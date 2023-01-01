5 проверенных способов говорить о времени на английском языке

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, особенно русскоговорящие

Студенты языковых курсов и репетиторы

Путешественники и профессионалы, нуждающиеся в общении на английском в повседневных ситуациях Умение говорить о времени на английском языке — это не просто часть базовой грамматики, а необходимый навык для ежедневного общения. Представьте: вы опаздываете на важную встречу в Лондоне и отчаянно пытаетесь узнать время у прохожих, но не можете правильно сформулировать вопрос. Или вы в аэропорту Нью-Йорка, и вам нужно уточнить время вылета. Такие ситуации требуют уверенности в обозначении времени на английском. В этой статье я предлагаю пять проверенных шагов, которые превратят вас из неуверенного новичка в человека, способного свободно говорить о времени в любой ситуации. 🕐

Основы обозначения времени в английском языке

В английском языке система обозначения времени имеет свои особенности, которые могут сбить с толку русскоговорящих учеников. Давайте сразу определим ключевые моменты.

Во-первых, в английском используется как 12-часовой формат (с обозначениями AM и PM), так и 24-часовой формат. AM (ante meridiem) обозначает время до полудня, а PM (post meridiem) — после полудня.

Например:

8:00 AM — 8 часов утра

2:30 PM — 2 часа 30 минут дня (14:30)

11:45 PM — 11 часов 45 минут вечера (23:45)

Во-вторых, англичане часто используют выражения "half past", "quarter past", "quarter to" для обозначения времени:

Выражение Значение Пример Half past Половина часа Half past six (6:30) Quarter past Четверть часа Quarter past seven (7:15) Quarter to Без четверти Quarter to nine (8:45) Five past Пять минут после Five past ten (10:05) Ten to Без десяти Ten to twelve (11:50)

В-третьих, существует разница между британским и американским английским в обозначении времени. Британцы чаще используют выражения типа "half past", в то время как американцы предпочитают числовой формат, например, "six thirty" вместо "half past six".

Елена Петровна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Помню случай с моей ученицей Ириной, которая поехала в командировку в Лондон. В первый же день она опоздала на деловую встречу, потому что неправильно поняла время. Когда британский коллега сказал "half past two", она подумала, что встреча в 2:50, тогда как имелось в виду 2:30. После этого случая мы с Ириной усиленно работали над восприятием времени на слух. Через месяц регулярных тренировок она уже свободно оперировала временными выражениями и даже шутила по поводу своей прежней ошибки с коллегами за ланчем.

Базовые числительные и структуры для часов и минут

Прежде чем говорить о времени, нужно уверенно знать числительные. Вот основные числа, которые понадобятся вам для обозначения часов и минут:

Часы: one, two, three... twelve

Минуты: one, two... fifty-nine

Для обозначения времени в английском используются две основные структуры:

Часы + минуты 7:05 — Seven oh five (американский вариант) / Seven five (британский вариант)

8:15 — Eight fifteen

9:30 — Nine thirty

10:45 — Ten forty-five Минуты + to/past + часы 7:05 — Five past seven

8:15 — Fifteen past eight / Quarter past eight

9:30 — Half past nine

10:45 — Fifteen to eleven / Quarter to eleven

Когда речь идет о точном времени (ровно час), используется выражение "o'clock":

7:00 — Seven o'clock

12:00 — Twelve o'clock

Важно помнить, что "o'clock" используется только для обозначения полного часа без минут.

При обозначении времени в официальных ситуациях (аэропорты, вокзалы, военные структуры) часто используется 24-часовой формат, где время просто называют цифрами:

14:35 — Fourteen thirty-five

21:10 — Twenty-one ten

Как спросить и ответить "Который час?" правильно

Спросить время на английском можно несколькими способами. Рассмотрим основные варианты от формальных до разговорных: 🕒

What time is it? — Самый распространенный и универсальный вопрос о времени.

— Самый распространенный и универсальный вопрос о времени. Could you tell me the time, please? — Вежливая формальная форма.

— Вежливая формальная форма. Do you have the time? — Разговорный вариант, буквально "У вас есть время?"

— Разговорный вариант, буквально "У вас есть время?" Got the time? — Очень неформальный вариант для общения с друзьями.

Отвечая на вопрос о времени, можно использовать различные структуры:

Ситуация Формальный ответ Неформальный ответ 8:00 It's eight o'clock. It's eight. / Eight o'clock. 2:15 It's quarter past two. It's two fifteen. 6:30 It's half past six. It's six thirty. 9:45 It's quarter to ten. It's nine forty-five. 11:55 It's five to twelve. It's eleven fifty-five.

Для более точного обозначения времени, особенно при планировании встреч, можно добавить уточнения:

It's exactly ten o'clock. — Ровно десять часов.

— Ровно десять часов. It's just after six. — Чуть больше шести.

— Чуть больше шести. It's almost half past seven. — Почти половина восьмого.

— Почти половина восьмого. It's about quarter to nine. — Примерно без четверти девять.

Не забывайте про обозначения AM и PM, особенно в Северной Америке:

It's 8:30 AM. — Сейчас 8:30 утра.

— Сейчас 8:30 утра. The meeting is scheduled for 3:15 PM. — Встреча назначена на 3:15 дня.

Визуальные тренировки с аналоговыми и цифровыми часами

Визуальное восприятие играет ключевую роль в запоминании времени на английском. Регулярная практика с изображениями часов помогает быстрее закрепить навык.

Начните с простых упражнений: установите на своем телефоне английский язык на один день. Это заставит вас постоянно видеть время в английском формате. Каждый раз, взглянув на экран, проговаривайте вслух, сколько сейчас времени на английском.

Для тренировки с аналоговыми часами можно использовать следующий алгоритм:

Посмотрите на часы и определите положение стрелок Определите, какой час показывает маленькая стрелка Посмотрите, куда указывает большая стрелка (минуты) Сформулируйте время, используя подходящую структуру

Для цифровых часов тренировка проще:

Прочитайте цифры слева (часы) Прочитайте цифры справа (минуты) Соедините их, используя правильную структуру

Андрей Сорокин, репетитор английского для взрослых: Мой студент Михаил, руководитель IT-компании, постоянно проводил видеоконференции с американскими партнерами. Однажды он согласовал важную встречу "at half past four", но не явился на нее, потому что ждал звонка в 4:50. Это была классическая ошибка: он перевел буквально "половина пятого" вместо правильного "4:30". Мы разработали специальную систему тренировок с карточками и онлайн-симулятором часов. Михаил делал фото любых часов в течение дня и отправлял мне с английским описанием времени. Через две недели таких упражнений он автоматически воспринимал и воспроизводил время правильно. Эту методику я теперь успешно применяю со всеми учениками, особенно деловыми людьми, для которых точность — критически важный фактор.

Полезные онлайн-ресурсы для тренировки:

Приложения для изучения времени (ClockMaster, Time Trainer)

Онлайн-тренажеры с интерактивными часами

Видеоуроки на YouTube с произношением времени

Флеш-карточки с изображениями часов и соответствующими фразами

Совет: создайте собственный тренировочный набор из 24 карточек с разным временем. Перемешивайте их и практикуйтесь в назывании времени каждый день по 5-10 минут.

Практические диалоги о времени в повседневных ситуациях

Чтобы свободно говорить о времени, нужно не просто знать правила, но и уметь применять их в реальных ситуациях. Ниже приведены типичные диалоги, которые помогут вам освоить разговорные конструкции. 🗣️

Ситуация 1: На улице

Excuse me, do you have the time?

Yes, it's quarter past three.

Thank you very much.

You're welcome.

Ситуация 2: Назначение встречи

What time would be good for our meeting tomorrow?

How about half past ten in the morning?

That's a bit early for me. Could we make it eleven?

Eleven o'clock works perfectly.

Ситуация 3: В аэропорту

Excuse me, what time does the flight to Berlin depart?

It's scheduled to depart at twenty-one forty-five.

Sorry, I'm not used to the 24-hour clock. Is that 9:45 PM?

Yes, that's correct. Boarding starts at nine fifteen.

Ситуация 4: Опоздание

I'm so sorry I'm late! What time is it now?

It's just after four. The presentation started at half past three.

Oh no! I thought it was at four thirty!

Don't worry, you haven't missed much. They're still on the introduction.

Практические советы для применения в реальных ситуациях:

Уточнение времени : "Is that AM or PM?" (Это до или после полудня?)

: "Is that AM or PM?" (Это до или после полудня?) Сообщение о задержке : "I'll be 15 minutes late" (Я опоздаю на 15 минут)

: "I'll be 15 minutes late" (Я опоздаю на 15 минут) Уточнение продолжительности : "How long will it take?" (Сколько это займет времени?)

: "How long will it take?" (Сколько это займет времени?) Согласование времени: "Does 5 PM work for you?" (Вам подходит 5 вечера?)

Для лучшего запоминания практикуйте эти диалоги с партнером или записывайте себя на аудио, а затем прослушивайте запись. Старайтесь использовать разные способы выражения времени, чтобы развить гибкость речи.

Продвинутый совет: Учитывайте культурные различия. В некоторых англоязычных странах (особенно в Великобритании) точность очень ценится, и опоздание даже на 5 минут может считаться невежливым, в то время как в других культурах небольшие задержки более приемлемы.