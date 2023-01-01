7 проверенных способов запомнить неправильные глаголы в английском

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на различных уровнях, столкнувшиеся с трудностями в запоминании неправильных глаголов.

Преподаватели английского языка, ищущие новые методы и техники для улучшения обучения своих студентов.

Родители или наставники, желающие помочь учащимся легче справляться с грамматическими трудностями в английском. Неправильные глаголы – печально известный камень преткновения для изучающих английский. Пока ваши друзья флексят своим идеальным произношением, вы в сотый раз путаетесь между "swim-swam-swum" и "ring-rang-rung". Знакомо? Не отчаивайтесь! Я собрал 7 проверенных техник, которые помогут вам раз и навсегда победить этот грамматический кошмар. Эти методы опираются на принципы когнитивной психологии, задействуют разные типы памяти и работают даже для тех, кто давно отчаялся запомнить разницу между "broke" и "broken". Готовы превратить изучение неправильных глаголов из пытки в удовольствие? 📚✨

Почему неправильные глаголы вызывают трудности

Неправильные глаголы – лингвистические аномалии, не подчиняющиеся стандартному правилу образования форм прошедшего времени путем добавления окончания "-ed". Вместо этого они следуют собственным уникальным шаблонам или, что еще хуже, полностью меняют свою форму. Английский язык содержит около 200 неправильных глаголов – внушительное количество, требующее систематического подхода к запоминанию.

Основные причины, по которым неправильные глаголы представляют сложность:

Отсутствие единой системы или логики в образовании форм

Необходимость запоминать три формы для каждого глагола (инфинитив, прошедшее время, причастие прошедшего времени)

Схожесть звучания многих форм, создающая путаницу (например, begin-began-begun и ring-rang-rung)

Интерференция с родным языком, где может существовать иная система образования временных форм

Недостаточная частота использования некоторых форм в повседневной речи

Интересный факт: большинство неправильных глаголов в английском – древнегерманского происхождения и относятся к наиболее часто используемым словам. Именно поэтому они сохранили свои архаичные формы, в то время как менее употребительные глаголы со временем "регуляризировались".

Марина Петрова, преподаватель английского языка высшей категории У меня была ученица Алиса, которая категорически не могла запомнить неправильные глаголы. Она мечтала поступить в лингвистический университет, но эта проблема стояла непреодолимой стеной. При хорошем словарном запасе и грамматике, она постоянно допускала ошибки в формах неправильных глаголов. "Я просто не вижу в них системы!" – жаловалась она. Мы перепробовали стандартные методы – таблицы, зубрежку, карточки. Безрезультатно. Прорыв произошел, когда я предложила ей визуализировать глаголы в виде историй и образов. Для глаголов "catch-caught-caught" мы нарисовали историю в комиксе, где персонаж ловит ("catch") мяч, который застревает ("caught") в его руке и остается пойманным ("caught"). Через три месяца такой работы Алиса не только выучила все необходимые глаголы, но и поступила в желанный вуз. Теперь она сама преподает и использует визуальные техники со своими учениками.

Визуальные методы запоминания неправильных глаголов

Визуализация – мощнейший инструмент для запоминания абстрактной информации, превращающий сухие списки глаголов в яркие образы, надежно сохраняющиеся в памяти. Исследования показывают, что визуальная память работает эффективнее вербальной при долгосрочном хранении информации.

Эффективные визуальные методы запоминания:

Цветовое кодирование: присвойте каждой форме глагола свой цвет. Например, инфинитив – зеленый, прошедшее время – красный, причастие прошедшего времени – синий. Записывайте глаголы соответствующими цветами. Ассоциативные карты (mind maps): создайте ментальные карты, группируя глаголы по сходству форм или значений, добавляя рисунки и символы. Карточки с иллюстрациями: нарисуйте или найдите картинки, иллюстрирующие значение глагола и его формы, используя визуальные подсказки. Временная линия: изобразите временную шкалу, где глагол "путешествует" из настоящего в прошлое, изменяя форму.

Визуальный метод Подходит для Пример применения Цветовое кодирование Визуалов, любителей систематизации write (зеленый) – wrote (красный) – written (синий) Ассоциативные карты Людей с образным мышлением Группа "звуковых" глаголов: sing-sang-sung, ring-rang-rung Карточки с иллюстрациями Визуалов, начинающих Изображение падающего предмета для fall-fell-fallen Временная линия Людей с пространственным воображением Линия с точками трансформации begin → began → begun

Важный аспект визуальных методов – персонализация. Ваши собственные рисунки и схемы, даже примитивные, работают эффективнее профессиональных иллюстраций, поскольку задействуют моторную память и личные ассоциации. 🎨

Для усиления эффекта комбинируйте визуализацию с проговариванием форм вслух – это задействует различные каналы восприятия, создавая прочные нейронные связи.

Мнемотехники для глаголов английского языка

Мнемотехники – интеллектуальные стратегии, трансформирующие абстрактную информацию в запоминаемые образы и ассоциации. Для неправильных глаголов эти техники особенно эффективны, поскольку превращают хаотичное разнообразие форм в структурированную систему.

Рассмотрим 7 проверенных мнемотехник:

Рифмованные строчки: создавайте короткие стихи или рифмы, включающие все три формы глагола. Например: "I begin to sing, yesterday I began, many songs I have begun". Метод созвучий: найдите слова в родном языке, созвучные с английскими формами. Например, "catch" – "кэтч" (представьте, как вы ловите мяч), "caught" – "кот" (представьте, как кот ловит мышь). Группировка по шаблонам: объединяйте глаголы с похожими изменениями форм. Например, группа "i-a-u": drink-drank-drunk, sing-sang-sung, swim-swam-swum. Метод историй: создавайте мини-истории, включающие все три формы глагола в логической последовательности. Акростихи: составляйте фразы, где первые буквы слов соответствуют первым буквам запоминаемых глаголов. Метод римской комнаты: размещайте группы глаголов в воображаемых локациях вашего дома или знакомого маршрута. Метод абсурдных ассоциаций: создавайте яркие, необычные, даже абсурдные образы, связывающие формы глагола.

Важно подбирать мнемотехники индивидуально, учитывая особенности вашего мышления и воображения. Наиболее эффективны те приемы, которые вызывают эмоциональный отклик или смех – такие ассоциации запоминаются надежнее.

Дмитрий Волков, репетитор по английскому языку Работая со студентом Максимом, готовившимся к IELTS, я столкнулся с серьезной проблемой: он категорически не мог запомнить неправильные глаголы традиционными методами. Имея аналитический склад ума, Максим требовал логики там, где ее, казалось, не существует. Решение пришло неожиданно. Я предложил ему метод группировки по шаблонам, но с математическим уклоном. Мы создали таблицу-матрицу, где глаголы были сгруппированы не только по сходству изменений, но и присвоили каждой группе "формулу трансформации". Например, для глаголов типа "drink-drank-drunk" формула выглядела как "i → a → u". Максим, увидев систему, буквально преобразился. Через две недели он безошибочно использовал большинство неправильных глаголов, а его результат по грамматике на пробном тесте IELTS вырос с 6.0 до 8.0. Этот случай научил меня, что даже в таком, казалось бы, иррациональном аспекте языка, как неправильные глаголы, можно найти системный подход, если знать особенности мышления ученика.

Практические упражнения и игровые подходы

Теория без практики мертва. Регулярное применение выученных глаголов в разнообразных контекстах – ключ к их надежному закреплению в долговременной памяти. Сухие упражнения малоэффективны, поэтому стоит трансформировать процесс практики в увлекательное занятие. 🎮

Эффективные практические методы и игры:

Карточки с интервальным повторением : создайте физические или электронные карточки с формами глаголов и регулярно повторяйте их по системе Лейтнера – правильно названные карточки откладываются на более длительный срок.

: создайте физические или электронные карточки с формами глаголов и регулярно повторяйте их по системе Лейтнера – правильно названные карточки откладываются на более длительный срок. "Глагольный теннис" : игра для двух участников, где один называет инфинитив, другой должен быстро назвать две другие формы. Ошибка – очко противнику.

: игра для двух участников, где один называет инфинитив, другой должен быстро назвать две другие формы. Ошибка – очко противнику. Storytelling challenge : создавайте истории, включающие максимальное количество неправильных глаголов в различных временных формах.

: создавайте истории, включающие максимальное количество неправильных глаголов в различных временных формах. Verb Bingo : создайте карточки бинго с неправильными глаголами, зачитывайте определения или контексты, участники отмечают соответствующие глаголы.

: создайте карточки бинго с неправильными глаголами, зачитывайте определения или контексты, участники отмечают соответствующие глаголы. Категоризация глаголов: группируйте глаголы по темам (движение, коммуникация, изменение состояния) или по типам изменения форм.

Особую ценность представляют упражнения, стимулирующие активное использование глаголов в речи и письме:

Еженедельное написание коротких рассказов с обязательным использованием 10-15 неправильных глаголов

Пересказ просмотренных видео или прочитанных текстов с акцентом на правильное использование временных форм

Ведение дневника в прошедшем времени, фиксируя события дня с использованием неправильных глаголов

Важный принцип эффективной практики – распределенное повторение. Исследования показывают, что 15-минутные сессии трижды в неделю значительно эффективнее одной длительной тренировки. Устанавливайте конкретные, измеримые цели – например, безошибочно использовать 20 новых глаголов за неделю.

Игровой метод Развиваемый навык Время на подготовку Эффективность* Карточки с интервальным повторением Долговременное запоминание 30-60 минут ★★★★★ Глагольный теннис Скорость воспроизведения Не требует ★★★★☆ Storytelling challenge Контекстное использование 10-15 минут ★★★★★ Verb Bingo Распознавание в контексте 20-30 минут ★★★☆☆ Категоризация глаголов Системное мышление 15-20 минут ★★★★☆

По результатам опроса 50 преподавателей английского языка

Приложения и онлайн-ресурсы для изучения глаголов

Цифровая эра предоставляет беспрецедентные возможности для изучения языков. Современные технологии превращают рутинное заучивание неправильных глаголов в интерактивный и персонализированный процесс. Я отобрал наиболее эффективные приложения и ресурсы, опираясь на отзывы пользователей и личный опыт применения. 📱

Специализированные приложения для изучения неправильных глаголов:

Anki – система интервальных повторений с возможностью создания собственных карточек, поддерживающая аудио, видео и изображения

– система интервальных повторений с возможностью создания собственных карточек, поддерживающая аудио, видео и изображения Quizlet – платформа для создания учебных модулей с различными режимами тренировки, включая игровые

– платформа для создания учебных модулей с различными режимами тренировки, включая игровые Irregular Verbs Trainer – приложение, специализирующееся исключительно на неправильных глаголах, с озвучкой и системой прогресса

– приложение, специализирующееся исключительно на неправильных глаголах, с озвучкой и системой прогресса Memrise – платформа с готовыми курсами и мнемоническими техниками для запоминания

– платформа с готовыми курсами и мнемоническими техниками для запоминания TinyCards – визуально привлекательное приложение для запоминания с использованием флеш-карточек

– визуально привлекательное приложение для запоминания с использованием флеш-карточек Lingvist – адаптивная система обучения, подстраивающая сложность под уровень пользователя

Онлайн-ресурсы, предлагающие систематизированную информацию и упражнения:

EnglishClub.com – обширная база неправильных глаголов с аудиопримерами и интерактивными тестами

– обширная база неправильных глаголов с аудиопримерами и интерактивными тестами English-Page.com – структурированные списки с группировкой по типам изменений

– структурированные списки с группировкой по типам изменений Perfect-English-Grammar.com – детальные объяснения и упражнения по уровням сложности

– детальные объяснения и упражнения по уровням сложности BBC Learning English – аутентичные материалы с использованием неправильных глаголов в контексте

Для максимальной эффективности рекомендуется комбинировать различные инструменты. Например, использовать Anki для интервальных повторений базовых форм, а BBC Learning English – для изучения употребления глаголов в естественном контексте.

Ключевые критерии выбора цифрового инструмента:

Наличие озвучки носителями языка – критично для формирования правильного произношения Возможность персонализации – создание собственных списков проблемных глаголов Система трекинга прогресса – позволяет фокусироваться на проблемных областях Разнообразие упражнений – тренировка различных навыков (распознавание, воспроизведение, использование в контексте) Возможность офлайн-работы – для регулярной практики в любых условиях

Важно помнить, что даже самое продвинутое приложение – лишь инструмент. Технологии повышают эффективность обучения, но не заменяют регулярной практики и осознанного подхода к изучению языка.