность за аварию).
Ключевой аспект использования "refuse to" — это сознательность и преднамеренность отказа. Субъект осознанно принимает решение не выполнять действие, обозначенное инфинитивом.
|Форма
|Структура
|Пример
|Утвердительная
|Subject + refuse(s) + to + verb
|I refuse to compromise my principles.
|Отрицательная
|Subject + do/does/did not + refuse + to + verb
|He did not refuse to help us.
|Вопросительная
|Do/Does/Did + subject + refuse + to + verb?
|Did she refuse to participate?
|Прошедшее время
|Subject + refused + to + verb
|They refused to make any concessions.
При использовании "refuse to" следует помнить о нескольких грамматических особенностях:
- После "refuse" всегда следует инфинитив с "to", никогда не используется герундий.
- В отрицательной форме отрицание относится к глаголу "refuse", а не к инфинитиву: "I don't refuse to help" означает "Я не отказываюсь помочь".
- В вопросительной форме вспомогательный глагол (do, does, did) используется с глаголом "refuse", а инфинитив следует за ним.
Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к важному собеседованию в международной компании. Она постоянно делала ошибку, говоря "I refuse doing overtime work" вместо корректного "I refuse to do overtime work". На собеседовании её спросили о готовности к переработкам, и благодаря нашим тренировкам она уверенно ответила: "While I understand the importance of meeting deadlines, I generally refuse to work unpaid overtime on a regular basis." Чёткость формулировки произвела впечатление на интервьюера, и Мария получила предложение о работе, причём с чётко оговоренными условиями относительно сверхурочных. Этот случай показывает, насколько важно правильное использование конструкции "refuse to" для точного выражения своей позиции.
Формы на -ing: когда и как использовать герундий
Герундий — глагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые свойства глагола. В контексте нашей темы особенно важно понимать, когда после определённых глаголов требуется использовать именно герундий, а не инфинитив. 🔄
Существует ряд глаголов, после которых традиционно используется герундий:
- Admit: "He admitted stealing the money" (Он признался в краже денег).
- Avoid: "She avoids speaking in public" (Она избегает публичных выступлений).
- Consider: "They are considering moving to another city" (Они рассматривают возможность переезда в другой город).
- Deny: "The suspect denied breaking into the house" (Подозреваемый отрицал, что проник в дом).
- Enjoy: "I enjoy swimming in the ocean" (Мне нравится плавать в океане).
- Finish: "Have you finished writing your report?" (Ты закончил писать отчёт?).
- Suggest: "The doctor suggested taking more vitamins" (Врач предложил принимать больше витаминов).
Герундий используется и в других грамматических конструкциях:
- После предлогов: "I'm interested in learning Japanese" (Я заинтересован в изучении японского).
- В качестве подлежащего: "Reading helps improve vocabulary" (Чтение помогает улучшить словарный запас).
- После определённых выражений: "It's no use crying over spilt milk" (Нет смысла плакать над пролитым молоком).
В отличие от "refuse to", которое выражает сознательное решение, герундий часто используется для обозначения действий как процессов или концепций, а не конкретных волевых актов.
Рассмотрим группу глаголов, после которых используется именно герундий, а не инфинитив:
|Категория глаголов
|Примеры
|Пример с герундием
|Глаголы, выражающие предпочтения
|enjoy, like, love, prefer, hate
|She enjoys playing the piano.
|Глаголы, обозначающие завершение
|finish, complete, stop
|He finished reading the book.
|Глаголы, связанные с отрицанием
|deny, avoid, miss
|They denied stealing the documents.
|Глаголы, выражающие продолжительность
|keep, keep on, continue
|Please keep working on this project.
Важно отметить: несмотря на то, что "refuse" не принимает герундий, существует множество контекстов, где другие глаголы требуют именно формы на -ing. Понимание этих различий критически важно для грамотного построения речи на английском языке.
Ключевые отличия между refuse to do и формами на -ing
Принципиальное различие между конструкциями "refuse to do" и формами на "-ing" лежит не только в грамматической структуре, но и в семантических нюансах, которые они передают. Понимание этих отличий позволяет говорящему точнее выражать свои мысли и избегать смысловых искажений. 🔍
Рассмотрим основные отличия:
- Грамматическая структура: "Refuse" требует инфинитива с частицей "to", в то время как многие другие глаголы сочетаются с герундием. Это не произвольное правило, а отражение логики языка.
- Смысловые оттенки: "Refuse to do" подчёркивает сознательное решение и волевой акт, тогда как герундий часто указывает на действие как процесс или концепцию.
- Временная перспектива: "Refuse to do" обычно ориентировано на будущее (отказ совершить действие, которое ещё не произошло), в то время как герундий может относиться к прошлым, настоящим или абстрактным действиям.
- Субъективность: "Refuse to do" предполагает явное субъективное решение, а герундий может использоваться в более объективных, нейтральных контекстах.
Сравним эти конструкции на конкретных примерах:
- "He refused to pay for dinner" (Он отказался платить за ужин) — сознательное решение не выполнять действие.
"He denied paying for dinner" (Он отрицал, что платил за ужин) — отрицание факта, который уже произошёл или предполагается.
- "She refused to speak to reporters" (Она отказалась разговаривать с репортёрами) — активное решение не вступать в контакт.
- "She avoided speaking to reporters" (Она избегала разговоров с репортёрами) — акцент на процессе уклонения, который мог включать разные тактики.
В некоторых случаях замена одной конструкции на другую полностью меняет смысл высказывания:
- "I remember to lock the door" (Я помню, что нужно запереть дверь) — говорящий помнит о необходимости совершить действие.
- "I remember locking the door" (Я помню, как запирал дверь) — говорящий помнит, что уже совершил действие.
Ирина Соколова, переводчик-синхронист на международных конференциях
Однажды на переговорах между российской и американской делегациями произошла показательная ситуация. Представитель российской стороны сказал: "Мы отказываемся рассматривать такие условия". Переводя эту фразу, я выбрала конструкцию "We refuse to consider these terms", подчеркнув твёрдую позицию делегации. Американская сторона отреагировала очень серьёзно, восприняв это как ультиматум. После перерыва российский представитель уточнил, что имел в виду скорее "Нам неинтересно обсуждать эти условия, но мы открыты к другим предложениям". Тогда я перевела это как "We are not interested in discussing these particular terms, but we are open to other proposals", используя герундий и совершенно иную конструкцию. Этот случай наглядно показал, как выбор между "refuse to" и формами на "-ing" влияет на восприятие сообщения и может иметь реальные последствия в коммуникации.
Типичные ошибки в употреблении refuse to и герундия
При изучении английской грамматики многие совершают характерные ошибки, связанные с употреблением "refuse to" и герундия. Понимание этих ошибок поможет избежать их в собственной речи. ⚠️
Ошибка #1: Использование герундия после "refuse" Неверно: "He refused going to the party." Верно: "He refused to go to the party." Глагол "refuse" всегда требует инфинитива с "to", а не герундия.
Ошибка #2: Использование инфинитива после глаголов, требующих герундия Неверно: "I enjoy to read books." Верно: "I enjoy reading books." Глаголы like "enjoy", "avoid", "finish" требуют герундия, а не инфинитива.
Ошибка #3: Смешение конструкций с разными значениями Неверно: "I stopped to smoke" (если имеется в виду прекращение привычки) Верно: "I stopped smoking" (прекращение привычки) "I stopped to smoke" означает "Я остановился, чтобы покурить" (совсем другой смысл).
Ошибка #4: Неправильное использование отрицания с "refuse" Неверно: "I refuse to not go there" (двойное отрицание создаёт путаницу) Верно: "I refuse to stay away" или "I insist on going there" Отрицание лучше выражать через позитивную форму противоположного действия.
Особую сложность представляют глаголы, которые могут принимать как инфинитив, так и герундий, но с разными значениями:
|Глагол
|С инфинитивом
|С герундием
|remember
|I remembered to call her (я вспомнил, что надо позвонить — будущее действие)
|I remembered calling her (я вспомнил, как звонил — прошлое действие)
|forget
|I forgot to lock the door (я забыл запереть дверь — действие не совершено)
|I forgot locking the door (я забыл, что запер дверь — действие совершено)
|stop
|She stopped to rest (она остановилась, чтобы отдохнуть — цель)
|She stopped resting (она перестала отдыхать — прекращение действия)
|try
|Try to call him (попробуй позвонить ему — попытка совершить действие)
|Try calling him (попробуй позвонить ему — один из методов решения проблемы)
Ещё одна распространённая ошибка — неправильное использование предлогов перед герундиями:
- Неверно: "I'm interested to learn Spanish."
- Верно: "I'm interested in learning Spanish." (после "interested" требуется предлог "in" и герундий)
Для глагола "refuse" характерны следующие ошибки у русскоговорящих студентов:
- Пропуск частицы "to": "I refuse go there" (неверно) → "I refuse to go there" (верно)
- Использование страдательного залога: "This request was refused to be processed" (неуклюже) → "They refused to process this request" (лучше)
- Неверное использование в условных предложениях: "If you will refuse to cooperate" (неверно) → "If you refuse to cooperate" (верно)
Практические рекомендации: как запомнить разницу навсегда
Освоить правильное использование "refuse to" и форм на "-ing" можно с помощью систематического подхода и эффективных мнемонических приёмов. Представляю набор практических рекомендаций, которые помогут закрепить эти знания навсегда. 🎯
Создайте персональный список глаголов Заведите блокнот или файл, где вы разделите глаголы на категории:
- Глаголы, требующие инфинитива с "to" (refuse, agree, decide, hope)
- Глаголы, требующие герундия (enjoy, avoid, consider, finish)
- Глаголы, которые могут использоваться с обеими формами, но с разными значениями (remember, forget, stop) Регулярно пополняйте этот список по мере изучения новых глаголов.
Используйте мнемонические правила Для "refuse to" можно запомнить: "REfuse points TO the future" (отказ направлен к будущему действию, которое не произойдёт). Для герундия: "ING is a thING" (формы на -ing ближе к существительным, они обозначают действия как понятия).
Практикуйте через контрастные пары Составляйте предложения, где одна и та же ситуация выражается разными способами:
- "He refused to answer the question" vs. "He avoided answering the question"
- "I decided to quit smoking" vs. "I considered quitting smoking" Анализируйте, как меняется оттенок смысла при изменении конструкции.
Используйте технику ассоциаций Представьте, что "refuse to" — это закрытая дверь с табличкой "Не входить", символизирующая твёрдый отказ. Герундий представьте как циклический процесс (отсюда и окончание -ing, указывающее на продолжительность).
Применяйте правило "Один день — одна конструкция" В течение дня сознательно используйте в речи и письме конкретную конструкцию как можно чаще. На следующий день переключитесь на другую. Этот подход поможет автоматизировать правильное употребление.
Проверяйте себя с помощью трансформационных упражнений Возьмите предложение с "refuse to" и попробуйте выразить ту же мысль, используя герундий с другим глаголом:
- "The client refused to pay the invoice" → "The client avoided paying the invoice"
- "She refused to comment on the situation" → "She denied commenting on the situation"
Слушайте аутентичную речь носителей языка Обращайте особое внимание на то, как носители используют эти конструкции в реальных ситуациях. Отмечайте контексты и оттенки значений.
Для глубокого понимания различий между "refuse to" и герундием полезно провести самоанализ вашей родной речи:
- Когда вы говорите "я отказываюсь это делать", каков ваш мотив? Обычно это сознательное решение, волевой акт.
- Когда вы говорите "мне нравится плавание", вы обычно имеете в виду процесс или концепцию, а не конкретное действие.
Помните: правильное использование грамматических конструкций приходит не только через заучивание правил, но и через понимание логики языка и регулярную практику. Последовательно применяя эти рекомендации, вы сможете преодолеть трудности и использовать "refuse to" и формы на "-ing" с уверенностью и точностью.
Правильное использование конструкций "refuse to" и форм на "-ing" — это не просто вопрос грамматической точности, но и ключевой инструмент для передачи тонких оттенков смысла. Понимание разницы между волевым отказом (refuse to do) и обозначением процессов или концепций (формы на -ing) позволяет говорящему точнее выражать свои мысли и намерения. Овладев этими грамматическими нюансами, вы переходите на качественно новый уровень владения английским языком, где грамматика становится не препятствием, а мощным средством для формулирования именно тех мыслей, которые вы хотите донести до собеседника.