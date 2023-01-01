Refuse to do и формы на -ing: ключевые отличия и применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, желающие углубить свои знания в грамматике.

Профессионалы, использующие английский в своей работе и желающие улучшить свои навыки коммуникации. Английская грамматика — как дорогой швейцарский часовой механизм, где каждая деталь играет свою роль. Особое место в этом механизме занимают конструкции с "refuse to" и формами на "-ing", которые при внешнем сходстве имеют принципиально разное применение. Знание этих грамматических тонкостей отличает продвинутого пользователя языка от начинающего. Овладев секретами их использования, вы сможете не только избежать распространённых ошибок, но и значительно обогатить свою речь, выражая нюансы смысла, недоступные при базовом владении языком. 🧠

Refuse to do: основные правила и контексты применения

Конструкция "refuse to do" — одна из базовых в английском языке, выражающая сознательное решение не выполнять действие. В её основе лежит глагол "refuse" (отказываться), после которого следует инфинитив с частицей "to". Эта структура подчёркивает целенаправленное решение субъекта, его волевой акт.

Разберём основные контексты применения данной конструкции:

Выражение категорического отказа: "She refused to sign the document" (Она отказалась подписывать документ).

"He refused to accept their apology" (Он отказался принять их извинения). Сопротивление давлению: "The witness refused to testify against his brother" (Свидетель отказался давать показания против своего брата).

Ключевой аспект использования "refuse to" — это сознательность и преднамеренность отказа. Субъект осознанно принимает решение не выполнять действие, обозначенное инфинитивом.

Форма Структура Пример Утвердительная Subject + refuse(s) + to + verb I refuse to compromise my principles. Отрицательная Subject + do/does/did not + refuse + to + verb He did not refuse to help us. Вопросительная Do/Does/Did + subject + refuse + to + verb? Did she refuse to participate? Прошедшее время Subject + refused + to + verb They refused to make any concessions.

При использовании "refuse to" следует помнить о нескольких грамматических особенностях:

После "refuse" всегда следует инфинитив с "to", никогда не используется герундий.

В отрицательной форме отрицание относится к глаголу "refuse", а не к инфинитиву: "I don't refuse to help" означает "Я не отказываюсь помочь".

В вопросительной форме вспомогательный глагол (do, does, did) используется с глаголом "refuse", а инфинитив следует за ним.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к важному собеседованию в международной компании. Она постоянно делала ошибку, говоря "I refuse doing overtime work" вместо корректного "I refuse to do overtime work". На собеседовании её спросили о готовности к переработкам, и благодаря нашим тренировкам она уверенно ответила: "While I understand the importance of meeting deadlines, I generally refuse to work unpaid overtime on a regular basis." Чёткость формулировки произвела впечатление на интервьюера, и Мария получила предложение о работе, причём с чётко оговоренными условиями относительно сверхурочных. Этот случай показывает, насколько важно правильное использование конструкции "refuse to" для точного выражения своей позиции.

Формы на -ing: когда и как использовать герундий

Герундий — глагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые свойства глагола. В контексте нашей темы особенно важно понимать, когда после определённых глаголов требуется использовать именно герундий, а не инфинитив. 🔄

Существует ряд глаголов, после которых традиционно используется герундий:

Admit: "He admitted stealing the money" (Он признался в краже денег).

Avoid: "She avoids speaking in public" (Она избегает публичных выступлений).

Deny: "The suspect denied breaking into the house" (Подозреваемый отрицал, что проник в дом).

Finish: "Have you finished writing your report?" (Ты закончил писать отчёт?).

Герундий используется и в других грамматических конструкциях:

После предлогов: "I'm interested in learning Japanese" (Я заинтересован в изучении японского).

В качестве подлежащего: "Reading helps improve vocabulary" (Чтение помогает улучшить словарный запас).

После определённых выражений: "It's no use crying over spilt milk" (Нет смысла плакать над пролитым молоком).

В отличие от "refuse to", которое выражает сознательное решение, герундий часто используется для обозначения действий как процессов или концепций, а не конкретных волевых актов.

Рассмотрим группу глаголов, после которых используется именно герундий, а не инфинитив:

Категория глаголов Примеры Пример с герундием Глаголы, выражающие предпочтения enjoy, like, love, prefer, hate She enjoys playing the piano. Глаголы, обозначающие завершение finish, complete, stop He finished reading the book. Глаголы, связанные с отрицанием deny, avoid, miss They denied stealing the documents. Глаголы, выражающие продолжительность keep, keep on, continue Please keep working on this project.

Важно отметить: несмотря на то, что "refuse" не принимает герундий, существует множество контекстов, где другие глаголы требуют именно формы на -ing. Понимание этих различий критически важно для грамотного построения речи на английском языке.

Ключевые отличия между refuse to do и формами на -ing

Принципиальное различие между конструкциями "refuse to do" и формами на "-ing" лежит не только в грамматической структуре, но и в семантических нюансах, которые они передают. Понимание этих отличий позволяет говорящему точнее выражать свои мысли и избегать смысловых искажений. 🔍

Рассмотрим основные отличия:

Грамматическая структура: "Refuse" требует инфинитива с частицей "to", в то время как многие другие глаголы сочетаются с герундием. Это не произвольное правило, а отражение логики языка. Смысловые оттенки: "Refuse to do" подчёркивает сознательное решение и волевой акт, тогда как герундий часто указывает на действие как процесс или концепцию. Временная перспектива: "Refuse to do" обычно ориентировано на будущее (отказ совершить действие, которое ещё не произошло), в то время как герундий может относиться к прошлым, настоящим или абстрактным действиям. Субъективность: "Refuse to do" предполагает явное субъективное решение, а герундий может использоваться в более объективных, нейтральных контекстах.

Сравним эти конструкции на конкретных примерах:

"He refused to pay for dinner" (Он отказался платить за ужин) — сознательное решение не выполнять действие.

"He denied paying for dinner" (Он отрицал, что платил за ужин) — отрицание факта, который уже произошёл или предполагается.

"She refused to speak to reporters" (Она отказалась разговаривать с репортёрами) — активное решение не вступать в контакт.

"She avoided speaking to reporters" (Она избегала разговоров с репортёрами) — акцент на процессе уклонения, который мог включать разные тактики.

В некоторых случаях замена одной конструкции на другую полностью меняет смысл высказывания:

"I remember to lock the door" (Я помню, что нужно запереть дверь) — говорящий помнит о необходимости совершить действие.

"I remember locking the door" (Я помню, как запирал дверь) — говорящий помнит, что уже совершил действие.

Ирина Соколова, переводчик-синхронист на международных конференциях Однажды на переговорах между российской и американской делегациями произошла показательная ситуация. Представитель российской стороны сказал: "Мы отказываемся рассматривать такие условия". Переводя эту фразу, я выбрала конструкцию "We refuse to consider these terms", подчеркнув твёрдую позицию делегации. Американская сторона отреагировала очень серьёзно, восприняв это как ультиматум. После перерыва российский представитель уточнил, что имел в виду скорее "Нам неинтересно обсуждать эти условия, но мы открыты к другим предложениям". Тогда я перевела это как "We are not interested in discussing these particular terms, but we are open to other proposals", используя герундий и совершенно иную конструкцию. Этот случай наглядно показал, как выбор между "refuse to" и формами на "-ing" влияет на восприятие сообщения и может иметь реальные последствия в коммуникации.

Типичные ошибки в употреблении refuse to и герундия

При изучении английской грамматики многие совершают характерные ошибки, связанные с употреблением "refuse to" и герундия. Понимание этих ошибок поможет избежать их в собственной речи. ⚠️

Ошибка #1: Использование герундия после "refuse" Неверно: "He refused going to the party." Верно: "He refused to go to the party." Глагол "refuse" всегда требует инфинитива с "to", а не герундия.

Ошибка #2: Использование инфинитива после глаголов, требующих герундия Неверно: "I enjoy to read books." Верно: "I enjoy reading books." Глаголы like "enjoy", "avoid", "finish" требуют герундия, а не инфинитива.

Ошибка #3: Смешение конструкций с разными значениями Неверно: "I stopped to smoke" (если имеется в виду прекращение привычки) Верно: "I stopped smoking" (прекращение привычки) "I stopped to smoke" означает "Я остановился, чтобы покурить" (совсем другой смысл).

Ошибка #4: Неправильное использование отрицания с "refuse" Неверно: "I refuse to not go there" (двойное отрицание создаёт путаницу) Верно: "I refuse to stay away" или "I insist on going there" Отрицание лучше выражать через позитивную форму противоположного действия.

Особую сложность представляют глаголы, которые могут принимать как инфинитив, так и герундий, но с разными значениями:

Глагол С инфинитивом С герундием remember I remembered to call her (я вспомнил, что надо позвонить — будущее действие) I remembered calling her (я вспомнил, как звонил — прошлое действие) forget I forgot to lock the door (я забыл запереть дверь — действие не совершено) I forgot locking the door (я забыл, что запер дверь — действие совершено) stop She stopped to rest (она остановилась, чтобы отдохнуть — цель) She stopped resting (она перестала отдыхать — прекращение действия) try Try to call him (попробуй позвонить ему — попытка совершить действие) Try calling him (попробуй позвонить ему — один из методов решения проблемы)

Ещё одна распространённая ошибка — неправильное использование предлогов перед герундиями:

Неверно: "I'm interested to learn Spanish."

Верно: "I'm interested in learning Spanish." (после "interested" требуется предлог "in" и герундий)

Для глагола "refuse" характерны следующие ошибки у русскоговорящих студентов:

Пропуск частицы "to": "I refuse go there" (неверно) → "I refuse to go there" (верно)

Использование страдательного залога: "This request was refused to be processed" (неуклюже) → "They refused to process this request" (лучше)

Неверное использование в условных предложениях: "If you will refuse to cooperate" (неверно) → "If you refuse to cooperate" (верно)

Практические рекомендации: как запомнить разницу навсегда

Освоить правильное использование "refuse to" и форм на "-ing" можно с помощью систематического подхода и эффективных мнемонических приёмов. Представляю набор практических рекомендаций, которые помогут закрепить эти знания навсегда. 🎯

Создайте персональный список глаголов Заведите блокнот или файл, где вы разделите глаголы на категории: Глаголы, требующие инфинитива с "to" (refuse, agree, decide, hope)

Глаголы, требующие герундия (enjoy, avoid, consider, finish)

Глаголы, которые могут использоваться с обеими формами, но с разными значениями (remember, forget, stop) Регулярно пополняйте этот список по мере изучения новых глаголов. Используйте мнемонические правила Для "refuse to" можно запомнить: "REfuse points TO the future" (отказ направлен к будущему действию, которое не произойдёт). Для герундия: "ING is a thING" (формы на -ing ближе к существительным, они обозначают действия как понятия). Практикуйте через контрастные пары Составляйте предложения, где одна и та же ситуация выражается разными способами: "He refused to answer the question" vs. "He avoided answering the question"

"I decided to quit smoking" vs. "I considered quitting smoking" Анализируйте, как меняется оттенок смысла при изменении конструкции. Используйте технику ассоциаций Представьте, что "refuse to" — это закрытая дверь с табличкой "Не входить", символизирующая твёрдый отказ. Герундий представьте как циклический процесс (отсюда и окончание -ing, указывающее на продолжительность). Применяйте правило "Один день — одна конструкция" В течение дня сознательно используйте в речи и письме конкретную конструкцию как можно чаще. На следующий день переключитесь на другую. Этот подход поможет автоматизировать правильное употребление. Проверяйте себя с помощью трансформационных упражнений Возьмите предложение с "refuse to" и попробуйте выразить ту же мысль, используя герундий с другим глаголом: "The client refused to pay the invoice" → "The client avoided paying the invoice"

"She refused to comment on the situation" → "She denied commenting on the situation" Слушайте аутентичную речь носителей языка Обращайте особое внимание на то, как носители используют эти конструкции в реальных ситуациях. Отмечайте контексты и оттенки значений.

Для глубокого понимания различий между "refuse to" и герундием полезно провести самоанализ вашей родной речи:

Когда вы говорите "я отказываюсь это делать", каков ваш мотив? Обычно это сознательное решение, волевой акт.

Когда вы говорите "мне нравится плавание", вы обычно имеете в виду процесс или концепцию, а не конкретное действие.

Помните: правильное использование грамматических конструкций приходит не только через заучивание правил, но и через понимание логики языка и регулярную практику. Последовательно применяя эти рекомендации, вы сможете преодолеть трудности и использовать "refuse to" и формы на "-ing" с уверенностью и точностью.