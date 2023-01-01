Английская фитнес-терминология: ключ к тренировкам за рубежом

Для кого эта статья:

Люди, занимающиеся фитнесом и спортом, особенно те, кто планирует заниматься за границей

Фитнес-тренеры и специалисты, желающие расширить свои знания английской терминологии

Новички в фитнесе, стремящиеся улучшить свои навыки общения в международной среде Представьте: вы приехали в другую страну, полны энтузиазма продолжить свою фитнес-рутину, но в спортзале не можете объяснить, что вам нужно. Неловко, правда? Владение английской фитнес-терминологией – это не просто дань моде, а практичный навык для любого, кто серьезно относится к тренировкам. От названий тренажеров до команд в групповых занятиях – знание правильных терминов открывает двери к международному фитнес-сообществу и значительно расширяет ваши возможности. Готовы прокачать не только мышцы, но и свой фитнес-словарный запас? 💪📚

Как называется спортзал на английском: ключевые термины

Начнем с самого очевидного — как же правильно называется "спортзал" на английском языке? Оказывается, существует несколько вариантов, и выбор конкретного слова зависит от контекста и специфики заведения.

Термин Значение Контекст использования Gym Тренажерный зал Наиболее универсальный и часто используемый термин Fitness center Фитнес-центр Более крупное заведение с разнообразием услуг Health club Оздоровительный клуб Акцент на общем оздоровлении, часто включает бассейн и спа Workout space Пространство для тренировок Современный термин для многофункциональных пространств Training facility Тренировочный комплекс Часто используется для профессиональных спортивных объектов

Кроме названия самого заведения, важно знать ключевые термины, которые относятся к организации тренировочного процесса:

Membership — абонемент, членство

— абонемент, членство Personal training — персональная тренировка

— персональная тренировка Group class — групповое занятие

— групповое занятие Locker room — раздевалка

— раздевалка Fitness assessment — оценка физической подготовки

— оценка физической подготовки Training program — программа тренировок

— программа тренировок Trial session — пробная тренировка

— пробная тренировка Opening hours — часы работы

Алексей Мирнов, сертифицированный фитнес-тренер с опытом работы за рубежом Первое, что я заметил, переехав работать в Лондон, — насколько важно точно использовать термины. Помню клиентку Шарон, которая пришла ко мне после неудачного опыта с другим русскоязычным тренером. "Он постоянно называл всё неправильно, — жаловалась она. — Говорил 'sportclub' вместо 'gym', а тренировку называл 'occupation' вместо 'workout'". Такие ошибки кажутся незначительными, но для носителя языка они сразу выдают непрофессионализм. После трех месяцев работы со мной Шарон отметила, что ценит не только мои знания в фитнесе, но и точность коммуникации. "Когда тренер говорит на моем языке правильно, я чувствую себя в надежных руках," — сказала она.

Важно отметить, что в разных англоязычных странах могут использоваться различные варианты названий. Например, в Великобритании чаще говорят "leisure centre", а в Австралии можно услышать "fitness studio". Однако термин "gym" понятен практически везде и является наиболее универсальным. 🌎

Английские слова для тренажеров и оборудования

Знание названий тренажеров и оборудования на английском языке — необходимость для эффективной тренировки в международной среде. Это позволит вам легко ориентироваться в пространстве зала и грамотно формулировать свои запросы.

Кардиотренажеры (Cardio equipment):

Treadmill — беговая дорожка

— беговая дорожка Elliptical trainer/Cross-trainer — эллиптический тренажер

— эллиптический тренажер Exercise bike/Stationary bike — велотренажер

— велотренажер Rowing machine — гребной тренажер

— гребной тренажер Stair climber/Stepper — степпер

— степпер Ski simulator — лыжный тренажер

Силовые тренажеры (Strength equipment):

Smith machine — машина Смита

— машина Смита Leg press — жим ногами

— жим ногами Lat pulldown machine — тренажер для тяги вертикального блока

— тренажер для тяги вертикального блока Chest press machine — тренажер для жима от груди

— тренажер для жима от груди Cable machine/Cable station — блочный тренажер

— блочный тренажер Leg extension machine — тренажер для разгибания ног

— тренажер для разгибания ног Leg curl machine — тренажер для сгибания ног

— тренажер для сгибания ног Abdominal bench — скамья для пресса

— скамья для пресса Power rack/Power cage — силовая рама

Свободные веса и аксессуары (Free weights and accessories):

Barbell — штанга

— штанга Dumbbell — гантель

— гантель Weight plate — блин для штанги

— блин для штанги Kettlebell — гиря

— гиря Weight bench — скамья для жима

— скамья для жима Adjustable bench — регулируемая скамья

— регулируемая скамья Medicine ball — медбол

— медбол Resistance band — эспандер/резиновая лента

— эспандер/резиновая лента Foam roller — поролоновый ролик

— поролоновый ролик Yoga mat — коврик для йоги

— коврик для йоги Jump rope — скакалка

— скакалка Weight lifting belt — пояс для тяжелой атлетики

— пояс для тяжелой атлетики Lifting straps — лямки для тяги

— лямки для тяги Wrist wraps — бинты для запястий

Функциональное оборудование (Functional equipment):

TRX/Suspension trainer — петли TRX

— петли TRX Battle ropes — канаты для тренировок

— канаты для тренировок Bosu ball — босу

— босу Stability ball/Exercise ball — фитбол

— фитбол Agility ladder — координационная лестница

— координационная лестница Step platform — степ-платформа

— степ-платформа Plyometric box — плиометрический бокс

Базовые фитнес-термины для упражнений на английском

Знание правильных названий упражнений критически важно для понимания тренировочных программ и эффективного общения с тренерами. Рассмотрим основные группы упражнений и связанную с ними терминологию. 🏋️‍♂️

Базовые силовые упражнения:

Squat — приседание

— приседание Deadlift — становая тяга

— становая тяга Bench press — жим лежа

— жим лежа Overhead press/Shoulder press — жим над головой/жим от плеч

— жим над головой/жим от плеч Pull-up — подтягивание

— подтягивание Push-up — отжимание

— отжимание Lunge — выпад

— выпад Row — тяга

Варианты базовых упражнений:

Front squat — фронтальное приседание

— фронтальное приседание Back squat — приседание со штангой на спине

— приседание со штангой на спине Romanian deadlift — румынская становая тяга

— румынская становая тяга Sumo deadlift — становая тяга в стиле сумо

— становая тяга в стиле сумо Incline bench press — жим на наклонной скамье

— жим на наклонной скамье Decline bench press — жим на скамье с отрицательным наклоном

— жим на скамье с отрицательным наклоном Walking lunge — выпады с шагом

— выпады с шагом Bent-over row — тяга в наклоне

Упражнения на отдельные группы мышц:

Группа мышц Упражнение на английском Перевод Плечи (Shoulders) Lateral raise Подъем гантелей через стороны Front raise Подъем гантелей перед собой Reverse fly Разведение гантелей в наклоне Руки (Arms) Bicep curl Сгибание рук на бицепс Tricep extension Разгибание рук на трицепс Hammer curl Сгибание рук молотком Пресс (Abs/Core) Crunch Скручивание Plank Планка Russian twist Русские повороты Ноги (Legs) Calf raise Подъем на носки Leg extension Разгибание ног Hamstring curl Сгибание ног

Термины, связанные с техникой выполнения:

Rep/Repetition — повторение

— повторение Set — подход

— подход Rest — отдых между подходами

— отдых между подходами Form — техника выполнения

— техника выполнения Range of motion — амплитуда движения

— амплитуда движения Full/Partial rep — полное/частичное повторение

— полное/частичное повторение Tempo — темп выполнения

— темп выполнения Explosive — взрывной (характер движения)

— взрывной (характер движения) Control — контроль движения

— контроль движения Engage — включать/напрягать (мышцу)

Марина Светлова, преподаватель английского для фитнес-специалистов Одна моя ученица, Катя, работала фитнес-тренером и решила пройти стажировку в США. Она отлично знала анатомию и биомеханику на русском, но английские термины вызывали затруднения. Когда она впервые попыталась провести тренировку на английском, случился конфуз: вместо "squat with proper form" (приседание с правильной техникой) она сказала "squat with proper shape", что звучало некорректно. А инструктируя клиента выполнить "Russian twist", она перевела буквально как "Russian rotation", чем вызвала недоумение. После двух месяцев интенсивного изучения терминологии Катя не только уверенно проводила тренировки, но и получила предложение остаться работать в престижном клубе Нью-Йорка. "Правильная терминология — это не просто слова, это ваш профессиональный паспорт в международном фитнес-сообществе," — говорит она теперь своим коллегам.

Словарь английской терминологии для групповых тренировок

Групповые тренировки имеют свой специфический словарь, который необходимо знать, если вы планируете посещать классы за рубежом или работать с международной аудиторией. Разберем наиболее популярные форматы и связанную с ними терминологию. 👥

Общие термины для групповых занятий:

Class — занятие, класс

— занятие, класс Instructor — инструктор

— инструктор Routine — комплекс упражнений

— комплекс упражнений Choreography — хореография

— хореография Intensity — интенсивность

— интенсивность Modification — модификация (упрощенный вариант упражнения)

— модификация (упрощенный вариант упражнения) Progression — прогрессия (усложненный вариант упражнения)

— прогрессия (усложненный вариант упражнения) Cooldown — заминка

— заминка Warmup — разминка

Популярные форматы групповых занятий:

HIIT (High-Intensity Interval Training) — высокоинтенсивная интервальная тренировка

— высокоинтенсивная интервальная тренировка Spinning/Indoor cycling — сайклинг

— сайклинг Body Pump — силовая тренировка с мини-штангами

— силовая тренировка с мини-штангами Zumba — зумба (танцевальная фитнес-программа)

— зумба (танцевальная фитнес-программа) Pilates — пилатес

— пилатес Yoga — йога

— йога CrossFit — кроссфит

— кроссфит Boxing/Kickboxing — бокс/кикбоксинг

— бокс/кикбоксинг Barre — барре (балетная фитнес-программа)

— барре (балетная фитнес-программа) Step aerobics — степ-аэробика

— степ-аэробика Bootcamp — интенсивная тренировка в военном стиле

Команды инструкторов на занятиях:

Follow me! — следуйте за мной!

— следуйте за мной! Keep going! — продолжайте!

— продолжайте! Push yourself! — выложитесь на максимум!

— выложитесь на максимум! And rest! — отдыхаем!

— отдыхаем! Switch sides! — меняем стороны!

— меняем стороны! Hold it! — удерживаем позицию!

— удерживаем позицию! Take it at your own pace — двигайтесь в своем темпе

— двигайтесь в своем темпе Last one! — последнее повторение!

— последнее повторение! Feel the burn! — почувствуйте жжение (в мышцах)!

— почувствуйте жжение (в мышцах)! Breathe in/out! — вдох/выдох!

Термины для йоги и пилатеса:

Downward dog — поза собаки мордой вниз

— поза собаки мордой вниз Child's pose — поза ребенка

— поза ребенка Warrior pose — поза воина

— поза воина Mountain pose — поза горы

— поза горы Sun salutation — приветствие солнцу

— приветствие солнцу Bridge — мостик

— мостик Cobra — кобра

— кобра The hundred — сотня (упражнение в пилатесе)

— сотня (упражнение в пилатесе) Rollup — скручивание (в пилатесе)

— скручивание (в пилатесе) Teaser — тизер (сложное упражнение в пилатесе)

Термины для высокоинтенсивных тренировок:

Tabata — табата (формат тренировки)

— табата (формат тренировки) AMRAP (As Many Rounds/Reps As Possible) — максимальное количество раундов/повторений

— максимальное количество раундов/повторений EMOM (Every Minute On the Minute) — каждую минуту в начале минуты

— каждую минуту в начале минуты WOD (Workout Of the Day) — тренировка дня (в кроссфите)

— тренировка дня (в кроссфите) Burpee — берпи (комплексное упражнение)

— берпи (комплексное упражнение) Mountain climber — альпинист

— альпинист Box jump — прыжок на бокс

— прыжок на бокс Kettlebell swing — мах гирей

— мах гирей Thruster — трастер (приседание + жим)

Полезные фразы для общения в международном спортзале

Эффективная коммуникация в спортзале не ограничивается знанием названий упражнений и оборудования. Владение разговорными фразами поможет вам решать практические вопросы, просить помощи и взаимодействовать с персоналом и другими посетителями. 🗣️

Фразы для ориентации в спортзале:

Excuse me, where is the [locker room/water fountain/stretching area]? — Извините, где находится [раздевалка/фонтанчик с водой/зона для растяжки]?

— Извините, где находится [раздевалка/фонтанчик с водой/зона для растяжки]? Is this equipment free? — Этот тренажер свободен?

— Этот тренажер свободен? How long will you be using this? — Как долго вы еще будете использовать это?

— Как долго вы еще будете использовать это? May I work in with you? — Могу я заниматься с вами по очереди?

— Могу я заниматься с вами по очереди? Do you mind if I use this? — Вы не против, если я это использую?

— Вы не против, если я это использую? Where should I return the weights? — Куда мне вернуть веса?

Фразы для получения помощи:

Could you spot me, please? — Не могли бы вы подстраховать меня, пожалуйста?

— Не могли бы вы подстраховать меня, пожалуйста? Can you show me how to use this machine? — Можете показать, как использовать этот тренажер?

— Можете показать, как использовать этот тренажер? Is my form correct? — Правильно ли я выполняю упражнение?

— Правильно ли я выполняю упражнение? I'm a beginner, could you give me some advice? — Я новичок, не могли бы вы дать мне совет?

— Я новичок, не могли бы вы дать мне совет? I'm looking for exercises to strengthen my [core/back/legs]. — Я ищу упражнения для укрепления [кора/спины/ног].

Фразы для общения с персоналом:

I'd like to sign up for a membership. — Я хотел бы оформить абонемент.

— Я хотел бы оформить абонемент. What are your opening hours? — Какой у вас режим работы?

— Какой у вас режим работы? Do you offer personal training? — Вы предлагаете персональные тренировки?

— Вы предлагаете персональные тренировки? How much does a [day pass/monthly membership] cost? — Сколько стоит [дневной пропуск/месячный абонемент]?

— Сколько стоит [дневной пропуск/месячный абонемент]? Is there a [class schedule/gym rules] I can look at? — Есть ли [расписание занятий/правила зала], которые я могу посмотреть?

— Есть ли [расписание занятий/правила зала], которые я могу посмотреть? Do you have towel service? — У вас есть услуга предоставления полотенец?

Фразы для записи на групповые занятия:

I'd like to sign up for the [yoga/HIIT/spinning] class. — Я хотел бы записаться на занятие по [йоге/HIIT/сайклингу].

— Я хотел бы записаться на занятие по [йоге/HIIT/сайклингу]. What level is this class? — Какой уровень у этого занятия?

— Какой уровень у этого занятия? Is this class suitable for beginners? — Подходит ли это занятие для начинающих?

— Подходит ли это занятие для начинающих? Do I need to bring my own equipment? — Нужно ли мне приносить своё оборудование?

— Нужно ли мне приносить своё оборудование? How long is the class? — Сколько длится занятие?

Разговорные фразы для общения с другими посетителями:

Great workout today! — Отличная тренировка сегодня!

— Отличная тренировка сегодня! How long have you been training? — Как долго вы тренируетесь?

— Как долго вы тренируетесь? That was an intense class! — Это было интенсивное занятие!

— Это было интенсивное занятие! Do you come here often? — Вы часто сюда приходите?

— Вы часто сюда приходите? What's your training split? — Какой у вас сплит тренировок?

— Какой у вас сплит тренировок? Any tips on improving [specific exercise]? — Есть советы по улучшению [конкретного упражнения]?

Фразы при возникновении проблем:

This machine seems to be broken. — Похоже, этот тренажер сломан.

— Похоже, этот тренажер сломан. I've injured myself, is there a first aid kit? — Я травмировался, есть ли аптечка?

— Я травмировался, есть ли аптечка? I forgot my [towel/water bottle], is there somewhere I can get one? — Я забыл свое [полотенце/бутылку воды], могу я где-то взять?

— Я забыл свое [полотенце/бутылку воды], могу я где-то взять? I've lost my locker key, can you help me? — Я потерял ключ от шкафчика, можете мне помочь?

— Я потерял ключ от шкафчика, можете мне помочь? The shower is not working properly. — Душ работает неправильно.