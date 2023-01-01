5 лучших способов управления прокруткой div в JavaScript: гайд

JS Скопировать код

class VirtualScroll { constructor(container, itemHeight, totalItems, renderFunction) { this.container = container; this.itemHeight = itemHeight; this.totalItems = totalItems; this.renderFunction = renderFunction; this.visibleItems = Math.ceil(container.clientHeight / itemHeight) + 2; // +2 для буфера // Создаем внутренний контейнер для позиционирования this.innerContainer = document.createElement('div'); this.innerContainer.style.height = `${totalItems * itemHeight}px`; this.innerContainer.style.position = 'relative'; container.appendChild(this.innerContainer); // Инициализация this.lastScrollTop = 0; this.currentStartIndex = 0; // Обработчик прокрутки this.container.addEventListener('scroll', this.handleScroll.bind(this)); // Первый рендер this.renderItems(); } handleScroll() { const scrollTop = this.container.scrollTop; const newStartIndex = Math.floor(scrollTop / this.itemHeight); if (newStartIndex !== this.currentStartIndex) { this.currentStartIndex = newStartIndex; this.renderItems(); } } renderItems() { // Очищаем текущие элементы this.innerContainer.innerHTML = ''; // Рендерим только видимые элементы const endIndex = Math.min(this.currentStartIndex + this.visibleItems, this.totalItems); for (let i = this.currentStartIndex; i < endIndex; i++) { const item = this.renderFunction(i); item.style.position = 'absolute'; item.style.top = `${i * this.itemHeight}px`; item.style.width = '100%'; item.style.height = `${this.itemHeight}px`; this.innerContainer.appendChild(item); } } scrollToIndex(index) { this.container.scrollTo({ top: index * this.itemHeight, behavior: 'smooth' }); } } // Использование const container = document.querySelector('.virtual-scroll-container'); const virtualScroll = new VirtualScroll( container, 50, // Высота каждого элемента 10000, // Общее количество элементов (index) => { const div = document.createElement('div'); div.textContent = `Item ${index + 1}`; div.classList.add('list-item'); return div; } ); // Прокрутка к элементу с индексом 500 document.getElementById('jump-button').addEventListener('click', () => { virtualScroll.scrollToIndex(500); });