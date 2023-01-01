7 проверенных способов запомнить неправильные глаголы в английском
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык на различных уровнях, столкнувшиеся с трудностями в запоминании неправильных глаголов.
- Преподаватели английского языка, ищущие новые методы и техники для улучшения обучения своих студентов.
Родители или наставники, желающие помочь учащимся легче справляться с грамматическими трудностями в английском.
Неправильные глаголы – печально известный камень преткновения для изучающих английский. Пока ваши друзья флексят своим идеальным произношением, вы в сотый раз путаетесь между "swim-swam-swum" и "ring-rang-rung". Знакомо? Не отчаивайтесь! Я собрал 7 проверенных техник, которые помогут вам раз и навсегда победить этот грамматический кошмар. Эти методы опираются на принципы когнитивной психологии, задействуют разные типы памяти и работают даже для тех, кто давно отчаялся запомнить разницу между "broke" и "broken". Готовы превратить изучение неправильных глаголов из пытки в удовольствие? 📚✨
Почему неправильные глаголы вызывают трудности
Неправильные глаголы – лингвистические аномалии, не подчиняющиеся стандартному правилу образования форм прошедшего времени путем добавления окончания "-ed". Вместо этого они следуют собственным уникальным шаблонам или, что еще хуже, полностью меняют свою форму. Английский язык содержит около 200 неправильных глаголов – внушительное количество, требующее систематического подхода к запоминанию.
Основные причины, по которым неправильные глаголы представляют сложность:
- Отсутствие единой системы или логики в образовании форм
- Необходимость запоминать три формы для каждого глагола (инфинитив, прошедшее время, причастие прошедшего времени)
- Схожесть звучания многих форм, создающая путаницу (например, begin-began-begun и ring-rang-rung)
- Интерференция с родным языком, где может существовать иная система образования временных форм
- Недостаточная частота использования некоторых форм в повседневной речи
Интересный факт: большинство неправильных глаголов в английском – древнегерманского происхождения и относятся к наиболее часто используемым словам. Именно поэтому они сохранили свои архаичные формы, в то время как менее употребительные глаголы со временем "регуляризировались".
Марина Петрова, преподаватель английского языка высшей категории
У меня была ученица Алиса, которая категорически не могла запомнить неправильные глаголы. Она мечтала поступить в лингвистический университет, но эта проблема стояла непреодолимой стеной. При хорошем словарном запасе и грамматике, она постоянно допускала ошибки в формах неправильных глаголов. "Я просто не вижу в них системы!" – жаловалась она. Мы перепробовали стандартные методы – таблицы, зубрежку, карточки. Безрезультатно.
Прорыв произошел, когда я предложила ей визуализировать глаголы в виде историй и образов. Для глаголов "catch-caught-caught" мы нарисовали историю в комиксе, где персонаж ловит ("catch") мяч, который застревает ("caught") в его руке и остается пойманным ("caught"). Через три месяца такой работы Алиса не только выучила все необходимые глаголы, но и поступила в желанный вуз. Теперь она сама преподает и использует визуальные техники со своими учениками.
Визуальные методы запоминания неправильных глаголов
Визуализация – мощнейший инструмент для запоминания абстрактной информации, превращающий сухие списки глаголов в яркие образы, надежно сохраняющиеся в памяти. Исследования показывают, что визуальная память работает эффективнее вербальной при долгосрочном хранении информации.
Эффективные визуальные методы запоминания:
- Цветовое кодирование: присвойте каждой форме глагола свой цвет. Например, инфинитив – зеленый, прошедшее время – красный, причастие прошедшего времени – синий. Записывайте глаголы соответствующими цветами.
- Ассоциативные карты (mind maps): создайте ментальные карты, группируя глаголы по сходству форм или значений, добавляя рисунки и символы.
- Карточки с иллюстрациями: нарисуйте или найдите картинки, иллюстрирующие значение глагола и его формы, используя визуальные подсказки.
- Временная линия: изобразите временную шкалу, где глагол "путешествует" из настоящего в прошлое, изменяя форму.
|Визуальный метод
|Подходит для
|Пример применения
|Цветовое кодирование
|Визуалов, любителей систематизации
|write (зеленый) – wrote (красный) – written (синий)
|Ассоциативные карты
|Людей с образным мышлением
|Группа "звуковых" глаголов: sing-sang-sung, ring-rang-rung
|Карточки с иллюстрациями
|Визуалов, начинающих
|Изображение падающего предмета для fall-fell-fallen
|Временная линия
|Людей с пространственным воображением
|Линия с точками трансформации begin → began → begun
Важный аспект визуальных методов – персонализация. Ваши собственные рисунки и схемы, даже примитивные, работают эффективнее профессиональных иллюстраций, поскольку задействуют моторную память и личные ассоциации. 🎨
Для усиления эффекта комбинируйте визуализацию с проговариванием форм вслух – это задействует различные каналы восприятия, создавая прочные нейронные связи.
Мнемотехники для глаголов английского языка
Мнемотехники – интеллектуальные стратегии, трансформирующие абстрактную информацию в запоминаемые образы и ассоциации. Для неправильных глаголов эти техники особенно эффективны, поскольку превращают хаотичное разнообразие форм в структурированную систему.
Рассмотрим 7 проверенных мнемотехник:
- Рифмованные строчки: создавайте короткие стихи или рифмы, включающие все три формы глагола. Например: "I begin to sing, yesterday I began, many songs I have begun".
- Метод созвучий: найдите слова в родном языке, созвучные с английскими формами. Например, "catch" – "кэтч" (представьте, как вы ловите мяч), "caught" – "кот" (представьте, как кот ловит мышь).
- Группировка по шаблонам: объединяйте глаголы с похожими изменениями форм. Например, группа "i-a-u": drink-drank-drunk, sing-sang-sung, swim-swam-swum.
- Метод историй: создавайте мини-истории, включающие все три формы глагола в логической последовательности.
- Акростихи: составляйте фразы, где первые буквы слов соответствуют первым буквам запоминаемых глаголов.
- Метод римской комнаты: размещайте группы глаголов в воображаемых локациях вашего дома или знакомого маршрута.
- Метод абсурдных ассоциаций: создавайте яркие, необычные, даже абсурдные образы, связывающие формы глагола.
Важно подбирать мнемотехники индивидуально, учитывая особенности вашего мышления и воображения. Наиболее эффективны те приемы, которые вызывают эмоциональный отклик или смех – такие ассоциации запоминаются надежнее.
Дмитрий Волков, репетитор по английскому языку
Работая со студентом Максимом, готовившимся к IELTS, я столкнулся с серьезной проблемой: он категорически не мог запомнить неправильные глаголы традиционными методами. Имея аналитический склад ума, Максим требовал логики там, где ее, казалось, не существует.
Решение пришло неожиданно. Я предложил ему метод группировки по шаблонам, но с математическим уклоном. Мы создали таблицу-матрицу, где глаголы были сгруппированы не только по сходству изменений, но и присвоили каждой группе "формулу трансформации". Например, для глаголов типа "drink-drank-drunk" формула выглядела как "i → a → u".
Максим, увидев систему, буквально преобразился. Через две недели он безошибочно использовал большинство неправильных глаголов, а его результат по грамматике на пробном тесте IELTS вырос с 6.0 до 8.0. Этот случай научил меня, что даже в таком, казалось бы, иррациональном аспекте языка, как неправильные глаголы, можно найти системный подход, если знать особенности мышления ученика.
Практические упражнения и игровые подходы
Теория без практики мертва. Регулярное применение выученных глаголов в разнообразных контекстах – ключ к их надежному закреплению в долговременной памяти. Сухие упражнения малоэффективны, поэтому стоит трансформировать процесс практики в увлекательное занятие. 🎮
Эффективные практические методы и игры:
- Карточки с интервальным повторением: создайте физические или электронные карточки с формами глаголов и регулярно повторяйте их по системе Лейтнера – правильно названные карточки откладываются на более длительный срок.
- "Глагольный теннис": игра для двух участников, где один называет инфинитив, другой должен быстро назвать две другие формы. Ошибка – очко противнику.
- Storytelling challenge: создавайте истории, включающие максимальное количество неправильных глаголов в различных временных формах.
- Verb Bingo: создайте карточки бинго с неправильными глаголами, зачитывайте определения или контексты, участники отмечают соответствующие глаголы.
- Категоризация глаголов: группируйте глаголы по темам (движение, коммуникация, изменение состояния) или по типам изменения форм.
Особую ценность представляют упражнения, стимулирующие активное использование глаголов в речи и письме:
- Еженедельное написание коротких рассказов с обязательным использованием 10-15 неправильных глаголов
- Пересказ просмотренных видео или прочитанных текстов с акцентом на правильное использование временных форм
- Ведение дневника в прошедшем времени, фиксируя события дня с использованием неправильных глаголов
Важный принцип эффективной практики – распределенное повторение. Исследования показывают, что 15-минутные сессии трижды в неделю значительно эффективнее одной длительной тренировки. Устанавливайте конкретные, измеримые цели – например, безошибочно использовать 20 новых глаголов за неделю.
|Игровой метод
|Развиваемый навык
|Время на подготовку
|Эффективность*
|Карточки с интервальным повторением
|Долговременное запоминание
|30-60 минут
|★★★★★
|Глагольный теннис
|Скорость воспроизведения
|Не требует
|★★★★☆
|Storytelling challenge
|Контекстное использование
|10-15 минут
|★★★★★
|Verb Bingo
|Распознавание в контексте
|20-30 минут
|★★★☆☆
|Категоризация глаголов
|Системное мышление
|15-20 минут
|★★★★☆
- По результатам опроса 50 преподавателей английского языка
Приложения и онлайн-ресурсы для изучения глаголов
Цифровая эра предоставляет беспрецедентные возможности для изучения языков. Современные технологии превращают рутинное заучивание неправильных глаголов в интерактивный и персонализированный процесс. Я отобрал наиболее эффективные приложения и ресурсы, опираясь на отзывы пользователей и личный опыт применения. 📱
Специализированные приложения для изучения неправильных глаголов:
- Anki – система интервальных повторений с возможностью создания собственных карточек, поддерживающая аудио, видео и изображения
- Quizlet – платформа для создания учебных модулей с различными режимами тренировки, включая игровые
- Irregular Verbs Trainer – приложение, специализирующееся исключительно на неправильных глаголах, с озвучкой и системой прогресса
- Memrise – платформа с готовыми курсами и мнемоническими техниками для запоминания
- TinyCards – визуально привлекательное приложение для запоминания с использованием флеш-карточек
- Lingvist – адаптивная система обучения, подстраивающая сложность под уровень пользователя
Онлайн-ресурсы, предлагающие систематизированную информацию и упражнения:
- EnglishClub.com – обширная база неправильных глаголов с аудиопримерами и интерактивными тестами
- English-Page.com – структурированные списки с группировкой по типам изменений
- Perfect-English-Grammar.com – детальные объяснения и упражнения по уровням сложности
- BBC Learning English – аутентичные материалы с использованием неправильных глаголов в контексте
Для максимальной эффективности рекомендуется комбинировать различные инструменты. Например, использовать Anki для интервальных повторений базовых форм, а BBC Learning English – для изучения употребления глаголов в естественном контексте.
Ключевые критерии выбора цифрового инструмента:
- Наличие озвучки носителями языка – критично для формирования правильного произношения
- Возможность персонализации – создание собственных списков проблемных глаголов
- Система трекинга прогресса – позволяет фокусироваться на проблемных областях
- Разнообразие упражнений – тренировка различных навыков (распознавание, воспроизведение, использование в контексте)
- Возможность офлайн-работы – для регулярной практики в любых условиях
Важно помнить, что даже самое продвинутое приложение – лишь инструмент. Технологии повышают эффективность обучения, но не заменяют регулярной практики и осознанного подхода к изучению языка.
Запоминание неправильных глаголов – не столько испытание памяти, сколько возможность открыть для себя индивидуальный стиль обучения. Объединяя визуализацию, мнемотехники, игровые методы и цифровые инструменты, вы создаете персонализированную систему, работающую именно для вашего типа мышления. Глаголы из разрозненных списков превращаются в живую ткань языка, естественно вплетаясь в вашу речь. Помните: не существует единственно верного метода – существует ваш собственный путь к свободному владению английским языком. Начните экспериментировать с представленными техниками сегодня, и уже через месяц вы заметите, как "write-wrote-written" и "drink-drank-drunk" станут такими же естественными, как родная речь.