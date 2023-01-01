I wish и If only: правила использования в английской грамматике

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке Ощущение бессилия при попытке выразить сожаление о настоящем или мечту об альтернативной реальности знакомо каждому изучающему английский язык. Конструкции "I wish" и "if only" — те самые грамматические инструменты, которые позволяют элегантно выразить ваши несбывшиеся желания, сожаления и гипотетические ситуации. Многие студенты совершают критические ошибки при их использовании, путая времена и формы глаголов, что приводит к искажению смысла высказывания. Но после изучения этой инструкции вы наконец-то перестанете мечтать о правильном использовании этих важнейших конструкций — вы будете применять их безупречно. 🎯

Правило I wish и if only: что нужно знать в начале

Конструкции "I wish" и "if only" выражают желания, которые противоположны реальности или труднодостижимы. Эти фразы помогают говорить о ситуациях, которые отличаются от действительности — в настоящем, прошлом или будущем времени. По сути, они открывают доступ к выражению параллельных реальностей и альтернативных сценариев.

Основные принципы использования:

Обе конструкции имеют практически идентичное значение, но "if only" обычно выражает более сильное сожаление или желание.

После этих конструкций используются те же временные формы, что и в третьем типе условных предложений.

Время в придаточном предложении смещается "на шаг назад" от реального времени ситуации.

Ключевое значение имеет то, к какому времени относится желание: настоящему, прошлому или будущему.

Тип желания Временной сдвиг Пример О настоящем/будущем Используется Past Simple/Continuous I wish I knew the answer. (Но я не знаю) О прошлом Используется Past Perfect I wish I had studied harder. (Но я не учился усерднее) О чьих-то действиях Используется would + глагол I wish you would stop talking. (Но ты продолжаешь говорить)

Для правильного использования этих конструкций необходимо чётко понимать, что форма глагола напрямую зависит от времени, к которому относится желание. Представьте, что вы смотрите на ситуацию через "волшебное стекло сожаления" — чем дальше от вас событие, тем больше "сдвигается" время глагола.

Ирина Светлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На своих уроках я часто использую метафору "машины времени" для объяснения этих конструкций. Когда студент Михаил никак не мог разобраться с временными формами после "I wish", я предложила ему представить, что каждое желание — это попытка изменить реальность. "Представь, что ты садишься в машину времени," — сказала я ему. "Если ты хочешь изменить настоящее, ты перемещаешься в прошлое и используешь Past Simple. Если хочешь изменить прошлое — перемещаешься ещё дальше и используешь Past Perfect". После этого объяснения Михаил перестал путаться и начал безошибочно строить предложения с "I wish" и "if only". Иногда простая метафора работает лучше десятка правил. 🚀

Грамматические конструкции I wish и if only в настоящем

Когда мы говорим о желаниях, относящихся к настоящему времени, мы выражаем сожаление о текущей ситуации, которая отличается от желаемой. В таких случаях после "I wish" или "if only" используется Past Simple или Past Continuous.

Базовая структура для настоящего времени:

I wish / If only + подлежащее + глагол в Past Simple / Past Continuous

Ключевые моменты использования:

Глагол "to be" в этих конструкциях всегда принимает форму "were" для всех лиц (даже с I, he, she, it).

Описывая постоянную ситуацию, используйте Past Simple.

Для временной ситуации, происходящей сейчас, используйте Past Continuous.

Модальные глаголы can, may трансформируются в could, might.

Примеры использования для настоящего времени:

Постоянные ситуации (Past Simple): I wish I knew how to play the piano. (Но я не умею играть на пианино)

If only she were more understanding. (Но она не очень понимающая)

I wish we lived closer to the city center. (Но мы живём далеко от центра города) Временные ситуации (Past Continuous): I wish it weren't raining right now. (Но сейчас идёт дождь)

If only I were lying on a beach instead of working. (Но я сейчас работаю, а не лежу на пляже) С модальными глаголами: I wish I could speak Japanese. (Но я не могу говорить по-японски)

If only we might travel abroad this year. (Но у нас нет возможности поехать за границу)

Важно помнить, что эти конструкции всегда выражают контраст с реальностью. Когда вы говорите "I wish I were rich", это подразумевает, что в действительности вы не богаты. 💭

Употребление I wish и if only в прошедшем времени

Когда речь идёт о желаниях, связанных с прошлым, мы выражаем сожаление о том, что уже произошло и не может быть изменено. В этом случае после "I wish" и "if only" используется Past Perfect.

Базовая структура для прошедшего времени:

I wish / If only + подлежащее + глагол в Past Perfect

Тип сожаления Форма выражения Пример О том, что произошло I wish + подлежащее + hadn't + V3 I wish I hadn't said that. (Жаль, что я это сказал) О том, что не произошло I wish + подлежащее + had + V3 I wish I had taken that job. (Жаль, что я не взял ту работу) Сильное сожаление о прошлом If only + подлежащее + had/hadn't + V3 If only I had listened to you! (Если бы я только послушал тебя!)

Примеры использования в различных ситуациях:

I wish I had studied medicine instead of law. (Но я изучал право, а не медицину)

If only we had known about the traffic jam. (Но мы не знали о пробке)

I wish she hadn't left so early. (Но она ушла рано)

If only I hadn't wasted so much time! (Но я потратил много времени впустую)

Использование Past Perfect подчёркивает невозможность изменить прошлое и усиливает эмоциональную окраску высказывания. Это особенно важно при выражении глубокого сожаления или разочарования по поводу принятых решений или упущенных возможностей. 🕰️

Александр Терехов, лингвист и автор учебных пособий Помню случай с одной из моих учениц, Мариной. Она постоянно путала конструкции для выражения сожалений о прошлом, используя Present Perfect вместо Past Perfect. На экзамене IELTS это могло стоить ей нескольких баллов. Однажды, после особенно неудачной тренировки, я попросил её написать пять настоящих сожалений о её прошлом, используя "I wish" и "if only". Сначала она сопротивлялась, но затем всё-таки выполнила задание. Одно из её предложений было: "I wish I had started learning English earlier." Через эмоциональное переживание собственных реальных сожалений она наконец осознала, почему здесь нужен именно Past Perfect. Иногда, чтобы по-настоящему усвоить грамматическую структуру, нужно прочувствовать её эмоциональную суть. После этого упражнения её ошибки практически исчезли. 📚

Как использовать I wish и if only для будущих ситуаций

Выражение желаний о будущем с помощью "I wish" и "if only" имеет свои особенности. Здесь мы говорим о маловероятных или невозможных ситуациях, которые могли бы произойти в будущем, либо о желании изменить чьё-то поведение.

Существуют два основных способа выражения желаний о будущем:

Для маловероятных будущих ситуаций: I wish / If only + подлежащее + Past Simple Для желания, чтобы кто-то изменил своё поведение (часто выражает раздражение): I wish / If only + подлежащее + would + глагол без to

Примеры первого типа (маловероятные будущие ситуации):

I wish it didn't rain tomorrow. (Жаль, что завтра будет дождь — я предполагаю, что он будет)

If only I won the lottery next week. (Если бы только я выиграл в лотерею на следующей неделе — маловероятно)

I wish the exam were easier. (Жаль, что экзамен будет сложным — я ожидаю, что так и будет)

Примеры второго типа (желание изменения поведения):

I wish you would stop interrupting me! (Я хочу, чтобы ты перестал меня перебивать)

If only she would answer my messages. (Если бы только она отвечала на мои сообщения)

I wish the baby would sleep through the night. (Хотелось бы, чтобы ребёнок спал всю ночь)

Важные особенности использования "would" с "I wish" и "if only":

Конструкция с "would" обычно выражает раздражение или нетерпение.

"Would" используется только для действий, которые можно контролировать.

Нельзя использовать "would" для неизменяемых ситуаций или состояний.

Нельзя использовать "I wish I would..." (для себя) — только для других людей или объектов.

❌ Неправильно: I wish I would know the answer tomorrow. ✅ Правильно: I wish I knew the answer tomorrow.

Использование правильной формы для будущих желаний позволяет точно выразить ваше отношение к ситуации и степень вероятности её осуществления. 🔮

Типичные ошибки при использовании I wish и if only

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании конструкций "I wish" и "if only". Понимание типичных ошибок поможет вам их избежать и использовать эти выражения более уверенно и точно.

Наиболее распространённые ошибки:

Использование настоящего времени вместо прошедшего после "I wish" и "if only".

Неправильное использование "would" в конструкциях с "I wish".

Путаница с глаголом "to be" в сослагательном наклонении.

Неверный выбор временной формы в зависимости от контекста.

Ошибки с модальными глаголами в конструкциях "I wish" и "if only".

Разбор конкретных ошибок и их исправлений:

Ошибка Неправильно ❌ Правильно ✅ Настоящее время после wish/if only I wish I am rich. I wish I were rich. Неправильное использование would для себя I wish I would speak better English. I wish I spoke better English. Неправильная форма to be I wish she was here. I wish she were here. Путаница в выборе времени для прошлого I wish I studied harder last year. I wish I had studied harder last year. Ошибка с модальными глаголами I wish I can fly. I wish I could fly.

Дополнительные типичные ошибки и их исправления:

Ошибка в отрицании: "I wish I didn't bought that car" → "I wish I hadn't bought that car"

"I wish the weather would be better" → "I wish the weather were better"

"I wish it will stop raining" → "I wish it would stop raining"

"If only I have known that before" → "If only I had known that before"

Чтобы избежать этих ошибок, следует запомнить несколько ключевых правил:

После "I wish" и "if only" всегда происходит сдвиг времени "на один шаг назад".

Для настоящего времени используйте Past Simple/Continuous.

Для прошедшего времени используйте Past Perfect.

"Would" используется только для контролируемых действий других людей или объектов.

С глаголом "to be" в сослагательном наклонении всегда используйте форму "were" для всех лиц.

Регулярная практика и внимательное отношение к этим правилам поможет вам постепенно избавиться от ошибок и использовать конструкции "I wish" и "if only" правильно и естественно. 👨‍🎓